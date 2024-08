10 Migliori alternative a Resource Guru: Caratteristiche, prezzi e valutazioni

Resource Guru è un software di gestione delle risorse basato su cloud per i project manager.

Dalla pianificazione al monitoraggio del tempo, offre una serie completa di funzioni per semplificare il processo. Ciò si traduce in flussi di lavoro ottimizzati, migliore produttività, riduzione dei ritardi e nessuna allocazione insufficiente o eccessiva delle risorse.

Tuttavia, Resource Guru ha anche una buona dose di limiti, soprattutto in termini di versatilità. È per questo che funziona per alcuni settori, come quello dei servizi professionali, e fatica per altri.

Avendo trascorso molto tempo a destreggiarsi tra diversi software di gestione delle risorse, ho stilato un elenco delle migliori alternative a Resource Guru attualmente disponibili. Consultatelo per trovare il miglior software di gestione delle risorse per la vostra azienda nel 2024.

**Cosa dovreste cercare nelle alternative a Resource Guru?

Ecco i fattori che dovreste considerare quando confrontate le diverse alternative a Resource Guru:

Caratteristiche: Il primo aspetto da considerare è la gamma di funzionalità del software. Un software robustostrumento di gestione delle risorse dovrebbe avere un'ampiaallocazione delle risorsedi programmazione, pianificazione e tracciamento del tempo.

Capacità di integrazione: In qualità di leader, avrete bisogno di alcuni strumenti e software supplementari per gestire le vostre risorse senza problemi. Scegliete quindi un software che offra l'integrazione con altri strumenti di terze parti

Le 10 migliori alternative a Resource Guru da usare nel 2024

Date un'occhiata a questo elenco delle 10 migliori alternative a Resource Guru disponibili nel 2024:

1. ClickUp - Il migliore per la gestione delle risorse Software di gestione delle risorse ClickUp è uno strumento completo per la supervisione di tutte le risorse da una posizione centrale.

Per me la visibilità è la parte più importante della gestione del processo di assegnazione delle risorse. Con Vista ClickUp è possibile personalizzare la gestione delle attività in base alle proprie esigenze. Questo significa che posso tenere traccia dei progetti, visualizzare i flussi di lavoro e creare tabelle di marcia, il tutto usando 15 viste personalizzate in più !

Per esempio, posso usare il metodo Vista del carico di lavoro ClickUp per pianificare e monitorare la capacità di lavoro totale del mio team. Se invece si deve gestire il carico di lavoro di un singolo dipendente, la funzione ClickUp Team View viene in vostro soccorso.

visualizzate e gestite il carico di lavoro dell'intero team per assegnare le attività nel modo più efficiente con ClickUp Workload View_

Da Cruscotti ClickUp è possibile accedere a schede di sprint personalizzate per gestire tutte le risorse in una volta sola. Questo è particolarmente utile quando si utilizza lo strumento al volo.

Ma non è tutto. Se i vostri flussi di lavoro richiedono una maggiore personalizzazione, potete farlo facilmente con ClickUp API. Avete bisogno di un'applicazione personalizzata per tenere traccia del tempo su un progetto specifico? Ci pensiamo noi!

Non avete tempo per costruire un flusso di lavoro dall'inizio? Ottenete 1000+ modelli pronti all'uso e personalizzabili da Modelli ClickUp . Dal Rapporto di attività al Programma di audit, c'è un modello per tutte le esigenze, prontamente disponibile per l'uso.

Utilizzate il modello ClickUp Resource Planning per identificare le risorse, valutare la disponibilità e sviluppare una tempistica

Uno dei miei modelli preferiti è il modello Modello di pianificazione delle risorse ClickUp . Il suo layout intuitivo e visivo mi aiuta a pianificare, monitorare e ottimizzare le risorse. Questo modello mi permette anche di tenere traccia delle dipendenze o dei conflitti di pianificazione per evitare di programmare le risorse in modo eccessivo o insufficiente. Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Gestione dei compiti: Dividere i progetti in compiti più piccoli conAttività di ClickUp *Gestione del tempo: Traccia il tempo del progetto, imposta le stime e assegna il tempo per ogni singola attività del progetto con il programmaClickUp Gestione del tempo caratteristica.

Dividere i progetti in compiti più piccoli conAttività di ClickUp *Gestione del tempo: Traccia il tempo del progetto, imposta le stime e assegna il tempo per ogni singola attività del progetto con il programmaClickUp Gestione del tempo caratteristica. Comunicazione semplificata: UtilizzareChat ClickUp per chiarire i dubbi in movimento e garantire un flusso di lavoro senza interruzioni

UtilizzareChat ClickUp per chiarire i dubbi in movimento e garantire un flusso di lavoro senza interruzioni Strumenti di collaborazione: Organizzate la comunicazione interna del team inviando e-mail direttamente dal sito web di ClickUpClickUp Email *Automazione: Utilizzate gli strumenti AI di ClickUp Brain per automatizzare gli stati, gli aggiornamenti e i riepiloghi dei progetti

Organizzate la comunicazione interna del team inviando e-mail direttamente dal sito web di ClickUpClickUp Email *Automazione: Utilizzate gli strumenti AI di ClickUp Brain per automatizzare gli stati, gli aggiornamenti e i riepiloghi dei progetti Integrazioni con ClickUp: Collegate ClickUp a più di 1000 strumenti come Slack, GitHub, HubSpot e Google Drive

Limitazioni di ClickUp

Tutte le funzionalità non sono disponibili sull'applicazione mobile di ClickUp

Prezzi ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese o per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. LiquidPlanner - Il migliore per la programmazione predittiva

via LiquidPlanner LiquidPlanner è un software di gestione dei progetti noto soprattutto per la sua funzione di pianificazione predittiva. Se il vostro team lavora su più progetti contemporaneamente, vi consiglio questa alternativa di Resource Guru per ottimizzare meglio i vostri flussi di lavoro.

Con questo strumento, potete tenere traccia di tutti i diversi progetti. Le sue capacità di pianificazione basate sulle priorità vi aiutano a tenere sotto controllo i progetti di alto valore. Si integra anche con strumenti di gestione dei documenti come Google Drive e Dropbox e consente di crearne di personalizzati attraverso la sua API aperta.

Le migliori caratteristiche di LiquidPlanner

Previsione delle tempistiche e delle consegne dei progetti con la programmazione predittiva

Ottimizzare le pianificazioni dei team con il carico di lavoro bilanciato

Privilegiare i progetti in base alla loro importanza con Perfect Prioritization

Tenere traccia di qualsiasi incertezza o rischio nel vostro piano con la Stima a Distanza

Ottenere dati e approfondimenti sulle prestazioni in tempo reale con Intelligent Insights

Limitazioni di LiquidPlanner

L'impostazione dei progetti richiede molto tempo

Mancano alcune funzionalità essenziali di fatturazione e budgeting

Ha una curva di apprendimento importante

Prezzi di LiquidPlanner

**Prova gratuita per 14 giorni

Essenziale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Professionale : $28/mese per utente

: $28/mese per utente Ultimate: $42/mese per utente

Valutazioni e recensioni di LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (294 recensioni)

: 4.2/5 (294 recensioni) Capterra: 4.3/5 (667 recensioni)

3. Float - Il migliore per la pianificazione delle risorse

via Float Float è un'altra solida alternativa a Resource Guru, che vanta un approccio alla pianificazione delle risorse incentrato sulle persone.

Lo strumento offre una timeline centralizzata e in tempo reale dei progetti e della forza lavoro, per aiutarvi ad assegnare i compiti in modo sistematico. È possibile utilizzarlo per assegnare le attività con una visione in tempo reale di competenze, capacità e disponibilità all'interno del team. Trovo che le assegnazioni basate sulle competenze siano particolarmente utili per i compiti specializzati.

Lo strumento consente anche di pianificare e gestire i budget in base alle ore o alle tariffe per prevedere la capacità e prevedere le spese. Inoltre, i fogli di presenza precompilati aiutano a tenere traccia delle spese in tempo reale.

Le migliori caratteristiche di Float

Impostazione di orari e sedi di lavoro personalizzati

Pianificazione di un budget personalizzato basato su tempo/spese

Pianificazione e monitoraggio del carico di lavoro tramite la funzione di pianificazione delle risorse

Sincronizzazione di altri strumenti di gestione dei progetti come Asana e Trello

Confronto tra ore stimate e ore effettive grazie alle funzioni di gestione del tempo

Integrazione con strumenti di terze parti come Asana e Slack

Limitazioni di fluttuazione

Non è disponibile una previsione delle entrate del progetto

Non è compatibile con i dispositivi mobili

Difficile da navigare

Prezzi variabili

**Prova gratuita di 14 giorni

Starter : $7,50/mese per utente

: $7,50/mese per utente Pro : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni fluttuanti

G2 : 4.2/5 (1.240 recensioni)

: 4.2/5 (1.240 recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.592 recensioni)

4. Lavoro di squadra - Il migliore per la collaborazione ai progetti

via lavoro di squadra Teamwork è un software dinamico di gestione dei progetti che aiuta gli utenti a gestire tutti gli aspetti delle operazioni dei clienti.

Consente di pianificare i progetti, assegnare le risorse e collaborare con il team per accelerare il processo. Dalla pianificazione quotidiana delle capacità e dalla gestione delle spese alle previsioni a lungo termine, le funzionalità di Teamwork coprono ogni aspetto dell'allocazione delle risorse.

Le funzioni di Teamwork, come l'indicatore di efficienza, sono preziose quando si pianificano le scadenze, in base alla velocità o alla lentezza con cui un determinato team o un individuo può portare a termine i compiti assegnati.

Lo strumento è compatibile con iOS, Android, Windows e macOS.

Le migliori caratteristiche del lavoro di squadra

Traccia il tempo, le tariffe e il denaro speso

Utilizzo di modelli e moduli di assunzione precostituiti

Personalizzare le visualizzazioni del carico di lavoro e i flussi di lavoro

Prevedere il fabbisogno futuro di risorse in base ai progetti e alle pipeline attuali

Identificare le dipendenze delle attività per evitare conflitti di pianificazione

Integrazione con strumenti come HubSpot e Google Drive

Limitazioni del lavoro di squadra

Nessun supporto di chat dal vivo

Non risponde alle esigenze delle grandi imprese

Complesso da usare

Prezzi per il lavoro di squadra

**Gratuito per sempre

Deliver : $13,99/mese per utente

: $13,99/mese per utente Crescita : $25,99/mese per utente

: $25,99/mese per utente Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del lavoro di squadra

G2 : 4.4/5 (1.121 recensioni)

: 4.4/5 (1.121 recensioni) Capterra: 4.5/5 (859 recensioni)

5. Monday.com - Il migliore per la gestione del flusso di lavoro

via Monday.comLunedì.com è una soluzione completa per la gestione del lavoro. Offre una suite completa di funzioni che facilitano la pianificazione e la gestione dei progetti gestione delle risorse . Lunedì.com i cruscotti altamente intuitivi e personalizzabili consentono ai team di gestire più progetti contemporaneamente. È uno strumento potente che aiuta anche nella strategia, nella pianificazione e nell'esecuzione dei progetti.

Con caratteristiche come 10+ visualizzazioni personalizzate, 30 diversi widget per la visualizzazione delle informazioni e blocchi di costruzione senza codice, Lunedì.com è una delle alternative più affidabili a Resource Guru.

Le migliori caratteristiche di Monday.com

Assegnate i compiti direttamente ai membri del team con le Colonne Persone

Scegliete tra oltre 200 modelli di automazione

Ottenere informazioni specifiche sulle prestazioni utilizzando dashboard personalizzati

Personalizzare i flussi di lavoro

Integrazione con strumenti come Slack, Gmail e Outlook

Limitazioni di lunedì.com

Nessun accesso offline

Alcune funzioni richiedono un pagamento aggiuntivo

Prezzi di lunedì.com

**Gratuito per sempre

Basic : $12/mese per sede

: $12/mese per sede Standard : $14/mese per posto

: $14/mese per posto Pro : $24/mese per sede

: $24/mese per sede Impresa: Prezzi personalizzati

Monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (10.730 recensioni)

: 4.7/5 (10.730 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.794recensioni)

6. Accelo - Il migliore per l'automazione dei servizi professionali (PSA)

via Accelo Accelo consente agli utenti di gestire progetti e risorse con una combinazione di metodologie tradizionali e agili. È noto soprattutto per le sue innovative funzionalità di tracciamento del tempo. Ad esempio, aiuta a tenere sotto controllo i budget dei progetti monitorando le ore fatturabili e non fatturabili.

La piattaforma supporta il filtro basato sulle competenze nell'assegnazione dei compiti. È anche possibile automatizzare l'assegnazione dei compiti a membri specifici del team, in base a regole predefinite. Una volta assegnati i compiti, è possibile automatizzare i timer per aiutare il team a sfruttare al meglio ogni minuto.

Offre inoltre un'integrazione perfetta con i principali strumenti come MailChimp, Google Workspace, Salesforce e così via, per semplificare ulteriormente il processo.

Accelo migliori caratteristiche

Utilizza fogli di presenza automatizzati per i tempi dei progetti e per la gestione delle risorse umanemonitoraggio delle risorse* Personalizzare stati e flussi di lavoro

Ricevere trigger e notifiche di progetto

Visualizzare i rapporti sui tempi effettivi rispetto a quelli stimatigestione della capacità* Creare fatture basate su budget/progressi

Limitazioni di Accelo

Troppo complesso per le piccole imprese

L'applicazione mobile non è completamente funzionale

Accelo prezzo

**Prova gratuita di 7 giorni

Professionale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Aziendale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Avanzato : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Elite: Prezzi personalizzati

Accelo valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (502 recensioni)

: 4.4/5 (502 recensioni) Capterra: 4.5/5 (172 recensioni)

7. Wrike - Il migliore per una gestione versatile dei progetti

via Wrike Wrike è uno strumento di gestione del lavoro che consente di scegliere tra una serie di modelli personalizzati, di automatizzare l'assunzione di lavoro con moduli di richiesta dinamici e molto altro ancora.

Lo strumento consente di visualizzare il carico di lavoro del team in un colpo d'occhio, offre funzioni per la collaborazione in tempo reale (ad esempio commenti e tag) e facilita le modifiche al volo con una semplice funzione di trascinamento.

Wrike si integra anche con oltre 400 strumenti e software di terze parti necessari per la gestione dei progetti, come Adobe, Jira e OneDrive.

Le migliori caratteristiche di Wrike

Salvataggio di attività, progetti e cartelle ricorrenti

Visualizzazione delle capacità individuali di ogni membro del team per ottenere i migliori risultatiutilizzo delle risorse* Creare dashboard personalizzabili

Automatizzare i flussi di lavoro ricorrenti

Controllare i rapporti di audit su richiesta

Accesso allo strumento sull'app mobile

Limitazioni di Wrike

La versione gratuita non dispone di funzionalità di tracciamento del tempo

Non ha uno strumento di fatturazione integrato

Ha una curva di apprendimento

Prezzi di Wrike

**Gratuito per sempre

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Azienda : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Impresa : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Pinnacle: Prezzo personalizzato

Wrike valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (3.679 recensioni)

: 4.2/5 (3.679 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.629 recensioni)

8. Asana - Il migliore per la gestione del lavoro

via Asana Asana è una soluzione di gestione del lavoro alimentata dall'intelligenza artificiale. Questo strumento aiuta i manager a tenere sotto controllo tutti i progetti in corso nell'azienda.

Tutte le sue funzioni si concentrano sulla programmazione, sulla pianificazione e sulla facilitazione dei flussi di lavoro per massimizzare l'efficienza. Una delle caratteristiche uniche di Asana - gli obiettivi - consente di suddividere i grandi obiettivi in missioni più piccole per aiutarvi a eseguirli e a tenerne traccia in modo più efficiente.

Quando si gestiscono progetti complessi o più team, può essere utile la funzione Portfolio di Asana. Questo permette di vedere il quadro generale, di tracciare i progressi dei progetti collegati e di pianificare strategicamente l'allocazione delle risorse per ottenere risultati ottimali.

Asana si integra anche con piattaforme importanti come Microsoft Teams, Nave, MailChimp e Mosaic.

Le migliori caratteristiche di Asana

Trascinamento delle attività per gestire il carico di lavoro

Misurazione del tempo effettivo del progetto rispetto al tempo stimato

Condivisione dei dati attraverso oltre 270 strumenti come Slack e Microsoft Teams

Accesso a grafici e approfondimenti in tempo reale

Utilizzate la funzione di dipendenza delle attività per tenere traccia ed evitare conflitti di pianificazione

Limitazioni di Asana

L'interfaccia è difficile da navigare

Non è disponibile l'accesso offline

Prezzi di Asana

**Gratuito per sempre

Starter : $13,49/mese per utente

: $13,49/mese per utente Avanzato : $30,49/mese per utente

: $30,49/mese per utente Impresa : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.988 recensioni)

: 4.3/5 (9.988 recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.612 recensioni)

9. ClickTime - Il migliore per la gestione dei fogli di presenza

via ClickTime Se state cercando uno strumento robusto per la gestione dei timesheet, ClickTime è un'opzione da esplorare.

ClickTime dispone di funzionalità avanzate di tracciamento del tempo e di budgeting. Dalla gestione dei singoli progetti a quella delle risorse complessive, ClickTime facilita tutto.

Offre inoltre impostazioni avanzate e approfondimenti all'interno dei flussi di lavoro. Ad esempio, è possibile definire tariffe di fatturazione uniche per i membri del team, i ruoli o i progetti in base alle loro competenze specifiche. Lo strumento tiene traccia delle ore fatturabili e aiuta a monitorare la redditività del progetto, evitando di sforare il budget.

ClickTime dispone anche di un'applicazione mobile per utenti Android e iOS.

Le migliori caratteristiche di ClickTime

Monitoraggio del carico di lavoro del personale per un'allocazione efficace

Prevedere la disponibilità della forza lavoro

Accesso alla visibilità in tempo reale sull'avanzamento dei progetti

Ottenere informazioni su prestazioni e redditività

Integrazione con strumenti come Slack, Sage e BambooHR

Limitazioni di ClickTime

Pianificazione delle risorse Kantata è uno strumento completo per ottimizzare le diverse attività di gestione delle risorse, delle finanze e dei progetti di un'organizzazione. La principale USP di questo software è la sua innovativa funzione di previsione delle risorse.

Consente di comprendere il costo effettivo delle risorse rispetto alle entrate totali del progetto per un'allocazione proficua delle attività.

Kantata semplifica anche il processo di lavoro con risorse esterne come freelance o appaltatori. È possibile invitare risorse esterne come "partner" e assegnare loro compiti direttamente all'interno della piattaforma.

Kantata si integra anche con un'ampia gamma di strumenti e piattaforme come Salesforce, Netsuite e Xero. In poche parole, è un'alternativa affidabile a Resource Guru.

Le migliori caratteristiche di Kantata

Gestire le tempistiche, le richieste e i ritorni dei progetti

Pianificare e allocare meglio il carico di lavoro con la corrispondenza dell'inventario delle competenze

Configurare le raccomandazioni sulle risorse in base ai dati

Utilizzare strumenti visivi come timeline, calendari e schede di progetto

Limitazioni di Kantata

L'interfaccia utente è lenta

L'inserimento delle ore è debole e mal progettato

I dettagli completi sui prezzi non sono disponibili

Prezzi di Kantata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2 : 4.2/5 (1.401 recensioni)

: 4.2/5 (1.401 recensioni) Capterra: 4.2/5 (613 recensioni)

Inizia a gestire le tue risorse in modo efficiente con ClickUp

La gestione delle risorse è un'attività aziendale dinamica. Le probabilità di sotto/sovrautilizzo sono elevate se non si prendono decisioni informate.

Anche se Resource Guru aiuta in una certa misura, la verità è che non è all'altezza in alcuni punti.

È qui che Gestione delle risorse di ClickUp aiuta! Dalla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse all'ottimizzazione dei tempi, ClickUp è la migliore soluzione di gestione delle risorse per project manager oggi disponibile sul mercato.

Affrettatevi quindi a scaricare ClickUp oggi stesso, gratuitamente. Iscrivetevi qui !