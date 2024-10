Come trovare il momento Aha del vostro prodotto (+esempi)

Il 9 gennaio 2007, Steve Jobs ha presentato l'iPhone alla Macworld Conference & Expo di San Francisco, in California. Mentre ne descriveva le funzionalità, si sentiva il crepitio nella stanza: eccitazione e meraviglia. Questa produttività avrebbe segnato un'epoca; questo era chiaro anche agli scettici.

Apple vendette più di 270.000 iPhone nella prima settimana e raggiunse il numero massimo di vendite un milione di vendite commerciali in 74 giorni . E i fortunati utenti del primo iPhone hanno vissuto un momento Aha!, l'improvvisa consapevolezza che era proprio quello che stavano aspettando. Solo che prima non lo sapevano

Questo è il punto di forza che ogni product manager cerca: il momento epifanico in cui gli utenti si innamorano del prodotto. Il momento "aha". In questo blog vedremo come creare momenti aha con esempi reali. Andiamo.

Che cos'è un momento Aha?

Un momento aha è il punto critico del percorso del prodotto, quando un nuovo utente capisce per la prima volta il valore del vostro prodotto e perché ne ha bisogno. L'idea è di aiutare i nuovi utenti a raggiungere rapidamente quel momento aha, soprattutto durante l'onboarding.

In altre parole, questo momento è come quella sensazione di lampadina sulla testa che trasforma l'ambiguità in comprensione in un lampo.

In un'intervista rilasciata a The Independent, Tim Cook ha definito la sua esperienza iniziale con Vision Pro di Apple un "momento aha" Ritiene che questo dispositivo di realtà mista possa inaugurare una nuova era dell'informatica, trasformando in modo significativo il nostro modo di lavorare, comunicare e interagire con il mondo.

È indicativo che molti prodotti Apple tendano ad avere momenti "aha"! È lì che volete che sia il vostro prodotto. Da dove è iniziato tutto questo?

Storia e origini

Le origini del momento aha possono essere fatte risalire alla psicologia delle origini, in particolare al lavoro dello psicologo tedesco Karl Bühler all'inizio del XX secolo. Egli coniò il termine "Aha-Erlebnis" per descrivere il momento dell'intuizione o della scoperta improvvisa.

Tuttavia, il concetto ha ottenuto un riconoscimento più ampio grazie al lavoro del famoso psicologo Wolfgang Köhler, che ha osservato le scimmie risolvere i problemi sperimentando improvvise scoperte dopo lunghi periodi di prove ed errori.

In seguito, gli psicologi della Gestalt hanno esplorato questi momenti, sottolineando come le persone spesso riorganizzino le informazioni nella loro mente fino a raggiungere una comprensione improvvisa e olistica.

Nel corso del tempo, l'idea si è evoluta e diffusa nei campi della creatività, dell'azienda e dell'istruzione come fattore chiave dell'innovazione e dell'apprendimento.

Importanza dei momenti aha

Un momento aha è un ponte tra la curiosità e il commit. Se il vostro prodotto non ne ha uno, l'acquisizione e la fidelizzazione degli utenti ne risentono.

Vediamo più da vicino perché sono così importanti.

1. Chiarezza del valore

Un momento aha è quando il cliente finalmente capisce il valore del vostro prodotto.

Capisce come il vostro prodotto risolve il suo problema, gli fa risparmiare tempo o migliora la sua vita. È il valore che improvvisamente scatta. In un mercato così caotico, questi momenti fanno sì che il vostro prodotto si distingua.

Senza quel momento di chiarezza, i clienti potrebbero non comprendere appieno ciò che il vostro prodotto può fare per loro, con conseguenti ripercussioni sulla vostra base di utenti.

Per esempio: Supponiamo che stiate usando per la prima volta uno strumento di design come Canva. State cercando di capire come creare una presentazione in PowerPoint. Sulla loro pagina iniziale, incontrate una libreria di modelli PPT, dove potete aggiungere il vostro contenuto e i colori del vostro marchio, e sarete pronti a partire. Il momento esatto in cui scoprirete i "modelli già pronti" sarà il vostro momento "aha".

2. Migliore coinvolgimento dei clienti

Una volta che un utente vive quel momento cruciale, è più probabile che si impegni a fondo con il vostro prodotto. È come se si accendesse un interruttore e all'improvviso non si limitasse a provare il vostro servizio, ma si appassionasse.

È qui che l'utilizzo attivo sale alle stelle e i clienti iniziano a esplorare di più ciò che il vostro prodotto offre. È interessante notare che se si inseriscono i momenti "aha" nel percorso di resurrezione, anche gli utenti che hanno abbandonato il servizio iniziano a rimanere.

3. Relazioni forti con i clienti

Il potere di un momento aha risiede nella sua capacità di formare un legame tra i segmenti di utenti, i clienti e il marchio.

La produttività deve andare oltre la semplice funzione. Dovrebbero piuttosto creare una connessione. Quando un utente capisce che il vostro prodotto offre ciò di cui ha bisogno, non siete più solo un'azienda: vi visualizzano come un partner essenziale nella loro vita o nella loro azienda.

4. Marketing del passaparola

C'è qualcosa di contagioso in un momento aha. Quando un cliente ne ha uno, è entusiasta. E questo entusiasmo li porta a condividere l'esperienza con altri.

È per questo che le persone parlano dei loro prodotti preferiti e li raccomandano ad amici e colleghi. Questi momenti migliorano la crescita organica attraverso il passaparola, spesso più potente di qualsiasi campagna di marketing.

In ogni caso, il momento aha è l'interruttore che trasforma un utente che valuta in un utente che attiva.

Come le aziende utilizzano i momenti aha

Le aziende che danno priorità ai momenti aha nelle loro produttività spesso vedono una maggiore fedeltà dei clienti e legami emotivi più profondi. Ecco come Da fare:

Personalizzazione : La dimensione unica raramente funziona nel mondo aziendale di oggi. Per creare davvero una forte connessione con i clienti, le aziende personalizzano il viaggio, facendo sentire ogni utente come se il prodotto o il servizio fosse stato personalizzato. Raccogliendo dati e osservando il comportamento dei clienti, le aziende possono fornire servizi personalizzati esperienze utente altamente personalizzate che portano a quei momenti "aha"

: La dimensione unica raramente funziona nel mondo aziendale di oggi. Per creare davvero una forte connessione con i clienti, le aziende personalizzano il viaggio, facendo sentire ogni utente come se il prodotto o il servizio fosse stato personalizzato. Raccogliendo dati e osservando il comportamento dei clienti, le aziende possono fornire servizi personalizzati esperienze utente altamente personalizzate che portano a quei momenti "aha" **Le grandi aziende investono nella ricerca, parlano con i propri utenti e raccolgono feedback per identificare i punti dolenti. Non si limitano a supporre quale sia il problema, ma ascoltano. In questo modo si imposta la fase di creazione di soluzioni che rispondono a esigenze reali

Buon design : Un momento "aha" consiste nel rendere le cose più semplici. Le aziende di maggior esito positivo si concentrano sulla semplificazione dell'interfaccia utente e dell'interfaccia utente, assicurando che il percorso verso quel momento di comprensione sia il più chiaro possibile

: Un momento "aha" consiste nel rendere le cose più semplici. Le aziende di maggior esito positivo si concentrano sulla semplificazione dell'interfaccia utente e dell'interfaccia utente, assicurando che il percorso verso quel momento di comprensione sia il più chiaro possibile Evidenziare le funzionalità/funzione: Le aziende che danno priorità alla presentazione rapida del loro valore fondamentale spesso riescono a innescare un momento aha precoce *Continuamente in evoluzione: Un momento aha è un processo continuo. Le aziende che evolvono continuamente i loro prodotti o servizi in base al feedback dei clienti creano molteplici opportunità per nuovi momenti aha. Ciò dimostra che il marchio ascolta e si adatta, rafforzando la relazione con il cliente nel tempo

Per approfondire questo concetto, vediamo alcuni esempi reali di momenti aha trasformativi in prodotti di uso quotidiano.

Esempi reali di momenti Aha

Tutti noi abbiamo vissuto momenti "aha" in momenti diversi della nostra vita.

Che si tratti di un'improvvisa svolta nella comprensione di una situazione complessa o di una scintilla creativa che cambia la nostra prospettiva, questi momenti ci spingono ad andare avanti in modo profondo. Per illustrare meglio questo concetto, esploriamo alcuni esempi di vita reale.

Spotify

Il momento "aha" di Spotify si verifica spesso quando gli utenti si rendono conto di quanto l'app capisca le loro preferenze musicali. Non si tratta solo dello streaming di canzoni, ma delle playlist personalizzate come Discover Weekly e Release Radar che fanno pensare agli utenti: "Wow, questo è esattamente ciò che voglio ascoltare!"

La chiave dell'esito positivo di Spotify è il suo algoritmo, che tiene conto della cronologia degli ascolti, dei brani preferiti e persino dei salti per offrire un'esperienza personalizzata che sembra fatta apposta per voi.

Airbnb

Il nostro secondo esempio riguarda Airbnb. Su Airbnb è possibile sfogliare elenchi unici e prenotare una casa sull'albero, una villa sulla costa o un appartamento vicino al mare. Questo momento cambia il modo in cui le persone pensano al viaggio e all'alloggio: non si tratta più solo di un posto dove dormire; si tratta di vivere una destinazione in modo più personale e spesso più economico.

Per gli host, il momento in cui ricevono la prima prenotazione è altrettanto entusiasmante, in quanto apre l'idea che la loro casa possa essere una fonte di reddito.

Zoom

Esistevano già molti strumenti per le videoconferenze, ma Zoom ha reso le videochiamate più facili che mai.

Nel momento in cui ci si rende conto di poter avviare o partecipare a una riunione con un solo clic, senza dover installare software complessi, ricordare password o affrontare problemi tecnici, ecco il momento "aha".

**Zoom ha reso le riunioni virtuali facili e naturali, in particolare durante la pandemia di COVID-19, quando il lavoro da remoto è diventato la norma

Canva

Canva aiuta i non designer a creare grafiche dall'aspetto professionale senza dover assumere un grafico. La sua interfaccia drag-and-drop, combinata con migliaia di modelli per qualsiasi cosa, dai post sui social media alle presentazioni, fa sentire gli utenti in grado di produrre immagini straordinarie.

Il momento esatto in cui si crea una grafica raffinata in pochi minuti - che si tratti di una scheda aziendale o di un annuncio su Facebook - è l'istante in cui ci si rende conto che Canva ha cambiato le carte in tavola.

Uber

Aprite Uber, mettete la vostra destinazione, scegliete la corsa e un autista arriverà.

Il vero momento di gloria avviene quando ci si rende conto di poter monitorare la posizione dell'auto, conoscere il nome dell'autista e sapere quanto dista dal punto di raccolta. **Questa comodità cambia il modo in cui si pensa di andare dal punto A al punto B: perché guidare quando si può usare Uber?

Scoprire il momento "aha" della vostra produttività è la chiave per ottenere coinvolgimento ed esito positivo a lungo termine. Ma come si può identificare questa esperienza fondamentale per il team di prodotto e per gli utenti? Scopriamolo.

Come trovare il momento Aha del vostro prodotto

Trovare il momento "aha" del vostro prodotto richiede una profonda conoscenza degli utenti e un commit per capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto.

E il modo più semplice da fare? Utilizzando una piattaforma come ClickUp . È possibile sfruttare le sue potenti funzionalità/funzione per raccogliere, analizzare e perfezionare i dati sulle interazioni degli utenti in ogni fase del loro ciclo di vita. La soluzione CRM di ClickUp è progettata per fornirvi le informazioni di cui avete bisogno. ClickUp vi aiuta a centralizzare la ricerca dei clienti e a costruire database personalizzati.

Ecco come può aiutarvi a individuare il momento "aha" del vostro prodotto:

1. Interviste agli utenti

Iniziate conducendo interviste individuali con i vostri utenti e raccogliendo il loro feedback.

Ponete domande aperte sulla loro esperienza e cercate di portare gli utenti a identificare i momenti in cui hanno riconosciuto il valore del vostro prodotto. Queste conversazioni possono rivelare potenti intuizioni su come gli utenti percepiscono la funzione principale del vostro prodotto e ridurre significativamente il numero di utenti abbandonati.

2. Feedback e sondaggi sugli utenti

Raccogliete il feedback diretto dei vostri utenti attraverso sondaggi o moduli di feedback.

Strumenti come I moduli di ClickUp permettono di creare moduli personalizzati per raccogliere questi dati preziosi. Il feedback dell'utente può aiutarvi a individuare le funzionalità/funzione che hanno ottenuto le note giuste.

Inoltre, è possibile dare un'occhiata a queste 11 modelli gratuiti di moduli di feedback per rendere le cose più semplici e veloci.

3. Test di usabilità

I test di usabilità aiutano a vedere in prima persona come gli utenti navigano all'interno del vostro prodotto. Osservando le loro azioni, è possibile identificare i punti dolenti, la confusione o i momenti di realizzazione. L'utente sorride quando completa un'attività?

Da fare l'espressione "Aha!" quando scopre una funzionalità/funzione specifica? Questi sono indicatori importanti. Potete anche controllare questi esempi di test di usabilità per le idee.

4. Test A/B

L'esecuzione di test A/B può aiutarvi a sperimentare diversi flussi di utenti ed elementi di design per vedere quale versione porta a momenti Aha più rapidi.

Ad esempio, potete testare diverse esperienze di onboarding per determinare quale aiuta gli utenti a scoprire più rapidamente il valore fondamentale del vostro prodotto. Utilizzo ClickUp Dashboard per visualizzare i risultati dei test A/B e monitorare l'efficacia dei vari flussi utente. Parleremo più avanti delle dashboard.

5. Analisi

Gli strumenti di analisi del comportamento dell'utente consentono di monitorare i punti in cui gli utenti si fermano o in cui trascorrono più tempo nella vostra app. Questi dati possono essere preziosi per identificare potenziali momenti Aha o colli di bottiglia nell'esperienza dell'utente.

La funzionalità dashboard di ClickUp è un modo eccellente per tenere d'occhio queste metriche chiave e analizzare le tendenze del comportamento degli utenti. In alternativa, è possibile utilizzare dati di analisi del prodotto per trovare il vostro momento "aha". Combinando queste strategie, è possibile identificare il momento "aha" del prodotto e lavorare per amplificarlo nei flussi degli utenti.

ClickUp può aiutarvi a pianificare grandi esperienze utente. Ecco una guida su come iniziare:

I. Moduli ClickUp

Primo, Moduli ClickUp sono un modo semplice per raccogliere informazioni direttamente dagli utenti. Nell'ambito dei test sugli utenti del vostro prodotto, raccogliete feedback dopo che gli utenti hanno interagito con il vostro prodotto o durante fasi specifiche della loro esperienza.

Create un modulo e personalizzate i campi per ottenere il traguardo del feedback che state cercando

i campi per ottenere il traguardo del feedback che state cercando Fate domande come: "Qual è stata la funzionalità/funzione più utile?" o "In quale momento avete capito che questo strumento avrebbe risolto il vostro problema?"

come: "Qual è stata la funzionalità/funzione più utile?" o "In quale momento avete capito che questo strumento avrebbe risolto il vostro problema?" Integrare i moduli nelle email o inviarli dopo le azioni chiave dell'utente, ad esempio dopo aver utilizzato una nuova funzionalità/funzione

Raccogliere informazioni dagli utenti reali che utilizzano ClickUp Modulo

II. Dashboard di ClickUp

I dati sono la chiave per creare momenti "aha" e ClickUp Dashboard consentono di visualizzare il modo in cui gli utenti interagiscono con il prodotto. È possibile creare una dashboard di gestione del prodotto per aiutarvi a monitorare gli schemi, ad analizzare quali funzionalità/funzione vengono utilizzate più frequentemente e a determinare dove gli utenti potrebbero bloccarsi.

Create widget personalizzati per monitorare metriche importanti come il completamento delle attività, il tempo trascorso su funzionalità specifiche e i colli di bottiglia

per monitorare metriche importanti come il completamento delle attività, il tempo trascorso su funzionalità specifiche e i colli di bottiglia Tenere d'occhio le tendenze di attività attraverso le dashboard, in modo da poter identificare i momenti di maggior coinvolgimento

attraverso le dashboard, in modo da poter identificare i momenti di maggior coinvolgimento Usare le intuizioni delle dashboard per migliorare le funzionalità/funzione che non funzionano e raddoppiare le aree che stimolano il coinvolgimento

Visualizzare l'esperienza degli utenti con ClickUp Dashboard

Una volta raccolti i feedback e analizzati i dati, il passaggio successivo consiste nel trasformare queste intuizioni in strategie attuabili.

III. Documenti ClickUp Documenti di ClickUp è perfetto per documentare tutto ciò che avete imparato e per delineare i vostri prossimi passaggi.

Usate ClickUp Docs per creare un repository di informazioni sugli utenti, analisi dei feedback e reportistica sulle funzionalità/funzione

di informazioni sugli utenti, analisi dei feedback e reportistica sulle funzionalità/funzione Collaborate in tempo reale con il vostro team, in modo che, mentre raccogliete feedback e idee, tutti possano contribuire a perfezionare il prodotto

Condividete ciò che avete appreso con gli altri membri del team di prodotto utilizzando ClickUp Docs

Come incoraggiare gli Aha Moments nella vostra produttività

I momenti "aha" non sono un caso: sono stati creati e pensati con cura dai responsabili della produttività. Creare ambienti in grado di innescare questi sfuggenti momenti "aha" è la chiave per creare un coinvolgimento duraturo dell'utente.

Esploriamo alcune tecniche efficaci per creare ambienti in cui è più probabile che si verifichino questi momenti:

**Comunicare tempestivamente i vantaggi principali del prodotto per aiutare gli utenti a collegare rapidamente i punti tra le loro esigenze e la vostra soluzione

Trigger emozionali : Incorporare elementi di design emotivo (come badge o ricompense) per suscitare gioia, sorpresa o soddisfazione, aumentando la probabilità di un momento "aha"

: Incorporare elementi di design emotivo (come badge o ricompense) per suscitare gioia, sorpresa o soddisfazione, aumentando la probabilità di un momento "aha" Utilizzare esercitazioni pratiche : Utilizzare tour guidati che permettano agli utenti di interagire attivamente con le funzionalità/funzione, aiutandoli a capire come il prodotto risolve i loro problemi

: Utilizzare tour guidati che permettano agli utenti di interagire attivamente con le funzionalità/funzione, aiutandoli a capire come il prodotto risolve i loro problemi Evidenziare gli elementi: Creare un ambiente che inviti alla curiosità offrendo prompt, tooltip o elementi di funzionalità/funzione che incoraggino gli utenti a esplorare ulteriormente Piattaforma di gestione dei prodotti di ClickUp può davvero elevare l'esperienza di progettazione dei prodotti.

Con ClickUp, potete costruire la vostra strategia di prodotto dalle fondamenta. Potete iniziare utilizzando Lavagne online di ClickUp e ClickUp Mappe mentali per progettare e automatizzare i flussi degli utenti. La visualizzazione di ogni passaggio del percorso dell'utente aiuta a individuare le opportunità per semplificare e migliorare l'esperienza.

Visualizzare il flusso dell'utente passo per passo con le mappe mentali di ClickUp

Cos'altro può offrire ClickUp? Tantissimo.

Tutte le funzionalità/funzione descritte sopra sono già state raggruppate in modo ordinato nei modelli preimpostati di ClickUp! Scopritene alcuni. Come sempre, è possibile creare e personalizzare i propri. Offre un'ampia libreria di modelli modelli di gestione dei prodotti che potete usare per iniziare subito. Esploriamoli insieme.

Modello di strategia di prodotto per ClickUp

Il Modello di strategia di prodotto di ClickUp aiuta i team a creare il momento "aha" per i clienti, allineando ogni decisione sul prodotto alle loro esigenze e offrendo un'esperienza senza soluzione di continuità.

Ecco come si ottiene l'impatto sul cliente:

Sviluppo incentrato sul cliente : I team possono dare priorità alle esigenze dei clienti e creare un prodotto che affronti direttamente i punti dolenti. Il risultato? I clienti sperimentano quel momento "aha" in cui il prodotto si adatta perfettamente alle loro aspettative e risolve problemi reali

: I team possono dare priorità alle esigenze dei clienti e creare un prodotto che affronti direttamente i punti dolenti. Il risultato? I clienti sperimentano quel momento "aha" in cui il prodotto si adatta perfettamente alle loro aspettative e risolve problemi reali Time-to-value più veloce : Il processo di piano semplificato aiuta i team a introdurre più rapidamente sul mercato prodotti e aggiornamenti senza compromettere la qualità

: Il processo di piano semplificato aiuta i team a introdurre più rapidamente sul mercato prodotti e aggiornamenti senza compromettere la qualità Miglioramenti iterativi basati sul feedback: Grazie ai cicli di feedback integrati, il modello consente ai team di adattare e perfezionare il prodotto in base ai suggerimenti dei clienti reali. I clienti notano quando il loro feedback forma gli aggiornamenti del prodotto, creando un momento aha in cui si sentono ascoltati e valorizzati.

Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp permette di cogliere l'occasione per trasformare le complesse informazioni sui clienti in una roadmap chiara e visiva. Non si tratta solo di uno strumento, ma di un piano per capire esattamente come i clienti si muovono all'interno del vostro funnel.

Il modello è suddiviso in tre fasi: consapevolezza, considerazione e conversione.

Ecco come si presenta:

Micro visualizzazione : Grazie alla struttura integrata del modello, gli utenti possono visualizzare immediatamente ogni passaggio dell'esperienza del cliente. Dalla consapevolezza alla fedeltà, ogni fase è mappata, eliminando le congetture. È il momento in cui ci si rende conto che non si sta solo monitorando i clienti, ma si sta vedendo il loro intero viaggio

: Grazie alla struttura integrata del modello, gli utenti possono visualizzare immediatamente ogni passaggio dell'esperienza del cliente. Dalla consapevolezza alla fedeltà, ogni fase è mappata, eliminando le congetture. È il momento in cui ci si rende conto che non si sta solo monitorando i clienti, ma si sta vedendo il loro intero viaggio Approfondimenti su misura : La flessibilità vi permette di mappare i profili e i punti dolenti di clienti specifici. È il momento della lampadina: questa non è solo una mappa, è uno strumento che si evolve con la vostra azienda

: La flessibilità vi permette di mappare i profili e i punti dolenti di clienti specifici. È il momento della lampadina: questa non è solo una mappa, è uno strumento che si evolve con la vostra azienda Applicazione diversificata: Il modello non è un unico modello, ma si adatta a varie esigenze aziendali, regolando metriche, punti di contatto e personas di clienti. Questo livello di personalizzazione offre ai responsabili della produttività la flessibilità necessaria per plasmare il modello in uno strumento potente che si adatta al ciclo di vita del cliente. È inoltre possibile conoscerestrategie per il ciclo di vita del cliente per avvicinarsi sempre di più alla realizzazione del momento "aha"

Rendendo i customer journey visivi, fruibili e collaborativi, i modelli ClickUp non si limitano a organizzare i dati, ma trasformano il modo in cui i team comprendono e coinvolgono i clienti.

Modello per l'onboarding dei nuovi utenti di ClickUp

Inoltre, è possibile esplorare il Modello per l'avvio dei nuovi utenti di ClickUp e sperimentate come trasforma l'onboarding dell'utente in un processo intuitivo.

Modello di flusso utente ClickUp

Inoltre, se si vuole organizzare visivamente e allineare l'esperienza utente con l'interfaccia utente, è necessario un approccio strutturato che integri entrambi gli aspetti senza soluzione di continuità. I designer UX e i team ameranno Modello di flusso utente di ClickUp .

Questo modello semplifica la creazione di un prodotto che non solo riunisce, ma supera le aspettative dell'utente, offrendo il perfetto momento "aha".

Inchioda il momento Aha del tuo prodotto con ClickUp

Come product manager o professionista dell'esperienza utente, identificare e amplificare le esperienze degli utenti può fare la differenza. Utilizzando strategie come interviste agli utenti, test di usabilità e moduli di feedback, è possibile individuare il momento "aha" del prodotto e creare un percorso che permetta agli utenti di scoprirne rapidamente il valore.

E un prodotto con più momenti aha? È il Santo Graal dello sviluppo di un prodotto. Strumenti come ClickUp possono aiutarvi in modo significativo a ottimizzare l'esperienza dell'utente, a raccogliere feedback e a progettare flussi di lavoro che guidino gli utenti verso i loro momenti aha.

Dalla creazione di flussi di utenti sulle lavagne online all'automazione dei passaggi del processo di onboarding, ClickUp offre una suite di funzionalità/funzione che supportano la gestione del prodotto in ogni fase.

Cosa state aspettando? Iscrivetevi a ClickUp e preparatevi a vivere un vero momento Aha!