Le 10 migliori alternative a Stepfun IA per il [anno]

Come la maggior parte degli strumenti di IA autonomi, Stepfun AI ha i suoi punti di forza. Tuttavia, i team che lo utilizzano spesso si trovano a dover passare da una scheda all'altra per terminare il lavoro.

Devi copiare e incollare il contesto dal tuo piano di progetto nell'IA, quindi riportare i risultati nel tuo elenco di attività. Il risultato? Perdi tempo prezioso e concentrazione ad ogni passaggio.

Una ricerca di ClickUp ha rilevato che il 42% delle interruzioni nel lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. Se sei qui, probabilmente ti sei anche reso conto che gli strumenti che rimangono isolati dal tuo lavoro non fanno altro che aumentare i costi generali.

Quindi, se il tuo team è alla ricerca di strumenti di IA che ti aiutino a lavorare più velocemente, questa guida ti illustrerà 10 pratiche alternative a Stepfun AI, dai modelli open source per sviluppatori a un'area di lavoro di IA convergente, una piattaforma consolidata con IA integrata come livello di intelligenza per comprendere il tuo lavoro. (Spoiler alert: è ClickUp AI )

Le migliori alternative a Stepfun IA in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Teams che desiderano integrare l'IA nella gestione quotidiana del lavoro ClickUp Brain, ClickUp Automazioni, ClickUp Docs, oltre 15 visualizzazioni Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende DeepSeek Sviluppatori che necessitano di modelli di ragionamento open source DeepSeek-R1, pesi open source, capacità di codifica Prezzi basati su API Qwen Multilingue teams that need Chinese/English IA Qwen2. 5 modelli, supporto multimodale, contesto lungo Open source; API cloud disponibile Zhipu IA Aziende cinesi che necessitano di IA conforme Serie GLM-4, API aziendale, consegna dei documenti Prezzi per le aziende Minimax Teams creativi specializzati nella generazione di contenuti e voci IA Hailuo 2. 3 motore video, Speech 2. 8, IA conversazionale Prezzi basati su API Moonshot Teams che necessitano di un contesto lungo per l'analisi dei documenti Assistente Kimi, finestre di contesto da milioni di token, elaborazione dei documenti Livelli gratis e a pagamento Baichuan Aziende cinesi che necessitano di LLM localizzati Modelli Baichuan, implementazione dell'azienda, allucinazione adattiva Prezzi per le aziende ModelBest Ricercatori alla ricerca di modelli piccoli ed efficienti Famiglia MiniCPM, implementazione edge, open source Open source Infinigence IA Teams che necessitano di inferenze ottimizzate Ottimizzazione dell'inferenza, modello Omni, motore FlashDecoding++ Prezzi personalizzati Notion IA Teams che già utilizzano Notion Domande e risposte su area di lavoro, assistenza alla scrittura, compilazione automatica Componente aggiuntivo o incluso nei piani a pagamento

Perché scegliere alternative a Stepfun IA

Sebbene Stepfun offra straordinarie funzionalità di generazione video e prezzi competitivi nel suo mercato di riferimento, potresti trovarti alla ricerca di un'alternativa. Ciò accade spesso quando ostacoli pratici trigger una proliferazione del lavoro. Ciò costringe il tuo team a gestire strumenti dispersi che non comunicano tra loro, invece di completare il proprio lavoro.

I modelli di IA autonomi richiedono competenze tecniche per essere implementati, trasformando una semplice esigenza di assistenza IA in un progetto di sviluppo completo. Se i tuoi team non dispongono di sviluppatori dedicati, ciò crea un ostacolo significativo. Non dovresti dover costruire un ponte solo per utilizzare i tuoi strumenti; hai bisogno di un'IA che ti aiuti a lavorare più velocemente senza complicare il tuo stack di strumenti.

L'alternativa giusta dipende dalla tua configurazione tecnica:

Se sei uno sviluppatore che ha familiarità con le API e desideri creare applicazioni personalizzate, un modello open source come DeepSeek o Qwen potrebbe essere l'ideale.

Se il tuo team desidera semplicemente lavorare più velocemente, uno spazio di lavoro convergente con IA integrata eliminerà il problema dell'integrazione e ti consentirà di concentrarti sul lavoro.

📮ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce la visibilità del lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Le migliori alternative a Stepfun IA da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Abbiamo analizzato i principali concorrenti in base al modo in cui risolvono i colli di bottiglia del mondo reale, dall'efficienza dell'infrastruttura alla ricerca a lungo termine, per aiutarti a trovare lo strumento più adatto al tuo stack tecnologico specifico.

Ecco i nostri migliori consigli:

1. ClickUp (ideale per i team che desiderano integrare l'IA nel lavoro quotidiano senza configurazioni tecniche)

Prova ClickUp gratis Accedi all'IA contestuale basata sulle tue attività, documenti e progetti in ClickUp

Le alternative a ClickUp AI sono generalmente modelli grezzi che richiedono la creazione di un'interfaccia attorno ad essi. ClickUp ribalta questa situazione rendendo l'IA un membro nativo del team all'interno degli strumenti che già utilizzi. Si tratta di una zona di lavoro AI convergente che riunisce sotto lo stesso tetto le tue attività, i tuoi progetti, i tuoi documenti e la chat del team. Il livello IA nativo di ClickUp si trova al di sopra di tutto questo contesto e comprende veramente il tuo lavoro.

IA sensibile al contesto che vive dove lavori

Hai bisogno dell'IA nella stessa scheda in cui stai redigendo un documento o aggiornando lo stato di un'attività?

ClickUp Brain ti permette di farlo, essendo l'assistente AI più completo e sensibile al contesto al mondo. Poiché si basa sui dati effettivi del tuo progetto, è in grado di riepilogare gli aggiornamenti delle attività di un mese o redigere una bozza di brief del progetto utilizzando la cronologia specifica del tuo team, senza copiare e incollare il contesto.

Ottieni risposte basate sul contesto del tuo progetto e della tua area di lavoro con ClickUp Brain.

Puoi anche accedere ai principali motori di IA (come ChatGPT, Claude, Gemini e altri) direttamente da ClickUp. In questo modo, otterrai le migliori risposte o bozze possibili per le tue esigenze senza dover sottoscrivere servizi separati.

Usa più LLM da un'unica interfaccia con ClickUp Brain

Questo elimina lo sprawl dell'IA, che ti costringe a utilizzare più strumenti di IA per diversi tipi di attività.

💡 Suggerimento: desideri uno strumento AI che unifichi il contesto non solo all'interno di ClickUp, ma anche dalle altre tue app di lavoro come Google Drive, HubSpot, Figma, ecc.? Prova Brain MAX. Questa super app desktop AI ti consente di effettuare ricerche nell'area di lavoro di ClickUp e in altre app collegate da un unico posto. Puoi anche utilizzare la funzione integrata Talk to Text per dettare le tue attività, note e documenti, con una velocità quattro volte superiore rispetto alla digitazione!

Agenti che possiedono flussi di lavoro end-to-end

Invece di assumere uno sviluppatore per integrare l'IA nel tuo flusso di lavoro, ClickUp utilizza i Super Agent per alleggerire il carico di lavoro. Si tratta di colleghi di lavoro IA che puoi assegnare a determinate attività o trigger tramite automazioni senza codice per smistare il lavoro, monitorare gli ostacoli e generare report.

Gestiscono lavori complessi dall'inizio alla fine senza che tu debba dirigerli. E lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così non devi farlo tu. Questo rende ClickUp l'unica alternativa a Stepfun IA che trasforma l'IA da un esperimento creativo a un motore automatizzato per il tuo lavoro quotidiano.

🎥 Ulteriori informazioni su come funzionano in questo breve video esplicativo:

Le migliori funzionalità di ClickUp

ClickUp Automations : crea regole di automazione personalizzate senza scrivere una sola riga di codice utilizzando ClickUp AI Automation Builder. crea regole di automazione personalizzate senza scrivere una sola riga di codice utilizzando ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : crea e collabora su piani di progetto, appunti di riunioni e wiki direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, consentendoti di incorporare attività live e utilizzare l'IA per effettuare la modifica dei contenuti in tempo reale. crea e collabora su piani di progetto, appunti di riunioni e wiki direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, consentendoti di incorporare attività live e utilizzare l'IA per effettuare la modifica dei contenuti in tempo reale.

Attività di ClickUp : organizza il lavoro con stati personalizzati, attività secondarie annidate e dipendenze delle attività per garantire che ogni progetto rispetti la tabella di marcia e che i membri del team sappiano esattamente cosa fare dopo. organizza il lavoro con stati personalizzati, attività secondarie annidate e dipendenze delle attività per garantire che ogni progetto rispetti la tabella di marcia e che i membri del team sappiano esattamente cosa fare dopo.

Visualizzazioni ClickUp : visualizza il tuo lavoro in oltre 15 modi diversi, tra cui la vista Elenco ClickUp, calendario ClickUp e visualizza il tuo lavoro in oltre 15 modi diversi, tra cui la vista Elenco ClickUp, vista Bacheca ClickUp vista Gantt ClickUp , consentendo a ogni reparto di vedere gli stessi dati attraverso la propria lente preferita.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

AI che comprende il tuo contesto lavorativo: a differenza dei modelli autonomi, ClickUp Brain ha accesso al tuo spazio di lavoro, quindi può fornirti risposte accurate sui tuoi a differenza dei modelli autonomi, ClickUp Brain ha accesso al tuo spazio di lavoro, quindi può fornirti risposte accurate sui tuoi progetti e attività ClickUp specifici.

Elimina la proliferazione di strumenti: combinando project management, documenti, combinando project management, documenti, ClickUp Chat e IA in un unico posto, elimini la proliferazione di strumenti, ovvero il continuo passaggio da un'app all'altra che distrae e crea silos di informazioni.

Altamente personalizzabile senza competenze tecniche: puoi adattare ClickUp alle esigenze specifiche del tuo team utilizzando puoi adattare ClickUp alle esigenze specifiche del tuo team utilizzando i campi personalizzati , le automazioni e i modelli di ClickUp senza bisogno di uno sviluppatore.

Contro:

Il numero elevato di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo per i nuovi utenti, quindi è meglio iniziare con un modello e partire da lì per esplorare il resto.

L'app mobile è potente, ma non offre tutte le funzionalità/funzioni disponibili nella versione desktop.

La configurazione di automazioni altamente complesse e con molti passaggi può richiedere un po' di tempo per ottenere il risultato desiderato.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Feedback di un utente G2:

Mi piace come ClickUp combini la gestione delle attività, i documenti e la collaborazione in team in un'unica piattaforma. È molto flessibile e mi permette di personalizzare i flussi di lavoro, gli stati e le visualizzazioni in base al modo in cui lavora effettivamente il mio team. Avere tutto in un unico posto aiuta a ridurre il passaggio da uno strumento all'altro e mantiene i progetti più organizzati.

Mi piace il modo in cui ClickUp combina la gestione delle attività, i documenti e la collaborazione in team in un'unica piattaforma. È molto flessibile e mi permette di personalizzare i flussi di lavoro, gli stati e le visualizzazioni in base al modo in cui lavora effettivamente il mio team. Avere tutto in un unico posto aiuta a ridurre il passaggio da uno strumento all'altro e mantiene i progetti più organizzati.

👀 Lo sapevi? In media, un'azienda utilizza 101 applicazioni per svolgere il proprio lavoro! Questa è la causa principale della proliferazione degli strumenti.

2. DeepSeek (ideale per gli sviluppatori che necessitano di modelli di ragionamento open source a costi inferiori)

tramite DeepSeek

Se sei uno sviluppatore, la tua frustrazione nei confronti dei modelli di IA è diversa. Probabilmente sei stanco di API costose e restrittive che non ti danno il controllo di cui hai bisogno. DeepSeek affronta direttamente questo punto dolente.

Mentre Stepfun si concentra sulla generazione di video cinematografici, DeepSeek si concentra sul ragionamento tecnico ad alte prestazioni e sulla generazione di codice. Rilasciando pubblicamente i pesi del suo modello, ti consente di aggirare le API cloud restrittive ed eseguire l'intelligenza sulla tua infrastruttura.

Questo ti dà la libertà di esaminare il modello, modificarlo in base alle tue esigenze ed evitare costi API imprevedibili. Queste funzionalità lo rendono anche un concorrente ideale di Hugging Face.

Le migliori funzionalità di DeepSeek

Modello di ragionamento DeepSeek-R1: questo modello è progettato specificamente per il ragionamento complesso ed eccelle nei problemi matematici, questo modello è progettato specificamente per il ragionamento complesso ed eccelle nei problemi matematici, nella generazione di codice e nell'analisi logica.

Pesi open source: DeepSeek rilascia i pesi dei suoi modelli, consentendoti di scaricarli ed eseguirli sul tuo hardware per un controllo completo e un'efficienza dei costi ottimale.

Forti capacità di codifica: i modelli funzionano bene nei benchmark di codifica, rendendoli utili per il completamento del codice, il debug e la generazione di boilerplate.

Pro e contro di DeepSeek

Pro:

Efficienza dei costi: l'esecuzione dell'inferenza a livello locale elimina i costi API per query, il che rappresenta un enorme risparmio per le applicazioni ad alto volume.

Privacy dei dati: l'air gap del modello garantisce che il tuo codice proprietario non lasci mai il tuo ambiente interno.

Elevata accuratezza tecnica: corrisponde costantemente ai modelli all'avanguardia nei benchmark di codifica e nel ragionamento logico.

Contro:

Richiede competenze tecniche significative per l'implementazione e la gestione, rendendolo inadatto a team non tecnici.

La documentazione e il supporto sono meno maturi rispetto a quelli offerti dai provider occidentali affermati.

L'esecuzione dei modelli in locale richiede una potente configurazione GPU.

Prezzi di DeepSeek

Prezzi basati su API:

1 milione di token di input (cache hit): 0,028 $.

1 milione di token di input (cache miss): 0,28 $.

1 milione di token di output: 0,42 $.

Valutazioni e recensioni di DeepSeek

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Trustpilot: 2,3/5 (oltre 110 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DeepSeek?

Un utente di Trustpilot ha lasciato un feedback contrastante:

Per l'utente medio che desidera aiuto nella stesura di lettere o consigli generali, ad esempio sui luoghi da visitare in vacanza, è davvero ottimo. È utile anche per risolvere problemi matematici. Probabilmente non è adatto ai programmatori o a questioni politiche delicate, ma per un uso generico è gratis e piuttosto pratico. Mi piace molto e lo uso spesso.

Per l'utente medio che desidera aiuto nella stesura di lettere o consigli generali, ad esempio sui luoghi da visitare in vacanza, è davvero ottimo. È utile anche per risolvere problemi matematici. Probabilmente non è adatto ai programmatori o a questioni politiche delicate, ma per un uso generico è gratis e piuttosto pratico. Mi piace molto e lo uso spesso.

3. Qwen (ideale per team multilingue che necessitano di prestazioni IA elevate in cinese e inglese)

tramite Qwen

Gli strumenti di IA frammentati spesso deludono se il tuo team opera sia nel mercato occidentale che in quello cinese. Portano a una qualità incostante, a un lavoro richiesto duplicato e a un flusso di lavoro macchinoso. Questa è una sfida comune per i team globali che hanno bisogno di un'IA veramente bilingue, non di una che offra solo traduzioni mediocri.

Qwen, la famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni di Alibaba Cloud, è un'opzione open source valida per questi team. A differenza di Stepfun, che si concentra sui video, Qwen eccelle nella comprensione del testo, nella generazione di codice e nelle attività multimodali che combinano l'elaborazione di testo e immagini.

Con Qwen, puoi analizzare un documento aziendale scritto in cinese e porre domande di approfondimento in inglese senza perdere il contesto. Il rilascio open-weights significa anche che puoi implementarlo sulla tua infrastruttura per il massimo controllo.

Le migliori funzionalità di Qwen

Agente multimodale nativo (Qwen3-VL): vai oltre il semplice riconoscimento delle immagini e agisci come un agente visivo in grado di utilizzare GUI su PC o dispositivi mobili per completare autonomamente le attività.

Modello Qwen3-Coder-Next: bilancia un ragionamento lento e accurato con un'esecuzione rapida, rivaleggiando con i modelli all'avanguardia nelle attività di ingegneria del software multi-turno.

Finestre di contesto lunghe: ottieni una finestra di contesto nativa di 256K token (espandibile fino a 1M), che consente di acquisire interi libri di testo o video di diverse ore e recuperare dettagli specifici.

Pro e contro di Qwen

Pro:

Ottime prestazioni multilingue: ottimizzato sia per il cinese che per l'inglese, offre una qualità costante in tutte le lingue.

Flessibilità open source: puoi implementare i modelli localmente per un controllo migliore ed evitare la dipendenza dall'API.

Supportato da un importante provider di servizi cloud: il coinvolgimento di Alibaba Cloud garantisce uno sviluppo continuo e opzioni di supporto per le aziende.

Contro:

L'utilizzo dell'API gestita al di fuori della Cina può causare latenza o problemi di conformità dei dati per alcuni team.

Alcuni documenti potrebbero essere principalmente in cinese e richiedere una traduzione.

Il supporto a livello aziendale è più consolidato per il mercato cinese.

Prezzi di Qwen

Qwen-Max: 6 $

Qwen-Plus: 1,2 $

Qwen-Flash: 0,4 $

Qwen-Coder: 1,5 $

Nota: Questi prezzi sono calcolati per ogni milione di token elaborati*

Valutazioni e recensioni di Qwen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Trustpilot: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qwen?

Un utente di Capterra ha pubblicato la sua esperienza:

Alibaba Cloud è un'ottima piattaforma cloud che si adatta a una varietà di ambienti: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, ecc. È un prodotto perfetto per chi è alle prime armi con il cloud computing, con un team del supporto e una documentazione eccellenti ed efficienti (principalmente in lingua inglese).

Alibaba Cloud è un'ottima piattaforma cloud che si adatta a una varietà di ambienti: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, ecc. È un prodotto perfetto per chi è alle prime armi con il cloud computing, con un team del supporto e una documentazione eccellenti ed efficienti (principalmente in lingua inglese).

👀 Lo sapevi? L'attuale IA generativa e altre tecnologie hanno il potenziale per automatizzare le attività lavorative che oggi assorbono dal 60% al 70% del tempo dei dipendenti.

4. Zhipu IA (ideale per le aziende cinesi che necessitano di un'IA pronta per la produzione e conforme alle normative locali)

tramite Zhipu IA

A differenza dell'approccio creativo di Stepfun, Zhipu si concentra sulle applicazioni aziendali: IA conversazionale, gestione delle conoscenze e automazioni aziendali, tutte ottimizzate per le sfumature della lingua cinese.

Se la tua azienda opera in Cina, devi affrontare un labirinto di normative di conformità, leggi sulla residenza dei dati e supporto locale limitato. L'utilizzo di un modello ospitato al di fuori del Paese può essere un ostacolo insormontabile, lasciando il tuo team senza gli strumenti di IA necessari per rimanere competitivo.

Zhipu AI è progettato proprio per questo scenario. Nato dall'Università di Tsinghua, alimenta ChatGLM, uno dei sistemi di IA conversazionale più popolari in Cina. Fornisce un'IA pronta per la produzione e conforme al programma cinese di IA, insieme all'infrastruttura di supporto locale necessaria alle aziende.

Le migliori funzionalità di Zhipu IA

Serie di modelli GLM-4: gli ultimi modelli di Zhipu offrono prestazioni eccellenti nelle attività relative alla lingua cinese, al ragionamento e alla generazione di codice.

API aziendale con SLA: fornisce accesso API di livello aziendale con garanzie di uptime e supporto dedicato per i settori regolamentati.

Consegna dei documenti end-to-end: capacità nativa di trasformare prompt o dati grezzi in file formattati .docx, .PDF e .xlsx, rendendolo uno strumento funzionale per la generazione di file.

Pro e contro di Zhipu IA

Pro:

Pronto per la produzione sul mercato cinese: include la residenza dei dati locali e le certificazioni di conformità necessarie per le aziende cinesi.

IA conversazionale potente: ChatGLM è stato perfezionato grazie ai numerosi feedback degli utenti, ottenendo come risultato una conversazione naturale ed efficace.

Assistenza per l'azienda e personalizzazione: offre servizi di messa a punto e opzioni di implementazione dedicate che i modelli open source non hanno.

Contro:

Si concentra principalmente sul mercato cinese, rendendolo meno accessibile per i team internazionali.

I prezzi per le aziende richiedono il coinvolgimento di un team commerciale, il che è meno trasparente rispetto alle API self-service.

Meno adatto per team che lavorano principalmente in inglese o in altre lingue

Prezzi di Zhipu IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zhipu IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

TrustPilot: Recensioni insufficienti

5. Minimax (ideale per team creativi focalizzati su contenuti e voci generati dall'IA)

tramite Minimax

Minimax è il principale rivale creativo di Stepfun, che sposta l'attenzione dal ragionamento basato sul testo grezzo alla produzione multimediale di alto livello. La loro tecnologia alimenta la popolare app Talkie, che consente agli utenti di interagire con personaggi IA, dimostrando la loro capacità di mantenere la personalità e il contesto durante lunghe conversazioni.

Si concentra sull'universo degli agenti, uno spazio in cui l'IA scrive script e genera audio dal suono naturale e video basati sulla fisica per abbinarli.

Le migliori funzionalità di Minimax

Motore video Hailuo 2. 3: utilizza una simulazione fisica specializzata per gestire illuminazione realistica, fluidodinamica e microespressioni complesse, migliorando i Clip generati.

MiniMax Speech 2. 8: la sua generazione di sintesi vocale produce un parlato di alta qualità e dal suono naturale in diversi stili, perfetto per voci fuori campo e contenuti audio.

IA conversazionale con coerenza dei caratteri: i modelli sono progettati per mantenere un carattere coerente, consentendo applicazioni come compagni IA o personaggi di storie interattive.

Pro e contro di Minimax

Pro:

Potenti funzionalità vocali e audio: la qualità della sintesi vocale è adatta per contenuti di livello professionale.

Conversazione basata sui caratteri: la capacità di mantenere un carattere coerente consente applicazioni uniche che i chatbot generici non sono in grado di gestire.

Convalida dell'app per i consumatori: l'esito positivo della loro app Talkie dimostra che la loro tecnologia funziona nel mondo reale.

Contro:

Il suo focus ristretto lo rende meno adatto per attività analitiche o di codifica.

La documentazione API e le risorse per gli sviluppatori potrebbero non essere complete come quelle dei provider più grandi.

Il mercato principale è quello cinese, quindi il supporto internazionale potrebbe avere un limite.

Prezzi Minimax

Starter: 10 $ al mese

In più: 20 $ al mese

Massimo: 50 $ al mese

Valutazioni e recensioni Minimax

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

TrustPilot: Recensioni insufficienti

6. Moonshot (ideale per i team che necessitano di un contesto estremamente ampio per l'analisi dei documenti)

tramite Moonshot

Spesso i modelli linguistici di grandi dimensioni hanno una finestra contestuale con un limite, il che significa che possono ricordare solo poche pagine di testo alla volta. Questo ti costringe a suddividere il documento in parti, inserirle una alla volta nell'IA e poi ricomporre le risposte. Non c'è bisogno di dirti quanto questo processo possa essere frustrante e soggetto a errori. E probabilmente sarai d'accordo: vanifica lo scopo stesso dell'utilizzo dell'IA.

Moonshot AI, un'altra offerta cinese di IA, ha fatto scalpore offrendo finestre di contesto lunghe in grado di gestire milioni di token, equivalenti a migliaia di pagine. Con il loro assistente di chat Kimi, puoi caricare un intero libro e porre domande dettagliate che richiedono la comprensione dell'intero testo dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità di Moonshot

Finestre di contesto estremamente lunghe: elabora documenti con milioni di token, consentendo l'analisi di interi libri o codici di grandi dimensioni in un'unica query.

Assistente di chat Kimi: un'interfaccia raffinata ottimizzata per l'analisi e la ricerca di documenti, dove è possibile caricare file e interagire con essi in modo conversazionale.

Funzionalità di elaborazione dei documenti: supporto integrato per vari formati di file con funzionalità progettate per il lavoro professionale basato sulla conoscenza.

Pro e contro di Moonshot

Pro:

Lunghezza del contesto senza pari: elimina la necessità di suddividere o riepilogare/riassumere documenti lunghi, che spesso porta alla perdita di informazioni.

Design incentrato sulla ricerca: è particolarmente adatto a knowledge worker, ricercatori e analisti.

Flusso di lavoro documentale pratico: le funzionalità/funzioni sono state sviluppate tenendo conto delle esigenze reali di analisi dei documenti.

Contro:

La sua specializzazione lo rende meno ideale per attività creative o di codifica.

È disponibile principalmente sul mercato cinese, quindi ci sono limiti all'accesso internazionale.

L'elaborazione di documenti estremamente lunghi può essere più lenta rispetto alle query standard.

Prezzi Moonshot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Moonshot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Trustpilot: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Moonshot?

Un utente G2 ha recensito Moonshot:

Il vantaggio principale di questo software è la sua interfaccia intuitiva.

Il vantaggio principale di questo software è la sua interfaccia intuitiva.

7. Baichuan (ideale per le aziende cinesi che necessitano di un'implementazione LLM localizzata)

tramite Baichuan

Hai bisogno di un modello che comprenda la terminologia commerciale locale, sia conforme alle leggi sulla residenza dei dati e includa un supporto di livello aziendale? Baichuan Intelligence, uno dei principali motori di ricerca cinesi, può aiutarti!

L'azienda si concentra sulla creazione di LLM ottimizzati per casi d'uso pratici nelle aziende cinesi, come il servizio clienti, la gestione delle conoscenze e la ricerca interna.

A differenza degli strumenti creativi di Stepfun, offre opzioni di implementazione e funzionalità di conformità progettate per le aziende che operano in Cina, rendendolo una scelta affidabile per le aziende che necessitano di una soluzione IA localizzata e con supporto.

Le migliori funzionalità di Baichuan

Baichuan-M3 medical reasoning: un modello verticale specializzato che supera i medici umani in termini di accuratezza clinica e diagnostica

Implementazione cloud ibrida (InfiniCore): consente alle aziende di implementare modelli su server locali e cloud privati

Soppressione adattiva delle allucinazioni: dispositivo che offre una funzionalità/funzione di architettura nativa a bassa allucinazione che verifica internamente i fatti senza fare affidamento su patch esterne.

Pro e contro di Baichuan

Pro:

Infrastruttura pronta per le aziende: offre opzioni di implementazione e strutture di supporto progettate per le esigenze delle aziende cinesi.

Ottimizzazione superiore della lingua cinese: offre prestazioni migliori nelle attività specifiche di dominio rispetto ai modelli multilingue generici.

Focus pratico sul business: le funzionalità/funzioni sono orientate alla risoluzione di problemi aziendali reali.

Contro:

Rilevanza limitata per i team che lavorano principalmente al di fuori della Cina

Meno supporto da parte della community rispetto alle alternative più conosciute a livello internazionale

I prezzi per le aziende richiedono il coinvolgimento diretto di un team commerciale.

Prezzi di Baichuan

Prezzi basati su API in CNY

Valutazioni e recensioni di Baichuan

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

TrustPilot: Recensioni insufficienti

8. ModelBest (Ideale per i ricercatori che esplorano modelli linguistici piccoli ed efficienti)

👀 Lo sapevi? Il sondaggio di ClickUp sulla maturità dell'IA mostra che l'accesso all'IA sul lavoro è ancora limitato: il 36% delle persone non ha alcun accesso e solo il 14% afferma che la maggior parte dei dipendenti può effettivamente sperimentarla.

Se le dimensioni e i costi elevati dei modelli all'avanguardia rendono impossibile la sperimentazione dell'IA, non sei il solo. Che tu stia creando un chatbot nativo o implementando l'IA su un dispositivo edge come un telefono cellulare, ModelBest offre una soluzione con la sua famiglia di modelli MiniCPM.

Questa organizzazione incentrata sulla ricerca si concentra sul miglioramento dei modelli linguistici più piccoli. Sono abbastanza efficienti da funzionare su hardware di livello consumer, il che apre un mondo di possibilità per i team che non dispongono di budget elevati.

ModelBest dimostra che non sempre è necessario il modello più grande per terminare il lavoro, rendendolo un'ottima alternativa open source per ricercatori e sviluppatori interessati a un'IA efficiente.

ModelBest: le migliori funzionalità/funzioni

Famiglia di modelli MiniCPM: una serie di modelli linguistici efficienti e di piccole dimensioni che richiedono molte meno risorse rispetto alle loro controparti più grandi.

Focus sull'open source: i modelli, il codice di formazione e la ricerca sono tutti disponibili pubblicamente, incoraggiando la collaborazione della comunità.

Capacità di implementazione edge: i modelli sono abbastanza piccoli da poter essere eseguiti su dispositivi mobili o altro hardware di implementazione edge, consentendo l'utilizzo di i modelli sono abbastanza piccoli da poter essere eseguiti su dispositivi mobili o altro hardware di implementazione edge, consentendo l'utilizzo di IA offline e applicazioni a bassa latenza.

ModelBest pro e contro

Pro:

Efficienza delle risorse: puoi eseguire modelli di IA potenti su hardware modesto senza infrastrutture costose.

Trasparenza della ricerca: l'approccio open source consente un'analisi approfondita e lo studio accademico dei modelli.

Opzioni di implementazione edge: perfette per le applicazioni che devono essere eseguite localmente senza una connessione cloud.

Contro:

I modelli più piccoli hanno dei limiti e non sono adatti alle attività di ragionamento più complesse.

Si tratta di un'organizzazione orientata alla ricerca con un supporto aziendale inferiore rispetto ai provider commerciali.

La documentazione è rivolta a un pubblico tecnico.

Modello Miglior prezzo

Prezzi personalizzati

ModelBest valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

TrustPilot: Recensioni insufficienti

9. Infinigence IA (ideale per i team che necessitano di inferenza IA ottimizzata e implementazione edge)

Infinigence IA si concentra sul livello infrastrutturale dello stack IA, affrontando il problema di come eseguire modelli ad alte prestazioni a una frazione del loro costo abituale. Le loro tecniche di ottimizzazione possono ridurre drasticamente i costi del cloud computing e migliorare la latenza, rendendo fattibili le applicazioni IA in tempo reale.

È una scelta adatta per i team tecnici che hanno difficoltà con l'aspetto operativo dell'implementazione dell'IA.

Le migliori funzionalità di Infinigence IA

Infrastruttura eterogenea MxN: un paradigma di calcolo specializzato che consente a una singola attività di IA di essere eseguita simultaneamente su diversi tipi di chip

Modello Infini-Megrez-Omni: un modello on-device con 3 miliardi di parametri che raggiunge una precisione all'avanguardia nella comprensione di immagini e audio.

Motore FlashDecoding++: offre una velocità fino a 3 volte superiore per la decodifica LLM, consentendo una reattività in tempo reale nelle applicazioni di conversazione.

Pro e contro di Infinigence IA

Pro:

Riduzione dei costi: l'inferenza ottimizzata può portare a risparmi significativi sulle fatture cloud per applicazioni ad alto volume.

Miglioramento della latenza: risposte più rapide consentono casi d'uso in tempo reale che altrimenti sarebbero impossibili.

Flessibilità di implementazione: l'ottimizzazione edge consente all'IA di funzionare in ambienti senza una connessione Internet affidabile.

Contro:

Non è una soluzione completa; devi portare il tuo modello di IA e avere le competenze tecniche per implementarlo.

I risultati dell'ottimizzazione possono variare a seconda del modello e del caso d'uso.

È meno rilevante per i team la cui esigenza primaria è migliorare le capacità di IA, piuttosto che l'efficienza di implementazione.

Prezzi di Infinigence IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infinigence IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

TrustPilot: Recensioni insufficienti

10. Notion IA (ideale per i team che già utilizzano Notion e desiderano un'assistenza IA integrata)

Notion AI integra l'assistenza IA direttamente nell'area di lavoro che già utilizzi per i tuoi documenti, appunti di riunioni e piani di progetto. Non ci sono nuovi strumenti da imparare o integrazioni da configurare. L'IA è proprio lì nell'interfaccia, pronta ad aiutarti a scrivere, riassumere e trovare informazioni all'interno delle tue pagine Notion.

Ciò significa che puoi evitare il lavoro di integrazione richiesto dai modelli autonomi. Il compromesso? Sei vincolato all'ecosistema Notion. Inoltre, se il tuo lavoro si estende su più piattaforme, il contesto di Notion IA è limitato a ciò che si trova all'interno di Notion (a differenza di un'alternativa come ClickUp, dove Brain MAX riunisce in un unico posto il contesto di più app!).

tramite Notion IA

Le migliori funzionalità di Notion IA

Domande e risposte sulla tua area di lavoro: fai domande e ottieni risposte direttamente dalle tue pagine e dai tuoi database Notion.

Assistenza alla scrittura: redigi, modifica e riassumi i contenuti direttamente all'interno di una pagina Notion senza passare a un altro strumento.

Proprietà di compilazione automatica: compila automaticamente i campi del database in base al contenuto di una pagina, contribuendo a ridurre l'inserimento manuale dei dati.

Pro e contro di Notion IA

Pro:

Nessuna integrazione richiesta: l'IA funziona immediatamente se sei già un utente Notion.

Risposte contestualizzate: le risposte sono pertinenti perché tratte dai tuoi documenti effettivi.

Flusso di lavoro senza interruzioni: l'assistenza IA è disponibile proprio dove stai già lavorando

Contro:

È limitato all'ecosistema Notion e non può accedere alle informazioni provenienti da altri strumenti.

Le funzionalità di IA sono incentrate sulla scrittura e sul recupero delle conoscenze, non sul ragionamento complesso o sulla generazione.

Prezzi di Notion

Piano Free: versione di prova dell'IA

In più: 12 $ al mese a persona + versione di prova limitata dell'IA

Aziendale: 24 $ al mese a persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2500 recensioni)

TrustPilot: 2,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Un utente di Capterra ha condiviso la propria esperienza:

La sua area di lavoro personalizzabile mantiene tutto organizzato e la funzionalità Q&A IA mi aiuta a trovare rapidamente le informazioni, facendomi risparmiare tempo durante le giornate frenetiche.

La sua area di lavoro personalizzabile mantiene tutto organizzato e la funzionalità Q&A IA mi aiuta a trovare rapidamente le informazioni, facendomi risparmiare tempo durante le giornate frenetiche.

Scegli l'IA giusta per il tuo flusso di lavoro effettivo

Scegliere un'alternativa a Stepfun IA non significa trovare il modello "migliore" in una classifica. Si tratta piuttosto di scegliere lo strumento giusto per il lavoro da fare dal tuo team. Le opzioni rientrano in alcune categorie ben definite.

Per gli sviluppatori: se disponi di un team tecnico e desideri creare applicazioni IA personalizzate, modelli open source come DeepSeek, Qwen e ModelBest offrono un'incredibile flessibilità e controllo dei costi.

Per le aziende cinesi: se operi in Cina, provider come Zhipu IA e Baichuan offrono soluzioni localizzate e conformi con il supporto aziendale di cui hai bisogno.

Per attività specializzate: se hai esigenze specifiche, come la generazione di contenuti vocali o l'analisi di documenti di grandi dimensioni, strumenti specializzati come Minimax e Moonshot sono stati creati proprio per questi casi d'uso.

Tuttavia, se il tuo team non vuole diventare esperto di IA, abbiamo un'altra soluzione. Il problema dei modelli di IA autonomi è che creano più lavoro: devi gestire un altro strumento, fornirgli il contesto e spostare manualmente le informazioni avanti e indietro. Un'area di lavoro di IA convergente con IA nativa risolve questo problema.

L'IA integrata nei tuoi strumenti quotidiani, che già comprende i tuoi progetti, documenti e flussi di lavoro, ti aiuta a lavorare più velocemente senza sovraccarichi. Invece di creare più lavoro, inizia a gestire le attività per te.

Inizia gratis con ClickUp per scoprire come l'IA contestuale integrata può velocizzare il tuo lavoro.

Domande frequenti (FAQ)

Stepfun AI è un'azienda cinese specializzata in IA, in particolare nella generazione di video e nei modelli linguistici di grandi dimensioni. I team spesso cercano alternative a causa delle limitazioni di accesso al di fuori della Cina, della necessità di diverse funzionalità di IA come il ragionamento basato sul testo o dei requisiti di residenza dei dati.

I provider di modelli di IA offrono modelli di base tramite un'API che gli sviluppatori utilizzano per creare applicazioni personalizzate. Le piattaforme di lavoro basate sull'IA come ClickUp integrano l'IA direttamente negli strumenti di produttività, fornendoti assistenza nel tuo flusso di lavoro senza alcuna integrazione tecnica.

Dipende. I modelli open source come Qwen e DeepSeek possono essere scaricati ed eseguiti sulla tua infrastruttura ovunque. Tuttavia, le API cloud dei provider cinesi potrebbero presentare problemi di latenza, conformità o accesso per i team internazionali, quindi ti consigliamo di verificare la residenza dei dati e le politiche di supporto per la tua regione.

Per i team non tecnici, ClickUp è l'opzione più valida perché fornisce assistenza IA direttamente all'interno della tua area di lavoro. Non è necessaria alcuna integrazione API o ingegnerizzazione dei prompt, quindi ottieni un'IA sensibile al contesto che comprende il tuo lavoro senza dover costruire nulla da solo.