Come scegliere un sistema CRM per la propria azienda

Gestire un'azienda destreggiandosi tra innumerevoli attività e tenere traccia dei clienti può spesso sembrare opprimente. È qui che entra in gioco un sistema di Customer Relationship Management (CRM).

Aiuta a gestire le relazioni e le interazioni con i clienti nuovi ed esistenti centralizzando i dati provenienti da vari canali, come email, telefono e social media, fornendo una visualizzazione completa dei clienti e dei potenziali clienti.

Il giusto Software CRM semplifica le operazioni, migliora la soddisfazione dei clienti e favorisce la crescita aziendale. Ma Da fare per selezionare una soluzione CRM? Questa guida vi illustrerà tutto quello che c'è da sapere su come scegliere un CRM e vi darà una panoramica dei tipi di CRM che potreste utilizzare per la vostra azienda.

Comprendere il CRM e i requisiti aziendali

Uno strumento CRM gestisce e analizza le interazioni e i dati dei clienti durante tutto il loro ciclo di vita. È un hub centralizzato per l'archiviazione delle informazioni sui clienti, come le loro preferenze, la cronologia degli acquisti e le interazioni con la vostra azienda. il 96% degli utenti di CRM afferma che un'accurata CRM migliorano le loro valutazioni di conversione .

Ma il CRM non consiste solo nell'archiviare e gestire i dati dei clienti, bensì nell'utilizzarli a proprio vantaggio.

La centralizzazione delle informazioni sui clienti garantisce che ogni interazione sia informata e significativa. Uno strumento CRM migliora l'esperienza del cliente fornendo interazioni personalizzate, risposte tempestive e un viaggio senza soluzione di continuità attraverso tutti i punti di contatto e i processi commerciali.

Considerate le esigenze specifiche della vostra azienda e identificate le funzioni e le caratteristiche specifiche che una soluzione CRM dovrebbe offrire.

Ponetevi le seguenti domande per trovare il sistema CRM migliore per la vostra azienda:

Quali sono gli obiettivi aziendali principali? In questo momento siete più concentrati sull'aumento delle vendite, sul miglioramento del servizio clienti o sulla scalata del marketing?

Quali sono le vostre maggiori sfide nella gestione delle relazioni con i clienti?

Quali sono i dati essenziali da monitorare e analizzare?

Quanti utenti dovranno accedere al CRM?

Qual è il vostro budget per uno strumento CRM?

$$$a Fattori chiave da considerare nella scelta di un CRM

La selezione del CRM giusto per la vostra azienda non è un processo a dimensione unica. È necessario assicurarsi che il CRM scelto sia perfettamente in linea con le esigenze e gli obiettivi aziendali. Valutiamo i elementi critici del CRM da considerare quando si prende questa importante decisione.

1. I vostri punti dolenti

Prima di scegliere un software CRM, identificate i maggiori problemi della vostra azienda. State perdendo il monitoraggio dei contatti? Faticate a chiudere le trattative? O forse il vostro team di assistenza clienti sta annegando nei ticket? Un buon CRM dovrebbe essere una soluzione a traguardo per i vostri problemi.

Ad esempio, se le vendite sono la vostra priorità in questo momento, vorrete un CRM con solide funzionalità di gestione dei lead, previsione delle vendite e pipeline di vendita. Se il vostro obiettivo è il servizio clienti, cercate un sistema con funzionalità di gestione dei contatti, di ticketing e di knowledge base.

2. Usabilità

La facilità d'uso è il priorità per il software CRM perché anche il sistema CRM più avanzato può fallire senza un'adozione diffusa. Al contrario, un CRM più semplice ma di facile utilizzo garantisce tassi di adozione più elevati e una migliore produttività.

Cercate un CRM con interfaccia pulita e navigazione intuitiva. Il sistema deve essere facile da imparare e da usare per il team senza una formazione estesa. È essenziale scegliere una piattaforma CRM che sia in linea con le preferenze tecnologiche del team.

3. Opinioni degli utenti finali

Il team sarà il principale utente del nuovo software CRM, quindi il loro contributo è prezioso. Conducete sondaggi o discussioni di brainstorming per capire le loro esigenze, preferenze e punti dolenti prima di scegliere il software CRM.

Coinvolgere il team nel processo decisionale aumenta i tassi di adozione e garantisce che il CRM soddisfi le loro esigenze quotidiane. I migliori sistemi CRM si allineano al flusso di lavoro del team.

4. Il vostro budget

Il budget è un fattore critico nel processo di selezione del CRM. È essenziale bilanciare i costi con le funzionalità/funzione del CRM.

Secondo Nucleus Research, il ritorno sull'investimento in CRM è di 8,71 dollari per ogni dollaro speso. Ciò indica l'importanza di visualizzare il CRM come un investimento a lungo termine piuttosto che come una semplice spesa.

Valutate il costo totale della titolarità, compresa la configurazione, la formazione e la manutenzione continua. Investite in un CRM di qualità, che possa dare ritorni significativi nel lungo periodo.

5. Visione a lungo termine

La migliore soluzione CRM deve essere in linea con gli oggetti aziendali a lungo termine. Considerate il modo in cui il sistema può scalare con la crescita dell'azienda e se può **adattarsi all'evoluzione delle esigenze

Cercate CRM che offrano funzioni e integrazioni personalizzabili per supportare l'espansione futura. Ad esempio, se prevedete un'espansione internazionale, scegliete un CRM con funzionalità multilingue.

6. Software esistente

il 48% degli addetti al marketing ritiene che l'integrazione delle soluzioni CRM nello stack esistente sia la soluzione più importante la più grande sfida del CRM . Quando si sceglie un CRM, quindi, bisogna considerare le app e i processi esistenti: cercate un software che si integri perfettamente con gli strumenti esistenti per evitare i silos di dati e semplificare i flussi di lavoro.

Un CRM ben integrato può far risparmiare tempo, ridurre gli errori e visualizzare in modo più completo i dati dei clienti. Per istanza, l'integrazione del CRM con gli strumenti di email marketing può aiutarvi a personalizzare le campagne in base al comportamento dei clienti.

Esplorazione dei diversi tipi di sistemi CRM

Esaminiamo ora le opzioni di CRM in modo più dettagliato.

CRM on-premise vs. CRM cloud-based

Tradizionalmente, le aziende optavano per sistemi CRM on-premise, il che significava installare la soluzione software sui propri server. Se da un lato ciò offriva un elevato grado di controllo, dall'altro comportava costi iniziali significativi, manutenzione continua e limiti di accessibilità.

Negli ultimi anni, i sistemi CRM basati su cloud o CRM SaaS (CRM Software as a Service) sono diventati popolari per le aziende moderne grazie alla loro facilità d'uso e accessibilità. Questi sistemi CRM sono ospitati sui server del fornitore e vi si accede via Internet. Offrono flessibilità, scalabilità e costi iniziali inferiori, poiché si paga una sottoscrizione.

Secondo la rivista Software Market Insights: CRM' Reportistica di Gartner, il 70-80% delle aziende sta investendo in CRM basati su cloud.

se i limiti di budget o di manutenzione limitano le opzioni per un CRM completo, prendete in considerazione questi Alternative di CRM .**_

Confronto tra diversi sistemi CRM

Sebbene esistano innumerevoli opzioni di CRM, alcuni nomi sono in circolazione da più tempo. Vediamo alcuni dei principali player:

Salesforce

via Forza vendita Salesforce è una piattaforma robusta con un ampio intervallo di funzionalità/funzioni e integrazioni. Conosciuta per le sue forti capacità di automazione commerciale, è una scelta popolare per le grandi aziende. L'AppExchange di Salesforce offre oltre 4.000 integrazioni, che consentono di creare un flusso di lavoro continuo.

HubSpot

via HubSpot HubSpot CRM si concentra sui processi di marketing e commerciali inbound. Offre una suite completa di strumenti per attirare e coinvolgere i clienti. L'interfaccia user-friendly di HubSpot e l'enfasi sulle funzionalità/funzione focalizzate sulla crescita lo rendono uno dei più popolari strumenti di automazione commerciale e di marketing per le piccole e medie imprese. Offre una versione CRM gratis con funzionalità/funzione essenziali, che la rendono un'opzione interessante per le startup.

Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 è integrato con le applicazioni Office 365. Offre forti capacità in ambito commerciale, di assistenza clienti e di automazione del marketing. È altamente scalabile e adatto alle grandi aziende. Secondo Forrester Research, aziende di servizi che utilizzano Dynamics 365 vedono una 346% di ritorno sull'investimento.

NetSuite

via NetSuite Destinato principalmente alle aziende di medie dimensioni e di livello enterprise, NetSuite offre una suite completa di software di gestione aziendale basato su cloud, comprese le soluzioni CRM. È particolarmente adatto alle aziende con operazioni aziendali complesse e con la necessità di integrare i dati finanziari e quelli dei clienti.

Analisi degli strumenti e delle risorse CRM

La scelta del giusto provider di CRM può essere scoraggiante, dato che le opzioni disponibili sono innumerevoli. Salesforce, HubSpot e Pipedrive sono tutte scelte solide, ognuna con i propri punti di forza.

Salesforce è noto per le sue solide funzionalità/funzione e per le sue analisi, che lo rendono una scelta popolare per le grandi aziende. HubSpot, invece, si concentra sull'inbound marketing, sul supporto e sulle vendite, offrendo un approccio più integrato. Pipedrive è più semplice e intuitivo e si rivolge alle piccole aziende.

Sebbene queste piattaforme offrano strumenti preziosi, possono essere complesse da implementare e non forniscono le funzioni complete di cui avete bisogno al di là del CRM, come il project management o la gestione delle attività.

È qui che entra in gioco ClickUp, una piattaforma unica che supera i limiti del CRM tradizionale. ClickUp CRM è un'area di lavoro unificata che combina un sistema CRM basato su cloud con project management, gestione delle attività, condivisione di documenti e altro ancora. Questo approccio integrato elimina la necessità di utilizzare più strumenti, facendo risparmiare tempo e denaro.

gestite tutto, dalle pipeline commerciali, al coinvolgimento dei clienti, agli ordini, con ClickUp CRM_

Ecco perché ClickUp si distingue:

Personalizzazione: Create campi personalizzati, flussi di lavoro e visualizzazioni per adattarli perfettamente ai vostri processi aziendali. A differenza dei CRM rigidi, ClickUp CRM offre una flessibilità senza precedenti

Create campi personalizzati, flussi di lavoro e visualizzazioni per adattarli perfettamente ai vostri processi aziendali. A differenza dei CRM rigidi, ClickUp CRM offre una flessibilità senza precedenti Collaborazione: Abbattimento dei silos e promozione del lavoro di squadra concRM collaborativo funzionalità/funzione. Assegnate attività, condividete commenti e monitorate lo stato di avanzamento in un unico luogo

Abbattimento dei silos e promozione del lavoro di squadra concRM collaborativo funzionalità/funzione. Assegnate attività, condividete commenti e monitorate lo stato di avanzamento in un unico luogo Automazioni: Automatizzate le attività ripetitive, come l'assegnazione dei lead, gli aggiornamenti di stato e le notifiche via email conAutomazioni di ClickUp per aumentare l'efficienza. È possibile automatizzare follow-up, notifiche e assegnazioni di attività per risparmiare tempo e ridurre gli errori

automatizzate i flussi di lavoro senza sforzo con ClickUp CRM e concentratevi sui vostri compiti creativi_

Integrazioni: Integrate i vostri strumenti preferiti in ClickUp, comprese le piattaforme di email, calendario e automazione del marketing, per un flusso di lavoro senza interruzioni

Integrate i vostri strumenti preferiti in ClickUp, comprese le piattaforme di email, calendario e automazione del marketing, per un flusso di lavoro senza interruzioni Informazioni centralizzate: Creazione di un database centralizzatodatabase personalizzatoche semplifica l'accesso e la gestione delle informazioni sui client

Creazione di un database centralizzatodatabase personalizzatoche semplifica l'accesso e la gestione delle informazioni sui client Dashboard visivi: Ottenete informazioni in tempo reale sulla vostra pipeline commerciale, sulle prestazioni del team e sulle interazioni con i clienti grazie aClickUp dashboard. Aiuta a prendere decisioni basate sui dati e a tenere traccia delle metriche chiave relative al processo commerciale

prevedete i ricavi commerciali e identificate i motivi più comuni di abbandono dei clienti con le dashboard di ClickUp

Uno studio di Nucleus Research afferma che ClickUp può consentire alle organizzazioni di aumentare il carico dei progetti di di oltre il 15% . Questo testimonia la capacità della piattaforma di semplificare i flussi di lavoro e migliorare le prestazioni del team.

Inoltre, Il modello CRM di ClickUp fornisce una solida base per la gestione delle relazioni con i clienti. Organizza i dati dei clienti in un unico luogo e aiuta a monitorare lead, accordi e account.

È possibile utilizzarlo anche per monitorare le vendite e la soddisfazione dei clienti, coltivare i contatti e dare priorità alle attività in base alla fase di vendita per una migliore gestione. Il modello include campi, visualizzazioni e flussi di lavoro essenziali per iniziare rapidamente.

Vantaggi e svantaggi dell'adozione del CRM

L'implementazione del giusto software CRM può trasformare la vostra azienda. Ma, come per ogni decisione aziendale importante, ci sono pro e contro da considerare. Vediamo di analizzare i vantaggi e gli svantaggi.

Costruite il database clienti perfetto con ClickUp CRM

$$$a I vantaggi di un sistema CRM

Un sistema CRM ben implementato può produrre benefici concreti per la vostra azienda, tra cui:

Miglioramento delle relazioni con i clienti: Il cuore di ogni azienda di successo è costituito da solide relazioni con i clienti. Un sistema CRM fornisce un repository centralizzato di dati sui clienti, consentendo di comprenderli meglio. Le informazioni ricavate dai dati dei clienti vi aiutano a offrire esperienze personalizzate, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a promuovere la loro fedeltà

Il cuore di ogni azienda di successo è costituito da solide relazioni con i clienti. Un sistema CRM fornisce un repository centralizzato di dati sui clienti, consentendo di comprenderli meglio. Le informazioni ricavate dai dati dei clienti vi aiutano a offrire esperienze personalizzate, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a promuovere la loro fedeltà Aumento della redditività: Le piattaforme CRM snelliscono i processi commerciali, automatizzano le attività e forniscono preziose informazioni sul comportamento dei clienti. Possono incrementare in modo significativo i vostri profitti

Le piattaforme CRM snelliscono i processi commerciali, automatizzano le attività e forniscono preziose informazioni sul comportamento dei clienti. Possono incrementare in modo significativo i vostri profitti **Miglioramento del processo decisionale: un sistema CRM fornisce dati preziosi. Analizzando le interazioni con i clienti, le prestazioni commerciali e le campagne di marketing, è possibile prendere decisioni basate sui dati che favoriscono la crescita. Ad esempio, è possibile identificare i segmenti di clienti più redditizi, ottimizzare i lavori richiesti dal marketing e allocare le risorse in modo efficace

Potenziali svantaggi e come mitigarli

Sebbene i vantaggi del miglior software CRM siano innegabili, ci sono potenziali sfide da considerare:

Costi di implementazione: L'implementazione di un sistema CRM richiede tempo e risorse. Tuttavia, i vantaggi a lungo termine superano in genere i costi iniziali del CRM. Per mitigare queste spese, prendete in considerazione le soluzioni basate su cloud ed esplorate le opzioni con versioni di prova gratuite o con prezzi differenziati

L'implementazione di un sistema CRM richiede tempo e risorse. Tuttavia, i vantaggi a lungo termine superano in genere i costi iniziali del CRM. Per mitigare queste spese, prendete in considerazione le soluzioni basate su cloud ed esplorate le opzioni con versioni di prova gratuite o con prezzi differenziati **Il trasferimento dei dati dei clienti esistenti a un nuovo sistema CRM può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori. Per ridurre al minimo le interruzioni, pianificate attentamente la migrazione, coinvolgete le parti chiave e prendete in considerazione l'utilizzo di strumenti di migrazione dei dati. Inoltre, cercate CRM che si integrino facilmente con il vostro sistema esistente

**Se il team non è completamente d'accordo con il sistema di migrazione, è necessario che il sistema di migrazione sia integrato con il sistema di gestione dei datiStrategia CRMnon sarà molto efficace. Fornite una formazione completa, offrite un supporto continuo e sottolineate i vantaggi per incoraggiare l'adozione da parte degli utenti

Sicurezza dei dati: La protezione dei dati dei clienti non è solo vitale, ma anche un dovere legale nei confronti dei clienti. Scegliete un fornitore di CRM che segua solide misure di sicurezza per la privacy dei dati e che sia conforme alle normative pertinenti in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Migliora il tuo Business con ClickUp CRM

La scelta di un CRM è un'operazione importante. È come selezionare il partner aziendale ideale; proprio come il partner giusto può elevare l'esito positivo della vostra azienda, il CRM giusto può trasformare le vostre operazioni con i clienti.

ClickUp non è solo un CRM, è il vostro hub aziendale completo. Grazie alle sue potenti funzionalità, alle opzioni di personalizzazione e ai prezzi accessibili, è la piattaforma perfetta per aiutarvi a costruire relazioni più forti con i clienti, a incrementare le vendite e a prendere decisioni più intelligenti.

Siete pronti a portare la vostra azienda a un livello superiore? Iscrivetevi oggi stesso su ClickUp e iniziate a sperimentare la differenza che può fare un CRM davvero eccezionale.