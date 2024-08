10 modelli gratuiti e personalizzabili di esperimenti di crescita per far crescere la vostra azienda

La capacità di innovare e ottimizzare rapidamente in un panorama competitivo può determinare la traiettoria di crescita di un'azienda. Le aziende utilizzano esperimenti di growth hacking per testare sistematicamente ipotesi e strategie e scoprire metodi efficaci per accelerare la loro crescita.

Gli esperimenti con esito positivo possono rivelare intuizioni preziose e informare le decisioni strategiche più ampie, assicurando che le risorse siano assegnate alle iniziative con il più alto potenziale.

Per esempio, un esperimento di $$$a Reportistica McKinsey ha rilevato che le organizzazioni che danno priorità all'innovazione e alla sperimentazione aumentano i loro ricavi del 10-20% all'anno rispetto a quelle che non danno priorità a queste pratiche.

Proprio come uno scienziato non intraprende una ricerca senza un piano, un efficace growth hacking richiede un approccio strutturato.

La distinzione chiave sta nella documentazione. La registrazione e l'analisi sistematica dei dati aiuta ad apprendere e a replicare. È la differenza tra l'imbattersi in un colpo di fortuna e lo scoprire sistematicamente intuizioni che portano a una crescita sostenibile.

Avete bisogno degli strumenti e dei quadri giusti per sviluppare i vostri esperimenti di crescita, trasformando il vostro approccio da versione di prova a scienza strategica.

Ma prima, cerchiamo di capire il significato dei modelli di esperimenti di crescita.

Che cosa sono i modelli di esperimenti di crescita?

I modelli di esperimenti di crescita sono modelli preconfezionati che vi aiutano a progettare, eseguire e analizzare esperimenti per far crescere la vostra azienda

Questi modelli sono in genere disponibili come strumenti online o fogli di calcolo da scaricare. Forniscono un approccio strutturato per testare le idee e ottimizzare i diversi aspetti della vostra strategia di crescita per determinare ciò che funziona meglio.

Questi modelli includono sezioni per delineare gli aspetti chiave dell'esperimento, quali:

Obiettivi e ipotesi: Cosa state cercando di ottenere e Da fare?

Cosa state cercando di ottenere e Da fare? Metodologia: Come testerete la vostra ipotesi e quali variabili modificherete?

Come testerete la vostra ipotesi e quali variabili modificherete? Monitoraggio e analisi dei dati: Come misurerete l'esito positivo e quali strumenti userete per raccogliere i dati?

Come misurerete l'esito positivo e quali strumenti userete per raccogliere i dati? Sequenza e budget: Quando farete l'esperimento e quanto costerà?

La comprensione di questi componenti può aiutarvi a progettare una roadmap altamente funzionale per la vostra azienda.

Cosa rende un buon modello di esperimento di crescita?

Un buon modello di esperimento di crescita agisce come un progetto, guidandovi attraverso il processo di pianificazione, esecuzione e analisi degli esperimenti per raggiungere la crescita

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave che rendono efficace un modello di esperimento di crescita:

Impostazione degli obiettivi: Un modello efficace dovrebbe essere come una macchina per la definizione degli obiettivi, con il prompt di definire esattamente ciò che si sta cercando di ottenere con l'esperimento (ad esempio, più utenti e un maggiore coinvolgimento). Soprattutto, dovrebbe guidarvi nel formulare una chiara previsione su ciò che accadrà (ad esempio, un nuovo processo di iscrizione porterà a un maggior numero di registrazioni)

Un modello efficace dovrebbe essere come una macchina per la definizione degli obiettivi, con il prompt di definire esattamente ciò che si sta cercando di ottenere con l'esperimento (ad esempio, più utenti e un maggiore coinvolgimento). Soprattutto, dovrebbe guidarvi nel formulare una chiara previsione su ciò che accadrà (ad esempio, un nuovo processo di iscrizione porterà a un maggior numero di registrazioni) Risultati misurabili: Il modello deve enfatizzare la definizione di metriche quantificabili per monitorare i risultati e valutare in modo oggettivo l'efficacia dell'esperimento

Il modello deve enfatizzare la definizione di metriche quantificabili per monitorare i risultati e valutare in modo oggettivo l'efficacia dell'esperimento Facilità d'uso: Deve essere di facile comprensione, facilitando la navigazione e la suddivisione del processo dell'esperimento in passaggi chiari. Evitate layout troppo complessi o gergo eccessivo. Un modello ben progettato deve catturare rapidamente gli elementi essenziali dell'esperimento

Modelli di esperimenti di crescita gratis

Abbiamo raccolto dieci modelli gratis per aiutarvi a realizzare e analizzare gli esperimenti sulla crescita.

1. Modello di lavagna online per esperimenti di crescita di ClickUp

Fate un brainstorming e analizzate gli esperimenti di crescita con il modello di lavagna online per gli esperimenti di crescita di ClickUp

Vi sentite bloccati con i vostri esperimenti di growth hacking? Modello di lavagna online per gli esperimenti di crescita di ClickUp è un modo metodico per testare un piano di espansione aziendale.

Questo modello di esperimenti di crescita divide il processo di sperimentazione in cinque passaggi distinti.

In primo luogo, cervellate le idee e le strategie di crescita che voi e il vostro team vorreste testare.

le idee e le strategie di crescita che voi e il vostro team vorreste testare. Una volta individuate alcune idee di crescita, utilizzate la colonna pianificazione della lavagna online per definire le metriche da misurare e monitorare, la durata dell'esperimento, il pubblico di riferimento e l'obiettivo finale.

della lavagna online per definire le metriche da misurare e monitorare, la durata dell'esperimento, il pubblico di riferimento e l'obiettivo finale. Quindi, dettagliate le modifiche necessarie ai vostri sistemi o processi esistenti per testare la vostra ipotesi. Queste modifiche possono essere minori, come testo, font o immagini, o maggiori, come un nuovo processo di pagamento o di checkout. Documentatele nella colonna dell'implementazione.

ai vostri sistemi o processi esistenti per testare la vostra ipotesi. Queste modifiche possono essere minori, come testo, font o immagini, o maggiori, come un nuovo processo di pagamento o di checkout. Documentatele nella colonna dell'implementazione. Assicuratevi di monitorare e documentare tutte le metriche rilevanti definite nell'esperimento. La colonna dei test viene utilizzata per raccogliere i risultati dell'esperimento , rendendo la loro analisi molto più semplice per il team!

, rendendo la loro analisi molto più semplice per il team! Infine, l'ultimo passaggio consiste nell'analizzare i dati raccolti e determinare se l'ipotesi ideata è valida. Potete usare questo risultato per giustificare l'implementazione di cambiamenti permanenti.

Potete anche iterare l'esperimento con diverse variabili per arrivare a una strategia vincente!

Consideriamo lo scenario di un negozio online di articoli sportivi che sta subendo un calo delle conversioni. Si sospetta che la colpa sia del processo di checkout. Ecco come può essere utilizzato il modello di lavagna online per gli esperimenti di crescita:

Ideazione : Esplorate e annotate le idee principali da testare, come il checkout da parte degli ospiti, il flusso semplificato o le offerte di spedizione gratis

: Esplorate e annotate le idee principali da testare, come il checkout da parte degli ospiti, il flusso semplificato o le offerte di spedizione gratis Piano : Scegliere un'idea, definire le modifiche necessarie al sistema attuale, le metriche di esito positivo e la durata dell'esperimento

: Scegliere un'idea, definire le modifiche necessarie al sistema attuale, le metriche di esito positivo e la durata dell'esperimento Implementazione : Apportare le modifiche al checkout in base al piano

: Apportare le modifiche al checkout in base al piano Test : Raccogliere dati sui tassi di abbandono del carrello, sui tempi di checkout e sui tassi di conversione

: Raccogliere dati sui tassi di abbandono del carrello, sui tempi di checkout e sui tassi di conversione Analisi: Verificare se il nuovo processo migliora le conversioni. In caso affermativo, mantenetelo! In caso contrario, iterare e riprovare

2. Modello di piano e risultati per esperimenti ClickUp

Utilizzate il modello per il piano e i risultati degli esperimenti di ClickUp per analizzare i risultati degli esperimenti di growth hacking e prendere decisioni basate sui dati

Modello per il piano e i risultati degli esperimenti di ClickUp è stato progettato per guidarvi nel processo di sperimentazione. Assicura che le ipotesi e l'efficacia del prodotto vengano testate con metodo e che i risultati vengano catturati e analizzati in modo efficace. È particolarmente utile durante la fase di sviluppo dei progetti.

Un processo di sperimentazione ben strutturato e accuratamente documentato aumenta notevolmente le probabilità di esito positivo. Ecco come utilizzare efficacemente questo modello:

1. Tipo di esperimento

Definite con chiarezza il tipo di esperimento che state conducendo. Questo aiuta a impostare le giuste aspettative e a scegliere la metodologia appropriata. Si possono usare test A/B, analisi multivariata, test di usabilità o altri tipi di metodi di sperimentazione.

2. Recensori

Elencare i nomi delle persone responsabili della revisione dell'esperimento. Possono essere membri del team, gestori del team o esperti esterni. Assicuratevi che i revisori designati abbiano accesso a tutti i dettagli e alla documentazione dell'esperimento, in modo che il piano dell'esperimento possa essere esaminato per individuare potenziali difetti e miglioramenti prima dell'esecuzione.

💡Pro Tip: _Utilizzate la funzione @ di ClickUp per taggare i revisori direttamente all'interno del modello

3. Collegamento all'esperimento

Fornite un link diretto alla documentazione dettagliata dell'esperimento, assicurando che tutti i membri del team possano accedere e rivedere il piano completo dell'esperimento.

Come si usa:

Creare un documento o un'attività di ClickUp con tutti i dettagli dell'esperimento

Includere oggetti, ipotesi, metodologie e risultati attesi

Inserire il collegato nel modello

4. Stato dell'esperimento

Indicare lo stato attuale dell'esperimento. Mantenere questo dato aggiornato aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e a gestire le aspettative.

In revisione : L'esperimento è in fase di piano e gli elementi di controllo e variazione sono in fase di revisione

: L'esperimento è in fase di piano e gli elementi di controllo e variazione sono in fase di revisione In corso : L'esperimento viene condotto attivamente

: L'esperimento viene condotto attivamente Completato: L'esperimento si è concluso e i risultati sono disponibili per l'analisi

5. Riepilogo/riassunto

Fornisce chiavi di lettura e approfondimenti di alto livello per i provider. Evidenziate i risultati principali e l'impatto dell'esperimento e tracciate i modelli osservati, consentendo agli stakeholder di cogliere rapidamente i risultati essenziali senza addentrarsi nei dati dettagliati.

Altre sezioni del modello che possono essere utilizzate sono:

Breve esperimento : Scrivere una breve descrizione dello scopo e della portata dell'esperimento

: Scrivere una breve descrizione dello scopo e della portata dell'esperimento Ipotesi : Indicare chiaramente l'ipotesi che si sta testando

: Indicare chiaramente l'ipotesi che si sta testando Evidenza quantitativa : Elenco delle metriche e dei dati che raccoglierete

: Elenco delle metriche e dei dati che raccoglierete Pubblico di riferimento : Definire il segmento di utenti o personalizzati coinvolti nell'esperimento

: Definire il segmento di utenti o personalizzati coinvolti nell'esperimento Note : Aggiungere qualsiasi informazione o considerazione aggiuntiva rilevante per l'esperimento

: Aggiungere qualsiasi informazione o considerazione aggiuntiva rilevante per l'esperimento Riepilogo/riassunto delle metriche : Compilare e presentare i dati raccolti durante l'esperimento. Utilizzate grafici, tabelle e tabelle per facilitarne la comprensione

: Compilare e presentare i dati raccolti durante l'esperimento. Utilizzate grafici, tabelle e tabelle per facilitarne la comprensione Evidenze : Riepilogare i risultati e le intuizioni chiave dell'esperimento

: Riepilogare i risultati e le intuizioni chiave dell'esperimento Lezioni apprese : Documentate tutti gli insegnamenti o i risultati che possono essere utili per esperimenti futuri

: Documentate tutti gli insegnamenti o i risultati che possono essere utili per esperimenti futuri Passi successivi: Delineare le azioni successive basate sui risultati dell'esperimento, sia che si tratti di implementare cambiamenti o di pianificare ulteriori test

3. Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

Trasformate i vostri esperimenti di crescita in iniziative ben organizzate con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Modello di gestione della campagna di marketing di ClickUp vi aiuta a organizzare e monitorare più campagne di marketing e a gestire i team di crescita.

Un esperimento di growth hacking nel marketing consiste nel testare diverse campagne di marketing strategie di marketing per vedere quale sia l'impatto desiderato sulla vostra base di clienti.

Questo modello è strutturato come un Elenco di gestione delle campagne di marketing, che offre una panoramica completa di tutte le attività coinvolte nella campagna.

Nell'Elenco della campagna di lancio del prodotto riepilogate tutte le attività necessarie per la campagna di lancio del prodotto, raggruppate per fase della campagna. Per ogni attività, utilizzare campi personalizzati per fornire dettagli quali il team assegnato, il canale di marketing, il budget assegnato e il tipo di deliverable.

Utilizzate la vista Elenco Social Media Tracker per concentrarvi sulle attività nella fase di produttività, in particolare per il team dei social media. Include campi personalizzati per le piattaforme dei social media, i tipi di contenuto, le bozze, il contenuto finale e lo stato di approvazione.

La vista Marketing Phase Bacheca offre una prospettiva visiva dello stato di avanzamento, raggruppando le attività in un formato Kanban in diverse fasi di marketing. È possibile trascinare e rilasciare facilmente le schede per spostarle da una fase all'altra e aggiornare lo stato di avanzamento. La tabella Budget Tracker monitora le spese per fase della campagna per garantire che la campagna rientri nel budget.

Condividete le risorse e guidate il vostro team fornendo una posizione centrale per i documenti importanti necessari per la campagna, come la proposta di marketing, le linee guida del marchio e le informazioni sui prodotti.

Consideriamo l'utilizzo di questo modello di esperimento di crescita per una campagna di lancio di un prodotto per una nuova app di fitness:

Elenco della campagna di lancio del prodotto : Definire passaggi quali la creazione di contenuti di promozione, la programmazione dei post sui social media e il piano degli eventi di lancio. Assegnate il team di marketing, assegnate il budget e specificate i tipi di risultati da raggiungere

: Definire passaggi quali la creazione di contenuti di promozione, la programmazione dei post sui social media e il piano degli eventi di lancio. Assegnate il team di marketing, assegnate il budget e specificate i tipi di risultati da raggiungere Tracker dei social media : Monitoraggio della creazione dei post sui social media, comprese le bozze, le approvazioni e il contenuto finale. Include piattaforme, tipi di contenuto e stato di approvazione

: Monitoraggio della creazione dei post sui social media, comprese le bozze, le approvazioni e il contenuto finale. Include piattaforme, tipi di contenuto e stato di approvazione Bacheca delle fasi di marketing : Pianifica le attività in fasi come Pianificazione, Produzione, Lancio e Post-lancio. Visualizzate lo stato di avanzamento e spostate le attività tra le fasi man mano che vengono completate

: Pianifica le attività in fasi come Pianificazione, Produzione, Lancio e Post-lancio. Visualizzate lo stato di avanzamento e spostate le attività tra le fasi man mano che vengono completate Visualizzazione del calendario : Pianificate scadenze importanti come le date di pubblicazione dei contenuti e gli eventi di lancio. Assicuratevi di completare le attività in tempo e preparatevi per le attività cardine

: Pianificate scadenze importanti come le date di pubblicazione dei contenuti e gli eventi di lancio. Assicuratevi di completare le attività in tempo e preparatevi per le attività cardine Vista tabella del tracker del budget : Monitorare le spese relative alla pubblicità, alla creazione dei contenuti e al piano degli eventi. Mantenere la campagna all'interno del budget e regolare le allocazioni se necessario

: Monitorare le spese relative alla pubblicità, alla creazione dei contenuti e al piano degli eventi. Mantenere la campagna all'interno del budget e regolare le allocazioni se necessario Vista Documento di riferimento: Aggiungere la proposta di marketing, le linee guida del marchio e i contratti con gli influencer. Assicurarsi che tutti i membri del team abbiano accesso ai documenti importanti

4. Modello di test A/B di ClickUp

Monitorate i programmi delle vostre campagne, le variazioni dei test e i tassi di conversione con il modello di test A/B di ClickUp

L'A/B testing viene utilizzato per testare e confrontare due versioni (versione A e B) di un processo aziendale o di un'attività tra diversi gruppi di persone. Poi si analizzano i risultati per vedere quale dei due porta al risultato desiderato.

È possibile utilizzare questa metodologia e l'approccio strutturato offerto da Modello di test A/B di ClickUp per gestire più esperimenti contemporaneamente e rimanere completamente organizzati.

Per iniziare, aggiungete una nuova attività e definite l'ipotesi, gli obiettivi e le variabili da testare.

Quindi, creare due versioni della variabile che si desidera testare. Questo modello aiuta a delineare le specifiche di ciascuna variante attraverso descrizioni, campi personalizzati e allegati. Documentate gli aspetti tecnici dell'impostazione del test, come la suddivisione del traffico tra le due varianti e il monitoraggio dei risultati.

Prima di eseguire il test, creare e assegnare attività secondarie con dipendenze e liste di controllo. I commenti assegnati durante il test vengono visualizzati all'interno di ogni attività nel modello dell'esperimento di crescita. Inoltre, il sistema monitora automaticamente il completamento delle attività, delle liste di controllo e dei commenti assegnati all'interno di ogni attività.

Infine, quando il test è stato eseguito per un periodo di tempo sufficiente, utilizzate i campi personalizzati del modello per monitorare e analizzare i dati e vedere quale variante ha funzionato meglio.

5. Modello di test di usabilità di ClickUp

Convalidate o invalidate le vostre ipotesi di crescita con il modello di test di usabilità di ClickUp

Modello per i test di usabilità di ClickUp vi aiuta a capire come le modifiche al vostro prodotto o servizio influiscono su metriche specifiche. Utilizzate questo modello di esperimento di crescita per capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto. Queste informazioni cruciali aiutano a progettare esperimenti di crescita efficaci per crescita guidata dal prodotto strategie.

Consideriamo questo scenario di test di usabilità di aumentare il valore medio dell'ordine.

Il team vuole verificare l'ipotesi che l'aggiunta di una sezione "prodotti consigliati" alla pagina del carrello invogli i clienti a spendere di più.

Pianificare l'esperimento di test di usabilità Utilizzate il campo "Test Study Name" per dare un titolo all'esperimento, ad esempio "Prodotti consigliati nel carrello" Descrivete il comportamento dell'utente che volete osservare nel campo "Descrizione dello scenario del test". Ad istanza, "Gli utenti aggiungeranno più prodotti al carrello dopo aver visto gli elementi consigliati?" Identificare il traguardo degli utenti nella sezione "Profilo e background"

Impostazione del traguardo demografico Identificare gli utenti che rappresentano il proprio target di riferimento e traguardarli

*Progettare e condurre il test Creare una versione della pagina del carrello con la sezione "prodotti consigliati" Elencate le attività che volete che gli utenti completino sulla pagina del carrello come passaggi, ad esempio aggiungere un prodotto al carrello e procedere all'acquisto Elencate tutti i problemi di usabilità osservati durante i test nella sezione "Elementi di azione".

Analizzare i risultati Analizzate i dati per determinare se il test ha portato a un valore medio dell'ordine più elevato Utilizzate la sezione "Feedback generale" per riepilogare i risultati ottenuti



6. Modello di piano per i test di usabilità di ClickUp

Testate i processi dalla fase di pianificazione a quella di reportistica con il modello di piano per i test di usabilità di ClickUp

I test di usabilità sono essenziali per valutare l'efficacia di un progetto osservando come gli utenti reali interagiscono con esso. Modello di piano di test di usabilità di ClickUp semplifica questo processo, guidando i team di test dal piano alla reportistica con passaggi strutturati e campi personalizzati.

Ecco come i team di crescita utilizzano e conducono i test di usabilità con questo modello:

Piano del test : Assicuratevi che ogni aspetto del test sia pianificato meticolosamente. Il modello di esperimento di crescita consente di fornire una descrizione dettagliata e una lista di controllo per la pianificazione del test, che comprende la definizione dei criteri di selezione dei provider, la preparazione dei materiali e l'impostazione dell'ambiente di test

: Assicuratevi che ogni aspetto del test sia pianificato meticolosamente. Il modello di esperimento di crescita consente di fornire una descrizione dettagliata e una lista di controllo per la pianificazione del test, che comprende la definizione dei criteri di selezione dei provider, la preparazione dei materiali e l'impostazione dell'ambiente di test Reclutamento dei partecipanti : Identificare e reclutare i partecipanti che rappresentano il pubblico di traguardo. Assicurare la diversità per ottenere una prospettiva di usabilità completa. Documentare i dettagli dei partecipanti nel campo "descrizione del progetto" o caricarli e allegarli all'attività

: Identificare e reclutare i partecipanti che rappresentano il pubblico di traguardo. Assicurare la diversità per ottenere una prospettiva di usabilità completa. Documentare i dettagli dei partecipanti nel campo "descrizione del progetto" o caricarli e allegarli all'attività Preparazione dei materiali : Preparare tutti i materiali necessari per i test, come prototipi, scenari utente e strumenti di registrazione. Utilizzare la lista di controllo per monitorare la preparazione dei materiali. Ad istanza, se si conduce un test a distanza, assicurarsi che il software di condivisione dello schermo sia impostato e funzionante

: Preparare tutti i materiali necessari per i test, come prototipi, scenari utente e strumenti di registrazione. Utilizzare la lista di controllo per monitorare la preparazione dei materiali. Ad istanza, se si conduce un test a distanza, assicurarsi che il software di condivisione dello schermo sia impostato e funzionante Impostazione dell'ambiente : Assicurarsi che l'ambiente di test sia favorevole all'ottenimento di un feedback accurato sull'usabilità

: Assicurarsi che l'ambiente di test sia favorevole all'ottenimento di un feedback accurato sull'usabilità Test : Condurre i test di usabilità. Osservare e registrare il modo in cui i partecipanti interagiscono con la produttività. Tenere d'occhio la barra di avanzamento dell'attività per monitorare le percentuali di completamento in tempo reale

: Condurre i test di usabilità. Osservare e registrare il modo in cui i partecipanti interagiscono con la produttività. Tenere d'occhio la barra di avanzamento dell'attività per monitorare le percentuali di completamento in tempo reale Analisi dei dati : Analizzare i dati raccolti per identificare i problemi di usabilità e trarre conclusioni. Utilizzate la lista di controllo per assicurarvi che tutti i dati siano presi in considerazione. Riepilogare/riassumere i risultati e identificare i modelli di comportamento e di feedback degli utenti

: Analizzare i dati raccolti per identificare i problemi di usabilità e trarre conclusioni. Utilizzate la lista di controllo per assicurarvi che tutti i dati siano presi in considerazione. Riepilogare/riassumere i risultati e identificare i modelli di comportamento e di feedback degli utenti Reportistica dei test: Documentate l'intero processo di test e i risultati in una reportistica completa. Includere approfondimenti, problemi identificati e raccomandazioni per il miglioramento. Utilizzate il campo della descrizione del progetto per un resoconto dettagliato e allegate tutti i dati o le registrazioni pertinenti

7. Modello di monitoraggio e analisi della campagna ClickUp

Tracciate tutto, dalle conversioni alle conversioni, con il modello di monitoraggio delle campagne e di analisi di ClickUp

Monitorate le metriche più importanti e ottenete informazioni preziose su vari aspetti della vostra campagna campagne di marketing con Modello di monitoraggio delle campagne e di analisi di ClickUp . Ecco come può essere utilizzato questo modello di esperimento di crescita e le informazioni che potrebbe fornire:

Efficacia della segmentazione del pubblico : Identificare quali gruppi demografici e di interesse rispondono meglio alla campagna. Per istanza, gli appassionati di tecnologia nelle aree urbane potrebbero mostrare valutazioni più elevate

: Identificare quali gruppi demografici e di interesse rispondono meglio alla campagna. Per istanza, gli appassionati di tecnologia nelle aree urbane potrebbero mostrare valutazioni più elevate Preferenze tecnologiche : Determinare se gli utenti si impegnano maggiormente da mobile o da desktop, ottimizzando di conseguenza i formati degli annunci e le pagine di destinazione

: Determinare se gli utenti si impegnano maggiormente da mobile o da desktop, ottimizzando di conseguenza i formati degli annunci e le pagine di destinazione Gestione del budget : Monitoraggio della spesa rispetto ai risultati (clic, conversioni) per garantire un uso efficiente dei fondi stanziati. È possibile apportare modifiche in base alle tendenze delle prestazioni per massimizzare il ROI

: Monitoraggio della spesa rispetto ai risultati (clic, conversioni) per garantire un uso efficiente dei fondi stanziati. È possibile apportare modifiche in base alle tendenze delle prestazioni per massimizzare il ROI Metriche di performance : Calcolo dei tassi di conversione e del CPA (costo per acquisizione) per valutare l'efficacia della campagna. Se il CPC (costo per clic) è alto ma i tassi di conversione sono bassi, potrebbe essere necessario apportare modifiche ai traguardi o alle creazioni degli annunci

: Calcolo dei tassi di conversione e del CPA (costo per acquisizione) per valutare l'efficacia della campagna. Se il CPC (costo per clic) è alto ma i tassi di conversione sono bassi, potrebbe essere necessario apportare modifiche ai traguardi o alle creazioni degli annunci Prestazioni degli annunci : Analizzare il CTR (tasso di clic) e il CPM (costo per milione di impressioni) per valutare la visibilità e l'attrattiva degli annunci. In base a queste metriche si possono apportare modifiche al posizionamento degli annunci o al contenuto creativo

: Analizzare il CTR (tasso di clic) e il CPM (costo per milione di impressioni) per valutare la visibilità e l'attrattiva degli annunci. In base a queste metriche si possono apportare modifiche al posizionamento degli annunci o al contenuto creativo Opportunità di ottimizzazione: Identificare le aree, con approfondimenti sul budget rimanente e sulle metriche di performance, in cui un investimento aggiuntivo potrebbe produrre rendimenti più elevati o in cui una riallocazione del budget potrebbe essere vantaggiosa

8. Modello di rapporto della campagna ClickUp

Abbandonate la marea di dati e immergetevi negli approfondimenti con il modello di reportistica per campagne di ClickUp

Modello di rapporto sulla campagna di ClickUp non si limita a far risparmiare tempo; le informazioni ottenute utilizzando questo modello di esperimento di crescita sono significative per i team di marketing che intendono analizzare e migliorare le prestazioni delle loro campagne.

Completa compilazione dei dati : Consolidamento dei dati provenienti da vari canali (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) in un unico report. Visualizza tutte le metriche chiave in un luogo centralizzato per risparmiare tempo e fornire una visione olistica delle prestazioni della campagna

: Consolidamento dei dati provenienti da vari canali (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) in un unico report. Visualizza tutte le metriche chiave in un luogo centralizzato per risparmiare tempo e fornire una visione olistica delle prestazioni della campagna Visualizzazione di metriche chiave: Visualizza gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e altre analisi in ogni fase dell'imbuto dell'esperimento. Monitoraggio dei KPI vi aiuta a capire rapidamente come si comportano le vostre campagne in termini di metriche importanti come costi, ricavi, conversioni e conversioni su diverse piattaforme

metriche chiave: Visualizza gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e altre analisi in ogni fase dell'imbuto dell'esperimento. Monitoraggio dei KPI vi aiuta a capire rapidamente come si comportano le vostre campagne in termini di metriche importanti come costi, ricavi, conversioni e conversioni su diverse piattaforme Monitoraggio e ottimizzazione dello stato di avanzamento : Traccia lo stato delle campagne e identifica le aree che necessitano di miglioramenti. Ad esempio, il confronto dei tassi di conversione tra canali diversi (come Facebook e LinkedIn) può evidenziare i punti in cui è necessario apportare modifiche alla strategia o all'allocazione del budget

: Traccia lo stato delle campagne e identifica le aree che necessitano di miglioramenti. Ad esempio, il confronto dei tassi di conversione tra canali diversi (come Facebook e LinkedIn) può evidenziare i punti in cui è necessario apportare modifiche alla strategia o all'allocazione del budget Analisi del ROI : Vedere la relazione tra la spesa pubblicitaria (Ad Cost) e le entrate generate (Ads Revenue) per ogni piattaforma. Questa analisi vi aiuta a valutare quali sono le campagne più efficaci dal punto di vista dei costi e quelle in cui gli aggiustamenti possono massimizzare i rendimenti

: Vedere la relazione tra la spesa pubblicitaria (Ad Cost) e le entrate generate (Ads Revenue) per ogni piattaforma. Questa analisi vi aiuta a valutare quali sono le campagne più efficaci dal punto di vista dei costi e quelle in cui gli aggiustamenti possono massimizzare i rendimenti Decisioni guidate dai dati: Cancellati dalla reportistica delle campagne, è possibile prendere decisioni informate e guidate dai dati. Che si tratti di riallocare il budget su canali più efficaci o di affinare le strategie pubblicitarie in base ai tassi di conversione, queste decisioni si basano su risultati misurabili

9. Modello di calendario per campagna ClickUp

Mantenete il team allineato e le campagne in linea con i tempi con il modello di calendario delle campagne di ClickUp

Rimanete organizzati e in linea con i vostri esperimenti di crescita, e vedete facilmente quali esperimenti hanno il maggiore impatto sulla vostra azienda con Modello di calendario delle campagne di ClickUp .

Ecco come utilizzare il modello per gli esperimenti di crescita per stabilire una sequenza temporale per le campagne e monitorare lo stato delle attività cardine:

Utilizzate le date di inizio e fine per definire il calendario di ogni campagna. Questo vi aiuterà a visualizzare la Sequenza complessiva dei vostri esperimenti di crescita e a identificare eventuali conflitti di programmazione

di ogni campagna. Questo vi aiuterà a visualizzare la Sequenza complessiva dei vostri esperimenti di crescita e a identificare eventuali conflitti di programmazione Suddividete ogni campagna in passaggi più piccoli e fattibili e assegnate date di scadenza a ogni attività secondaria o cardine. Assegnare i titolari di ogni attività per garantire trasparenza e account

e assegnate date di scadenza a ogni attività secondaria o cardine. Assegnare i titolari di ogni attività per garantire trasparenza e account L'elenco delle campagne sul lato sinistro offre una rapida panoramica di tutte le vostre campagne. Questo può aiutare a identificare le scadenze imminenti e a garantire che tutte le campagne siano in fase di monitoraggio

10. Modello di piano di marketing ClickUp

Testate, imparate e iterate rapidamente verso la crescita con il modello di piano marketing di ClickUp

Il growth hacking si basa sulla sperimentazione e sulla rapida iterazione. Modello di piano di marketing di ClickUp può aiutarvi a fissare obiettivi specifici e misurabili per i vostri esperimenti e a monitorare il loro stato. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dall'aumento del traffico sul sito web al miglioramento dei tassi di conversione.

Supponiamo che vogliate sperimentare diversi modi per aumentare il traffico sul sito web. Potete utilizzare questo modello di esperimento di crescita per fissare l'obiettivo di aumentare il traffico del sito web del 10% in un mese. Potete quindi stilare un elenco di attività più piccole e gestibili per raggiungere questo obiettivo, come ad esempio la pubblicazione di annunci sui social media, la creazione di nuovi contenuti per il blog o il miglioramento della SEO del vostro sito web.

Una volta ottenuto un elenco di idee, potete utilizzare il modello per stabilire le priorità e assegnare le attività al vostro team. Quindi, monitorate lo stato di avanzamento dell'obiettivo e verificate quali idee hanno un impatto maggiore.

Ecco come il modello aiuta a mettere insieme i vostri esperimenti di crescita:

Impostazione di obiettivi raggiungibili obiettivi di marketing: Questo vi aiuterà a focalizzare i vostri esperimenti e ad assicurarvi che siano allineati con gli obiettivi aziendali generali

obiettivi di marketing: Questo vi aiuterà a focalizzare i vostri esperimenti e ad assicurarvi che siano allineati con gli obiettivi aziendali generali Organizzare le attività in passaggi attuabili : Questo vi aiuterà a suddividere i vostri esperimenti in parti gestibili e ad assicurarvi che tutti i membri del vostro team sappiano cosa devono fare

: Questo vi aiuterà a suddividere i vostri esperimenti in parti gestibili e ad assicurarvi che tutti i membri del vostro team sappiano cosa devono fare Monitoraggio dello stato con metriche e analisi integrate : Questo vi aiuterà a vedere come stanno andando i vostri esperimenti e ad apportare modifiche se necessario

: Questo vi aiuterà a vedere come stanno andando i vostri esperimenti e ad apportare modifiche se necessario Registrare e rivedere lo stato di avanzamento: Documentate i risultati dei vostri esperimenti e imparate dagli esiti positivi e dai fallimenti

ClickUp per il marketing: Il vostro hacker della crescita tutto in uno

Semplificate l'intero processo, dal brainstorming all'analisi dei risultati, grazie a ClickUp per i team di marketing

Il ClickUp per il marketing l'area di lavoro va oltre la semplice la gestione dei progetti di marketing . Aumenta la vostra capacità di eseguire esperimenti di crescita con potenti strumenti di growth-hacking che vi aiutano a pianificare, eseguire, analizzare e iterare.

Immaginate che voi e il vostro team di crescita vogliate un metodo scientifico per testare il design di una nuova pagina di destinazione, in modo da conoscere l'impatto potenziale prima di impegnarvi completamente in modifiche di design su larga scala. Ecco come ClickUp Marketing può aiutarvi:

Piano e brainstorming: UtilizzareDocumenti ClickUp per fare un brainstorming con il team su diversi concetti di pagine di destinazione. Questi documenti possono affiancare la vostra roadmap di marketing, assicurando che gli esperimenti siano allineati con la vostra strategia generale

UtilizzareDocumenti ClickUp per fare un brainstorming con il team su diversi concetti di pagine di destinazione. Questi documenti possono affiancare la vostra roadmap di marketing, assicurando che gli esperimenti siano allineati con la vostra strategia generale /IA creazione di contenutiClickUp Brain/IA, l'assistente IA, può aiutarvi a generare un brief sui contenuti per la nuova pagina di destinazione in pochi secondi. In questo modo potrete concentrarvi sul perfezionamento del messaggio principale e sperimentare varianti

**Condivisione della bozza della pagina di destinazione in ClickUp Docs e utilizzo dell'opzionecorrezione di bozze incorporata per raccogliere il feedback del team prima del lancio

Eseguire e analizzare: Impostare le attività e gli elenchi inAttività di ClickUp per gestire lo sviluppo e il lancio della nuova pagina di destinazione. Monitoraggio dello stato di avanzamento in tempo realeDashboard di ClickUp che mostrano le metriche chiave come le percentuali di conversione per ogni variazione

Volete altri modelli? Fate titolo al sito Collezione di modelli ClickUp per scegliere tra più di 1000 modelli personalizzabili per ogni possibile funzione aziendale ✨

Migliora i tuoi esperimenti di Growth Hacking con ClickUp!

Passate dal brainstorming di idee all'esecuzione di esperimenti basati sui dati che alimentano la crescita aziendale con i modelli gratuiti di esperimenti di crescita di ClickUp!

Ogni modello di esperimento di crescita condiviso qui sopra fornisce un quadro strutturato per progettare, gestire e analizzare in modo efficiente i vostri esperimenti di crescita. Vi faranno risparmiare tempo prezioso e garantiranno la coerenza delle vostre iniziative di test.

Ricordate che la sperimentazione è un processo continuo. Utilizzate questi modelli come trampolino di lancio e adattateli ai vostri obiettivi aziendali. Imparate continuamente e adattate le vostre strategie di crescita man mano che procedete. ClickUp può essere il vostro partner fisso in questo viaggio.

Sperimentate, imparate, documentate e fate crescere la vostra azienda con ClickUp! Iscriviti a ClickUp oggi stesso!