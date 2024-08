10 Migliori software CRM basati su cloud nel 2024

Lavorando a stretto contatto con i growth marketer, ho trascorso ore a testare software, analizzare soluzioni e implementare strumenti in diverse aziende.

Ho visto come le piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), in particolare i software CRM basati su cloud, possano cambiare le carte in tavola per le aziende. Questi sistemi hanno costi iniziali più bassi, un'immensa scalabilità e flessibilità e l'accessibilità in movimento. Il CRM cloud giusto cambia le carte in tavola.

Con un occhio all'efficienza e una passione per l'ottimizzazione dei processi di contatto con i clienti, il mio team e io abbiamo stilato un elenco di quelle che ritengo essere le migliori piattaforme CRM cloud-based. Quindi, iniziamo!

Cosa cercare in un software CRM basato sul cloud?

Il CRM cloud giusto dovrebbe offrire una perfetta integrazione, una solida sicurezza e un accesso user-friendly per migliorare la gestione delle relazioni con i clienti. Ecco cosa cerco attivamente mentre valuto le opzioni per un software CRM basato su cloud:

Robusta gestione dei contatti: Cercate un software che renda efficiente l'archiviazione e l'organizzazione dei dati dei clienti, fornendo un database centralizzato

I 10 migliori CRM cloud-based da utilizzare nel 2024

Ecco una carrellata dei 10 migliori software CRM basati su cloud di oggi:

1. ClickUp (il miglior sistema CRM all-in-one per il project management)

ClickUp è un concentrato di produttività che funge anche da CRM altamente versatile. ClickUp CRM inietta il project management nella gestione delle relazioni con i clienti, consentendo alle aziende di strategizzare le interazioni con i clienti.

Questo software CRM cloud offre una flessibilità eccezionale, personalizzando i flussi di lavoro in base alle esigenze aziendali. Ho spesso utilizzato i campi personalizzati, le visualizzazioni e i flussi di lavoro per adattare ClickUp ai miei processi di marketing e commerciali, anziché il contrario.

Inoltre, ci sono un mucchio di Modelli di ClickUp CRM che vi evitano di reinventare la ruota. Questi modelli sono configurabili al 100%, consentendovi di iniziare con una Modello semplice di CRM su ClickUp e lavorate fino al livello più avanzato che desiderate!

ClickUp è il centro di comando di tutti i nostri lavori richiesti per la gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Centralizza le informazioni e le interazioni con i clienti in un unico luogo comegerarchia del progetto di aree di lavoro, spazi, cartelle, elenchi, attività e altro ancora

organizzate i vostri dati in modo gerarchico su ClickUp_

Visualizzare le relazioni con i clienti usandovisualizzazioni multiple (Bacheca Kanban, Elenchi, ecc.)

Collaborazione con i team suDocumenti,Blocco note, oppureVisualizzare la chat sugli account dei clienti

catturare idee o formulare strategie per il coinvolgimento dei clienti utilizzando i blocchi note di ClickUp_

Misurare le prestazioni commerciali utilizzando un sistema interattivo e personalizzabileDashboard* Creare messaggi convincenti e personalizzati per i clienti conClickUp Brain /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

scrivete email personalizzate per i vostri clienti con ClickUp Brain

Entrate in azione grazie a una ricca libreria diModelli CRM Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento un po' lunga, soprattutto quando si utilizzano tutte le funzionalità/funzione personalizzate

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5,0 (9.700+ recensioni)

4,7/5,0 (9.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5,0 (4.100+ voti)

2. HubSpot CRM (Miglior CRM per le vendite e il marketing completi)

via HubSpot Tra le molte soluzioni CRM cloud-based presenti in questo elenco, HubSpot si distingue come piattaforma di crescita completa. Questa soluzione end-to-end software per l'automazione del marketing combina i processi aziendali commerciali, di marketing e di assistenza clienti per creare un'esperienza cliente **semplice e coerente

La funzionalità Sequenza dei contatti è la mia parte preferita di questo software, in quanto offre una panoramica di tutte le interazioni con i clienti.

Caratteristiche chiave di HubSpot CRM

Memorizza e gestisce tutti i dati dei clienti, come i dettagli dei contatti, lo storico delle transazioni, le interazioni, ecc. in una posizione centralizzata

Automazioni di attività ripetitive come il lead scoring, i follower e la voce dei dati

Gestire visivamente la pipeline commerciale e monitorare gli stati di avanzamento delle trattative o i potenziali colli di bottiglia

Creazione e invio di campagne email personalizzate per l'aggiornamento e la conversione dei lead

Monitoraggio delle metriche chiave e generazione di reportistica approfondita per misurare le prestazioni commerciali

Limiti di HubSpot CRM

Diventa rapidamente costoso, soprattutto nel caso di piccole aziende e startup, con l'espandersi delle funzionalità/funzione

La complessità della piattaforma e la ripida curva di apprendimento possono essere scoraggianti per gli utenti

Prezzi di HubSpot CRM

Strumenti gratis: $0

$0 Piattaforma cliente iniziale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Piattaforma clienti professionali: $1.300/mese per utente

$1.300/mese per utente Piattaforma clienti Enterprise: $4.300/mese (7 postazioni)

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5,0 (11.400+ recensioni)

4,4/5,0 (11.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5,0 (4.100+ voti)

3. Pipedrive (Miglior CRM basato su cloud per la visualizzazione della pipeline commerciale)

via Pipedrive Se siete persone visive, con Pipedrive avrete di che divertirvi. Questo software CRM per cloud presenta la vostra pipeline commerciale e Flusso di lavoro CRM in modo da poter osservare anche i dettagli più minuti. Inoltre, visualizzare l'avanzamento di un affare nella pipeline è incredibilmente motivante e aumenta il morale dei team commerciali e di marketing.

Ne apprezzo la semplicità, l'efficacia e la facilità d'uso. Tuttavia, il suo focus commerciale potrebbe non essere ideale per i processi aziendali legati al marketing e al servizio clienti.

Funzionalità/funzione chiave di Pipedrive

Create, gestite e osservate la vostra pipeline commerciale con un'intuitiva funzione di drag-and-drop

Condivisione di offerte, note e file con il team commerciale per collaborare senza sforzo

Previsione delle vendite e dei ricavi grazie allo strumento integrato di previsione delle vendite

Programmare tutte le attività commerciali per garantire che nulla vada perso

Automazioni delle attività di routine e ripetitive, come l'assegnazione delle trattative, l'aggiornamento delle fasi della trattativa e l'invio di email di follower

Limiti di Pipedrive

Le capacità di personalizzazione e di automazione sono limitate rispetto ad altri software CRM basati sul cloud

La funzione di reportistica è basilare e manca della granularità richiesta dai team commerciali più grandi

Non esiste un piano Free

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per postazione

$14/mese per postazione Avanzato: $29/mese per postazione

$29/mese per postazione Professional: $59/mese per postazione

$59/mese per postazione Power: $69/mese per postazione

$69/mese per postazione Enterprise: $99/mese per postazione

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,3/5,0 (1.900+ recensioni)

4,3/5,0 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5,0 (2.900+ voti)

4. Salesforce CRM (il miglior CRM basato su cloud con funzionalità complete per le aziende)

via Salesforce AppExchange Nessun elenco dei migliori servizi basati sul cloud Esempi di software CRM sarebbe completato senza Salesforce CRM. Il software CRM cloud Salesforce è una soluzione di punta che alimenta numerose aziende in tutto il mondo. E questo ha senso perché la personalizzazione è il punto di forza del sistema CRM basato su cloud Salesforce.

Potete modellarlo a vostro piacimento e utilizzarlo per diversi casi d'uso: marketing, commerciale, servizio clienti, analisi e altro ancora! Da fare notare che questa flessibilità ha un prezzo, piuttosto alto se si è una startup o una piccola azienda o se si opera in piccoli team.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce CRM

Personalizzazione della soluzione CRM basata su cloud per soddisfare le esigenze aziendali specifiche

Sfruttare le funzionalità di gestione dei dati di Salesforce per visualizzare a 360 gradi i vostri clienti e una grande quantità di dati

Automazione di complessi processi aziendali e flussi di lavoro come l'instradamento dei lead, l'approvazione delle trattative, l'assegnazione di attività e altro ancora

Gestire il sistema di gestione delle relazioni con i clienti anche in viaggio, grazie alla pratica app di Salesforce per dispositivi mobili

Usufruite di informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali grazie a strumenti avanzati di analisi e reportistica

Limiti di Salesforce CRM

Curva di apprendimento ripida e lunghe sequenze di implementazione

Rispetto ad altri software CRM basati su cloud presenti in questo elenco, Salesforce presenta un'interfaccia utente poco intuitiva

Prezzi di Salesforce CRM

Starter Suite: $24/mese per utente

$24/mese per utente Pro Suite: $100/mese per utente

$100/mese per utente Azienda : $165/mese per utente

: $165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

$330/mese per utente Einstein 1 Commerciale: $500/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce CRM

G2: 4,4/5,0 (20.300+ recensioni)

4,4/5,0 (20.300+ recensioni) Capterra: 4,4/5,0 (18.400+ voti)

5. Zendesk Sell (Miglior CRM cloud-based per un supporto clienti focalizzato sulle vendite)

via Zendesk Sell Zendesk risponde alle richieste del team commerciale con la sua piattaforma proprietaria Zendesk Sell. Porta avanti la stessa legacy dell'interfaccia utente per cui Zendesk è famoso. La pipeline delle trattative è facile da navigare e la gestione dei contatti è solida.

Inoltre, potrete beneficiare di una soluzione CRM SaaS integrata nell'ecosistema Zendesk! Tuttavia, poiché Zendesk si concentra principalmente sul supporto clienti piuttosto che sul marketing e sul commerciale, questo sistema CRM cloud è ancora un lavoro in corso (WIP) e, a mio parere, richiede ulteriori sviluppi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

Integrazione con l'ecosistema Zendesk, in particolare con Zendesk Assistenza, per unificare le vendite e il supporto clienti

Semplificare la pipeline commerciale grazie a un'interfaccia intuitiva e visiva che consente agli utenti di monitorare gli affari e identificare le opportunità

SfruttareStrumenti di IA per analizzare i dati dei lead e assegnare punteggi per dare priorità ai prospect ad alta conversione

Comunicare con lead, prospect e clienti attraverso un hub di email integrato

Gestire la pipeline commerciale e accedere ai dati dei clienti tramite l'app Zendesk Sell per dispositivi mobili

Limiti di Zendesk Sell

Offre solo una serie di funzionalità/funzione di base rispetto a un software CRM dedicato basato su cloud

Le funzionalità di automazione del marketing sono limitate

Prezzi di Zendesk Sell

Sell Teams: $25/mese per agente

$25/mese per agente Vendere Growth: $69/mese per agente

$69/mese per agente Vendita Professionale: $149/mese per agente

Vendita Zendesk Valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5.0 (480+ recensioni)

4.2/5.0 (480+ recensioni) Capterra: 4.3/5.0 (150+ voti)

6. Copper (Il miglior CRM cloud per startup e piccole aziende)

via {\an8}Rame Il rame è una buona CRM per le startup . Il provider di CRM si è concentrato sulla semplicità e sull'utilità, anziché distrarre gli utenti con campane e fischietti. In questo modo le aziende possono costruire relazioni con i clienti piuttosto che limitarsi ad analizzare i dati del CRM. Inoltre, si integra perfettamente con Google Workplace, il che lo rende un'ottima scelta se si lavora già in questo ecosistema.

Tuttavia, questa semplicità è anche un limite di Copper CRM per le aziende che desiderano un'analisi dei dati più approfondita, un'automazione complessa e team commerciali di grandi dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Copper

Gestite il software Copper CRM direttamente dalle applicazioni Gmail o Google Calendar

Privilegiare la creazione di relazioni rispetto alla gestione dei contatti grazie a un'interfaccia di facile utilizzo con "Fasi della relazione" ed "Eventi della vita"

Personalizzazione dell'invio di email tramite l'integrazione con Gmail e la registrazione della cronologia delle interazioni

Monitoraggio dello stato delle trattative e gestione della pipeline commerciale grazie a strumenti visivi

Generazione di reportistica per ottenere informazioni sui clienti e aree di miglioramento

Limiti del rame

La dipendenza dall'area di lavoro di Google può rappresentare un limite per chi non opera nell'ecosistema Google

Non è adatto alle aziende in rapida crescita a causa delle sue funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di rame

Starter: $12/mese per postazione

$12/mese per postazione Basic: $29/mese per postazione

$29/mese per postazione Professionale: $69/mese per postazione

$69/mese per postazione Business: $134/mese per postazione

Valutazioni e recensioni del rame

G2: 4,5/5,0 (1.120+ recensioni)

4,5/5,0 (1.120+ recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (580+ voti)

7. Engagebay (il miglior CRM economico basato su cloud per una gestione all-in-one)

via Engagebay Engagebay è uno strumento per l'implementazione di tutte le vostre strategie di gestione dei clienti . Questo CRM cloud dispone di strumenti completi per il marketing, il commerciale e il servizio clienti. Queste funzionalità/funzione sono bilanciate dalla facilità d'uso, che è una delle ragioni principali della sua popolarità.

Detto questo, l'accessibilità economica lo rende uno dei migliori CRM cloud-based per aziende di ogni forma e dimensione. Tuttavia, il tentativo di essere un "jack-of-all-trades" significa che non è un maestro di nessuno. Non ha la profondità di specializzazione che potrebbe avere uno strumento dedicato all'automazione del marketing o alla gestione delle pipeline commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Engagebay

Progettare e pubblicare landing page e moduli attraenti per catturare i contatti

Tenere traccia delle interazioni sui social media, del calendario dei monitoraggi e delle menzioni del marchio

Centralizzare il supporto clienti attraverso un sistema di ticketing per rintracciare e risolvere i problemi

Automazioni dei flussi di lavoro commerciali per ottimizzare la pipeline di vendita

Tracciare i KPI di marketing, commerciale e assistenza clienti su una piattaforma unificata

Limiti di Engagebay

Un numero eccessivo di funzionalità/funzione al di là di quelle fondamentali del CRM può essere indice di un'eccessiva complessità della piattaforma

L'interfaccia utente è disordinata e difficile da navigare

Prezzi di Engagebay

Free: $0

$0 Basic: $12,99/mese per utente

$12,99/mese per utente Crescita : $49,99/mese per utente

: $49,99/mese per utente Pro: $79,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Engagebay

G2: 4.6/5.0 (326 recensioni)

4.6/5.0 (326 recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (728 voti)

8. Less Annoying CRM (Il miglior software CRM basato su cloud, facile da usare)

via cRM meno fastidioso Less Annoying CRM è all'altezza del suo nome divertente. È semplice e ideale per le piccole aziende che necessitano di un sistema di base per la gestione delle informazioni Database CRM di base senza le complessità. Il cloud CRM provider si è concentrato esclusivamente sulle funzioni CRM di base.

Sebbene sia possibile gestire le relazioni con i clienti con questa soluzione CRM, non aspettatevi che automatizzi il processo commerciale, elimini la voce manuale end-to-end, esegua reportistica avanzata e altro ancora. In altre parole, dovrete cercare altrove un CRM agile per le aziende con esigenze di crescita elevate.

Le migliori funzionalità/funzione dei CRM meno fastidiosi

Semplificare la gestione dei contatti e dei lead grazie a funzionalità/funzione che offrono la possibilità di aggiungere note, monitorare le interazioni ed eseguire la segmentazione

Personalizzazione delle fasi della pipeline commerciale in base alle dipendenze dei lead

Generazione di reportistica dettagliata sulle prestazioni dei rappresentanti commerciali, sul valore della pipeline, sulle previsioni di vendita e altro ancora

Integrazione con strumenti popolari come Gmail e Zapier per ampliare le funzioni

Meno limiti del CRM

Da fare senza app per i dispositivi mobili

Offre funzionalità/funzione limitate, mancanza di integrazioni e reportistica di base

Prezzi del CRM meno fastidiosi

$15/mese per utente

Su richiesta è disponibile anche il piano Enterprise

Valutazioni e recensioni di Less Annoying CRM

G2: 4.9/5.0 (593 recensioni)

4.9/5.0 (593 recensioni) Capterra: 4.8/5.0 (595 voti)

9. Monday Sales CRM (Migliore piattaforma per la gestione del lavoro e delle vendite a vista)

via Lunedì Monday è un'altra piattaforma di CRM che combina CRM e project management . La natura visiva del CRM basato su cloud offre agli utenti una nuova prospettiva e garantisce una vista dettagliata di tutti i processi e le attività commerciali. È possibile personalizzarlo in base alle proprie preferenze e organizzare efficacemente i dati su più canali. Pur essendo un buon CRM cloud, non è in cima al nostro elenco dei migliori sistemi CRM cloud-based perché manca della profondità necessaria per gestire processi commerciali complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Utilizza bacheche in stile Kanban per collaborare visivamente con i team commerciali sulle offerte

Integrazione di strumenti popolari come Gmail, Slack, Zoom, ecc. per impostare la collaborazione e la comunicazione

Impostazione di obiettivi per i rappresentanti commerciali e monitoraggio degli stati visivi

Prevedere le vendite e i ricavi futuri in base ai dati della pipeline

Automazioni di attività ripetitive come l'aggiornamento dello stato dei lead, la notifica ai team delle scadenze e l'invio di email di follow-up

Limiti commerciali del lunedì

Manca di alcune funzionalità/funzione avanzate, comuni ad altri sistemi CRM avanzati

Costi iniziali più elevati, soprattutto se si dispone di team commerciali più numerosi

Prezzi di Monday Sales

CRM di base: $15/mese per postazione

$15/mese per postazione CRM standard: $20/mese per postazione

$20/mese per postazione Pro CRM: $33/mese per postazione

$33/mese per postazione Azienda: Preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni commerciali Monday

G2: 4.6/5.0 (763 recensioni)

4.6/5.0 (763 recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (389 recensioni)

10. Apptivo (Miglior sistema CRM all-in-one basato su cloud per la gestione aziendale)

via Apptivo Apptivo è un'applicazione aziendale versatile che può funzionare come strumento CRM. Infatti, è possibile estendere le sue funzionalità/funzione per utilizzarla come strumento di software di gestione dei lead , software di esito positivo per i clienti o addirittura una piattaforma di project management.

Si tratta di un'opzione valida per le aziende che cercano un'unica soluzione per molteplici esigenze. Tuttavia, questa diversità limita anche le capacità di Apptivo rispetto ai sistemi CRM basati su cloud progettati appositamente per questa attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Apptivo

Automazioni del processo commerciale tramite trigger, azioni o passaggi multipli

Responsabilizzare i team del servizio clienti nella gestione delle richieste di informazioni grazie a un sistema di ticketing centralizzato

Accesso ai dati dei clienti e gestione del CRM in mobilità grazie alle app per dispositivi mobili

Personalizzate le dashboard per visualizzare e monitorare le metriche e i KPI chiave

Ottenere approfondimenti con analisi avanzate e prendere decisioni basate sui dati

Limiti di Apptivo

Alcuni utenti riscontrano un calo delle prestazioni con impostazioni di dati di grandi dimensioni

Per l'esecuzione dell'applicazione è necessaria una connessione a Internet

Prezzi di Apptivo

Lite: $20/mese per utente

$20/mese per utente Premium: $30/mese per utente

$30/mese per utente Ultimate: $50/mese per utente

$50/mese per utente Azienda: Preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Apptivo

G2: 4.4/5.0 (199 recensioni)

4.4/5.0 (199 recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (712 voti)

Relazioni con i clienti costruite per durare nel tempo con ClickUp

Questo è il riassunto del mio elenco dei migliori sistemi CRM basati su cloud. Per selezionare la giusta soluzione CRM basata su cloud, cercatene una che si integri perfettamente con i flussi di lavoro e lo stack tecnologico esistenti, che offra funzionalità/funzione potenti e che generi informazioni utili. Noterete un aumento significativo dell'efficienza commerciale e della soddisfazione dei clienti.

Sebbene tutte le soluzioni CRM del mio elenco presentino punti di forza e di debolezza distinti, ClickUp offre costantemente prestazioni superiori. Costruire un CRM in ClickUp garantisce un approccio olistico al CRM e al project management. È possibile creare flussi di lavoro personalizzati, monitorare il tempo, gestire i documenti e altro ancora. Soprattutto, libera le risorse di marketing, commerciali e del servizio clienti, che possono così concentrarsi sulla creazione di relazioni.

Siete pronti a reinventare la vostra piattaforma CRM? Iniziare con ClickUp per provare la differenza!