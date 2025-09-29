10 modelli gratuiti di grafici per la gestione del tempo (Calendari e programmi)

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Una corretta gestione del tempo non è un'abilità, è un'arte. ?

Un giorno sei al top nel tuo lavoro come se niente fosse! E il giorno dopo sei così sommerso dalle attività che vorresti solo coprirti la testa con una coperta e piangere un po'. Oh cavolo, ci siamo passati tutti.

Per fortuna, non c'è bisogno di drammi. Perché hai a disposizione il modello perfetto per alleviare lo stress di un'agenda fitta di impegni e portare le tue tecniche di gestione del tempo a un livello superiore.

Il carico di lavoro varia da persona a persona a seconda del settore, della complessità delle attività e della professione, ma in ogni caso esiste sempre un modello di gestione del tempo su misura per le tue esigenze specifiche. E ne abbiamo 10 tra i migliori pronti per essere scaricati proprio in questo momento!

Continua a leggere mentre approfondiamo le funzionalità principali dei migliori modelli di gestione del tempo e 10 esempi per aiutarti a raggiungere il massimo rendimento in pochissimo tempo.

10 modelli di grafici per la gestione del tempo per aumentare la produttività

Il modo migliore per creare il piano di produttività dei tuoi sogni è partire dallo strumento di gestione del tempo giusto.

ClickUp offre migliaia – sì, migliaia – di modelli nella sua vasta Libreria Modelli per aiutare i team di ogni settore a utilizzare la piattaforma al meglio delle loro capacità. E i 10 modelli per la gestione del tempo presenti in questo elenco sono solo una piccola parte di ciò che ClickUp può fare per migliorare la tua efficienza in ogni ambito del tuo lavoro!

Inoltre, sono completamente gratis. ?

1. Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp

Scarica il modello gratis Avere un programma ben strutturato è essenziale per garantire che i tuoi progetti procedano nei tempi previsti e nel rispetto del budget

Partiamo alla grande con un modello di agenda giornaliera da cui chiunque può trarre vantaggio! Il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è la risorsa ideale per ottimizzare il tempo nel tuo programma settimanale e sfruttare al massimo la tua settimana lavorativa. Questo modello aggiunge un Elenco al tuo Spazio di lavoro con tre viste di progetto aggiuntive per affrontare le tue attività da ogni angolazione.

Nella vista Elenco registro attività troverai attività predefinite in cui inserire gli elementi della tua lista delle cose da fare settimanale e due campi personalizzati per indicare il giorno e il tipo di attività corrispondenti a ciascuna attività. Mentre scorri il tuo modello di agenda giornaliera, puoi aggiornare i tuoi progressi con tre stati personalizzati delle attività e la tua vista Carico di lavoro per gestire tutto ciò che hai in programma per la settimana.

Non sai ancora da dove iniziare? Nessun problema! Consulta la guida introduttiva su ClickUp Documento per iniziare a utilizzare questo modello nel modo più produttivo possibile.

2. Modello di allocazione del tempo di ClickUp

Scarica il modello gratis Scopri quanto tempo hai a disposizione e come distribuirlo in modo efficace con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

Vuoi saperne di più su come allocare correttamente il tempo per i tuoi clienti? Inizia con il modello di allocazione del tempo di ClickUp! Questo modello è ottimo per i membri del team di vendita che vogliono tenere traccia dei diversi potenziali clienti o per i team di marketing che vogliono monitorare i clienti. Nel complesso, è un po' più semplice del nostro primo modello di gestione del tempo, poiché si concentra sulla pianificazione delle attività e sulla gestione del calendario.

In questo modello di lista, adatto ai principianti, troverai stati personalizzati per le attività che ti consentiranno di vedere a colpo d'occhio i tuoi progressi. Inoltre, una vista Calendario predefinita per visualizzare come le tue attività riempiranno il tuo programma settimanale.

Il campo personalizzato "Tipo di attività" è perfetto per organizzare le attività, grazie alla possibilità di raggruppare e filtrare la tua lista delle cose da fare per categoria. E se desideri una visibilità ancora maggiore sulle voci principali della tua lista delle cose da fare, usa la funzionalità Priorità di ClickUp per classificare le tue attività o i tuoi progetti in un elenco in base all'urgenza!

3. Modello di foglio per la gestione del tempo personale di ClickUp

Scarica il modello gratis Prendi il controllo delle tue attività quotidiane con il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp

Il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp analizza nei minimi dettagli come impieghi realmente il tuo tempo. Non si tratta solo di un modo per migliorare la produttività sul lavoro: è progettato per aiutarti ad apprendere strategie volte a ottimizzare la tua routine quotidiana dentro e fuori dall'ufficio, in modo da poter raggiungere i tuoi obiettivi e avere tutto ciò che desideri.

Questo modello è intuitivo per utenti con qualsiasi livello di familiarità con ClickUp, ma si concentra molto di più sulle scadenze principali e sul monitoraggio dei progressi rispetto ai modelli che abbiamo visto finora.

Una delle differenze principali?

Questo modello introduce un nuovo tipo di visualizzazione nel tuo arsenale di strumenti per la gestione del tempo: la vista Bacheca! La vista Bacheca predefinita ti consente di monitorare il tempo man mano che le attività procedono, fornendoti un registro visivo delle attività relative al tempo che hai dedicato e a quello che ti resta per raggiungere i tuoi obiettivi chiave.

Inoltre, per tenere sempre a mente l'elenco delle attività da fare, troverai un campo personalizzato "Output richiesto" che ti consentirà di pianificare in anticipo le attività più dispendiose in termini di tempo della settimana, in modo da poter gestire il tuo tempo in modo efficace.

4. Modello per l'orario delle lezioni e lo studio dei tempi di ClickUp

Scarica il modello gratis Prova questo modello di orario delle lezioni e di studio dei tempi realizzato da ClickUp e tieni traccia di tutto in un unico posto con un solo clic

Non preoccuparti, non ci siamo dimenticati dei nostri utenti studenti! Che tu stia iniziando il tuo primo semestre all'università o che stia studiando per conseguire una laurea mentre hai un lavoro a tempo pieno, il modello "Orario delle lezioni e studio del tempo" di ClickUp fa al caso tuo.

Questo strumento di monitoraggio del tempo ti aiuta a organizzare tutto, dalla gestione dell'orario giornaliero delle lezioni alle date di scadenza importanti, fino alle ore di lavoro, per aiutarti a rimanere concentrato. Questo modello offre ben 11 campi personalizzati per visualizzare le sequenze dei progetti, i voti complessivi e il tempo libero a tua disposizione tra una lezione e l'altra. Altre menzioni d'onore includono:

Informazioni sul semestre

Codifica a colori delle classi

Anno accademico (per effettuare il monitoraggio del tuo lavoro man mano che procedi)

Nota e opzioni di agenda giornaliera per le tue attività minori

E molto altro ancora!

La vista Calendario dell'orario delle lezioni predefinito diventerà il tuo nuovo migliore amico quando dovrai affrontare carichi di lavoro più pesanti. Per non parlare delle quattro ulteriori viste del carico di lavoro che ti consentiranno di organizzare le attività in base alle lezioni, alle priorità principali e al tempo necessario per completarle.

Bonus: modelli per lo studio dei tempi!

5. Modello di programma di sviluppo di ClickUp

Scarica il modello gratis Rimani in linea con gli obiettivi e rispetta le scadenze, pianificando in modo appropriato risorse e budget con il modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp

Se stai seguendo questo articolo fin dal primo modello, probabilmente stai iniziando a prendere confidenza con alcune delle migliori funzionalità avanzate di gestione del tempo di ClickUp, come gli stati personalizzati delle attività, i campi personalizzati e le viste Carico di lavoro dinamiche.

Ed è fantastico!

Poiché nei prossimi modelli introdurremo un po' più di complessità. Con queste conoscenze, sei pronto per immergerti nel modello di programma di sviluppo di ClickUp. Questo strumento di monitoraggio del tempo funziona come un diagramma Gantt per pianificare e allocare il tempo a progetti specifici.

Sappiamo che lo sviluppo di un prodotto può essere un compito arduo da affrontare senza una strategia solida. Questo intuitivo modello di diagramma di Gantt è progettato per alleviare alcune di queste difficoltà, ottimizzando i tuoi processi per evitare perdite di tempo nel flusso di lavoro del tuo team.

Con cinque stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni che includono un diagramma di Gantt predefinito, una Sequenza, un Elenco e una bacheca Kanban, puoi gestire ogni fase di crescita, anticipare i colli di bottiglia, registrare il totale delle ore dedicate alle attività e spianare la strada per raggiungere i tuoi obiettivi.

6. Modello di orario dei dipendenti di ClickUp

Scarica il modello gratis Pianifica i turni dei tuoi dipendenti e calcola i costi del personale con questo modello ClickUp

Una gestione efficace del tempo non significa solo sapere come organizzare il proprio programma di lavoro, ma anche aiutare i membri del tuo team a eccellere! Il modello di programma per i dipendenti di ClickUp è la risorsa di cui hai bisogno per garantire il funzionamento ottimale del tuo team e della tua azienda.

Gestire un team non è un'impresa da poco, quindi questo modello di programma settimanale offre molte funzionalità, con sei campi personalizzati per tenere sotto controllo a colpo d'occhio i costi del lavoro, le tariffe orarie, i problemi, le ore di straordinario, gli obiettivi e i ruoli. Inoltre, sette tipi di visualizzazione dinamica creano lo spazio necessario per gestire i carichi di lavoro, superare eventuali ostacoli e pianificare in anticipo con un calendario settimanale dei turni basato su intervalli di tempo.

Dai un'occhiata a queste app per la pianificazione del lavoro!

7. Modello di programma giornaliero di ClickUp

Scarica il modello gratis Usa questo modello per visualizzare le tue attività e prepararti a una giornata di alta produttività

Tendiamo a concentrarci sulle otto ore della nostra giornata di lavoro, ma che dire delle altre 16? Il modello di programma di 24 ore di ClickUp è l'agenda giornaliera perfetta per suddividere l'intera giornata, ora per ora, aiutandoti a sentirti pronto per tutte le tue attività e riunioni in qualsiasi momento.

Questo modello di elenco include quattro stati personalizzati e tre campi personalizzati per una maggiore visibilità su tutte le tue attività e le informazioni chiave. Ma il vero vantaggio di questo modello risiede nelle visualizzazioni! Ciò è particolarmente vero con la vista dettagliata del calendario giornaliero, che ti permette di visualizzare, dare priorità e organizzare ogni attività da fare della tua giornata.

8. Modello di programma mensile di ClickUp

Scarica il modello gratis Tieni traccia delle attività mensili del tuo team con il modello di programma di lavoro mensile di ClickUp

Il modello di programma mensile di ClickUp è il complemento perfetto del modello di 24 ore sopra elencato. Se desideri visualizzare le tue attività e il tempo a tua disposizione (a un livello più generale), questo modello diventerà il tuo nuovo migliore amico.

I campi personalizzati per il calcolo del costo effettivo, della tariffa oraria, del budget assegnato e dello stato di avanzamento rendono questo modello una risorsa eccellente per manager e dirigenti aziendali che supervisionano più membri del team o ore fatturabili.

La vista Calendario mensile all'interno di questo modello organizza le attività per reparto o categoria per aiutarti a cogliere le tue priorità principali e visualizzare la tua disponibilità di tempo. Inoltre, troverai una Sequenza pre-strutturata, un Elenco, un diagramma Gantt e una vista Riquadro per supervisionare pagamenti, programmi, membri del team e altro ancora.

9. Modello di programma giornaliero per ore di ClickUp

Scarica il modello gratis Organizza facilmente ogni minuto della tua giornata con il modello di programma giornaliero di ClickUp

Leggermente diverso dal modello di 24 ore, questo modello di programma orario giornaliero di ClickUp è la risorsa perfetta per chiunque voglia avvicinarsi al time blocking. Grazie agli intervalli di tempo riservati su un calendario giornaliero predefinito, puoi facilmente tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle tue attività ora per ora.

Ma non è tutto! Troverai anche una vista "Elenco flusso di lavoro giornaliero" per raggruppare le attività in base allo stato, ai campi personalizzati, all'assegnatario e altro ancora. Con una bacheca Kanban interattiva per il monitoraggio del tempo o delle assenze, questo modello di budget temporale è perfetto per gli insegnanti che pianificano le lezioni quotidiane durante la settimana o il mese.

10. Modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Scarica il modello gratis Assicurati di rispettare la tua pianificazione utilizzando il modello di pianificazione del progetto di ClickUp

Il modello di pianificazione del progetto di ClickUp è la risorsa perfetta per i manager che desiderano gestire in modo efficiente e con facilità il proprio tempo tra più progetti. Questo modello di elenco è progettato per effettuare il monitoraggio e la gestione dei progetti in arrivo e dei flussi di lavoro esistenti, al fine di ottimizzare il tempo a tua disposizione nel programma settimanale grazie a quattro visualizzazioni personalizzabili, tra cui:

Vista Bacheca per supervisionare le fasi del progetto su una bacheca Kanban durante tutta la settimana

Sequenza per gestire il calendario generale del progetto e affrontare le sfide più impegnative

Vista Elenco per riassumere le attività relative a qualsiasi progetto o periodo di tempo specifico

Inoltre, la panoramica di alto livello è perfetta per visualizzare l'intero portfolio di progetti e il budget di tempo da presentare agli stakeholder e implementare una gestione del lavoro complessivamente migliore.

Che cos'è un modello di gestione del tempo?

I modelli di gestione del tempo sono strutture predefinite che aiutano sia i membri del team che i project manager a organizzare il proprio tempo nel modo più efficiente possibile attraverso adeguate strategie di gestione delle attività, trucchi per aumentare la produttività e strutture di pianificazione.

Esistono diversi modi per gestire il tempo in modo intelligente e le best practice variano da persona a persona! Infatti, anche la tua strategia di gestione del tempo potrebbe cambiare nel corso del tempo. Tuttavia, avrai sempre a disposizione numerose opzioni di modelli di gestione del tempo per aiutarti a rinnovare i tuoi processi, aumentare la produttività complessiva ed eliminare gli errori legati alla gestione del tempo nel tuo periodo di lavoro.

Puoi creare il tuo modello di gestione del tempo da zero utilizzando app di calendario condivise, fogli di calcolo o blocchi note digitali. Tuttavia, ti consigliamo di investire il tuo tempo in modo più efficiente fin dall'inizio con uno strumento di produttività dedicato, dotato di modelli di gestione del tempo personalizzabili adatti alle tue esigenze.

Funzionalità indispensabili nei migliori modelli per la gestione del tempo

Tutti i modelli di gestione del tempo variano per formato e livello di dettaglio, ma i modelli migliori includono generalmente i seguenti elementi:

Blocchi di tempo per suddividere la giornata in intervalli gestibili. Niente di troppo impegnativo: cerca di mantenere incrementi di 20-30 minuti come struttura di riferimento per organizzare, per suddividere la giornata in intervalli gestibili. Niente di troppo impegnativo: cerca di mantenere incrementi di 20-30 minuti come struttura di riferimento per organizzare, dare priorità e distribuire le attività principali dell'elenco delle attività da fare durante la giornata, al fine di massimizzare l'efficienza dei processi Funzionalità di definizione delle priorità o categorie per dare un senso al lavoro che devi svolgere. Cerca di eliminare le attività che possono aspettare fino a domani e affronta subito quelle più importanti. Se vuoi portare l'organizzazione delle tue attività a un livello superiore, classifica le tue attività quotidiane per dare priorità al lavoro in base all'argomento (ad esempio, sbriga tutte le commissioni in un unico giro, occupati delle esigenze SEO in una sola sessione o raggruppa tutte le approvazioni in un unico blocco di tempo). Elenchi, elenchi e ancora elenchi! Un modello semplice non include solo le attività di base, ma tutto, fino all'ultima attività secondaria o voce della lista di controllo. Ti suggeriamo di creare elenchi separati per ogni categoria di lavoro, in modo che tutte le tue attività importanti siano immediatamente organizzate e classificate per priorità non appena apri la tua lista delle cose da fare per la giornata! Le durate stimate ti aiuteranno a suddividere il tempo in blocchi in modo più efficace e a monitorare le attività che ti fanno perdere tempo durante la giornata. Questo è utile sia per il semplice impiegato che per il manager. Aiuta i manager a visualizzare le durate stimate del proprio team per una migliore gestione del carico di lavoro e della delega delle attività. Inoltre, i singoli collaboratori possono utilizzare un modello di valutazione settimanale per visualizzare le durate stimate del proprio progetto. Le date di inizio e le scadenze comunicheranno l'urgenza delle attività e ti aiuteranno a gestire il tempo oltre le tue otto ore giornaliere. Soprattutto per progetti complessi ed eventi trimestrali che si protraggono per settimane o talvolta mesi, è fondamentale disporre di tempistiche chiare e di risultati attesi. Note e dettagli temporali sono elementi indispensabili per i team che lavorano esclusivamente sulla base delle ore fatturabili. La possibilità di aggiungere note e calcolare le ore dedicate a un progetto garantirà che i tuoi membri ricevano una retribuzione adeguata ed equa per il loro tempo.

Registra il tempo man mano che procedi o inseriscilo manualmente con il monitoraggio del tempo in ClickUp

Potrebbero esserci funzionalità di gestione del tempo aggiuntive adatte specificamente al tuo team. Oppure, forse, stai cercando qualcosa di molto più semplice per mantenere il tuo team allineato! In entrambi i casi, abbiamo il modello che fa per te. Usa queste funzionalità/funzioni principali come punto di riferimento per orientarti nella ricerca del modello di gestione del tempo.

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Piano per giornate di produttività con il modello di gestione del tempo

Non importa quanto sia complesso l'elenco delle cose da fare: abbiamo il modello giusto per aiutarti a sfruttare al meglio il tempo a tua disposizione, in ogni circostanza.

ClickUp è l'unico software di produttività abbastanza potente da riunire tutto il tuo lavoro, il tuo tempo e il tuo stato in un'unica piattaforma centralizzata. Con centinaia di funzionalità/funzioni progettate per aiutarti a risparmiare tempo e oltre 1.000 integrazioni per ottimizzare i tuoi processi, ClickUp è l'unico strumento di cui hai bisogno per dare il via al tuo percorso di gestione del tempo.

Inoltre, puoi accedere a ciascuno di questi modelli gratis utilizzando il piano Free Forever di ClickUp. Allora cosa aspetti? Prova ClickUp oggi stesso e guarda la tua produttività decollare. ✈️