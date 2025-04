Ottimizzazione dei flussi di lavoro con lo sviluppo agile del software

volete capire lo sviluppo software agile e gli strumenti necessari per implementarlo?

Lo sviluppo software agile è uno dei modi più efficienti per snellire i processi di lavoro e rispondere alle esigenze dei clienti.

Suddivide il processo di sviluppo in parti più piccole, chiamate Sprints, su cui si lavora a intervalli di 1-2 settimane. Ciò consente di incorporare il feedback dei clienti in modo incrementale per costruire un prodotto migliore.

ma cos'è e da fare per implementarlo?

In questa guida, esamineremo tutto ciò che c'è da sapere sull'Agile sviluppo software per aiutarvi a implementarlo in modo efficace.

Evidenzieremo anche i miglior software Agile per il 2021 per aiutarvi a iniziare nel modo più semplice possibile!

Perché Agile è così popolare?

C'è una semplice ragione per cui Agile è così popolare:

rende la vita molto più facile al team di sviluppo software e ai clienti!

come?

Suddividendo il progetto software in cicli più piccoli, si aumenta la flessibilità del progetto. Il team di sviluppo non deve più incorporare le modifiche all'intero progetto: le apporta solo per un ciclo di sviluppo.

In questo modo, quando qualcosa va storto, non si deve rifare tutto come in quel film di Sonic che ha dovuto essere completamente rianimato!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image12-7.gif sonico /$$$img/

Inoltre, coinvolgendo i vostri clienti nel processo di sviluppo del software, sarete in grado di creare un prodotto finale che rifletta accuratamente le loro esigenze e i loro desideri.

Cos'è il Manifesto Agile?

Nel 2001, 17 sviluppatori di software, tra cui Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber e Alistair Cockburn, si riunirono per creare un breve documento che definisse cosa dovesse essere Agile.

In ordine di tempo, per comprendere il concetto di Sviluppo agile del software è importante ripassare il Manifesto Agile.

Si tratta di una rapida sintesi dei principi che guidano il modello Agile.

Quali sono i 12 principi di Agile?

Questi 12 principi Agile, secondo il Alleanza Agile :

Consegna continua

Sfruttare il cambiamento

Consegna frequente

Business e sviluppatori lavorano insieme

Individui motivati

Conversazioni faccia a faccia

Software di lavoro

Sviluppo sostenibile

Eccellenza tecnica

Semplicità

Teams auto-organizzati

Adattamenti regolari

Diamo un'occhiata più da vicino a ogni principio Agile:

A. Principi di Agile per la soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente deve essere sempre la vostra priorità. L'unico modo per ottenerla è attraversoil miglioramento continuo attraverso lo sviluppo guidato dai test. Accettate sempre i requisiti che cambiano, anche se verso la fine del processo di sviluppo. Queste modifiche iterative (ricorrenti) aiutano a soddisfare sempre le esigenze del cliente. Consegnare spesso software e servizi funzionanti. La consegna frequente di prodotti software ai clienti è l'unico modo per ottenere un feedback continuo.

B. Principi della qualità agile

La misura principale dell'esito positivo è lo sviluppo di un software funzionante che soddisfi accuratamente i desideri del cliente. Puntate a uno sviluppo test-driven sostenibile. Il team deve essere in grado di mantenere la qualità dei processi incrementali e iterativi per tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). La dedizione continua all'eccellenza tecnica e alla semplicità di progettazione vi aiuta ad adattarvi al feedback dei clienti e a soddisfare le loro esigenze.

C. Principi del lavoro di squadra agile

Gli sviluppatori Agile e gli stakeholder del progetto devono collaborare attivamente per comprendere e implementare chiaramente il feedback dei clienti. Costruire sempre un software funzionante attorno a persone motivate e dare loro l'ambiente Agile di cui hanno bisogno per terminare il lavoro. La conversazione faccia a faccia, di persona, è il modo più efficace per collaborare in Agile DevOps. I migliori lavori di progetto provengono da team auto-organizzati. Quando Teams agile si autogestiscono, possono fare rapidi progressi.

D. Principi di gestione agile

La semplicità è un elemento essenziale del project management Agile. La semplicità può essere visualizzata come una riduzione dei passaggi e delle procedure non necessarie nel processo di sviluppo Agile Ricordate di valutare costantemente lo stato del team a intervalli regolari. Questo vi aiuterà a perfezionare ogni sprint e processo futuro.

Quali sono le diverse metodologie Agile?

Sebbene lo sviluppo software Agile sia un processo di sviluppo comune di per sé, è anche la base di molte altre metodologie di sviluppo software.

Vedetela in questo modo: Agile ha dato il via a tutto e tutti lo hanno amato così tanto che hanno voluto provare le loro versioni!

Fortunatamente, queste versioni non sono così amatoriali:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image11-7.gif batman amatoriale /$$$img/

Ecco un'analisi più approfondita di alcuni metodi popolari basati sull'idea di Agile:

Qual è la metodologia Agile più diffusa? Mischia è una delle metodologie Agile più diffuse.

Un team Scrum è un gruppo di persone che funzione trasversale team che di solito è composto da 5-7 sviluppatori di software esperti e autosufficienti. Guidati da uno Scrum master, non hanno bisogno di molta supervisione a causa della dimensione ridotta del team e sono in grado di lavorare da soli a progetti tecnologici complessi.

Come ogni altro approccio Agile, il Metodologia Scrum suddivide il ciclo di vita di un prodotto in sprint più piccoli per incorporare il feedback dell'utente finale a tutti i livelli del processo di sviluppo.

Poiché il team Scrum è solitamente molto esperto, questa metodologia di sviluppo software è la più adatta a progetti software molto complessi il cui ciclo di vita si evolve e cambia continuamente.

In effetti, siamo abbastanza sicuri che Scrum avrebbe potuto gestire tutti i colpi di scena e i cambiamenti dell'ultima stagione di Game of Thrones!

Se solo avessero preso in considerazione il feedback dei clienti su quella stagione mentre la stavano realizzando...

siete curiosi di conoscere il project management di Scrum?

Cos'è lo sviluppo software Kanban?

Lo sviluppo software Kanban è un ottimo approccio Agile di tipo visual-first.

La maggior parte dei team di progetto utilizza lo sviluppo software Kanban per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e fare rapidamente il punto sui risultati ottenuti. Nel metodo Kanban, tutte le attività sono disposte su un foglio di carta Bacheca Kanban dove è possibile spostarli e apportare rapidamente modifiche.

Questa metodologia di sviluppo del software si basa su tre principi Agile:

Visualizzare sempre il flusso di lavoro per tenere facilmente sotto controllo gli sviluppi

Limitare la quantità di lavori in corso (WIP) per snellire le attività

Creare un approccio iterativo incentrato sul test e sullo sviluppo delle attività ad alta priorità prima di passare a quelle meno essenziali

Cos'è lo sviluppo software Lean?

Lo sviluppo software snello è un'altra metodologia di sviluppo basata su Agile molto diffusa.

Lo sviluppo software snello si caratterizza per la riduzione al minimo di qualsiasi attività inutile e sprecata nel flusso di lavoro dello sviluppo.

ecco la cosa buffa: quando sentite la parola "lean", probabilmente pensate a qualcosa di associato alla dieta, giusto?

Ed è proprio questo il senso dello sviluppo Lean!

L'obiettivo dello sviluppo Lean è quello di semplificare e abbreviare il ciclo di sviluppo, fornendo ai clienti il miglior sistema software Lean possibile.

È come una dieta d'urto per il progetto, che elimina tutti gli eccessi. Solo che questa volta è una dieta d'urto che funziona!

Cos'è il Metodo di Sviluppo Dinamico dei Sistemi (DSDM)?

Il DSDM è un framework Agile incentrato sulla realizzazione di benefici aziendali strategicamente allineati per ottenere il miglior ritorno possibile sugli investimenti.

La metodologia di sviluppo fa questo suddividendo il progetto in quattro tipi di requisiti funzionali in ordine decrescente di priorità:

Deve avere (M)

Dovrebbe avere (S)

Potrebbe avere (C)

Non si può avere (W)

Dirigendo le risorse verso gli elementi con la priorità più alta, si riesce a ottenere il massimo valore aziendale dal processo di sviluppo.

Oltre al processo di definizione delle priorità, ci sono otto principi chiave di Agile che guidano questa metodologia di sviluppo:

Concentrarsi sulle esigenze aziendali principali

Consegnare in tempo

Collaborare spesso

Non scendere mai a compromessi sulla qualità del software

Costruire in modo incrementale dopo aver impostato solide fondamenta

Impegnarsi nello sviluppo e nei test iterativi

Comunicare con chiarezza

Dimostrare il controllo su tutti i processi

Cos'è l'Extreme Programming (XP)?

La programmazione estrema è uno dei metodi di sviluppo del software più popolari. Il suo nome deriva dal metodo di portare le normali pratiche di sviluppo del software ai loro limiti estremi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image9-6.gif gruppo di uomini che dicono estremo /$$$img/

Anche se il suo nome può far pensare che sia stato creato per le feste delle confraternite universitarie, si tratta di una metodologia di sviluppo Agile estremamente tecnica.

La metodologia di programmazione Extreme si concentra su:

Fornire frequentemente prodotti software di alta qualità

Incorporare il feedback del cliente durante tutti i cicli di test del software

Collaborazione continua con cicli di feedback rapidi

Cos'è lo sviluppo guidato dalle funzionalità/funzione (FDD)?

Il movimento FDD Agile è nato nel 1997 come una delle prime metodologie di sviluppo software basate su Agile.

Come altri metodi Agile, l'obiettivo finale dell'FDD è creare un prodotto funzionante che soddisfi le esigenze del cliente. Da fare affrontando ogni funzionalità/funzione separatamente e ottenendo il feedback del cliente.

Questa metodologia di sviluppo software Agile consiste in sei passaggi chiave:

Sviluppare un modello generale Creare un elenco di funzionalità/funzione Pianificare le funzionalità/funzione Progettare le funzionalità/funzione Consegna delle funzionalità/funzione Ricevere feedback sulle funzionalità/funzione

Nota: Esiste un numero elevato di altre metodologie Agile che servono a vari scopi, tra cui Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) e Scrumban.

Quali sono i vantaggi del lavoro agile?

L'adozione di una metodologia di sviluppo Agile può aiutarvi in molti modi.

Eccone alcuni vantaggi dello sviluppo Agile :

Migliore soddisfazione del cliente

Maggiore adattabilità

Migliore gestione del budget e del tempo

Migliore lavoro di squadra Aumento della motivazione



Vediamo ora come sono importanti per la vostra azienda:

1. Migliore soddisfazione del cliente

La parte migliore di Agile DevOps è che coinvolge attivamente i clienti nel processo di sviluppo del software. In questo modo, invece di dare per scontato ciò che vogliono, li si coinvolge come tester della progettazione e dello sviluppo del software!

Questa continua integrazione del feedback dei clienti renderà più efficiente il testing del software e vi aiuterà a consegnare un prodotto finale di cui i clienti sono soddisfatti.

tornando all'esempio di Sonic di cui abbiamo parlato in precedenza

Se i produttori avessero adottato Agile, avrebbero incluso il feedback dei clienti nel processo di sviluppo e avrebbero evitato tutti i problemi di rianimazione dell'intero progetto!

Ma comunque, complimenti ai produttori per aver effettivamente ascoltato i fan. A differenza di un certo drama fantasy che non ha intenzione di rifare l'ultima stagione a breve..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image4-5.gif gioco del trono presto gif /$$$img/

2. Più adattabilità

Poiché il processo Agile suddivide il progetto in sprint, è un metodo di sviluppo software molto adattabile.

Ogni volta che è necessario incorporare il feedback dei clienti, non è necessario rifare o modificare l'intero progetto ; è sufficiente rifare il test del software per uno sprint. Questo approccio incrementale allo sviluppo delle applicazioni rende molto più facile adattarsi rapidamente a cambiamenti improvvisi!

3. Migliore gestione del budget e del tempo

Poiché la modellazione Agile è così adattabile, aiuta ogni sviluppatore di software a prendere decisioni rapide sui compromessi tra vincoli di tempo e di budget. In questo modo, i tempi di realizzazione saranno più rapidi e i costi più vantaggiosi durante lo sviluppo di un'architettura software!

4. Migliore lavoro di squadra

Una metodologia di sviluppo Agile dà priorità alla collaborazione attiva del team, il che significa che faciliterà un migliore lavoro di squadra. Tutti hanno un ruolo importante nella programmazione Agile e devono lavorare insieme durante lo sviluppo del software.

5. Aumento della motivazione

Poiché Agile DevOps si concentra su cicli più piccoli e a breve termine, un team Agile può completare rapidamente le attività e provare un senso di realizzazione. Questo può motivarli a continuare a lavorare sodo durante lo sviluppo del software in futuro!

Quando non si dovrebbe usare Agile?

Sebbene la metodologia di sviluppo software Agile sia ottima per la vostra azienda e i vostri clienti, non potete utilizzarla per ogni progetto.

È probabile che in queste situazioni non possiate trarre vantaggio dall'approccio Agile:

Quando il progetto di sviluppo software non è così urgente

Quando non si dispone di un team di sviluppo software di talento

Quando non esiste un percorso di collaborazione continua con il cliente

Il miglior software agile per le attività di sviluppo prodotto

Sebbene il metodo Agile possa aiutarvi a ottimizzare il processo di sviluppo del software, non è sufficiente da solo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image20-4.gif kevin home alone gif /$$$img/

Serve lo strumento giusto per portare avanti la metodologia!

Con il giusto Strumento di project management agile, sarete in grado di:

Gestire gli sprint

Monitorare lo stato del progetto

Collaborare con il vostro team

Coinvolgere attivamente i client e le parti interessate nel vostro processo

Fortunatamente, ClickUp è lo strumento di project management perfetto per gestire il processo Agile!

Che cos'è ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/devices-graphic.png Dispositivi ClickUp su Alexa, laptop e iPad /$$$img/ ClickUp è uno dei leader mondiali strumenti per il project management Agile con la più alta valutazione al mondo . Utilizzato da Google, Webflow e Airbnb, vi aiuterà a monitorare il vostro processo di sviluppo Agile e a gestire efficacemente le attività e gli sprint.

Ecco un approfondimento su come ClickUp può aiutarvi a implementare le pratiche Agile:

1. Gestione di diversi requisiti del progetto Agile con visualizzazioni multiple

la mentalità Agile si basa sull'adattamento ai cambiamenti, giusto?

Ecco perché anche il vostro ambiente Agile deve rifletterlo!

Fortunatamente, ClickUp vi offre proprio questo.

Invece di utilizzare uno strumento di project management Agile che vi costringe ad adattarvi ad esso, ClickUp vi offre molteplici visualizzazioni da adattare al vostro team!

Sarebbe come se i produttori di Game of Thrones vi dessero la possibilità di scegliere chi deve sedere sul trono! Niente più dibattiti o disaccordi: ognuno otterrebbe ciò che vuole.

Ecco un'analisi più approfondita di queste visualizzazioni e di come creano un ambiente Agile pronto a gestire le pratiche Agile:

1) Visualizzazioni delle attività necessarie ClickUp dispone di due visualizzazioni delle attività richieste per adattarsi a diversi approcci di project management:

Vista Bacheca Se siete fan del processo Kanban, questa è la visualizzazione che fa per voi.

L'interfaccia dell'attività di ClickUp per le tavole Kanban vi aiuta a spostare le attività, a visualizzare lo stato dei progetti e a tenere rapidamente il passo con il vostro processo di sviluppo Agile. Basta dare una rapida occhiata alla lavagna Kanban per determinare in quali fasi si trovano i progetti e spostarli all'istante!

Siamo certi che questa visualizzazione non vi lascerà indifferenti.

Ci dispiace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Bacheca-View-2.0.png vista Bacheca su ClickUp /$$$img/ Vista Elenco Questa è una buona visualizzazione per le persone che gestiscono il loro lavoro con Stile GTD elenchi Da fare. Qui le attività sono elencate in una semplice lista di controllo che può essere spuntata man mano che si procede.

È possibile utilizzare la vista Elenco anche per tenere rapidamente traccia degli elenchi Sprint per le varie attività e storie utente. Poiché sono tutti elencati uno dopo l'altro, è possibile affrontarli in ordine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Elenco-View-2.0.png vista Elenco in ClickUp /$$$img/

#

Vista Riquadro La vista Riquadro è la visualizzazione ideale per qualsiasi project manager o responsabile di progetti Agile Scrum master .

perché?

Fornisce ai gestori del team una panoramica di alto livello di tutte le attività su cui sta lavorando il loro team di progetto. Poiché le attività dello sprint sono ordinate per assegnatario, il project manager può determinare rapidamente su cosa stanno lavorando tutti e apportare eventuali modifiche al carico di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/02/Box-View-2.0.png Vista Riquadro 2.0 in ClickUp /$$$img/

#

Visualizzazione del calendario La visualizzazione del calendario di ClickUp aiuta lo Scrum master durante i cicli di pianificazione degli sprint. Utilizzatela per visualizzare tutte le attività imminenti e sviluppare un processo di pianificazione dello sprint efficiente e accurato.

È anche possibile utilizzarla per identificare quando sarà possibile aggiungere cose dal proprio produttività e programmare maratone di Netflix!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Flat-Calendar-View-Transparent-Background-e1607625188490.png visualizzazione del calendario ritagliata in ClickUp /%img/

Per una maggiore adattabilità del piano di sprint, un manager può visualizzare il proprio calendario come:

Giorni : Per visualizzare le attività del progetto programmate in una determinata data

: Per visualizzare le attività del progetto programmate in una determinata data 4-Giorni: Per visualizzare le attività pianificate in un periodo di quattro giorni

Per visualizzare le attività pianificate in un periodo di quattro giorni Settimana: Per visualizzare la pianificazione settimanale dello sprint

Per visualizzare la pianificazione settimanale dello sprint Monthly: Per vedere la roadmap del progetto di sviluppo software per il mese successivo

#

Modalità Me La modalità "Io" di ClickUp evidenzia solo i commenti, le attività secondarie e gli elenchi di attività assegnati all'utente. Questo riduce al minimo le distrazioni, aiutandovi a concentrarvi meglio sui vostri compiti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image6-7.png modalità "me" di ClickUp /$$$img/

2. Monitorate i vostri sprint in modo efficace con Elenchi di Sprints ClickUp può aggiungere liste di controllo a più progetti, attività e sottoattività. Ciò consente di creare elenchi di sprint che suddividono le consegne del progetto per uno sprint. È quindi possibile controllare facilmente gli elementi da questi elenchi man mano che il team procede.

È anche possibile aggiungere Punti di mischia a ciascun elenco per stimare il tempo necessario per completare il resto del backlog del prodotto.

**Aspetta, cosa sono i punti Scrum?

questo articolo spiega questo e altri dettagli

{\an8}Hehref/ blog?p=130223 _Scrum artefatti.{\i} /%href/_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image9.png punti storia e sprint di ClickUp /$$$img/

Tuttavia, non è tutto.

Dato che questi elenchi sono così facili da capire, un Allenatore agile può usarli per insegnare a un team Agile ad adottare facilmente un framework Agile disciplinato.

non vorresti avere a disposizione strumenti come questi quando eri all'università? imparate come impostare un framework Agile in ClickUp!

3. Ottenete panoramiche di alto livello dei vostri progetti con Agile dashboard I dashboard di ClickUp

sono perfette per ottenere panoramiche di alto livello per il project management Agile. Aggiungete gli elenchi di sprint e le attività a queste dashboard per vedere rapidamente lo stato di avanzamento.

sarà il vostro centro di controllo della missione, dove potrete osservare tutto ciò che accade. Un po' come l'Occhio di Sauron del Signore degli Anelli... ma senza essere inquietante!

Quali sono le metriche Agile che potete usare per la reportistica?

Con il software di project management Agile, i titolari dei prodotti hanno accesso a metriche chiave per valutare l'esito positivo del loro progetto Agile. Queste metriche includono velocità, burndown, burnup e flussi cumulativi.

Ecco come ClickUp può aiutarvi a monitorare queste metriche Metriche agili :

Velocità

ClickUp's Grafico della velocità aiuta a determinare rapidamente la velocità di completamento delle attività. Le attività vengono suddivise in intervalli settimanali o bisettimanali e viene visualizzata la loro velocità media.

Inoltre, ClickUp raggruppa automaticamente i dati dell'Elenco sprint per facilitarne l'aggiunta a ciascun grafico.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image3-4.png grafici di velocità scrum /$$$img/

Grafici di velocità

I grafici di ClickUp aiutano a visualizzare i risultati del team rispetto a un traguardo. Mostrano la quantità di lavoro ancora da fare.

Ecco cosa evidenzia il grafico di ClickUp:

**Lo stato di avanzamento ideale: il ritmo ideale di completamento delle attività necessario per rispettare le scadenze

**Stato previsto: il tasso di tendenza attuale, basato sulle attività completate al momento

**Attivo: l'attuale numero di attività completate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image11-5.png grafici burndown scrum /$$$img/

Grafici di burndown

I grafici di burnup evidenziano ciò che è stato completato rispetto all'ambito rimanente.

Questo aiuta a fare il punto su quanto realizzato finora per motivare il team Agile a raggiungere le scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/burnup-points.png chattare sulla linea di burnup /$$$img/

Grafici di flusso cumulativi

Il grafico di flusso cumulativo di ClickUp aiuta a visualizzare e monitorare lo stato del progetto nel tempo. Poiché le attività vengono colorate in base al loro stato, è possibile monitorare facilmente i progressi del progetto nel tempo sprint backlog e il completamento del backlog di prodotto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/image17-6.png grafico del flusso cumulativo /$$$img/

vuoi fare un corso accelerato sulle metriche Agile? Consultate i nostri articoli su flusso cumulativo , {\an8}Calcio di vite , Burnup , e grafici di velocità .**_

Ogni attività di ClickUp è dotata di una sezione commenti dedicata per aiutare il team a scambiare documenti, idee e meme!

Per una maggiore collaborazione, potete anche taggare le persone per ottenere aggiornamenti istantanei e mantenere il progetto in movimento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image3-10.png commenti ClickUp /$$$img/

ClickUp può anche integrare con molti strumenti di comunicazione come Slack e Skype per garantire una comunicazione efficiente sempre disponibile!

La lentezza della comunicazione e del feedback è uno dei modi più semplici per far uscire di strada l'ingegneria del software.

Fortunatamente, ClickUp ha una soluzione semplice per accelerare le cose, in stile Formula 1.

Questo software di project management gratis consente di convertire istantaneamente un commento in un'attività e di assegnarla ai membri del team. Il membro del team a cui è stato assegnato il compito riceverà una notifica, che apparirà anche nelle sue notifiche per aiutarlo a iniziare.

Da fare, il membro del team a cui è stato assegnato il commento può contrassegnarlo come risolto per eliminare ogni inutile follower.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2017/11/assign-comments1.png Creare attività secondarie con un clic /$$$img/

6. Gestite le varie fasi di un progetto Agile con Stati personalizzati I progetti di sviluppo software Agile non sono tutti uguali.

Ecco perché anche il vostro strumento di project management Agile non può trattarli allo stesso modo!

A differenza dei tradizionali strumenti di project management che forniscono una serie standard di stati di progetto, ClickUp vi permette di personalizzarli progetto per progetto!

In questo modo, non sarete bloccati da una serie di stati che non riflettono accuratamente le fasi del progetto.

Potete essere creativi e dettagliati quanto volete: "Beta Testing", "Pair Programming", "Brainstorming davanti a un paio di birre", tutto dipende da voi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/image13-6.png vista Bacheca /$$$img/

Tuttavia, queste non sono tutte le funzionalità/funzione di ClickUp.

ClickUp offre anche molte altre funzionalità/funzione per gestire il vostro processo Agile, come ad esempio:

Priorità : aiuta gli sviluppatori ad affrontare per primi gli elementi più importanti

Dipendenze : aiuta gli sviluppatori Agile a svolgere le attività sempre nel giusto ordine

Grafici Gantt : tracciano lo stato di avanzamento del progetto attraverso una sequenza temporale

Documenti : creare e archiviare documentazione dettagliata sulla propria azienda e sui progetti Agile

Reportistica e approfondimenti dettagliati : per ottenere informazioni dettagliate sugli sviluppatori Agile e sull'azienda

Potenti app per dispositivi mobili iOS e Android : vi aiutano a rimanere produttività in movimento

Conclusione

L'utilizzo di metodi di sviluppo software agili è uno dei modi più semplici per aumentare l'efficienza del progetto e rispondere meglio alle esigenze dei clienti.

Così come "essere agili" significa muoversi rapidamente, "adottare Agile" significa adattarsi rapidamente ai cambiamenti del progetto, mantenendo gli oggetti.

E dal momento che non è possibile gestire progetti Agile senza il giusto strumento Agile, perché non iscriversi a ClickUp oggi stesso? Semplificherà le cose per rendervi agili come Usain Bolt e vi darà tutte le funzionalità/funzione di cui avete bisogno per implementare Agile e avere un esito positivo come lui!