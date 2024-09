Come creare un piano di formazione efficace sulla conoscenza dei prodotti

Una startup tecnologica sta per mostrare il suo nuovo strumento di IA a un'azienda cliente. Il cliente pone domande dettagliate su come lavora con i sistemi CRM, sulla tecnologia che lo sostiene e sulla sicurezza dei dati. Tuttavia, il rappresentante commerciale non è in grado di rispondere in modo chiaro a queste domande, così il cliente sceglie un concorrente che fornisce risposte chiare ed esaurienti.

Questa situazione non è poi così rara. Forbes riporta che il 73% dei clienti pensa che la conoscenza approfondita del prodotto sia la caratteristica più importante in un collaboratore commerciale. Ma la necessità di una solida conoscenza dei prodotti non riguarda solo il settore commerciale: è fondamentale per tutti i reparti, dal marketing al supporto.

Un solido piano di formazione sulla conoscenza dei prodotti è essenziale per evitare di perdere opportunità e aumentare l'efficacia del team. In questo articolo condivideremo una tabella di marcia con passaggi per dotare il vostro team delle conoscenze sui prodotti di cui hanno bisogno per eccellere nei loro ruoli.

Che cos'è la formazione sulla conoscenza dei prodotti?

La formazione sulla conoscenza dei prodotti istruisce i dipendenti sui prodotti o servizi di un'azienda, comprese le funzionalità, i vantaggi e i casi d'uso. Questa formazione assicura che i membri del personale, dai commerciali al supporto clienti, comprendano appieno le caratteristiche dei prodotti, il modo in cui rispondono alle esigenze dei clienti e il confronto con le offerte della concorrenza.

I team con una conoscenza approfondita dei prodotti possono vendere meglio, gestire le query dei clienti in modo più efficace e contribuire a differenziare l'organizzazione dalla concorrenza.

Vantaggi della formazione sulla conoscenza dei prodotti

I vantaggi della formazione sulla conoscenza dei prodotti vanno ben oltre il semplice aumento della produttività commerciale. Ecco come può avere un impatto positivo sull'intera organizzazione:

Miglioramento del morale dei dipendenti: Quando i dipendenti si sentono sicuri delle proprie capacità, è più probabile che siano impegnati e soddisfatti del proprio lavoro

**Miglioramento della reputazione del marchio: un team competente può contribuire a creare un'immagine positiva del marchio e a fidelizzare i clienti

**Un'approfondita conoscenza della vostra linea di prodotti può aiutare i vostri team a identificare prodotti o servizi aggiuntivi che potrebbero essere di interesse per i vostri clienti

**Un onboarding più rapido per i nuovi dipendenti: i dipendenti ben formati possono diventare rapidamente membri produttivi del team, riducendo il tempo e le risorse necessarie per l'onboarding

**Miglioramento dell'assistenza ai clienti: quando il personale di supporto ha una conoscenza approfondita dei prodotti di cui si occupa, può fornire un'assistenza più accurata ed efficiente ai clienti

**Migliori capacità di negoziazione: una conoscenza approfondita delle funzionalità e dei vantaggi dei prodotti può aiutare i rappresentanti commerciali a negoziare in modo più efficace con i clienti

**Maggiore innovazione: i dipendenti che conoscono bene la produttività sono in grado di identificare meglio le opportunità di miglioramento e innovazione

Oggetti della formazione sulla conoscenza dei prodotti

Quando si pensa di lanciare una nuova funzionalità/funzione di un prodotto, il team deve sapere tutto quello che c'è da sapere su di essa. Questo è l'obiettivo della formazione sulla conoscenza del prodotto. Va oltre la conoscenza del prodotto per capire come si inserisce nella vita dei clienti e come comunicarne il valore in modo efficace.

La formazione sulla conoscenza del prodotto mira a raggiungere diversi oggetti chiave:

Migliorare la conoscenza del prodotto: Fornire ai dipendenti una conoscenza approfondita di funzionalità/funzione, vantaggi e punti di vendita unici

Fornire ai dipendenti una conoscenza approfondita di funzionalità/funzione, vantaggi e punti di vendita unici Migliorare il servizio clienti: Mettere i provider in grado di fornire un supporto clienti accurato, utile ed efficiente

Mettere i provider in grado di fornire un supporto clienti accurato, utile ed efficiente Aumentare l'efficacia delle vendite: Mettere i dipendenti in condizione di affrontare con sicurezza le domande, i dubbi e gli oggetti dei clienti, con conseguente aumento delle vendite commerciali

Mettere i dipendenti in condizione di affrontare con sicurezza le domande, i dubbi e gli oggetti dei clienti, con conseguente aumento delle vendite commerciali Favorire la soddisfazione dei clienti: Assicurare che i clienti ricevano un'esperienza positiva e soddisfacente con il prodotto

Assicurare che i clienti ricevano un'esperienza positiva e soddisfacente con il prodotto **Rafforzare la fedeltà al marchio: costruire la fiducia e la fedeltà dei clienti dimostrando competenza e conoscenza del prodotto

Guidare l'innovazione: Incoraggiare i dipendenti a pensare in modo creativo a miglioramenti del prodotto e a nuove applicazioni

Tipi di formazione sulla conoscenza del prodotto

Non tutti i corsi di formazione sulla conoscenza del prodotto sono uguali. I diversi tipi di formazione rispondono a varie esigenze e stili di apprendimento, per cui è fondamentale scegliere l'approccio giusto per il team.

Ecco alcuni degli approcci più comuni:

Apprendimento asincrono

L'apprendimento asincrono prevede la formazione in momenti diversi, consentendo ai discenti di lavorare al proprio ritmo. Questo può includere:

Corsi online: Moduli autogestiti,video di formazione sulla produttivitàe quiz

Moduli autogestiti,video di formazione sulla produttivitàe quiz Materiali stampati: Manuali, opuscoli e libri di lavoro

Manuali, opuscoli e libri di lavoro Codcast: registrazioni audio su argomenti relativi alla produttività

Vantaggi dell'apprendimento asincrono

Flessibilità: Gli studenti possono accedere ai materiali di formazione in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione

Gli studenti possono accedere ai materiali di formazione in qualsiasi momento e da qualsiasi posizione **Autodidattico: gli individui possono seguire il materiale alla propria velocità

Efficace dal punto di vista dei costi: può essere meno costoso della formazione tradizionale in aula

può essere meno costoso della formazione tradizionale in aula Scalabile: Più facile da scalare tra aree geografiche e fusi orari, poiché non è richiesta la presenza in tempo reale dei formatori

Apprendimento sincrono

L'apprendimento sincrono prevede una formazione che avviene in tempo reale, con i discenti che interagiscono tra loro e con un istruttore. Questo può includere:

Formazione in aula: Sessioni di persona con un facilitatore

Sessioni di persona con un facilitatore Aule virtuali: Riunioni online con funzionalità video e audio

Riunioni online con funzionalità video e audio Webinar: Presentazioni dal vivo con elementi interattivi

Vantaggi dell'apprendimento sincrono

Interazione in tempo reale: Gli studenti possono porre domande, discutere di argomenti e ricevere un feedback immediato

Gli studenti possono porre domande, discutere di argomenti e ricevere un feedback immediato Collaborazione: Le attività di gruppo possono favorire il lavoro di squadra e la condivisione delle conoscenze

Le attività di gruppo possono favorire il lavoro di squadra e la condivisione delle conoscenze **Connessione sociale: gli studenti possono instaurare relazioni con i compagni e con gli insegnanti

Apprendimento misto

L'approccio all'apprendimento misto combina l'apprendimento asincrono e sincrono per creare un'esperienza formativa più completa. Questo può comportare:

Classi capovolte: Gli studenti imparano il nuovo materiale al di fuori della classe e poi partecipano ad attività pratiche o a discussioni in classe

Gli studenti imparano il nuovo materiale al di fuori della classe e poi partecipano ad attività pratiche o a discussioni in classe **Corsi ibridi: una combinazione di sessioni online e di persona

**I vantaggi dell'apprendimento misto

Flessibilità: Offre un equilibrio tra l'apprendimento autonomo e l'interazione in tempo reale

Offre un equilibrio tra l'apprendimento autonomo e l'interazione in tempo reale **Processo di apprendimento personalizzato: gli studenti possono scegliere il format che meglio si adatta alle loro esigenze

**Miglioramento del coinvolgimento: può aumentare la motivazione e la partecipazione degli studenti

Apprendimento collaborativo e teoria dell'apprendimento sociale nella formazione sulla conoscenza del prodotto

L'apprendimento collaborativo prevede che gli apprendenti lavorino insieme per raggiungere un obiettivo comune. La teoria dell'apprendimento sociale suggerisce che le persone imparano osservando e imitando gli altri

Entrambi gli approcci possono essere applicati alla formazione sulla conoscenza del prodotto attraverso attività quali:

Progetti di gruppo: i team possono lavorare insieme per sviluppare presentazioni di prodotti o creare materiali di formazione

i team possono lavorare insieme per sviluppare presentazioni di prodotti o creare materiali di formazione **Mentoring tra pari: i membri più esperti possono condividere le loro conoscenze con i nuovi membri del team

**Studi di caso: gli allievi possono analizzare scenari reali e discutere le best practice Michael Pici, direttore commerciale di HubSpot, ha parlato del valore del gioco di ruolo in un post sul blog, sottolineando come esso fornisca un ambiente sicuro per scoprire i propri punti di forza, le debolezze e i potenziali ostacoli. Ha detto-

_Lavorare attraverso uno scenario ipotetico con un membro del team o un coach vi dà l'opportunità di identificare i vostri punti di forza, le vostre debolezze e i vostri blocchi

Michael Pici, direttore commerciale di HubSpot

Formazione sulla conoscenza dei prodotti per le diverse produttività

La formazione sulla conoscenza del prodotto è fondamentale per tutti i reparti, non solo per i team commerciali. Ogni team beneficia di un approccio personalizzato per comprendere e supportare il prodotto nel suo ruolo specifico.

Team commerciale: Il catalizzatore per una chiusura più rapida delle trattative

Tigo, uno dei principali provider di servizi via cavo, aveva difficoltà a tenere informati i propri agenti commerciali, che erano sparsi in tutto il mondo, e questo portava a un servizio incoerente e a basse prestazioni. Dopo il passaggio a lezioni di formazione sulla conoscenza dei prodotti, rapide e facili da usare, Tigo ha incrementato le vendite commerciali del 66% in tre mesi .

La conoscenza del prodotto è un potente strumento commerciale, che consente di ottenere un'ottima qualità di vendita:

Comprensione approfondita: Quando i rappresentanti commerciali hanno una conoscenza approfondita delle funzionalità/funzione del prodotto, dei vantaggi e dei punti di vendita unici, possono affrontare con sicurezza le query e le obiezioni dei clienti

Quando i rappresentanti commerciali hanno una conoscenza approfondita delle funzionalità/funzione del prodotto, dei vantaggi e dei punti di vendita unici, possono affrontare con sicurezza le query e le obiezioni dei clienti Approccio personalizzato: La conoscenza del prodotto consente ai rappresentanti commerciali di adattare le loro proposte alle esigenze dei singoli clienti, dimostrando un genuino interesse per i loro problemi

La conoscenza del prodotto consente ai rappresentanti commerciali di adattare le loro proposte alle esigenze dei singoli clienti, dimostrando un genuino interesse per i loro problemi **Autorità credibile: un team commerciale ben informato proietta un'immagine di credibilità, rendendo i clienti più propensi a fidarsi delle loro raccomandazioni

Efficace differenziazione: Evidenziando i vantaggi competitivi del prodotto, i rappresentanti commerciali possono posizionarlo come la soluzione migliore per i problemi dei clienti

Team del supporto clienti: Elevare l'esperienza del cliente 75% dei personalizzati raccomanderà un'azienda sulla base di un'esperienza di servizio positiva.

La conoscenza dei prodotti ha un ruolo fondamentale nel garantire un supporto clienti efficiente ed efficace, offrendo vantaggi quali:

Risoluzione dei problemi: Quando gli agenti di supporto hanno una conoscenza approfondita del prodotto, possono identificare e risolvere rapidamente i problemi dei clienti

Quando gli agenti di supporto hanno una conoscenza approfondita del prodotto, possono identificare e risolvere rapidamente i problemi dei clienti Informazioni accurate: La conoscenza del prodotto elimina la necessità di fare congetture, assicurando che i clienti ricevano informazioni accurate e utili

La conoscenza del prodotto elimina la necessità di fare congetture, assicurando che i clienti ricevano informazioni accurate e utili **Soddisfazione dei clienti: dimostrando esperienza e competenza, i team del supporto possono creare fiducia e soddisfazione tra i clienti

Supporto proattivo: Un team esperto può anticipare i potenziali problemi e fornire soluzioni proattive, evitando che i problemi si aggravino

Marketing team: Creare contenuti efficaci 68% dei personalizzati segue i social handle di un marchio per rimanere informato su nuovi prodotti e servizi.

La produttività deve creare messaggi chiari e coerenti, il che richiede una profonda conoscenza del prodotto per garantire la risonanza con il pubblico di riferimento. La conoscenza del prodotto è una pietra miliare delle campagne di marketing di esito positivo e ha un impatto su di esse in molti modi:

Messaggi mirati: La comprensione dei vantaggi del prodotto consente ai responsabili della produttività di adattare i messaggi a segmenti specifici di clienti

La comprensione dei vantaggi del prodotto consente ai responsabili della produttività di adattare i messaggi a segmenti specifici di clienti Contenuto credibile: L'accuratezza delle informazioni sul prodotto assicura che i materiali di marketing siano credibili e affidabili

L'accuratezza delle informazioni sul prodotto assicura che i materiali di marketing siano credibili e affidabili **Efficace posizionamento: la conoscenza del prodotto aiuta gli addetti al marketing a posizionare il prodotto nel mercato giusto e rispetto alla concorrenza

**Una comprensione condivisa del prodotto da parte del team di marketing assicura una messaggistica coerente su tutti i canali

Teams: Formare i nuovi assunti più velocemente 83% dei nuovi assunti che ritengono di aver ricevuto una formazione di alta qualità che li aiuti ad avere successo sono propensi a rimanere con l'organizzazione.

La conoscenza dei prodotti è essenziale per la formazione dei nuovi assunti in tutti i reparti. Fornisce una solida base per la comprensione dei prodotti offerti dal provider e contribuisce al suo esito positivo:

**Un programma di formazione sulla conoscenza dei prodotti ben strutturato può accelerare il processo di inserimento dei nuovi dipendenti

Condivisione delle conoscenze: I dipendenti più esperti possono condividere la loro esperienza con i nuovi assunti, promuovendo una cultura di condivisione delle conoscenze

I dipendenti più esperti possono condividere la loro esperienza con i nuovi assunti, promuovendo una cultura di condivisione delle conoscenze **Riduzione degli errori: una solida conoscenza del prodotto può aiutare a prevenire errori, soprattutto nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro

**Coinvolgimento dei dipendenti: la formazione sui prodotti può aiutare i nuovi assunti a sentirsi più impegnati e motivati quando imparano a conoscere le offerte dell'azienda

Implementare un programma di formazione efficace sulla conoscenza del prodotto

Per ottenere i migliori risultati dalle vostre idee di formazione sulla conoscenza del prodotto, è necessario un programma ben pianificato che risponda alle esigenze del team e supporti gli obiettivi aziendali. Ecco come creare un programma di formazione che fornisca ai vostri dipendenti le conoscenze necessarie per avere successo.

Determinare il traguardo della formazione sulla conoscenza del prodotto

Prima di tutto, chi dovete formare? Il team commerciale dovrà abbagliare i clienti o il team del supporto clienti pronto a risolvere qualsiasi problema? La comprensione del traguardo aiuta ad adattare la formazione alle sue esigenze specifiche. ClickUp è un software di project management all-in-one che aiuta a creare una base di conoscenze e a sviluppare una formazione sulla conoscenza dei prodotti. ClickUp per i Teams delle Risorse Umane può aiutarvi a gestire del team e ad assegnare la formazione in modo efficace, grazie alle funzionalità di gestione dei team e degli assegnatari. È inoltre possibile creare Campi personalizzati per tenere traccia dei requisiti di formazione specifici per i diversi ruoli, come il livello di conoscenza del prodotto o la data di completamento della formazione.

Ecco un esempio di utilizzo per i team commerciali:

Creare campi personalizzati per tracciare la comprensione dei prodotti da parte di ciascun venditore, comprese le funzionalità, i vantaggi e il monitoraggio dei prezzi

dei prodotti da parte di ciascun venditore, comprese le funzionalità, i vantaggi e il monitoraggio dei prezzi Assegnare moduli di formazione su varie tecniche commerciali, come la gestione delle obiezioni, la chiusura e la negoziazione

su varie tecniche commerciali, come la gestione delle obiezioni, la chiusura e la negoziazione Assicurarsi che il team sia in grado di utilizzare il software CRM per gestire lead, opportunità e informazioni sui clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-for-HR-Team.gif ClickUp per i team delle risorse umane /$$$img/

Individuate il giusto traguardo per la vostra formazione sui prodotti con ClickUp per i team HR

Impostazione degli oggetti di apprendimento sulla conoscenza del prodotto

Ora chiariamo gli obiettivi. Cosa volete che il vostro team sia in grado di fare dopo la formazione? Considerate competenze come la dimostrazione delle funzionalità del prodotto, la spiegazione dei vantaggi per i clienti o la risoluzione di problemi comuni.

È possibile utilizzare il Obiettivi di ClickUp funzionalità/funzione per impostare obiettivi SMART per il vostro programma di formazione sulla conoscenza del prodotto:

Specifici: Definiscono chiaramente i risultati che il team deve raggiungere. Esempio: "I membri del team dimostreranno di conoscere a fondo le funzionalità/funzione principali del prodotto, i vantaggi e i casi d'uso"

Definiscono chiaramente i risultati che il team deve raggiungere. Esempio: "I membri del team dimostreranno di conoscere a fondo le funzionalità/funzione principali del prodotto, i vantaggi e i casi d'uso" Misurabile: Impostazione di un traguardo quantificabile per misurare l'esito positivo. Esempio: "L'80% del team raggiungerà un punteggio pari o superiore all'85% nella valutazione della conoscenza del prodotto"

Impostazione di un traguardo quantificabile per misurare l'esito positivo. Esempio: "L'80% del team raggiungerà un punteggio pari o superiore all'85% nella valutazione della conoscenza del prodotto" Raggiungibile: Scegliete obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Per questo, la valutazione dovrebbe basarsi su materiali di formazione e scenari reali

Scegliete obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Per questo, la valutazione dovrebbe basarsi su materiali di formazione e scenari reali Rilevante: Allineare gli obiettivi obiettivi del product manager con gli oggetti generali della formazione

Allineare gli obiettivi obiettivi del product manager con gli oggetti generali della formazione Time-bound: Stabilite una scadenza chiara per il raggiungimento dell'obiettivo. Esempio: "La valutazione sarà effettuata entro due settimane dal completamento del programma di formazione"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Obiettivi-gif-1.gif Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Impostazione di obiettivi SMART per la formazione sulla conoscenza del prodotto con ClickUp Obiettivi

Una volta identificati gli obiettivi, è possibile utilizzare la funzione Modello del quadro formativo ClickUp che fornisce un approccio strutturato per definire il programma di formazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-412.png Decidete la struttura del vostro corso di formazione sulla conoscenza dei prodotti con il modello ClickUp Training Framework https://app.clickup.com/signup?template=t-211237379&department=other&\_gl=1\*1bawg9w\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scarica questo modello /%cta/

Ecco come questo modello vi aiuta a creare gli oggetti di apprendimento sulla conoscenza dei prodotti:

**Definire le competenze specifiche: suddividere le conoscenze che si vogliono impartire. Si tratta di dimostrare le funzionalità/funzione chiave, spiegare i vantaggi o risolvere i problemi più comuni?

**Organizzare i contenuti della formazione: creare attività per ogni competenza, delineando i contenuti (ad esempio, video, demo, guide) e le attività (ad esempio, giochi di ruolo, quiz)

Date di scadenza e scadenze: Impostare le scadenze per ogni attività per garantire il completamento tempestivo e prevenire i ritardi

Impostare le scadenze per ogni attività per garantire il completamento tempestivo e prevenire i ritardi Assegnatari: Assegnare le attività a specifici membri del team per definire chiaramente le responsabilità e monitorare lo stato individuale

Assegnare le attività a specifici membri del team per definire chiaramente le responsabilità e monitorare lo stato individuale Allegati: Allegare il materiale di formazione pertinente, come presentazioni, dispense, o documenti di lavorovideo di formazionedirettamente al modello per facilitarne l'accesso

Allegare il materiale di formazione pertinente, come presentazioni, dispense, o documenti di lavorovideo di formazionedirettamente al modello per facilitarne l'accesso Lista di controllo: Creare liste di controllo all'interno delle attività per suddividere attività complesse in passaggi più piccoli e gestibili

Creare liste di controllo all'interno delle attività per suddividere attività complesse in passaggi più piccoli e gestibili Visualizzazioni: Personalizzate la visualizzazione del modello in base alle vostre preferenze. Scegliete tra diverse viste come elenco, scheda, calendario o box per visualizzare il vostro programma di formazione nel modo che più vi aggrada

Scarica questo modello

Sviluppare un programma di formazione coerente

Un programma di formazione coerente garantisce che tutti siano aggiornati e che l'esperienza dei clienti sia perfetta. Modello di piano di formazione per ClickUp può aiutarvi a mappare il percorso formativo e ad assicurarvi che tutti siano a bordo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-413.png Implementate facilmente il vostro piano di formazione sulla conoscenza dei prodotti con il modello di piano di lancio della formazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200695094&department=hr-recruiting&\_gl=1\*ejzu1i\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scarica questo modello /%cta/

Ecco come utilizzarlo:

Valutazione dei bisogni: Usare lo stato Valutazione per tenere traccia delle valutazioni iniziali dei bisogni formativi Pianificazione: Creare attività per ogni sessione di formazione, definendo oggetti, formatori, finestre modali e risorse Esecuzione: Aggiornare lo stato delle attività in Formazione durante le sessioni e Completata al completamento Valutazione: Utilizzare campi personalizzati per raccogliere feedback e valutare l'efficacia della formazione Miglioramento continuo: Analizzare i dati per identificare le aree di miglioramento e adattare di conseguenza i piani di formazione futuri

Scarica questo modello

Creare una proposta di vendita unica

Aiutando gli stakeholder a comprendere la proposta di valore della vostra formazione sul prodotto, in che modo essa apporta benefici ai dipendenti e all'azienda, otterrete l'adesione e la partecipazione di cui avete bisogno. Dashboard di ClickUp sono un ottimo modo per visualizzare e monitorare le metriche chiave della formazione sui prodotti! È possibile creare dashboard per tenere traccia di metriche quali i tassi di completamento della formazione e il tasso di soddisfazione dei dipendenti. Si può anche creare un dashboard per mostrare l'aumento della soddisfazione dei clienti dopo l'implementazione del nuovo programma di formazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-414.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

Visualizzate l'impatto della vostra formazione sulla conoscenza dei prodotti con ClickUp Dashboard

Provate diversi metodi per una formazione efficace sulla conoscenza del prodotto

È possibile utilizzare una combinazione di metodi come sessioni dal vivo, quiz interattivi e accesso a una base di conoscenze centralizzata per mantenere il team impegnato e conservare le informazioni. Modello di base di conoscenza di ClickUp è una risorsa preziosa.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-415.png Create un hub centralizzato per la formazione sulla conoscenza dei vostri prodotti con il modello ClickUp Knowledge Base https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400&department=operations&\_gl=1\*3f162q\*\_gcl\au\*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUyLjE5NjgwNzIwMjMuMTcyNDkzNjcwNy4xNzI0OTM2NzI3 Scarica questo modello /%cta/

Ecco come può essere utile:

Stabilire un'unica fonte di verità: Archiviare tutte le informazioni relative al prodotto, comprese funzionalità, FAQ, guide alla risoluzione dei problemi e best practice, in un unico luogo

Archiviare tutte le informazioni relative al prodotto, comprese funzionalità, FAQ, guide alla risoluzione dei problemi e best practice, in un unico luogo Garantire una facile accessibilità: Consentire ai membri del team di accedere rapidamente alla knowledge base ogni volta che hanno bisogno di informazioni, riducendo il tempo dedicato alla ricerca delle risposte

Consentire ai membri del team di accedere rapidamente alla knowledge base ogni volta che hanno bisogno di informazioni, riducendo il tempo dedicato alla ricerca delle risposte Equipaggiare la base di conoscenza con una potente funzione di ricerca: Consentire ai membri del team di individuare rapidamente le informazioni pertinenti inserendo parole o frasi chiave

Consentire ai membri del team di individuare rapidamente le informazioni pertinenti inserendo parole o frasi chiave Semplificare i flussi di lavoro: Integrare la base di conoscenze con altri strumenti utilizzati dal team, come software di project management o piattaforme di comunicazione, riducendo la necessità di sistemi multipli

Scarica questo modello

E non è tutto. È possibile utilizzare Documenti di ClickUp per creare materiale formativo dettagliato con immagini, video ed elementi interattivi. In questo modo si facilita l'inserimento dei nuovi membri del team, la formazione continua e la documentazione dei processi interni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-gif-6.gif Documenti ClickUp /$$$img/

Sviluppate, condividete e modificate i materiali di formazione sulla conoscenza dei prodotti utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Docs si integra perfettamente con altre funzionalità/funzione di ClickUp, consentendo di collegare attività, progetti e discussioni direttamente alla documentazione.

Con ClickUp Brain , è possibile trasformare i dati in storie con l'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-417-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

Rendi il processo di formazione sulla conoscenza del prodotto più coinvolgente con ClickUp Brain

Create reportistica, presentazioni e materiali di marketing personalizzati che evidenziano l'impatto positivo del vostro prodotto sulla vita dei clienti:

Personalizzare i percorsi di apprendimento: Creare programmi di formazione su misura in base alle esigenze individuali e ai livelli di competenza con l'aiuto dell'IA

Creare programmi di formazione su misura in base alle esigenze individuali e ai livelli di competenza con l'aiuto dell'IA Quiz e valutazioni interattive: Brainstorming con l'IA per creare test per i partecipanti e identificare le lacune di conoscenza nel vostro programma di formazione

Brainstorming con l'IA per creare test per i partecipanti e identificare le lacune di conoscenza nel vostro programma di formazione Tutoraggio /IA: Fornisce feedback e indicazioni in tempo reale

Tenere a mente le best practice nella formazione sulla conoscenza del prodotto

Ecco alcune best practice da tenere a mente quando si progetta e si implementa un programma di formazione sulla conoscenza del prodotto:

Adattare la formazione a ruoli specifici

Adattate la formazione alle esigenze specifiche di ciascun ruolo. Ad esempio, i rappresentanti commerciali possono concentrarsi sulle funzionalità e sui vantaggi del prodotto, mentre gli agenti del supporto clienti possono avere bisogno di dare la priorità alla risoluzione dei problemi e alle abilità di problem solving. I nuovi responsabili di prodotto potrebbero aver bisogno di conoscenze più approfondite per migliorare le loro capacità di gestione del prodotto competenze di gestione del prodotto .

Rendere la formazione coinvolgente e interattiva

Incorporate elementi interattivi nelle sessioni di formazione per evitare l'apprendimento passivo. Utilizzate esercizi di ruolo, simulazioni e casi di studio per aiutare i dipendenti ad applicare le loro conoscenze in scenari reali.

Fornite un'esperienza pratica

Permettete ai dipendenti di utilizzare in prima persona i vostri prodotti o servizi. Aiutateli a comprendere meglio il loro lavoro e a identificare potenziali sfide o limiti.

Incoraggiare la condivisione delle conoscenze

Create una cultura di condivisione delle conoscenze all'interno della vostra organizzazione. Incoraggiate i dipendenti a discutere le loro esperienze e intuizioni con i colleghi.

Valutare regolarmente l'efficacia del programma di formazione

Utilizzate sondaggi, quiz e metriche sulle prestazioni per monitorare le conoscenze dei dipendenti e identificare le aree di miglioramento. ClickUp per i team di prodotti può aiutarvi a monitorare l'efficacia della formazione sulla conoscenza del prodotto, mappando la visione del prodotto, allineando il team e accelerando la strategia di formazione sulla conoscenza del prodotto.

È possibile utilizzarlo per:

Creare moduli di formazione: Suddividere le conoscenze sul prodotto in attività più piccole e gestibili

Suddividere le conoscenze sul prodotto in attività più piccole e gestibili Assegnare attività: Assegnare queste attività ai membri del team in base ai loro ruoli e responsabilità

Assegnare queste attività ai membri del team in base ai loro ruoli e responsabilità Creare forum di discussione: Facilitare discussioni aperte e la condivisione delle conoscenze tra i membri del team

Facilitare discussioni aperte e la condivisione delle conoscenze tra i membri del team Incoraggiare la collaborazione: Utilizzare i commenti e le menzioni per promuovere la collaborazione e il feedback

Utilizzare i commenti e le menzioni per promuovere la collaborazione e il feedback Automazioni: Impostazione diAutomazioni ClickUp per attivare azioni basate su eventi specifici, come l'invio di promemoria per le prossime sessioni di formazione o l'aggiornamento dello stato delle attività

Formare in modo più intelligente, non più difficile con ClickUp

La formazione sulla conoscenza dei prodotti sviluppa le capacità dei dipendenti di mantenere i clienti soddisfatti e di promuovere le vendite, mantenendoli impegnati nel processo. Ma siamo onesti: lo sviluppo di un programma di formazione sui prodotti può essere impegnativo. È qui che ClickUp brilla: una piattaforma all-in-one che trasforma la formazione in un'esperienza coinvolgente e semplificata.

Con ClickUp, potete centralizzare tutti i vostri materiali di formazione - manuali, FAQ e guide - in un unico hub accessibile. Potete anche assegnare la formazione come attività, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare senza problemi con il vostro team.

Siete pronti a migliorare la conoscenza dei prodotti del vostro team e a incrementare la vostra azienda? Provate ClickUp e iscrivetevi gratis oggi stesso .