Hoe vind ik een Business Mentor voor ondernemers?

Er is niemand die een nieuwe ondernemer beter kan begeleiden bij het opstarten dan iemand die dat al heeft gedaan.

Daarom is mentorschap van cruciaal belang. Het helpt nieuwe eigenaren van bedrijven te leren van ervaren ondernemers en veelvoorkomende valkuilen te vermijden.

Maar hoe vind je een zakelijke mentor en hoe bouw je een goede relatie op tussen mentor en leerling?

Lees verder om alle antwoorden te vinden die je zoekt. Dit artikel leidt je door het vinden van een bedrijfsmentor en het optimaal benutten van die relatie.

Maar laten we eerst de basis bespreken.

Wat doet een Business Mentor?

Een bedrijfsmentor helpt nieuwe ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven bij het opstarten en laten groeien van hun bedrijf.

Ze hebben meestal ervaring in een vergelijkbaar of gerelateerd veld en de expertise om eigenaren van kleine bedrijven te begeleiden bij verschillende bedrijfsaspecten, zoals financiën, marketing en strategie.

Voordelen van een Business Mentor voor je carrière

Er zijn veel directe en indirecte voordelen van een mentor. Laten we de belangrijkste hier bespreken.

Gezond zakelijk advies

Een bedrijfsmentor heeft praktische ervaring met het opstarten van een succesvol bedrijf en heeft verschillende lessen geleerd uit zijn inspanningen.

Dit kwalificeert hen om u te adviseren over verschillende zakelijke aangelegenheden, van het verkrijgen van financiering tot manieren om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Een goede mentor helpt je bij het abonnement en de lancering van je bedrijf, zodat je meteen aan de slag kunt. Hij of zij kan je door het proces heen loodsen en deskundige tips en best practices geven om het meteen goed te doen.

Als je twijfelt of je een startup of een baan bij een bedrijf moet kiezen zullen ze je helpen om die beslissing met vertrouwen te nemen.

Helpt u kritieke vaardigheden te ontwikkelen

De rol van een bedrijfsmentor beperkt zich niet tot het geven van bedrijfsadvies. Ze helpen u ook bij het ontwikkelen van leiderschap, management en andere sleutelvaardigheden die nodig zijn om een succesvol bedrijf te runnen.

Als iemand die dat al heeft gedaan, is hij of zij bij uitstek gekwalificeerd om u te vertellen welke fouten u moet vermijden en hoe u uw vaardigheden kunt verbeteren.

Je moet specifieke begeleiding zoeken voor je zwakke punten om het meeste uit een mentor te halen. Als je bijvoorbeeld bang bent om in het openbaar te spreken, kunnen ze je laten zien hoe je je angst kunt overwinnen en zelfverzekerd kunt spreken.

Of als je moeite hebt om met conflicten om te gaan, wat een essentieel onderdeel is van elke werkplek, kunnen ze je specifieke tips geven over conflicthantering.

Openen van netwerkmogelijkheden

Business mentors zijn gevestigde ondernemers, meestal met een breed professioneel netwerk. Als u een goede relatie met uw mentor hebt, kan hij deuren voor u openen en u helpen waardevolle verbindingen in de sector te maken.

Of u nu bedrijfsfinanciering wilt krijgen of een bedrijfsvergunning, uw mentor kent waarschijnlijk iemand die u kan helpen.

Hij of zij kan je ook uitnodigingen bezorgen voor prestigieuze gebeurtenissen en conferenties in de sector, wat de netwerkkansen nog vergroot.

Vereenvoudigt strategische besluitvorming

Als nieuwe ondernemer heb je misschien moeite met het nemen van cruciale zakelijke beslissingen die de strategische richting van je bedrijf veranderen. Dit kan gewoon te wijten zijn aan een gebrek aan zelfvertrouwen of nervositeit vanwege de impact van je beslissing.

Een ervaren mentor geeft je het vertrouwen om zulke beslissingen gemakkelijk te nemen. In plaats van de beslissing zelf te nemen, kun je deze bespreken met je mentor en zijn advies inwinnen.

biedt een ander perspectief

In business, net als in het leven, is het essentieel dat iemand je uitdaagt en je helpt groeien. Als u de enige besluitvormer in uw bedrijf bent en niemand hebt die uw beslissingen in twijfel trekt, maakt u misschien fouten zonder dat u dat beseft.

Een mentor lost dat probleem op door je iemand te geven die je uitdaagt en een ander perspectief biedt. Dit opent je geest voor nieuwe ideeën en kansen die je anders zou hebben gemist.

Typen Business Mentoren

Business mentors zijn er in verschillende soorten en formulieren, elk met unieke sterke punten om uw zakenreis vooruit te stuwen. U moet een business mentor kiezen die het best bij uw behoeften past en die u zal helpen op uw reis. Laten we eens kijken uit welke soorten business mentors u kunt kiezen.

Ervaren ondernemer

Dit is iemand die meerdere bedrijven heeft opgestart en met succes heeft opgericht en een expert is in het veld. Ze zitten misschien in een andere branche dan jij, maar ze hebben een sterk zakelijk inzicht en kunnen degelijk zakelijk advies geven.

Dergelijke bedrijfsmentoren zijn ideaal voor het inwinnen van advies over verschillende bedrijfsaspecten, zoals het maken van een business-abonnement en het omgaan met uitdagingen in de markt.

Branche-expert

Dit is iemand met uitgebreide kennis van een bedrijfstak en het werk daarin. Zij zullen u helpen om de marktdynamiek, de sleutelspelers, het concurrentieniveau en nog veel meer te begrijpen.

Dergelijke mentors geven u advies dat specifiek is voor uw business en uw sector. Je moet nauw met hen samenwerken om trends en best practices in de sector te begrijpen, wat je zal helpen je bedrijf op te zetten en marktaandeel te veroveren.

Business financiering en investeringen expert

Business financieringsexperts zijn gespecialiseerd in het vinden van betrouwbare financieringsbronnen op korte of lange termijn voor starters en kleine bedrijven. Ze helpen u uw financieringsbehoeften te beoordelen en de beste financieringsbronnen voor uw bedrijf te vinden.

U zult dergelijke mentoren af en toe nodig hebben, maar hoeft niet op lange termijn nauw met hen samen te werken.

Networking pro

Ondernemers moeten netwerkvaardigheden ontwikkelen om relaties op te bouwen met belangrijke mensen in hun sector. Goede netwerkvaardigheden kunnen hen zelfs helpen om een mentor te vinden.

Een netwerkprofessional kan je helpen verbindingen te vormen en je voorstellen aan mensen die in de toekomst potentiële mentors of goede bondgenoten kunnen zijn. Ze kunnen je ook helpen potentiële clients, investeerders, partners en andere belanghebbenden te vinden.

Hoe vind je een Business Mentor als ondernemer

Nu zou je moeten weten waarom je een bedrijfsmentor nodig hebt en welke soorten mentoren je zou kunnen hebben. Het volgende dat je moet leren is hoe je een mentor voor business vindt, en dat is wat je in deze sectie leert.

Hier zijn eenvoudige manieren om een zakelijke mentor te vinden.

1. Netwerken en gebeurtenissen in de sector bijwonen

Een van de beste manieren om een mentor te vinden is door evenementen en conferenties in de sector bij te wonen en uw professionele netwerk op te bouwen. Gebruik sociale mediaplatforms zoals LinkedIn of volg leiders in de sector om gebeurtenissen en conferenties in de sector te ontdekken. Volg relevante bedrijven, organisaties en groepen in uw veld, want zij posten vaak komende gebeurtenissen waarvoor u zich kunt inschrijven.

Praat met industrie-experts en succesvolle ondernemers die deze gebeurtenissen bijwonen en bouw een verbinding op. Blijf in contact na de gebeurtenis en houd een open communicatielijn.

Misschien vindt u mentoren binnen uw netwerk of vraagt u uw verbindingen om u in contact te brengen met iemand die uw perfecte mentor zal zijn.

Vergeet niet je persoonlijke en sociale netwerk te gebruiken om een mentor te vinden.

2. Word lid van branchespecifieke groepen en online gemeenschappen

Het moderne equivalent van het bijwonen van gebeurtenissen in de industrie is deel uitmaken van online gemeenschappen binnen uw industrie of niche. Dergelijke groepen stellen u in staat om deel te nemen aan zinvolle discussies met experts uit de branche over relevante, actuele onderwerpen.

Netwerken speelt hier ook een cruciale rol. Je moet verbindingen opbouwen en in contact blijven met mensen in je branche die meer ervaring hebben dan jij en die potentiële bedrijfsadviseurs voor je kunnen zijn.

Reddit en Quora zijn twee van de grootste online forums, maar als je niche-sectorspecifieke gemeenschappen kunt vinden, is dat nog beter.

3. Zoek actief naar mentoren op LinkedIn en X

Sociale media zijn het perfecte platform om gesprekken te voeren met anderen in uw niche en een zakelijke mentor te vinden.

LinkedIn en X (voorheen Twitter) zijn de beste sociale mediaplatforms om professioneel te netwerken.

LinkedIn is het aangewezen sociale mediaplatform voor professionals om in contact te komen met mensen in hun sector. Op het platform vind je veel relevante industriegroepen waar je lid van kunt worden.

Aan de andere kant is X de plek waar mensen trending topics bespreken en opiniërende gesprekken voeren over actuele onderwerpen en trends. Dit is een perfect platform om een stempel te drukken en belangrijke mensen binnen uw branche u te laten opmerken.

De sleutel is om actief en authentiek te blijven. Bouw organische verbindingen op om je professionele netwerk te laten groeien in plaats van je te richten op het vinden van een mentor voor ondernemerschap.

4. Bezoek je plaatselijke Small Business Development Center (SBDC)

Het enige doel van SBDC's is om training en hulp te bieden aan kleine bedrijven in de VS. Dus als je op zoek bent naar gratis bedrijfsadvies, is het de moeite waard om je plaatselijke SBDC te bezoeken.

Deze worden gefinancierd door de Small Business Administration (SBA) en bieden hulpmiddelen en mentorschap aan nieuwe ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven.

5. Op zoek naar mentoren via SCORE

Een van de beste manieren om een bedrijfsmentor te vinden in de VS is via het SCORE-netwerk van bedrijfsmentoren. Dit netwerk bevat veel mentoren die kleine bedrijven vrijwillig helpen bij het opstarten en uitbreiden van hun bedrijf.

Omdat het een non-profit groep is, maak je geen kosten en vind je experts binnen jouw niche om mentor te zijn.

6. Apps zoals Meetup gebruiken

Meetup is een app om gelijkgestemden samen te brengen. Gebruikers organiseren online en offline meetups om in contact te komen met anderen met dezelfde rente.

Er zijn veel industriespecifieke en businessgerelateerde bijeenkomsten waar je je bij aan kunt sluiten om lokale ondernemers zoals jij te ontmoeten. Het is een uitstekende manier om een mentor voor business te vinden in een sociale instelling.

Een ander professioneel netwerkplatform dat je moet overwegen is XING.

Hoe haal ik het meeste uit mijn relatie met een Business Mentor?

Een mentor vinden is maar een deel van de vergelijking. Je moet ook een relatie met hen opbouwen en er het beste uit halen.

Hier zijn enkele tips om je daarbij te helpen.

1. Stel doelen en een agenda op voor elke vergadering

Het is geweldig dat je een zakelijke mentor hebt gevonden om je te helpen. Neem hen of hun tijd niet voor lief. Respecteer hun tijd door elke vergadering zorgvuldig te plannen en een agenda op te stellen.

Dit geeft richting aan de vergadering en stelt je in staat om meteen ter zake te komen, waardoor je tijd bespaart aan koetjes en kalfjes.

2. Maak regelmatig verbinding en houd een schema bij

Mentorschap is een doorlopend proces en vereist regelmatige vergaderingen en gesprekken. Daarom raden we u aan een schema op te stellen dat zowel u als uw mentor past en u daaraan te houden.

Een goede oplossing voor het plannen en beheren van vergaderingen zoals ClickUp Vergaderingen kan u helpen bij het instellen van vergaderingen op basis van uw agenda. U kunt ook checklists maken van dingen die u wilt bespreken, die u individueel kunt doorstrepen naarmate een vergadering vordert.

Een agenda is essentieel, maar voel je er niet door beperkt. Als je onmiddellijk hulp nodig hebt, neem dan contact op met je mentor en maak zo vaak mogelijk verbinding.

3. Maak gedetailleerde aantekeningen van elke vergadering

Als ideeën tijdens een vergadering rijkelijk vloeien, hebt u vaak niet de tijd om alles meteen op te schrijven. Het is echter mogelijk dat u zich later niet alles meer herinnert wat er is besproken.

4. Pas toe wat u leert

Mentorschap is alleen nuttig als u het advies van uw mentor toepast om uw carrière te bevorderen of uw bedrijf te laten groeien. Pas de suggesties van uw mentor toe in echte zakelijke scenario's en als ze werken, laat hem dan weten hoe dankbaar u bent.

5. Zoek eerlijke feedback

Uw mentor is de beste persoon om u constructieve feedback te geven die u helpt uw professionele doelen .

Omdat je nauw samenwerkt met je mentor en hij of zij je heeft zien groeien, begrijpt hij of zij je sterke en zwakke punten waarschijnlijk beter dan wie dan ook.

Gebruik dat in je voordeel en vraag regelmatig om eerlijke feedback. Dit zal je helpen om verbeterpunten te identificeren en je vaardigheden verder te ontwikkelen. Je kunt de feedback ook gebruiken om je werkgewoonten en managementvaardigheden.

6. Een echte langetermijnverbinding opbouwen

Een goede zakelijke mentor kan je helpen uit te groeien tot een succesvolle ondernemer en je leven op meer dan één manier veranderen. Dus, als je een goede mentor voor business hebt gevonden, laat hem dan niet gaan.

Bouw een authentieke, langdurige relatie met hem of haar op die verder gaat dan agenda-gedreven vergaderingen en zakelijke begeleiding.

Zelfs als je succesvol genoeg bent om niet regelmatig advies nodig te hebben, moet je in contact blijven met je mentoren. Je weet nooit wanneer je ze weer nodig hebt.

Nog belangrijker is het om een relatie op te bouwen in twee richtingen, waarbij je er net zoveel voor hen bent als zij er voor jou zijn geweest. Geef op elke mogelijke manier iets terug, zelfs door gewoon aanwezig te zijn als ze je nodig hebben.

Conclusie

Zakelijke uitdagingen het hoofd bieden en groeien als leider wordt gemakkelijker met de hulp van een mentor. Gebruik deze gids als referentie om een mentor te vinden die je kan begeleiden op je reis als ondernemer.

