Aggiornamenti sullo stato dei progetti di IA: come ho creato un semplice Super Agent ClickUp che mantiene ogni progetto web in linea con gli obiettivi

Quando i team sentono parlare per la prima volta dei Super Agent di ClickUp, le prime domande che mi vengono poste sono solitamente:

"Quale Super Agent dovrei creare?" "Esiste un modello da cui posso partire?"

In base alla mia esperienza, questo è solitamente il punto di partenza sbagliato.

Prima di pensare a prompt, pianificazioni o automazione IA, devi rispondere a una domanda molto più semplice:

Quale processo aziendale stai implementando in ClickUp e come funziona attualmente?

Una volta compreso il processo, le idee per le automazioni vengono quasi da sole.

In questo articolo, illustrerò un esempio reale tratto dall'esperienza di un'agenzia di sviluppo di siti web con cui ho collaborato. Il titolare inizialmente voleva utilizzare i Super Agent di ClickUp, ma il vero problema non era l'implementazione dell'IA. Era la mancanza di visibilità.

Il team aveva un flusso di lavoro chiaro e un'area di lavoro di ClickUp ben strutturata. Tuttavia, la leadership continuava ad avere difficoltà a vedere lo stato reale di ogni progetto senza chiedere aggiornamenti al team.

La soluzione si è rivelata sorprendentemente semplice:

Un piccolo ma mirato Super Agent di ClickUp che genera automaticamente gli aggiornamenti sullo stato dei progetti AI, sulla base del lavoro già svolto dal team.

Chi sono: aiuto i team a trasformare ClickUp in un vero e proprio sistema operativo con una produttività incentrata sui processi.

Sono Illia, ClickUp Verified Consultant e fondatore di sProcess, dove aiuto i team a trasformare ClickUp in un sistema che supporta concretamente il funzionamento della loro attività.

Negli ultimi 6 anni ho lavorato con oltre 100 aziende implementando ClickUp per flussi di lavoro operativi reali, dalla consegna ai clienti e dai processi commerciali alle operazioni di marketing e alla gestione interna dei team. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: implementazione basata sui processi.

Invece di iniziare con modelli o strumenti, aiuto i team a mappare prima il processo alla base del loro lavoro. Quindi progettiamo una struttura ClickUp che rispecchia tale processo e fornisce supporto sia all'esecuzione quotidiana per il team che alla chiara visibilità per la leadership.

Lo stesso approccio incentrato sui processi è proprio ciò che ha portato al flusso di lavoro Super Agent descritto in questo articolo.

Perché le agenzie hanno difficoltà con la visibilità dello stato dei progetti

Le agenzie web gestiscono solitamente decine di progetti per i clienti contemporaneamente. I designer lavorano sulle pagine attraverso wireframe e visual design, gli sviluppatori pubblicano gli aggiornamenti e le revisioni dei clienti arrivano costantemente.

Tutto questo lavoro è contenuto in uno strumento di project management. Tuttavia, la leadership raramente desidera aprire singole attività o esaminare bacheche dettagliate per comprendere cosa sta succedendo.

Vogliono qualcosa di più semplice: una panoramica completa di ogni progetto dei clienti.

Il problema è che mantenere questa panoramica spesso richiede aggiornamenti manuali. Qualcuno deve ricordarsi di riepilogare lo stato del progetto, modificare le fasi del progetto e mantenere accurati i dashboard della leadership.

In pratica, questo accade raramente in modo coerente. Poiché i team si concentrano sull'esecuzione, la reportistica rimane indietro.

Questo è esattamente il tipo di attrito che gli aggiornamenti sullo stato dei progetti IA possono risolvere.

Prima di illustrarvi il processo, vorrei spiegarvi il mio ragionamento alla base dell'implementazione.

Volevo creare un processo agentico che:

Si adatta perfettamente a un flusso di lavoro esistente e ben definito.

Ha fornito alla leadership una visibilità reale senza imporre aggiornamenti di stato infiniti.

Questi sono i passaggi che abbiamo seguito per raggiungere questo obiettivo:

Passaggio 1: visualizza prima il flusso di lavoro di consegna del sito web

Prima di provare ClickUp, ho posto al titolare dell'agenzia una domanda fondamentale:

"Come si realizza effettivamente un progetto di sito web dall'inizio alla fine?"

Abbiamo mappato il loro processo al di fuori di qualsiasi strumento. Si trattava semplicemente di un diagramma che riportava:

Come inizia un progetto cliente

Quali fasi attraversa un progetto (pensa a strategia, progettazione, sviluppo, controllo qualità, lancio, ecc.)

Chi è responsabile in ogni passaggio

Dove vengono visualizzati i feedback e le revisioni dei clienti

Abbiamo anche mappato le attività di supporto, come le attività amministrative, i feedback dei clienti e i flussi di lavoro pagina per pagina. Non importa se utilizzi una lavagna online, FigJam o carta e penna. L'importante è vedere e comprendere il reale processo operativo alla base della consegna del progetto del sito web.

Una volta ottenuta quella mappa, è diventato molto più facile progettare la struttura ClickUp giusta.

💡 Suggerimento professionale: se non vuoi mappare l'intero flusso di lavoro da zero, il modello di piano di progetto per la progettazione di siti web di ClickUp è un ottimo punto di partenza. È progettato specificamente per i flussi di lavoro di consegna dei siti web e include strutture per le fasi del progetto, i ruoli del team, le sequenze e i risultati finali. Ottieni un modello gratis Mappa il piano di progetto e i risultati finali del tuo sito web senza problemi con il modello di piano di progetto per la progettazione di siti web di ClickUp. Puoi adattare il modello in base al processo della tua agenzia e poi aggiungere l'automazione o i Super Agent per generare aggiornamenti sullo stato dei progetti IA man mano che il lavoro procede.

Passaggio 2: crea una struttura ClickUp che rispecchi il processo

Con un processo di consegna chiaro, abbiamo creato una struttura ClickUp basata su due esigenze:

Una vista dettagliata per la leadership Uno spazio di lavoro tattico per il team di consegna

Il risultato sono stati due spazi ClickUp separati.

Il primo spazio è stato progettato specificamente per garantire la visibilità. Ogni cliente aveva una propria cartella e all'interno di essa abbiamo creato:

Un elenco di amministratori per le attività operative specifiche del cliente

Un Elenco progetti con un'attività per ogni progetto relativo al sito web

Ogni attività del progetto fungeva da tracker di alto livello.

Da questo elenco, la leadership può vedere rapidamente:

Quali progetti erano attivi

In quale fase si trovava ogni progetto

Se qualcosa sembrava bloccato

Nella mia esperienza, è proprio qui che molti team sbagliano. Si concentrano sui loro dettagliati pannelli di progetto e dimenticano di creare un luogo in cui la leadership possa avere una visione d'insieme senza dover cliccare su un labirinto di attività e visualizzazioni.

📮 Approfondimento ClickUp: secondo il nostro sondaggio, quasi l'88% dei dirigenti si affida ancora a controlli manuali, dashboard o riunioni per ottenere aggiornamenti. Il costo? Perdita di tempo, cambio di contesto e, spesso, informazioni obsolete. Più energia dedichi alla ricerca di aggiornamenti, meno ne avrai per agire di conseguenza. Gli Autopilot Agent di ClickUp, disponibili in Elenchi e Chat, mostrano immediatamente i cambiamenti di stato e i thread di discussione critici. Non dovrai più chiedere al tuo team di inviarti "aggiornamenti rapidi". 👀 💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.

2. Lo spazio del progetto: dove avviene effettivamente il lavoro di consegna

Il secondo spazio era quello in cui si svolgeva il lavoro vero e proprio. Qui, il team effettuava il monitoraggio dei passaggi tattici necessari per realizzare un sito web:

Fasi e attività amministrative : rappresentano i passaggi operativi che : rappresentano i passaggi operativi che portano un progetto dall'avvio al lancio.

Pagine del sito web : ogni pagina è diventata un'attività che ha attraversato fasi quali wireframe, progettazione e sviluppo.

Feedback e revisioni: il feedback dei clienti e i cicli di revisione sono stati monitorati in un elenco dedicato, in modo che nulla sfuggisse al controllo.

Il team ha lavorato qui ogni giorno. Ha aggiornato gli stati, completato le attività e gestito le revisioni. Dal punto di vista della consegna, il sistema ha funzionato bene.

Ma questo ha anche introdotto un nuovo problema.

Il problema nascosto: discrepanza tra lo stato di avanzamento dell'esecuzione e quello della reportistica

✅ Il team ha trascorso quasi tutto il tempo nello spazio del progetto. Si è impegnato con diligenza nel portare avanti le attività relative alle pagine attraverso la progettazione e lo sviluppo. Ha inoltre risolto tempestivamente le revisioni e completato le attività amministrative basate sulle fasi.

⚠️ Ciò che non facevano in modo coerente era tornare nello spazio cliente per:

Aggiorna la fase di ogni attività di alto livello del progetto

Aggiungi un breve riassunto dello stato per la leadership

📌 Il risultato?

La dirigenza ha apprezzato molto l'idea di una panoramica a 30.000 metri di altezza, ma solo se aggiornata.

Il team ha riscontrato difficoltà nel passare dalla visualizzazione dell'esecuzione alla visualizzazione della reportistica.

Lo stato ha iniziato a subire delle variazioni: ClickUp non rifletteva più la realtà, a meno che qualcuno non si ricordasse di effettuare la sincronizzazione manuale dei dati.

Questo è esattamente il tipo di attrito per cui un Super Agent è perfetto.

Una volta che il processo e la struttura erano completamente operativi, abbiamo chiesto:

"Qual è il Super Agent più piccolo e utile che possiamo aggiungere qui?"

Non abbiamo cercato di automatizzare tutto. Ci siamo concentrati su un compito concreto: mantenere la sincronizzazione tra i tracker di alto livello dei progetti dei clienti e tutto il lavoro dettagliato che viene svolto nello spazio del progetto.

Non abbiamo cercato di automatizzare Tutto. Ci siamo concentrati su un compito concreto: mantenere la sincronizzazione tra i tracker di alto livello dei progetti dei clienti e il lavoro dettagliato che viene svolto nello spazio del progetto.

Abbiamo quindi creato un Super Agent che ho chiamato Sincronizzazione dello stato del progetto per il sito web Super Agent.

Cosa fa ogni giorno il Super Agent per la sincronizzazione dello stato dei progetti del sito web

Secondo un programma prestabilito (abbiamo effettuato diversi test al giorno e successivamente siamo passati a uno settimanale), il Super Agent:

Scansiona tutte le cartelle dei progetti del sito web nello spazio del progetto. Esamina le fasi, le attività degli amministratori, le pagine del sito web e gli elenchi di revisione collegati a ciascun progetto. Determina la fase reale di ciascun progetto. Ad esempio, se la maggior parte delle pagine principali sono in fase di progettazione o sviluppo, il progetto si trova nella fase Progettazione o Sviluppo. Pubblica un breve commento sullo stato dell'attività di alto livello corrispondente nel Client Space, ad esempio:"La fase attuale è la progettazione. Le pagine principali sono in fase di wireframe e progettazione visiva. Non sono state registrate modifiche dall'ultimo aggiornamento." Aggiorna automaticamente il campo personalizzato relativo alla fase del progetto. In questo modo, la leadership può filtrare e ordinare per fase senza chiedere al team un aggiornamento manuale. . In questo modo, la leadership può filtrare e ordinare per fase senza chiedere al team un aggiornamento manuale.

Automatizza gli aggiornamenti sullo stato dei progetti con i Super Agent di ClickUp

Il team di consegna non deve mai abbandonare le proprie schermate di esecuzione. Si limita a svolgere il proprio lavoro.

Il Super Agent gestisce la sincronizzazione.

E la leadership ottiene:

Aggiornamenti in tempo reale direttamente nel tracker del progetto rivolto al client

Un campo di fase affidabile di cui possono fidarsi

Una cronologia dei commenti rapida e facilmente consultabile che mostra l'andamento dei progetti nel tempo.

💡 Suggerimento professionale: Ottieni automaticamente informazioni dettagliate sui progetti con le schede ClickUp AI Se la leadership desidera una panoramica ancora più rapida, puoi aggiungere le schede ClickUp AI alle tue dashboard ClickUp. Le schede ClickUp AI riepilogano automaticamente l'attività dei compiti, gli ostacoli e lo stato nelle liste o negli spazi selezionati. Dimentica i calcoli complessi. Ottieni risposte analitiche in linguaggio naturale con le schede AI nelle dashboard di ClickUp. Invece di leggere gli aggiornamenti delle singole attività, i dirigenti ottengono un'istantanea generata dall'IA di ciò che sta procedendo, ciò che è in fase di stallo e dove è necessaria attenzione, rendendolo un potente complemento agli aggiornamenti automatici dello stato dei progetti IA da parte dei Super Agent.

Perché i Super Agent semplici possono essere i più potenti

Questo Super Agent non è appariscente. Non scrive proposte, non risponde ai ticket di supporto e non pianifica le chiamate commerciali da solo.

Inoltre, elimina una fonte ricorrente di attrito tra il team di consegna e la leadership.

Invece di chiedere al team di ricordarsi: "Oh, devo anche aggiornare quell'altra attività, così il mio capo sa a che punto siamo", basta lavorare in un unico posto. Il Super Agent diventa il loro partner operativo affidabile.

Alcune lezioni chiave da questa build:

Non è necessario un Super Agent complesso perché sia utile Anche una semplice sincronizzazione giornaliera o settimanale può sbloccare la comunicazione e la responsabilità.

I migliori Super Agent si basano su un processo chiaro e una struttura pulita Se il tuo processo è confuso e il tuo spazio ClickUp è caotico, l'IA non farà altro che moltiplicare il caos.

Il tuo Super Agent dovrebbe soddisfare una specifica esigenza aziendaleIn questo caso, l'obiettivo era: Fornire alla leadership una visione d'insieme affidabile senza coinvolgere il team in un lavoro di reportistica aggiuntivo

📮ClickUp Insight: alla domanda su cosa renderebbe davvero utili gli agenti IA, la risposta più frequente non è stata la velocità o la potenza. Quasi il 40% degli intervistati ha affermato di aver bisogno di un agente con una perfetta comprensione del proprio contesto di lavoro. Questo ha senso perché la maggior parte degli agenti IA fallisce quando non capisce perché sono state prese determinate decisioni o come dovrebbe avvenire il flusso del lavoro. Poiché i Super Agent conservano il contesto, ricordano le decisioni passate e operano in modo continuo, sono in grado di agire con molta più affidabilità rispetto agli agenti basati su prompt. Lavorano a partire da una cronologia dell'area di lavoro dinamica, rimangono attivi man mano che il lavoro evolve e operano entro chiari limiti di autorizzazione e percorsi di audit. Quando l'intelligenza artificiale comprende il lavoro e lo porta a termine in modo sicuro, avrai finalmente la sensazione di lavorare con un collega virtuale su cui puoi davvero contare.

Una delle prime obiezioni che ho avuto, e che molti titolari di imprese hanno riguardo all'automazione dell'IA, era il costo.

"E se diventasse troppo costoso? Finirò per esaurire i crediti IA solo per pubblicare gli aggiornamenti di stato?"

"E se diventasse troppo costoso? Finirò per esaurire i crediti IA solo per pubblicare gli aggiornamenti di stato?"

Per rispondere a questa domanda, ho eseguito un test reale.

Per rispondere a questa domanda, ho eseguito un test reale.

Ho configurato il Super Agent in modo che pubblichi tre volte al giorno per una settimana.

Ho osservato quanti crediti IA sono stati effettivamente consumati.

Anche con quella frequenza più elevata, il costo era contenuto. Quindi abbiamo fatto un passo indietro e ci siamo posti una domanda migliore:

"Con quale frequenza abbiamo davvero bisogno di un aggiornamento a livello dirigenziale?"

"Con quale frequenza abbiamo davvero bisogno di un aggiornamento a livello dirigenziale?"

Per questa agenzia, la risposta era una volta alla settimana. Quindi abbiamo modificato il programma.

A quel prezzo, il titolare dell'agenzia ottiene:

Una panoramica affidabile di tutti i progetti dei clienti in un unico posto

La certezza che le fasi e gli stati riflettano effettivamente la realtà

Meno tempo dedicato alla ricerca di aggiornamenti durante le riunioni e le chat

Dal mio punto di vista, è uno scambio che vale la pena fare.

Come progettare il tuo primo (o prossimo) Super Agent

Se stai guardando ClickUp e pensi: "So che dovrei usare i Super Agent, ma non so da dove cominciare", ecco lo schema che ora utilizzo con i clienti:

Scegli un processo aziendale: consegna del sito web, onboarding dei clienti, assunzioni, lancio di prodotti: scegli prima un unico flusso. Visualizza questo processo al di fuori di ClickUp: disegna i passaggi, i passaggi di consegne e dove si trovano oggi le informazioni. Progetta la tua struttura ClickUp attorno a questo processo: utilizza : utilizza la gerarchia dei progetti di ClickUp per creare spazi, cartelle, elenchi e campi personalizzati che rispecchino la realtà. Offri alla leadership una visione d'insieme e al team una base operativa tattica. Cerca passaggi manuali complessi o variazioni di stato: dove qualcuno deve ricordarsi di aggiornare qualcosa in più di un posto? Dove si interrompe la visibilità? Affida questo compito a un Super Agent: inizia nel modo più semplice possibile: un input chiaro, un output chiaro, un programma da eseguire.

Non mi sono innamorato dei Super Agent perché erano brillanti. Me ne sono innamorato quando ne ho visto uno semplice, come questo progetto di sincronizzazione dello stato, che elimina un fastidio quotidiano per un intero team.

Per questa agenzia, il cambiamento è stato il seguente:

Prima: una configurazione ClickUp solida, ma la leadership era sempre un passo indietro rispetto alla realtà.

Dopo: una panoramica del client accurata e dinamica che si aggiorna automaticamente in base al lavoro già svolto dal team.

Se non ricavi altro da questa storia, ricava almeno questo:

🔑 Non iniziare con: "Quale Super Agent dovrei creare?" Inizia con: "Quale processo devo supportare con ClickUp e l'IA?"

Inizia con: "Quale processo devo supportare con ClickUp e l'IA?"

Da lì, mappa il tuo processo, progetta la tua struttura e poi lascia che un Super Agent semplice e ben mirato mantenga tutto in stato di sincronizzazione.

È così che trasformi l'IA da una parola alla moda a un potente motore di produttività che porta davvero lavoro.

