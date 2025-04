Come implementare una strategia commerciale orientata al prodotto per il SaaS

Fino a qualche anno fa, il famoso produttore di cioccolato di lusso Ghirardelli adottava una strategia commerciale basata sul prodotto che portava i cioccolatisti in massa alle loro porte. Offrivano campioni gratis illimitati di ogni gusto. (Da fare ancora, ma solo a volte. Il loro modello commerciale basato sul prodotto era un po' troppo popolare)

Lasciando che gli utenti sperimentassero in prima persona e gratis il loro delizioso prodotto, Ghiradelli aveva imparato l'arte di vendere attraverso il prodotto stesso. Non c'erano presentazioni difficili o lunghe dimostrazioni: solo un prodotto delizioso che si vendeva da solo.

Esempi del genere abbondano anche nel settore SaaS.

🧠 Fatto divertente

Le aziende SaaS con i prodotti più performanti spendono il 10% in più per marketing, vendite e ricerca e sviluppo rispetto alle loro controparti guidate dai commerciali. In cambio, vedono 10% in più di crescita dei ricavi ricorrenti annuali e raggiungere indici di valutazione superiori del 50%.

Vediamo perché le vendite guidate dal prodotto sono così efficaci e come potete utilizzarle nella vostra strategia di crescita guidata dal prodotto.

Cos'è la produttività commerciale?

La vendita guidata dal prodotto è un approccio commerciale che mette al centro il prodotto stesso come motore principale dell'acquisizione, della conversione e dell'espansione dei clienti. Invece di affidarsi esclusivamente ai metodi commerciali tradizionali, questa strategia incoraggia i potenziali clienti a confrontarsi direttamente con il prodotto, spesso attraverso versioni di prova gratuite, versioni freemium o demo. Sperimentando in prima persona il valore del prodotto, si guidano gli utenti in modo naturale verso la produttività commerciale.

Le vendite tradizionali si concentrano sulla presentazione e sulla vendita prima che il potenziale cliente veda il prodotto. La vendita commerciale guidata dal prodotto capovolge questo processo: lascia che il prodotto dimostri il suo valore.

Ecco una tabella che delinea le differenze chiave tra vendite tradizionali e vendite guidate dal prodotto

Aspetto | Vendite tradizionali | Vendite guidate dal prodotto |

| ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Generazione di lead | I team commerciali si affidano a contatti diretti, telefonate a freddo e lead nurturing manuale per generare interesse e qualificare i prospect | Il coinvolgimento del prodotto è il principale generatore di lead; i lead vengono identificati in base ai dati di utilizzo del prodotto e ai livelli di attività |

| I lead vengono qualificati attraverso conversazioni iniziali, demo commerciali o qualifiche di marketing basate su dati demografici o aziendali. I lead vengono qualificati come Product Qualified Leads (PQLs) in base ai modelli di utilizzo del prodotto, ai dati di coinvolgimento e alle azioni specifiche intraprese all'interno del prodotto

| Funnel di vendita | Funnel lineare e sequenziale, gestito dai rappresentanti commerciali, in cui i lead procedono per fasi con una guida continua e guidata dall'uomo | Funnel non lineare guidato dall'impegno del prodotto; gli utenti si impegnano con il prodotto al proprio ritmo, con i rappresentanti commerciali che intervengono quando i dati indicano che sono pronti |

| L'attenzione si concentra sulla creazione di relazioni, con i rappresentanti commerciali che guidano i clienti attraverso dimostrazioni, presentazioni e negoziazioni

| I rappresentanti commerciali sono i principali punti di contatto e gestiscono attivamente ogni fase dell'imbuto, concentrandosi sul coinvolgimento uno-a-uno con ogni lead | I rappresentanti commerciali si impegnano in modo selettivo, spesso concentrandosi sugli utenti più adatti e sulle aziende in base agli insight dei dati dell'utente, consentendo un ruolo più mirato e strategico |

| La conversione si basa sulla creazione di relazioni, sulla negoziazione e sulla risposta alle esigenze del cliente attraverso conversazioni e proposte personalizzate. Il valore dimostrato del prodotto spinge alla conversione; le analisi del prodotto rivelano quando gli utenti sono pronti, rendendo le conversioni più fluide e veloci

| Modello ad alto contatto con scalabilità limitata; i costi commerciali e l'organico aumentano con l'aumento della domanda | Modello altamente scalabile; gli insight sull'utilizzo del prodotto e l'automazione consentono un'espansione efficiente senza far crescere direttamente il team commerciale in proporzione |

| Principalmente orientato alle vendite, con decisioni basate su valutazioni qualitative e sul giudizio dei rappresentanti di vendita. Principalmente orientato ai dati, con decisioni basate su modelli di utilizzo del prodotto, metriche di coinvolgimento e analisi del comportamento degli utenti

| Questo è limitato a ciò che i rappresentanti commerciali raccolgono dalle conversazioni e dagli input del CRM; le dipendenze dipendono dalla qualità del coinvolgimento di ciascun rappresentante

| Il mio lavoro è migliore per le Relazioni commerciali complesse e ad alto rischio, in cui la gestione delle relazioni è essenziale (ad esempio, le soluzioni B2B per le aziende) | È più adatto per i prodotti a basso attrito, con un rapido time-to-value e componenti self-service, in particolare per i prodotti SaaS che mirano alle PMI o agli utenti esperti di tecnologia

Vantaggi della produttività commerciale guidata dal prodotto

L'adozione di una strategia di vendita guidata dal prodotto offre diversi vantaggi chiave che possono migliorare l'efficacia commerciale. Tale strategia:

Accelera l'adozione: Gli utenti possono testare e comprendere immediatamente il valore del prodotto, portando a conversioni più rapide **Scala in modo efficiente: le vendite guidate dal prodotto riducono la dipendenza da team commerciali di grandi dimensioni, concentrandosi sulla crescita guidata dal prodotto Migliora la fidelizzazione: L'impegno precoce con il prodotto aiuta gli utenti a creare familiarità, migliorando la fedeltà a lungo termine **Decisioni basate sui dati: l'analisi del comportamento degli utenti all'interno del prodotto fornisce informazioni di valore che possono informare le strategie commerciali e identificare i clienti di alto valore

I principi fondamentali di una produttività commerciale orientata al prodotto

Le vendite guidate dal prodotto spostano il ruolo del prodotto da semplice soluzione a motore primario delle vendite. Non si tratta solo di vendere un servizio, ma di mostrare come il prodotto risolve i problemi reali degli utenti.

Per istanza, Dropbox ha rivoluzionato la condivisione dei file consentendo agli utenti di archiviarli gratis e di condividerli facilmente. Sperimentando in prima persona la sua funzione, gli utenti erano più propensi a convertirsi a piani a pagamento quando avevano bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo. Il prodotto stesso è diventato il miglior strumento commerciale.

Quando gli utenti trovano valore nel prodotto, diventano sostenitori. Quanto più agevole è l'onboarding e il percorso dell'utente, tanto più è probabile che i clienti adottino e raccomandino il prodotto.

Grazie alle sue intuitive funzionalità di progettazione drag-and-drop, Canva permette agli utenti di creare grafiche straordinarie senza avere alcuna esperienza di progettazione. Questa facilità d'uso migliora l'esperienza complessiva, portando gli utenti soddisfatti a condividere la piattaforma con colleghi e amici.

I dati sono al centro della produttività commerciale. Le aziende possono monitorare le interazioni degli utenti con il prodotto per ottenere informazioni sul comportamento dei clienti.

Ad esempio, Zoom utilizza i dati dell'utente per identificare le funzionalità/funzione che favoriscono il coinvolgimento e la fidelizzazione. Analizzando le funzionalità/funzione più apprezzate, è possibile dare priorità ai miglioramenti e adattare i lavori richiesti per mettere in evidenza questi aspetti.

Grazie a questi principi -impegno guidato dal prodotto, esperienza incentrata sul cliente e approfondimenti sui dati -LS ridefinisce il processo commerciale in termini di scalabilità e allineamento alle moderne preferenze degli acquirenti.

Il l'imbuto commerciale commerciale guidato dal prodotto è diverso dai modelli tradizionali. Piuttosto che un percorso lineare che inizia con lead qualificati dal marketing che alla fine entrano nell'imbuto commerciale, funziona come un viaggio dinamico, guidato dal prodotto.

Gli utenti procedono attraverso le esperienze iniziali del prodotto, come le versioni di prova gratuite o i piani Free, impegnandosi con il prodotto al proprio ritmo.

Questo stato naturale genera dati sul coinvolgimento, che aiutano a qualificare gli utenti in base alle interazioni con il prodotto, anziché basarsi esclusivamente su criteri di marketing o demografici.

Le metriche chiave da monitorare in questo approccio includono:

Product qualified leads (PQLs) : Identificare gli utenti che mostrano un elevato coinvolgimento e che probabilmente si convertiranno in base all'utilizzo del prodotto

: Identificare gli utenti che mostrano un elevato coinvolgimento e che probabilmente si convertiranno in base all'utilizzo del prodotto Valutazione dei tassi di adozione delle funzionalità/funzione : Misurare l'efficacia con cui gli utenti utilizzano le funzionalità/funzione chiave per valutare la realizzazione del valore del prodotto

: Misurare l'efficacia con cui gli utenti utilizzano le funzionalità/funzione chiave per valutare la realizzazione del valore del prodotto Time-to-Value (TTV) : Monitoraggio della velocità con cui gli utenti raggiungono il primo risultato significativo con la vostra produttività

: Monitoraggio della velocità con cui gli utenti raggiungono il primo risultato significativo con la vostra produttività Valore della vita del cliente (CLTV): Valutare il potenziale di guadagno a lungo termine degli utenti per dare priorità alle opportunità ad alto valore

Tutti questi elementi aiutano i team commerciali a identificare quando e come impegnarsi.

Caso di studio: L'approccio commerciale guidato dal prodotto ClickUp

Il percorso di crescita di ClickUp illustra la potenza delle vendite guidate dal prodotto in un panorama competitivo. Fondata nel 2017 come piattaforma di produttività e project management, ClickUp ha rapidamente identificato e sfruttato un naturale adattamento del prodotto al mercato all'interno dello spazio del project management, ottenendo un'impressionante 20 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR) in due anni .

Al centro di questa crescita c'è stata la strategia di ClickUp di consentire agli utenti di sperimentare direttamente il prodotto attraverso un modello freemium prima di passare ai piani a pagamento. Questa strategia ha aumentato efficacemente i tassi di conversione, in quanto gli utenti si sono "affezionati" alle funzionalità della piattaforma. Questo approccio ha permesso a ClickUp di attirare oltre 4 milioni di utenti e 85.000 clienti paganti, consolidando la sua presenza nonostante la forte concorrenza. ClickUp incoraggia inoltre gli utenti a condividere le proprie intuizioni e suggerimenti direttamente, consentendo al team di raccogliere feedback attuabili senza soluzione di continuità.

Rispondendo ai dubbi degli utenti e perfezionando le funzionalità/funzione in base ai suggerimenti reali, ClickUp migliora continuamente l'esperienza dell'utente, perfeziona il processo di onboarding e adatta le proprie offerte per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Strategie per l'implementazione di una produttività commerciale orientata al prodotto

L'implementazione delle vendite guidate dal prodotto richiede l'allineamento dei lavori richiesti da tutte le funzioni per una chiara comprensione dei clienti ad alto potenziale, intuizioni basate sui dati e flussi di lavoro collaborativi.

Ecco come realizzare questo allineamento in modo efficace:

Identificare profili di clienti ad alto valore

Quando create il vostro piano commerciale, andate oltre il generico traguardo demografico concentrandovi sulle metriche di coinvolgimento del prodotto, come la frequenza di utilizzo delle funzionalità e le collaborazioni del team, per definire i profili dei clienti ideali (ICP).

Ad esempio, un cliente che utilizza costantemente funzionalità/funzione avanzate è pronto per le opzioni premium, il che lo rende un top lead. Questo traguardo incentrato sul cliente può aumentare i tassi di conversione rispetto ai metodi tradizionali.

Leggi anche: 10 migliori modelli di ricerca di mercato

Usare i dati sui prodotti per ottenere traguardi commerciali mirati

Sfruttare i dati in tempo reale analisi della produttività e i dati di engagement per creare lead qualificati dal prodotto (PQL) e attivare un'attività di outreach tempestiva e personalizzata.

Questo approccio garantisce che i team commerciali coinvolgano gli utenti esattamente quando hanno maggiori probabilità di conversione. Le aziende che utilizzano modelli PQL basati sui dati possono aumentare la produttività commerciale concentrandosi solo sugli utenti più adatti.

Leggi anche: 10 modelli di piani commerciali gratis

Dare forza alla collaborazione interfunzionale

Creare un team interfunzionale con ruoli di prodotto, produttività, marketing e customer success. Questa struttura garantisce che ogni membro del team contribuisca al percorso dell'utente, allineando le intuizioni del prodotto con i lavori richiesti dal marketing e dal commerciale per un'esperienza unificata del cliente.

I team interfunzionali possono aumentare la soddisfazione dei clienti adattando rapidamente le strategie in base alle intuizioni condivise.

Migliorare l'onboarding con una formazione a traguardo

Utilizzate flussi di onboarding automatizzati, tutorial e prompt all'interno del prodotto per evidenziare precocemente le funzionalità/funzione chiave. Monitoraggio rapido degli utenti verso un " momento "aha " riduce i tassi di abbandono e li predispone alle opportunità di upsell.

Leggi anche: Domande di scoperta del cliente per comprendere appieno il potenziale del vostro mercato e della vostra produttività

Strumenti e tecnologie per la produttività commerciale

Diversi strumenti sono alla base di efficaci strategie commerciali basate sui prodotti, che consentono alle aziende di raggiungere gli utenti proprio quando sono pronti a impegnarsi. Il fulcro di questo approccio sono le piattaforme di analisi come Pendo, Amplitude e Mixpanel. Esse monitorano il coinvolgimento degli utenti con specifiche funzionalità/funzione del prodotto e mettono in evidenza i modelli che indicano la disponibilità a un'esperienza premium.

Questi strumenti aiutano i team commerciali a dare priorità agli utenti che traggono attivamente vantaggio dal prodotto, identificando i lead qualificati dal prodotto nella commerciale sulla base dei dati di attività. In questo modo si riducono gli sprechi di lavoro richiesti e si aumentano significativamente le valutazioni.

Per istanza, il Software di project management commerciale ClickUp consolida l'intero funnel commerciale in un'unica area di lavoro.

Utilizzate il software ClickUp Sales Project Management per gestire il vostro team di vendita, monitorare i potenziali clienti e non perdere mai un'opportunità commerciale

Le funzionalità CRM integrate lo rendono ideale software per la crescita basata sulla produttività che consente ai team di gestire i potenziali clienti, personalizzare i flussi di lavoro e monitorare le principali metriche commerciali, il tutto all'interno di una dashboard flessibile.

Utilizzate ClickUp Docs per collaborare con i vostri colleghi alla stesura di materiale commerciale basato sui prodotti

I team commerciali possono anche utilizzare Docs per creare proposte, procedure operative standard e contratti con modifiche di testo e collaborazione in tempo reale.

I documenti sono facilmente condivisibili con i team interni e gli utenti esterni, garantendo l'allineamento tra i lavori richiesti in ambito commerciale, di supporto e di marketing. Questa condivisione delle conoscenze senza soluzione di continuità aumenta l'attivazione degli utenti, riduce il turn-over e accelera l'adozione dei prodotti.

I team possono archiviare, annotare e collegare questi documenti ad attività o account specifici, assicurando che le informazioni rilevanti siano accessibili e ben organizzate.

Integrazioni con altri strumenti e API per il flusso dei dati Integrazioni di ClickUp permette ai team di connettere oltre 1.000 strumenti, creando un flusso di informazioni senza soluzione di continuità tra le varie piattaforme. I team commerciali possono integrare ClickUp con le app più diffuse e automatizzare gli aggiornamenti con strumenti come Outlook, Gmail e Zoom. In questo modo, la pianificazione, la creazione di attività e il follow-up diventano più semplici e tutte le informazioni critiche vengono inserite in un'unica area di lavoro accessibile.

Supportate la vostra attività commerciale basata sui prodotti grazie alla connessione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti per semplificare il flusso dei dati e migliorare l'efficienza

Le integrazioni assicurano che le chiavi di comportamento degli utenti, le metriche di utilizzo del prodotto e il feedback dei clienti siano accessibili attraverso piattaforme come CRM, analisi e strumenti di marketing. Questo ecosistema in connessione aiuta i team commerciali a migliorare i tempi di risposta, a far avanzare i PQL nella pipeline e a garantire che ogni dettaglio sia accessibile per un approccio di vendita ottimizzato e guidato dal prodotto.

Per una maggiore personalizzazione, l'API pubblica di ClickUp consente agli utenti di creare integrazioni uniche che si adattano ai loro flussi di lavoro, consentendo automazioni avanzate e notifiche personalizzate

Automazioni per semplificare i flussi di lavoro Automazioni di ClickUp sono fondamentali per convertire l'impegno dell'utente in informazioni commerciali attuabili. Grazie all'accesso a oltre 100 modelli di automazione, ClickUp consente ai team di triggerare azioni in tempo reale in base a specifici comportamenti degli utenti.

Utilizzate oltre 100 modelli precostituiti per automatizzare il vostro lavoro con ClickUp Automazioni

Per istanza, se un utente invita i membri del team o utilizza costantemente funzionalità avanzate, l'automazione di ClickUp può assegnare immediatamente l'account dal CRM a un rappresentante commerciale, avvisandolo che quell'utente potrebbe essere pronto per un aggiornamento o per funzionalità/funzione premium.

Dashboard personalizzati per le metriche commerciali ClickUp Dashboard offrono informazioni potenti e ricche di dati, essenziali per le strategie commerciali basate sui prodotti. Consentono ai team di monitorare e agire in tempo reale sulle principali metriche commerciali.

Visualizzate i dati commerciali, monitorate lo stato e identificate le tendenze con i dashboard di ClickUp

Ecco come:

Grazie a visualizzazioni completamente personalizzabili, questostrumento di abilitazione commerciale consente ai team di vendita di creare dashboard personalizzati in base ai loro obiettivi specifici, come il monitoraggio del completamento delle attività, dello stato commerciale e del coinvolgimento dei clienti

Questi dashboard mirano a visualizzare i dati in vari formati - schede, grafici a linee, grafici a torta e a barre - consentendo ai team di valutare visivamente le prestazioni commerciali nei vari periodi, di vedere le tendenze nella qualificazione dei lead e di identificare le aree di miglioramento

Abbinato a ClickUp Brain clickUp Dashboard può aiutarvi a ottenere approfondimenti basati sull'IA analizzando gli schemi presenti nell'area di lavoro di ClickUp. Queste informazioni possono aiutare a scoprire opportunità di upsell o a rilevare potenziali rischi di abbandono all'interno dei segmenti di clienti

Superare le sfide della produttività commerciale

L'implementazione delle vendite guidate dai prodotti può essere impegnativa, soprattutto perché si interseca con i modelli commerciali tradizionali e con le esigenze complesse dei clienti. Ecco come superare alcuni ostacoli comuni:

Colmare il divario con i team commerciali tradizionali

Una delle sfide principali dell'implementazione di una strategia di vendita guidata dal prodotto è l'allineamento con i team commerciali tradizionali. I commerciali abituati ai metodi tradizionali possono trovare difficile adattarsi a un modello in cui è il prodotto a guidare il coinvolgimento.

Per colmare questo divario, è necessario stabilire dei check-in e dei cicli di feedback regolari tra prodotto e commerciale. Si possono programmare riunioni mensili in cui i due team possono condividere le intuizioni, discutere il feedback dei clienti e allinearsi sulle funzionalità/funzione del prodotto che favoriscono le vendite.

Impostazione e gestione delle aspettative dei clienti

In un modello guidato dal prodotto, la gestione delle aspettative dei clienti è fondamentale. Gli utenti spesso si aspettano un valore immediato da un prodotto e possono abbandonarlo se non soddisfa rapidamente le loro esigenze.

Cancellate le risorse di onboarding e di supporto per gestire efficacemente le aspettative dei clienti. Create una semplice lista di controllo per l'onboarding che guidi i nuovi utenti attraverso le funzionalità/funzione chiave e le best practice, aiutandoli a percepire rapidamente il valore e a ridurre i tassi di abbandono.

💡Pro Tip: Le risorse self-service, come le FAQ e le esercitazioni all'interno del prodotto, possono ridurre l'onere del supporto ai team commerciali e consentire ai clienti di risolvere autonomamente le domande più comuni.

Salvaguardia della privacy e della sicurezza dei dati

La privacy dei dati è fondamentale, poiché le strategie di crescita basate sui prodotti, come i modelli PLS, si basano molto sui dati di utilizzo per guidare i lavori richiesti. I clienti sono sempre più preoccupati per il modo in cui le aziende gestiscono le loro informazioni, quindi è necessario dare priorità alla trasparenza e implementare solide misure di sicurezza.

L'implementazione di politiche chiare sulla gestione dei dati, verifiche regolari e l'adozione di standard di conformità elevati (come il GDPR e il CCPA) contribuiscono a garantire la sicurezza dei dati. Ad esempio, l'anonimizzazione dei dati dell'utente in dashboard di gestione dei prodotti o reportistica condivisa tra i vari team può mitigare i rischi per la privacy, fornendo al contempo preziose informazioni sul coinvolgimento. La trasparenza sulla gestione dei dati aumenta la fiducia dei clienti, e le aziende attente alla privacy spesso registrano una maggiore fidelizzazione dei clienti.

Scalare il coinvolgimento in modo tattico

Quando il numero di utenti cresce, mantenere un coinvolgimento personalizzato diventa una sfida. I flussi di lavoro automatizzati che includono prompt personalizzati in-app, raccomandazioni basate sull'uso e avvisi tempestivi aiutano i rappresentanti commerciali a coinvolgere gli utenti quando è più importante.

L'automazione di questi punti di interazione mantiene efficiente il coinvolgimento, assicurando che ogni utente si senta supportato nell'esplorazione delle funzionalità/funzione premium, anche in scala.

Best Practices nella produttività commerciale

Vediamo i passaggi chiave per mantenere un approccio dinamico e reattivo, in modo che il team e il prodotto siano sempre allineati alle aspettative dei clienti.

Migliorare continuamente l'esperienza dell'utente

Rendete più facile per gli utenti vedere rapidamente il valore. Implementate tooltip in-app che guidino i nuovi utenti attraverso le funzionalità/funzione di alto valore. Monitorate i punti in cui gli utenti abbandonano l'onboarding e perfezionate le sezioni per migliorare il coinvolgimento. Ad esempio, se gli utenti non raggiungono una determinata funzionalità/funzione, si può pensare di metterla più in evidenza o di fornire suggerimenti contestuali.

Monitoraggio e analisi delle metriche chiave

Concentratevi sulle metriche che riflettono il coinvolgimento del prodotto e le potenziali opportunità di upsell. Tracciare i Product Qualified Lead (PQL) impostando soglie (ad esempio, frequenza di utilizzo, interazioni con funzionalità specifiche) e creando avvisi quando gli utenti soddisfano tali criteri. Impostare dashboard per un monitoraggio facile e in tempo reale, in modo che i team commerciali possano agire immediatamente sui lead ad alto potenziale.

Coinvolgere i clienti per ottenere un feedback

Trasformate il feedback in miglioramenti attuabili. Programmate sessioni trimestrali di "Tavola rotonda dei clienti", invitando i migliori utenti a discutere di ciò che funziona e di ciò che non funziona. Utilizzate gli strumenti di feedback dei clienti (come i sondaggi NPS) per individuare le tendenze e aggiungere informazioni alla vostra roadmap di prodotto.

Leggi anche: 12 migliori strumenti software per il marketing di prodotto

Scalare in modo più intelligente con la produttività commerciale

Una strategia di vendita guidata dal prodotto è più di un cambio di strategia: è un modo potente per allineare i team, dare priorità agli utenti ad alto potenziale e creare un modello commerciale che cresca naturalmente con il coinvolgimento degli utenti.

Grazie agli approfondimenti sui dati, alle tempistiche guidate dai clienti e a una transizione senza soluzione di continuità dal self-service all'outreach strategico, la PLS posiziona le aziende in modo da entrare in contatto con gli utenti in modo autentico ed efficace. Questo approccio migliora i tassi di conversione e getta le basi per relazioni durature con i clienti.

Considerate l'adozione di PLS se:

Il vostro prodotto ha un modello self-service: Gli utenti possono facilmente iscriversi, salire a bordo e trovare valore in modo indipendente

Gli utenti possono facilmente iscriversi, salire a bordo e trovare valore in modo indipendente Monitorate i dati relativi al comportamento dell'utente: Insight come l'utilizzo delle funzionalità/funzione o il tempo trascorso all'interno dell'app guidano le conversazioni commerciali

Insight come l'utilizzo delle funzionalità/funzione o il tempo trascorso all'interno dell'app guidano le conversazioni commerciali **Dai priorità all'esperienza del cliente: PLS enfatizza la soluzione dei problemi prima di spingere per la vendita

**Il tuo prodotto dimostra un chiaro ROI: gli utenti possono sperimentare il valore prima di impegnarsi

Avete un modello commerciale ibrido: Il PLS lavora meglio se combinato con un'attività di sensibilizzazione mirata agli utenti ad alto potenziale

Per le aziende orientate al prodotto pronte ad adottare questa strategia, l'utilizzo di strumenti come ClickUp, che integra insight sul prodotto, dashboard personalizzate e automazioni, può aiutare i team commerciali a raggiungere la massima efficienza riducendo i costi di acquisizione dei clienti. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e fai il primo passaggio verso l'evoluzione della tua strategia commerciale.