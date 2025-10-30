Microsoft Teamsと連携する11のベストプロジェクト管理ツール（2025年版）

Microsoft TeamsはMicrosoft 365内の中心的なコラボレーションhubです。Microsoft 365エコシステムを既に利用しているチームにとって、ここがチャットやミーティングが行われる場所です。Teamsは人をつなぐために構築されましたが、複雑なプロジェクトの管理には適していません。ガントチャート、sprint追跡、自動化ルールといった機能が組み込まれているわけではありません。
タスクが複数のツールに分散していると、チームは仕事完了よりも情報検索に時間を費やし、生産性を静かに蝕む 「作業の拡散」を招きます。だからこそ、Microsoft Teamsと連携するプロジェクト管理ソフトウェアは、チームにとって大きな強みとなるのです。
本ブログでは、Microsoft Teamsと連携するプロジェクト管理ソフトウェアの厳選ツールをご紹介します。生産性を10倍に高める準備はできていますか？
👀ご存知でしたか？Microsoftは2016年、 約80億ドルでSlackを買収しようとしていました。内部での議論（ビル・ゲイツが反対したとレポート作成されています）を経て、Microsoftは自社プラットフォーム「Teams」の開発を決断したのです。
Microsoft Teamsと連携するプロジェクト管理ツール一覧
プロジェクト管理ソフトウェアの選択肢における鍵となる違いをまとめた簡易比較テーブルです。詳細な比較は下にスクロールしてください。
|ツール名
|主な機能
|最適な用途
|価格*
|ClickUp
|Teams内でタスクを作成・管理・追跡し、タスクのプレビューを共有し、リアルタイム通知を受け取れます
|AI搭載のオールインワン型プロジェクト管理とチームコミュニケーション
|Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定
|Wrike
|Work Intelligence®、アジャイルカスタムアイテムタイプ、400以上のアプリとの連携
|ワークフローの効率化に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額10ドルから。
|Microsoftプロジェクト
|Microsoft 365 Copilot、My Day、My Tasks
|仕事のプランニングと管理に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額10ドルから。
|Basecamp
|LineUP、Mission Control、Hill Charts、Doors
|中小企業向けのプロジェクト管理に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額10ドルから。
|ProjectManager
|クリティカルパススケジューリング、5種類のプロジェクトビュー、6種類のウィジェット
|プロジェクトのプラン立案とワークフロー構築に最適
|有料プランはユーザーあたり月額30ドルから
|Trello
|Trello受信トレイ、Butler Automation、Power-Ups
|視覚的なプロジェクト管理に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額6ドルから。
|Jira
|Atlassian Intelligence（AI）、動的バックログ、SlackおよびFigmaとの連携
|アジャイル手法を用いた複雑なソフトウェア開発プロジェクトの管理に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額8ドルから。
|チームワーク
|Teamwork スペース、XeroおよびQuickBooksとの連携
|リソース管理に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額10.99ドルから。
|Todoist
|50以上の既製テンプレート、日次ダイジェスト電子メール、80以上の連携機能
|タスク管理と生産性向上に最適
|無料；有料プランはユーザーあたり月額2ドルから
|Zoho プロジェクト
|組み込みカレンダー、Zoho請求書、ガントチャート、カンバンボード
|拡張性のあるプロジェクト管理に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額4.20ドルから。
|Hive
|Buzz AI、Hive Mail、およびQuickBooksとの連携
|プロジェクト管理の効率化に最適
|Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額1ドルから。
ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
Teamsと連携するプロジェクト管理ツールを使うべき理由とは？
Microsoft PlannerやTeams内のTo Doを使用したことがある方、あるいはLists、DevOps、Power Automateなどのツールを調べたことがある方なら、その利便性はご存知でしょう。
コメントでチームメンバーを@メンションできません。複数の添付ファイルのアップロードは面倒です。タスクの更新通知が受信トレイを乱雑に埋め尽くします。リストやDevOpsにはセットアップと技術的知識が必要です。これらは基本的なリスト機能では通用します。
しかしあるRedditユーザーが指摘したように：
現在、チームのワークフローが停滞しています。改善されるまで、Plannerとやることの使用を中止したいと考えています。
現在、チームのワークフローが停滞しています。改善されるまでPlannerとやることの使用を中止したいと考えています。
さらに深刻なのは、情報と重要な更新がスプレッドシート、Microsoft To-Do、電子メールに分散していることで、組織に年間2.5兆ドルの損失をもたらす仕事拡散を引き起こしています。これは、現代の労働者が日々直面するタスク、プロジェクト、部門横断的な要求の洪水に対応するには非効率的で不十分であることを証明しています。そろそろ、そうした状況に別れを告げる時だと私たちは考えます。
Teams連携型プロジェクト管理ツールで重視すべき主な機能
Teams内でプロジェクトを管理する場合、単なるタブ上のツール以上の機能が必要です。Teams連携型プロジェクト管理ツールを選ぶ際に重視すべき点は以下の通りです：
- Teams内でのタスク管理：Teamsのチャットやチャネルから直接タスクを作成、割り当て、更新できることが求められます。メッセージから直接、期日と担当者を設定した実行可能なタスクに変換できる機能があれば尚良しです。
- 明確なプロジェクト可視性：カンバンボード、ガントチャート、ロードマップ、ダッシュボードを提供し、進捗を追跡し、チーム間の依存関係を管理します。
- アジャイル、ウォーターフォール、ハイブリッドワークフローのサポート：スプリントプラン、バックログ追跡、マイルストーン管理などの機能により、様々なプロジェクトスタイルに適応します
- 役割ベースの共同作業とアクセス制御：機密性の高いプロジェクトデータを保護しつつ、ビュー・編集・コメントの権限を定義できるプロジェクト管理ソフトウェアが必要です
- 高度なプロジェクト管理機能:Microsoft Teamsのプロジェクト管理はコミュニケーションをカバーしますが、優れたプロジェクト管理ソフトウェアは依存関係管理、スプリントプラン、時間追跡、リソース配分をサポートします
- ワークフロー自動化： Teams内で直接ルールベースの自動化（例：「ステータスが『審査中』に変更されたらQAに割り当てる」）を構築できる、またはPMプラットフォームとシームレスに同期するプロジェクト管理アプリを探しましょう。
🧠豆知識：1900年代初頭のプロジェクト管理は、クリップボードとストップウォッチで行われていました。進捗追跡とは、クリップボード、ストップウォッチ、台帳を持って工場内を歩き回ることを意味したのです。フレデリック・テイラーの「科学的管理法」では、仕事をタスクに分割し、手作業でワークフローを最適化しました。これは時間追跡とタスク分析の初期フォームと言えます。
Microsoft Teamsと連携する最高のプロジェクト管理ツール
以下は、単なるアドオンではなく、プロジェクト管理の基盤を支え、強化するMicrosoft Teamsプロジェクト管理ツールです。
ClickUp（オールインワンのAI搭載プロジェクト管理とチームコミュニケーションに最適）
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。プロジェクト管理、ナレッジ管理、コミュニケーションを1か所に集約し、世界最高峰の統合型ワークAIで駆動します。Microsoft Teamsとの連携も可能です。
具体例で見てみましょう。複雑なローンチを監督するプロジェクトマネージャーであるあなた。チームはMicrosoft Teamsで連携していますが、重要なアクションはチャットの流れに埋もれがちです。Teams内にClickUpのMicrosoft Teams連携を追加しておけば、開発者が「MondayまでにUIプロトタイプが必要」と書き込んだ際、それをClickUpタスクに変換できます。
次に、デザイナーに割り当て、期限を設定し、関連するプロジェクトフォルダの下にリンクします。そのタスクは詳細情報と共にTeams内に直接完了する形で表示されます。
ClickUpはMicrosoft Teamsプロジェクト管理ワークスペースも提供し、タスクの進捗状況、スプリントバックログ、今後のマイルストーン、チームの作業負荷を視覚的に把握できます。作業現場で直接進捗を監視し、依存関係を管理できるため、ツールを切り替える必要がありません。ClickUpとMS Teamsの連携方法はこちらの動画でご確認ください：
ClickUp Chatでブレインストーミングする際、デザイナーとUIのアイデアを自由に提案し、要件に注釈を付けられます。チャットメッセージはワンクリックでタスクに変換可能。関連タスクやプロジェクトにメッセージを添付ファイルすることで、チームのコミュニケーションアプリ上で全ての仕事を同期させられます。
ClickUp Brainは、ClickUp内に組み込まれたAIアシスタントです。「デザインチャットの内容を要約し、アクションアイテムをタスクとして作成して」と依頼すると、Brainは会話の文脈に基づいて所有者や次のステップを割り当てたタスクリストを生成し、時間と努力を節約します。
技術プロジェクトマネージャーでエンジニアと協業する場合、コードの提案を依頼することも可能です。
sprintレビューミーティングでは、ClickUp Meetingsがバックグラウンドで動作します。決定事項を自動記録し、フォローアップタスクを追跡。ミーティング要約を生成してTeamsに直接投稿するようプロンプトすることも可能です。さらにClickUpのAIノートテイカーは、ミーティングに同行するか、多忙時には便利なパーソナルアシスタントとして代わりを務めます。 AI搭載のオンラインミーティングツールとして、音声記録、検索可能な文字起こし作成、要点要約する、アクションアイテムのハイライトをClickUpドキュメントに自動生成します。
ClickUpの主な機能
- 反復可能なワークフローの自動化：ClickUpのAIエージェントを活用し、プロンプトやセットアップなしでプロジェクト更新やタスク生成を自動化
- リアルタイム編集:ClickUp Docs内でライブコメント、ネストされたページ、タスクリンク機能を活用し、ドキュメントの起草・編集・共同作業を実行
- 高度な許可とプライバシー: フォルダ、タスク、ドキュメントに対して、きめ細かな役割ベースのアクセス制御で可視性を管理します
- ワークロード管理の簡素化：ワークロードビューやタイムラインビューなど15種類以上のClickUpビューでチームのキャパシティを可視化し、燃え尽きる前に割り当てを調整できます
- コンテキストの記録と共有：ClickUp Clipsで音声付きの簡単な画面録画をキャプチャし、タスクやチャット内で直接共有できます
- ガントチャートでタイムラインを可視化：ClickUpのガントチャートビューで複雑なプロジェクトをプラン・管理
- 検索可能なナレッジベースを構築：社内標準手順書（SOP）、ハウツー、プロジェクト参照資料を整理し、タスクにリンクさせます。ClickUpのユニバーサル検索で全てを検索可能に。
ClickUpの制限事項
- 多くの機能や選択肢があるため、新規ユーザーには少し圧倒されるかもしれません
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
ClickUpは、ワークフローのカスタマイズ、タスク管理、進捗追跡を1か所で簡単に行える豊富な機能を提供します。各プロジェクトに合わせたビューの作成、自動化の設定、既存ツールとの連携が可能な点が特に気に入っています。
💡 おまけ： 煩雑さを排除し、仕事用AIに求める機能をすべて備えたデスクトップアプリをお探しですか？ClickUp Brain MAXがぴったりかもしれません。
プロジェクト管理の方法を変革する：
- シームレスな自動化： 複数の連携しないAIツールを置き換え、ChatGPT、Gemini、Claudeなどのプレミアム外部AIモデルにアクセス可能。ルーチンタスクの自動化、進捗追跡、各プロジェクトの実践的インサイト提供を実現するインテリジェントプラットフォームです。
- 一元化された情報: ClickUp、Google Drive、SharePoint、接続したすべてのアプリ、さらにウェブ上のプロジェクトプラン、タイムライン、ファイルを瞬時に検索・アクセス可能
- 音声テキスト: 音声コマンドでメモの文字起こし、タスク作成、プロジェクトステータスの更新、責任の割り当てをハンズフリーで行い、プロジェクト管理をより迅速かつ効率的に。
ClickUp Brain MAXは、あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で仕事を完了させ、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。
2. Wrike（ワークフローの効率化に最適）
Wrikeは、視覚的な作業負荷とリソース管理のために構築されたクラウドベースのプロジェクト管理ツールです。ドラッグ＆ドロップ式の作業負荷チャートと動的なリソース利用率レポートを提供し、プロジェクトマネージャーがチームのキャパシティをリアルタイムで可視性できるようにします。
ビジュアルプロジェクト管理ツールであるWrikeでは、インタラクティブなガントチャートやカスタマイズ可能なダッシュボードの作成も可能。これにより、複雑なプロジェクト全体でのタスクのプラン、順序付け、調整が容易になります。
WrikeのMicrosoft Teams連携により、プロジェクトのプランと実行をチームの日常的なコミュニケーションフローに直接統合できます。さらに、タスク編集機能と双方向更新を追加することで、プロジェクト効率を向上させることが可能です。
WrikeプロジェクトをTeamsチャネルのタブとして追加すれば、リストビューやガントチャートビューでタスクを管理し、ステータス更新、所有者割り当て、期限編集が可能です。チャット会話から直接タスクを作成でき、ライブプレビュー機能によりミーティング中の進捗共有や作業内容参照が容易になります。
Wrikeの主な機能
- AIを活用した提案でワークフローを自動化し、Work Intelligence®を活用して仕事の見直しとルーチンタスクの削減を実現
- カスタムルールとプロセスに基づき、リクエストフォームを使用して反復的なプロジェクトタスクを収集し自動割り当てします
- ワークフロー自動化ルールを、アカウント全体または個々のスペース/プロジェクト内など、異なるスコープで設定できます。
Wrikeの制限事項
- タスク管理プロセスは、新規ユーザーも既存ユーザーも同様に圧倒される可能性があります
Wrikeの価格
- Free: ユーザーあたり月額$0
- チーム: ユーザーあたり月額10ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額25ドル
- 企業: カスタム価格
- Pinnacle: カスタム価格
Wrikeの評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (4,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはWrikeについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
当社は6年以上Wrikeを利用しており、コンテンツのレビューと承認プロセスの中心的存在となっています。当初は簡易的なプロジェクト管理ソリューションとして導入されましたが、やがて全社的なワークフローの基盤へと発展しました。
3. Microsoft Project（仕事のプランと管理に最適）
Microsoft Plannerは、Microsoft 365エコシステムに既に組み込まれているチーム向けに設計されたプロジェクト管理ソフトウェアです。カードベースのインターフェースにより、ユーザーはタスクを整理し、期限を視覚的に管理できます。
ドラッグ＆ドロップ式のボードと視覚的なバケットを備えたPlannerは、従来のプロジェクト管理ソフトの複雑さなしに日常の仕事管理をしたいチームに馴染みやすいレイアウトを提供します。ローコード／ノーコードプラットフォームにより、ワークフローに合わせてPlannerの設定、自動化、拡張が可能です。
Microsoft Teamsアプリとして、PlannerはTeamsチャネルに直接統合されるため、ユーザーはワークスペースを離れることなくタスクボードをビュー・管理できます。特定のTeamsチャネルにPlannerタブをピン付けしたり、メッセージからタスクを作成したり、期日で所有者を割り当てたりできます。
依存関係追跡やプロジェクト管理の自動化といった高度な機能は備えていませんが、PlannerはMicrosoft To DoやOutlookと組み合わせて基本的なプランニングに効果的です。
Microsoftプロジェクトの主な機能
- AI生成のステータスレポート電子メールでプロジェクト更新を自動化。進捗状況、マイルストーン、今後のタスクを要約する。
- Teams内の新しいMicrosoft Plannerアプリでタスク管理を統一し、個人仕事と共同仕事向けにやることとPlannerを統合します
- Microsoft TeamsとPlanner内で直接ファイル共有、チャット、ミーティングの開催を行い、共同作業を実現します。
Microsoftプロジェクトの制限事項
- コラボレーション型チームチャットアプリのような組み込みチャット機能は含まれません
Microsoftプロジェクトの価格
- Microsoft Planner: 無料
- Planner Plan 1: ユーザーあたり月額10ドル
- Planner と プロジェクトプラン 3: ユーザーあたり月額 30 ドル
- Planner と プロジェクトプラン 5: ユーザーあたり月額 55 ドル
Microsoftプロジェクトの評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (1,600件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 4/5 (2,000件以上のレビュー)
Microsoft Projectについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Microsoft PPMの特筆すべき機能の一つは、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースです。技術的な知識がリミットであるユーザーでも、ソフトウェアの操作や各種機能へのアクセスが驚くほど簡単です。
4. Basecamp（中小企業向けプロジェクト管理に最適）
Basecampは、ToDoリスト、メッセージボード、スケジュール、共有ドキュメントを中心に構築されたシンプルなプロジェクト管理ツールです。タスクの割り当てやプロジェクトの議論を一元化したい小規模チームに最適です。
BasecampはMicrosoft Teamsとのネイティブ連携を提供していませんが、Zapier、Make、Integratelyなどのサードパーティアプリを介して接続できます。これらの連携により、Basecampのアクティビティに基づいてMicrosoft Teamsで更新をトリガーすることが可能です。
例：やることの作成時、コメント追加時、プロジェクトのマイルストーン達成時にTeamsチャネルへメッセージを送信できます。他のツールのように深く組み込まれているわけではありませんが、これらのワークフローにより、最小限の努力でBasecampのタスク追跡機能をTeams環境に統合できます。
Basecampの主な機能
- プロジェクトテンプレート内でクライアントアクセスを設定し、クライアントがビューできる内容と最初からプライベートとする内容を制御します
- Doors機能でGoogle ドキュメントやNotionなどの外部ツールをリンクさせ、ワークフローを統合しましょう
- ヒルチャートでToDoリストを追跡し、ヒルトップビューで全アカウントのプロジェクトチャートを一画面にまとめて確認できます
Basecampの制限事項
- ガントチャート、依存関係、スプリントプランなどの高度な機能が不足しています
Basecampの価格
- Free: $0
- 追加料金: ユーザーあたり月額15ドル
- Pro Unlimited: 月額299ドル（定額制）
Basecampの評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (5,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (14,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはBasecampについてどう言っているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Basecampの最も優れた点は、その使いやすさです。最初から、無数の設定に時間を浪費する必要がないと実感できます。タスク、メッセージ、カレンダーなど、すべてが一箇所に整理され、非常に明確に表示されます。
📮 ClickUp インサイト： 管理者の70%は詳細なプロジェクト概要で期待値を設定し、11%はチームキックオフに依存し、6%はタスクと複雑さに基づいてプロジェクトキックオフをカスタマイズしている。
つまり、ほとんどのキックオフは文書の量に重点が置かれ、状況に応じた対応が不足しています。プランは明確かもしれませんが、全員が理解できる形で伝えられているでしょうか？
ClickUp BrainのAI機能は、コミュニケーションを最初からカスタマイズするのに役立ちます。キックオフドキュメントを役割別のタスク概要に要約する、機能別にアクションプランを生成する、そして詳細が必要な人とそうでない人を明確にすることができます。
💫 実証済み結果：Hawke Mediaは、ClickUpの高度なプロジェクト追跡機能と自動化により、プロジェクト遅延を70%削減しました。
5. ProjectManager（プロジェクトプランとワークフロー構築に最適）
Teamsでのコミュニケーションはフローしているが、プロジェクト更新が滞る場合、ProjectManagerがそのギャップを埋めます。ProjectManagerは、ガントチャート、カンバンボード、タスクリスト、ダッシュボード、作業量チャートを備えたクラウドベースのビジュアルプロジェクト管理ツールです。
Teamsのプロジェクト管理連携機能により、シンプルなスラッシュコマンドでタスクの作成・検索・更新が可能です。Teamsでの編集内容はPMツールと即時に同期され、両プラットフォームの連携が常に保たれます。
チャンネルメッセージからタスクステータスを更新したり、チャットでタスクIDを参照したりする場合でも、ProjectManagerはワークフローを日常的なコラボレーションに組み込みます。すべてのプロジェクトビューでノーコードのワークフロー自動化を提供し、プロジェクト組織のITチームへの依存関係を低減します。
ProjectManagerの主な機能
- ワークロードチャート、ポートフォリオロードマップ、統合されたリソース/時間追跡機能でチームのキャパシティを割り当て、バランスを調整します
- プロジェクトダッシュボードでプロジェクトのステータスを追跡できます。これには6つのウィジェットが含まれます。すなわち、プロジェクトの健全性、タスク、進捗、時間、コスト、作業負荷です。
- Microsoft Excel、CSV、またはMS Projectからプロジェクトプランをインポート。フィールドマップと自動ヘッダー検出機能付き
ProjectManagerのリミット
- 特にアプリでは連携機能がリミット。ウェブサイトも他社アプリと比べて動作が遅い
ProjectManagerの価格
- チーム: ユーザーあたり月額17ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額30ドル
- 企業: カスタム価格
ProjectManagerの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (90件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 1/5 (300件以上のレビュー)
ProjectManagerについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
ユーザーインターフェースはシンプルで使いやすく、他者とのコミュニケーションも容易です。通常のプロジェクト管理活動を遂行するのに最適なチーム環境を提供します。ダッシュボードとレポート機能を備え、簡単に活用できるため、プロジェクト管理において強力なツールとなります。
6. Trello（視覚的なプロジェクト管理に最適）
Trelloはカードベースのプロジェクト管理ツールで、プロジェクトマネージャーが仕事を視覚的に整理するのに役立ちます。リストをドラッグ＆ドロップできるデジタルボードと考えてください。これらのリストに対して所有者を割り当てたり、進捗を追跡したりすることも可能です。
Trello内で電子メールを実行可能なタスクに変換できます。電子メールをTrelloの受信トレイに転送するだけで、Atlassian Intelligence（AI）が関連リンク付きの整理されたToDoリストに変換します。
Microsoft Teams内でTrelloを利用すれば、チームスタンドアップ中など、ダイレクトメッセージを特定のアクションに変換できます。ボードを任意のチャンネルにピン留めして素早くアクセスしたり、チャットメッセージから新規カードを作成したり、チームメンバーがコメント・タスク更新・チェックリスト完了を行った際に通知を受け取ったりできます。
Trelloの主な機能
- UBit Trello Tool、BetterBugs、Pegasus、Costelloなどのツールと連携し、Trello内のワークフローを拡張しましょう。
- カレンダー、定期的なタスク、カスタムフィールド、レポート作成などの機能を追加するPower-Upsでボードを強化しましょう
- ボード、テーブル、カレンダー、タイムライン、マップ、ダッシュボードなど、複数のビューでプロジェクトの詳細を確認し、必要な明確さを得られます。
Trelloの制限事項
- Trelloには組み込みのタスク依存関係機能がなく、順序付けをシミュレートするにはPlanywayやEleganttなどのPower-Upsが必要です
Trelloの価格
- Free: $0
- スタンダード: ユーザーあたり月額6ドル
- プレミアム: 1ユーザーあたり月額12.50ドル
- 企業: ユーザーあたり月額17.50ドル（年額課金）
Trelloの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (13,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (23,000件以上のレビュー)
Trelloについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Trelloの素晴らしい点は、その使いやすさと視覚的なインターフェースです。私は物事を明確に整理して見たいタイプですが、Trelloはそれを完璧に実現してくれます。ボードとカードを使ってタスクを自由に整理でき、割り当てや進捗追跡も非常に簡単です。
👀 ご存知でしたか？ MicrosoftがSlackの買収を見送った後、自社で競合製品を開発するため、8人のコアメンバーが極秘にMicrosoft Teamsの開発を開始しました。Jigar ThakkarとBrian MacDonaldが率いるこの小さなチームは、Microsoftの生産性スイートを強化し、職場で急成長するSlackに対抗するため、チャットベースのコラボレーションプラットフォームを構築するという野心的な目標をタスクとして課されました。
7. Jira（アジャイル手法を用いた複雑なソフトウェア開発プロジェクト管理に最適）
Jiraは、ソフトウェアおよびエンジニアリングチームがアジャイルワークフローを用いて仕事を遂行するために設計されたプロジェクト管理ツールです。バグ、機能、インシデントに関する会話がMicrosoft Teamsで行われた場合、Jiraはそれらを即座に捕捉し、対応することを容易にします。
Jira Cloudアプリを使えば、TeamsのメッセージをJiraの課題に変換できます。組み込みのAIライターがメッセージの内容に基づいて要約や説明を自動入力。課題カードがチャット内に直接表示され、ステータス、担当者、優先度を確認できます。
そこから、Teamsを離れることなく問題の検索、監視、更新、コメントが可能です。/jira find、@Jira Cloud、/createなどのスラッシュコマンドにより、ユーザーはチケットを会話に組み込んだり、メンションや割り当て時に通知を受け取ったりできます。
Jiraの自動化機能では、問題の遷移や新規バグ報告といった重要なアクティビティを、Teamsのチャネルに直接プッシュすることも可能です。
Jiraの主な機能
- プロジェクト管理用のAIエージェントを活用し、Teamsの会話から直接仕事アイテムを作成できます
- Teamsのインターフェースから直接Jiraの課題を更新（割り当て、コメント、ステータス変更、優先度変更）できます
- 動的なバックログを活用してタスクの優先順位付けを行い、sprintプランを立ててチームの作業負荷を調整しましょう
Jiraの制限事項
- Teams 統合は Jira 自動化ルール（例: webhook）に依存しており、これらは実行リミットの対象となります
Jiraの価格
- Free：10ユーザーまでFree Forever
- スタンダード: ユーザーあたり月額8ドル
- プレミアム: 1ユーザーあたり月額14ドル
- 企業: カスタム価格
Jiraの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (6,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 4/5 (15,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはJiraについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Jiraの最大の利点は、すべてが一箇所に集約され、複雑なプロジェクトも容易に管理できる点です。ワークフローのカスタム、詳細なチケットの作成、進捗の視覚的追跡といった機能が、組織運営を強力に支援します。
8. Teamwork（リソース管理に最適）
Teamworkは、クライアント中心のビジネス向けに設計されたプロジェクトおよびリソース管理プラットフォームです。Microsoft Teams内で仕事をするクライアント主導のチームにおいて、会話と行動の乖離を解消します。
Teamsとの連携により、ユーザーはアプリを切り替える必要がありません。Teams内に留まりながら、チャットを構造化された仕事に変換できます。これにより努力が削減され、成果物に関する透明性が生まれます。
Teamsチャネル内にピンしたTeamworkタブで、カンバンやガントチャートなどのプロジェクトボードを全員に可視化。タスク更新や期限の同期もTeams内で直接行えます。
Teamworkの主な機能
- Teamwork スペースから直接タスクを更新し、プロジェクトをスペースにリンクさせて標準業務手順書（SOP）やクライアントブリーフを一元管理
- TeamsのメッセージからTeamworkタスクを作成：メッセージを選択し、ショートコードでプロジェクト選択・期日・担当者・タグを直接設定してタスクに変換
- タスクへのコメントや返信、更新情報のビュー、コンテキスト内での共同作業を、Teamworkアプリに戻ることなく行えます。
チームワークの制限事項
- タスクとコメントはTeamworkとTeams間で同期されますが、テンプレート、自動化設定、または管理ワークフローは引き続きTeamworkポータルで処理する必要があります
Teamworkの価格
- Free: $0
- Deliver: ユーザーあたり月額13.99ドル
- Grow: ユーザーあたり月額25.99ドル
- Scale: カスタム価格設定
チームワークの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (1,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (900件以上のレビュー)
実際のユーザーはTeamworkについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Teamworkを使えば、進捗状況を完全に可視化したまま、同僚間で作業負荷を簡単に共有できます。仕事の割り当て、進捗追跡、アーカイブが完全に完了するシンプルさで行えるため、チーム全体が常に全体像を把握し続けられます。
👀 ご存知でしたか？ 2019年、MicrosoftはSkype for BusinessをTeamsに置き換えるため廃止すると発表しました。移行は2021年に完了し、TeamsはMicrosoftの主力コミュニケーションツールとなりました。
9. Todoist（タスク管理に最適）
タスク管理アプリTodoistは、自然言語入力により、ユーザーが個人および業務の領域を横断してアイデアを記録し、プロジェクトを整理し、アクションの優先順位付けを行うことを支援します。
ユーザーはチャットを離れることなく、TeamsのメッセージをTodoistのタスクに素早く変換できます。メッセージの「その他のアクション」メニューをクリックし、「Todoistにタスクを追加」を選択するだけです。
ネイティブ連携に加え、TodoistはZapierなどのノーコード自動化ツールとも連携し、Microsoft TeamsとTodoist間のワークフローを自動化します。例として、特定のチャンネルに新しいTeamsメッセージが投稿された際にTodoistタスクを自動作成したり、タスクが完了した際にTeams通知を送信したりできます。これらの連携により手作業が減り、全員の進捗が常に同期されます。
Todoistの主な機能
- フィルター付きビューを活用して、お好みのビューを作成できます。例としては、「仕事」プロジェクト内の@waitingラベルが付いた全タスクを表示するなど。
- Microsoft Teams内からTodoistのタスクと詳細をチームメンバーと共有できます
- プロジェクトの期限と優先度を設定する
Todoistのリミット
- 無料バージョンではテーマとアイコンがリミットされています
Todoistの料金プラン
- 初心者向け: 無料
- Pro: ユーザーあたり月額2.50ドル
- ビジネス: ユーザーあたり月額8ドル＋現地税
Todoistの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (2,000件以上のレビュー)
Todoistについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
私は2016年からTodoistを利用しています。これまでに57,500件のタスクを完了しました。近年、このプログラムの進捗を目の当たりにしています。多くの便利なツールやオプションを備えた使いやすいプログラムだと思います。Todoistのようなツールなしの生活は想像できません。
10. Zoho Projects（拡張性の高いプロジェクト管理に最適）
Grammarlyの報告書によると、米国のビジネスはコミュニケーションの失敗により年間1.2兆ドルの損失を被っていると推定されています。その主な原因の一つは？チームの主要なコミュニケーションツールの「外」で行われるプロジェクト管理です。
Zoho ProjectsはMicrosoft Teamsと深く連携し、会話から構造化された共同作業へと転換することで、そのギャップを埋めます。タスクリスト、ガントチャート、マイルストーン、問題追跡機能をTeamsインターフェースに直接統合します。
プロジェクトビュー全体をチャネル内のタブとしてピンしたり、チャットメッセージからタスクを作成したり、Zoho Projectsボットを使って仕事を割り当て、期限を設定し、成果物をチェックオフできます。
チームメンバーがチャットで障害を報告したら、別のツールにコピーする必要はありません。そのメッセージをタスクに変換し、その場で割り当て、Microsoft Teamsのプロジェクトダッシュボードに即座に反映される様子を確認できます。
Zoho Projectsの主な機能
- Blueprint Editorでタスクステータスを定義し、フィールド更新や電子メール通知などのトリガーアクションを設定することで、プロジェクトワークフローを自動化できます。
- プロジェクト横断型ガントチャート、ポートフォリオダッシュボード、Zoho Analyticsとの連携による詳細なレポート作成でプロジェクトポートフォリオ管理をサポートします。
- カスタム機能でスマートな自動化をトリガーできます。例として、問題の自動再割り当て、SMSや電子メールによる関係者への通知、webhookの呼び出し、複雑なロジックの実行などが可能です。
Zoho プロジェクトの制限事項
- Zoho Projects ポータルに所属するユーザーのみが、Teams チャネル内のプロジェクトタブにアクセスできます
Zoho プロジェクトの価格
- Freeプラン
- カスタム価格設定
Zoho Projectsの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (800件以上のレビュー)
実際のユーザーはZoho Projectsについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Zoho Projectsは、機能が充実したプロジェクト管理でありながら驚くほど使いやすいです。複雑な導入プロセスなしに、すぐに使い始めることができました。
🧠 ご存知ですか？ 1910年代、アメリカの機械技師兼経営コンサルタントであるヘンリー・L・ガントが、プロジェクト活動を時間軸に沿って視覚的に表現するガントチャートを考案しました。
11. Hive（プロジェクト管理の効率化に最適）
プロジェクト管理において、追加のタブを確認する必要は一切ありません。Hiveは、時間追跡や 作業負荷管理 のための組み込みツールにより、チームの計画立案と業務実行を支援します。ダッシュボードではワークスペースのリアルタイム活動を表示し、フィルターやウィジェットを調整して重要な事項に集中できます。
Hiveを統合することで、MS Teams内で直接Hiveアプリの全機能を利用できます。チームが共同作業を行うチャネル内から直接プロジェクトワークスペースにアクセスすることも可能です。
プロジェクトをタブとしてピン留めするだけで、タスク、タイムライン、最新情報を全員にリアルタイムで提供できます。
Hiveの主な機能
- 8種類のプロジェクトビューでプロジェクトを可視化
- Hiveの組み込みメッセージング機能で、チームやプロジェクトに特化したビジネスメッセージを実現
- カスタマイズ可能なリクエストフォームと承認フローでフィードバックループを一元化。電子メールのやり取りを追跡する必要はもうありません。
Hiveのリミット
- タスクカードにはファイルやメディアを直接添付できません。テキストのみ可能です。
Hiveの価格
- Free
- スターター: ユーザーあたり月額1.50ドル
- Teams: ユーザーあたり月額5ドル
- 企業: カスタム価格
Hiveの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra: 4. 4/5 (200件以上のレビュー)
実際のユーザーはHiveについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューはこちら：
Hiveは、私たちのチームが複数の異なるプロジェクトを整理して進めるのに本当に役立っています。私たちは約21名の大規模なチームで、異なるキャンパスで仕事をしています。Hiveのおかげで、あたかも全員が同じオフィスにいるかのように、常に同期を保ち、予定通りに進めることができています。
ClickUpを選択し、仕事の拡散を解消しましょう
コミュニケーションは重要ですが、実行こそが成果を生みます。チームがミーティングで議論したアクションアイテムが、その後実行に移されないまま終わるケースが多すぎます。
チームが既にコミュニケーションを取っている場所で仕事するプロジェクト管理ソフトウェアをお探しなら、ClickUpのMicrosoft Teams連携が最適です。
会話内容を追跡可能なタスクに変換。メッセージを即座にToDoリストへ変換し、仕事を割り当て、進捗を監視できます。
プロジェクト管理チームが最高の効率のバージョンとして機能するよう支援します。ClickUpの豊富な機能群がその実現を可能にします。
ClickUpに無料で登録して、今すぐ始めましょう。