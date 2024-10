13 Migliori software CRM per aziende per il 2024

Vi siete mai chiesti quante opportunità commerciali si perdono a causa di una comunicazione errata? L'ho visto di persona: quando i processi non sono coerenti, anche i team più talentuosi fanno fatica.

È facile che le trattative si perdano nella confusione, che i contatti vengano ignorati e che la frustrazione aumenti rapidamente.

Ma c'è una buona notizia: con il software CRM giusto, potete trasformare il vostro approccio alla gestione commerciale! Questi strumenti fanno chiarezza, semplificano la comunicazione e mantengono tutti sulla stessa pagina, rendendo più facile la gestione delle relazioni con i clienti.

Tuttavia, con l'enorme numero di opzioni disponibili, la scelta del CRM perfetto per il vostro team può essere scoraggiante. In questo blog vi presenterò 13 delle soluzioni CRM aziendali più efficaci che ho testato personalmente. Cerchiamo di trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze!

Cosa cercare negli strumenti CRM per le aziende?

La selezione della giusta soluzione di CRM aziendale è fondamentale, in quanto la scelta dello strumento sbagliato può influire negativamente sul team. Grazie alla mia esperienza, ho individuato le seguenti funzionalità/funzione chiave, fondamentali per garantire efficienza e coerenza.

Ecco a cosa dovreste dare la priorità:

Personalizzazione e scalabilità: Assicuratevi che la soluzione possa crescere con la vostra azienda. Cercate campi, dashboard, flussi di lavoro e reportistica personalizzabili per adattare il CRM alle vostre esigenze specifiche

Assicuratevi che la soluzione possa crescere con la vostra azienda. Cercate campi, dashboard, flussi di lavoro e reportistica personalizzabili per adattare il CRM alle vostre esigenze specifiche Analitica e reportistica: Scegliere strumenti che forniscano informazioni approfondite sui dati dei clienti. Il CRM dovrebbe offrire report personalizzati pre-costruiti e dashboard interattivi potenziati con l'IA

Scegliere strumenti che forniscano informazioni approfondite sui dati dei clienti. Il CRM dovrebbe offrire report personalizzati pre-costruiti e dashboard interattivi potenziati con l'IA Integrazione: Scegliere un CRM che si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, compresi gli strumenti di marketing, i sistemi ERP e gli strumenti di BI. Questo assicura che tutti i dati siano accessibili da un'unica interfaccia

Scegliere un CRM che si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, compresi gli strumenti di marketing, i sistemi ERP e gli strumenti di BI. Questo assicura che tutti i dati siano accessibili da un'unica interfaccia Sicurezza: Scegliete un CRM con solidi controlli di accesso e impostazioni di autorizzazione, che vi permettano di gestire chi può visualizzare dati e report specifici sulla pipeline

Scegliete un CRM con solidi controlli di accesso e impostazioni di autorizzazione, che vi permettano di gestire chi può visualizzare dati e report specifici sulla pipeline Facilità d'uso: Scegliete un software CRM senza codici che sia i dipendenti esperti di tecnologia che quelli non esperti di tecnologia possano navigare facilmente. Questo favorisce una rapida adozione da parte dell'intera organizzazione senza richiedere una formazione estesa

Scegliete un software CRM senza codici che sia i dipendenti esperti di tecnologia che quelli non esperti di tecnologia possano navigare facilmente. Questo favorisce una rapida adozione da parte dell'intera organizzazione senza richiedere una formazione estesa Assistenza clienti: Cercare provider che forniscano un supporto clienti 24/5 o 24/7, per garantire una rapida risoluzione dei problemi e un'immediata assistenza formativa quando necessario

📌 Quando si cerca un fornitore di sistemi di gestione delle risorse umane CRM per le startup , dare la priorità a quanto segue:

Assicurarsi che il CRM possa crescere insieme alla vostra azienda con l'aumentare delle esigenze degli utenti e dei dati 🚀

Trovare soluzioni con prezzi flessibili per i budget limitati 💰

Scegliere CRM che forniscano le funzionalità/funzioni necessarie a un costo ragionevole 💸

I 13 migliori software CRM per aziende da controllare

Dopo aver testato a fondo numerose opzioni, il mio team e io abbiamo stilato un elenco di soluzioni CRM aziendali in grado di migliorare la comunicazione e di fornire informazioni significative e crescita.

Ecco le nostre scelte migliori:

1. ClickUp (migliore per la gestione delle relazioni con i clienti e del project management)

costruire e mantenere le relazioni con i clienti, le attività personali e molto altro ancora con ClickUp CRM_

ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one che si trasforma in un versatile software CRM per aziende. ClickUp CRM combina il project management con il CRM che consente di ottimizzare le relazioni con i clienti e le attività del progetto da un'unica piattaforma.

Con ClickUp, il mio team e io siamo stati in grado di costruire un database clienti personalizzato per archiviare e analizzare le informazioni su clienti, offerte e contatti. Ci permette di creare il nostro CRM , donandoci il pieno controllo sul personalizzato e adattandolo alle nostre esigenze.

Una delle funzionalità che aggiungo ai preferiti è il modo in cui ClickUp CRM centralizza il contatto con i clienti. Permette una integrazione perfetta delle email e incoraggia la collaborazione tra team sulle trattative. Posso condividere gli aggiornamenti dei progetti con i client e l'onboarding dei clienti all'interno di un unico hub email, il che rende il mio flusso di lavoro più efficiente e coeso.

eseguire il drill-down nelle dashboard di ClickUp per aggiornare le attività e gestire in modo efficace la pipeline commerciale ClickUp Dashboard è una funzionalità/funzione che mantiene questo strumento in cima al mio elenco. Forniscono approfondimenti granulari sulla vostra pipeline commerciale. È possibile utilizzare 50+ dashboard widget per visualizzare tutti i dati dei clienti in un'unica posizione centrale.

ClickUp offre anche una ricca biblioteca di Modelli di CRM per gestire lead, relazioni con i clienti e pipeline commerciali in un unico luogo, senza dover fare tutto da zero.

Modello di ClickUp CRM

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello ClickUp CRM è uno strumento fantastico per gestire i clienti, i contatti e la pipeline commerciale in un'unica comoda posizione.

Sia che stiate monitorando i contatti, coltivando le relazioni con i clienti o supervisionando lo stato commerciale, questo modello vi consente di rimanere organizzati ed efficienti durante l'intero processo. Con cinque diverse visualizzazioni e sette stati personalizzabili, si adatta alle vostre esigenze aziendali.

In questo modo, vi aiuta a:

Ottenere informazioni preziose attraverso dashboard personalizzabili

Collaborare senza problemi con i membri del team su attività e contratti

Migliorare il coinvolgimento dei clienti mantenendo tutte le comunicazioni in un unico luogo

Monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni per migliorare il processo decisionale

Scaricare questo modello

💈 Bonus: Modello CRM semplice di ClickUp è l'ideale per chi è alle prime armi con i sistemi CRM. Questo modello di facile utilizzo offre funzionalità/funzione essenziali per il monitoraggio dei contatti, la gestione delle interazioni con i clienti e il monitoraggio delle attività commerciali.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creazione di un database di clienti in stile foglio elettronico conClickUp Vista Tabella* SfruttareAutomazioni di ClickUp per le attività di outreach e follower

Utilizzate le dashboard di ClickUp per analizzare le prestazioni, tracciare lo stato e rivedere il vostro sistema CRM

Creare flussi di lavoro personalizzati per i clienti e i commerciali conLavagne online di ClickUp e condividerli con i team e le altre parti interessate

Semplificate l'acquisizione dei feedback dei clienti con attività automatizzate eModuli ClickUp* Creare email personalizzate per le campagne usandoClickUp BrainiA writer

Collaborare con i team per discutere delle vendite e degli account dei clienti usandoDocumenti ClickUp* Accedere al sitoModelli CRM per gestire gli account dei clienti

Limiti di ClickUp

L'apprendimento delle estese funzionalità/funzione di ClickUp può risultare all'inizio eccessivo

I pop-up dell'assistente IA possono a volte distrarre

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

**Leggi di più 10 migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività

2. Salesforce Sales Cloud (il migliore per personalizzazioni e integrazioni CRM)

via Cloud commerciale di Salesforce Salesforce Sales Cloud centralizza la generazione di lead, i dati dei clienti e le opportunità commerciali, migliorando il flusso di lead e la soddisfazione dei clienti. Mi piace il modo in cui semplifica la prospezione consolidando tutte le interazioni tra lead e potenziali partner in un'unica visualizzazione.

La funzione di reportistica personalizzata è particolarmente utile per il monitoraggio dello stato. Nel complesso, Salesforce è una piattaforma intuitiva e scalabile che ottimizza i processi commerciali, consentendo ai team di lavorare in modo efficiente per raggiungere i propri obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Cloud

Gestione della pipeline in una visualizzazione unificata con grafici integrati

Acquisizione automatica di email, eventi e tipi di coinvolgimento

Creazione di previsioni accurate in tempo reale

Semplificare la comunicazione registrando automaticamente le interazioni importanti con i client

Limiti di Salesforce Sales Cloud

Alcuni utenti hanno segnalato che le funzionalità/funzione di previsione e di punteggio delle opportunità possono essere disattivate, il che potrebbe avere un impatto sul processo decisionale

L'app desktop manca di alcune funzionalità/funzione, rendendo difficile l'aggiornamento dei dati durante gli spostamenti

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

Azienda: $165/mese per utente (fatturati annualmente)

$165/mese per utente (fatturati annualmente) Unlimited: $330/mese per utente (fatturati annualmente)

$330/mese per utente (fatturati annualmente) Einstein 1 Commerciale: $500/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4.4/5 (22000+ recensioni)

4.4/5 (22000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (18000+ recensioni)

3. HubSpot commerciale (il migliore per la gestione delle trattative)

via HubSpot HubSpot Sales Hub è uno strumento completo per le vendite, progettato per aiutare i team a semplificare i processi commerciali e migliorare la produttività.

Nonostante l'estensione delle sue funzionalità/funzione, ne apprezzo la facilità d'uso. Lo strumento semplifica la gestione delle trattative e mi permette di visualizzare la situazione della mia pipeline commerciale.

La piattaforma offre anche una significativa flessibilità grazie a una serie di opzioni personalizzate. Aiuta il mio team a personalizzare i record nella nostra Database CRM e le proprietà per adattarsi alle nostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Commerciale

Visualizzate il vostro processo commerciale con una pipeline personalizzabile che vi aiuta a monitorare le trattative in ogni fase

Automazioni di attività ripetitive per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Monitorare le aperture e i clic delle email per capire meglio il coinvolgimento dei prospect

Generare insight sulle performance commerciali con solidi strumenti di reportistica che aiutano a prendere decisioni guidate dai dati

Limiti di HubSpot Sales Hub

Gli utenti segnalano che la personalizzazione del dashboard è un po' macchinosa, il che ostacola l'esperienza utente

Prezzi di HubSpot Sales Hub

Professionale: $100/mese per postazione

$100/mese per postazione Azienda: $150/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di HubSpot Sales Hub

G2: 4.4/5 (11000+ recensioni)

4.4/5 (11000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)

4. Salesflare (il migliore per l'automazione e la collaborazione del CRM)

via Vendite flash Il sito di Salesflare cRM collaborativo è semplice ma ricco di funzionalità/funzioni, in grado di fornire una solida automazione per gestire efficacemente i miei processi commerciali. Mi piace il modo in cui lo strumento sincronizza automaticamente email, chiamate e riunioni, rendendo più facile il coinvolgimento di lead e clienti grazie all'automazione delle sequenze di email.

Questo strumento consente anche di creare modelli condivisi, generare report personalizzati e impostare dashboard. Salesflare include un sistema di autorizzazioni che consente di controllare l'accesso ai dati e alle pipeline per una maggiore sicurezza e privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesflare

Automazioni per la sincronizzazione di email, chiamate e riunioni per coinvolgere i clienti senza sforzo

Creazione di modelli condivisi per migliorare la collaborazione del team e snellire la comunicazione

Generazione di reportistica e dashboard personalizzati per una visione più approfondita delle performance commerciali

Sfruttare l'intelligence delle relazioni per identificare le connessioni dei team all'interno delle organizzazioni

Controllo dell'accesso ai dati con un solido sistema di autorizzazioni per proteggere le informazioni sensibili

Limiti di Salesflare

Pochi utenti riferiscono che i flussi di lavoro delle email non sono organizzati, il che rende difficile l'esecuzione di campagne a traguardo

La piattaforma non offre il monitoraggio dei social media, il che significa che gli utenti devono utilizzare strumenti aggiuntivi per monitorare il coinvolgimento sui social media

Prezzi di Salesflare

Crescita : $29/mese per utente (fatturati annualmente)

: $29/mese per utente (fatturati annualmente) Pro: $49/mese per utente (fatturati annualmente)

$49/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: $99/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesflare

G2: 4.8/5 (270+ recensioni)

4.8/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Zoho CRM (il migliore per la reportistica e l'analisi commerciale)

via Zoho CRM Zoho CRM è una piattaforma facile da usare, anche se le sue numerose funzionalità/funzione possono essere un po' opprimenti all'inizio. Mi piacciono le opzioni di personalizzazione disponibili a vari livelli, dai moduli ai processi e Flussi di lavoro del CRM . Mi permette di monitorare tutto ciò che riguarda lead, contatti, clienti, affari chiusi e altro ancora.

Secondo la mia esperienza, le funzionalità di reportistica di Zoho CRM sono impressionanti. Offre relazioni standard integrate e personalizzate per fornire tutti gli approfondimenti necessari. Inoltre, sono disponibili vari grafici: a barre, a linee, a torta, a ciambella, a heatmap e a imbuto. Offre anche un rilevatore di anomalie per confrontare le vendite commerciali effettive con le tendenze previste

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Generazione di reportistica standard e personalizzata con varie opzioni di grafico

Ottimizzazione dei processi commerciali con potenti funzionalità/funzione di automazione

Accesso alle connessioni del team e alle interazioni con i client per una migliore collaborazione

Utilizzare strumenti di IA come Zia e ChatGPT per un'assistenza intelligente in attività come il rilevamento di anomalie e la redazione di email

Limiti di Zoho CRM

Alcuni utenti ritengono che la piattaforma presenti troppe informazioni sui lead, rendendo difficile filtrare i dettagli più rilevanti

Il software presenta occasionalmente dei rallentamenti, che possono essere frustranti durante le attività cruciali

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2600+ recensioni)

4.1/5 (2600+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6800+ recensioni)

🧠 Ricorda: Usando Strumenti di IA per il CRM possono migliorare i processi commerciali. Tuttavia, assicuratevi che i dati inseriti nel CRM siano accurati e aggiornati, poiché l'IA si basa su dati di qualità per fornire approfondimenti significativi.

Sfruttate le opzioni di personalizzazione per adattare il CRM alle vostre specifiche esigenze e processi aziendali. Inoltre, valutate costantemente le prestazioni e l'impatto dello strumento IA sui processi commerciali per apportare le modifiche necessarie.

6. Freshsales (il migliore per la gestione dei clienti)

via Vendite fresche Freshsales va oltre un approccio generico, consentendo di personalizzare il CRM per soddisfare le vostre esigenze B2B. È possibile adattare le valute, le lingue e i moduli aziendali in base alle proprie attività, contribuendo a migliorare la qualità del servizio le strategie di gestione dei clienti .

Ciò che mi ha colpito sono le capacità multicanale dello strumento per le campagne - sia che si tratti di testo, WhatsApp o email - e la sua interfaccia user-friendly che organizza in modo efficace prospetti, lead e clienti all'interno di fasi commerciali chiare. Inoltre, il supporto clienti reattivo di Freshsales lo rende una scelta completa per le aziende che cercano flessibilità ed efficienza nella gestione delle loro pipeline commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Eseguire campagne commerciali intelligenti con Freddy IA per catturare, qualificare, instradare e monitorare i contatti

Visualizza una visione a 360 gradi dei clienti, delle loro interazioni e dei loro canali preferiti

Utilizzare gli insight dell'IA per evidenziare i lead e le offerte migliori

Ottimizzare le relazioni con i clienti grazie al cloud phone integrato per chiamate in app senza soluzione di continuità

Limiti di Freshsales

Le funzionalità di reportistica e analisi mancano di profondità e personalizzazione, offrendo approfondimenti al limite rispetto ad alcuni concorrenti

Il supporto clienti all'interno dell'hub commerciale è alquanto limitato, il che può influire sugli utenti che necessitano di un'assistenza più completa

Prezzi di Freshsales

Growth: $11/mese per utente

$11/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Azienda: $71/mese per utente

Freshsales valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (oltre 1000 recensioni)

4.5/5 (oltre 1000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

7. Pipedrive (il migliore per la gestione della pipeline commerciale e delle trattative)

via Pipedrive Pipedrive è una soluzione CRM aziendale personalizzabile, progettata per soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali. Consente di visualizzare la pipeline commerciale, ottimizzare i lead, gestire le trattative e automatizzare i processi di vendita grazie alla tecnologia IA.

Ciò che apprezzo di Pipedrive è la capacità di semplificare i flussi di lavoro consolidando tutte le attività commerciali in un unico luogo, rendendolo di facile utilizzo anche per coloro che sono alle prime armi con i sistemi CRM. La piattaforma offre anche suggerimenti personalizzati di IA per migliorare i processi.

Inoltre, Pipedrive offre gratuitamente modelli di pipeline commerciale gratuiti per aiutarvi a monitorare le trattative e a prevedere le entrate in modo efficace. Grazie a reportistica e dashboard in tempo reale, è possibile perfezionare continuamente la strategia commerciale per ottenere risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Automazioni dei processi commerciali per risparmiare tempo e snellire i flussi di lavoro, consentendo al team di concentrarsi sulla chiusura degli affari

Visualizzazione della pipeline commerciale con dashboard intuitivi che forniscono una panoramica chiara degli accordi e dello stato di avanzamento

Monitoraggio delle prestazioni con reportistica e analisi in tempo reale per misurare l'esito positivo e ottimizzare la strategia commerciale

Utilizzate le schede Kanban per visualizzare l'imbuto commerciale e ottimizzare i processi di vendita

Limiti di Pipedrive

L'integrazione di questo software con altri strumenti richiede conoscenze tecniche adeguate, il che può ostacolare l'adozione da parte degli utenti senza un background tecnologico.

Manca il rilevamento automatico delle voci duplicate e richiede la condivisione manuale dei report programmati con gli stakeholder

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/mese per postazione (con fatturazione annuale)

$14/mese per postazione (con fatturazione annuale) Advanced: $34/mese per postazione (con fatturazione annuale)

$34/mese per postazione (con fatturazione annuale) Professional: $49/mese per postazione (fatturati annualmente)

$49/mese per postazione (fatturati annualmente) Power: $64/mese per postazione (con fatturazione annuale)

$64/mese per postazione (con fatturazione annuale) Enterprise: $99/mese per postazione (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.3/5 (2000+ recensioni)

4.3/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2000+ recensioni)

8. Creatio (Migliore piattaforma no-code per l'automazione del flusso di lavoro del servizio clienti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Creatio.png Creatio /%img/

via Creazione Creatio è una piattaforma senza codice progettata per l'automazione dei flussi di lavoro del CRM e del customer success. Il suo design intuitivo dei flussi consente una facile automazione di email, approvazioni e notifiche.

Una delle funzionalità/funzione chiave di questa piattaforma CRM è la sua reportistica e le sue analisi. Permette al mio team di creare report interattivi con dashboard personalizzati per tenere traccia delle attività dei clienti Si integra inoltre perfettamente con i processi aziendali, stabilendo un'unica fonte di verità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creatio

Aumenta il coinvolgimento dei clienti grazie a un sistema di marketing omnichannel che ottimizza il customer journey

Gestione di campagne di marketing su più canali con omnichannelstrumenti di automazione del marketing* Integrazione perfetta con applicazioni di terze parti per garantire una visualizzazione unificata dei dati dei clienti e migliorare l'efficienza aziendale complessiva

Limiti di Creatio

Le funzioni dell'app per dispositivi mobili sono limitate, il che rende difficile l'accesso ai dati in movimento

Il prezzo non è adatto alle piccole e medie imprese

Prezzi di Creatio

Growth: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: $55/mese per utente

$55/mese per utente Unlimited: $85/mese per utente

Creatio valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (250+ recensioni)

4.7/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. Oracle CRM On Demand (il migliore per l'automazione commerciale)

via Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand gestisce efficacemente le relazioni con i clienti, offrendo un accesso completo ai dati dei clienti e migliorando le strategie di coinvolgimento, che finiscono per rafforzare le connessioni.

La piattaforma semplifica le attività di routine e offre raccomandazioni intelligenti per la gestione dei clienti potenziali, migliorando l'efficienza complessiva. Inoltre, consente agli utenti di sfruttare analisi approfondite per ottenere una migliore comprensione del comportamento dei clienti e adattare di conseguenza le proprie strategie di coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle CRM On Demand

Visualizzazione a 360 gradi delle interazioni con i clienti per ottimizzare l'automazione commerciale

Migliorare l'accessibilità mobile attraverso applicazioni avanzate per iOS e Android, garantendo la sincronizzazione dei dati in tempo reale

Personalizzazione di reportistica e dashboard commerciali con l'aggiunta di contenuti e dimensioni personalizzate per migliorare l'analisi storica

Limiti di Oracle CRM On Demand

Alcuni utenti hanno notato che la risoluzione dei problemi può essere lenta a causa della mancanza di un supporto dedicato

Lo strumento è privo di opzioni personalizzate, il che rende difficile adattarlo a esigenze specifiche

Prezzi di Oracle CRM On Demand

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle CRM On Demand

G2: 3.7/5 (90+ recensioni)

3.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 30 recensioni)

10. Zendesk Sell (il migliore per la gestione dei lead per aziende di tutte le dimensioni)

via Zendesk Vendi Zendesk Sell è un'applicazione di software di gestione dei lead che fornisce una visibilità completa della pipeline commerciale. Consolida in un'unica piattaforma le informazioni essenziali sui clienti, sia in ambito commerciale che di assistenza, coprendo la generazione di lead, la gestione dei contatti e delle trattative e il monitoraggio delle attività.

Inoltre, Zendesk Sell offre funzionalità/funzione per ottimizzare le attività ripetitive, migliorando l'efficienza complessiva nella gestione delle relazioni con i clienti. Aiuta il mio team ad accedere alle interazioni dei clienti su più canali, il che migliora la nostra capacità di rispondere rapidamente e di personalizzare le comunicazioni. Questa visualizzazione completa migliora la collaborazione all'interno del team e porta a relazioni migliori con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

Segmentare i contatti e le trattative in movimento tramite le applicazioni mobili

Generazione di reportistica approfondita per monitorare prestazioni e tendenze

Accesso alle interazioni dei clienti su più canali

Limiti di Zendesk Sell

La funzionalità di ricerca manca di campi personalizzati per le query, il che rende difficile la ricerca di dati specifici

Alcuni utenti hanno segnalato problemi persistenti e bug che hanno un impatto negativo sull'esperienza complessiva

Prezzi di Zendesk Sell

Vendita team: $25/mese per agente

$25/mese per agente Vendere in crescita: $69/mese per agente

$69/mese per agente Vendere professionale: $149/mese per agente

Valutazioni e recensioni su Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (400+ recensioni)

4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

11. ActiveCampaign (il migliore per l'email marketing)

via Campagna attiva ActiveCampaign è un software CRM per aziende progettato per monitorare, automatizzare e gestire lead e contatti, permettendovi di concentrarvi sulle vendite.

Poiché mi affido molto all'email marketing, apprezzo il suo costruttore di automazione visuale, che mi permette di creare campagne email e moduli senza alcun codice. Inoltre, si occupa del lavoro pesante automatizzando l'invio di email e testi ai contatti, rendendo i miei lavori richiesti molto più efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Automazione del lead scoring per dare priorità ai potenziali clienti di valore in base alle loro interazioni e ai loro comportamenti

Monitoraggio delle opportunità commerciali e automazione delle attività di routine per una maggiore efficienza

Si integra perfettamente con oltre 900 applicazioni, creando un ecosistema unificato per la gestione dei dati e delle interazioni dei clienti

Limiti di ActiveCampaign

L'interfaccia utente può risultare goffa, il che influisce negativamente sull'esperienza complessiva

Il prezzo è considerato elevato rispetto alle funzionalità/funzioni limitate e ai contatti disponibili, il che lo rende difficile per i team di piccole dimensioni

Prezzi di ActiveCampaign

Starter: 15 dollari/mese

15 dollari/mese Plus : $49/mese

: $49/mese Pro: $79/mese

$79/mese Azienda: $145/mese

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (13000+ recensioni)

4.5/5 (13000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2400+ recensioni)

Leggi tutto: 10 Migliori software per l'esito positivo dei clienti per la crescita

12. LeadSquared (il migliore per l'automazione commerciale e di marketing)

via LeadSquared LeadSquared fornisce una solida soluzione CRM progettata per aiutare le aziende a migliorare la gestione delle relazioni con i clienti. Dopo aver testato il CRM aziendale di LeadSquared, l'ho trovato facile da usare, con una giusta sequenza di installazione di circa un mese, considerando le sue ampie funzionalità/funzioni.

Ho apprezzato in particolare il 100% di lead scoring automatizzato, che mi permette di qualificare e dare priorità ai lead in modo efficiente. La funzionalità/funzione di chiamata con un solo clic migliora il processo commerciale rendendolo più fluido. Inoltre, la sezione dei filtri rapidi consente di creare filtri personalizzati e gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività dei lead facilitano le risposte rapide.

Le migliori funzionalità di LeadSquared

Effettuare chiamate di lead e monitorare le metriche delle chiamate per ottimizzare l'intero processo commerciale

Monitoraggio dell'attività dei lead in tempo reale, per consentire un follow-up tempestivo e un maggiore coinvolgimento dei clienti

Personalizzazione dei flussi di lavoro per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali

Limiti di LeadSquared

Gli utenti sono limitati dal numero di filtri disponibili per i dati e non possono applicare più filtri contemporaneamente, rendendo difficile la ricerca di informazioni specifiche

Lo strumento richiede occasionalmente più tentativi di accesso, il che può essere frustrante durante le ore di punta del lavoro

Prezzi di LeadSquared

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su LeadSquared

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.3/5 (160+ recensioni)

13. SAP Sales Cloud (migliore per la semplificazione dei processi commerciali)

via SAP Cloud commerciale SAP Sales Cloud offre alle aziende una visualizzazione completa delle interazioni con i clienti, arricchita da raccomandazioni guidate dall'IA. Questo software CRM semplifica la gestione delle vendite e delle relazioni con i clienti, consentendo di aumentare i ricavi e migliorare le valutazioni.

Utilizzando SAP Sales Cloud, il team commerciale può concentrarsi maggiormente sulla creazione di relazioni e sul coinvolgimento dei clienti. La soluzione integra e automatizza i processi di vendita essenziali, fornendo ai rappresentanti commerciali approfondimenti intelligenti basati sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP Sales Cloud

Ottimizzazione della gestione dei lead con strumenti che consentono di definire le priorità e qualificare i lead in modo efficace per ottenere un tasso di conversione più elevato

Accesso ad analisi e reportistica in tempo reale per monitorare le prestazioni e identificare le tendenze che favoriscono la crescita aziendale

Visualizzare a 360 gradi le interazioni con i clienti per comprendere meglio le loro esigenze e migliorare il coinvolgimento

Limiti di SAP Sales Cloud

Molti utenti indicano che la configurazione e il personalizzato di SAP Sales Cloud richiedono competenze specialistiche per rispondere efficacemente alle specifiche esigenze aziendali

L'applicazione mobile è spesso segnalata come lenta, il che ne limita l'efficacia per i professionisti che hanno bisogno di accedere ai dati CRM mentre sono in viaggio

Prezzi di SAP Sales Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP Sales Cloud

G2: 4.1/5 (800+ recensioni)

4.1/5 (800+ recensioni) Capterra: 4/5 (19 recensioni)

Ottimizzare le relazioni con i clienti e favorire la crescita commerciale con ClickUp

L'aumento delle vendite commerciali senza una soluzione CRM aziendale efficace non produrrà i risultati desiderati. Il CRM giusto può snellire i processi e creare un solido database che fornisce informazioni utili per migliorare i lavori richiesti.

Nella selezione di un CRM, è fondamentale trovarne uno che si adatti perfettamente alle vostre esigenze. ClickUp è una soluzione tutto in uno CRM e project management che offre tutto ciò di cui avete bisogno per gestire e mantenere il vostro CRM, da viste e campi personalizzabili a dashboard completi.

Inoltre, ClickUp fornisce vari modelli che semplificano la gestione delle relazioni con i clienti. In questo modo, aumenta la produttività del team e favorisce connessioni più forti con i clienti.

Siete pronti a portare le vostre vendite commerciali a un livello superiore? Iscrivetevi su ClickUp ora!