10 Migliori software di monitoraggio delle risorse per le aziende nel 2024

In qualità di project manager, la routine quotidiana può sembrare quella di destreggiarsi tra una dozzina di attività con gli occhi bendati. Questo è ciò che gestire le risorse senza software di monitoraggio.

Il software di monitoraggio delle risorse agisce come un occhio, fornendo un quadro chiaro delle competenze, della disponibilità e del carico di lavoro del team per progetti, attrezzature e finanze.

Senza di esso, si rischia di sovraccaricare i dipendenti, di sottoutilizzare le risorse disponibili e di incontrare ostacoli imprevisti che ritardano i progetti e prosciugano i profitti.

Quindi, invece di lasciare le cose al caso e sperare che le risorse si allineino perfettamente, trovate un software di monitoraggio delle risorse tra i 10 migliori.

Non preoccupatevi! Siamo qui per aiutarvi. Ma prima di tutto cerchiamo di capire di cosa avete bisogno.

Cosa cercare in un software di monitoraggio delle risorse?

Il software di monitoraggio delle risorse è utile per ottimizzare il piano del progetto, l'assegnazione dei team e l'efficienza generale. Ma cosa rende il software di monitoraggio delle risorse ideale? Ecco una panoramica degli elementi chiave da ricercare:

Visione centralizzata: Funge da unica fonte di verità, fornendo una panoramica chiara di tutte le risorse, comprese le persone, le attrezzature e il budget

Monitoraggio del tempo: aiuta a piano delle risorse comprese le competenze umane, le attrezzature, il budget e persino lo spazio fisico. Questa visualizzazione olistica consente di prendere decisioni informate

Questa funzionalità/funzione aiuta a mappare le competenze e la disponibilità del team, garantendo l'abbinamento delle risorse giuste alle attività giuste, evitando l'overbooking o il sottoutilizzo

Previsione e analisi: Questa funzionalità/funzione consente di prevedere il fabbisogno futuro di risorse e di identificare i potenziali colli di bottiglia, consentendo di piano di capacità e l'allocazione delle risorse

Reportistica e collaborazione: Lo strumento scelto deve generare report significativi per monitorare lo stato e identificare le aree di miglioramento, favorendo al contempo la collaborazione tra i membri del team

Integrazioni: La perfetta integrazione con gli strumenti esistenti, come i software di project management e le piattaforme di comunicazione, favorisce un flusso di lavoro unificato ed elimina i silos di dati

Un'interfaccia facile da usare è fondamentale per l'adozione da parte del team. La semplice pianificazione delle attività, la funzionalità drag-and-drop e l'accesso mobile sono funzioni chiave per semplificare il processo e ridurre al minimo la curva di apprendimento

I 10 migliori software di monitoraggio delle risorse da utilizzare nel 2024

L'acquisto di un software per il monitoraggio delle risorse è un investimento una tantum che migliorerà la produttività e i livelli di gestione del lavoro. È necessario assicurarsi che il software scelto sia in linea con le dimensioni del team, il budget e gli strumenti esistenti.

Ora che conoscete i vantaggi di uno strumento di gestione e monitoraggio delle risorse, esaminiamo i 10 migliori software di gestione delle risorse disponibili sul mercato.

1. ClickUp

Monitorate il carico di lavoro del vostro team, delegate saggiamente le attività e gestite gli ostacoli con le dashboard di ClickUp Software ClickUp per la gestione delle risorse è uno strumento di monitoraggio delle risorse e una piattaforma completa di collaborazione e produttività.

È possibile migliorare i flussi di lavoro quotidiani con una visualizzazione centralizzata di tutte le attività, grazie a oltre 15 strumenti flessibili Visualizzazioni ClickUp . Questo include la gestione del carico di lavoro, i report, le analisi, le attività assegnate e il tempo trascorso su ciascuna attività, accessibili su vari dispositivi.

Con ClickUp Dashboard è possibile costruire il proprio centro di controllo della missione con oltre 50 widget, come grafici personalizzati, sprints, monitoraggio dello stato, monitoraggio del tempo, carico di lavoro, panoramica del progetto e altro ancora. API di ClickUp consente di aggiungere elementi di branding e di personalizzare il software.

Aggiungi più di 1000 Modelli ClickUp al software esistente per allocare risorse, pianificare un progetto, gestire attività all'interno di diversi reparti, pianificare un evento o gestire qualsiasi progetto!

Per semplificare i lavori richiesti per la pianificazione delle risorse, utilizzare Il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp . Questo modello è stato progettato per aiutarvi a pianificare, monitorare e ottimizzare le risorse.

Con questo modello è possibile creare attività per ogni obiettivo di pianificazione delle risorse, assegnare compiti ai membri del team, designare Sequenze e monitorare lo stato delle attività con cinque stati.

È inoltre possibile impostare notifiche per rimanere aggiornati, organizzare riunioni regolari per ridurre gli ostacoli e monitorare o analizzare le attività per garantire la massima produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Create il vostro flusso di lavoro per la gestione di beni, inventario, spazio per l'ufficio, attrezzature aziendali e attività del team

UtilizzoClickUp Brainstrumenti di IA per automatizzare i riepiloghi/riassunti dei progetti, gli aggiornamenti dei progetti e le relazioni sullo stato e creare modelli per qualsiasi utilizzo

Inviare e ricevere email direttamente dall'interno ClickUp Email per organizzare la comunicazione con partner, fornitori e client

Suddividere i progetti in attivitàAttività di ClickUp e attività secondarie, assegnarle al team e aggiungere liste di controllo e dipendenze per processi e criteri di accettazione chiari

Aggiungete commenti per chiarire ciò che Da fare, condividete allegati, assegnate elementi d'azione ai membri del team e create canali inClickUp Chattare per conversare in tempo reale e capire la disponibilità delle risorse

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note, visualizzazione di reportistica e assegnazione del tempo per ogni attività del vostro team da qualsiasi luogo con l'opzioneClickUp Monitoraggio del tempofunzionalità/funzione

Integrazione di più di 1000 strumenti e app conIntegrazioni ClickUp come Asana, Trello, Airtable e Jira

Limiti di ClickUp

L'utilizzo dello strumento al massimo delle sue potenzialità può risultare difficile per i nuovi utenti a causa del sovraccarico di funzionalità/funzione

Non tutte le funzionalità/funzione sono state introdotte nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Kantata

via Kantata Kantata va oltre il semplice monitoraggio delle risorse e agisce come una centrale di automazione dei servizi professionali (PSA) progettata esplicitamente per agenzie, società di consulenza e altre organizzazioni PSA.

Questo software si concentra sull'ottimizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, da al caricamento delle risorse e l'allocazione delle risorse alla gestione finanziaria e alle relazioni con i client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kantata

Abbinare le persone giuste ai progetti più adatti in base alle loro specifiche capacità e competenze

Ottenere un quadro chiaro e in tempo reale del carico di lavoro del team, dello stato di avanzamento dei progetti e dell'utilizzo delle risorse

Previsione del fabbisogno futuro di risorse e piano proattivo delle capacità del progetto

Monitoraggio in tempo reale di budget, costi e redditività dei progetti, per prendere decisioni basate sui dati e migliorare il controllo finanziario

Fornite ai client un accesso sicuro agli aggiornamenti del progetto, ai documenti e agli strumenti di comunicazione

Limiti di Kantata

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia obsoleta e non così intuitiva come altre soluzioni software moderne

Alcuni utenti riportano esperienze contrastanti con il supporto clienti, citando occasionali difficoltà nell'ottenere un'assistenza tempestiva ed efficace

Prezzi di Kantata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

3. Galleggiante

via Galleggiante Float è un elemento strumento di gestione delle risorse progettato per semplificare la pianificazione, la programmazione e l'allocazione delle risorse dei progetti per le aziende di tutte le dimensioni.

Aiuta le organizzazioni a ottimizzare i loro capacità del proprio team e garantire che le persone giuste lavorino alle attività giuste al momento giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Visualizzare con chiarezza i dati didisponibilità delle risorse, delle competenze e del carico di lavoro attuale attraverso la sua interfaccia interattiva

Pianificare attività e risorse attraverso un'interfaccia drag-and-drop

Creare diversi scenari di progetto e prevedere il potenziale fabbisogno di risorse

Monitoraggio diretto del tempo impiegato per le attività

Ottenere un flusso di lavoro centralizzato e lo scambio di dati integrando la piattaforma con vari strumenti di project management e comunicazione

Limiti di Float

La struttura dei prezzi potrebbe non essere adatta a tutte le aziende, in particolare ai team più piccoli o a chi ha un budget limitato

Float offre un'app per dispositivi mobili, ma alcuni utenti la trovano meno ricca di funzionalità/funzione rispetto alla versione desktop

Prezzi di Float

Starter: $7,50/utente al mese

$7,50/utente al mese Pro: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Float

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4. Saviom

via Saviom Saviom aspira ad essere una soluzione futuristica per le aziende che vogliono usufruire del pieno potenziale della propria forza lavoro.

Fondata da imprenditori visionari, Saviom vanta oltre 22 anni di esperienza e una clientela che comprende aziende Fortune 500.

Oltre ad aiutarvi a monitorare le risorse, Saviom offre funzionalità/funzione avanzate quali project management , assegnazione basata sulle competenze, funzionalità di previsione e reportistica in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Saviom

Configurazione delle pianificazioni in base a vari fattori, tra cui team, ruolo, posizione, tipo di progetto e competenze disponibili

Sfruttare gli strumenti di previsione e di piano delle capacità per affrontare in modo proattivo le potenziali lacune e garantire la disponibilità delle risorse giuste al momento giusto

Ottenere un quadro chiaro e dinamico dell'utilizzo delle risorse grazie a dashboard in tempo reale e reportistica personalizzabile

Previsione dell'utilizzo fatturabile delle risorse e identificazione delle opportunità di mobilitare le risorse da lavori non fatturabili a lavori fatturabili

Limiti di Saviom

Le funzionalità avanzate possono comportare una curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti più semplici di gestione delle risorse

Alcuni utenti segnalano che le opzioni di personalizzazione potrebbero essere limitate rispetto alle loro aspettative

Prezzi di Saviom

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Saviom

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

5. Pianificatore hub

via Pianificatore dell'hub Hub Planner adotta un approccio incentrato sulle risorse, sottolineando l'importanza di ottimizzare le competenze individuali e massimizzare il potenziale del team.

Si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi aziende, offrendo un'interfaccia utente e funzionalità/funzione complete.

A differenza degli strumenti che danno priorità al project management, Hub Planner si concentra sulla responsabilizzazione del team, fornendo una visibilità chiara sulla disponibilità, le competenze e il carico di lavoro.

Questo approccio incentrato sulle persone aiuta le aziende a creare un equilibrio tra lavoro e vita privata, previene il burnout e migliora la produttività dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Hub Planner

Visualizzazione in tempo reale della disponibilità del team grazie a una mappa di calore dinamica, un sistema intuitivo di codici a colori

Semplificare il processo di richiesta e approvazione delle ferie con una funzionalità/funzione dedicata alla gestione delle ferie e della PTO

Abbinare le persone giuste alle attività giuste, in base alle loro competenze ed esperienze specifiche

Adattate la piattaforma ai vostri flussi di lavoro specifici aggiungendo campi personalizzati ed esplorate funzionalità avanzate come le tariffe di fatturazione e la gestione del budget, i gruppi intelligenti e le festività globali attraverso la libreria delle estensioni

Accedete agli orari, monitorate il tempo e comunicate con il vostro team, il tutto comodamente dal vostro dispositivo mobile

limiti di #### Hub Planner

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia visivamente meno attraente o personalizzabile

I gestori del team di grandi dimensioni o di progetti complessi hanno riscontrato limiti di scalabilità

Prezzi di Hub Planner

Plug & Play: $7/utente al mese

$7/utente al mese Premium: $18/utente al mese,

$18/utente al mese, Business Leader: Prezzo personalizzato

Hub Planner valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

6. Mosaico

via Mosaico Mosaic App è una sofisticata soluzione basata sull'IA che rivoluziona il modo in cui le aziende gestiscono il loro bene più prezioso: le persone.

Il suo obiettivo è superare i limiti dei fogli di calcolo tradizionali e dei software generici con l'intelligenza artificiale per offrire maggiore visibilità, controllo ed efficienza nell'allocazione delle risorse.

Dalla semplificazione dell'allocazione delle risorse per i progetti e l'aumento della produttività dei team alla garanzia di una fatturazione accurata e alla previsione delle esigenze future, Mosaic App aiuta i project manager come partner strategici nella gestione delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mosaic

Ottenere informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei membri del team, sulla distribuzione del carico di lavoro, sulle carenze di competenze e sui potenziali colli di bottiglia del progetto

Monitoraggio dei costi del progetto, analisi della redditività delle risorse e generazione di fatture accurate, il tutto in una piattaforma unificata

Utilizzare dashboard, reportistica e campi di dati personalizzabili per garantire che le informazioni rilevanti siano prontamente disponibili per prendere decisioni informate a tutti i livelli dell'organizzazione

Rimanete informati, allineati e produttivi grazie agli aggiornamenti in tempo reale, alle funzionalità/funzione di collaborazione e all'accessibilità mobile

Limiti di Mosaico

Alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla privacy dei dati

Potrebbe richiedere ulteriori configurazioni o personalizzazioni per soddisfare le esigenze specifiche di alcuni settori con flussi di lavoro unici

Prezzi di Mosaic

Piano iniziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Mosaic valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (Non abbastanza recensioni)

4.4/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

7. Guru delle risorse

via Guru delle risorse Rinomato per la sua semplicità e facilità d'uso, Resource Guru consente alle aziende di tutte le dimensioni, dai solisti alle grandi imprese. È possibile utilizzare questo strumento per ottimizzare l'allocazione delle risorse e l'efficienza dei progetti.

L'approccio è minimalista e si concentra sulle funzioni principali necessarie per un'efficace pianificazione delle risorse e per la gestione del team. L'interfaccia intuitiva e la funzione drag-and-drop ne facilitano l'apprendimento e l'utilizzo, consentendo ai team di diventare rapidamente esperti nella gestione dei loro programmi e carichi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Resource Guru

Interfaccia pulita e funzioni drag-and-drop che rendono il software una piattaforma facile da usare, anche per gli utenti non tecnici

Generazione di reportistica personalizzabile e di dashboard approfonditi per ottenere preziose informazioni sull'utilizzo delle risorse, sullo stato del progetto e sulle prestazioni del team

Prenotare il flusso di lavoro di approvazione per facilitare il processo di richiesta di risorse per progetti specifici stabilendo una catena di approvazione trasparente

Integrazione con vari strumenti aziendali popolari, tra cui calendari, software di account e strumenti di project management

Limiti di Resource Guru

Gli utenti che cercano reportistica altamente personalizzata o analisi approfondite dei dati potrebbero trovarlo carente di funzioni avanzate

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia priva di opzioni personalizzate rispetto ad altre soluzioni software moderne

Prezzi di Resource Guru

Piano Grasshopper: $5/utente al mese

$5/utente al mese Piano Blackbelt: $8/utente al mese

$8/utente al mese Piano Master: $12/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Resource Guru

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

8. Paymo

via Paymo Paymo supera i limiti degli strumenti monofaccia offrendo una suite completa di funzionalità che comprendono la gestione del team, la programmazione, il monitoraggio del tempo e la fatturazione ai client.

È una piattaforma all-in-one che consente di gestire l'intero ciclo di vita del progetto da un hub centrale. Questo approccio semplificato elimina la necessità di destreggiarsi tra più strumenti, riduce al minimo i silos di dati e favorisce una maggiore efficienza e collaborazione all'interno dei team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo

Consolidamento di funzioni essenziali come la gestione del team, la programmazione, il monitoraggio del tempo e la fatturazione ai client in un hub centrale

Organizza le attività in modo efficace con Bacheca visiva. Trascinate le attività tra le diverse fasi (come Da fare, In corso e Terminato) per visualizzare il flusso di lavoro, identificare i colli di bottiglia e monitorare lo stato a colpo d'occhio

Utilizzare diverse opzioni di monitoraggio del tempo, tra cui timer manuali, monitoraggio automatico e voci offline

Generare fatture con l'aiuto dell'automazione e dell'elaborazione dei pagamenti in base al monitoraggio del tempo e delle spese e accettare pagamenti online dai client direttamente all'interno della piattaforma

Limiti di Paymo

Potrebbe non essere robusto come gli strumenti di project management dedicati, quando si tratta di progetti su larga scala con dipendenze complesse

Alcuni utenti segnalano che l'app mobile ha meno funzionalità/funzione rispetto alla piattaforma web

Prezzi di Paymo

**Free Forever

Starter: $9,9/utente al mese

$9,9/utente al mese Piccolo ufficio: $15,9/utente al mese

$15,9/utente al mese Business: $23,9/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

9. Tempo di clic

via Tempo di clic Dal 1999, ClickTime si è ritagliato uno spazio nel panorama del monitoraggio del tempo e della gestione delle risorse. Va oltre i semplici fogli di presenza, offrendo una robusta suite di funzionalità, tra cui il monitoraggio del tempo, il project management, la gestione delle spese e un'accurata reportistica.

ClickTime si distingue per i suoi dashboard personalizzabili e i flussi di lavoro automatizzati, che semplificano la voce e l'analisi dei dati, facendo risparmiare tempo prezioso e riducendo al minimo il rischio di errori.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickTime

Creazione di dashboard personalizzati per visualizzare le metriche chiave e ottenere informazioni in tempo reale sullo stato del progetto, sulle prestazioni del team e sull'utilizzo delle risorse

Automazione dei flussi di lavoro, ottimizzazione della voce e dell'analisi dei dati, risparmio di tempo e riduzione al minimo degli errori

Integrare ClickTime con vari strumenti aziendali popolari, tra cui software di account, piattaforme di project management e CRM

Tracciamento accurato del tempo con vari metodi, tra cui timer manuali, monitoraggio automatico del tempo e integrazione con le app mobili

Allegare ricevute e gestire i rimborsi per garantire un monitoraggio accurato delle spese e una gestione finanziaria semplificata

Limiti di ClickTime

Potrebbe non essere robusto come gli strumenti dedicati al project management

Le aziende che necessitano di un'estesa collaborazione con i client potrebbero trovarlo privo di funzionalità/funzione per una comunicazione continua con i clienti

Prezzi di ClickTime

Starter: $13/utente al mese

$13/utente al mese Team: $17/utente al mese

$17/utente al mese Premier: $28/utente al mese

$28/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2: 4.6/5 (700+ recensioni)

4.6/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

10. Parallasse

via Parallasse Parallax è una piattaforma strategica e basata sui dati, progettata specificamente per le organizzazioni di servizi digitali. Consente ad agenzie, società di consulenza e studi di sviluppo di gestire le risorse a prova di futuro attraverso previsioni, ottimizzazioni e approfondimenti finanziari.

Parallax adotta un approccio olistico che si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti, tenendo conto della disponibilità dei team, delle competenze, delle richieste dei progetti e degli obiettivi finanziari.

L'impostazione centrata sui dati contraddistingue Parallax. Sfrutta i dati storici, le intuizioni in tempo reale e le capacità di previsione per pianificare in modo proattivo i progetti, identificare potenziali lacune nelle capacità delle risorse e garantire un'allocazione ottimale dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Parallax

Creazione di diversi scenari di progetto e previsione dei potenziali requisiti di risorse

Monitoraggio del budget, dei costi e della redditività dei progetti in tempo reale

Ottenere visibilità sull'utilizzo del team in tempo reale

Generazione di reportistica personalizzabile e di dashboard approfonditi per ottenere informazioni preziose sull'utilizzo delle risorse, sulle prestazioni del progetto e sulla produttività del team

Creare trasparenza e collaborazione con i clienti utilizzando i portali client e le opzioni di visibilità dei progetti

Limiti di Parallax

L'approccio basato sui dati e le funzioni avanzate possono comportare una curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti di gestione delle risorse più semplici

A differenza dei software di gestione delle risorse dedicati di uso generale, Parallax è stato progettato specificamente per le organizzazioni di servizi digitali

Prezzi di Parallax

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Parallax

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

Aumenta la produttività del team con ClickUp

Ora che avete confrontato le 10 migliori soluzioni per la gestione delle risorse umane, potete capire meglio come agiscono questi strumenti e app e come possono aiutarvi a ottimizzare i flussi di lavoro, a identificare le aree di miglioramento e a prendere decisioni basate sui dati.

