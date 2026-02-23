I 10 migliori strumenti di IA per la leadership nella crescita per aumentare il fatturato

Durante una sincronizzazione mensile sulla crescita, i dashboard sembravano promettenti. Il CAC era stabile. Le nuove registrazioni erano in aumento.

Ma quando il CFO ha chiesto: "Quali iniziative hanno influito sul fatturato e quali solo sulle metriche?", le risposte sono diventate vaghe.

Perché? I dati sui media a pagamento risiedono in uno strumento. Le metriche di attivazione dei prodotti sono in un altro. Le informazioni sulla pipeline di vendita sono intrappolate nei report CRM. Gli esperimenti di crescita sono monitorati in presentazioni, fogli di calcolo e thread Slack.

I dati esistono, ma sono frammentati tra dashboard, fogli di calcolo e strumenti.

Con la moltiplicazione dei canali di acquisizione, l'aumento della complessità dei percorsi di vita e l'innalzamento dei traguardi di fatturato, la sfida per i leader è garantire la chiarezza in tutti questi sistemi.

Di seguito, esploriamo gli strumenti di IA per la leadership nella crescita che unificano le informazioni frammentate, accelerano la sperimentazione e garantiscono la connessione tra ogni iniziativa e l'impatto sui ricavi. 📈

Ci sono diverse funzionalità fondamentali che ogni leader della crescita dovrebbe valutare prima di commit con una piattaforma:

Unificazione dei dati lungo tutto il funnel: cerca piattaforme che applichino insight basati sui dati combinando l'utilizzo dei prodotti, il coinvolgimento nel marketing, i record CRM e i dati sui ricavi, consentendo un processo decisionale migliore senza riconciliazioni manuali.

Azione integrata nelle intuizioni: assicurati che le intuizioni si traducano direttamente in azioni, fornendo supporto per la definizione delle priorità, l'instradamento e l'esecuzione basati sull'IA all'interno dei sistemi esistenti.

Metriche e definizioni di condivisione: seleziona strumenti che seleziona strumenti che allineino i team interfunzionali attorno alle stesse definizioni per evitare sfide organizzative causate da interpretazioni contrastanti.

Integrazione profonda, non solo ampia: concentrati sull'integrazione dell'IA che incorpora le informazioni nei flussi di lavoro piuttosto che isolarle nei dashboard.

Attribuzione e visibilità a livello di ricavi: collega i dati comportamentali ai risultati in modo da poter valutare l'impatto rispetto agli obiettivi organizzativi.

Sicurezza, conformità e governance: assicurati che la governance supporti l'adozione dell'IA su larga scala, in particolare quando si lavora con i dati dei clienti e con stakeholder esterni.

AI contestuale: lo strumento di IA generica dovrebbe comprendere il tuo ambiente di crescita, non solo rispondere a prompt isolati. Dovrebbe ragionare tenendo conto dei tuoi esperimenti, delle metriche, della cronologia delle campagne, degli aggiornamenti CRM e dei segnali dei prodotti, mantenendo intatto il contesto completo.

Ecco una panoramica dei migliori strumenti di IA e un confronto tra loro, basato sulla loro capacità di fornire informazioni chiave, migliorare le prestazioni del team e supportare il potenziale di leadership:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione del lavoro, pianificazione interfunzionale, dashboard, automazioni, documenti, monitoraggio degli obiettivi Team interfunzionali che gestiscono la pianificazione e l'esecuzione in un unico sistema Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende 6sense Dati sulle intenzioni a livello di account, modellizzazione delle fasi di acquisto, orchestrazione tra annunci e outreach. Team B2B che danno priorità e coinvolgono account target altamente intenzionali Piano Free disponibile, prezzi personalizzati ZoomInfo Database di contatti B2B, intenzioni degli acquirenti, cadenza commerciale, intelligenza della conversazione Teams commerciali che gestiscono volumi elevati di attività outbound e di ricerca di potenziali clienti Prezzi personalizzati HubSpot CRM, automazione del marketing, generazione di contenuti, reportistica, assistenti IA Team in crescita che gestiscono CRM, marketing e commerciale in un'unica piattaforma Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. Adobe Marketo Engage Automazioni del marketing, attribuzione multi-touch, lead scoring, orchestrazione delle campagne Team B2B che gestiscono cicli di vendita lunghi e campagne complesse Prezzi personalizzati Amplitude Analisi dei prodotti, approfondimenti comportamentali, analisi basate sull'IA, supporto alla sperimentazione Team di prodotto e crescita focalizzati sulla fidelizzazione e sull'analisi del comportamento Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 61 $ al mese. Salesforce CRM, revenue intelligence, agenti IA, analisi, automazione del flusso di lavoro Grandi organizzazioni che gestiscono flussi di lavoro complessi relativi a ricavi e clienti Piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente Clay Arricchimento dei dati, ricerca web basata sull'IA, creazione di elenchi in uscita, sequenziamento Team GTM snelli che creano rapidamente elenchi di destinatari mirati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 149 $ al mese. Drift Agenti di chat IA, prenotazione di riunioni, qualificazione dei lead, analisi conversazionale B2B teams that convert high-intent website visitors Prezzi personalizzati Dynamic Yield Personalizzazione, sperimentazione, ottimizzazione dell'esperienza su tutti i canali Teams che personalizzano esperienze web, app e commerciali Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.

Non esiste un unico strumento di IA migliore per la leadership di crescita. La scelta giusta dipende da come operano i tuoi team, da come il flusso dei dati avviene attraverso i sistemi esistenti e da quanto efficacemente il ruolo dell'IA è definito all'interno dei programmi di sviluppo della leadership.

Di seguito è riportata la nostra rassegna dei migliori strumenti di IA che potresti trovare utili:

1. ClickUp (ideale per team interfunzionali che pianificano e effettuano il monitoraggio del lavoro in un unico sistema)

Prova ClickUp gratis Immagina e realizza idee di crescita con il tuo partner creativo e collaborativo: ClickUp AI.

Cominciamo con il preferito in casa: ClickUp per i team di marketing. Offre pianificazione, collaborazione, documentazione ed esecuzione in uno spazio di lavoro connesso, eliminando il work sprawl.

Cosa lo distingue dagli altri strumenti presenti in questo elenco? Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp AI è integrato direttamente in documenti, chat, lavagne online e altro ancora. È possibile riépilogare le discussioni, generare piani e passare dalla teoria alla pratica senza cambiare contesto.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità principali di convergenza IA:

Un'IA contestuale all'interno della tua area di lavoro

ClickUp Brain è integrato nel tuo lavoro e comprende il contesto delle tue attività, dei tuoi documenti, dei tuoi commenti e dei dati dei tuoi progetti.

L'IA contestuale fornisce risposte consapevoli del lavoro, riepiloga l'attività delle aree di lavoro, rileva gli ostacoli e genera contenuti basati sui tuoi dati di lavoro reali.

Puoi utilizzarlo per questi casi d'uso di marketing (tra molti altri):

Riepiloghi automatici delle campagne: chiedi "Riassuma le attività della nostra ultima campagna del quarto trimestre, inclusi i progressi, gli ostacoli principali e i prossimi passi" e otterrai lo stato delle attività, dei commenti e dei documenti.

Informazioni dettagliate sul feedback cross-channel: incolla i feedback sulla campagna o i fogli di calcolo sulle prestazioni, quindi prompta "Evidenzia le principali tendenze del sentiment degli utenti e le correzioni consigliate". Trasformerà i dati grezzi in informazioni utili senza necessità di analisi manuale.

Supporto immediato per i contenuti: usa ClickUp Brain per redigere bozze di email, didascalie per i social media o persino e-mail di supporto.

Ottieni risposte chiare dai dati della tua area di lavoro con ClickUp Brain.

Lascia che gli IA Super Agents facciano il lavoro sporco da fare al posto tuo.

Gli AI Super Agents di ClickUp sono colleghi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale che si adattano ai cambiamenti nella tua area di lavoro e agiscono in base alle tue istruzioni. Sono in grado di monitorare gli spazi, rispondere alle query, creare attività e organizzare il lavoro con una supervisione minima.

Inserisci uno specialista di IA in ogni flusso di lavoro di marketing chiave con ClickUp Super Agents.

Ad esempio, puoi utilizzarli per:

Monitoraggio degli esperimenti con feedback in tempo reale: Configura un agente per monitorare le metriche di attivazione, fidelizzazione o conversione e avvisare i titolari quando le prestazioni scendono al di sotto delle soglie prestabilite.

Avvisi sull'impatto sui ricavi: Crea un agente che segnali i cambiamenti nella pipeline, la stagnazione delle trattative o i picchi di CAC e assegni automaticamente le azioni di follow-up al titolare della crescita appropriato.

Trigger dell'allineamento interfunzionale: configura un agente per rilevare quando si verificano aggiornamenti dei prodotti, lanci di campagne o modifiche dei prezzi e generare automaticamente attività per i team correlati.

Ecco una panoramica di come funziona un agente IA per i social media 👇

Un desktop IA unificato per tutto il tuo lavoro

Porta la potenza di ClickUp Brain e ClickUp Agents al di fuori di ClickUp in un'app desktop dedicata all'intelligenza artificiale. Unifica la ricerca, i modelli di intelligenza artificiale e il contesto di tutte le tue app collegate con ClickUp Brain MAX. Mette fine alla proliferazione dell'intelligenza artificiale riunendo più modelli di intelligenza artificiale di ultima generazione in un'unica app e facendo emergere il contesto di lavoro ovunque sia necessario.

Ottieni un hub AI centrale e sostituisci i diversi strumenti puntuali per l'intelligenza contestuale con ClickUp Brain MAX.

Otterrai:

Ricerca unificata tra gli strumenti: evita di passare da Figma a Google Drive e ClickUp con evita di passare da Figma a Google Drive e ClickUp con Enterprise AI Search

Accesso a più modelli di IA esterni: non è necessario utilizzare diversi LLM per una miriade di attività, è possibile accedere a ChatGPT, Claude, Gemini e altri in un'area di lavoro centralizzata.

Bozza vocale: usa usa ClickUp Talk to Text per dettare appunti di riunioni o idee per campagne. BrainGPT trasformerà i pensieri espressi a voce in attività concrete senza bisogno di digitare.

Approfondimenti cross-app: chiedi "Riassumi le tendenze competitive dalle pagine web recenti e dai link", e Brain MAX ti fornirà una ricerca di mercato con citazioni collegate ai tuoi documenti chiedi "Riassumi le tendenze competitive dalle pagine web recenti e dai link", e Brain MAX ti fornirà una ricerca di mercato con citazioni collegate ai tuoi documenti di strategia di marketing per la crescita.

Trasforma idee di crescita sparse in esperimenti orientati al fatturato

Il modello di lavagna online Growth Experiments di ClickUp offre al tuo team un sistema visivo per passare dall'ideazione all'analisi senza perdere il contesto.

Risolve il caos della gestione degli esperimenti tra diapositive, fogli di calcolo e thread Slack centralizzando tutto in un unico flusso di lavoro collaborativo.

Ottieni un modello gratis Crea un piano completo per tutti i tuoi esperimenti di crescita con il modello di lavagna online per esperimenti di crescita di ClickUp.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Struttura chiara basata su fasi: organizza gli esperimenti in base alle fasi di ideazione, pianificazione, implementazione, test e analisi, in modo che nulla rimanga bloccato a metà del processo.

Priorità visiva: scopri quali scommesse sulla crescita sono attive, ritardate o pronte per essere lanciate a colpo d'occhio, senza dover scavare nei report.

Allineamento interfunzionale: i team di prodotto, marketing e ricavi collaborano su un'unica piattaforma condivisa invece che su strumenti separati.

Trasforma i dati in chiari approfondimenti sulla leadership nella crescita

In qualità di leader della crescita, hai bisogno di un modo rapido per trasformare segnali di performance sparsi in informazioni strutturate per la condivisione con gli stakeholder.

Il modello di report analitico di ClickUp consolida le metriche di performance, come i dati delle sessioni, il movimento del funnel e i segnali delle campagne, in informazioni pronte per essere utilizzate dai dirigenti.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di report analitico di ClickUp per effettuare il monitoraggio, l'analisi e la reportistica sulle metriche chiave relative alla crescita e alle prestazioni.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Struttura pronta per i dirigenti: presenta il totale delle sessioni, le tendenze, l'analisi del traffico e i cambiamenti nelle prestazioni in un formato che i dirigenti possono esaminare a colpo d'occhio.

Cadenza di reportistica standardizzata: elimina i fogli di calcolo una tantum e crea un ritmo di analisi ripetibile su base settimanale o mensile.

Segnale sopra il rumore: evidenzia i cambiamenti significativi come picchi, cali e cambiamenti di canale invece di sopraffare gli stakeholder con esportazioni grezze.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Trasforma le discussioni sulla crescita in azioni concrete con ClickUp Chat . Collega le conversazioni live ad attività, esperimenti e metriche in modo che il flusso di feedback in tempo reale confluisca direttamente nell'esecuzione.

Centralizza i riassunti degli esperimenti, le ipotesi di crescita, i modelli di reddito e le analisi post mortem in ClickUp Docs , che rimangono collegati alle attività e ai dashboard.

Mappa visivamente i funnel, i percorsi del ciclo di vita e le roadmap di sperimentazione. Utilizza le lavagne online collaborative ClickUp per testare le iniziative di crescita prima di impegnare risorse ingegneristiche o di marketing.

Attiva automaticamente follow-up di esperimenti, avvisi metrici, cambiamenti di titolarità e flussi di lavoro del ciclo di vita con ClickUp Automazioni

Esecuzione della sincronizzazione di CRM, analisi, piattaforme pubblicitarie e dati di prodotto in modo che i segnali di acquisizione, attivazione e ricavi vivano in un unico livello operativo utilizzando le integrazioni ClickUp.

Utilizza i dashboard di ClickUp per creare centri di comando della crescita in tempo reale che consolidano le metriche di acquisizione, attivazione, fidelizzazione e ricavi in un'unica vista unificata.

Limiti di ClickUp

Le sue funzionalità avanzate richiedono tempo per abituarsi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.850 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (elenco, bacheca, calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

2. 6sense (ideale per i team B2B che danno priorità agli account target utilizzando i dati sulle intenzioni)

tramite 6sense

6sense è una piattaforma ABM che unifica i tuoi dati web, pubblicitari, email e commerciali in un unico sistema basato sull'IA.

Fornisce analisi predittive che aiutano i dirigenti senior come te ad anticipare la domanda e preparare i leader ad agire prima nel ciclo di acquisto.

6sense consente l'automazione dell'orchestrazione. Ad esempio, in base alla fase di acquisto di un account (ad esempio, consapevolezza vs. decisione), la piattaforma può iscrivere automaticamente i contatti a sequenze di email specializzate o avvisare un rappresentante di chiamare.

6sense è anche in grado di identificare le aziende che effettuano ricerche in modalità stealth, molto prima che compilino un modulo o parlino con il reparto commerciale. Lo fa mettendo in correlazione segnali frammentati, come dati IP, cookie e consumo di contenuti.

Le migliori funzionalità di 6sense

Distribuisci la spesa pubblicitaria su LinkedIn, Meta, Google e canali programmatici in base agli account che entrano in modalità di acquisto in tempo reale.

Rileva i segnali di acquisto, dai priorità agli account che mostrano un reale intento di acquisto, invia messaggi pertinenti e stabilisci connessioni con gli acquirenti durante la loro fase di ricerca.

Automatizza i follow-up specifici per ruolo lo stesso giorno in cui termina un evento, in modo che ogni partecipante riceva comunicazioni pertinenti senza esportazioni CSV, pulizia degli elenchi o flussi di lavoro una tantum.

Limiti di 6sense

La configurazione iniziale e la creazione di report sono considerate sfide che richiedono un lavoro richiesto e una competenza considerevoli per ottenere il massimo valore.

Prezzi di 6sense

Versione di prova gratis

Prezzi per le aziende

Valutazioni e recensioni di 6sense

G2: 4,2/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 6sense?

Un utente G2 afferma:

6sense fornisce potenti dati sulle intenzioni e approfondimenti predittivi che aiutano a dare priorità agli account di alto valore e a concentrare gli sforzi commerciali e di marketing in modo più efficace. Le informazioni sugli account, la visibilità della fase di acquisto e le capacità di segmentazione consentono un targeting e una personalizzazione migliori. Si integra bene anche con il CRM, rendendo più snello il monitoraggio delle prestazioni.

6sense fornisce potenti dati sulle intenzioni e approfondimenti predittivi che aiutano a dare priorità agli account di alto valore e a concentrare gli sforzi di vendita e marketing in modo più efficace. Le informazioni sugli account, la visibilità della fase di acquisto e le capacità di segmentazione consentono un targeting e una personalizzazione migliori. Si integra bene anche con il CRM, rendendo più snello il monitoraggio delle prestazioni.

👀 Lo sapevate? Secondo uno studio globale condotto su oltre 1.200 leader L&D e funzionali, una delle principali sfide di leadership odierne è quella di formare leader in grado di accogliere il cambiamento continuo e stabilire una connessione tra le intuizioni basate sui dati e i risultati di crescita.

3. ZoomInfo Commercial (ideale per i team commerciali che cercano lead e gestiscono volumi elevati di chiamate in uscita)

tramite ZoomInfo commerciale

Vuoi creare un database di account basato sui tuoi profili di clienti ideali (ICP) e raggiungere i decisori rilevanti? ZoomInfo Sales, un software di prospezione commerciale B2B, può aiutarti ad affrontare le sfide comuni del mondo reale nella prospezione outbound.

Ti dà accesso a oltre 70 milioni di numeri di telefono diretti e più di 174 milioni di indirizzi email verificati.

Attraverso i suoi moduli Engage/Chorus, ZoomInfo Sales registra e trascrive ogni riunione commerciale. Utilizza quindi l'IA per il monitoraggio dei rischi delle trattative (ad esempio, la menzione di un concorrente) o dei segnali di acquisto (ad esempio, domande sui prezzi).

Oltre all'intento basato sulle parole chiave, ZoomInfo si distingue per i suoi trigger basati sugli eventi. Avvisa il tuo team dei cambiamenti all'interno degli account ICP. Ad esempio, potresti scoprire che un'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari, ha assunto un nuovo CMO o ha aggiunto un prodotto della concorrenza al proprio portafoglio. Ciò consente al tuo team di intraprendere azioni tempestive e pertinenti.

ZoomInfo commerciale: le migliori funzionalità/funzioni

Progetta e gestisci cadenze commerciali multi-touch tramite telefono ed email da un unico flusso di lavoro.

Analizza le interazioni con i clienti, comprendi perché le trattative vengono concluse o perse e effettua una previsione della pipeline con una solida analisi dei dati.

Utilizza l'intenzione dell'acquirente, l'attività web, il fit scoring e l'estensione Chrome di ZoomInfo per identificare e dare priorità agli account con maggiore probabilità di conversione.

Limiti commerciali di ZoomInfo

Importare i record nel CRM, assegnarli ai rappresentanti o taggare le campagne può sembrare complicato e poco intuitivo.

Prezzi commerciali di ZoomInfo

ZoomInfo Professional: Prezzi personalizzati

Copilot Advanced: Prezzi personalizzati

Copilot Enterprise: Prezzi personalizzati

ZoomInfo Valutazioni e recensioni commerciali

G2: 4,5/5 (oltre 8.930 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ZoomInfo Commercial?

Un utente G2 afferma:

ZoomInfo migliora sia le nostre attività commerciali che di marketing, fornendo un punto di riferimento unico per le informazioni di contatto dei rivenditori e dei negozianti con cui stiamo attivamente cercando di fare affari. Il programma è facile da usare. Utilizziamo ZoomInfo ogni giorno ed è diventato parte integrante del nostro processo. Le automazioni che è possibile impostare ci consentono di essere informati sui potenziali clienti prima dei nostri concorrenti.

ZoomInfo migliora sia le nostre attività commerciali che di marketing, fornendo un punto di riferimento unico per le informazioni di contatto dei rivenditori e dei negozianti con cui stiamo attivamente cercando di fare affari. Il programma è facile da usare. Utilizziamo ZoomInfo ogni giorno ed è diventato parte integrante del nostro processo. Le automazioni che è possibile impostare ci consentono di essere informati sui potenziali clienti prima dei nostri concorrenti.

4. HubSpot (ideale per team in crescita che gestiscono CRM, marketing e attività commerciali su un'unica piattaforma)

tramite HubSpot

HubSpot è una piattaforma CRM basata su cloud che centralizza i dati relativi al marketing, al commerciale e ai clienti, facilitando l'integrazione dell'IA nei flussi di lavoro quotidiani relativi alle entrate.

Con il suo Smart CRM, puoi definire oggetti personalizzati, eventi, regole di punteggio e calcoli per modellare il funzionamento aziendale.

I record vengono automaticamente arricchiti utilizzando i dati provenienti da email, chiamate, attività sul sito web e il set di dati di HubSpot, in modo che i profili rimangano aggiornati senza necessità di aggiornamenti manuali.

Inoltre, puoi porre domande a HubSpot in linguaggio semplice su record CRM, conversazioni, documenti e fonti collegate e ottenere risposte immediate senza dover cambiare strumento o attendere la reportistica.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Combina dati di prima e terza parte e mantienili sincronizzati su tutto il tuo stack, con integrazioni bidirezionali in tempo reale tra l'archiviazione cloud e oltre 100 strumenti.

Utilizza gli agenti di contenuto per generare pagine di landing e blog di alta qualità, quindi remixa ogni risorsa in più formati in linea con il marchio.

Crea flussi di chiamata sofisticati con alberi telefonici a risposta vocale interattiva e abilita l'instradamento e i trasferimenti del team.

Limiti di HubSpot

I prezzi aumentano rapidamente con la crescita del database, delle dimensioni del team e delle esigenze di automazione, trasformando la piattaforma in un enorme investimento a lungo termine.

Prezzi HubSpot

Free

Starter: A partire da 20 $ al mese per utente

Professional: A partire da 100 $ al mese per utente

Enterprise: a partire da 150 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 34.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

Un utente G2 afferma:

Il vantaggio principale di HubSpot è il suo ecosistema completo e all-in-one. I flussi di lavoro di automazione sono altamente intuitivi e ci consentono di coltivare i lead in modo efficiente senza dover intervenire manualmente ogni volta. Apprezzo in particolare la fluidità con cui il generatore di landing page si collega alle nostre analisi, fornendo una prospettiva chiara e in tempo reale sul percorso dei nostri clienti. Colma davvero il divario tra i nostri sforzi di marketing e i risultati basati sui dati.

Il vantaggio principale di HubSpot è il suo ecosistema completo e all-in-one. I flussi di lavoro di automazione sono altamente intuitivi e ci consentono di coltivare i lead in modo efficiente senza dover intervenire manualmente ogni volta. Apprezzo in particolare la fluidità con cui il generatore di landing page si collega alle nostre analisi, fornendo una prospettiva chiara e in tempo reale sul percorso dei nostri clienti. Colma davvero il divario tra i nostri sforzi di marketing e i risultati basati sui dati.

5. Marketo Engage (ideale per i team B2B che gestiscono cicli di vendita lunghi e campagne complesse)

tramite Marketo Engage

In qualità di leader della crescita, ti viene spesso chiesto: "È possibile ricondurre ogni dollaro speso in marketing a un ricavo effettivo?" Marketo Engage, una piattaforma di automazione del marketing basata sull'IA, aiuta a colmare le lacune nell'attribuzione, migliorando al contempo il monitoraggio dei progressi nei cicli di vendita lunghi.

Utilizzandolo, puoi gestire l'acquisizione e la fidelizzazione cross-channel, sfruttare le integrazioni CRM native per garantire la sincronizzazione dei dati commerciali e di marketing e far crescere pipeline prevedibili.

Per i leader emergenti, offre l'attribuzione multi-touch (MTA) leader del settore. Effettua il monitoraggio di ogni punto di contatto, dal primo clic anonimo su un annuncio al webinar finale di prevendita, e lo mappa alle entrate nel sistema CRM.

Per evitare lo spostamento del marchio e la proliferazione di campagne una tantum, Marketo fornisce anche modelli di programma e funzionalità di clonazione. Ciò significa che un team centrale può definire un programma webinar perfetto e i team regionali o di prodotto possono clonarlo, modificando solo variabili come la data, il relatore o il segmento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Marketo Engage

Organizza campagne email una tantum e ricorrenti o inviale in base al comportamento dei clienti in tempo reale, ai cambiamenti del pubblico e agli aggiornamenti del tuo CRM.

Genera percorsi cliente in più passaggi da brief, testi, immagini o prompt vocali per ridurre drasticamente i tempi di creazione delle campagne e accelerare l'esecuzione del go-to-market.

Traccia i segnali di coinvolgimento di alto valore dei potenziali clienti, come i video guardati o i sondaggi completati, e utilizzali per promuovere una segmentazione precisa su tutti i canali.

Limiti di Marketo Engage

La piattaforma è complessa dal punto di vista operativo e spesso richiede una persona dedicata alle operazioni di marketing solo per gestirla, il che la rende poco pratica per le organizzazioni più piccole.

Prezzi di Marketo Engage

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Marketo Engage?

Un utente G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Adobe Marketo Engage è la sua potenza e il controllo che offre per l'automazione del marketing B2B. Gestisce la complessa gestione dei lead, il punteggio, il monitoraggio del ciclo di vita e il nurturing in più fasi molto meglio rispetto a strumenti più leggeri, soprattutto per le organizzazioni con cicli di vendita lunghi e più punti di contatto. La flessibilità delle liste intelligenti, delle campagne intelligenti e dei token consente di creare un'automazione altamente personalizzata mantenendola scalabile.

Ciò che mi piace di più di Adobe Marketo Engage è la sua potenza e il controllo che offre per l'automazione del marketing B2B. Gestisce la complessa gestione dei lead, il punteggio, il monitoraggio del ciclo di vita e il nurturing in più passaggi molto meglio rispetto a strumenti più leggeri, soprattutto per le organizzazioni con cicli di vendita lunghi e più punti di contatto. La flessibilità degli elenchi intelligenti, delle campagne intelligenti e dei token consente di creare un'automazione altamente personalizzata mantenendola scalabile.

6. Amplitude IA (ideale per i team di prodotto che analizzano il comportamento e migliorano la fidelizzazione)

tramite Amplitude IA

Amplitude AI è una piattaforma di analisi IA che ti aiuta a effettuare il monitoraggio, la visualizzazione e l'analisi del comportamento degli utenti su web e app mobili.

Esegue innanzitutto una ricerca semantica delle dashboard e della documentazione esistenti della tua azienda. Quindi, se, ad esempio, un collega ha già creato quel grafico, te lo mostra per garantire un'unica versione della verità.

Amplitude ti dà anche accesso ad agenti di crescita che agiscono come compagni di squadra digitali. Tu imposti un obiettivo (ad esempio, aumentare la fidelizzazione D7 per il segmento dell'istruzione). L'agente monitora automaticamente il comportamento, identifica i punti di attrito e suggerisce specifici test A/B o regolazioni degli interruttori di funzionalità.

Automated Insights di Amplitude imita un analista esperto. Ad esempio, se la conversione al checkout cala del 15%, l'IA ti avvisa e mette in relazione una serie di strumenti (controllando gli interruttori di funzionalità recenti, le campagne di marketing e i gruppi specifici per dispositivo) per trovare il motivo.

Le migliori funzionalità di Amplitude IA

Interroga i dati relativi ai prodotti e alla crescita in un linguaggio semplice e visualizza immediatamente le risposte sotto forma di grafici e tabelle, eliminando la dipendenza dagli analisti per le decisioni quotidiane.

Normalizza automaticamente gli UTM e i referrer in canali puliti, creando una base affidabile per l'analisi dell'acquisizione.

Tieni sotto controllo il ritorno sulla spesa pubblicitaria su Google, Meta e il tuo data warehouse per orientare la riallocazione del budget.

Limiti di Amplitude IA

Alcuni piani tariffari limitano le visualizzazioni a un periodo di un anno, il che restringe la possibilità di visualizzare a colpo d'occhio le prestazioni a lungo termine e le tendenze pluriennali.

Prezzi di Amplitude IA

Starter: Gratis

In più: A partire da 61 $ al mese

Crescita: prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amplitude IA

G2: 4,5/5 (oltre 3.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 65 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Amplitude IA?

Un utente G2 afferma:

Adoro Amplitude Analytics perché è uno strumento super potente che raccoglie un'enorme quantità di dati e li organizza in dashboard di facile comprensione. Apprezzo la possibilità di vedere quali funzionalità/funzioni vengono utilizzate o meno da clienti specifici e di avere un quadro generale di come viene utilizzato il nostro strumento.

Adoro Amplitude Analytics perché è uno strumento super potente che raccoglie un'enorme quantità di dati e li organizza in dashboard di facile comprensione. Apprezzo la possibilità di vedere quali funzionalità/funzioni vengono utilizzate o meno da clienti specifici e di avere un quadro generale di come viene utilizzato il nostro strumento.

7. Salesforce (ideale per grandi organizzazioni che gestiscono flussi di lavoro complessi relativi alle entrate)

tramite Salesforce

Desideri una visione a 360 gradi del percorso del cliente? Valuta l'utilizzo di Salesforce, un sistema CRM basato su cloud.

Quando i segnali relativi ai tuoi prodotti vengono collegati a Salesforce, questo diventa un sistema di registrazione in tempo reale. Le azioni intraprese dall'utente finale all'interno dell'app possono essere riportate sul suo profilo in pochi istanti. Ciò offre al tuo team a contatto con i clienti una visibilità immediata sul comportamento in tempo reale.

Ciò significa che l'outreach può essere guidato da ciò che è appena accaduto, non dai dati della settimana precedente. Salesforce sfrutta anche l'IA Einstein per passare dall'analisi descrittiva (ciò che è accaduto) alle intuizioni predittive (ciò che accadrà).

Identifica le trattative a rischio prima che falliscano e individua i modelli vincenti dei migliori performer che possono essere codificati in tutto il team per adeguare le iniziative di crescita guidate dal prodotto.

Inoltre, a differenza dei chatbot generici, gli agenti Salesforce Agentforce possono eseguire attività all'interno del CRM, come qualificare un lead, ricercare la reportistica finanziaria di un'azienda, aggiornare la fase di un accordo e redigere un contratto su misura.

Le migliori funzionalità di Salesforce

Integra facilmente i partner, lancia campagne congiunte e gestisci le valute tra i partner e i tuoi programmi da un unico sistema.

Utilizza gli agenti IA per riassumere automaticamente le risoluzioni dei casi e creare una base di conoscenze, migliorando le prestazioni in prima linea fin dal primo giorno.

Trasmetti le analisi CRM su Slack per trovare, condividere e discutere approfondimenti tramite sottoscrizioni automatiche e avvisi in tempo reale.

Limiti di Salesforce

Le implementazioni di grandi dimensioni con un elevato livello di automazione sulla piattaforma possono presentare problemi di latenza o stabilità se i flussi e i processi non sono ottimizzati con attenzione.

Prezzi di Salesforce

CRM: Salesforce Starter: 25 $/mese per utente Salesforce Pro: 100 $/mese per utente

Salesforce Starter: 25 $ al mese per utente

Salesforce Pro: 100 $ al mese per utente

Analisi: Tableau: 75 $+/mese per utente Analisi CRM: 140 $+/mese per utente Revenue Intelligence: 250 $/mese per utente

Tableau: 75 $+/mese per utente

CRM Analytics: 140 $+/mese per utente

Revenue Intelligence: 250 $ al mese per utente

Einstein: Prezzi personalizzati

Salesforce Starter: 25 $ al mese per utente

Salesforce Pro: 100 $ al mese per utente

Tableau: 75 $+/mese per utente

CRM Analytics: 140 $+/mese per utente

Revenue Intelligence: 250 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,5/5 (oltre 3.800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 380 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce?

Un utente G2 afferma:

La piattaforma Salesforce è parte integrante delle mie operazioni quotidiane e mi aiuta a rimanere organizzato ed efficiente. Apprezzo la sua capacità di centralizzare tutte le informazioni sui clienti, rendendo la gestione dei casi più semplice e gestibile. Mi piace il modo in cui posso creare e gestire le richieste dei clienti, il che rende tutto facile da monitorare e organizzare. Mi permette di dare priorità alle attività, monitorare lo stato di ogni caso e mantenere una comunicazione chiara con i clienti e i team interni.

La piattaforma Salesforce è parte integrante delle mie operazioni quotidiane e mi aiuta a rimanere organizzato ed efficiente. Apprezzo la sua capacità di centralizzare tutte le informazioni sui clienti, rendendo la gestione dei casi più semplice e gestibile. Mi piace il modo in cui posso creare e gestire le richieste dei clienti, il che rende tutto facile da tracciare e organizzare. Mi permette di dare priorità alle attività, monitorare lo stato di ogni caso e mantenere una comunicazione chiara con i clienti e i team interni.

👀 Lo sapevate? Il concetto di "viralità" esisteva già molto prima della gestione dei social media. All'inizio del 1900, i modelli di contagio del passaparola sono stati studiati insieme all'epidemiologia, influenzando la forma in cui i marketer hanno successivamente compreso i referral loop e gli effetti di rete.

8. Clay (ideale per team GTM snelli che desiderano creare rapidamente elenchi di destinatari mirati)

tramite Clay

Clay è una piattaforma di dati IA per i team Go-to-Market (GTM) che consente di arricchire i lead in entrata con oltre 150 punti dati e ricerche IA integrate.

Utilizza una tecnica di arricchimento a cascata che querya in sequenza più provider di dati di terze parti. Se una fonte non riesce a trovare un indirizzo email o un numero di telefono verificato, Clay controlla automaticamente la fonte successiva. Ciò migliora la copertura e i tassi di corrispondenza rispetto agli strumenti di arricchimento a fonte singola.

Puoi anche chiedere a Clay di visitare il sito di ciascuna azienda, controllare la pagina "Carriere", identificare i ruoli disponibili e riepilogare/riassumere i recenti lanci di prodotti utilizzando il web scraping IA e gli LLM, quindi utilizzare quel contesto per generare una frase di apertura personalizzata.

Le migliori funzionalità di Clay

Definisci tassonomie personalizzate, normalizza campi come nomi di aziende e intervalli di fatturato e mantieni tracce di audit per la conformità.

Fornisci ai rappresentanti commerciali email personalizzate scritte citando ricerche web basate sull'IA, numeri di telefono di alta qualità e sequenze automatizzate.

Crea, testa e ripeti facilmente nuove idee di crescita (come l'outreach basato su trigger per cambiamenti di lavoro o eventi di finanziamento) utilizzando la sua interfaccia simile a un foglio di calcolo.

Limiti di Clay

Con così tante origini dati e opzioni di personalizzazione, la piattaforma può sembrare complessa per gli utenti non esperti di tecnologia.

Prezzi Clay

Free

Starter: 149 $ al mese

Explorer: 349 $ al mese

Pro: 800 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clay

G2: 4,8/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clay?

Un utente G2 afferma:

Apprezzo molto l'interattività e la facilità d'uso di Clay. Si integra con molti degli strumenti e delle fonti che già utilizzo, rendendolo comodo da usare. Apprezzo molto anche Sculptor e Sequencer, che si sono rivelati potenti strumenti per sperimentare campagne outbound, trovare contatti simili e generare testi di outreach.

Apprezzo molto l'interattività e la facilità d'uso di Clay. Si integra con molti degli strumenti e delle fonti che già utilizzo, rendendolo comodo da usare. Apprezzo molto anche Sculptor e Sequencer, che si sono rivelati potenti strumenti per sperimentare campagne outbound, trovare contatti simili e generare testi di outreach.

9. Drift (ideale per i team B2B che convertono i visitatori del sito web con un alto livello di interesse tramite chat)

tramite Drift

Drift è una piattaforma di marketing e vendita conversazionale basata sull'IA. Utilizzando gli AI Playbook, è in grado di qualificare i visitatori del sito web, rispondere a domande tecniche comuni e indirizzare o prenotare riunioni direttamente sul calendario di un account executive.

Più recentemente, Drift è passato dai rigidi bot a pulsante agli agenti di IA generativa addestrati su un ampio corpus di conversazioni B2B. Questi agenti sono in grado di gestire domande a risposta aperta su prezzi, integrazioni e sicurezza, invece di costringere i visitatori a seguire menu predefiniti.

In pratica, questo ti consente di estendere la copertura commerciale in tempo reale in tutte le regioni e fusi orari senza ampliare il tuo team di prima linea, il che è utile quando cerchi di creare un team di crescita senza aumentare immediatamente il numero di dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift

Indirizza i lead di alto valore o corrispondenti all'ICP dai moduli statici alla chat in tempo reale o ai flussi di pianificazione integrati.

Aggrega tutti i thread di LinkedIn in un'unica dashboard in modo da poter verificare la qualità delle conversazioni e la velocità di risposta a livello di team.

Analizza ogni operazione in corso per individuare rischi, dinamiche e azioni ottimali, trasformando la pipeline in un punto di contatto attivo per il tuo team.

Limiti di Drift

Le integrazioni multisistema e le implementazioni personalizzate sulla piattaforma possono diventare complesse e richiedere competenze specialistiche.

Prezzi Drift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Drift?

Un utente G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di Drift è la sua capacità di trasformare le chat dei siti web in opportunità di vendita immediate. La piattaforma indirizza in modo efficiente le richieste complesse dei clienti al rappresentante appropriato, consente di pianificare riunioni istantanee e si integra perfettamente con strumenti di marketing come HubSpot, Salesforce e Adobe Marketo. Drift è particolarmente adatto alle aziende B2B SaaS che mirano ad accelerare il loro processo commerciale.

Ciò che apprezzo di più di Drift è la sua capacità di trasformare le chat dei siti web in opportunità di vendita immediate. La piattaforma indirizza in modo efficiente le richieste complesse dei clienti al rappresentante appropriato, consente di pianificare riunioni istantanee e si integra perfettamente con strumenti di marketing come HubSpot, Salesforce e Adobe Marketo. Drift è particolarmente adatto alle aziende B2B SaaS che mirano ad accelerare il loro processo commerciale.

10. Dynamic Yield (ideale per i team che personalizzano le esperienze su web, app e commercio)

tramite Dynamic Yield

Come garantire che ogni cliente viva l'esperienza giusta al momento giusto, ovunque interagisca con te? Utilizza Dynamic Yield, una piattaforma di personalizzazione e ottimizzazione dell'esperienza basata sull'IA.

Con il suo Experience OS, puoi abbinare algoritmicamente le esperienze alle intenzioni degli utenti e prevedere le azioni successive, rendendolo un potente complemento al software di pianificazione strategica utilizzato per la crescita guidata dall'esperienza.

Dynamic Yield testa, apprende e si adatta continuamente, consentendoti di andare oltre i segmenti statici e passare a decisioni per singolo utente su tutti i canali.

Ciò garantisce che, ad esempio, se un utente vede un'offerta del 20% di sconto sugli stivali sul tuo sito web, non vedrà un'offerta del 10% di sconto sui cappotti nella sua email 5 minuti dopo. Dynamic Yield sincronizza l'esperienza su web, app mobili, email e persino chioschi o sistemi POS.

Inoltre, la sua architettura dati flessibile e l'API aperta consentono l'integrazione con piattaforme CMS, sistemi di e-commerce, DMP, strumenti di marketing basati sull'IA, tag manager e stack di analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynamic Yield

Accedi a decine di strategie avanzate, da AffinityML al targeting predittivo basato sulla posizione geografica, e potenziatele con dati contestuali, CRM, fedeltà e in-store per fornire raccomandazioni più redditizie.

Crea esperimenti e ottimizza le esperienze per qualsiasi gruppo di destinatari con un editor "What You See Is What You Get" senza l'aiuto di progettazione o sviluppo.

Seleziona il KPI giusto per ogni campagna di personalizzazione e sperimentazione per assicurarti di ottimizzare gli obiettivi corretti.

Limiti di Dynamic Yield

Nonostante siano "no-code", i casi d'uso avanzati e i test A/B richiedono comunque uno sviluppo personalizzato, creando una dipendenza continua dai team di ingegneri.

Prezzi di Dynamic Yield

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dynamic Yield?

Un utente G2 afferma:

Dynamic Yield è una piattaforma di personalizzazione best-in-class che ha notevolmente ampliato il lavoro richiesto per la personalizzazione su più marchi. I suoi robusti strumenti di segmentazione e targeting ci consentono di realizzare campagne efficaci e basate sui dati su web, dispositivi mobili ed email, creando un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità.

Dynamic Yield è una piattaforma di personalizzazione best-in-class che ha notevolmente ampliato il lavoro richiesto per la personalizzazione su più marchi. I suoi robusti strumenti di segmentazione e targeting ci consentono di realizzare campagne efficaci e basate sui dati su web, dispositivi mobili ed email, creando un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità.

Porta a termine la tua strategia di crescita con ClickUp

La maggior parte degli strumenti di IA per la leadership di crescita affianca il tuo lavoro. L'area di lavoro Converged AI di ClickUp opera al suo interno.

ClickUp combina l'IA con progetti, attività, documenti, conversazioni e sequenze in tempo reale in un unico sistema. Ciò significa che l'IA non solo comprende ciò che stai chiedendo, ma anche ciò che sta già accadendo, cosa è in blocco e cosa deve essere fatto successivamente.

Il vantaggio deriva dalla convergenza:

Il contesto vive dove si svolge il lavoro, non nei prompt copiati

La titolarità e le sequenze aggiungono responsabilità

I tuoi colleghi di IA, i Super Agenti, fanno il lavoro pesante da fare al posto tuo.

Sei pronto a scoprire la potenza di un'area di lavoro AI convergente? Registrati gratis su ClickUp.