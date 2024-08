Slimmer werken: ontdek de 10 beste AI-tools voor de Mac in 2024

Het is spannend om te zien hoe kunstmatige intelligentie (AI) het spel verandert in zo ongeveer alles wat we doen! 🤖

Van het voorspellen van klantgedrag tot augmented writing, de kolossale gegevensverwerking en progressieve leermogelijkheden van AI hebben het leven van mensen op meer dan één manier gemakkelijker gemaakt. Naast het besparen van middelen, AI software-oplossingen kunnen de nauwkeurigheid en efficiëntie van uw werk verbeteren en u helpen sneller te leveren.

Als je een Mac-gebruiker bent die gebruik wil maken van AI, dan kunnen we je helpen! Duik in onze door experts samengestelde lijst van de 10 meest invloedrijke AI-tools voor Mac-apparaten. We hebben veelzijdige opties gepresenteerd die de mogelijkheden op het gebied van creativiteit, productiviteit en gemak vergroten.

AI voor Mac-apparaten komt in de vorm van verschillende toepassingen, zoals chatbots, digitale assistenten en workflow- en oplossingen voor projectbeheer . Hun mogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van het gebruikte analysemodel of de gebruikte analysemodellen.

Veel AI-tools maken bijvoorbeeld gebruik van natural language processing (NLP) om computers te helpen menselijke talen te begrijpen, interpreteren en erop te reageren. Software voor kunstmatige intelligentie maakt ook gebruik van automatiseringsfuncties om de productiviteit te verhogen en taken sneller te voltooien met tekstaanwijzingen om de inhoud samen te vatten, zelfs in taken!

Vat lange commentaren onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI

Afhankelijk van uw behoeften kunt u specifieke functies zoeken, maar hier zijn enkele algemene punten om te overwegen bij het kiezen van een AI-oplossing voor Mac:

Compatibiliteit: Zit je diep in het Apple-universum met je iPhone, iPad en Mac? In dat geval wil je een AI-tool kiezen die goed overweg kan met al je Apple gadgets 📱 Gebruikerservaring: Een zuivere, intuïtieve interface die gemakkelijk te navigeren is, kan de gebruikerservaring aanzienlijk verbeterenproductiviteit verhogen3. Prestaties: Kijk naar de snelheid en efficiëntie van de tool. Doen andere gebruikersbugs melden en glitches? 🐞 Schaalbaarheid: De tool moet kunnen voldoen aan uw behoeften als uw projecten groeien Aanpassingen: Softwareaanpassingen kunnen variëren van eenvoudige interfaceaanpassingen tot meer diepgaande wijzigingen Integratiemogelijkheden: De beste AI-tools integreren meestal met andere systemen, apps of databases om uw dagelijkse processen te optimaliseren

Van taakbeheer en samenwerking tot lead sourcing en slim diagrammen hebben we een lijst samengesteld van 10 AI-tools met verschillende functionaliteiten voor Mac. De beoordelingen hieronder zullen je helpen om jouw ideale oplossing te vinden! 🌚

Gebruik ClickUp Brain om sneller te schrijven en uw tekst, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp is een uitgebreid samenwerkings- en projectbeheertool met native AI-mogelijkheden voor elke branche of niche. Het is een cloudgebaseerd platform, maar je kunt de speciale Mac- of Mac M1-client downloaden voor meer flexibiliteit in het gebruik op uw bureaublad. ClickUp Brein is een hoogopgeleide werkassistent om u te helpen de levering in verschillende rollen te versnellen. De tool neemt het giswerk weg door u in te stellen met tientallen commando's en rolspecifieke, volledig getemplatiseerde prompts om uw dagelijkse taken te versnellen.

Gebruik de ClickUp Brain Toolbar om uw inhoud in realtime te verbeteren. Verlicht uw administratieve werk door samenvattingen te genereren, projectbeschrijvingen , notities vergadering e-mails en actiepunten direct met ClickUp's AI Project Manager, AI Knowledge Manager en AI Writer for Work.

Deze AI-tool kan elk item optimaliseren dat u maakt in uw ClickUp Documenten . Markeer een specifieke tekst en gebruik de beschikbare schrijfaanwijzingen om de tekst korter, langer, boeiender of eenvoudiger te maken.

Controleer spelling en grammatica tijdens het schrijven en verbeter de algehele kwaliteit van je tekst interne en externe communicatie . ClickUp Brain kan ook talen vertalen, zodat wereldwijde teams effectiever kunnen samenwerken. 🌎

Door gebruik te maken van ClickUp Brain verkort u de tijd van elke workflow, of het nu voor marketing of verkoop is, Agile projectbeheer ontwerp- of engineeringteams! En de kers op de taart? ClickUp heeft native apps voor iPad, iPhone en Apple Watch apparaten, zodat u onderweg verbonden kunt blijven met uw projecten!

ClickUp beste functies

ClickUp Brain met meer dan 100 ingebouwde rolspecifieke aanwijzingen

Schrijfhulp om professioneler, directer of boeiender te klinken

DirectVertaal actie* Foutdetectie en -correctie

Creatieve inhoud ondersteunen

Whiteboards enMindmaps voor het maken van diagrammen

Tijdbesparende samenvattingen en extractie van de volgende stappen uit lange documenten

Integratie met meer dan 1000 andere tools

1.000+ sjablonen voor meerdere gebruikssituaties (inclusiefChatGPT prompt-sjablonen)

15+ aanpasbare workflowweergaven

Schaalbaarheid met ondersteuning voor meerdere apparaten

ClickUp beperkingen

AI-gebaseerde taakcreatie is nog niet beschikbaar (maar komt binnenkort)

Het verkennen van alle AI-functies kan enige tijd duren

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met het verkoopteam voor een plan op maat van uw behoeften

: Neem contact op met het verkoopteam voor een plan op maat van uw behoeften ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. TypingMind

Via: TypingMind Als je op zoek bent naar een gemakkelijke manier om ChatGPT te gebruiken met wat extra's, dan kun je terecht bij TypingMind. Het heeft een gespecialiseerde promptbibliotheek samen met AI-karakters zoals een "Stand-up Comedian" of "Academic Researcher" om je te helpen je vragen op een aparte manier beantwoord te krijgen.

Je kunt ook een document uploaden en met de AI communiceren over de inhoud. Dit kan vooral handig zijn voor academische of professionele gebruikers die op zoek zijn naar een AI-assistent. 🎓

Gebruik TypingMind direct in je webbrowser zonder in te loggen, of download het programma naar het dock van je Mac. Bovendien blijft je API-sleutel veilig opgeslagen op je eigen computer voor extra privacy.

TypingMind beste eigenschappen

Zoeken op internet in de chat om antwoorden te verbeteren

Enorme bibliotheek met prompts

Tekst-naar-spraak beschikbaar

Aanpasbare chatbot met een deelbare interface

Onbeperkte plugins (op de hoogste tier)

TypingMind beperkingen

Vereist een OpenAI API-sleutel voor installatie

Beperkte AI-personages op het gratis plan

TypingMind prijzen

**Gratis

Standaard: $39 per licentie*

$39 per licentie* Uitgebreid: $59 per licentie

$59 per licentie Premium: $79 per licentie

*Elke licentiesleutel kan op vijf apparaten worden gebruikt

TypingMind beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

3. Elephas

Via: Elephas Elephas, een AI-schrijfassistent, kan rechtstreeks in Mac-, iPhone- en iPad-programma's worden geïntegreerd. Hierdoor kun je je werkproces voortzetten zonder tussen apps te hoeven schakelen of een browser te hoeven gebruiken.

Elephas introduceert een nieuwe functie genaamd Super Brain om je kennisbank te centraliseren. Het haalt gegevens op uit verschillende bronnen zoals PDF's, webpagina's en platforms zoals Notion en Obsidian en blaast er leven in. Je kunt helemaal brainstormen en chatten met je Elephas dataset! 🐘

De geüploade data wordt lokaal geïndexeerd en werkt samen met OpenAI om schrijftaken zoals het beantwoorden van e-mails of het maken van content te ondersteunen.

Elephas richt zich op privacy en geeft gebruikers de optie om hun eigen OpenAI-sleutels te gebruiken om het opslaan van gegevens op openbare servers te vermijden.

Elephas beste eigenschappen

Integreert met Mac-programma's

Aangepast Superbrein tot je beschikking

tot je beschikking Gecentraliseerde dataset met chatopties

met de functie Snippets kunnen gebruikers hun eigen taken definiëren

kunnen gebruikers hun eigen taken definiëren Content herschrijven beschikbaar

Elephas beperkingen

UI-ontwerp kan strakker

Steile leercurve

Elephas prijzen

Standaard : $4,99/maand

: $4,99/maand Pro : $8,99/maand

: $8,99/maand Pro+: $14,99/maand

Elephas beoordelingen en recensies

Product Hunt : 4.4/5 (4+ beoordelingen)

: 4.4/5 (4+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

4. Ambacht

Via: Ambacht Craft is een uitstekend hulpmiddel voor notities maken, samenwerken en productiviteitstool erkend als Mac-app van het jaar bij de App Store Best of 2021 Awards van Apple.

Het platform wordt niet alleen geprezen om zijn prachtige gebruikersinterface, maar maakt ook gebruik van GPT-3-technologie om je te helpen writer's block te overwinnen. De AI-assistent is ideaal voor het genereren van ideeën voor content, het samenvatten van lange documenten en het herformuleren van complexe rapporten in eenvoudigere taal.

Craft AI kan direct spelling en grammatica corrigeren en tekst vertalen in elke taal die je nodig hebt. Het helpt ook om informatie uit opgeslagen documenten te halen in een vraag-en-antwoord formaat. Je kunt bijvoorbeeld vragen: "Waar werkt Tom deze week aan?" om een samenvatting te krijgen van zijn toegewezen taken. 🔍

Craft beste functies

Visueel aantrekkelijk ontwerp en lay-out

Zoekbalk voor snelle toegang tot documenten en intelligente suggesties

Geavanceerde organisatie van notities met de mogelijkheid om subpagina's te maken voor genuanceerde onderwerpen

Aanpasbareteamwiki's *Wekelijkse doelen voor het toewijzen van taken en het stellen van deadlines

Ambachtelijke beperkingen

Het model voor delen zou beter kunnen

Zou meer sjablonen kunnen gebruiken

Craft prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Pro : $5 /maand per lid

: $5 /maand per lid Zakelijk : $10 /maand per lid

: $10 /maand per lid Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Craft beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (15+ beoordelingen)

: 4.8/5 (15+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

5. Plus AI door Setapp

Via: Plus op Setapp Plus is een andere GPT-aangedreven schrijfassistent, exclusief beschikbaar op Mac OS via een Setapp maandabonnement. Er is geen extra betaling of een aparte API-sleutel nodig, want alles is inbegrepen in je Setapp-lidmaatschap.

Eenmaal geactiveerd door een sneltoets, integreert Plus zich naadloos in elke applicatie. Het platform is gericht op het vereenvoudigen en verbeteren van het schrijfproces, of het nu gaat om het opstellen van een e-mail, het maken van een presentatie of het samenvatten van lange artikelen.

Gebruik Plus voor tekstgeneratie herschrijven en vertalen. Het biedt ook proefleesservices om spelfouten en grammaticale fouten te voorkomen. Maak en pas je eigen prompts aan voor veelvoorkomende taken. ✍️

Plus AI beste eigenschappen

Geavanceerde GPT-4-technologie

Kan worden geïntegreerd in Mac-programma's

Blinkt uit in formeel zakelijk schrijven, met name met de functie Het schrijven verbeteren

Aanpasbare prompts

Plus AI-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de UI verwarrend en buggy

Je kunt voorlopig je eigen OpenAI API-sleutel niet gebruiken

Plus AI prijzen (Setapp abonnement)

Mac : $9,99/maand

: $9,99/maand Mac + iOS : $12,49/maand

: $12,49/maand Power User: $14,99/maand

Plus AI beoordelingen en recensies (voor Setapp)

G2 : 4.8/5 (20+ beoordelingen)

: 4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

6. Freshchat

Via: Freshchat Freshchat, onderdeel van de Freshworks suite, voorziet in de verkoop- en klantondersteuningsbehoeften van kleine en grote bedrijven. Het platform is toegankelijk via verschillende kanalen, waaronder web, mobiel, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger en Apple Business Chat.

Gebruik het om veelzijdige AI-gebaseerde chatbots te bouwen die de onderliggende intentie van klantvragen scannen en zo relevantere en contextbewuste oplossingen bieden.

Als een gesprek te complex wordt voor de bot om af te handelen, wordt de vraag met één klik doorgestuurd naar een live agent. De bots werken klantgegevens automatisch bij, wat vooral handig kan zijn voor agenten wanneer ze verder gaan waar de bot was gebleven, zodat continuïteit en een gepersonaliseerde klantervaring gegarandeerd zijn. 🗨️

Freshchat beste functies

Omnichannel-ondersteuning

Ontworpen voor klantenondersteuning met een gedetailleerde AI-chatbotfunctie

Aanpasbare chatwidgets met de optie om bijlagen en emoji's toe te voegen

Aangepaste botcreatie voor verschillende klantbetrokkenheidsscenario's

Freshchat beperkingen

Beperkte rapportage- en analysemogelijkheden

Agenten ontvangen niet altijd meldingen van inkomende chats

Prijzen van Freshchat

**Gratis

Groei : $15/maand per agent

: $15/maand per agent Groei Omnichannel : $29/maand per agent

: $29/maand per agent Pro : $39/maand per agent

: $39/maand per agent Pro Omnichannel : $59/maand per agent

: $59/maand per agent Enterprise : $69/maand per agent

: $69/maand per agent Enterprise Omnichannel*: $99/maand per agent

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Freshchat beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

7. Foto'sRevive

Via: Foto'sRevive PhotosRevive wordt gebruikt voor het kleuren van zwart-witfoto's. Het is beschikbaar op MacOS- en iOS-platforms en biedt zowel automatische als handmatige opties om kleur toe te voegen aan oude of monochrome afbeeldingen. 📷

Importeer foto's van je apparaat, via de Foto's app of de Finder, of scan ze rechtstreeks in het programma. De software is geschikt voor foto's met onvolkomenheden en biedt ook aanpassingen voor helderheid en contrast.

Voor wie net begint of inspiratie zoekt, biedt de app een voorbeeldbibliotheek met ideeën voor transformaties die mogelijk zijn met de tool.

PhotosRevive beste eigenschappen

AI-ondersteunde fotokleuring

Handmatige modus en aanpasbare kleurmarkeringen voor diegenen die meer controle willen over het proces

Batchproductie met door de gebruiker gemaakte presets

Intuïtieve drag-and-drop interface voor het toevoegen van foto's

PhotosRevive beperkingen

De AI mist soms het inkleuren van bepaalde delen, zoals handen, waardoor handmatige aanpassingen nodig zijn

Soms worden kleuren naar onbedoelde gebieden overgebracht

PhotosRevive prijzen

Onbeperkt Foto'sRevive: $18,99 per levenslange licentie voor 3 Macs

PhotosRevive beoordelingen en recensies

Mac App Store: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

8. Taakheat

Via: Taskheat Taskheat is beschikbaar op MacOS en iOS en is een taakbeheer app ontworpen om uw takenlijst en helpt je om je doelen sneller te bereiken. Het maakt gebruik van AI om aangepaste taken te genereren op basis van jouw input en ze te prioriteren in een visueel stroomschema .

Beheer complexe taakrelaties door bestaande koppelingen aan te maken, te wijzigen en te verwijderen. Als je taken toewijst aan derden met specifieke expertise, past de app het stroomschema dienovereenkomstig aan.

Functies zoals kleurgecodeerde tags maken de navigatie eenvoudiger en vervaldatums zorgen ervoor dat je op de hoogte blijft van aankomende deadlines. Taskheat biedt ook locatie-gebaseerde herinneringen en de mogelijkheid om je stroomschema te delen of af te drukken. 🖨️

Taskheat beste functies

Projecten organiseren op basis vantaakafhankelijkheden* Taken visueel opsplitsen in subtaken

Stroomdiagram- en lijstweergaven helpen bij het visualiseren van gecompliceerde workflows

Eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface

Taskheat-beperkingen

De app kan soms crashen of vertragen

Beperkte tools voor delen tussen gebruikers

Taskheat prijzen

Volledige versie: $14,99 per levenslange licentie voor Mac, iPad en iPhone

Taskheat beoordelingen en recensies

Mac App Store: 4.2/5 (230+ beoordelingen)

9. Miro

Via: Miro Moet je een idee schetsen of een diavoorstelling maken? Miro is er voor u als virtueel whiteboard . Het biedt real-time samenwerking mogelijkheden op meerdere apparaten: iOS, Android, Windows en Mac.

Miro AI werkt samen met uw Miro-bord en biedt functies die variëren van het genereren van afbeeldingen op basis van sticky notes tot het samenvatten van inhoud of het maken van codeblokken. Het kan bijvoorbeeld stickies clusteren op trefwoorden, achtergronden van afbeeldingen verwijderen, mindmaps uitbreiden met vragen of ideeën en nog veel meer. 📌

Hoewel Miro AI nog in bèta is en voortdurend in ontwikkeling, is het beschikbaar voor alle Miro-abonnees, zelfs met het gratis plan.

Miro beste functies

AI-ondersteunde beeldgeneratie

Onbeperkte ruimte voor je creatieve en projectplanningsbehoeften

Tools zoals plakbriefjes, vrije-vorm pen, vormen, pijlen en slim tekenen

Meerdere communicatieopties (feedback, beoordelingen en goedkeuringen)

Aanpasbare sjablonen

Desktop-, mobiele en tablet-apps beschikbaar

Miro beperkingen

Relatief langere laadtijd vergeleken met vergelijkbare apps

Sommige gebruikers vinden de navigatie- en zoomfuncties onhandig

Prijzen van Miro

**Gratis

Starter : $8/maand per lid

: $8/maand per lid Zakelijk : $16/maand per lid

: $16/maand per lid Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

10. Pipedrive

Via: Pipedrive Zoals andere CRM-platforms pipedrive is ontworpen om te helpen verkoopteams meer deals sluiten met minder werk. Maar wat het echt een voorsprong geeft, zijn de slimme AI-functies.

De AI-gestuurde Prospector tool geeft je bijvoorbeeld toegang tot een B2B-database uit zowel openbare als privégegevens om u de meest recente leads te bezorgen.

De Sales Assistant biedt op gedrag gebaseerde prestatietips, app-integraties en meldingen om iedereen op één lijn te houden. Wil je repetitieve taken elimineren ? Pipedrive's Automations hebben u gedekt, ze stroomlijnen alles van gegevensinvoer naar e-mail follow-ups. 📧

Het platform wil menselijke fouten verminderen, administratieve taken automatiseren en gepersonaliseerde inzichten bieden om je te helpen deals te winnen en je verkoopproces te verbeteren.

Pipedrive beste functies

Aanpasbare visuele verkooppijplijn met een drag-and-drop interface

Voorspellende AI-tools voor lead hunting

Handige tools omleads te filteren, categoriseren en sorteren* iPad- en iOS-apps met offline toegang

Pipedrive beperkingen

Beperkte rapportagemogelijkheden

Automatiseringsopties kunnen beter

Pipedrive prijzen

Essential : $9,90/maand per gebruiker

: $9,90/maand per gebruiker Geavanceerd : $19,90/maand per gebruiker

: $19,90/maand per gebruiker Professioneel : $39,90/maand per gebruiker

: $39,90/maand per gebruiker Power : $49,90/maand per gebruiker

: $49,90/maand per gebruiker Enterprise: $59,90/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

De toekomst is nu: Mis de AI-golf niet op je Mac

Het aanbod van AI-tools voor Mac-gebruikers is divers en groeit nog steeds. Alle tools die we hebben besproken hebben unieke sterke punten, dus bekijk er zoveel als je wilt!

ClickUp valt hier op door zijn intuïtieve AI-ondersteunde workflow functies en naadloze integratie binnen het Apple ecosysteem-.. meld je aan en ontdek het platform gratis !