10 Migliori alternative e concorrenti di Kissflow nel 2025

In un mondo aziendale concreto, c'è un acronimo piuttosto romantico: KISS. 😘

Sta per Keeping It Simple and Straightforward, un principio che Kissflow segue alla lettera.

Questo codice aziendale basso gestione dei processi (BPM) è un software eccellente per ottimizzare i flussi di lavoro con strumenti visivi intuitivi. Con un po' di conoscenze tecniche, potete usare Kissflow per impostare applicazioni aziendali automatizzate per qualsiasi cosa, dal marketing alle operazioni HR.

Ma noi esseri umani siamo sempre alla ricerca di altri pesci nel mare 🐟

Ci sono un paio di ragioni per prendere in considerazione alternative a Kissflow: per istanza, avete bisogno di un'interfaccia più semplice per l'uso personale, preferibilmente senza codice o forse una soluzione più economica.

Qualunque siano le vostre ragioni, siamo qui per aiutarvi nella ricerca. Date un'occhiata alle nostre top 10 alternative e concorrenti di Kissflow: discuteremo i loro pro, contro e prezzi in modo che possiate trovare quella che si adatta perfettamente alle vostre esigenze. 🧤

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Kissflow?

Un'alternativa di alto livello a Kissflow dovrebbe fare tutto per voi: stiamo parlando di un'area di lavoro digitale all-in-one che ottimizza il vostro flusso di lavoro e permette al vostro team di collaborare senza sforzo. Ecco le caratteristiche chiave da ricercare:

Facilità d'uso: La piattaforma deve essere a basso o nullo codice e compatibile con il sistema operativo preferito. Non dovrete spendere mesi per imparare a usarla Automazione dei processi: Dovrebbe aiutarvi ad automatizzare attività e processi ripetitivi, in modo che possiate concentrarvi sugli aspetti più cognitivi del vostro lavoro Multifunzionalità: dovrebbe offrire numerose funzionalità/funzione perlo sviluppo di processi e applicazionimonitoraggio e collaborazione Supporto per più utenti: Deve consentire a più dipendenti di utilizzarlo senza ritardi o problemi. Assegnare emonitoraggio delle attività tra i processi dovrebbe essere senza soluzione di continuità Integrazioni: Dovreste essere in grado di integrare la piattaforma con altri strumenti e programmi di valore per evitare di passare da un'app all'altra Sicurezza: La piattaforma deve disporre di misure di sicurezza affidabili per proteggere le informazioni aziendali o personali da accessi non autorizzati

Le 10 migliori alternative a Kissflow da utilizzare nel 2024

Mantenete il vostro flusso di lavoro come una macchina ben oliata con queste top 10 alternative a Kissflow. Esaminate i loro vantaggi e svantaggi per capire qual è l'opzione migliore per voi e per il vostro team.✌️🤩

1. ClickUp

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

ClickUp soddisfa tutti i requisiti di una perfetta alternativa a Kissflow. Si tratta di un software completo per processi, flussi di lavoro e gestione della produttività piattaforma completata senza codice e scalabile per aziende di qualsiasi dimensione. 💻

Come Kissflow, ClickUp è ricca di funzionalità/funzione per la collaborazione e il controllo in un'unica soluzione, eliminando la necessità di app multiple con funzioni sovrapposte. La piattaforma è dotata di strumenti visivi e analitici sufficienti per processi aziendali da semplici a complessi e supportano i processi decisionali critici.

Potete giocare con oltre 15 layout (visualizzazioni) per strategizzare, assegnare e supervisionare segmenti del vostro lavoro. Ad esempio, provate la versatile vista Elenco per raggruppare le attività in base allo stato, la vista Calendario per tenere d'occhio le scadenze incombenti o la vista Bacheca in stile Kanban per un approccio più visivo.

Utilizzate l'intuitiva interfaccia drag-and-drop per spostare le attività all'interno dei flussi di lavoro: è facilissimo! È possibile personalizzare l'area di lavoro di ClickUp come si preferisce, grazie a la funzionalità ClickApps .

Da fare è seguire le indicazioni visive per abilitare configurazioni come:

Automazioni ClickUp

Inviare e ricevere email senza uscire da ClickUp

Lavorare su attività conpiù compagni di squadra in tempo reale Creare stime granulari della durata stimata pervelocizzare le attività di tutto il team



Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

Ciò che distingue ClickUp è l'abbondanza di modelli predefiniti per la creazione di processi aziendali da zero. Per intenderci, mentre Kissflow ha circa 200 modelli, ClickUp ne ha più di 1.000 per supportare letteralmente qualsiasi micro-processo, dalla creazione di un'agenda di lavoro a quella di un'azienda Mappe mentali di ClickUp e reportistica sui bug a gestione delle relazioni con i clienti .

Oh, abbiamo menzionato che ClickUp ha un generoso livello gratuito? 😄

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

15+ visualizzazioni personalizzabili all'interno dell'ambiente di sviluppo visivo

Compatibile con Mac, Windows, Linux, iOS e Android dispositivi

Integrazione con oltre 1.000 app e programmi popolari

Personalizzabile per qualsiasi area di lavoro grazie a ClickApps

Software di gestione dei flussi di lavoro che favorisce la collaborazione

Interfaccia drag-and-drop fluida

oltre 1.000 modelli di flusso di lavoro predefiniti

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili ha funzionalità/funzioni limitate

I nuovi utenti possono essere sopraffatti dalla mole di personalizzazioni disponibili

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Flusso Microsoft

via Automazioni di potenza Microsoft Power Automate (in precedenza Microsoft Flow) è principalmente un programma di automazione del flusso di lavoro piattaforma che può essere una salvezza per le aziende impantanate da attività amministrative ripetitive. Vi aiuta a risparmiare tempo e risorse creando "flussi" basati sulle condizioni definite e utilizzando il linguaggio naturale come input.

Se non siete sicuri di come mettere a punto il vostro flusso di lavoro o fate fatica a vedere il quadro generale, vi piacerà la funzione di consulenza sui processi della piattaforma. Offre approfondimenti sugli attuali colli di bottiglia e fornisce persino raccomandazioni su quali parti di un processo automatizzare per aumentare l'efficienza complessiva del team.

Power Automate è uno strumento piuttosto potente per ottimizzare la maggior parte dei processi aziendali, ma può avere difficoltà con quelli particolarmente complessi, perché un singolo flusso di lavoro sulla piattaforma ha un limite di 500 azioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Flow

Supporta gli input in linguaggio naturale

Disponibilità di modelli predefiniti

Centinaia di integrazioni con le app

Accessibile su desktop e dispositivi mobili

Raccomandazioni per la creazione di flussi e l'automazione delle attività

Limiti di Microsoft Flow

Potrebbe non essere l'opzione migliore per la gestione di flussi di lavoro complessi

Alcuni utenti ritengono che la piattaforma sia lenta e laggosa

Prezzi di Microsoft Flow

Piani di sottoscrizione

Piano per utente : $15/mese

: $15/mese Piano per utente con RPA presenziato : $40/mese

: $40/mese Piano per flusso: $100/per flusso/mese (l'importo minimo di acquisto è di cinque flussi)

Piani a pagamento

Licenza per flusso : $0,60/esecuzione cloud

: $0,60/esecuzione cloud Licenza per flusso : $0,60/flusso desktop (modalità presenziata)

: $0,60/flusso desktop (modalità presenziata) Licenza per flusso: 3,00 $/flusso desktop (modalità non presidiata)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Flow

G2 : 4.60/5 (oltre 100 recensioni)

: 4.60/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.40/5 (100+ recensioni)

3. Piattaforma Mendix

via Mendix Se siete alle prime armi con l'automazione o state cercando modi intelligenti per migliorare il vostro flusso di lavoro, Mendix può aiutarvi. Questa piattaforma a basso codice consente di modernizzare le operazioni e di creare soluzioni di flusso di lavoro che aumentano la produttività in tutti i settori.

Un modo per automatizzare i vostri processi aziendali con Mendix è attraverso lo sviluppo di app. Non preoccupatevi se non siete dei geni della codifica: grazie agli strumenti visivi della piattaforma, non avrete problemi a creare app mobili, applicazioni web e microservizi. Ogni app Mendix creata riceve un Hometab dedicato all'interno della piattaforma, che consente di accedere facilmente agli strumenti di project management e product management, DevOps e backlog management.

In caso tu sia uno sviluppatore potresti provare Mendix Studio Pro e utilizzare le tue competenze in CSS, Java e JavaScript per sviluppare o espandere un'app Mendix altamente personalizzata. 🧑‍💻

La piattaforma supporta i nuovi utenti con tutorial dettagliati, ma c'è una curva di apprendimento da considerare. Se non siete troppo esperti di tecnologia, provare un'alternativa di Kissflow senza codice potrebbe essere un'opzione migliore.

Le migliori funzionalità/funzione della piattaforma Mendix

Adatta per la creazione e la gestione di app

Le funzionalità/funzione di base sono relativamente facili da padroneggiare

Scalabile per flussi di lavoro complessi

Supporta la rapidasviluppo di app Distribuzione delle app con un solo clic



Limiti della piattaforma Mendix

I piani a pagamento possono essere inaccessibili per gli utenti con problemi di budget

L'App Store contiene alcuni componenti obsoleti

Prezzi della piattaforma Mendix

Gratis : $0

: $0 Basic : $60

: $60 Standard : $950

: $950 Premium: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni della piattaforma Mendix

G2 : 4.40/5 (100+ recensioni)

: 4.40/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.80/5 (15+ recensioni)

4. Airtable

via Airtable Siete pronti ad abbandonare i fogli di calcolo di Excel per passare a qualcosa di più avanzato? Se sì, Airtable è quello che state cercando. Non lasciatevi ingannare dal design minimalista del software: scavate più a fondo e scoprirete la sua vera magia. ✨

La piattaforma si occupa di creare database relazionali per il project management e il lavoro di squadra. A differenza dei normali fogli di calcolo che memorizzano solo informazioni, i database relazionali di Airtable permettono di connettere i record tra diverse tabelle. Il risultato? È possibile filtrare i record per categorie specifiche e creare diverse prospettive con le visualizzazioni Calendario, Kanban e Galleria.

Airtable utilizza la visualizzazione a griglia per impostazione predefinita, che molti utenti trovano interessante per la sua interfaccia familiare simile a un foglio di calcolo. 📑

Come Kissflow, Airtable offre integrazioni con decine di app e strumenti. Sono disponibili anche numerose estensioni per attività come la visualizzazione dei dati, la reportistica, lo scripting, il monitoraggio del tempo e la calibrazione dell'orario in base a diversi fusi orari ⌚

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Interfaccia pulita simile a quella di Microsoft Excel

Comoda configurazione per i database relazionali

Varie visualizzazioni dei progetti

Integrazioni con gli strumenti più diffusi e app

Efficiente collaborazione tra team

Estensioni pratiche

Limiti di Airtable

Funzione limitata sui dispositivi mobili

Curva di apprendimento ripida per gli utenti che non hanno esperienza con i database

Prezzi di Airtable

Gratis : $0

: $0 Plus : $10 per postazione/mese

: $10 per postazione/mese Pro : $20 per postazione/mese

: $20 per postazione/mese Enterprise: prezzi personalizzati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4.60/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.60/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.70/5 (oltre 1.500 recensioni)

5. Creatio

via Creazione Se si desidera creare applicazioni aziendali uniche, analizzare o monitorare tendenze e KPI o migliorare l'esperienza dei clienti, Creatio è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. La piattaforma separa le sue produttività in due sezioni:

Studio Creatio: per la creazione di app senza codice Marketing, Commerciale e Servizi Creatio: per la creazione di applicazioni CRM

Se utilizzate correttamente, le estese applicazioni CRM della piattaforma possono darvi il controllo che desiderate sui vostri clienti, consentendovi di individuare rapidamente nuovi client o di migliorare la customer experience di quelli esistenti. Creatio dispone anche di un mercato di strumenti, componenti aggiuntivi, connettori e modelli che aiutano a creare flussi di lavoro adatti alle esigenze aziendali.

Creatio consente di monitorare i processi in tempo reale e di personalizzare le app. La piattaforma rende possibile la collaborazione tra i vari reparti, aumentando potenzialmente l'efficienza delle campagne e le valutazioni commerciali. 💸

Le migliori funzionalità/funzione di Creatio

Automazione del flusso di lavoro end-to-end

Creazione di app senza codice

Ricco mercato di componenti aggiuntivi e modelli

Applicazioni incentrate sul CRM

Monitoraggio del tempo dei processi in tempo reale

Limiti di Creatio

Mancanza di guide aggiornate e video tutorial per i nuovi utenti

Il sistema può risultare a volte macchinoso e potrebbe richiedere una migliore velocità di ricerca

Prezzi di Creatio

Process Designer : $0

: $0 Studio Enterprise: $25 per utente/mese

Creatio valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

6. Pipefy

via Pipefy Cercando di automatizzare attività e maintainer il controllo su risorse umane, commerciale, marketing, acquisti e altri dipartimenti? Pipefy potrebbe essere lo strumento che state cercando! Questa piattaforma di automazione a basso codice consente di progettare flussi di lavoro personalizzati e di ottimizzare il lavoro ripetitivo, liberando tempo prezioso per attività a maggior valore aggiunto.

Pipefy è facile da usare per i principianti e quindi è ideale per chi è alle prime armi software di project management . È possibile esplorare un'impressionante libreria di modelli precostituiti per scopi diversi, tra cui:

Supporto clienti Pipeline commerciale Processo di acquisto Gestione del lavoro da remoto Marketing dei contenuti

Con Pipefy, non è necessario raccogliere pile di informazioni per creare reportistica: la piattaforma li genera automaticamente, consentendovi di tenere sotto controllo ogni cambiamento all'interno della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy

Automazione e implementazione rapida dei processi

Reportistica automatica

Intuitivo dashboard delle attività

Interfaccia drag-and-drop

Ricche funzionalità di integrazione

Limiti di Pipefy

La versione per dispositivi mobili ha funzionalità/funzione limitate e può risultare macchinosa

Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere migliorate

Prezzi di Pipefy

Inizio : $0

: $0 Business : $19 per utente/mese

: $19 per utente/mese Azienda : $32 per utente/mese

: $32 per utente/mese Unlimitato: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

7. Appiano

via Appiano Appian è l'asso nella manica per incrementare la produttività del team e snellire i processi. Questo software di gestione dei processi aziendali può essere un aiuto se non si è sicuri di quali flussi di lavoro automatizzare. Con il suo IA, che si basa sull'intelligenza artificiale con il Process Mining, Appian analizza le operazioni dall'inizio alla fine e identifica le aree che possono essere ottimizzate.

L'Elaborazione intelligente dei documenti (IDP) di Appian è un'altra funzionalità/funzione da esplorare. È stata progettata per comprendere ed estrarre informazioni preziose da dati non strutturati quasi come un essere umano. 📋

Dotata di un'interfaccia drag-and-drop, Appian offre un arsenale di strumenti low-code per la progettazione di app che si adattano allo stile della vostra azienda. La piattaforma offre anche integrazioni senza problemi basate su API e utili funzionalità/funzione. Utilizzate i dashboard grafici e tabellari per visualizzare una visione d'insieme della vostra azienda e dare priorità alle attività in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Appian

Funzionalità basate sull'IA/ML

Eccellente supporto per l'ottimizzazione dei processi

Sviluppo rapido e altamente personalizzabile delle app

Dashboard di reportistica unica

Integrazioni API

Limiti di Appian

Può essere difficile da usare, soprattutto per la mancanza di guide esplicative

Alcuni utenti dicono che potrebbe essere più a basso codice di quanto non lo sia attualmente

Prezzi di Appian

Gratis : $0

: $0 Applicazione :

Standard: $75/mese per utente Infrequente: $9/mese per utente Solo inserimento: $2/mese per utente

: Piattaforma : prezzo personalizzato

: prezzo personalizzato Unlimitato: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Appian

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

8. Via del processo

via Via del processo Percorrere la strada della gestione dei processi può essere travolgente, a meno che non siate su Process Street! La piattaforma offre flussi di lavoro alimentati dall'IA per ogni processo, riducendo al minimo il rischio di errori manuali.

Con Process Street è possibile impostare i flussi di lavoro utilizzando la logica delle condizioni, consentendo loro di adattarsi dinamicamente alle modifiche apportate ad altre attività. Grazie all'interfaccia intuitiva della piattaforma, l'input umano e l'automazione intelligente lavorano insieme per migliorare i risultati aziendali e aumentare la produttività del team.

Oltre ad aiutarvi a progettare flussi di lavoro intelligenti, Process Street vi permette di sorvegliarli come un falco! 🦅

La piattaforma offre opzioni di analisi avanzate per una reportistica approfondita monitorare i KPI individuare i colli di bottiglia e ottimizzare i processi nel tempo.

Non avete voglia di partire da zero? Process Street offre un'impressionante libreria di modelli preconfezionati per vari casi d'uso, da quello giornaliero a quello di routine gestione delle attività all'inserimento dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Supporta i flussi di lavoro che richiedono una logica condizionale

Monitoraggio dei processi in tempo reale

Modelli per più casi d'uso

Facile da usare con un'interfaccia user-friendly

Limiti di Process Street

I nuovi utenti possono trovare il layout confuso per le sue web app

Mancano integrazioni native con gli strumenti più diffusi per automatizzare i processi

Prezzi di Process Street

Startup : $100 al mese/$1.000 all'anno

: $100 al mese/$1.000 all'anno Pro : $415 al mese/$5.000 all'anno

: $415 al mese/$5.000 all'anno Azienda: $1.660 al mese/$1.660 all'anno

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Process Street valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.7/5 (550+ recensioni)

9. OutSystems

tramite Sistemi esterni Una piattaforma a basso codice può offrire prestazioni elevate? Assolutamente sì, e OutSystems lo dimostra! Questa piattaforma di sviluppo di app a codice ridotto vi dà il controllo su un'applicazione durante tutto il suo ciclo di vita. ♻️

Con OutSystems è possibile sviluppare app e contemporaneamente distribuirle su piattaforme cloud pubbliche, private o ibride. In altre parole, potete tenerle per uso interno o pubblicarle su piattaforme come App Store e Google Play.

L'implementazione è super efficiente: potete persino costruire interi sistemi in pochissimo tempo, dando alla vostra azienda un vantaggio competitivo quando i tempi di consegna sono essenziali. Volete aggiungere innovazioni? Aggiornate le app in movimento! ⏫

Le migliori funzionalità/funzioni di OutSystems

Velocità di distribuzione ai massimi livelli

Comodi aggiornamenti delle app per tutto il ciclo di vita della produttività

Integrazioni con app di terze parti

Elevata scalabilità

Strumenti di reportistica e analisi

Limiti di OutSystems

Le integrazioni possono essere complicate e causare problemi di prestazioni

Il customer desk può essere lento a rispondere

Prezzi di OutSystems

Singola app : $0

: $0 Multipla app : A partire da $1.513 al mese (fatturati annualmente)

: A partire da $1.513 al mese (fatturati annualmente) Grande portfolio di app: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su OutSystems

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (350+ recensioni)

10. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker è una piattaforma BPA affidabile per migliorare le procedure esistenti e progettarne di nuove. Può affrontare flussi di lavoro complessi e aiutarvi a creare un sistema ben connesso con solide funzionalità analitiche e di reportistica. 🔍

Essendo una piattaforma a basso codice, ProcessMaker ha un'interfaccia visiva che vi aiuterà a creare un sistema di gestione delle risorse umane soluzione su misura per il flusso di lavoro per la vostra azienda. Ad esempio, potete utilizzare gli strumenti di diagramma di flusso disponibili per identificare i microprocessi critici all'interno di un flusso di lavoro.

Si noti che diverse funzionalità/funzione avanzate richiedono un po' di conoscenze di programmazione, il che potrebbe essere un potenziale svantaggio per molti utenti.

Le forti capacità di integrazione di ProcessMaker gli consentono di fungere da hub centrale per la vostra azienda. I dipendenti di diversi reparti possono accedere e lavorare con dati condivisi, riducendo il rischio di errori.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessMaker

Integrazioni robuste

Massima scalabilità

Interfaccia facile da usare

Assistenza a flussi di lavoro complessi

Decenti strumenti di reportistica e di analisi

Limiti di ProcessMaker

Il costo della licenza può essere elevato

La creazione di processi complessi richiede competenze di programmazione

Prezzi di ProcessMaker

ProcessMaker offre prezzi personalizzabili, quindi è meglio contattare direttamente la piattaforma per saperne di più sulle opzioni disponibili.

Valutazioni e recensioni di ProcessMaker

G2 : 4.3/5 (250+ recensioni)

: 4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (150+ recensioni)

La terra oltre Kissflow

L'esplorazione dei concorrenti di Kissflow apre un mondo di possibilità per ottimizzare il flusso di lavoro e snellire i processi aziendali. Che siate alla ricerca di una piattaforma senza codice, di automazioni all'avanguardia, di capacità di collaborazione estese o di sviluppo di app personalizzabili, in questo elenco c'è sicuramente qualcosa che fa per voi.

Senza ulteriori indugi, immergetevi in queste opzioni non Kissflow per il miglioramento dei processi aziendali e trovate quella che vi porterà in un viaggio verso flussi di lavoro digitali semplificati e snelli per tutte le vostre attività di routine! 🚀