Le 10 migliori alternative a Epicflow nel [anno]

Epicflow gestisce bene la visibilità della pipeline.

Ma così facendo, il tuo team si ritrova a dover utilizzare app separate per le attività, i documenti e la collaborazione quotidiana. Con il 68% dei lavoratori che non dispone di tempo sufficiente per concentrarsi senza interruzioni a causa del continuo passaggio da un'app all'altra, questa frammentazione è costosa.

Questa guida ti illustra le migliori alternative a Epicflow, che spaziano da strumenti dedicati alla pianificazione a aree di lavoro convergenti in cui la pianificazione delle risorse va di pari passo con l'esecuzione, in modo che tu possa trovare la soluzione più adatta al modo in cui il tuo team lavora effettivamente.

10 alternative a Epicflow in sintesi

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp Area di lavoro AI convergente, Attività e viste, Vista Carico di lavoro, Automazioni, ClickUp Brain, Super agenti, Correzione di bozze, Dashboard, Monitoraggio del tempo e Chat Teams di tutte le dimensioni che desiderano consegna, collaborazione e visibilità delle risorse in un unico sistema integrato Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Jira Pianificazione degli sprint, roadmap avanzate (piani), mappatura delle dipendenze, JQL, report burndown e di velocità Teams di sviluppo software Agile che gestiscono sprint e backlog in grandi aziende Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 7,91 $ al mese per utente Float Pianificazione drag-and-drop, percentuale di utilizzo, permessi e ore lavorative, budget del progetto Teams di piccole e medie dimensioni che desiderano una pianificazione visiva semplice e controlli rapidi della capacità I piani a pagamento partono da 8,50 $ al mese per utente. Resource Guru Calendario delle risorse, gestione dei conflitti, monitoraggio delle ferie, prenotazioni provvisorie Piccoli team che necessitano di una pianificazione chiara e di una gestione delle ferie I piani a pagamento partono da 5 $ al mese a persona Monday.com Bacheche personalizzate, widget Carico di lavoro, Sequenza e Gantt, automazioni, dashboard Team e agenzie di medie dimensioni che desiderano una gestione flessibile del lavoro con visualizzazioni di base delle risorse Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per postazione Runn Grafici in tempo reale sulla capacità, tabelle orarie, utilizzo, pianificazione degli scenari, previsioni finanziarie Agenzie e società di consulenza di tutte le dimensioni che necessitano di risorse legate alle previsioni I piani a pagamento partono da 9 $ al mese per postazione Celoxis Pianificazione del portfolio, grafici di carico delle risorse, pianificazione multiprogetto, monitoraggio di tempi e costi PMO che necessitano di controllo a livello di portfolio e ottimizzazione delle risorse in grandi organizzazioni I piani a pagamento partono da 10 $ per utente Previsione Pianificazione assistita dall'IA, dashboard di utilizzo, monitoraggio del budget, pianificazione in stile PSA Grandi team di servizi professionali che ottimizzano l'utilizzo e la redditività Prezzi personalizzati Teamwork.com Consegna dei progetti ai clienti, pianificazione delle risorse, vista Carico di lavoro, monitoraggio del tempo fatturabile Team di piccole e grandi dimensioni a contatto con i clienti che necessitano di gestire progetti e risorse sotto lo stesso tetto Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,99 $/utente/mese Kelloo Previsione della domanda, pianificazione basata sulle competenze, dashboard del portfolio, pianificazione "what-if" PMO di piccole e medie dimensioni che pianificano la capacità a lungo termine nell'ambito di una pipeline di progetti I piani a pagamento partono da 2,09 $ al mese per risorsa

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Perché optare per le alternative a Epicflow?

La maggior parte delle persone inizia a cercare alternative a Epicflow quando si rende conto che non ha solo bisogno di visibilità sulle risorse, ma anche di un modo più veloce per pianificare, collaborare ed eseguire effettivamente il lavoro senza strumenti aggiuntivi o una manutenzione complessa. Ecco i motivi principali:

Proliferazione degli strumenti e cambio di contesto: il lavoro finisce per essere disperso tra chat, documenti, fogli di calcolo e il tuo strumento di gestione dei progetti, quindi gli aggiornamenti e le decisioni sono sparsi ovunque e l'esecuzione rallenta

Costi elevati di configurazione e gestione: se il sistema richiede una messa a punto costante per garantire la precisione, i team smettono di fidarsi e l'adozione cala silenziosamente

Flessibilità limitata per diversi flussi di lavoro: ciò che funziona per un tipo di progetto può risultare rigido per i team interfunzionali che devono destreggiarsi tra attività ad hoc, campagne e priorità in rapida evoluzione

Scarsa collaborazione sul lavoro: quando feedback, approvazioni e passaggi di consegne non sono integrati nelle attività, si ottengono lunghe catene di commenti, contesto mancante e rielaborazioni

La reportistica non rispecchia il modo in cui viene svolto il lavoro : non è facile effettuare il monitoraggio delle metriche richieste dai dirigenti, come lo slittamento delle attività cardine, il tempo bloccato, le modifiche all'ambito o la produttività per team

Difficoltà di scalabilità con la crescita del team: man mano che aumentano i progetti e il numero di persone, diventa più difficile mantenere allineate le priorità, bilanciare i carichi di lavoro e chiarire le dipendenze

Le migliori alternative a Epicflow da utilizzare

Ora approfondiamo l'argomento per esaminare le migliori alternative a Epicflow tra cui puoi scegliere:

1. ClickUp (Ideale per riunire risorse, consegna, collaborazione e IA in un unico spazio di lavoro)

Epicflow svolge un ottimo lavoro nell'ottimizzazione delle risorse, ma la maggior parte dei team finisce comunque per gestire il resto del sistema operativo altrove, utilizzando diversi strumenti non integrati tra loro.

E questa proliferazione di strumenti aumenta rapidamente. Secondo il rapporto "State of Productivity" di ClickUp, i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti.

È in questi casi che serve un'alternativa più potente come ClickUp. Si tratta di uno spazio di lavoro AI convergente che riunisce risorse, attività, documenti, chat, dashboard, automazioni e IA in un unico sistema interconnesso.

Ecco come ClickUp aiuta i team a pianificare, consegnare e rimanere allineati:

Gestisci le attività quotidiane su ClickUp attività

Le startup e i team dinamici non hanno difficoltà con i grandi piani. La loro sfida sono le migliaia di piccole attività che si accumulano ogni giorno. ClickUp Tasks assegna a ogni attività una sede unica per la titolarità, la priorità, lo stato, le date di scadenza e le dipendenze. In questo modo, nulla di ciò che aggiungi alla tua lista di attività andrà mai perso.

Assegna a ogni attività una sede tracciabile per la titolarità e le scadenze con le attività di ClickUp

E poiché ogni team preferisce visualizzare il lavoro in modo diverso, puoi abbinare le attività alle viste di ClickUp per adattarle al modo in cui il tuo team opera. Usa l'Elenco per i backlog strutturati, la Bacheca per il flusso, il Calendario per le scadenze e le viste in stile Sequenza quando la sequenza è importante.

Individua tempestivamente i rischi legati alla capacità con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Quando si espande l'attività, il vero rischio si profila quando c'è troppo lavoro sulle persone sbagliate al momento sbagliato. La vista Carico di lavoro di ClickUp ti aiuta a visualizzare la capacità del team che puoi utilizzare in tempo reale per individuare il sovraccarico prima che si trasformi in scadenze non rispettate o burnout.

Comprendi la capacità del tuo team e di tutti i reparti con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Puoi visualizzare il carico di lavoro per assegnatario in un intervallo di date, confrontarlo con la capacità di ciascuna persona e riequilibrare rapidamente il carico spostando la titolarità o modificando le sequenze. È particolarmente utile quando un progetto sembra a posto di per sé, ma le stesse poche persone stanno silenziosamente portando avanti altre tre priorità in parallelo.

Ottieni risposte immediate e indicazioni sui passaggi successivi con ClickUp Brain

Man mano che i tuoi progetti crescono, il contesto diventa il principale fattore di rallentamento. Gli aggiornamenti sono nelle attività, le specifiche nei documenti, le decisioni nei commenti e nessuno ha il tempo di mettere tutto insieme prima della prossima riunione.

ClickUp Brain risolve questo problema permettendoti di porre domande direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro e ottenere risposte legate al tuo lavoro. È in grado di riepilogare lunghe discussioni sulle attività, estrapolare decisioni chiave da qualsiasi punto del tuo spazio di lavoro e trasformare aggiornamenti disordinati in azioni concrete che puoi assegnare immediatamente.

Ottieni risposte contestualizzate sul tuo lavoro con ClickUp Brain

Quindi, invece di passare 20 minuti a metterti al passo, puoi chiedere a Brain:

"Cosa sta causando il blocco di questo lancio in questo momento?"

"Riassumi cosa è cambiato in questo progetto questa settimana"

"Trasforma questo resoconto della riunione in attività con titolari e date di scadenza"

🚀 Vantaggio di ClickUp: Utilizza i Super Agent di ClickUp come livello operativo sempre attivo. I Super Agent sono i compagni di squadra basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp che operano nel contesto completo dell'area di lavoro e possono eseguire flussi di lavoro in più passaggi per tuo conto. In poche parole, possono monitorare il lavoro, individuare i rischi e agire in base alle istruzioni, agli strumenti e alle autorizzazioni che gli fornisci. Supponiamo che tu abbia configurato un Super Agent che viene eseguito secondo una pianificazione e che: Crea attività di follow-up quando qualcosa va storto

Controlla uno spazio ClickUp alla ricerca di lavori scaduti o bloccati

Pubblica un riepilogo settimanale con i prossimi passaggi

Decide la soluzione più adatta al lavoro e assegna i compiti

Mantieni il flusso di lavoro automatico con le automazioni di ClickUp

Quando fai parte di team in forte crescita, gran parte del lavoro si blocca a causa di piccoli passaggi di consegne. Ad esempio, qualcuno modifica uno stato, ma il titolare non riceve mai la notifica. Viene creata un'attività, ma nessuno la assegna. Una data di scadenza cambia e nulla a valle viene aggiornato.

Le automazioni di ClickUp ti aiutano a eliminare quel tipo di perdita di tempo trasformando i passaggi di routine del flusso di lavoro in regole basate su trigger.

Automatizza l'assegnazione delle attività, le notifiche e i flussi di lavoro utilizzando ClickUp Automations

Puoi automatizzare le attività noiose ma essenziali come l'assegnazione delle attività quando raggiungono un determinato stato, l'applicazione di un modello quando arriva una nuova richiesta, il passaggio del lavoro alla fase successiva dopo l'approvazione o l'invio di promemoria agli stakeholder quando le scadenze si avvicinano.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cerca tra gli strumenti e sul web: ClickUp Brain MAX estrae le risposte dalla tua area di lavoro di ClickUp, dalle app collegate e dal web, con Talk to Text per prompt rapidi da voce ad azione

Tieni traccia del tempo dedicato al lavoro effettivo: ClickUp Monitoraggio del tempo ti consente di registrare il tempo direttamente sulle attività e di controllarlo nelle tabelle orarie

Visualizza immediatamente lo stato: le dashboard di ClickUp trasformano i dati delle attività in tempo reale in grafici e schede per la reportistica e il processo decisionale

Trasforma le chat in lavoro: ClickUp Chat mantiene le conversazioni nel contesto, con riassunti generati dall'IA e la creazione di attività dai messaggi, così sei sempre aggiornato

Rivedi i file direttamente sul posto: ClickUp Correzione di bozze aggiunge annotazioni su immagini, video e PDF, in modo che il feedback rimanga preciso e utilizzabile

Pro e contro di ClickUp

Vantaggi:

Piattaforma all-in-one: gestione delle risorse, attività, documenti e chat in un unico spazio di lavoro, eliminando gestione delle risorse, attività, documenti e chat in un unico spazio di lavoro, eliminando il cambio di contesto

Funzionalità native basate sull'IA: ClickUp Brain ha pieno accesso ai dati dell'area di lavoro, fornendo approfondimenti contestualizzati e utilizzabili

Flessibile per team di qualsiasi dimensione: la piattaforma si adatta sia ai singoli utenti che ai PMO delle aziende senza costringerti a utilizzare prodotti diversi

Contro:

Curva di apprendimento di base: all'inizio il livello di personalizzazione può sembrare eccessivo; è meglio iniziare con le funzionalità/funzioni principali

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

Adoro ClickUp perché rende la gestione dei nostri progetti davvero semplice. Riunisce funzionalità/funzioni che prima trovavo solo in altri programmi, come canali, chat e agenti AI. Con tutto gestito da un'unica piattaforma, tutto il contesto di lavoro rimane in un unico posto, quindi non c'è bisogno di passare continuamente da uno strumento all'altro. Questo fa una grande differenza ed è di enorme aiuto nel nostro lavoro quotidiano.

Adoro ClickUp perché rende la gestione dei nostri progetti davvero semplice. Riunisce funzionalità/funzioni che prima trovavo solo in altri programmi, come canali, chat e agenti IA. Con tutto gestito da un'unica piattaforma, tutto il contesto di lavoro rimane in un unico posto, quindi non c'è bisogno di passare continuamente da uno strumento all'altro. Questo fa una grande differenza ed è di enorme aiuto nel nostro lavoro quotidiano.

2. Jira (Ideale per i team di sviluppo software Agile che necessitano di una pianificazione della capacità basata sugli sprint)

tramite Jira

Se stai valutando le alternative a Epicflow, Jira è in genere un'ottima scelta quando il tuo lavoro è legato alla distribuzione di software, ai flussi di lavoro di ingegneria e ai team di sviluppo software Agile. È costruito attorno a un'unica fonte di verità per gli elementi di lavoro (problemi) e ai flussi di lavoro che li accompagnano dall'idea alla consegna.

Jira dà il meglio di sé quando hai bisogno di un livello di pianificazione oltre all'esecuzione. Con la Sequenza e le Roadmap avanzate (Piani) di Jira, i team possono mappare le dipendenze, allineare più progetti e gestire l'assegnazione delle risorse in base alla capacità man mano che i piani cambiano.

Le migliori funzionalità di Jira

Roadmap avanzate: pianifica il lavoro tra più team con la mappatura delle dipendenze e ricevi avvisi quando uno sprint è sovraccarico

Trova rapidamente qualsiasi cosa con JQL: suddividi i backlog di grandi dimensioni e il lavoro in corso utilizzando il Jira Query Language, in modo che i team possano creare viste precise per il triage, i rilasci, il controllo qualità e la verifica della titolarità

Reportistica su velocità e burndown: monitora la quantità di lavoro che il tuo team completa per ogni sprint per definire una pianificazione realistica della capacità per il futuro

Pro e contro di Jira

Vantaggi:

Supporto Deep Agile: Progettato appositamente per lo sviluppo software con funzionalità/funzioni native che altri strumenti riescono solo ad approssimare

Integrazione con l'ecosistema Atlassian: offre una connessione perfetta con Confluence, Bitbucket e Trello per un ambiente di sviluppo unificato

Potente linguaggio di query (JQL): crea filtri e report personalizzati per analisi sofisticate delle risorse

Contro:

Curva di apprendimento ripida: l'interfaccia può risultare disordinata e la configurazione dei flussi di lavoro richiede un notevole lavoro richiesto all'inizio

Meno adatto ai team non tecnici: i team aziendali spesso trovano la terminologia e la struttura di Jira confuse

Advanced Roadmaps ha un limite di disponibilità: le funzionalità chiave di pianificazione della capacità richiedono un accesso di livello superiore

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,91 $ al mese per utente

Premium: 14,54 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 : 4,3/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Un recensore di G2 afferma: È possibile creare dashboard specializzate, il che rende più facile visualizzare le informazioni nel modo desiderato. Lo sforzo richiesto può essere stimato utilizzando story point e QA point, facilitando la pianificazione e il monitoraggio. Supporta inoltre la gestione di più progetti in un unico posto, il che è comodo per gestire il lavoro tra team o iniziative.

Un recensore di G2 afferma:

È possibile creare dashboard specializzate, il che rende più facile visualizzare le informazioni nel modo desiderato. Il lavoro richiesto può essere stimato utilizzando story point e QA point, facilitando la pianificazione e il monitoraggio. Supporta inoltre la gestione di più progetti in un unico posto, il che è comodo per gestire il lavoro tra team o iniziative.

È possibile creare dashboard specializzate, il che rende più facile visualizzare le informazioni nel modo desiderato. Lo sforzo richiesto può essere stimato utilizzando story point e QA point, facilitando la pianificazione e il monitoraggio. Supporta inoltre la gestione di più progetti in un unico posto, il che è comodo per gestire il lavoro tra team o iniziative.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per i team Agile

3. Float (Ideale per una pianificazione visiva delle risorse all'insegna della semplicità)

tramite Float

Se il tuo problema principale è semplicemente capire chi è disponibile e quando, uno strumento di project management completo può sembrare subito troppo complesso. Ti serve solo una pianificazione delle risorse semplice e visiva, senza fronzoli. Float è progettato proprio per questo, offrendo ai responsabili delle risorse un'interfaccia pulita e intuitiva (drag-and-drop) per vedere la disponibilità a colpo d'occhio.

Si concentra su un unico obiettivo: la pianificazione delle risorse. La vista della capacità mostra le percentuali di utilizzo e consente di individuare a colpo d'occhio eventuali lacune o sovrallocazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Pianifica il lavoro in modo visivo con il drag and drop: assegna le persone ai progetti su una Sequenza in tempo reale, poi riorganizza rapidamente quando cambiano le priorità

Permessi e orario di lavoro: crea piani basati sulla capacità effettiva tenendo conto di permessi, festività e orari individuali

Budget del progetto: effettua il monitoraggio delle ore pianificate rispetto ai budget del progetto per evitare effettua il monitoraggio delle ore pianificate rispetto ai budget del progetto per evitare lo "scope creep" dal punto di vista delle risorse

Pro e contro di Float

Vantaggi:

Interfaccia visiva intuitiva: la visualizzazione del calendario è immediatamente comprensibile e richiede una formazione minima

Funzionalità mirate: evita l'eccesso di funzionalità/funzioni concentrandosi sulla pianificazione delle risorse

Ottime integrazioni: offre una connessione con strumenti di gestione dei progetti come Asana e Trello

Contro:

Funzionalità di project management limitate: nessuna gestione nativa delle attività, dei diagrammi Gantt o della documentazione

La reportistica potrebbe essere più approfondita: mancano le analisi avanzate tipiche delle piattaforme complete di gestione dei progetti

Nessun monitoraggio del tempo nativo: richiede un'integrazione per confrontare le ore pianificate con quelle effettive

Prezzi variabili

Starter: 8,50 $ al mese per utente

Pro: 14 $ al mese per persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Float

G2 : 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Float?

Un recensore di G2 afferma: Float.com offre un modo intuitivo e visivo per gestire la capacità del team e la pianificazione delle risorse. L'interfaccia basata su una Sequenza rende facile visualizzare la disponibilità, evitare l'assegnazione eccessiva e pianificare i progetti in modo efficiente. Aiuta i team a rimanere allineati e migliora l'utilizzo complessivo senza inutili complessità.

Un recensore di G2 afferma:

Float.com offre un modo intuitivo e visivo per gestire la capacità del team e la pianificazione delle risorse. L'interfaccia basata su una Sequenza rende facile visualizzare la disponibilità, evitare l'assegnazione eccessiva e pianificare i progetti in modo efficiente. Aiuta i team a rimanere allineati e migliora l'utilizzo complessivo senza inutili complessità.

Float.com offre un modo intuitivo e visivo per gestire la capacità del team e la pianificazione delle risorse. L'interfaccia basata su una Sequenza rende facile visualizzare la disponibilità, evitare l'assegnazione eccessiva e pianificare i progetti in modo efficiente. Aiuta i team a rimanere allineati e migliora l'utilizzo complessivo senza inutili complessità.

📮 ClickUp Insight: Il 64% dei dipendenti lavora occasionalmente o frequentemente al di fuori dell'orario previsto, con il 24% che fa straordinari quasi tutti i giorni! Questo non è lavoro flessibile: è lavoro senza fine. 😵‍💫 Le attività di ClickUp ti aiutano a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi più piccoli e gestibili, così saprai sempre quale passo affrontare dopo, senza sentirti sopraffatto. Basta chiedere all'IA di ClickUp di generare attività secondarie, aggiungere liste di controllo e mappare le dipendenze per rimanere organizzato e mantenere il controllo. Nel frattempo, le automazioni di ClickUp semplificano il lavoro di routine gestendo aggiornamenti, assegnazioni e promemoria, così potrai dedicare meno tempo alle attività ripetitive e più tempo a ciò che conta. 🚀 💫 Risultati concreti: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione tra i team del 20% grazie a ClickUp, garantendo una migliore connessione e coordinamento tra i team.

4. Resource Guru (Ideale per una pianificazione ottimizzata del team e la gestione delle ferie)

tramite Resource Guru

Niente manda all'aria un piano di progetto più rapidamente della consapevolezza di aver prenotato due volte il tuo capo progettista. Resource Guru è stato creato proprio per evitare che ciò accada.

Aiuta i team a evitare il sovraccarico di impegni grazie a una vista calendario precisa che mostra disponibilità, lavoro pianificato e permessi in un unico posto, supportata dalla gestione delle ferie.

Uno dei suoi punti di forza è la gestione dei conflitti, che rileva automaticamente quando qualcuno è programmato oltre la propria capacità o è stato assegnato a incarichi che si sovrappongono.

Le migliori funzionalità/funzioni di Resource Guru

Calendario visivo delle risorse: un calendario chiaro e codificato con colori mostra tutte le prenotazioni del team

Prenotazioni flessibili in caso di cambiamenti dei piani: utilizza le prenotazioni multi-risorsa e quelle provvisorie per riservare la capacità, quindi conferma una volta che l'ambito e le date sono stati definiti

Gestione delle assenze: effettua il monitoraggio delle ferie e dei giorni di malattia nello stesso sistema, in modo che i calcoli della capacità rimangano realistici

Pro e contro di Resource Guru

Vantaggi:

Semplice e mirato: gestisce la pianificazione del team e il monitoraggio della disponibilità senza inutili complicazioni

Il rilevamento dei conflitti previene il sovraccarico: gli avvisi automatici di conflitto individuano gli errori prima che questi compromettano la consegna del progetto

Dashboard personali per i membri del team: ogni persona può controllare il proprio programma senza dover chiedere ai responsabili

Contro:

Funzionalità di project management limitate: Si tratta esclusivamente di uno strumento di pianificazione, privo di funzionalità di gestione delle attività o di automazione

Reportistica di base: i report coprono l'utilizzo, ma mancano di approfondimento per analisi complesse del portfolio

Nessun monitoraggio del tempo nativo: non è possibile confrontare le ore pianificate con quelle effettive senza un'integrazione di terze parti

Prezzi di Resource Guru

Grasshopper: 5 $ al mese a persona

Blackbelt: 8 $ al mese a persona

Master: 12 $ al mese a persona

Valutazioni e recensioni di Resource Guru

G2 : 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Resource Guru?

Un recensore di G2 afferma: RG è intuitivo e facile da usare. Funziona davvero bene per noi perché gli orari e le persone cambiano continuamente, e possiamo aggiornare gli appuntamenti in modo rapido e semplice, così tutti rimangono informati in tempo reale.

Un recensore di G2 afferma:

RG è intuitivo e facile da usare. Funziona davvero bene per noi perché gli orari e le persone cambiano continuamente, e possiamo aggiornare gli appuntamenti in modo rapido e semplice, così tutti rimangono informati in tempo reale.

RG è intuitivo e facile da usare. Funziona davvero bene per noi perché gli orari e le persone cambiano continuamente, e possiamo aggiornare gli appuntamenti in modo rapido e semplice, così tutti rimangono informati in tempo reale.

5. Monday.com (Ideale per la gestione visiva del lavoro con visualizzazione delle risorse)

Monday.com offre una piattaforma altamente personalizzabile in cui il monitoraggio delle risorse è integrato direttamente nell'esecuzione dei progetti. È la soluzione perfetta per i team che desiderano creare i propri flussi di lavoro senza essere costretti a seguire una struttura rigida.

È basato su bacheche che puoi modellare in base ai tuoi flussi di lavoro, per poi aggiungere livelli di automazione, dashboard e integrazioni, in modo che l'esecuzione rimanga organizzata man mano che il lavoro cresce.

Inoltre, il widget Carico di lavoro supporta la gestione del carico di lavoro mostrando la capacità del team in base alle stime dello sforzo richiesto.

Le migliori funzionalità di Monday.com

Pianificazione della capacità con una visione del carico di lavoro: usa Carico di lavoro per individuare immediatamente i casi di sovraccapacità rispetto a quelli di sottocapacità

Visualizzazioni Sequenza e vista Gantt: visualizza le pianificazioni di progetto con le dipendenze per identificare visualizza le pianificazioni di progetto con le dipendenze per identificare i colli di bottiglia delle risorse nel piano

Assistente IA di Monday: genera riepiloghi delle attività, redige aggiornamenti e automatizza il lavoro di routine

Pro e contro di Monday.com

Vantaggi:

Molto intuitivo e visivo: l'interfaccia basata su bacheca è facile da adottare rapidamente per i team

Personalizzazione flessibile: crea flussi di lavoro, dashboard e automazioni personalizzati per adattarli ai processi del tuo team

Ecosistema multiprodotto: offre prodotti distinti per CRM, sviluppo e assistenza

Contro:

L'accuratezza del carico di lavoro dipende dalle stime del lavoro richiesto: il widget Carico di lavoro è utile solo se il tuo team stima in modo coerente il lavoro richiesto dalle attività

Limiti di automazione: il numero di azioni automatizzate al mese può essere limitante

Considerazioni sulla scalabilità: il numero minimo di postazioni potrebbe richiedere un piano man mano che i team crescono

Prezzi di Monday.com

Free

Standard: 12 $ al mese per postazione

Pro: 19 $ al mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2 : 4,7/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un recensore di G2 afferma: Ci aiuta a rimanere in linea con i progetti e rende la pianificazione e la programmazione dei social media un gioco da ragazzi.

Un recensore di G2 afferma:

Ci aiuta a rimanere in linea con i progetti e rende la pianificazione e la programmazione dei social media un gioco da ragazzi.

Ci aiuta a rimanere in linea con i progetti e rende il piano e la programmazione dei social media un gioco da ragazzi.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Monday per i team

6. Runn (Ideale per la pianificazione delle risorse in tempo reale con previsioni finanziarie)

tramite Runn

Per le agenzie e le società di consulenza, il piano delle risorse è solo metà del lavoro: devi anche sapere se i tuoi progetti sono redditizi.

Runn ti offre una visibilità in tempo reale sulla capacità del team insieme ai dati finanziari del progetto. Oltre a monitorare chi è disponibile, puoi anche verificare se i tuoi progetti sono sulla buona strada per generare profitti.

Combina la pianificazione delle risorse con il monitoraggio del budget e la previsione dei ricavi, e la piattaforma si aggiorna in tempo reale man mano che gli incarichi cambiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Runn

Grafici della capacità in tempo reale: visualizza l'utilizzo del team aggiornato in tempo reale mentre apporti modifiche alla pianificazione, senza ritardi nell'aggiornamento

Mantieni previsioni trasparenti: registra le ore tramite Runn tabelle orarie (o importale da altri strumenti di monitoraggio del tempo) per confrontare le ore pianificate con quelle effettive e aggiornare le previsioni in base alle voci reali

Pianificazione degli scenari: modella scenari ipotetici per vedere in che modo diverse allocazioni delle risorse influirebbero sulla capacità e sulle sequenze

Pro e contro di Runn

Vantaggi:

Aggiornamenti in tempo reale: le modifiche vengono immediatamente riportate in tutte le visualizzazioni

Integrazione finanziaria: combinare la pianificazione delle risorse con il monitoraggio del budget offre un quadro completo dello stato di salute del progetto

Integrazione rapida: i team di piccole dimensioni possono iniziare subito senza complesse operazioni di configurazione o installazione

Contro:

Funzionalità di project management limitate: non include la gestione delle attività, la documentazione o la comunicazione tra i membri del team

Ecosistema di integrazione più limitato: meno integrazioni native rispetto alle piattaforme più grandi

Fornitore meno affermato: un'azienda di dimensioni più ridotte, il che potrebbe rappresentare un problema per le organizzazioni con requisiti rigorosi in materia di fornitori

Prezzi di Runn

Lite: 9 $ al mese per ogni postazione

Standard: 13 $ al mese per ogni postazione

Valutazioni e recensioni di Runn

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Runn?

Un recensore di G2 afferma: Runn funziona bene per la nostra organizzazione perché è economico, basato su cloud e soddisfa le nostre esigenze di pianificazione come project manager.

Un recensore di G2 afferma:

Runn funziona bene per la nostra organizzazione perché è economico, basato su cloud e soddisfa le nostre esigenze di pianificazione come project manager.

Runn funziona bene per la nostra organizzazione perché è economico, basato su cloud e soddisfa le nostre esigenze di pianificazione come project manager.

📚 Per saperne di più: Che cos'è un piano di project management e come si crea?

7. Celoxis (Ideale per il project management del portafoglio progetti dell'azienda con ottimizzazione delle risorse)

tramite Celoxis

Se sei un PMO che gestisce decine di progetti contemporaneamente, hai bisogno di una piattaforma in grado di gestire la complessità. Celoxis offre una visibilità centralizzata delle risorse con la possibilità di ottimizzare l'allocazione nell'intero portfolio.

Inoltre, combina la pianificazione dei progetti (diagramma di Gantt, modelli, pianificazione) con la pianificazione delle risorse, consentendoti di visualizzare il carico di lavoro, assegnare i ruoli e individuare tempestivamente eventuali conflitti di capacità.

Inoltre, Celoxis offre grafici di carico delle risorse che mostrano la capacità su tutti i progetti, rendendo facile identificare i membri del team sovraccarichi e ridistribuire il lavoro.

Le migliori funzionalità di Celoxis

Grafici di carico delle risorse: visualizza l'allocazione delle risorse in tutti i progetti in un'unica schermata

Pianificazione multiprogetto: gestisci le dipendenze e i conflitti tra le risorse in un portfolio di progetti

Collega la consegna a tempi, costi e redditività: aggiungi funzionalità/funzioni di tabelle orarie, calcolo dei costi e fatturazione man mano che passi a piani superiori

Pro e contro di Celoxis

Vantaggi:

Visibilità a livello di portfolio: Progettato per le organizzazioni che gestiscono molti progetti contemporaneamente

Opzioni di implementazione flessibili: disponibile come installazione cloud o on-premise

Potenti funzionalità di reportistica: Ampia gamma di opzioni per report e dashboard personalizzati

Contro:

Interfaccia datata: l'interfaccia utente sembra meno moderna rispetto a quella dei concorrenti più recenti, il che può influire sull'adozione da parte degli utenti

Curva di apprendimento più ripida: le funzionalità/funzioni dell'azienda richiedono configurazione e formazione

Comunità di utenti più ristretta: minori risorse online e supporto da parte della comunità rispetto alle piattaforme più grandi

Prezzi di Celoxis

Core: 10 $ per utente standard

Essentials: 25 $ per utente standard

Professional: 35 $ per utente standard

Business: 45 $ per utente standard

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Celoxis

G2 : 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Celoxis?

Un recensore di G2 afferma: Una chiara osservazione che ho fatto su Celoxis è che aiuta a rendere la pianificazione dei progetti più realistica. Troppo spesso, le scadenze dei progetti vengono fissate senza una stima accurata della capacità effettiva e del carico di lavoro. Gli strumenti di pianificazione e programmazione di Celoxis mi consentono di organizzare le attività in modo tale che la tempistica risulti pratica piuttosto che puramente teorica. L'ho trovato particolarmente utile perché riduce la frequenza con cui devo tornare indietro e rivedere la tempistica del progetto.

Un recensore di G2 afferma:

Una chiara osservazione che ho fatto su Celoxis è che aiuta a rendere la pianificazione dei progetti più realistica. Troppo spesso, le scadenze dei progetti vengono fissate senza una stima accurata della capacità effettiva e del carico di lavoro. Gli strumenti di pianificazione e programmazione di Celoxis mi consentono di organizzare le attività in modo tale che la tempistica risulti pratica piuttosto che puramente teorica. L'ho trovato particolarmente utile perché riduce la frequenza con cui devo tornare indietro e rivedere la tempistica del progetto.

Una chiara osservazione che ho fatto su Celoxis è che aiuta a rendere la pianificazione dei progetti più realistica. Troppo spesso, le scadenze dei progetti vengono fissate senza una stima accurata della capacità effettiva e del carico di lavoro. Gli strumenti di pianificazione e programmazione di Celoxis mi consentono di organizzare le attività in modo tale che la tempistica risulti pratica piuttosto che puramente teorica. L'ho trovato particolarmente utile perché riduce la frequenza con cui devo tornare indietro e rivedere la tempistica del progetto.

🌟 Bonus: e se avessi a disposizione un team di agenti AI per gestire tutta la documentazione e il coordinamento necessari al tuo progetto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7? Basta scegliere quelli più pertinenti dalla libreria predefinita degli agenti AI di ClickUp.

8. Previsione (Ideale per il project management e la gestione delle risorse basato sull'IA per i servizi professionali)

tramite previsione

Le aziende di servizi professionali devono ottimizzare una misura chiave: l'utilizzo. Forecast è una piattaforma di Professional Services Automation (PSA) basata sull'IA che aiuta i team a pianificare i progetti, assegnare il personale e effettuare il monitoraggio dell'esecuzione, tenendo d'occhio l'utilizzo e la redditività.

Anziché considerare la gestione delle risorse come un'entità separata, questo strumento riunisce il project management, la gestione delle risorse, la pianificazione della capacità e la contabilità in un unico flusso di lavoro integrato.

L'idea di base è quella di pianificare il lavoro e il personale in un unico posto; Forecast utilizza poi segnali di previsione assistiti dall'IA per aiutare i team a individuare prima eventuali lacune nell'utilizzo, rischi e pressioni sulle consegne.

Le migliori funzionalità di previsione

Pianificazione automatica basata sull'IA: la piattaforma analizza la capacità e le competenze del team per consigliare l'assegnazione ottimale delle attività

Monitoraggio del budget: controlla i budget dei progetti insieme all'allocazione delle risorse per verificare se il lavoro pianificato garantirà la redditività del progetto

Dashboard di utilizzo: monitora i tassi di utilizzo del team tramite dashboard visive per identificare i membri del team sottoutilizzati

Previsione dei pro e dei contro

Vantaggi:

Suggerimenti basati sull'IA: i suggerimenti automatici per la pianificazione riducono il tempo che i manager dedicano all'allocazione delle risorse

Focus sui servizi professionali: Progettato pensando alle agenzie e alle società di consulenza, con funzionalità/funzioni come il monitoraggio delle ore fatturabili

Piattaforma integrata: combina project management, pianificazione delle risorse e monitoraggio finanziario

Contro:

Destinato alle grandi aziende: può includere più funzionalità/funzioni di quelle necessarie a team più piccoli o organizzazioni con esigenze più semplici

I consigli basati sull'IA richiedono dati di qualità: la qualità dei suggerimenti dipende dalla disponibilità di profili di competenze accurati e durate stimate precise

Meno flessibile per i flussi di lavoro non PS: i presupposti della piattaforma potrebbero non corrispondere alle modalità di lavoro di altri settori

Valutazioni e recensioni di previsione

G2 : 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Previsione dei prezzi

Prezzi personalizzati

Cosa dicono gli utenti reali della previsione?

Un recensore di G2 afferma: Apprezzo molto il modo in cui Forecast combina l'usabilità con l'analisi dei dati. Offre un modo semplice e veloce per trovare attività e registrare le ore lavorative a chiunque utilizzi il sistema, ma raccoglie anche una serie di metriche utili che possono essere elaborate per fornire potenti approfondimenti di BI.

Un recensore di G2 afferma:

Apprezzo molto il modo in cui Forecast combina l'usabilità con l'analisi dei dati. Offre un modo semplice e veloce per trovare lavoro e registrare il tempo lavorato a chiunque utilizzi il sistema, ma raccoglie anche un intervallo di metriche utili che possono essere elaborate per fornire potenti approfondimenti di BI.

Apprezzo molto il modo in cui Forecast combina l'usabilità con l'analisi dei dati. Offre un modo semplice e veloce per trovare lavoro e registrare il tempo lavorato a chiunque utilizzi il sistema, ma raccoglie anche un intervallo di metriche utili che possono essere elaborate per fornire potenti approfondimenti di BI.

9. Teamwork.com (Ideale per i team a contatto con i clienti che necessitano di una soluzione combinata per la gestione delle risorse e il project management)

Per le agenzie che gestiscono il lavoro dei clienti, il vostro pianificatore di risorse deve essere connesso con la gestione dei progetti, il monitoraggio del tempo, la comunicazione con i clienti e il budget complessivo del progetto. Teamwork.com integra tutte queste funzionalità in un'unica piattaforma.

Puoi gestire i progetti con attività, attività cardine, modelli e monitoraggio del tempo, per poi integrare la collaborazione con i clienti in modo che gli stakeholder esterni possano rimanere aggiornati.

Supporta anche il livello di pianificazione delle risorse. La funzione Schedule di Teamwork ti offre una vista dettagliata del carico di lavoro tra persone e progetti, così puoi creare allocazioni, pianificare la capacità in anticipo e individuare i sovraccarichi prima che incidano sulle date di consegna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork.com

Pianificatore delle risorse: visualizza la capacità del team e pianifica il lavoro tra i vari progetti, con integrazione delle sequenze di progetto

Monitoraggio del tempo con ore fatturabili: monitora il tempo direttamente sulle attività e contrassegna le ore come fatturabili o non fatturabili

Gestione del carico di lavoro: visualizza il lavoro assegnato a ciascun membro del team e la capacità disponibile per individuare eventuali sovraccarichi

Pro e contro di Teamwork.com

Vantaggi:

Progettato per le agenzie: Funzionalità come i portali clienti e il monitoraggio del tempo fatturabile sono pensate per i team che svolgono lavori per i clienti

Piattaforma integrata: riduce la necessità di più sottoscrizioni combinando la gestione delle risorse, dei progetti e del tempo

Accessibile per i piccoli team: struttura flessibile del team senza richiedere impegni minimi elevati

Contro:

Funzionalità di gestione delle risorse meno avanzate rispetto agli strumenti dedicati: lo scheduler è funzionale, ma non offre la completezza delle piattaforme dedicate esclusivamente alla gestione delle risorse

L'interfaccia può sembrare affollata: con tante funzionalità/funzioni integrate, l'interfaccia utente a volte può sembrare disordinata

Limiti della reportistica: le funzionalità avanzate di reportistica e di gestione del portfolio hanno una disponibilità limitata

Prezzi di Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 $/utente/mese

Grow: 25,99 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork.com?

Un recensore di G2 afferma: La capacità di Teamwork di supportare la struttura organizzativa, l'allineamento del team e la gestione delle attività intuitiva, insieme agli strumenti organizzativi, consente ai team di lavorare insieme senza intoppi. Ciò permette un'assegnazione delle attività rapida e semplice, il monitoraggio dei progetti e la comunicazione con gli altri in un unico programma, rendendo così possibile un flusso di lavoro efficace e una maggiore produttività dei lavoratori con Teamwork. Teamwork è il modo ideale per migliorare la gestione di progetti multidimensionali.

Un recensore di G2 afferma:

La capacità di Teamwork di supportare la struttura organizzativa, l'allineamento del team e la gestione delle attività intuitiva, insieme agli strumenti organizzativi, consente ai team di lavorare insieme senza intoppi. Ciò permette un'assegnazione delle attività rapida e semplice, il monitoraggio dei progetti e la comunicazione con gli altri in un unico programma, rendendo così possibile un flusso di lavoro efficace e una maggiore produttività dei lavoratori con Teamwork. Teamwork è il modo ideale per migliorare la gestione di progetti multidimensionali.

La capacità di Teamwork di supportare la struttura organizzativa, l'allineamento del team e la gestione delle attività intuitiva, insieme agli strumenti organizzativi, consente ai team di lavorare insieme senza intoppi. Ciò permette un'assegnazione delle attività rapida e semplice, il monitoraggio dei progetti e la comunicazione con gli altri in un unico programma, rendendo così possibile un flusso di lavoro efficace e una maggiore produttività dei lavoratori con Teamwork. Teamwork è il modo ideale per migliorare la gestione di progetti multidimensionali.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Teamwork

10. Kelloo (Ideale per la pianificazione delle risorse a livello di portfolio e l'analisi della capacità)

tramite Kelloo

Kelloo è progettato per i PMO e i responsabili delle risorse che hanno bisogno di effettuare una previsione della domanda e di pianificare la capacità a lungo termine. Ti aiuta a capire se disponi delle competenze e della capacità adeguate per il lavoro imminente.

Ti offre un pianificatore visivo delle risorse per programmare e assegnare il lavoro, per poi evidenziare disponibilità, utilizzo e conflitti di picco all'interno del tuo pool di risorse.

La piattaforma si concentra sulla pianificazione delle risorse a livello di portfolio, mostrando la domanda su tutti i progetti e fornendo supporto per le analisi "what-if" per le decisioni strategiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kelloo

Previsione della domanda di risorse: prevedi il fabbisogno futuro di risorse in base alla tua pipeline di progetti per capire se è necessario assumere o ingaggiare personale

Pianificazione basata sulle competenze: assegna il lavoro in base alle competenze richieste, non solo alla disponibilità

Dashboard di pianificazione del portfolio: visualizza l'allocazione delle risorse e la domanda nell'intero portfolio di progetti

Pro e contro di Kelloo

Vantaggi:

Focus sulla pianificazione strategica: progettato per una pianificazione delle capacità lungimirante, aiuta le organizzazioni a pianificare con diversi trimestri di anticipo

Abbinamento delle competenze: garantisce che le persone giuste vengano assegnate al lavoro giusto

Visibilità a livello di portfolio: aggrega i dati sulle risorse di tutti i progetti per una visione d'insieme

Contro:

Nessuna gestione dei progetti a livello di attività: gestisce la pianificazione delle risorse ma non include funzionalità di gestione delle attività o di collaborazione

Fornitore più piccolo: meno affermato rispetto alle piattaforme di gestione dei progetti delle aziende, con una comunità di utenti più ristretta

Richiede l'inserimento di dati accurati: la qualità delle previsioni dipende dalla presenza nel sistema di piani di progetto e profili di competenze accurati

Prezzi di Kelloo

Mese: 2,09 $ per risorsa (per 10 risorse)

Valutazioni e recensioni di Kelloo

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Scegli l'alternativa a Epicflow più adatta al tuo team

Scegliere lo strumento sbagliato significa che tra sei mesi ti ritroverai di nuovo qui, alle prese con le stesse frustrazioni.

Ecco perché devi trovare una soluzione che soddisfi tutte le tue esigenze, dalla gestione dei progetti a quella delle risorse.

E quella soluzione è ClickUp. È una piattaforma progettata per risolvere il problema alla radice della frammentazione. Riunendo in un unico posto i tuoi piani delle risorse, le attività, i documenti e le conversazioni, elimini gli attriti che rallentano il tuo team.

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Domande frequenti

Epicflow è uno strumento per l'ottimizzazione delle risorse multiprogetto, ideale per identificare i futuri colli di bottiglia nella pipeline di un progetto. Dovresti prendere in considerazione un'alternativa se hai bisogno di una piattaforma che includa anche funzionalità native di gestione delle attività, collaborazione in team e automazioni.

Le alternative differiscono notevolmente nel modo in cui gestiscono il project management multiprogetto. Strumenti come ClickUp offrono una gestione integrata del portfolio e delle attività, mentre piattaforme come Kelloo si concentrano esclusivamente sulle previsioni di alto livello senza l'esecuzione delle attività.

I team di ingegneri e di prodotto dovrebbero dare priorità a funzionalità quali la pianificazione della capacità basata sugli sprint, integrazioni perfette con strumenti di sviluppo come GitHub o Gitlab e il monitoraggio della velocità per orientare l'allocazione futura delle risorse sulla base delle prestazioni passate.

Sì, l'intelligenza artificiale può fornire un valore significativo automatizzando attività che altrimenti i manager dovrebbero svolgere manualmente. Può far risparmiare ore ogni settimana generando riepiloghi del carico di lavoro, individuando i progetti a rischio e suggerendo l'assegnazione ottimale delle attività in base alle competenze e alla disponibilità.