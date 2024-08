10 beste Gartner-alternatieven om solide IT-strategieën te ontwikkelen

Als je ooit hebt geprobeerd om de juiste IT-strategieën te bedenken voor uw bedrijf zonder enige professionele hulp, bent u waarschijnlijk moe geworden van eindeloze online zoektochten, bevooroordeelde leverancierspraatjes en het "deskundige" IT-advies van uw neef Bob. 👀

Dat is waar de grote jongens zoals Gartner schitteren! Sinds de oprichting in 1979 tovert het adviesbureau de nieuwste technische inzichten, trends en toverspreuken (oké, misschien geen echte spreuken) tevoorschijn om bedrijven voor te blijven.

Maar Gartner is niet de enige in de stad - veel analistenplatforms bieden marktgeoriënteerde concurrentieanalyse om duurzamere technologiebeslissingen in verschillende sectoren te stimuleren.

In dit artikel onderzoeken we 10 opmerkelijke Gartner alternatieven, met speciale aandacht voor wat elk van hen onderscheidt. Plus, een bonus: we onthullen ook een eersteklas tool die je kan helpen IT-strategieën effectiever te implementeren. Laten we erin duiken!

Wat is Gartner?

Via: Gartner Als toonaangevend IT-onderzoeks- en adviesbureau ligt de expertise van Gartner in het verzamelen van enorme hoeveelheden gegevens, waaronder markttrends, mogelijkheden van leveranciers en opkomende technologieën in de hele IT-sector. Het analyseert deze gegevens om een breed scala aan informatiebronnen te produceren.

Een van de bekende eigen producten is het Magic Quadrant, een pakket marktonderzoeksrapporten dat bedrijven helpt weloverwogen beslissingen te nemen door technologische producten en diensten te evalueren en te vergelijken.

Gartner organiseert ook conferenties en levert consultancydiensten, en biedt bedrijven onderzoek en inzichten die helpen bij het bepalen van hun marktpositionering en het verbeteren van hun concurrentiepositie procesefficiënties .

Hoewel het bedrijf zeer gerespecteerd wordt richt zich niet op elke bedrijfstak of bedrijfsgrootte. Bovendien zijn de services aan de duurdere kant wat ze onbereikbaar kan maken voor kleinere bedrijven of starters . Het is belangrijk om alternatieven voor Gartner te overwegen om specifieke onderzoeksuitdagingen aan te gaan of om advies op maat te krijgen voor uw specifieke situatie.

Wat moet je zoeken in Gartner Alternatieven?

Bij het onderzoeken van alternatieven voor Gartner, zijn hier enkele belangrijke factoren om te overwegen:

Gespecialiseerde expertise: Zoek voor meer op maat gemaakte en relevante inzichten naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in uw branche of in de nichetechnologieën waarin u geïnteresseerd bent Onderzoeksmethodologie: Kijk of deonderzoeksmethoden transparant en uitgebreid genoeg zijn om nuttige, bruikbare inzichten te verkrijgen Geloofwaardigheid: Controleer de staat van dienst en reputatie van het bedrijf in de branche om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de service die u kunt verwachten te beoordelen Analytische hulpmiddelen en bronnen: Verken de marktrapporten, voorspellende analyses en benchmarkingtools van het bedrijf in termen van gegevensdiepte en -breedte Mondiale versus lokale inzichten: Afhankelijk van de reikwijdte van uw bedrijf hebt u misschien een bedrijf nodig met een sterk mondiaal perspectief of een bedrijf met meer lokale, regionale inzichten Innovatie en vooruitdenken: Vooral in de technologiesector moet het adviesbureau op de hoogte zijn van de nieuwste trends en innovaties om pragmatisch advies te kunnen geven Flexibiliteit in dienstverlening: De mogelijkheid om rapporten, gegevenssets en consultaties aan te passen verhoogt de waarde die u ontvangt aanzienlijk Community en netwerkmogelijkheden: Net als Gartner moet het alternatief netwerkevenementen, webinars, lunches of gebruikersgemeenschappen aanbieden om connecties op te bouwen

Consulting Magic ontsluiten met de 10 beste Gartner alternatieven

Laten we eens kijken naar de top 10 van zakelijke software alternatieven voor Gartner die hun sporen hebben verdiend in de industrie. Van diepgaande marktanalyses tot geavanceerde technische trends, deze bedrijven en platformen kunnen voorzien in een verscheidenheid aan behoeften en niches! 💗

1. Forrester

Via: Forrester Als uw bedrijf werknemers- of klantgerichtheid wil ontwikkelen operationele strategieën forrester kan een sterk alternatief zijn voor Gartner. Het onderzoek van Forrester gaat diep in op de invloed van technologie op het gedrag van consumenten en betrokkenheid van werknemers .

Net als Gartner's Magic Quadrant, zijn Forrester Wave rapporten gedetailleerde analyses van verschillende technologiemarkten. Deze rapporten evalueren en vergelijken technologieleveranciers en bieden inzicht in de sterke en zwakke punten van elke leverancier.

Forrester staat erom bekend zich te richten op toekomstige trends om bedrijven te helpen experimenteren met opkomende technologieën. Extra hulpmiddelen zijn onder andere benchmarking tools, playbooks en zelfs een GenAI chatbot, Izola, die klanten helpt om het proces te stroomlijnen van het bevragen van complexe onderzoeksgegevens.

Forrester beste eigenschappen

Focus op klantervaring

Een verscheidenheid aan rapporten, tools en hulpmiddelen

Handige voorspellingen over toekomstige trends

GenAI-assistent

Relevant voor tal van geografische locaties en industrieën

Forrester beperkingen

Sommige gebruikers hebben twijfels geuit over de neutraliteit van hun onderzoek

De diepte van de analyse kan zwakker zijn in vergelijking met Gartner

Niet veel beoordelaars beoordeelden deze software

Forrester prijzen

Neem contact op met Forrester voor prijzen

Forrester beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

2. VertrouwRadius

Via: VertrouwensRadius TrustRadius biedt ook een klantgerichte benadering, met realistische feedback en ervaringen van daadwerkelijke productgebruikers. De TrustMaps van het platform zijn een unieke functie en bieden een tweedimensionale visuele vergelijking van producten in een bepaalde categorie op basis van gebruikerstevredenheid en onderzoeksfrequentie.

TrustRadius benadrukt transparantie in zijn beoordelingen en hanteert strenge richtlijnen om de authenticiteit te waarborgen en bevooroordeelde of neppe beoordelingen te voorkomen. 👮

Dit intuïtieve platform maakt het voor bedrijven van alle groottes gemakkelijk om informatie over meer dan 400 softwarecategorieën in te zien en te interpreteren. Dit is vooral handig voor starters of bedrijven met beperkte middelen om uitgebreid onderzoek te doen.

TrustRadius beste eigenschappen

Gebruikersbeoordelingen voor community-gedreven inzichten

Uitgebreide productinformatie

TrustMaps voor een snel overzicht van productbeoordelingen

Gezonde transparantie

Toegankelijkheid en gebruiksgemak

TrustRadius beperkingen

Gebruikers hebben gewezen op enkele onbetrouwbare beoordelingen

Klantenservice en reactietijd voor ondersteuning kunnen worden verbeterd

Nog een tool met beperkte beoordelingen

TrustRadius prijzen

TrustRadius voor kopers : Gratis

: Gratis TrustRadius voor verkopers: Vanaf $30.000/jaar (korting voor meerdere jaren beschikbaar)

TrustRadius beoordelingen en recensies

G2 : 3.5/5 (30+ beoordelingen)

: 3.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

3. IBM Consulting

Via: IBM IBM Consulting, voorheen bekend als IBM Global Business Services, biedt een holistische aanpak door strategisch advies te combineren met praktische implementatie. Dit kan zeer voordelig zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar end-to-end serviceoplossingen.

Met een aanwezigheid in meer dan 200 landen en gebieden, kan IBM Consulting inspelen op de uiteenlopende behoeften van bedrijven die actief zijn in verschillende regio's. 🌍

Dit bedrijf heeft toegang tot geavanceerde analyses en onderzoek dankzij IBM's aanzienlijke investeringen op deze gebieden, die teruggaan tot het midden van de jaren zeventig. Het bedrijf legt een sterke focus op innovatie en verkent voortdurend nieuwe technologieën en methodologieën, zoals AI en cloud computing. De focus op diepgaande kennis is vooral waardevol voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe technologieën en methodologieën complexe IT-infrastructuren willen implementeren of investeren in baanbrekende technologieën.

IBM Consulting beste eigenschappen

Geïntegreerde advies- en technologieoplossingen

Diensten voor wereldwijde bedrijven,non-profitorganisatiesen NGO's

Geavanceerde analyse- en onderzoekscapaciteiten

Nadruk op datagestuurd transformatief advies

Oplossingen op maat binnensectoren zoals gezondheidszorg en financiën

IBM Consulting beperkingen

Meer gericht op grote ondernemingen dan op kleine bedrijven

Kan de voorkeur geven aan eigen technologische oplossingen boven die van andere leveranciers

IBM Consulting prijzen

Neem contact op met IBM voor prijzen

IBM Consulting beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (50+ beoordelingen)

4. Nucleus onderzoek

Via: Nucleus onderzoek Nucleus Research onderscheidt zich door zijn ROI-gerichte benadering, feitelijke analyse en affiniteit met praktische, bruikbare inzichten. Het vergemakkelijkt het begrip van potentiële financiële implicaties en de effectiviteit in de praktijk van voorgestelde technologie-investeringen.

Net als Gartner's Magic Quadrant biedt de Value Matrix van het platform een visuele kaart om technologieleveranciers te beoordelen op basis van hun bruikbaarheid, functionaliteit en de waarde die ze leveren aan klanten. Nucleus Research biedt ook onderzoeksdiensten op maat, zodat bedrijven inzichten op maat kunnen krijgen die specifiek zijn voor unieke contexten en uitdagingen.

De rapporten hier zijn ontworpen om zeer bruikbaar te zijn, met specifiek hands-on advies dat bedrijven kunnen implementeren. Nucleus Research is trots op zijn onafhankelijkheid en objectiviteit en biedt onbevooroordeelde analyses die niet worden beïnvloed door sponsoring door leveranciers.

Nucleus Research beste eigenschappen

ROI-gericht onderzoek

Inzichtelijke Value Matrix rangschikking

Bruikbare rapporten

Onafhankelijke en onbevooroordeelde analyse

Onderzoeksdiensten op maat

Nucleus onderzoeksbeperkingen

Sterke nadruk op ROI-analyse vermindert de focus op kwalitatieve factoren

Geen gratis bronnen

Nucleus Research prijzen

Lezer toegang : $750/kwartaal, per kwartaal gefactureerd

: $750/kwartaal, per kwartaal gefactureerd Tech Adviseur: Neem contact op met Nucleus Research voor prijzen

Nucleus Research beoordelingen en recensies

Te weinig beoordelingen om een geloofwaardige beoordeling te geven

5. Nielsen

Via: Nielsen Als u werkzaam bent in de media, reclame of aanverwante sectoren, kan Nielsen u voorzien van essentiële tools voor publieksmeting, waaronder het befaamde beoordelingssysteem voor televisie, om u te helpen effectieve strategieën uit te stippelen. Hoewel de focus anders is dan de IT-gerichte benadering van Gartner, biedt het platform de juiste inzichten in consumentengedrag en markttrends. 📺

De benadering van Nielsen is sterk gebaseerd op gegevens. Het biedt een ruime keuze aan analytische tools en services, zoals Nielsen ONE, dat kijkgegevens combineert van meerdere mediaplatforms, waaronder tv, streamingdiensten, desktop en mobiel, voor advertentiecampagne planning.

Nielsen heeft geavanceerde technologieën geïntegreerd, waaronder kunstmatige intelligentie en machine learning, om zijn onderzoeksmethodologieën te stimuleren en de nauwkeurigheid en diepgang van zijn inzichten te verbeteren.

Nielsen beste eigenschappen

Uitgebreid markt- en consumentenonderzoek

Focus op media en reclame

Platformoverkoepelende kijkcijfermeting met Nielsen ONE

Oplossingen op maat via onderzoek op maat en adviesdiensten

Toewijding aan innovatie en integratie van technologie

Nielsen-beperkingen

Het is misschien niet zo nuttig voor bedrijven buiten de mediasector

Het downloaden van rapporten kan tijdrovend zijn

Nielsen prijzen

Neem contact op met Nielsen voor prijzen

Nielsen Marketing Cloud beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (15+ beoordelingen)

: 4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

6. Vergelijkbaar

Via: Vergelijkbaar Comparably verzamelt gegevens voornamelijk van werknemers en biedt authentieke inzichten in de bedrijfscultuur, salarissen en werkervaringen. Het kan u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over potentiële partners of verkopers op basis van hun interne praktijken en waarden die u al dan niet wilt onderschrijven.

Comparably biedt vergelijkingen en ranglijsten van werkgevers op basis van verschillende criteria, zoals leiderschap en balans werk-privé . Het biedt ook inzicht in diversiteit en inclusie binnen organisaties, een steeds belangrijker aspect van bedrijfscultuur.

De datadiensten van het platform bieden een unieke kijk op bedrijven, als aanvulling op meer traditionele onderzoeks- en adviesdiensten. Het biedt ook merkbeheer hulpmiddelen om uw bedrijf in een positief daglicht te stellen.

Beste functies van Comparably

Inzichten in bedrijfscultuur, diversiteit en inclusie

Gedetailleerde compensatieoverzichten

Brand management diensten voor werkgevers

Gebruiksvriendelijke interface

Comparably beperkingen

Het prijskaartje voor de diensten kan relatief hoog zijn

Niet genoeg bedrijven in de lijst

Vergelijkbaar prijzen

Neem contact op met Comparably voor prijzen

Comparably beoordelingen en recensies

G2: 3.3/5 (Onder 5 beoordelingen)

7. IDC

Via: IDC IDC (International Data Corporation) is bijzonder geschikt voor bedrijven in de technologiesector en biedt uitgebreide analyses van een breed scala aan IT-markten, waardoor bedrijven inzicht krijgen in trends, kansen en uitdagingen. IDC produceert ook gespecialiseerde onderzoeksrapporten, zoals de IDC MarketScape, die een uitgebreide grafische weergave biedt van de trends, kansen en uitdagingen beoordelingen van concurrenten biedt .

Je zult genieten van IDC's diepgaande inzichten in specifieke sectoren binnen de industrie, zoals IT-infrastructuur, software, telecommunicatie en opkomende technologieën zoals AI en Internet of Things (IoT). IDC organiseert talloze conferenties en evenementen waar leiders uit de sector samenkomen om te netwerken en inzichten te krijgen in de nieuwste technologische drijfveren.

De aanpak van IDC combineert kwantitatieve gegevensanalyse met kwalitatieve inzichten en biedt zo een goed afgerond perspectief op het IT-landschap.

IDC beste eigenschappen

Diepgaande marktinformatie met persoonlijke begeleiding

Gespecialiseerd onderzoek en rapporten

Sectorspecifieke inzichten

Thought leadership-evenementen

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

IDC beperkingen

Beperkte middelen buiten de technische sector

De klantenservice zou meer training kunnen gebruiken rond technische kwesties

IDC-prijzen

Neem contact op met IDC voor prijzen

IDC beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

8. Qmarkets

Via: Qmarkets Qmarkets is gespecialiseerd in idee- en innovatiemanagement . Het is ontworpen om ROI-gericht brainstormen te vergemakkelijken, teamsamenwerking op alle niveaus en de implementatie van innovatieve oplossingen binnen organisaties.

Naast continue verbetering en portefeuille-innovatie is Q-scout, een product dat u helpt veelbelovende technologieën te identificeren en de markt te verkennen voor potentiële partnerschappen of overnames, een van de sterke punten van Qmarkets. Q-trend is een ander hulpmiddel waarmee u een lange levensduur kunt behouden door trends in uw branche of directe markt te identificeren, analyseren en aan te passen.

Qmarkets biedt geavanceerde analyse- en rapportagemogelijkheden die essentieel zijn voor bedrijfsevaluatie waarmee organisaties de voortgang van hun initiatieven kunnen volgen, de impact kunnen meten en gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen.

Qmarkets beste eigenschappen

Ideeënbeheer en crowdsourcing

Coöperatieve aanpak

Live en on-demand webinars

Tools zoals Q-scout en Q-trend om het aanpassingsvermogen te vergroten

Geavanceerde analyses en rapportage

Qmarkets beperkingen

Setup kan een uitdaging zijn

Sommige gebruikers vinden de interface onintuïtief

Qmarkets prijzen

Neem contact op met Qmarkets voor prijzen

Qmarkets beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

9. G2

Via: G2 Gebruikersbeoordelingen in combinatie met gedetailleerde analyses maken van G2 een veelgebruikte bron voor het vergelijken van software- en technologieoplossingen. Het platform is een verzameling van meer dan 15.000 marktrapporten, zoals:

Grid ® Reports: Geven een overzicht van verschillende technologieproducten en rangschikken ze op basis van klanttevredenheid en marktaanwezigheid Indexrapporten: Evalueer en rangschik producten op basis van criteria zoals waarschijnlijkheid om aan te bevelen, gebruikersadoptie, ROI en tijd om live te gaan Momentumrapporten: Richt u op het groeitraject van producten die zich ontwikkelen Vergelijkingsrapporten: Presenteer een zij-aan-zij vergelijking van maximaal vier concurrerende producten, waarbij hun tevredenheidsscores en verschillende metrische hoogtepunten tegen elkaar worden afgezet

Als uw bedrijf beperkte middelen heeft voor uitgebreid onderzoek of snelle besluitvorming vereist, kunt u de directe, op gebruikers gebaseerde inzichten die G2 biedt, waarderen.

G2 beste eigenschappen

Meer dan 2 miljoen echte gebruikersbeoordelingen

Dynamische rapportage

Directe productvergelijkingen

Inclusief multimediabronnen en videobeoordelingen

G2 beperkingen

Beperkte tot geen beoordelingen voor niche- of opkomende oplossingen

De betrouwbaarheid en neutraliteit van door gebruikers gegenereerde inhoud varieert

G2 prijzen

Neem contact op met G2 voor prijzen

G2 beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen) TrustRadius: 7.4/10 (20+ beoordelingen)

10. Omdia

Via: Omdia Omdia werd in 2020 gevormd door de fusie van Informa Tech's onderzoeksmerken: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica, en Heavy Reading. Het onderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen, van gedetailleerde analyses van de toeleveringsketen en opkomende technologieën tot inzichten in de telecomindustrie.

Omdia Vendor Selection combineert expertanalyses en gebruikersfeedback (via een samenwerking met TrustRadius ) om leveranciers te evalueren en bedrijven en technologieën te belichten die u in de gaten moet houden. 🔍

Omdia's end-to-end consultancydiensten worden ondersteund door een team van meer dan 400 experts. De Ask an Analyst optie zorgt ervoor dat klanten direct toegang hebben tot deze professionals, zodat ze persoonlijk advies kunnen inwinnen en diepgaande discussies kunnen voeren over specifieke onderzoeksgebieden.

Omdia beste eigenschappen

Geïntegreerde expertise van oudere merken

Advies op maat

Strategieën voor marktintroductie en diensten zoals segmentering en target messaging

Directe toegang tot het analistenbestand

Omdia beperkingen

Omvat geen bredere interdisciplinaire gebieden zoals FinTech en EdTech

Beperkte openbare casestudies

Omdia prijzen

Neem contact op met Omdia voor prijzen

Omdia beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

Andere hulpmiddelen voor IT-consultancy en implementatie van nieuwe technologieën

Uw consultant gekozen voor onderzoek? Nou, je werk is nog lang niet gedaan - de enige manier om IT-strategieën succesvol te implementeren is om betrouwbare projectmanagementpraktijken te hanteren. Volgens 2023 statistieken 75% van de respondenten in de IT-sector heeft geen vertrouwen in nieuwe strategieën en moet vaak veel tijd besteden aan het afstemmen ervan op bedrijfsdoelen - en dit kan allemaal worden voorkomen als u een capabele projectmanagementoplossing gebruikt.

ClickUp U kunt tijd besparen en waarde toevoegen aan uw bedrijf door ClickUp te gebruiken als een centrale hub voor

projectbeheer communicatie en het delen van documenten. Het ondersteunt de activiteiten van zowel bedrijven als adviesbureaus in verschillende niches.

ClickUp is een end-to-end tool voor het afhandelen van kennisdeling en implementatie. Stel dat je een rapport hebt ontvangen met de stappen die nodig zijn om een ambitieuze IT-strategie uit te voeren. Met ClickUp Taken kunt u het proces opdelen in beheersbare taken en subtaken, elk met hun eigen deadlines, verantwoordelijken en prioriteitsniveaus om een tijdige voltooiing te garanderen. Tijdens het project kan je team opmerkingen en vermeldingen binnen taken gebruiken om te communiceren en moeiteloos updates te delen, vragen te stellen of opheldering te vragen!

Filter uw lijstweergave op status, prioriteit, toegewezene of elk ander aangepast veld om takenlijsten beter af te stemmen op uw behoeften

Moeite met het bijhouden van repetitieve administratieve taken tijdens consulten? Haal de scherpe kantjes eraf met de gebruiksvriendelijke ClickUp Automatiseringen -biedt een interface zonder code om routinematige workflows te automatiseren. Telkens wanneer bijvoorbeeld een taak (zoals Ontwerprapport) als voltooid wordt gemarkeerd, wordt er automatisch een e-mail naar u verzonden ter controle en wordt de taakstatus bijgewerkt tot Review in Progress.

ClickUp is er helemaal op gericht om het proces van het ontwikkelen, selecteren en implementeren van bedrijfsstrategieën soepel te laten verlopen!

U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken 15+ verschillende weergaven om beschikbare strategieën te evalueren of de voortgang van een project in fasen te bekijken. U zult genieten van de Raad van bestuur om de voortgang te volgen in een Kanban-stijl formaat , waarbij taken worden gevolgd van In uitvoering tot Completed. De Gantt-diagram en Kalenderweergaven zijn ook handig voor het plannen, optimaliseren en uitvoeren van strategieën op grote schaal.

ClickUp's 15+ views bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

Geniet van productieve adviessessies met Clickup!

ClickUp biedt verschillende samenwerkingstools om uw adviesprocessen te verbeteren! De gratis adviessjablonen omvatten alles van serviceovereenkomsten en tijdregistratie naar consultancy-rapporten.

Gebruik voor medewerking en feedback ClickUp Documenten om met consultants te werken aan nieuwe strategieën en kaders. Met aanpasbare toestemmingsinstellingen krijgt u een gestroomlijnde plek om feedback uit te wisselen en documenten af te ronden.

Samenwerking is essentieel met ClickUp 3.0 Documenten, zodat u snel kunt delen, machtigingen kunt instellen of kunt exporteren naar interne of externe gebruikers

Als extraatje, ClickUp AI kan u helpen tijd te besparen door gegevens intelligent te analyseren en documenten samen te vatten. Het kan u ook helpen bij het schrijven en optimaliseren van documenten voor werknemers zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. 🤖

Als je tools zoals Google Drive of Slack gebruikt, deze integreren met ClickUp om context wisselen tussen apps.

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen:

Het kost tijd om alle functies te verkennen

De mobiele app heeft minder functies dan de desktopversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

Implementeer ambitieuze IT-strategieën met ClickUp

Het kiezen van het juiste onderzoeks- en adviesbureau kan uw bedrijf een concurrentievoordeel opleveren, maar dat is nog maar het begin. Om de waarde die u krijgt uit te melken, moet u gebruikmaken van innovatieve projectmanagementsoftware zoals ClickUp kan het verschil maken.

Of het nu gaat om een betere organisatie, betere communicatie of verbeterde transparantie clickUp kan uw samenwerking met consultants productiever en resultaatgerichter maken.

Klaar voor de start van uw volgende IT-strategie? Aanmelden voor ClickUp om er een daverend succes van te maken! 🤩