i 10 migliori strumenti di previsione nel 2024 (recensioni e prezzi)

Non sarebbe fantastico vedere cosa vi aspetta per la vostra azienda?

I dati disordinati, pieni di lacune e di distorsioni, vi mettono a rischio di previsioni fuorvianti. Anche con i dati e i modelli migliori, prevedere le condizioni future della vostra azienda non è sempre facile.

Gli eventi inattesi possono vanificare le previsioni migliori, per cui la chiave è la combinazione di giudizio umano e intuizioni algoritmiche. Fortunatamente, un eccellente software di previsione riduce i rischi e facilita la previsione del futuro.

Il giusto strumento di previsione guida le decisioni intelligenti, efficienti e di qualità allocazione delle risorse e di cogliere opportunità tempestive, aiutandovi a prevedere le vendite, a identificare gli ostacoli e a mettere a punto i prezzi in un attimo!

Gli strumenti di previsione non promettono un viaggio tranquillo, ma aiutano a superare con sicurezza le incertezze.

Abbiamo elencato le migliori opzioni per aiutarvi a scambiare le sensazioni istintive con azioni informate, trasformando i salti ciechi in passaggi calcolati.

Che cos'è il software di previsione?

I software di previsione aiutano i gestori del team aziendale ad analizzare i dati commerciali passati e presenti per scoprire tendenze e modelli nascosti. Questi dati aiutano a prevedere i tassi di chiusura, il volume futuro di lead (FLV) e il fatturato commerciale complessivo.

Esempi popolari di software di previsione sono ClickUp, HubSpot e Zendesk, tra gli altri.

Un rivenditore che voglia ottimizzare i livelli di inventario per le festività può utilizzare un software di previsione delle vendite come ClickUp che, analizzando le vendite passate e le attuali tendenze di mercato, permette di prevedere le vendite future, evitando al marchio di avere problemi di scorte durante le festività.

Cosa cercare negli strumenti di previsione?

I seguenti fattori sono fondamentali per scegliere lo strumento migliore che si allinei in modo univoco alla roadmap, alla strategia e al modello aziendale:

Facilità d'uso : Scegliete uno strumento con un'interfaccia facile da usare per creare e modificare facilmente le previsioni

: Scegliete uno strumento con un'interfaccia facile da usare per creare e modificare facilmente le previsioni Integrazione dei dati : Verificate che sia in grado di connettersi con diverse origini dati, tra cui software di accounting, sistemi ERP, piattaforme CRM e altro ancora. Dovrebbe fornire l'accesso a una panoramica più ampia e completa delle prestazioni aziendali

: Verificate che sia in grado di connettersi con diverse origini dati, tra cui software di accounting, sistemi ERP, piattaforme CRM e altro ancora. Dovrebbe fornire l'accesso a una panoramica più ampia e completa delle prestazioni aziendali Approcci di previsione : deve offrire diversi metodi di previsione, come la regressione, la media mobile e lo smoothing esponenziale, a seconda delle vostre preferenze

: deve offrire diversi metodi di previsione, come la regressione, la media mobile e lo smoothing esponenziale, a seconda delle vostre preferenze Analisi degli scenari: Verificare se aiuta a creare scenari ipotetici (what-if/best-case/worst-case) basati su diversi fattori o ipotesi aziendali

Verificare se aiuta a creare scenari ipotetici (what-if/best-case/worst-case) basati su diversi fattori o ipotesi aziendali Reportistica e visualizzazione: Deve consentire di creare report e dashboard chiari e concisi con grafici, tabelle e altri elementi visivi per aiutare la condivisione e la comunicazione delle previsioni agli stakeholder aziendali

Deve consentire di creare report e dashboard chiari e concisi con grafici, tabelle e altri elementi visivi per aiutare la condivisione e la comunicazione delle previsioni agli stakeholder aziendali **Collaborazione: verificare se supporta il feedback consentendo di condividere i risultati con compagni di squadra, dirigenti o manager per ottenere input che migliorino le previsioni

Aggiornamenti in tempo reale: Dovrebbe essere in grado di notificare qualsiasi modifica alle vostre previsioni obiettivi commerciali e previsioni

Tipi di previsione

Esistono vari tipi di previsione, a seconda dello scopo e della portata dei progetti. Vediamo alcuni di questi tipi di previsione.

1. Previsioni commerciali:

Le previsioni di vendita utilizzano i dati delle vendite passate per prevedere le vendite future. Con un software di previsione delle vendite, è possibile fissare dei traguardi, modificare la produttività e monitorare le prestazioni commerciali a lungo termine.

Le previsioni commerciali aiutano a fare scelte intelligenti per quanto riguarda l'inventario e le risorse, obiettivi commerciali , budget e piano strategico . Previsione delle vendite utilizzando modelli quantitativi, ricerche di mercato, analisi delle tendenze e strumenti software specializzati per prevedere i numeri commerciali futuri.

2. Previsione della domanda:

La previsione della domanda stima la domanda futura di un prodotto o di un servizio. Si tratta di prevedere la quantità di beni o servizi che i consumatori acquisteranno in un periodo specifico in un determinato mercato.

La previsione della domanda migliora i livelli di inventario automatizzando il processo di domanda dei consumatori. Tiene conto di elementi come le tendenze dei consumatori, la stagionalità e il comportamento degli acquirenti. Questo metodo di previsione aiuta a pianificare la produzione, a gestire le scorte, ad allocare le risorse, a fissare i prezzi e a prendere decisioni intelligenti per soddisfare la domanda prevista dei consumatori.

3. Previsione finanziaria:

La previsione finanziaria prevede l'andamento finanziario di un'azienda. Prende in considerazione le finanze passate, le tendenze del mercato e i fattori economici per stimare le entrate, le spese, il flusso di cassa e la salute finanziaria complessiva in un determinato arco di tempo.

Questo aiuta a prevedere e a pianificare i risultati finanziari, come le variazioni dei ricavi, le variazioni del flusso di cassa, le spese potenziali, la redditività e la stabilità finanziaria generale. La previsione finanziaria è utile per la stesura del bilancio, per le decisioni di investimento, per l'impostazione degli obiettivi finanziari e per la formulazione di strategie di crescita e sostenibilità future.

I 10 migliori strumenti di previsione da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Gestite l'inventario, prevedete le spese e fate bilanci più accurati con ClickUp ClickUp offre un intervallo completo di funzionalità/funzione di previsione che incrementano la comunicazione e la collaborazione del team commerciale, le prestazioni commerciali e la crescita della produttività. La maggior parte dei professionisti del settore commerciale preferisce ClickUp per la sua interfaccia intuitiva, il piano di capacità e le funzionalità/funzione personalizzate.

Gestite efficacemente il flusso di cassa e dedicate le risorse alla crescita futura utilizzando il modello di previsione commerciale di ClickUp. Prevedete le prestazioni aziendali a breve e lungo termine stimando con precisione le spese e le entrate.

Se gestite un'azienda o un'attività commerciale, prevedete il futuro della vostra impresa con il modello di previsione delle vendite di ClickUp Modello di previsione commerciale di ClickUp . Questo modello di previsione delle vendite ha aiutato migliaia di aziende a fare previsioni sul flusso di cassa e sulle prestazioni a breve e lungo termine.

Creazione di dashboard KPI dettagliate in ClickUp per analizzare, visualizzare e dare priorità al vostro lavoro

Tracciate i vostri KPI senza sudare troppo con l'applicazione Modello di monitoraggio dei KPI del piano della domanda . Aiuta a gestire la domanda dei clienti, i livelli di inventario e l'efficienza della supply chain.

Oltre ad essere una soluzione end-to-end, ClickUp continua ad innovare il suo sistema con aggiornamenti potenti e integrazioni semplici che lo distinguono dal resto della concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestire le interazioni: Gestite le interazioni e le relazioni con i clienti utilizzando il sistema di gestione delle interazioni ClickUp CRM software. Integrazione con altri strumenti non ClickUp

Modello di CRM commerciale di ClickUp

Tutto in un unico posto : ClickUp fornisce ogni soluzione, compreso il project management, le esigenze di comunicazione, abilitazione commerciale, dashboard di progettoe account.

: ClickUp fornisce ogni soluzione, compreso il project management, le esigenze di comunicazione, abilitazione commerciale, dashboard di progettoe account. Tonnellate di modelli: Accedete a molteplici modelli per la previsione commerciale e per l'analisi dei costi Modelli di CRM che soddisfano le vostre preferenze aziendali.

Misurare le prestazioni: Prevedere i ricavi delle vendite, monitorare la pipeline di vendita e misurare le prestazioni commerciali con i modelli di previsione delle vendite di ClickUp.

Accedete a molteplici modelli per la previsione commerciale e per l'analisi dei costi Modelli di CRM che soddisfano le vostre preferenze aziendali. Prevedere i ricavi delle vendite, monitorare la pipeline di vendita e misurare le prestazioni commerciali con i modelli di previsione delle vendite di ClickUp. **Controllare i flussi di lavoro dell'account ClickUp Account gestisce i flussi di lavoro dell'account, tra cui la fatturazione, la bollettazione e la reportistica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-crm-template.png Modello di ClickUp CRM /$$$img/

Gestite i vostri contatti, le relazioni con i clienti e la pipeline commerciale in un unico posto con ClickUp.

Limiti del ClickUp

Ha funzionalità/funzione limitate nell'applicazione mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Aziendale : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9000+ recensioni)

: 4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3500+ recensioni)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk Sell è un componente della suite di applicazioni CRM Zendesk. La sua funzionalità di previsione commerciale consente di accedere a dati precisi sulle previsioni di vendita durante la gestione dei contatti. Zendesk Sell ha diverse funzionalità/funzione che aiutano i team commerciali a importare i dati di vendita interni per verificare, controllare e misurare il loro lavoro commerciale con previsioni accurate.

Zendesk Sell semplifica la pianificazione finanziaria. Personalizza le previsioni, determina le probabilità di vincita e prevede le date di chiusura per gli affari nuovi o esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Previsioni personalizzate : Creazione di previsioni personalizzate e previsione della percentuale di vincita degli accordi

: Creazione di previsioni personalizzate e previsione della percentuale di vincita degli accordi Integrazione : Accesso facile ai dati e integrazione con più origini dati

: Accesso facile ai dati e integrazione con più origini dati Monitoraggio in tempo reale : Creare e monitorare le pipeline in tempo reale

: Creare e monitorare le pipeline in tempo reale Facilità per l'utente: Tutto in un unico posto: trovare, attrarre e coinvolgere i clienti potenziali

Limiti di Zendesk

Metodi e scenari di previsione limitati

Troppe funzioni che potrebbero essere irrilevanti per un titolare di una piccola azienda

Nessuna modalità offline

Prezzi di Zendesk

Sell Teams : $25 per agente/mese

: $25 per agente/mese Crescita delle vendite : $69 per agente/mese

: $69 per agente/mese Vendita Professionale: $149 per agente/mese

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4.2/5 (450+ recensioni)

: 4.2/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

3. HubSpot

Via HubSpot HubSpot è una piattaforma leader di marketing, commerciale e di assistenza clienti basata su cloud. Offre uno strumento di previsione che aiuta a progettare le entrate future e a monitorare i lead in pipeline.

L'analisi dettagliata delle prestazioni per ogni pipeline e previsione è più facile su HubSpot. Aggregate le stime dei vostri rappresentanti commerciali in un report unificato per la direzione.

HubSpot è uno strumento CRM versatile che si integra con vari canali di marketing, come email, social media, web e altro, per aiutarvi a monitorare e ottimizzare le vostre campagne di marketing.

HubSpot è ottimo per gestire le relazioni con i clienti e le previsioni in un unico luogo.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Previsioni altamente personalizzabili : Consolidamento delle previsioni personalizzate dei rappresentanti in un unico report per la gestione

: Consolidamento delle previsioni personalizzate dei rappresentanti in un unico report per la gestione Monitoraggio dello stato di avanzamento : Analizzare le prestazioni e lo stato di ogni pipeline e previsione in dettaglio utilizzando la funzionalità drill-down

: Analizzare le prestazioni e lo stato di ogni pipeline e previsione in dettaglio utilizzando la funzionalità drill-down Facilità per i dispositivi mobili: Accesso e aggiornamento delle previsioni da qualsiasi dispositivo e posizione

Limiti di HubSpot

Nessuna funzionalità di budgeting o di previsione finanziaria

Disponibile solo in edizioni specifiche delle soluzioni HubSpot per la vendita e l'assistenza

Prezzi di HubSpot

Per accedere alla funzionalità/funzione di previsione commerciale è necessario sottoscrivere i piani premium di Sales Hub o Service Hub.

I prezzi per entrambi i piani partono da 500 dollari al mese o 5400 dollari all'anno.

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2 : 4.4/5 (10500+ recensioni)

: 4.4/5 (10500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3500+ recensioni)

4. Aviso

via Aviso Aviso è un software basato su cloud e dotato di IA che semplifica la creazione e la gestione di piani e previsioni finanziarie. Si integra con diverse origini dati, come software di accounting, sistemi ERP e piattaforme CRM, per visualizzare in modo completo le performance aziendali.

Aviso fornisce dati e metriche in tempo reale per prevedere la salute o la solidità finanziaria. Utilizzate lo strumento per confrontare gli scenari migliori, peggiori e "what-if" e per misurare l'impatto di varie ipotesi sulle vostre previsioni finanziarie.

Da fare: Aviso non divulga pubblicamente il suo piano tariffario, quindi è necessario contattare il cliente per ottenere un preventivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Aviso

Automazioni : Utilizza un motore di serie temporali guidato dall'IA per le previsioni

: Utilizza un motore di serie temporali guidato dall'IA per le previsioni Raccomandazioni ottimizzate : Accesso a suggerimenti sulle leve che potrebbero aumentare le probabilità di esito positivo di un'operazione

: Accesso a suggerimenti sulle leve che potrebbero aumentare le probabilità di esito positivo di un'operazione Personalizzazione : Sviluppare previsioni personalizzate con i dati della pipeline alimentata dall'IA

: Sviluppare previsioni personalizzate con i dati della pipeline alimentata dall'IA Variabilità: Creazione di vari scenari basati su diverse variabili nelle previsioni

Limiti di Avisio

I piani tariffari sono sconosciuti, il che rende il processo non trasparente

Nessun piano o versione di prova gratis

Non è ancora disponibile un'applicazione mobile

Prezzi di Avisio

Contattate Avisio per conoscere i prezzi e le opzioni di demo

Valutazioni e recensioni di Avisio

G2 : 4.4/5 (600+ recensioni)

: 4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (30 recensioni)

5. Flusso d'acqua

via Weflow Weflow è un software di previsione per Salesforce che monitora i cambiamenti, valuta e analizza le prestazioni di un processo commerciale aziendale. Sincronizza tutto, dalle email alle chiamate, alle attività con Salesforce senza soluzione di continuità.

Weflow supporta anche strumenti di collaborazione commerciale per le previsioni, le cascate e le previsioni trimestrali sulle entrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Weflow

Inclinato a Salesforce : È il più adatto per gli utenti di Salesforce

: È il più adatto per gli utenti di Salesforce Notifiche : Impostazione di notifiche e avvisi sulle transazioni su Salesforce

: Impostazione di notifiche e avvisi sulle transazioni su Salesforce Affordabilità: Utilizza weflow gratis con un massimo di cinque utenti

Limiti di Weflow

Costruito solo per utenti Salesforce

Impossibile da integrare con altri strumenti CRM

Prezzi di Weflow

Team : $39 per utente/mese

: $39 per utente/mese Business: $59 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Weflow

G2 : 4.7/5 (90 recensioni)

: 4.7/5 (90 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

6. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive sfrutta l'intelligenza artificiale, i dati storici e le automazioni per aiutare i team a costruire previsioni corrette e accurate. Pipedrive paragona le funzioni del suo strumento di previsione a quelle di un manager commerciale personale. Consultate regolarmente la visualizzazione delle previsioni personalizzabile per accelerare il piano e la correzione della rotta.

Inoltre, Pipedrive offre interessanti funzionalità/funzione, tra cui Insights Revenue Forecast per il progetto delle entrate future. È disponibile nei piani Professional e Enterprise del software di previsione.

L'accesso a un tesoro di integrazioni, dai sistemi ERP alle piattaforme CRM, semplifica la connessione con altri strumenti aziendali online.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Funzionalità/funzione di monitoraggio: Traccia i traguardi a livello individuale e di gruppo

Traccia i traguardi a livello individuale e di gruppo Integrazioni: Si integra con una miriade diStrumenti CRM per trasferire i dati dei clienti in modo efficiente e facilitare il processo di collaborazione tra i team

Si integra con una miriade diStrumenti CRM per trasferire i dati dei clienti in modo efficiente e facilitare il processo di collaborazione tra i team Funzionalità/funzione di reportistica: Accesso diversoreportistica commerciale software

Accesso diversoreportistica commerciale software Prezzi: Piani di prova gratuiti e una varietà di piani tariffari

Limiti di Pipedrive

Funzioni limitate sul piano base

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $11,90 per utente/mese

: $11,90 per utente/mese Avanzato : $24,90 per utente/mese

: $24,90 per utente/mese Professionale : $49,90 per utente/mese

: $49,90 per utente/mese Power : $59,90 per utente/mese

: $59,90 per utente/mese Enterprise: $74,90 per utente/mese

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1700+ recensioni)

: 4.2/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2900 recensioni)

7. Clari

via Clari Clari è un software che aiuta a costruire previsioni su dati attuali e intuizioni predittive. Il software di previsione ha molte funzionalità/funzione interessanti, tra cui un dashboard dell'inventario che fornisce informazioni di facile accesso sulle operazioni in corso in una previsione.

Clari promuove calcoli singoli, riducendo così il rischio umano. Qualsiasi dato inserito nel software viene automaticamente visualizzato nell'applicazione CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di Clari

Previsioni : Visualizza le previsioni in tempo reale e ricava previsioni trimestrali grazie alla sua funzionalità/funzione di previsione

: Visualizza le previsioni in tempo reale e ricava previsioni trimestrali grazie alla sua funzionalità/funzione di previsione Semplicità : Presenta gli insight in formati semplici e di facile comprensione

: Presenta gli insight in formati semplici e di facile comprensione Accorciamento del ciclo di vendita: è ideale per i leader commerciali B2B interessati ad accorciare i cicli di vendita

Limiti di Clari

Non si possono sfruttare i suoi vantaggi se non è integrato con un software CRM

Prezzi di Clari

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clari

G2 : 4.5/5 (1500+ recensioni)

: 4.5/5 (1500+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

8. Mediafly

via Mediafly Mediafly utilizza il suo software di previsione Intelligence360 per assistere nella gestione della pipeline e nella previsione dei ricavi. Sfruttando i punteggi dell'apprendimento automatico, convalida l'input umano, garantendo previsioni commerciali precise e automatizzate.

Assegnate scadenze più strette in base alle previsioni delle date di fine di Mediafly per migliorare l'efficienza della chiusura delle trattative.

Le migliori funzionalità/funzione di Mediafly

Previsione intelligence360: Ottenete una panoramica a 360° della vostra azienda, comprese tutte le attività di vendita e di acquisto

Ottenete una panoramica a 360° della vostra azienda, comprese tutte le attività di vendita e di acquisto Facilità d'uso: Individuare facilmente le opportunità e le minacce della pipeline

Individuare facilmente le opportunità e le minacce della pipeline Rilevamento del comportamento dell'utente: Identificazione del comportamento di acquisto e determinazione di ciò che funziona

Identificazione del comportamento di acquisto e determinazione di ciò che funziona Integrazione: Si integra con Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Limiti di Mediafly

Funzioni di personalizzazione della dashboard limitate

Prezzi di Mediafly

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Mediafly

G2 : 4.4/5 (1300+ recensioni)

: 4.4/5 (1300+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

9. BoostUp

via BoostUp.ai BoostUp.ai offre capacità di analisi predittiva utilizzando un motore IA per le previsioni dei ricavi aziendali.

Questo software di previsione utilizza i dati passati per analizzare le tendenze commerciali, prendere decisioni informate e individuare i modelli. Personalizza procedure uniche in base alle vostre preferenze.

Le migliori funzionalità/funzione di BoostUp

Automazioni : Sfrutta l'intelligenza artificiale per la previsione e la valutazione del rischio della pipeline. Ottenere una copertura del rischio della pipeline in modo automatico

: Sfrutta l'intelligenza artificiale per la previsione e la valutazione del rischio della pipeline. Ottenere una copertura del rischio della pipeline in modo automatico Monitoraggio : Tenere d'occhio le tendenze in tempo reale e analizzare istantaneamente i cambiamenti a fini di previsione

: Tenere d'occhio le tendenze in tempo reale e analizzare istantaneamente i cambiamenti a fini di previsione Su misura per i CMO: Ideale per i professionisti del settore commerciale che ricoprono ruoli esecutivi, come i Chief Marketing Officer (CMO)

Limiti di BoostUp

Nessuna informazione sui prezzi sulla pagina commerciale

Prezzi di BoostUp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BoostUp

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

10. Anaplan

via Anaplan Anaplan consente il monitoraggio in tempo reale delle pipeline commerciali e delle previsioni grazie alla connessione di dati provenienti da diversi sistemi. Le sue analisi predittive accelerano il monitoraggio delle opportunità di crescita.

Anaplan è uno dei pochi strumenti di previsione commerciale che non sono strumenti CRM. Al contrario, si concentra esclusivamente sul piano operativo e sulla modellazione, tralasciando la gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anaplan

Progettato per le imprese su larga scala : Ideale per aziende di grandi dimensioni e in rapida espansione che necessitano di soluzioni per la finanza e la gestione delle forniture

: Ideale per aziende di grandi dimensioni e in rapida espansione che necessitano di soluzioni per la finanza e la gestione delle forniture Prova gratuita estesa : Fino a 90 giorni di utilizzo sul piano di prova gratuito per tutti i nuovi utenti

: Fino a 90 giorni di utilizzo sul piano di prova gratuito per tutti i nuovi utenti Integrazione : Si integra con strumenti CRM come Salesforce, HubSpot e Zendesk

: Si integra con strumenti CRM come Salesforce, HubSpot e Zendesk Previsione ottimale: Simula possibili scenari sulle previsioni e modella il risultato

Limiti di Anaplan

Troppo costoso: le recensioni suggeriscono che il piano a basso costo ha un intervallo compreso tra $30000 e $50000 all'anno

Scarsa funzionalità/funzione di comunicazione, poiché il software presenta i dati in formati grafici complessi

Prezzi di Anaplan

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anaplan

G2 : 4.6/5 (oltre 300 valutazioni)

: 4.6/5 (oltre 300 valutazioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 20 recensioni)

Potenziate le vostre previsioni commerciali con ClickUp

Il miglior software di previsione vi porta nel futuro, ma la padronanza dello strumento implica la gestione dell'integrità dei dati, la selezione dei modelli giusti e l'interpretazione di vari scenari.

Un passo falso può falsare le previsioni e persino peggiorare le aspettative aziendali. ClickUp riduce continuamente questi rischi.

ClickUp gode di una reputazione globale, grazie alla quale migliaia di aziende possono contare su funzionalità/funzione semplici ma potenti. Abbandonate i complessi fogli di calcolo e adottate l'interfaccia intuitiva di ClickUp. Esplorate i grafici Gantt e le previsioni in tempo reale dashboard dei progetti in tempo reale per avere un quadro chiaro del carico di lavoro futuro.

Monitoraggio e controllo di attività, risorse e stato del progetto nella visualizzazione ClickUp Dashboard

ClickUp integra perfettamente i dati esistenti, monitora le dipendenze e aggiorna automaticamente le Sequenze, mantenendo le vostre previsioni ancorate alla realtà. Non dovrete più destreggiarvi tra fogli di calcolo o guardare dashboard disordinati.