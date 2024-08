10 gratis sjablonen voor non-profitorganisaties in Excel & ClickUp

Het definiëren van non-profit doelstellingen en het ontwikkelen van effectieve strategieën om deze te bereiken kan overweldigend lijken, vooral als je niet zeker weet waar je moet beginnen. Het is nog moeilijker om gefocust te blijven als je je voortdurend zorgen maakt over het werven van fondsen, het binnenhalen van websitebezoekers en het verbeteren van de betrokkenheid van donateurs.

Ontdek de perfecte oplossing voor interne activiteiten: non-profit sjablonen! Met deze waardevolle hulpmiddelen kun je een uitgebreid actieplan maken voor je non-profitproject, zodat je team, medewerkers van de gemeenschap, bestuursleden, donateurs en andere belanghebbenden je doelen duidelijk begrijpen.

We hebben onze 10 favoriete sjablonen voor non-profitorganisaties op een rijtje gezet, zodat uw organisatie, campagne of fondsenwervingsevenement in een mum van tijd van start kan gaan. We laten u zien wat elk van deze sjablonen speciaal maakt en hoe u het potentieel ervan kunt maximaliseren met geschikte toepassingen. 🌻

Wat is een non-profit sjabloon?

Een sjabloon voor non-profitorganisaties is een veelzijdig kader dat non-profitorganisaties helpt bij het maken van professionele presentaties, webdesign of documenten om hun primaire doelen voor verschillende goede doelen te bereiken.

De meeste non-profits hebben budgetbeperkingen en kunnen het zich niet veroorloven om dure teams in te huren om hun activiteiten te onderhouden en te verbeteren. Er is geen ondersteuning als het gaat om strategische planning of het onderhouden van een gestage stroom van donateurcommunicatie.

De beste sjablonen voor websites voor non-profitorganisaties zorgen ervoor dat de boodschap, de missie en de workflow van de organisatie niet langer gedeeld hoeven te worden met supporters, donateurs en vrijwilligers. Je kunt ze gebruiken voor fondsenwervingscampagnes evenementen, nieuwsbrieven, promotiemateriaal en meer. 🤩

Een sjabloon voor non-profitorganisaties is een meer actiegerichte versie van een gewoon businessplan dat wordt gebruikt voor ondernemingen met winstoogmerk. Het bevat secties voor het schetsen van de fundamentele aspecten van een non-profit project, zoals de primaire missie, lange- en kortetermijndoelstellingen en een uitsplitsing van de strategieën die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Wat maakt een goed non-profit sjabloon?

Een goed non-profit sjabloon moet de volgende belangrijke details hebben:

Klariteit en eenvoud: Het moet gemakkelijk te gebruiken en te ontwerpen zijn, met sjabloonfuncties zoals stijlopmaak

Het moet gemakkelijk te gebruiken en te ontwerpen zijn, met sjabloonfuncties zoals stijlopmaak Consistentie: Het handhaaft de non-profit branding op verschillende platforms en apparaten

Het handhaaft de non-profit branding op verschillende platforms en apparaten Aanpassingsmogelijkheden: Het is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van non-profitorganisaties, waarbij wordt voldaan aan hun unieke communicatie- en presentatie-eisen door middel van aanpassingsopties

Het is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van non-profitorganisaties, waarbij wordt voldaan aan hun unieke communicatie- en presentatie-eisen door middel van aanpassingsopties Uitgebreide structuur: Een goed gestructureerd sjabloon heeft essentiële secties en elementen die aansluiten bij het doel van de non-profit organisatie. Deze omvatten het stellen van doelen, het bijhouden van prestaties en het organiseren van vrijwilligers

Een goed gestructureerd sjabloon heeft essentiële secties en elementen die aansluiten bij het doel van de non-profit organisatie. Deze omvatten het stellen van doelen, het bijhouden van prestaties en het organiseren van vrijwilligers Boeiende visuals: Bevat visueel aantrekkelijke elementen, zoals afbeeldingen, foto's en kleuren, om de aandacht van het publiek te trekken en de missie van de non-profit effectief over te brengen

10 Indrukwekkende sjablonen voor non-profitorganisaties voor gebruik in 2024

Laten we de top 10 non-profit sjablonen in Excel en ClickUp verkennen die we voor je hebben geselecteerd. We leggen hun gebruikssituaties uit en nemen de meest opvallende kenmerken van elk sjabloon onder de loep. ✨

1. ClickUp SOP-sjabloon voor non-profitorganisaties

Deel een SOP-sjabloon voor een non-profitwebsite met ontwerpers in een ClickUp Doc

Non-profit standaard werkprocedures (SOP's) zijn bedoeld om de dagelijkse activiteiten van uw organisatie te centraliseren, standaardiseren en in kaart te brengen. Met een uitgebreid SOP-systeem kunt u efficiënt werken en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten terwijl je trouw blijft aan de missie en doelen van je organisatie.

Toch vereist het maken van een goede SOP een grondige beoordeling van uw huidige processen, zodat u kunt bepalen wat er kan worden verbeterd. Het is geen wandeling in het park, maar u kunt leunen op de ClickUp SOP-sjabloon voor non-profitorganisaties voor A-Z ondersteuning!

Deze volledig aanpasbare Documenten sjabloon helpt u processen schetsen voor je hele organisatie. Het bevat de nodige secties om te definiëren hoe je team specifieke activiteiten moet uitvoeren. Het inleidende deel bestaat uit drie subsecties:

Doel van SOP: Om de hoofdlijnen te schetsendoelen en doelstellingen van het document Beoogde gebruikers van het SOP: Aangeven wie de begunstigden zijn van de voorgestelde activiteiten SOP-ontwikkeling: Een samenvatting geven van de voortgang van uw SOP

Zodra u de basis voor uw SOP hebt gelegd, gaat u verder met de Voorlopige identificatie om de stappen voor de inwerkingtreding van de procedure te definiëren. In de laatste hoofdstukken wordt beschreven wanneer en hoe de procedure van start gaat en wie verantwoordelijk is voor de implementatie.

De sjabloon opent een wereld van samenwerkingsmogelijkheden binnen uw non-profit. Brainstorm met je team over SOP's, delegeer taken en houd de voortgang in de gaten - allemaal in realtime, rechtstreeks in het document! 📄

2. ClickUp Non-Profit Evenement Planning Taaksjabloon

Plan uw volgende evenement om fondsen te werven met ClickUp's sjabloon voor evenementplanning voor non-profits

Typische non-profit evenementen, zoals liefdadigheidsdiners en benefietconcerten, bevatten veel bewegende delen en vereisen nauwgezette planning en teamwork om ze te laten schitteren. Gelukkig is er de ClickUp sjabloon voor planning van evenementen zonder winstoogmerk je hebt een persoonlijke evenementcoördinator die je 24 uur per dag helpt met de logistiek. 🤖

De sjabloon voor evenementenplanning is in feite een to-do checklist, zodat het evenement goed georganiseerd is en perfect wordt uitgevoerd. Elke taak op de lijst kan worden gegroepeerd in een van deze zeven aangepaste velden:

Beschrijving evenement Datum evenement Begunstigden Evenement Manager Sponsors Gastenlijst Voortgangspercentage (een automatische balk voor het bijhouden van de voltooiing van een taak)

Een taaksjabloon is perfect om repetitieve processen te stroomlijnen. Je kunt het toepassen op soortgelijke evenementen in de toekomst en ook toestemming geven aan teamleden en gasten, zodat ze de ingebouwde taken in realtime kunnen bekijken en/of bewerken.

3. ClickUp Jaarverslag sjabloon non-profit

Maak rapporten voor huidige leden, grote gevers en meer met de sjabloon voor jaarverslagen voor non-profitorganisaties van ClickUp

Jaarlijkse rapporten over de voortgang van je non-profit zijn essentieel omdat ze worden gebruikt om je prestaties samen te vatten en te delen met donateurs, vrijwilligers, supporters en het publiek. Dat is precies wat je kunt doen met het ClickUp Jaarverslag sjabloon voor non-profit organisaties !

Dit is nog een gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te bewerken sjabloon, ideaal voor:

Jaarlijkse prestaties op een professioneel ogende manier te laten zien Het aantrekken van nieuwe donateurs en het versterken van de banden met huidige donateurs Financiële details en doelen delen Op waarde gebaseerde boodschappen overbrengen aan je belanghebbenden

Begin je jaarverslag met een brief van de leider van de organisatie. Zet vervolgens je missie en visie uiteen om de lezer te helpen begrijpen waar het bij je non-profit om draait. Er is ook een sectie voor Programma-activiteiten en belangrijke prestaties, waar je je belanghebbenden inzicht kunt geven in de activiteiten van het afgelopen jaar, gelabeld met aanpasbare statussen zoals Op schema, Te laat en Kritiek.

Gebruik in het gedeelte Financieel overzicht van de sjabloon aangepaste velden zoals post, beschrijving en kosten om uw financiële status te laten zien. Schets tot slot uw plannen en doelstellingen voor het komende jaar in het gedeelte Toekomstige doelen.

4. ClickUp Non-Profit Evenement Planning Lijst Sjabloon

Organiseer en plan het volgende grote evenement gemakkelijk met deze sjabloon voor evenementenplanning voor non-profitorganisaties van ClickUp

Organiseer en beheer je volgende evenement met gemak met de ClickUp sjabloon voor evenementenplanning voor non-profitorganisaties ! Deze online tool voorziet u van de juiste set functies zodat alle taken en activiteiten in het evenementenplanningsproces worden geregeld.

Met de sjabloon kun je evenementen organiseren met behulp van tijdschema's en checklists voor elke fase, de uitgaven in de gaten houden door het budget bij te houden en samenwerken met je team om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Met de verschillende aangepaste weergaven van de sjabloon kun je het planningsproces van evenementen vanuit meerdere perspectieven benaderen. Enkele van de beschikbare weergaven zijn:

De evenementfase Lijstweergave: Afzonderlijke taken worden gesorteerd op deadlines, waardoor de voortgang van het team tijdens de evenementvoorbereiding duidelijk wordt

Afzonderlijke taken worden gesorteerd op deadlines, waardoor de voortgang van het team tijdens de evenementvoorbereiding duidelijk wordt De Evenementtaak Lijstweergave: Toont alle taken die nodig zijn om de activiteit te voltooien en groepeert ze op hoe ver ze al zijn. Het geeft details over elke taak, zoals wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe het vordert

Toont alle taken die nodig zijn om de activiteit te voltooien en groepeert ze op hoe ver ze al zijn. Het geeft details over elke taak, zoals wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe het vordert Het Componentenbord aanzicht: Toont alle evenementen gesorteerd op hun componenten, zoals de locatie, het budget, de sprekers en leveranciers, georganiseerd als kaarten. Als je een taak naar een ander evenementonderdeel wilt verplaatsen, sleep je deze gewoon naar de gewenste plek op het bord

Toont alle evenementen gesorteerd op hun componenten, zoals de locatie, het budget, de sprekers en leveranciers, georganiseerd als kaarten. Als je een taak naar een ander evenementonderdeel wilt verplaatsen, sleep je deze gewoon naar de gewenste plek op het bord De Ganttgrafiekweergave: Gelijkaardig aan een tijdlijn, visualiseert deze de planning en relaties tussen individuele taken in de juiste volgorde

Deze sjabloon is ideaal voor ervaren evenementplanners die grote projecten afhandelen, omdat het meerdere aanpasbare elementen en controleopties biedt.

5. ClickUp Non-Profit Pet Rescue Sjabloon

Beheer een reddingsoperatie voor huisdieren soepel met ClickUp's Non-Profit Pet Rescue Sjabloon

Het managen van een dierenreddingsorganisatie vergt een onwrikbare inzet, coördinatie onderweg, en zorgvuldige planning voor onvoorziene omstandigheden . De ClickUp Non-Profit huisdierreddings sjabloon is speciaal ontworpen om u te helpen een betrouwbare reddingsleider te zijn en betere huizen te vinden voor dieren in nood. 🏠

Gebruik deze uitgebreide sjabloon om een complexe database en planningssysteem te bouwen. Houd alles in de gaten, van vrijwilligers en donaties tot dierenintakes, dierenartsafspraken en adoptietijdlijnen.

Het wordt geleverd met mappen gewijd aan Social Media Outreach, Partnerships, Adoptieproces en Facility Maintenance. Elke map bevat kleurgecodeerde lijsten met taken. Klik gewoon op de Plus-knop om een volledig aanpasbare lijst, document, whiteboard en meer toe te voegen en te maken.

Houd uw sociale media-adoptiecampagnes voor elk platform afzonderlijk bij door lijsten te maken om de voortgang bij te houden, prioriteiten te beheren, contactpersonen te kiezen en nog veel meer. Zorg ervoor dat Veterinaire diensten, Donaties en Samenwerkingen netjes georganiseerd zijn in de map Partnerships.

Stroomlijn het adoptieproces van je harige vrienden door aparte lijsten te maken voor Adoptable Dogs en Received Applications. De Adoptiemap wordt geleverd met adoptierichtlijnen, die je kunt delen met aanvragers om ervoor te zorgen dat de huisdieren de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. 🐶

6. ClickUp Vrijwilligersmanagement Sjabloon

Sjabloon voor vrijwilligersmanagement van ClickUp helpt bij het stressvrij omgaan met grote groepen vrijwilligers

Het managen van elk team is veeleisend, maar het vergt echte vaardigheid en inspanning om groepen van tientallen of zelfs honderden mensen te managen. Met de ClickUp Vrijwilligersmanagementsjabloon kunt u grote groepen vrijwilligers coördineren en uw doelen bereiken zonder dat het u moeite kost.

Deze sjabloon beslaat een hele ruimte en is ontworpen voor gevorderde gebruikers. Het helpt je bij het werven van nieuwe vrijwilligers, het vereenvoudigen van hun inwerkproces en het bijhouden van tijd en werk.

Klik op de lijst Actieve of Nieuwe aanmeldingen en je krijgt een overzicht van alle potentiële vrijwilligers. Kies de meest geschikte kandidaten, wijs taken toe en volg hun voortgang via aangepaste velden en statussen.

Met de lijst Nieuwe aanmeldingen kun je prioriteiten instellen met behulp van aangepaste kolommen. Zodra u een taak toewijst aan een bepaalde sollicitant, wordt deze automatisch verplaatst naar de lijst Actieve sollicitaties, zodat u tijd besparen en efficiënt werken. ⏰

Het gebruik van de sjabloon helpt communicatie stimuleren binnen de non-profit door je de mogelijkheid te geven om je Vrijwilligersmanagementruimte te delen met het team. Op die manier blijft iedereen op de hoogte van prioritaire werkzaamheden, trainingsmodules en komende evenementen.

7. ClickUp vrijwilligersrooster sjabloon

Voeg uw eigen foto's en bestanden toe aan een ClickUp Lijst voor gemakkelijke toegang

Als uw non-profit sterk afhankelijk is van grote groepen vrijwilligers, is het essentieel om een goed gestructureerd tijdschema bij te houden en bruikbare gegevens te verstrekken. Dat is waar de ClickUp vrijwilligersrooster sjabloon komt binnen. Met deze krachtige tool kun je de beschikbaarheid van vrijwilligers controleren, taken nauwkeurig toewijzen en iedereen altijd op de hoogte houden. 📅

Begin met het opstellen van je vrijwilligersformulier, dat je kunt aanpassen aan je evenement, voordat je het verstuurt naar geïnteresseerde sollicitanten.

De belangrijkste informatie die je respondenten hebben verstrekt, wordt weergegeven in de Lijst met aankomende vrijwilligers, die is gegroepeerd op basis van vrijwilligersproces en filters bevat voor nieuwe en verwerkende respondenten.

Vervolgens is er de Volunteer Board view, ook gesorteerd op Vrijwilligerswerk proces. Hiermee kun je de vrijwilligers zien onder Aangepaste statussen zoals Nieuwe respondent, Verwerken, Niet geschikt en Geaccepteerd. Sleep de kaarten om vrijwilligers van de ene fase naar de andere te verplaatsen.

Tot slot kun je de New Volunteers List view gebruiken om de aanvragers die je hebt goedgekeurd aan boord te nemen. Ze zijn gegroepeerd volgens de Vrijwilligersrol die je hen hebt toegewezen, zoals Leden, Teamleiders en Coördinatoren.

8. ClickUp Vrijwilligerswerk Sjabloon

Stel een schema samen voor een vrijwilligersorganisatie vanuit één ClickUp lijst

Het coördineren van meerdere vrijwilligers voor verschillende campagnes kan ingewikkeld worden zonder tastbare doelen en een gestructureerde planning taakbeheer systeem. Voorkom verwarring en wanorde met de ClickUp Vrijwilligerswerk Sjabloon en het proces van het uitvoeren van vrijwilligerstaken vereenvoudigen.

Deze sjabloon op mapniveau is vergelijkbaar met de vorige twee kanshebbers op onze lijst, maar richt zich meer op individuele vrijwilligersactiviteiten. Hiermee kun je vrijwilligers beheren en toewijzen aan verschillende projecten en je krijgt een visueel overzicht van individuele taken en tijdlijnen.

De sjabloon biedt aangepaste velden zoals vrijwilliger, vervaldatum, prioriteit en locatie om de informatie van elk project bij te houden. Er worden ook meerdere aangepaste weergaven geleverd om controle te houden over de werklast van vrijwilligers. De weergaven zijn onder andere

Organisaties weergave: De lay-out biedt een lijst van al je non-profit evenementen met verschillende taken en velden zoals Vrijwilligers en Prioriteit

De lay-out biedt een lijst van al je non-profit evenementen met verschillende taken en velden zoals Vrijwilligers en Prioriteit Kalenderweergave : Het toont ongeplande en achterstallige taken aan de rechterkant van de sjabloon, samen met kleurgecodeerde vlaggen die hun prioriteiten tonen

: Het toont ongeplande en achterstallige taken aan de rechterkant van de sjabloon, samen met kleurgecodeerde vlaggen die hun prioriteiten tonen Documentweergave: Gebruik deze om een gemakkelijk te navigeren database van vrijwilligers, vrijwilligerslocaties en coördinatoren te maken. Klik op de naam van een vrijwilliger in de lijst om toegang te krijgen tot zijn of haar persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en evenementen waaraan hij of zij al eerder heeft meegewerkt

9. Excel Non-Profit Blad Sjabloon door Template.net

Profiteer van het Excel Non-Profit Sheet Template van Template.net voor stressvrij budgetbeheer

Er is geen ruimte voor fouten bij het bijhouden en berekenen van het budget van je non-profit. Daarom is het Excel Non-Profit Sheet Template van Template.net een uitstekende keuze voor veilig en stressvrij budgetteren.

Met dit Excel-sjabloon voor non-profitorganisaties kun je Opbrengsten uit bijdragen, evenementen, lidmaatschappen, subsidies en andere bronnen noteren en berekenen. Bij de Uitgaven kun je rekening houden met verzekeringen, advies, personeelsontwikkeling, reis- en bevoorradingskosten, salarissen en alle andere kosten die je kunt maken.

Begin met het invullen van de tabelvelden met beschrijvingen van de inkomstenbronnen of uitgaven die je wilt berekenen. Vul vervolgens de velden Huidig budget en Huidige YTD actuals in. De totale waarde wordt automatisch berekend en onderaan de tabel weergegeven.

Het gebruik van de sjablonen is zo eenvoudig als het maar kan - vervang de plaatshoudertekst en cijfers door je eigen tekst en je bent klaar! Je kunt ook de kleur, de grootte en het lettertype van de tekst wijzigen in het tabblad Start en de rij- en kolomgrootte van de tabel aanpassen in het tabblad Lay-out.

Dit is de enige sjabloon op de lijst waarvoor je een betaald maandabonnement nodig hebt, maar als je geen monetaire beperkingen het is een handig hulpmiddel om de financiën van je organisatie of project bij te houden. 💰

10. Excel Vrijwilligers Aanmelden Sjabloon door Spreadsheet.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Excel-Volunteer-Sign-Up-Template-by-Spreadsheet.com_.png Excel vrijwilligers sjabloon van Spreadsheet.com /img/

Houd inschrijvingen en evenementen voor vrijwilligers moeiteloos bij met het Excel sjabloon voor vrijwilligers van Spreadsheet.com

Het verzamelen van aanmeldingen en het organiseren van vrijwilligersevenementen hoeft geen zenuwslopende ervaring te zijn. Met het Excel vrijwilligers sjabloon van Spreadsheet.com kun je moeiteloos vrijwilligerslijsten maken, evenementdetails noteren en bezoekersaantallen bijhouden.

Met de formulierweergave van de sjabloon kun je snel een aanmeldingsformulier delen met potentiële vrijwilligers, zodat ze kunnen kiezen uit een lijst met beschikbare evenementen. Het bestaat uit velden zoals Naam, Vrijwilligersslot, E-mail en Telefoon die aanvragers moeten invullen. 👨🏽‍💻

Zodra je je lijst hebt samengesteld, geeft de sjabloon je een duidelijk overzicht van de informatie van elke vrijwilliger, samen met het evenement waaraan ze willen deelnemen en de datum en tijd waarop ze beschikbaar zijn.

Tot slot heeft het Vrijwilligersactiviteiten gedeelte een sectie gewijd aan bijbehorende activiteiten, open plekken, gevulde plekken en evenementenkalenders.

Verbeter campagnes en evenementen met non-profit sjablonen in ClickUp

Of u nu je klaarmaakt voor een inzamelingsactie of duik in een reddingsmissie voor huisdieren, maak van uw volgende non-profit evenement een absoluut succes met deze eersteklas sjablonen. Gebruik ze om verschillende vrijwilligersteams te beheren, jaarverslagen te maken en evenementen plannen en inplannen met minder stress!

Als je krap bij kas zit, kun je de gratis ClickUp Sjabloonbibliotheek om de sjabloon te vinden die u nodig hebt voor boekhouden, ontwerpen en alles daartussenin. Pas het naar wens aan en zie hoe uw volgende non-profit evenement een daverend succes wordt! 🏆