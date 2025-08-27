I 10 migliori strumenti commerciali basati sull'IA per conversioni più rapide

Il successo commerciale dipende ormai dalla velocità, dalla personalizzazione e dal tempismo, e l'IA sta cambiando il modo in cui i team di punta raggiungono questi tre obiettivi.

Gli strumenti di vendita basati sull'IA giusti possono individuare i tuoi migliori lead prima che i tuoi concorrenti li raggiungano, creare comunicazioni personalizzate in pochi secondi e automatizzare le attività amministrative ripetitive che rallentano il ciclo di vendita.

Ma con nuove piattaforme che spuntano ogni mese, trovare gli strumenti che fanno davvero la differenza è complicato. Questa guida fa chiarezza tra le tante opzioni, presentando i migliori strumenti commerciali basati sull'IA che hanno dimostrato di aumentare le conversioni e ridurre i tempi di chiusura delle trattative.

👀 Lo sapevi? La moderna tecnica di prospezione con copione fu codificata presso la NCR alla fine degli anni '80 del XIX secolo tramite il NCR Primer di Joseph H. Crane, mentre la vendita telefonica compare nella letteratura commerciale dei primi anni del XX secolo; il termine "cold call" è attestato in forma scritta già nel 1925.

Ecco cosa cercare quando si sceglie uno strumento di vendita basato sull'IA che effettivamente porta risultati:

Lead scoring e analisi predittiva: identifica e concentrati sui potenziali clienti più interessati senza dover ricorrere a supposizioni

Integrazione CRM: garantisci una sincronizzazione fluida con strumenti come Salesforce o HubSpot per mantenere una connessione tra garantisci una sincronizzazione fluida con strumenti come Salesforce o HubSpot per mantenere una connessione tra i processi CRM

Funzionalità di personalizzazione: genera email, messaggi e proposte su misura in base al comportamento degli acquirenti

Approfondimenti e coaching in tempo reale: aiuta i rappresentanti commerciali a migliorare le prestazioni con feedback e indicazioni immediate

Facilità d'uso: scegli strumenti con dashboard intuitive e una curva di apprendimento minima per un'adozione più rapida

Automazione delle attività: automatizza i follow-up, la pianificazione delle riunioni e l'inserimento dei dati per risparmiare tempo

Personalizzazione: adatta i flussi di lavoro, i trigger e le regole al tuo adatta i flussi di lavoro, i trigger e le regole al tuo processo commerciale specifico

Supporto clienti e aggiornamenti: cerca un supporto reattivo e miglioramenti regolari delle funzionalità/funzioniPrezzi scalabili: assicurati che lo strumento sia adatto al tuo budget attuale e possa crescere insieme al tuo team

💡 Consiglio dell'esperto: Prova sempre una versione di prova gratuita o una demo prima di scegliere uno strumento di vendita basato sull'IA. Le versioni di prova ti consentono di verificare quanto la piattaforma si integri con il tuo CRM, quanto siano accurate i suoi consigli basati sull'IA e se i tuoi rappresentanti la trovino effettivamente facile da usare. Le prestazioni possono variare notevolmente a seconda del settore, della durata del ciclo di vendita e delle dimensioni del team: quindi, eseguire un breve progetto pilota con lead reali è il modo migliore per verificare il ROI prima di passare a una scala più ampia.

Strumento Funzionalità principale Caso d'uso principale Prezzi ClickUp CRM basato sull'IA, automazione delle attività e area di lavoro dedicata alle attività commerciali Team di vendita che desiderano CRM, automazione IA ed esecuzione in un unico posto Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende HubSpot Agenti Breeze IA + automazione del marketing e delle vendite commerciali Team commerciale e marketing che utilizzano un CRM integrato con IA incorporata per le attività di outreach e le attività Gratis; Starter: 25 $, Pro: 100 $+ Salesforce Einstein IA di livello aziendale con funzionalità di previsione Grandi aziende che necessitano di un CRM personalizzabile con funzionalità di sales intelligence predittiva Prezzi personalizzati Comunicazione Vendite commerciali outbound e analisi basate sull'IA Team SDR e outbound che necessitano di sequenze multicanale e approfondimenti basati sull'IA Prezzi personalizzati Conversica Assistenti IA per la fidelizzazione dei lead Teams che desiderano automatizzare i follow-up, il re-engagement e la gestione delle conversazioni Prezzi personalizzati Reply. io Sequenze multicanale con agenti SDR basati sull'IA Team di vendita commerciale di piccole e medie dimensioni che implementano l'automazione per le attività di contatto tramite email, LinkedIn e telefonate Multicanale: 99 $/utente, IA: 500 $ Gong Coaching commerciale basato sull'IA + intelligenza della conversazione The RevOps and enablement teams improve representative performance through call and email analysis Prezzi personalizzati Avoma Informazioni sulle riunioni e note commerciali in tempo reale Team di vendita commerciale in remoto che necessitano di trascrizioni, riepiloghi/riassunti e approfondimenti sulle trattative A partire da 29 $ al mese Clay Generatore di flussi di lavoro commerciali basato sull'IA con dati pubblici Team commerciali che desiderano creare flussi outbound senza codice con arricchimento e trigger Gratis; a pagamento a partire da 149 $ al mese ColdIQ Comunicazione personalizzata tramite trigger social/notizie Fondatori e rappresentanti che eseguono l'automazione delle email a freddo sulla base di segnali pubblici in tempo reale Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Sei pronto a scoprire quali strumenti di IA aiutano i team commerciali a chiudere le trattative più rapidamente? Ecco alcune piattaforme eccezionali progettate per trasformare i lead in vendite:

1. ClickUp (Il migliore per l'efficienza delle vendite basata sull'IA)

Usa ClickUp per il team commerciale per il monitoraggio delle trattative, la valutazione delle prestazioni e la collaborazione in un unico posto

ClickUp, l'app completa per il lavoro, aiuta a semplificare tutto questo riunendo tutte le attività di vendita in un'unica piattaforma.

Infatti, aziende come G-Loot hanno migliorato significativamente l'esecuzione dei propri OKR grazie a ClickUp. Anche la tua azienda può ottimizzare le prestazioni in modo simile, centralizzando i flussi di lavoro commerciali in un'unica piattaforma.

Crea un CRM commerciale completamente personalizzabile

Che si tratti di chiudere trattative, impostare promemoria o assegnare attività, ClickUp for Sales Teams ti permette di tenere sotto controllo il tuo processo di vendita. Automatizza i follow-up e ottieni una visibilità completa sulla tua pipeline, assicurandoti di non perdere nessuna opportunità.

Crea e personalizza l'intero processo commerciale utilizzando la soluzione CRM ClickUp completamente personalizzabile

ClickUp CRM è uno strumento personalizzabile per il monitoraggio e la gestione delle interazioni con i clienti. Archivia tutti i dati dei clienti in un unico posto ed è in grado di automatizzare promemoria, creazione di attività e aggiornamenti di stato. ClickUp si integra con strumenti come Gmail, Outlook e Google Calendar per operazioni quali l'invio di email o la pianificazione di chiamate. Migliora la tua efficienza lavorativa da 2 a 3 volte e assicurati di non perdere mai l'occasione di entrare in contatto con un cliente.

Usa l'IA con ClickUp Brain

Sfrutta l'IA con ClickUp Brain per scrivere email, riassumere le riunioni e generare approfondimenti in pochi secondi

Una delle funzionalità/funzioni più potenti di ClickUp è ClickUp Brain, il tuo assistente IA che redige contenuti, genera riepiloghi/riassunti, risponde a domande sui tuoi dati commerciali e automatizza le attività amministrative ripetitive in Tasks, Documenti, Chat e Lavagne online.

Usufruisci dell'IA avanzata con ClickUp Brain Max per accelerare le vendite commerciali

ClickUp Brain Max porta la produttività delle vendite a un livello superiore. Anziché limitarsi ad aiutarti a redigere email o a riassumere le riunioni, opera su tutto il tuo flusso di lavoro di vendita con input vocale , ricerca aziendale e agenti IA.

Talk-to-Text per i rappresentanti commerciali : registra istantaneamente appunti sulle chiamate, aggiornamenti sulla pipeline o promemoria di follow-up parlando in ClickUp. I tuoi input vocali si trasformano automaticamente in attività, aggiornamenti o voci nel CRM

Ricerca aziendale dei dati commerciali : hai difficoltà a ricordare i termini di un contratto, i dettagli sui prezzi o l'ultima conversazione con un cliente? Brain Max è in grado di individuare qualsiasi dettaglio all'interno di ClickUp Docs, delle attività di ClickUp e degli strumenti collegati come Gmail o Slack in pochi secondi

Agenti IA per l'automazione: imposta flussi di lavoro basati su trigger — come l'assegnazione automatica di un'attività quando un affare entra in una nuova fase, la pianificazione di un follow-up dopo 7 giorni di mancata risposta o l'inserimento dei dati relativi alle vendite concluse e a quelle perse in una dashboard — senza toccare il codice

💡 Suggerimento da esperto: usa Brain Max per porre domande in linguaggio naturale come “Quali trattative sono in fase di negoziazione da più di 14 giorni?” o “Mostrami i tassi di successo per rappresentante in questo trimestre.” Otterrai risposte immediate e utilizzabili senza dover creare un report da zero.

Registra e riassumi le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Invece di digitare manualmente i verbali delle riunioni o redigere email di follow-up, puoi lasciare che ClickUp AI Notetaker si occupi del lavoro di routine. ClickUp AI Notetaker trascrive e riassume automaticamente le riunioni quando viene invitato su piattaforme supportate come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

🎥 Guarda ClickUp AI Notetaker in azione:

💡 Consiglio da esperto: usa i campi personalizzati di ClickUp per effettuare il monitoraggio delle fasi di vendita, del valore delle trattative e dei punti di contatto, senza bisogno di un CRM.

Modelli commerciali per semplificare il tuo processo

Scarica il modello gratis Visualizza il tuo funnel e porta avanti le trattative più rapidamente utilizzando il modello ClickUp Sales Pipeline

ClickUp offre anche modelli, come il modello ClickUp Sales Pipeline, che ti aiutano a gestire e effettuare il monitoraggio di ogni fase del tuo processo di vendita. È completamente personalizzabile, quindi puoi adattarlo alle tue esigenze. Dalla ricerca di potenziali clienti alla chiusura delle vendite, questo modello garantisce che nulla venga tralasciato e mantiene in movimento le tue trattative.

Scarica il modello gratis Organizza i contatti, effettua l'automazione delle attività e amplia la tua portata con il modello CRM ClickUp pronto all'uso

Allo stesso modo, il modello CRM di ClickUp ti aiuta a mantenere in ordine i dati dei tuoi clienti, offrendoti una visione chiara del percorso di ciascuno di essi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Visualizza il tuo funnel commerciale con bacheche Kanban, calendari e grafici Gantt

i commenti assegnati Collabora in tempo reale con i rappresentanti commerciali e i team interfunzionali utilizzando ClickUp Chat

Documenta i processi commerciali, le note sulle chiamate e le presentazioni con Docs integrato

Integra questi strumenti con Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail e Zoom per flussi di lavoro più fluidi

Crea flussi di lavoro CRM completamente personalizzabili con campi personalizzati, viste e automazioni su misura per il tuo processo commerciale

Effettua la previsione della crescita dei ricavi e delle prestazioni utilizzando i dashboard personalizzabili di ClickUp con grafici e widget

Crea dashboard personalizzate per i KPI commerciali, il monitoraggio della pipeline e le previsioni, attingendo dati da più origini dati

Gestisci le campagne outbound e le pipeline con attività, attività secondarie e campi personalizzati

Analizza la produttività del team commerciale e i dati relativi alle vendite concluse e a quelle perse con gli strumenti di reportistica

Automatizza le attività commerciali ripetitive con solide automazioni (ad es. assegnazione automatica delle attività, spostamento delle trattative tra le fasi, invio di notifiche)

Sicurezza di livello aziendale, autorizzazioni basate sui ruoli e certificazioni di conformità (SOC 2, GDPR, ecc.) per proteggere i tuoi dati commerciali

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione, i team potrebbero impiegare un po' di tempo per usufruire appieno del potenziale di ClickUp, ma ne vale davvero la pena

Adattare ClickUp al tuo specifico flusso di lavoro commerciale può richiedere un lavoro iniziale, ma porta a una soluzione più personalizzata e a lungo termine

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

Sebbene apprezzi molto ClickUp per aiutarmi a tenere traccia delle attività in corso a livello personale, penso che dia il meglio di sé quando viene utilizzato in modo collaborativo all'interno di un team. La possibilità di lasciare commenti visibili a tutti i membri di uno spazio di lavoro di ClickUp e di allegare elementi, modificare lo stato, ecc. ha rappresentato una svolta per il mio team commerciale. Spesso lavoravamo su più di 20 grandi progetti contemporaneamente, quindi poter disporre di un archivio delle comunicazioni e dello stato di ciascun progetto è stato ciò che ha reso ClickUp così utile per noi. Consiglierei al 100% l'app a chiunque cerchi di mantenere i progetti organizzati all'interno di un gruppo, o anche solo a livello personale.

Sebbene apprezzi molto ClickUp per aiutarmi a tenere traccia delle attività in corso a livello personale, penso che dia il meglio di sé quando viene utilizzato in modo collaborativo all'interno di un team. La possibilità di lasciare commenti visibili a tutti i membri di un'area di lavoro e di allegare elementi, modificare lo stato, ecc. ha rappresentato una svolta per il mio team commerciale. Spesso lavoravamo su più di 20 grandi progetti contemporaneamente, quindi poter disporre di un archivio delle comunicazioni e dello stato di ciascun progetto è stato ciò che ha reso ClickUp così utile per noi. Consiglierei al 100% l'app a chiunque cerchi di mantenere i progetti organizzati all'interno di un gruppo, o anche solo a livello personale.

2. HubSpot Sales Hub (Ideale per soluzioni all-in-one commerciali, di marketing e di IA)

tramite HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub, una piattaforma perfettamente integrata e intuitiva che combina CRM, gestione della pipeline e automazione basata sull'IA, è la soluzione ideale per i team che desiderano avere tutto sotto lo stesso tetto. È particolarmente indicata per le aziende in crescita che necessitano di visibilità sull'intero percorso del cliente.

Nel 2025, HubSpot ha lanciato Breeze Agents, assistenti basati sull'IA per la gestione di potenziali clienti, contenuto, clienti e knowledge base. Questi agenti possono ricercare potenziali clienti, creare comunicazioni personalizzate e persino gestire le query dei clienti direttamente sulla piattaforma.

La profonda integrazione con il marketing garantisce ai team la possibilità di gestire campagne coordinate, mentre i dashboard di reportistica monitorano ogni punto di contatto senza dover cambiare strumento.

👀 Lo sapevi? Gli strumenti di IA possono analizzare il sentiment delle chiamate e fornire automaticamente indicazioni al tuo team commerciale, consentendoti di risparmiare ore di revisione manuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Sales Hub

Automatizza i follow-up via email e la pianificazione delle riunioni

Genera insight e previsioni di vendita basati sull'IA

Utilizza il monitoraggio delle email e la condivisione dei documenti integrati

Integrazione nativa con gli hub di marketing, project management commerciale e assistenza di HubSpot

Breeze Agents per la ricerca di potenziali clienti, la creazione di contenuti e il supporto clienti

Limiti di HubSpot Sales Hub commerciale

Il piano Free offre funzionalità di IA e automazione limitate

Leggermente meno flessibili rispetto alle piattaforme basate sull'IA a struttura aperta come ClickUp

Prezzi di HubSpot Sales Hub commerciale

Free

Starter Suite : 25 $ al mese per utente

Pro Suite : 100 $ al mese per utente

Enterprise: 175 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot Sales Hub commerciale

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Sales Hub?

Un recensore di Capterra afferma:

HubSpot è stato un vero toccasana per il nostro reparto commerciale. Di solito riceviamo solo due o trecento contatti al mese, e funziona alla grande ed è a un prezzo ragionevole per quella portata…

HubSpot è stato un vero toccasana per il nostro reparto commerciale. Di solito riceviamo solo due o trecento contatti al mese, e funziona alla grande ed è a un prezzo ragionevole per quella portata…

3. Salesforce Einstein (Ideale per la sales intelligence dell'azienda basata sull'IA)

tramite Salesforce Einstein

Progettato per i team che già utilizzano Salesforce, Salesforce Einstein è l'ideale per chi desidera migliorare il proprio CRM con l'IA predittiva. Dal lead scoring alle previsioni sulla pipeline, Einstein lavora dietro le quinte per fornire informazioni più approfondite e aiutare i rappresentanti a stabilire meglio le priorità.

Il lancio di Agentforce introduce agenti IA autonomi che eseguono attività quali la stesura di proposte, la registrazione degli aggiornamenti CRM e il riassunto delle chiamate con analisi del sentiment e suggerimenti sui passaggi successivi da intraprendere.

La stretta integrazione di Einstein con Salesforce garantisce che ogni informazione sia collegata direttamente ai record dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Einstein

Monitora le menzioni dei concorrenti nelle conversazioni

Segmenta il pubblico in modo dinamico utilizzando insight predittivi

Ottimizza il coinvolgimento via email con l'IA per l'invio

Forma i rappresentanti utilizzando i dati delle chiamate e delle email analizzati dall'IA

Identifica le opportunità di up-selling e cross-selling

Personalizza i modelli di IA con i dati aziendali

Agentforce: agenti per azioni CRM di automazione

Limiti di Salesforce Einstein

Ideale per gli utenti Salesforce esistenti

Le funzionalità avanzate di IA sono disponibili solo con piani tariffari più costosi

Prezzi di Salesforce Einstein

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,4 (oltre 18.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Einstein?

Un recensore di G2 afferma:

Penso che la parte migliore di Salesforce Sales Cloud siano le funzionalità Einstein. Grazie a queste, le comunicazioni si sincronizzano automaticamente sulla piattaforma dal tuo provider di email senza bisogno di grandi interventi manuali. È stato semplicissimo configurarlo e ora le nostre comunicazioni quotidiane si sincronizzano in tempo reale. Adoro poter aprire un account e vedere tutte le nostre interazioni con quei clienti archiviate in un unico posto.

Penso che la parte migliore di Salesforce Sales Cloud siano le funzionalità Einstein. Grazie a queste, le comunicazioni si effettuano in modo automatico sulla piattaforma dal tuo provider di email senza bisogno di grandi interventi manuali. È stato semplicissimo configurarlo e ora le nostre comunicazioni quotidiane si sincronizzano in tempo reale. Adoro poter aprire un account e vedere tutte le nostre interazioni con quei clienti archiviate in un unico posto.

📮ClickUp Insight: l'88% degli intervistati utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di usarla sul lavoro. Quali sono i tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende realtà. Comprende i prompt in linguaggio naturale, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e stabilendo al contempo una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

4. Outreach (Ideale per le vendite outbound basate sull'IA e le sequenze multi-touch)

tramite Outreach

Molto apprezzato dai team di sviluppo commerciale che si affidano a strategie outbound, Outreach aiuta i rappresentanti a ottimizzare le sequenze di email, effettuare il monitoraggio del coinvolgimento e automatizzare i follow-up, consentendo di risparmiare tempo e migliorare i tassi di risposta.

La sua funzionalità/funzione distintiva è la personalizzazione delle sequenze su larga scala. Outreach utilizza l'apprendimento automatico per suggerire quale messaggio inviare successivamente e quando, in base al comportamento dei potenziali clienti. Inoltre, effettua il monitoraggio delle prestazioni dei rappresentanti con analisi dettagliate per migliorare l'esecuzione a livello di team.

Le migliori funzionalità di outreach

Crea e ottimizza sequenze commerciali multi-touch

Monitora il coinvolgimento tramite email, chiamate commerciali e attività

Integrazione con CRM gratis come Salesforce e HubSpot

Limiti della comunicazione

Pensato soprattutto per i team di outbound

Curva di apprendimento per gli utenti meno esperti di tecnologia

Prezzi dei servizi di outreach

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni delle attività di outreach

G2: 4,3/5 (oltre 3.460 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Outreach?

Un recensore su Reddit afferma:

La reportistica e il completamento delle attività sono davvero semplici. Il solo completamento delle attività genera un enorme valore aggiunto.

La reportistica e il completamento delle attività sono davvero semplici. Il solo completamento delle attività genera un enorme valore aggiunto.

📚 Leggi anche: Una giornata tipo nella vita di un responsabile commerciale

5. Conversica (Ideale per il coinvolgimento dei lead e i follow-up basati sull'IA)

via Conversica

Conversica implementa assistenti digitali basati sull'IA che agiscono come veri e propri rappresentanti commerciali: contattano i potenziali clienti, li seguono e li accompagnano nel percorso di acquisto fino a quando non sono pronti a parlare con un operatore umano. La funzionalità "Rispondi come assistente" consente ai rappresentanti umani di subentrare nelle conversazioni senza soluzione di continuità, mantenendo il contesto creato dall'IA: l'ideale per trattative complesse che richiedono sia automazioni che un tocco personale.

Questi assistenti virtuali inviano email personalizzate e interattive e sono in grado di rilevare segnali di reale interesse. Sono particolarmente efficaci per qualificare i lead e fissare riunioni commerciali senza l'intervento umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Conversica

Coltiva i lead freddi o che non rispondono senza bisogno di follow-up manuali

Indirizza i lead qualificati ai rappresentanti commerciali in tempo reale

Personalizza la comunicazione tramite email, SMS e chat web

Riattiva le opportunità inattive per rilanciare le trattative in corso

Si integrano facilmente con i CRM aziendali e gli strumenti di automazione del marketing

Offri supporto multilingue per una comunicazione globale

Limiti di Conversica

Il tono delle email può sembrare troppo robotico se non è personalizzato

È necessario un solido funnel di lead per massimizzare il ROI

Passaggio di consegne con intervento umano grazie alla funzione "Rispondi come assistente"

Prezzi di Conversica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Conversica

G2: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Conversica?

Un recensore di G2 afferma:

Conversica può essere personalizzata in base al tuo marchio, alla tua voce, al tuo prodotto e al tuo tono, ed è più attenta di un venditore in carne e ossa.

Conversica può essere personalizzata in base al tuo marchio, alla tua voce, al tuo prodotto e al tuo tono, ed è più attenta di un venditore in carne e ossa.

6. Reply.io (Ideale per il cold outreach e l'engagement commerciale multicanale)

Reply.io è progettato per i team che desiderano personalizzare la comunicazione a freddo su larga scala tramite email, LinkedIn, chiamate e SMS, il tutto grazie ai suggerimenti dell'IA. Gli agenti SDR basati sull'IA gestiscono la ricerca di potenziali clienti, la personalizzazione e l'esecuzione delle campagne, con la possibilità di approvazione umana prima dell'invio.

La piattaforma offre un generatore di sequenze basato sull'IA, un sistema di valutazione della qualità delle email e l'individuazione automatica di potenziali clienti da LinkedIn. La sua IA aiuta inoltre i rappresentanti a migliorare le righe dell'oggetto e il tono dei messaggi, aumentando la deliverability e i tassi di risposta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reply.io

Utilizza un dialer integrato per una comunicazione telefonica più rapida

Esamina l'attività dei rappresentanti e i registri delle comunicazioni in un'unica dashboard

Configura flussi di lavoro di outreach scalabili e multicanale

Garantisci la coerenza dei messaggi grazie a modelli approvati

Personalizza le autorizzazioni e l'accesso in base al ruolo del team

Limiti di Reply.io

Funzionalità CRM limitate rispetto alle piattaforme più grandi

Gli strumenti di warm-up delle email sono componenti aggiuntivi separati

Prezzi di Reply.io

Email Blast: $ 179 al mese per un numero illimitato di utenti

Multicanale: 99 $ al mese per utente

Assumi Jason IA SDR: 500 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Reply.io

G2: 4,6/5 (oltre 1.410 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Reply.io?

Un recensore di Capterra afferma:

Mi ha semplificato l'invio di email a freddo perché tutto ciò che dovevo fare era impostare i miei modelli e configurare la campagna (ci sono voluti pochi minuti perché avevo già scritto il testo dell'email), e poi ha funzionato da solo. Il software fornisce anche dei modelli, quindi non è nemmeno necessario essere un copywriter!

Mi ha semplificato l'invio di email a freddo perché tutto ciò che dovevo fare era impostare i miei modelli e configurare la campagna (ci sono voluti pochi minuti perché avevo già scritto il testo dell'email), e poi ha funzionato da solo. Il software fornisce anche dei modelli, quindi non è nemmeno necessario essere un copywriter!

7. Gong (Ideale per il coaching commerciale basato sull'IA e l'analisi delle chiamate)

via Gong

Progettato per trasformare le conversazioni commerciali in una miniera d'oro di informazioni, Gong aiuta i team a capire cosa fa avanzare le trattative o cosa le frena. L'IA analizza chiamate, email e riunioni per aiutare i manager a formare i rappresentanti, identificare i rischi delle trattative e capire cosa fanno di diverso i migliori venditori.

Revenue Orchestration crea una connessione tra le informazioni ricavate da chiamate ed email e le previsioni sulla pipeline, consentendo ai responsabili di individuare tempestivamente i rischi legati alle trattative e di apportare modifiche basate sui dati.

La sua IA analizza chiamate, email e riunioni per aiutare i manager a formare i rappresentanti, identificare le menzioni della concorrenza e capire cosa fanno di diverso i migliori venditori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Analizza le trascrizioni delle chiamate con l'IA per individuare i modelli chiave

Valuta le opportunità di vendita in base ai segnali di coinvolgimento e all'attività

Genera consigli pratici di coaching per i manager

Esecuzione della sincronia dei dati delle chiamate con il tuo CRM per una visibilità completa

Visualizza le prestazioni del team con dashboard di vendita basati sull'IA

Integra la conversazione intelligente con le previsioni sulla pipeline

Limiti di Gong

È necessario un certo volume di chiamate per usufruire del valore completo

Meno incentrati sui flussi di lavoro outbound o CRM

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6.150 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 550 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Un utente di Reddit afferma:

gong è senza dubbio il migliore e, dal punto di vista di un venditore, vale ogni centesimo speso: mi rende molto più efficiente nel mio lavoro.

gong è senza dubbio il migliore e, dal punto di vista di un venditore, vale ogni centesimo speso: mi rende molto più efficiente nel mio lavoro.

8. Avoma (Ideale per la presa di appunti basata sull'IA e l'analisi delle riunioni)

via Avoma

Avoma è un assistente per riunioni basato sull'IA che non si limita a prendere appunti: riepiloga i punti chiave, tiene traccia delle azioni da intraprendere e fornisce consigli utili. È ideale per i team di vendita che trascorrono molto tempo su Zoom, Google Meet o Teams.

Il dashboard di Deal Intelligence monitorano lo stato della pipeline e prevedono la probabilità di chiusura delle trattative, fornendo ai responsabili commerciali avvisi tempestivi.

La trascrizione in tempo reale e le note ricercabili facilitano il follow-up. Avoma contribuisce inoltre a migliorare le prestazioni commerciali grazie all'analisi delle conversazioni e alle dashboard di coaching.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Integra il software CRM basato su cloud per effettuare la sincronizzazione delle note e degli elementi da intraprendere

Personalizza i modelli di riunione per guidare i rappresentanti durante le chiamate

Collabora alle trattative con note e commenti condivisi

Organizza automaticamente le note per argomenti quali punti critici, obiezioni e passaggi successivi

Limiti di Avoma

Richiede un'ottima qualità audio per ottenere una trascrizione ottimale

Offre principalmente supporto all'inglese (altre lingue in versione beta)

Prezzi di Avoma

Startup: 29 $ al mese per utente

Organizzazione: 39 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente (fatturazione solo annuale)

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.330 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Un recensore di G2 afferma:

Apprezzo il modo in cui i riassunti generati dall'IA di Avoma catturano tutti i punti salienti, permettendomi di concentrarmi sulla conversazione piuttosto che prendere note…

Apprezzo il modo in cui i riassunti generati dall'IA di Avoma catturano tutti i punti salienti, permettendomi di concentrarmi sulla conversazione piuttosto che prendere appunti…

👀 Lo sapevi? L'IA generativa sta già aiutando i professionisti commerciali a redigere email personalizzate per i clienti e a generare consigli, aumentando la produttività del 50% o più.

9. Clay (Ideale per creare flussi di lavoro commerciali basati sull'IA a partire da dati pubblici)

via Clay

Clay ti consente di creare flussi di lavoro che individuano, arricchiscono e contattano i lead utilizzando dati web in tempo reale, il tutto senza codice. È l'ideale per i team orientati ai dati che desiderano automatizzare e personalizzare su larga scala.

Si integra con oltre 50 origini dati e CRM per trigger un approccio iper-personalizzato quando cambiano i dettagli di un potenziale cliente, come un aggiornamento del titolo professionale o l'annuncio di un finanziamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clay

Automatizza l'arricchimento dei lead con oltre 50 origini dati

Integrazione con componenti CRM e strumenti di outreach

Utilizza i modelli predefiniti per avviare più rapidamente

Valuta i lead in base al titolo della posizione lavorativa, al comportamento e allo stack tecnologico

Genera introduzioni, biografie e snippet personalizzati scritti dall'IA

Trigger le attività di outreach in base alle variazioni in tempo reale dei dati dei potenziali clienti

Limiti dell'argilla

È necessaria una strategia chiara per il flusso di lavoro per usufruire del valore

Ideale per utenti esperti di tecnologia o team dedicati alla crescita

Prezzi di Clay

Free

Piano Starter: 149 $ al mese

Explorer: 349 $/mese

Pro: 800 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Clay

G2: 4,9/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Clay?

Un recensore di G2 afferma:

Clay è un ottimo strumento pensato per aiutare i venditori a ottimizzare il loro tempo e migliorare l'efficienza nel processo commerciale outbound. Ciò che apprezzo di più di Clay è che si tratta di uno strumento veloce, dotato di un database valido e accurato, e integrabile con altri strumenti.

Clay è un ottimo strumento pensato per aiutare i venditori a ottimizzare il loro tempo e migliorare l'efficienza nel processo commerciale outbound. Ciò che apprezzo di più di Clay è che si tratta di uno strumento veloce, dotato di un database valido e accurato, e integrabile con altri strumenti.

10. ColdIQ (Ideale per attività di outbound iper-personalizzate su larga scala)

tramite ColdIQ

ColdIQ porta la personalizzazione a un nuovo livello utilizzando l'IA per creare email ricche di contesto basate su notizie, attività sui social e altri segnali pubblici. È pensato per fondatori, liberi professionisti e team commerciali che credono nella qualità piuttosto che nella quantità.

Basta fornire a ColdIQ un elenco di lead e il programma analizzerà ogni potenziale cliente. Successivamente, genererà email che fanno riferimento a risultati recenti, podcast o cambiamenti aziendali. ColdIQ è ottimo per entrare in contatto con account difficili da raggiungere senza sembrare generico.

L'integrazione con il CRM e la scansione dei trigger in tempo reale consentono di avviare le attività di outreach non appena compaiono nuovi segnali relativi ai dati dei potenziali clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ColdIQ

Genera email di prima contatto iper-personalizzate su larga scala

Esplora le bacheche sociali, le notizie e le bacheche di annunci di lavoro alla ricerca di spunti per la tua comunicazione

Crea e gestisci campagne di outreach con l'analisi dei dati

Integrazione con software CRM personalizzabili e piattaforme di email

Personalizza il tono e lo stile con le impostazioni dell'IA

Attiva la comunicazione quando compaiono nuovi segnali dai dati pubblici

Limiti di ColdIQ

La ricerca dei potenziali clienti può richiedere pochi minuti per ogni lead

Base degli utenti e integrazioni più limitate rispetto agli strumenti più grandi

Prezzi di ColdIQ

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ColdIQ

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Menzioni speciali

Questi strumenti di vendita basati sull'IA emergenti non rientrano nella top 10, ma stanno innovando rapidamente e meritano attenzione.

Alta – Piattaforma IA per la forza vendita

Alta integra nel tuo processo di vendita un team di agenti basati sull'IA, ciascuno con un ruolo ben definito: dagli SDR che si occupano della ricerca di potenziali clienti ai RevOps che gestiscono le operazioni di vendita. L'automazione delle attività di contatto, della pianificazione e dei follow-up consente ai rappresentanti umani di concentrarsi sulle conversazioni di alto valore.

Ideale per: team commerciali che desiderano agenti IA autonomi per gestire la comunicazione, la pianificazione e le operazioni su larga scala. Impiega agenti SDR, di chiamata e RevOps per la ricerca di potenziali clienti, i follow-up e le operazioni commerciali

Si integra con oltre 50 strumenti, tra cui Salesforce e HubSpot

Automatizza l'arricchimento dei lead, il targeting e la prenotazione delle riunioni

Docket – Ingegnere commerciale IA e venditore virtuale

Docket offre due profili basati sull'IA: un ingegnere commerciale IA che risponde istantaneamente alle query tecniche e prepara le risposte alle richieste di offerta, e un venditore IA che interagisce con i potenziali clienti in tempo reale. Insieme, accelerano i cicli di vendita complessi e riducono il lavoro di preparazione manuale.

Ideale per: aziende B2B con cicli commerciali complessi che necessitano di risposte tecniche rapide e accurate. L'ingegnere commerciale IA gestisce proposte, richieste di offerta e query tecniche

IA Seller coinvolge i visitatori del sito, qualifica i lead e fissa riunioni

Estrae risposte verificate da un "Sales Knowledge Lake" con connessione

Salesloft – Gestione dei ricavi con l'IA

Salesloft è una piattaforma basata sull'IA che combina analisi delle conversazioni, previsioni e gestione delle trattative. Guida i team di vendita con avvisi, assegna priorità alle opportunità e garantisce un'esecuzione coerente lungo tutto il processo di generazione dei ricavi.

Ideale per: team di vendita che desiderano avvalersi dell'IA per guidare le attività quotidiane e unificare i dati commerciali. Dà priorità alle trattative con avvisi tattici e consigli

Combina previsioni, analisi delle conversazioni e gestione delle trattative

Si integra con i principali CRM per un flusso di lavoro senza interruzioni

Considerazioni finali: scegli l'IA che vende insieme a te

L'IA nel settore commerciale non è più solo una parola d'ordine: è il tuo vantaggio competitivo. Che tu stia scegliendo un CRM, effettuando l'automazione del contatto con i lead, ottenendo informazioni più precise sulle trattative o formando i tuoi rappresentanti in tempo reale, esiste uno strumento di IA progettato per fare la differenza.

Ogni soluzione aggiunge un tassello al puzzle, dalle piattaforme incentrate sul CRM come HubSpot agli strumenti di conversazione intelligente come Gong e ColdIQ.

Ma se stai cercando uno spazio di lavoro all-in-one che riunisca CRM, monitoraggio della pipeline e automazione delle vendite basata sull'IA sotto lo stesso tetto, ClickUp si distingue. Con ClickUp Brain, i modelli di vendita integrati e la personalizzazione avanzata, non si limita a supportare il tuo processo di vendita: lo trasforma.

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