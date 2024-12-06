Come creare una lista di controllo per l'implementazione del SaaS

L'implementazione di un prodotto SaaS non è semplice come premere un interruttore. È necessario allineare gli obiettivi, esaminare con attenzione i sistemi attuali e creare un piano chiaro per ogni fase, prima, durante e dopo il lancio.

Se saltate questi passaggi, rischiate ritardi, errori di comunicazione o, peggio ancora, che le persone non adottino affatto lo strumento. La buona notizia? Con una lista di controllo appropriata, potete evitare queste insidie e iniziare bene.

In questo articolo illustreremo i passaggi per far funzionare l'implementazione di SaaS. Parleremo anche delle sfide da affrontare e delle best practice da seguire per ottimizzare il processo (senza impattare sulle attività aziendali).

Iniziamo.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

✅ Pre-Implementazione: Piano e preparazione

Definire gli oggetti aziendali : Chiarire il problema che si sta risolvendo per mantenere la concentrazione sul progetto

: Chiarire il problema che si sta risolvendo per mantenere la concentrazione sul progetto Valutare lo stack tecnologico attuale : Verificare gli strumenti esistenti per evitare ridondanze e inefficienze

: Verificare gli strumenti esistenti per evitare ridondanze e inefficienze Assicurarsi l'adesione degli stakeholder : Presentare il business case con i dati per ottenere un'assistenza tempestiva

: Presentare il business case con i dati per ottenere un'assistenza tempestiva Valutare i fornitori e richiedere dimostrazioni : Confrontare le opzioni SaaS utilizzando un sistema di punteggio ponderato

: Confrontare le opzioni SaaS utilizzando un sistema di punteggio ponderato Programmare il lavoro e assegnare le responsabilità: Definire una Sequenza con ruoli chiari per i membri del team

✅ Migrazione e integrazione dei dati

Audit e pulizia dei dati : Assicurarsi che i dati siano accurati e ben organizzati prima della migrazione

: Assicurarsi che i dati siano accurati e ben organizzati prima della migrazione Piano e test delle integrazioni: Assicurarsi che il nuovo strumento si integri con i sistemi esistenti per un'operatività senza intoppi

✅ Personalizzazione e configurazione

Configurare il SaaS in base ai flussi di lavoro : Adattare lo strumento ai propri processi e automatizzare le attività, ove possibile

: Adattare lo strumento ai propri processi e automatizzare le attività, ove possibile Impostazione dei ruoli e delle autorizzazioni degli utenti: Definire i livelli di accesso per ogni membro del team per mantenere sicurezza ed efficienza

✅ Formazione e onboarding dei dipendenti

Sviluppare un piano di formazione : Fornire un onboarding pratico e graduale per dotare i team delle competenze necessarie

: Fornire un onboarding pratico e graduale per dotare i team delle competenze necessarie Raccogliere feedback: Raccogliere continuamente informazioni per migliorare l'adozione e adeguare la formazione

test e avviamento

Test e piano di backup prima del lancio : Convalidare la funzione dello strumento e garantire la corretta migrazione dei dati

: Convalidare la funzione dello strumento e garantire la corretta migrazione dei dati Monitoraggio del lancio: Monitoraggio delle prestazioni e risoluzione dei problemi in tempo reale durante il lancio

Resame post-implementazione: Validare la funzionalità dello strumento e assicurarsi che la migrazione dei dati sia corretta

Condurre l'autopsia e monitorare i KPI : Valutare l'esito positivo dello strumento in base agli obiettivi iniziali (ad esempio, completamento delle attività, efficienza)

: Valutare l'esito positivo dello strumento in base agli obiettivi iniziali (ad esempio, completamento delle attività, efficienza) Impostazione di un supporto continuo: Offrire la risoluzione dei problemi e l'aggiornamento della formazione, se necessario

Che cos'è l'implementazione SaaS?

Per implementazione SaaS si intende il processo strategico di pianificazione, esecuzione e monitoraggio della distribuzione di un prodotto SaaS all'interno di un'organizzazione. Inizia con la definizione delle esigenze aziendali per lo strumento e si estende attraverso **l'integrazione, l'adozione e il miglioramento continuo senza soluzione di continuità come parte del vostro stack tecnologico più ampio

Lista di controllo per l'implementazione SaaS

Negli ambienti IT e di sviluppo software, i flussi di lavoro possono variare notevolmente tra i vari reparti: progettazione, sviluppo, QA, test e altro ancora. Tuttavia, sfide della produttività spesso si sovrappongono, come l'inefficienza dei passaggi di consegne e della condivisione delle conoscenze.

L'implementazione di una nuova soluzione SaaS richiede un approccio ponderato. Una lista di controllo chiara e attuabile può aiutare a guidare il vostro viaggio di implementazione.

Pre-implementazione: Piano e preparazione

1. Definizione degli oggetti aziendali

La necessità di un nuovo software deve essere motivata da una forte ragione. Quale problema specifico state cercando di risolvere?

Ad esempio, il vostro team è alle prese con scadenze non rispettate a causa della scarsa visibilità delle attività, delle revisioni del codice e dei flussi di lavoro di distribuzione? O forse c'è attrito nella comunicazione tra sviluppatori e QA a causa di strumenti disgiunti?

Qualunque sia il problema, siate chiari sul vostro oggetto. Altrimenti, l'implementazione può andare rapidamente fuori rotta, con il risultato di una perdita di tempo e di lavoro richiesto.

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per tradurre gli oggetti in traguardi attuabili. È possibile creare obiettivi di tipo Vero/Falso, monetario o numerico, definire date di scadenza e monitorare lo stato utilizzando scorecard settimanali.

Raggruppate e categorizzate gli Obiettivi con descrizioni dettagliate, in modo che voi e il vostro team sappiate esattamente a cosa si sta lavorando.

Supporto diretto delle priorità identificate con ClickUp Obiettivi

2. Valutare l'attuale stack tecnologico

Prima di implementare un nuovo prodotto SaaS, verificate a fondo il vostro attuale ecosistema software. Identificate tutti gli strumenti utilizzati da ogni reparto e evidenziate le funzioni che si sovrappongono o le inefficienze.

Ad esempio, più team potrebbero utilizzare diverse soluzioni di gestione delle attività che non si integrano bene. Questa configurazione a blocchi potrebbe creare incoerenze nei dati e rallentare la collaborazione.

Organizzate le vostre scoperte con Documenti ClickUp uno strumento flessibile per documentare il vostro stack tecnologico. Create pagine annidate, incorporate tabelle e Assegnare commenti a ClickUp per strutturare e analizzare efficacemente le informazioni.

Collegate le attività direttamente al vostro documento per semplificare i passaggi successivi, come la programmazione delle discussioni del team.

Organizzate i dati in documenti dinamici e ricercabili con ClickUp Docs

3. Sicurezza per le parti interessate

L'implementazione di SaaS richiede un investimento finanziario e non è così semplice come abbonarsi a uno strumento, distribuirlo e operare immediatamente senza problemi. Durante il periodo di transizione, prima di ottenere un flusso di lavoro stabile, si sentirà un certo **disagio

Per questo motivo, è importante ottenere un supporto tempestivo da parte degli stakeholder. Il loro consenso può rendere possibile o meno il processo di adozione.

⚠️ **Quindi, da fare per convincerli?

Presentate il caso aziendale del cambiamento supportato da dati. Ad esempio, mostrate come l'automazione della reportistica manuale sugli aggiornamenti dello stato delle attività o sull'avanzamento del deployment possa far risparmiare al team 10 ore alla settimana.

Discutete in anticipo i potenziali problemi, come formazione sulla conoscenza della produttività requisiti e vincoli di budget. Potreste anche condividere gli strumenti che avete in mente e dare loro un quadro chiaro della strategia di implementazione e di quanto ripida possa essere la curva di apprendimento. Lavagne online di ClickUp possono essere utili per fare brainstorming, creare un piano d'azione, mappare i flussi di lavoro del team e delineare i tempi. Aggiungete un contesto al vostro lavoro collegandovi ad attività, file, documenti e altro ancora.

Potete anche incoraggiare la partecipazione attiva invitando le parti interessate a contribuire con le loro intuizioni e i loro feedback sulla Lavagna online stessa, creando un supporto fin dall'inizio.

Convertire forme, note adesive e testi direttamente in attività di ClickUp sulle lavagne online

4. Valutare i fornitori di SaaS e richiedere dimostrazioni

Ora che avete il consenso, è il momento di scegliere lo strumento SaaS giusto. Non concentratevi solo sulle funzionalità/funzione offerte, ma verificate anche se è in linea con i vostri obiettivi aziendali e se si integra nei vostri flussi di lavoro.

Per semplificare questa parte del processo, create un elenco di funzionalità/funzione "indispensabili" e "indispensabili " in base ai passaggi 1 e 2.

Ad esempio, state valutando due soluzioni SaaS per il monitoraggio dei progetti.

Una offre dashboard altamente personalizzabili, ma manca di integrazione con la pipeline CI/CD, mentre un'altra offre un'integrazione immediata con GitHub e supporta la gestione degli sprint e la gestione dei progetti documentazione di prodotto .

⚠️ **Da fare per sceglierne uno?

Creare un sistema di punteggi ponderati per dare priorità a ciò che conta di più per voi, utilizzando gli elenchi da Visualizzazioni ClickUp .

Creare una tabella di confronto che evidenzi i punti di forza e di debolezza del fornitore, ad esempio:

Usabilità: È facile da usare per gli sviluppatori?

È facile da usare per gli sviluppatori? Scalabilità: È in grado di gestire team o progetti in crescita?

È in grado di gestire team o progetti in crescita? Supporto: L'assistenza tecnica è prontamente disponibile?

L'assistenza tecnica è prontamente disponibile? Costo: Da fare rientrare nel budget IT?

È possibile ordinare, filtrare e raggruppare questi attributi per classificare i fornitori in modo efficace.

Sfruttate le semplici ma potenti visualizzazioni di ClickUp per la gestione del lavoro

Pianificate e gestite i programmi delle dimostrazioni con Visualizzazione del calendario di ClickUp mentre si seleziona un elenco di fornitori. Trascinate i nomi dei fornitori all'interno della piattaforma per facilitare la pianificazione e l'avvio delle riunioni grazie alle integrazioni con Google Calendar e Zoom.

Utilizzate le demo per discutere i casi d'uso specifici della vostra organizzazione. Per istanza, chiedete: "Da fare con la vostra piattaforma per gestire la dipendenza delle attività tra i vari reparti?"

Analizzando le opzioni dei fornitori all'interno di un'organizzazione Software di gestione SaaS come ClickUp, otterrete la chiarezza necessaria per prendere una decisione sicura.

5. Programmare il lavoro e assegnare le responsabilità

Una volta completata la ricerca della piattaforma SaaS, definite una chiara Sequenza per mantenere l'implementazione in linea con i tempi. Suddividete il progetto in fasi, come "configurazione del sistema", "migrazione dei dati", "formazione del team" e "avvio", e fissate delle date di scadenza per ciascuna di esse.

Successivamente, assegnate ai membri del team le responsabilità. Ad esempio, il personale IT potrebbe dover guidare l'implementazione tecnica, come la migrazione dei dati corretti senza perdite o duplicazioni. Il team di sviluppo potrebbe dover facilitare l'adozione dello strumento all'interno dei propri team.

Visualizzare l'intera Sequenza del progetto con Grafici Gantt di ClickUp . La visualizzazione a cascata fornisce un quadro chiaro delle dipendenze delle attività, aiutandovi a:

Identificare le attività sul percorso critico che hanno un impatto sulle scadenze

che hanno un impatto sulle scadenze Evidenziare le attività con Margine di flessibilità per una programmazione più flessibile

per una programmazione più flessibile Tenere d'occhio quale membro del team deve terminare quale attività entro quale data

Utilizzare i grafici Gantt per monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e garantire un flusso di lavoro regolare in ogni fase.

Utilizzate i grafici di ClickUp Gantt per ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle vostre vittorie

Per un approccio più dettagliato, utilizzare Modello di piano di implementazione del progetto di ClickUp per:

Mappare l'ambito del progetto, le Sequenze e gli obiettivi da raggiungere

Accedere a tutte le attività chiave e alle scadenze in un unico luogo organizzato

Monitorare lo stato di avanzamento del team e adattare le risorse in base alle necessità per un'esecuzione senza interruzioni

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-510.png Modello di piano di implementazione di un progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211272990&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Programmate punti di controllo regolari per monitorare lo stato di avanzamento e risolvere tempestivamente i colli di bottiglia, assicurando un flusso regolare attraverso ogni fase.

Migrazione e integrazione dei dati

1. Verifica, pulizia e migrazione dei dati

Quando si passa a un nuovo strumento SaaS, è necessario assicurarsi che i dati migrati siano puliti e accurati. A tal fine, è necessario passare al setaccio tutti i fogli di calcolo, i repository, i registri di test e i tracker dei progetti in uso.

Raggruppateli in categorie come "Progetti attivi", "Dati archiviati" e "File di configurazione" e cercate voci duplicate, informazioni obsolete ed errori di formattazione per apportare le modifiche necessarie. Pensate a questo come al riordino di un armadio disordinato. Raccogliete un set di dati alla volta. Lista di controllo delle attività di ClickUp possono aiutare a suddividere ogni passaggio, dall'estrazione al caricamento dei dati. Utilizzate la funzione drag-and-drop per riorganizzare gli elementi o le sottovoci rilevanti per il vostro processo di migrazione dei dati esattamente come vi serve.

Iniziate a sbrigare le attività come un professionista con le liste di controllo di ClickUp

Questa funzionalità/funzione è perfetta per garantire l'account: consente di aggiungere un assegnatario ai compiti che richiedono l'azione di un membro specifico del team.

2. Pianificare e testare l'integrazione con i sistemi

La migrazione dei dati è solo un pezzo del puzzle. È l'integrazione che fa la vera magia. La piattaforma deve comunicare facilmente con i CRM, gli ERP, i sistemi di account e altri sistemi esistenti Strumenti SaaS se esistono.

Più specificamente, è necessario **chiarire come ogni sistema si connetterà, quali dati o azioni fluiranno tra loro e i risultati attesi

Utilizzare ClickUp Mappe mentali per creare diagrammi visivi di queste connessioni. È possibile organizzare ed evidenziare le priorità con Ordinamento avanzato e Colori personalizzati.

Convertire le idee in azioni con le Mappe mentali di ClickUp

💡Pro Tip: Se il vostro brainstorming diventa disordinato, l'opzione Re-Layout vi aiuterà a ripulire la Mappa mentale. Questa funzionalità/funzione riallinea e riorganizza automaticamente gli elementi, preservando la gerarchia e garantendo la chiarezza.

Personalizzazione e configurazione

1. Configurazione del SaaS per il flusso di lavoro e l'automazione delle attività

La personalizzazione è il cuore di un piano di implementazione SaaS di esito positivo. Ma un approccio unico per tutti raramente funziona. Dovete approfondire i vostri processi e scoprire cosa funziona per voi.

quali sono i passaggi chiave nel lavoro quotidiano del team? Operazioni SaaS ?

❓Quali aree sono soggette a ostacoli?

Identificate questi punti di contatto critici e automatizzate le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo utilizzando Automazioni di ClickUp .

Ad esempio, è possibile gestire avvisi Slack quando vengono rilevati bug ad alta priorità in uno strumento di monitoraggio o programmare retrospettive di sprint ogni volta che viene completata un'attività. ClickUp vi dà accesso a oltre 100 modelli di automazione precostituiti.

Personalizzate ulteriormente la vostra area di lavoro con Campi personalizzati di ClickUp . Utilizzateli per aggiungere informazioni di contatto sul fornitore, monitorare i punti Scrum e creare menu a discesa.

Monitoraggio dell'andamento del progetto di implementazione SaaS con i campi personalizzati di ClickUp

Ogni tipo di campo personalizzato può essere utilizzato quante volte si vuole e ogni progetto viene creato per contenere i campi impostati.

2. Impostazione dei ruoli e delle autorizzazioni degli utenti

Questo passaggio va oltre il semplice controllo degli accessi. È necessario definire i ruoli in base alla gerarchia e alle responsabilità del team.

Fate un passaggio e riflettete:

📌 Chi ha bisogno di visibilità sullo stato generale del progetto?

📌 Chi ha bisogno di accedere alla modifica delle configurazioni?

📌 E chi deve concentrarsi esclusivamente sulle attività assegnate?

Risposte cancellate a queste domande aiuteranno a strutturare l'implementazione SaaS per ottenere la massima efficienza e sicurezza.

Il modo più semplice è quello di creare modelli di ruolo, come amministratori, team leader, gestori del team, sviluppatori e ingegneri QA, e assegnare il principio del minimo privilegio in modo da concedere l'accesso solo a chi è assolutamente necessario per quel ruolo.

Formazione e onboarding dei dipendenti

1. Sviluppare la formazione e programmare l'onboarding

Indipendentemente dalla facilità d'uso dello strumento SaaS, l'esito positivo dell'implementazione dipende dal fatto di fornire al team la fiducia e il contesto necessari per utilizzarlo efficacemente ogni giorno.

Pertanto, iniziate con una sessione di avvio in cui introducete lo scopo dello strumento e ne dimostrate il valore. Quindi, organizzate esercizi pratici per i team, per navigare nella piattaforma e risolvere finti problemi in un ambiente sandbox.

Usate un approccio graduale all'onboarding: iniziate con un piccolo gruppo di membri del team che possono agire come 'power user' o campioni.

Lasciate che testino le funzionalità, forniscano feedback e fungano da primo punto di supporto per i loro provider. In questo modo si ridurranno al minimo le resistenze e si garantirà che tutti siano in grado di sfruttare al meglio lo strumento SaaS quando verrà distribuito in tutta l'azienda.

**Preparate materiali di supporto, come guide con passaggi, video tutorial e FAQ, per un riferimento continuo. Documenti di ClickUp è utile per creare una base di conoscenze dinamica, facile da aggiornare e da condividere in tutta l'organizzazione. Inoltre, utilizzate le risorse di supporto dello strumento SaaS, se disponibili.

Da fare in questa fase, usare Modello di piano di lancio della formazione di ClickUp per organizzare il tutto:

Creare, salvare e organizzare tutti i diversi corsi di formazione che si desidera offrire

Calendario delle sessioni di formazione

Budget per ogni fase del processo di implementazione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-535.png Modello di piano di lancio della formazione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200695094&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo approccio strutturato assicura che il team sia dotato delle conoscenze e della fiducia necessarie per adottare pienamente il nuovo strumento.

2. Raccogliere feedback

La formazione non è un evento unico, ma un'attività continua.

Il modo migliore per perfezionare il processo di onboarding e migliorare l'adozione è quello di ascoltare le esperienze del team e iterare attivamente. Perché non costruire dei cicli di feedback che inizino durante la formazione e si estendano ai primi giorni di utilizzo della piattaforma?

Potreste catturare le risposte con Moduli ClickUp altamente personalizzabili e facili da completare.

In alternativa, durante le sessioni è possibile condurre sondaggi dal vivo o rapidi quiz per valutare il polso del team. Se alcuni concetti dello strumento non sono chiari, potete regolare il ritmo della formazione e suddividerli in funzionalità/funzione specifiche.

Test e avvio

1. Test pre-go-live e piano di backup

Avete scelto il software e avete fatto molta strada, formando i membri del team e migrando i dati importanti. Ognuno sa quali ruoli deve svolgere e finalmente è arrivato il momento dello spettacolo. Ma aspettate, c'è ancora un passaggio da fare prima dell'implementazione del SaaS.

Ad esempio, gli sviluppatori devono collegare le richieste pull, gli specialisti QA registrare i bug e i manager generare reportistica per verificare l'usabilità.

💡 Pro Tip: Implementate un solido piano di backup che vi garantisca di avere una rete di sicurezza su cui ripiegare anche se qualcosa va storto. Ciò potrebbe comportare il ritorno ai sistemi precedenti o l'accesso offline ai dati critici.

2. Monitorare il go-live in tempo reale

Il team inizia a utilizzare lo strumento con l'implementazione SaaS. Si tratta di un momento di grande importanza che richiede un'attenta supervisione e che richiede l'impegno di tutti per individuare e risolvere i problemi che si presentano.

Utilizzo ClickUp Dashboard per monitorare metriche come l'attività degli utenti, le attività completate o le prestazioni del sistema. Ad esempio, è possibile verificare se gli aggiornamenti delle attività degli sviluppatori si sincronizzano correttamente con le Bacheche dei progetti o se gli avvisi si attivano come previsto.

Ottenere potenti approfondimenti con le dashboard di ClickUp

Avete domande su implementazione del software di project management ?

Potete chiedere ClickUp Brain qualsiasi domanda, il sistema cercherà in tutte le dashboard dell'area di lavoro per fornire informazioni pertinenti. In questo modo si riducono al minimo le interruzioni inutili e si forniscono al team i dati necessari per rimanere concentrati ed efficienti durante il Go-Live.

Revisione post-implementazione

1. Conduzione dell'autopsia e monitoraggio dei KPI

L'implementazione di SaaS non è mai un processo unico e terminato. Man mano che il team si abitua a lavorare con il nuovo strumento, presta attenzione a cose come le funzionalità/funzione più utilizzate e quelle aggiuntive che il team vorrebbe.

Da fare: lo strumento si integra bene con gli altri sistemi software? Da fare funziona in modo fluido e con problemi minimi?

Programmate regolari check-in individuali o di team dopo il Go-Live per raccogliere informazioni su ciò che funziona e ciò che non funziona. Dovreste anche valutare le prestazioni rispetto agli oggetti stabiliti durante la fase di pianificazione. Per istanza:

🤔 La collaborazione tra i team è aumentata?

🤔 La percentuale di completamento delle attività è migliorata?

🤔 I cicli di distribuzione sono più veloci?

Un post-mortem strutturato aiuta a raffinare le implementazioni future e a garantire che la piattaforma SaaS mantenga le sue promesse.

2. Impostazione di un supporto continuo

Chiunque utilizzi lo strumento deve poter chiedere aiuto come e quando vuole. Pertanto, tenete sempre a disposizione il vostro personale IT o campioni scelti per gestire immediatamente la risoluzione dei problemi.

Il team deve avere accesso alle risorse di supporto del provider SaaS (ad esempio, chat di assistenza o centro assistenza). Inoltre, quando i team scoprono nuove funzionalità/funzione o vengono rilasciati aggiornamenti, organizzate sessioni di aggiornamento o fornite guide aggiornate per garantire che tutti siano informati.

Sfide comuni nell'implementazione di SaaS

L'introduzione di qualsiasi novità comporta inevitabili attriti. Nel contesto dell'implementazione SaaS, ecco i problemi che è più probabile incontrare:

1. Resistenza al cambiamento

È uno degli ostacoli più comuni che si incontrano durante l'implementazione.

Anche i team più esperti di tecnologia possono opporre resistenza semplicemente perché l'adozione di un nuovo strumento SaaS richiede un lavoro richiesto: imparare a usarlo, migrare i dati e adattare i flussi di lavoro. Questa resistenza può portare a risposte negative e ostacolare l'adozione, se non si tiene conto delle loro preoccupazioni.

2. Mancata corrispondenza tra le aspettative e la realtà del prodotto

Spesso le aziende investono in uno strumento SaaS senza considerare adeguatamente se sia il più adatto alle loro esigenze e al team che lo utilizza. Questo accade di solito quando non si coinvolgono le persone giuste nel processo decisionale. Pertanto, è necessario ottenere il consenso in anticipo.

3. Incompatibilità tecniche

Se lo strumento SaaS non si integra con i sistemi esistenti, può interrompere i flussi di lavoro e prolungare il processo di migrazione dei dati. Pertanto, le integrazioni devono essere valutate attentamente durante la selezione del fornitore per evitare problemi di compatibilità in seguito.

4. Manutenzione continua

Una volta installato, lo strumento richiede un monitoraggio, un aggiornamento e un'ottimizzazione continui per offrire al team benefici duraturi. Costruire un piano di valutazione e manutenzione continua per mantenerlo in linea con le esigenze del team.

Best practice per l'implementazione di SaaS

1. Gestire la sicurezza e l'accessibilità dei dati di conformità

Le solide misure di sicurezza devono essere una parte fondamentale del vostro sistema di gestione dei dati lista di controllo per il lancio della produttività .

Questo perché l'aggiunta di un nuovo strumento SaaS al vostro stack tecnologico introduce rischi di esposizione o cattiva gestione dei dati.

🌻 Best Practice: Prima del lancio, dovete assicurarvi che lo strumento scelto sia conforme alle politiche interne e agli standard del settore.

Ad esempio, al momento dell'onboarding di un CRM, assicuratevi che le informazioni sensibili sui client siano accessibili solo ai membri del team interessati. Molti Esempi di SaaS come Jira e Salesforce, offrono funzionalità avanzate di sicurezza dei dati che possono essere personalizzate durante l'implementazione.

2. Garantire una transizione senza intoppi

Molte organizzazioni aggiornano i loro sistemi tutti in una volta, il che porta solo a confusione tra i membri del team e a potenziali problemi di integrazione con l'ecosistema tecnologico esistente. Si consiglia invece di adottare un approccio graduale che consenta di testare lo strumento in più parti

🌻 Best Practice: Prendete nota di ciò che funziona e di ciò che non funziona, parlate con il vostro team dei miglioramenti e poi passate alla fase successiva. Inoltre, assicuratevi di offrire una formazione sufficiente per aiutarvi a utilizzare al meglio le funzionalità/funzioni offerte dallo strumento SaaS.

3. Integrare il marketing nel piano di adozione

Sebbene le strategie di marketing siano spesso associate a un pubblico esterno, l'applicazione di strategie di marketing Strategie di marketing SaaS internamente possono aiutare a promuovere l'adozione.

🌻 Best Practice: Promuovete i vantaggi dello strumento attraverso campagne - pensate agli aggiornamenti via email, alle presentazioni del team o ai rapidi video dimostrativi che mostrano come lo strumento SaaS risolve le sfide quotidiane. Utilizzo piano di comunicazione del progetto per garantire che questi aggiornamenti raggiungano efficacemente tutti gli stakeholder.

Progettare la vostra roadmap di implementazione SaaS

L'implementazione di SaaS può essere un'esperienza positiva e senza intoppi se la si pianifica correttamente.

Il segreto? Fare in modo che sia un lavoro richiesto dal team, con gli stakeholder che offrono i loro contributi e condividono il loro feedback a ogni passaggio. Ricordate che state investendo in uno strumento SaaS per ottimizzare la vostra azienda, quindi è fondamentale che anche le persone coinvolte abbiano voce in capitolo su quale sia il software più utile per loro.

Da fare, e presto inizierete a raccogliere i benefici dell'aggiornamento del software. Infine, con ClickUp potete semplificare l'intero processo di implementazione del SaaS.

