Il ROI del consolidamento di oltre 20 app in un'unica piattaforma

Indovina quante app SaaS utilizza oggi un'azienda come la tua?

Un avviso: il numero potrebbe sembrare troppo alto per essere vero.

Non sono 10, 30 e nemmeno 50. Ma ben 106 app in media.

La maggior parte dei team che utilizzano più di 20 app scollegate tra loro sta inconsapevolmente pagando una tassa nascosta che si accumula ogni giorno. Questa tassa si traduce immediatamente in costi di sottoscrizione sprecati o in shadow IT, che ora ammontano in media a 4.830 dollari all'anno per dipendente.

Ma c'è anche un costo implicito ben più elevato. Ore perse, contesto frammentato e decisioni ritardate da dati sparsi. Qualcosa che noi di ClickUp chiamiamo "Work Sprawl". E che ammonta a 2,5 trilioni di dollari in perdita di produttività, a livello globale, ogni singolo anno.

La soluzione è semplice da concepire, ma difficile da implementare. Consolida i tuoi strumenti con una piattaforma che riunisce tutto il tuo lavoro — attività, documenti, progetti, chat e persino l'IA — sotto lo stesso tetto.

Ed è proprio per questo che abbiamo scritto questa guida: per semplificare l'implementazione.

Ti mostriamo il ROI derivante dal consolidamento di oltre 20 app in ClickUp Accelerator!

È la suite di IA di livello aziendale con tutto ciò di cui il tuo reparto ha bisogno: una zona di lavoro unificata, strumenti di IA all'avanguardia e una configurazione guidata da esperti con supporto continuo.

👉🏼 Scopri esattamente come il tuo attuale stack potrebbe essere mappato in un unico spazio di lavoro unificato con ClickUp Accelerator.

Che cos'è lo "sprawl" degli strumenti e perché riduce la produttività?

La proliferazione degli strumenti raramente è intenzionale. Inizia quando il team di prodotto sceglie Jira, il team di design opta per Figma e il marketing adotta Asana. Ogni scelta è logica se presa singolarmente, ma caotica se combinata con le altre. Questo perché gli strumenti non comunicano tra loro e finiscono per creare lavoro duplicato per te.

La gestione aziendale è distribuita su più strumenti

Le conseguenze non sono solo un semplice inconveniente; creano tre problemi distinti e dannosi.

Work Sprawl: i tuoi progetti e le tue attività sono sparsi su più piattaforme, rendendo impossibile avere una visione d'insieme in un unico posto. Il Work Sprawl fa sì che i team perdano tempo prezioso passando da un'app all'altra e lottando contro i tuoi progetti e le tue attività sono sparsi su più piattaforme, rendendo impossibile avere una visione d'insieme in un unico posto. Il Work Sprawl fa sì che i team perdano tempo prezioso passando da un'app all'altra e lottando contro i silos informativi

Context Sprawl: le informazioni e le conversazioni critiche sono intrappolate in silos di app, quindi il tuo team è costantemente alla ricerca del contesto invece di svolgere il proprio lavoro. Un singolo dipendente attiva/disattiva ora uno strumento all'altro e una finestra all'altra le informazioni e le conversazioni critiche sono intrappolate in silos di app, quindi il tuo team è costantemente alla ricerca del contesto invece di svolgere il proprio lavoro. Un singolo dipendente attiva/disattiva ora uno strumento all'altro e una finestra all'altra più di 3.600 volte al giorno

Sprawl dell'IA: disponi di diversi strumenti di IA scollegati tra loro che non possono effettuare la condivisione di informazioni. Nessuno di essi ha una visione completa per fornire un'assistenza davvero utile disponi di diversi strumenti di IA scollegati tra loro che non possono effettuare la condivisione di informazioni. Nessuno di essi ha una visione completa per fornire un'assistenza davvero utile

Sei bloccato a riconciliare manualmente i dati solo per far andare avanti il lavoro. Stai lavorando, ma il "lavoro" non fa davvero la differenza per i tuoi obiettivi grandi, ambiziosi e audaci!

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? In quanto app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

Il vero costo della gestione di oltre 20 app scollegate tra loro

Probabilmente stai pagando molto di più per i tuoi strumenti scollegati tra loro di quanto pensi, e i costi di sottoscrizione sono solo la punta di questo enorme iceberg. Il vero costo di gestire più di 20 app è un tributo nascosto alla produttività, al morale e alla velocità del tuo team. Si manifesta come tempo perso, lavoro duplicato, decisioni più lente e un costante senso di frustrazione che sabota i tuoi profitti.

Questi costi nascosti non sono statici; si accumulano nel tempo e crescono con la dimensione del tuo team. Ogni nuovo assunto eredita tutto il peso di questa complessità, e ogni nuovo strumento che aggiungi non fa che peggiorare il problema. Analizziamo le quattro aree in cui questo costo nascosto incide maggiormente.

Aumento progressivo della spesa SaaS e proliferazione delle licenze

Ti sembra che la tua fattura mensile per il software stia aumentando da sola senza una ragione chiara? Si tratta del "SaaS spend creep", ed è il risultato diretto della proliferazione delle licenze. I costi si moltiplicano silenziosamente a causa della sovrapposizione di funzionalità/funzioni tra diversi strumenti, delle licenze dimenticate di ex dipendenti e dei contratti con rinnovo automatico che prevedono aumenti di prezzo incorporati.

Le organizzazioni sprecano attualmente 21 milioni di dollari all'anno solo in licenze SaaS inutilizzate. 🤯

Questo crea un incubo per i tuoi team finanziari e di approvvigionamento SaaS, che raramente hanno piena visibilità su ciò che viene effettivamente utilizzato rispetto a ciò per cui si sta semplicemente pagando.

ClickUp riunisce la tua project management, la documentazione e la comunicazione del team in un'unica piattaforma con un spazio di lavoro AI convergente , insieme all'AI contestuale. Invece di passare da uno strumento all'altro per pianificare, discutere, documentare e effettuare la reportistica sul lavoro, tutto si trova in un unico spazio interconnesso. Passa dalla dispersione del lavoro alla convergenza con ClickUp

La trasformazione è immediata: passerai da una dozzina di fatture software imprevedibili a un unico costo chiaro e gestibile. Inoltre, la tua leadership otterrà una visibilità reale sulla spesa per il software.

👉🏼 Adotta ClickUp più rapidamente e ottieni risultati misurabili in meno tempo.

Cambio di contesto e ore di produttività perse

Sapevi che un knowledge worker come te e me viene interrotto ogni due minuti mentre lavora? E che ognuna di queste interruzioni ci fa perdere 20 minuti?

Ogni volta che passiamo dalla nostra app di chat alla bacheca del progetto e poi all'editor di documenti, il nostro cervello ne paga le conseguenze. Non si tratta solo dei pochi secondi necessari per cambiare contesto; è il pesante carico cognitivo derivante dal distacco da un'attività e dal riorientamento verso una nuova.

Questa costante frammentazione dell'attenzione rende quasi impossibile svolgere un lavoro approfondito e significativo. Quando il tuo team deve destreggiarsi tra oltre 20 app, ogni membro potrebbe essere costretto a cambiare contesto decine di volte al giorno, con conseguente perdita di ore di produttività ogni settimana.

Lavoro duplicato e costi di gestione della reportistica

“Aggiornerò il foglio di calcolo e effettuerò la condivisione del riepilogo dopo questa riunione.”

Quante volte il tuo team ha detto questa frase?

Quando i tuoi strumenti non sono integrati, questo tipo di lavoro manuale e duplicato diventa la norma. Il tuo team è costretto a copiare e incollare informazioni tra i sistemi, creare record duplicati e redigere report estraendo meticolosamente i dati da più origini dati. Questo "lavoro sul lavoro" non è solo noioso; è una ricetta per il disastro.

Quando lo stesso progetto è presente su tre strumenti diversi, qualcuno deve riconciliare manualmente ogni aggiornamento o, peggio ancora, le versioni in conflitto creano confusione ed errori diffusi. La reportistica diventa un compito estenuante e dispendioso in termini di tempo.

💡 Consiglio dell'esperto: inserisci i dati una sola volta e lascia che il flusso di informazioni li porti ovunque siano necessari grazie ai potenti Super Agenti di ClickUp, così non dovrai mai più riconciliare manualmente le informazioni. È quello che ha fatto Illia Shevchenko, fondatore di sProcess e ClickUp Verified Consultant. Continuava a riscontrare lo stesso problema in tutti i team dell'agenzia: La dirigenza voleva una semplice panoramica che rispondesse alla domanda: "A che punto sono i nostri progetti?"

La risposta richiedeva di rincorrere gli sviluppatori (e di interrompere il loro lavoro) per ottenere gli aggiornamenti Così ha creato un piccolo Super Agente ClickUp chiamato Website Project Status Sync Agent. Invece di chiedere al team di redigere rapporti, l'agente IA legge l'attività effettiva delle attività di ClickUp e genera automaticamente aggiornamenti sul progetto destinati alla dirigenza. Accelera i flussi di lavoro ripetitivi con i Super Agent in ClickUp

Decisioni più lente a causa della frammentazione dei dati

Secondo il nostro sondaggio, quasi l'88% dei leader si affida ancora a controlli manuali, dashboard o riunioni per ottenere aggiornamenti. Il costo? I dati frammentati portano direttamente a decisioni più lente e meno informate. Più energia dedichi a cercare aggiornamenti su Slack, Gmail e la tua sofisticata app di analisi, meno ne avrai per agire di conseguenza.

La visibilità in tempo reale è semplicemente impossibile quando ogni strumento contiene solo un pezzo del puzzle.

💡 Consiglio da esperto: quando tutto il tuo lavoro risiede in uno spazio di lavoro consolidato come ClickUp, è facile ottenere informazioni in tempo reale su richiesta. I dashboard integrati di ClickUp si aggiornano in tempo reale e consentono di prendere decisioni più rapide e sicure. Inoltre, ClickUp Brain, il livello di IA sensibile al contesto di ClickUp, ti offre l'analisi a portata di mano, in un linguaggio semplice e comprensibile. Interagisci con le tue dashboard ClickUp tramite prompt in linguaggio naturale a ClickUp Brain

In che modo il consolidamento delle app cambia l'equazione del ROI

Pensare al consolidamento delle app può sembrare una rinuncia. Ma se invece si trattasse di ottenere funzionalità più potenti spendendo meno per gli strumenti?

Il ritorno sull'investimento derivante dal consolidamento delle app proviene da tre aree chiave:

Riduzione diretta dei costi grazie al minor numero di sottoscrizioni

Enorme risparmio di tempo grazie alla riduzione dei cambi di contesto e del lavoro manuale, e

Notevoli miglioramenti in termini di velocità grazie a decisioni e esecuzioni più rapide

Vediamo come funziona il lavoro.

Flussi di lavoro unificati e condivisione del contesto

Quando il team di prodotto, il team di progettazione e il team di ingegneri lavorano tutti su sistemi diversi, i passaggi di consegne sono destinati a fallire. Qualcuno inevitabilmente chiede: "Dove sono le specifiche più recenti?" o "È questa la versione finale?". Questo attrito è il risultato diretto della mancanza di una condivisione di contesto. I flussi di lavoro unificati risolvono questo problema riunendo tutti i team nello stesso ambiente con gli stessi dati.

Questo contesto condiviso è anche ciò che rende l'IA veramente utile, consentendo una vera convergenza nell'IA. Un agente IA non può aiutarti se vede solo una parte del tuo lavoro. Ma una volta riuniti la project management, i documenti e la comunicazione del team, sia il tuo team che i tuoi agenti IA avranno il contesto completo necessario per collaborare in modo efficace.

Il futuro del lavoro è Convergenza + IA

Esecuzione più rapida e meno errori di passaggio di consegne

Gli strumenti scollegati non creano solo confusione; generano lacune di passaggio in cui il lavoro va perso nel trasferimento tra le piattaforme. Un'attività potrebbe essere contrassegnata come "terminata" in uno strumento, ma il team successivo nel flusso di lavoro non ha idea che sia il suo turno di occuparsene.

Quando si consolida tutto in un'unica piattaforma, i passaggi di consegne avvengono all'interno dello stesso sistema, con la cronologia e il contesto completi intatti. È possibile eliminare l'attrito causato da frasi come "fammi controllare l'altro strumento" o "lo aggiornerò nell'altro sistema".

💡 Suggerimento da esperto: crea regole che gestiscano automaticamente questi passaggi di consegne con ClickUp Automazioni. Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "Pronta per la revisione", può essere assegnata automaticamente alla persona giusta, assicurando che nulla venga trascurato. Crea automazioni personalizzate su ClickUp con un builder no-code

Visibilità in tempo reale su team e progetti

In qualità di leader, non dovresti dover rincorrere cinque persone diverse e controllare tre dashboard differenti solo per sapere se un progetto è in linea con gli obiettivi. Quando i tuoi dati sono sparsi, gestisci sempre guardando allo specchietto retrovisore, reagendo ai problemi invece di prevenirli. Il consolidamento crea una visibilità immediata e in tempo reale su tutti i tuoi team e progetti.

Questo ti permette di passare da una gestione reattiva a una proattiva. Puoi individuare gli ostacoli prima che facciano deragliare un progetto e vedere dove le risorse sono sovraccaricate. Questo livello di trasparenza migliora anche la responsabilità e l'allineamento. Tutti i membri del team possono vedere come il loro lavoro individuale si colleghi agli obiettivi strategici più ampi dell'azienda.

Come ClickUp Accelerator garantisce un ROI misurabile

Forse starai pensando: "Abbiamo già provato a consolidare gli strumenti in passato ed è stato un disastro".

È una paura comune. E non ti biasimiamo.

Abbiamo visto abbastanza istanze in cui un nuovo strumento è stato lanciato con scarso supporto, portando a una scarsa adozione e al fallimento dell'iniziativa.

È proprio per questo che esiste ClickUp Accelerator. È molto più di una semplice piattaforma: è un'accelerazione del ROI attraverso un'implementazione guidata da esperti.

Ottieni un ritorno sull'investimento in poche settimane, anziché in anni, combinando l'area di lavoro Converged AI di ClickUp con l'esperienza dedicata del nostro team di implementazione. Accelerator è progettato per essere il percorso più veloce ed efficace per passare da strumenti frammentati a una produttività unificata.

Secondo il rapporto "2025 Total Economic Impact™ of ClickUp" di Forrester Group, ClickUp fa risparmiare alle aziende in media oltre 30.000 ore all'anno e offre un ROI leader nel settore.

Ecco i componenti chiave che determinano il ROI del consolidamento di oltre 20 app in ClickUp Accelerator:

Oltre 20 app di lavoro e IA unificate in un unico spazio di lavoro IA convergente

Puoi sostituire il tuo strumento di project management, la tua piattaforma di documenti, l'app di chat del team, i fogli di calcolo di monitoraggio e i tuoi strumenti di IA autonomi con ClickUp. Riunisce tutte le tue app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro, oltre a offrirti tutti i modelli di IA più recenti al prezzo di uno.

Agenti IA che eliminano il coordinamento manuale

👀 Lo sapevi? Il 24% delle persone che abbiamo intervistato afferma di volere agenti di IA principalmente per automatizzare le attività noiose. L'aspettativa in questo caso è quella di essere sollevati dal lavoro di scarso valore, come seguire gli aggiornamenti di stato, redigere riepiloghi sui progressi e inviare promemoria sulle scadenze.

È proprio per questo che sono stati creati i Super Agents. Operano continuamente in background, aggiornando le attività, redigendo documenti e portando avanti il lavoro con gli stessi strumenti che il tuo team utilizza già.

Puoi inviare loro un messaggio diretto per un aiuto occasionale e persino @menzionarli in un documento per trasformare un brainstorming in un piano chiaro! Puoi configurarli per gestire flussi di lavoro complessi dall'inizio alla fine e coinvolgere gli esseri umani quando necessario.

La parte migliore? Poiché questi agenti sono integrati nell'ambiente e dispongono di un contesto completo su tutti i tuoi progetti, documenti e conversazioni, i loro risultati sono basati sulla realtà.

Con ClickUp Accelerator, avrai a disposizione 10 Super Agent preconfigurati, ciascuno dei quali:

Marketing: Trasforma le richieste delle campagne in lavori finiti e in linea con il brand (guarda il video per vederlo in azione)

Prodotto e Ingegneria : passa più rapidamente dalle richieste di funzionalità/funzioni al rilascio

Servizi : automatizza i follow-up e individua i rischi per mantenere il coinvolgimento dei clienti sulla strada giusta

Project management : automatizza le attività ripetitive come gli aggiornamenti di stato e il monitoraggio per mantenere i progetti in movimento

Risorse umane e People Ops: gestisci l'onboarding, l'offboarding e tutto ciò che sta in mezzo per creare un'esperienza senza soluzione di continuità per i dipendenti

Ottieni Super Agent predefiniti per oltre 50 casi d'uso con ClickUp Accelerator

Dashboard integrate per visualizzare rapidamente il ROI

Come dimostrare alla tua dirigenza che il consolidamento del tuo stack tecnologico è stata la mossa giusta? Usa i dashboard di ClickUp per aggregare automaticamente i dati provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro e visualizzare gli indicatori chiave di prestazione direttamente collegati ai tuoi obiettivi aziendali.

Tempo risparmiato: monitora quanto tempo viene risparmiato riducendo il cambio di contesto e tramite l'automazione delle attività manuali

Progetti completati: monitora la velocità dei progetti e scopri quanto più velocemente il tuo team sta portando a termine il lavoro

Assegnazione delle risorse: ottieni una visione chiara della capacità del team e assicurati di distribuire le risorse in modo efficace

Crea dashboard ClickUp personalizzate per calcolare i KPI aziendali

Puoi creare viste personalizzate per diversi stakeholder, dai riepiloghi esecutivi di alto livello ai report dettagliati sullo stato di salute dei progetti, il tutto senza dover creare report manualmente.

Configurazione e formazione guidate da esperti per garantire l'adozione fin dal primo giorno

Una piattaforma potente è inutile se il tuo team non sa come usarla. Questo è il motivo principale per cui così tanti tentativi di consolidamento degli strumenti falliscono. Ottieni un supporto dedicato all'implementazione dal nostro team di esperti attraverso il programma ClickUp Accelerator.

Non si tratta solo di qualche articolo di assistenza, ma di un servizio di altissimo livello progettato per garantire un esito positivo.

Configurazione dell'area di lavoro: i nostri esperti collaboreranno con te per configurare i nostri esperti collaboreranno con te per configurare l'area di lavoro di ClickUp in modo che si adatti ai flussi di lavoro specifici del tuo team

Migrazione dei dati: ti aiuteremo a trasferire i tuoi dati esistenti dai tuoi vecchi strumenti a ClickUp, in modo da non perdere alcun contesto storico

Programma di formazione: Offriamo una formazione completa per tutto il tuo team, affinché tutti si sentano sicuri e con una buona produttività fin dal primo giorno

Con la nostra guida esperta, potrai iniziare a utilizzare ClickUp in pochissimo tempo!

💰 4 clienti su 10 che sono passati a ClickUp lo hanno utilizzato per sostituire 3 o più strumenti. Il risultato è che 6 su 10 hanno risparmiato più di 3 ore ogni settimana.

E questo è solo l'inizio.

Il ROI ha una visibilità su tutta la linea: dal risparmio sui costi ai miglioramenti in termini di efficienza e collaborazione.

👉🏼 Prendiamo ad esempio Trinetix. Il loro team fornisce soluzioni complete di progettazione e sviluppo per aziende di grandi dimensioni, tra cui Coca-Cola, McDonald’s e Procter & Gamble. Per muoversi più velocemente, avevano bisogno di un’unica piattaforma per scalare le operazioni di progettazione e l’esecuzione dei progetti. Quando hanno valutato ClickUp, è sembrata la soluzione giusta fin dall’inizio.

Centralizzare la documentazione dei progetti con ClickUp ha fornito loro il trampolino di lancio per crescere: bastano solo 15 secondi per creare un nuovo modello utilizzando l'unica fonte di verità. ClickUp li ha anche aiutati a ridurre le riunioni del 50% e ha migliorato la soddisfazione del team di progettazione del 20%.

E non è solo Trinetix ad aver tratto vantaggio dal consolidamento di più strumenti in ClickUp.

👉🏼 admiral.digital ha una storia simile da raccontare:

Oltre a questo:

Inizia a incrementare il ROI del consolidamento con ClickUp

È chiaro che con uno spazio di lavoro unificato e basato sull'IA come ClickUp, i team dedicano meno tempo a cercare gli aggiornamenti e più tempo a portare avanti il lavoro. Le decisioni diventano più rapide, la collaborazione più stretta e il tuo ROI diventa visibile, in modo rapido e costante.

E non si tratta di un vantaggio una tantum. Man mano che le funzionalità di IA si evolvono, il valore di questo consolidamento aumenta esponenzialmente.