10 Migliori software per la formazione dei clienti nel 2024

A volte, anche il prodotto più ben sviluppato fatica a fidelizzare i propri utenti. Uno dei motivi principali è la mancanza di formazione e addestramento dei clienti.

Le aziende devono educare continuamente i clienti sui vantaggi della produttività e su come trarne il massimo valore. Quando agli utenti vengono forniti contenuti educativi e altre produttività, la loro esperienza può migliorare in modo significativo, aiutandoli a realizzare il pieno potenziale del vostro prodotto.

Il software per la formazione dei clienti può aiutarvi a raggiungere più rapidamente questi obiettivi di formazione degli utenti.

Con il giusto software per la formazione dei clienti, è possibile impostare tour dei prodotti, esercitazioni, software di formazione video e corsi online diventa un gioco da ragazzi.

Cosa cercare in un software di formazione personalizzato?

Esistono diversi software per la formazione dei clienti tra cui scegliere, ognuno con le proprie funzionalità/funzione. Tuttavia, solo pochi hanno la combinazione di funzionalità/funzione in grado di fornire un programma di formazione clienti di qualità.

Diamo un'occhiata:

Scalabilità e flessibilità : Scegliete un software per la formazione dei clienti che possa crescere insieme alle vostre esigenze aziendali e alla base di utenti in espansione. Deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai cambiamenti, indipendentemente dal numero di utenti e dalla complessità delle vostre esigenze

: Scegliete un software per la formazione dei clienti che possa crescere insieme alle vostre esigenze aziendali e alla base di utenti in espansione. Deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai cambiamenti, indipendentemente dal numero di utenti e dalla complessità delle vostre esigenze Capacità di integrazione : Il software deve funzionare senza problemi con i software di project management, CRM, collaborazione e produttività. La possibilità di integrarsi con un ampio intervallo di software contribuisce a rendere lo strumento più utilizzabile

: Il software deve funzionare senza problemi con i software di project management, CRM, collaborazione e produttività. La possibilità di integrarsi con un ampio intervallo di software contribuisce a rendere lo strumento più utilizzabile Interfaccia e esperienza dell'utente : Il software di formazione deve avere un'interfaccia facile da usare, sia per voi che per i vostri utenti, che semplifichi il processo di apprendimento

: Il software di formazione deve avere un'interfaccia facile da usare, sia per voi che per i vostri utenti, che semplifichi il processo di apprendimento Reportistica e analisi : Scegliete un software con un approccio basato sui dati e solide capacità di reportistica per comprendere l'impatto dei vostri programmi di formazione

: Scegliete un software con un approccio basato sui dati e solide capacità di reportistica per comprendere l'impatto dei vostri programmi di formazione Personalizzazione e branding : Scegliete un software che possa essere personalizzato in modo che il contenuto, l'aspetto e il layout siano in linea con il vostro branding, in modo da promuovere il riconoscimento e la fedeltà dell'utente

: Scegliete un software che possa essere personalizzato in modo che il contenuto, l'aspetto e il layout siano in linea con il vostro branding, in modo da promuovere il riconoscimento e la fedeltà dell'utente Supporto all'implementazione: Scegliete un software che fornisca assistenza tecnica e supporto clienti durante l'intero processo di implementazione

I 10 migliori software per la formazione dei clienti da utilizzare nel 2024

Abbiamo selezionato i software per la formazione dei clienti che hanno dato risultati comprovati per numerosi marchi in tutto il mondo. Ecco i 10 migliori.

1. ClickUp

ClickUp è una suite CRM capace quanto una piattaforma completa di project management. La formazione dei clienti non vi porterà da nessuna parte se non conoscete la vostra relazione con loro.

Grazie alle numerose visualizzazioni, funzioni e modelli specifici per il CRM presenti in ClickUp, è possibile visualizzare tutte le relazioni con i clienti in un colpo d'occhio.

ClickUp CRM

Costruire relazioni ed educare i personalizzati con ClickUp CRM Project Management Il software CRM di ClickUp per il project management e Modelli di CRM semplificano la gestione dei clienti e, di conseguenza, la loro formazione. Il design intuitivo della piattaforma consente di monitorare facilmente le interazioni e lo stato dei clienti, assicurando che ogni cliente riceva un'attenzione e un supporto personalizzati.

ClickUp Commerciale

Monitoraggio, onboarding e collaborazione con il team commerciale in un unico luogo con ClickUp Sales

Con ClickUp Sales Project Management avete a disposizione una piattaforma completa che copre l'intero ciclo di vita del cliente, dalla gestione dell'ordine a all'abilitazione commerciale e il coinvolgimento dei clienti. Le solide capacità analitiche della piattaforma consentono non solo di visualizzare, ma anche di analizzare i dati dei clienti per ottenere approfondimenti. La dashboard di ClickUp è dotata di oltre 50 widget, che forniscono dati preziosi come la dimensione media degli accordi e il valore della vita del cliente. Questi dati sono fondamentali per personalizzare i programmi di formazione in modo da soddisfare le esigenze dei clienti e favorire la crescita commerciale.

ClickUp Clip

Registra e condividi i video di formazione con i tuoi personalizzati attraverso ClickUp Clip ClickUp Clip -lo strumento nativo della piattaforma per la registrazione delle schermate e la comunicazione basata sui video, ha il potere di promuovere la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. È uno strumento eccellente per l'onboarding di nuovi clienti, la realizzazione di demo di progetti e la condivisione di aggiornamenti con i clienti registrazioni dello schermo -Tutti su un'unica piattaforma. Email ClickUp possono completare il vostro flusso di lavoro per la formazione dei clienti. Lo strumento di gestione delle email migliora la comunicazione con i clienti, grazie al suo hub unificato per l'invio di materiali di onboarding, aggiornamenti sui clienti e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzate e gestite le informazioni sui clienti con un'interfaccia flessibileVisualizzazioni di ClickUp e ClickUp CRM

Centralizzare il database dei clienti in un unico luogo

Semplificate i flussi di lavoro grazie all'impostazione diAutomazioni di ClickUpche possono ridurre il lavoro manuale, come la programmazione e i promemoria per le sessioni di formazione, quando la vostra base di clienti cresce

Integrazione con app come Zoom, Slack, Dropbox e Vimeo conIntegrazioni ClickUp Limiti di ClickUp

Esiste una leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro per area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Skilljar

via Skilljar Skilljar fornisce un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) personalizzato per la formazione dei clienti. Questo sistema, costruito appositamente strumento per l'esito positivo dei clienti trasforma la formazione dei clienti da processo ad alta intensità di costi a risorsa strategica.

Con questo software per la formazione dei clienti, avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per acquisire, coinvolgere e fidelizzare i clienti, indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda.

Non si tratta solo di formazione per i clienti: è anche possibile monitorare lo stato dei discenti e valutare i contenuti grazie alle funzionalità di reportistica e analisi. Gli strumenti di authoring di Skilljar supportano diversi tipi di contenuto per soddisfare tutti gli stili di apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skilljar

Acquisizione e analisi di dati e approfondimenti sui clienti per monitorare lo stato della formazione

Progettare portali specifici per il pubblico per creare percorsi di apprendimento su misura

Personalizzazione della visibilità dei dati per visualizzare le informazioni necessarie con un solo sguardo

Implementare un connettore di dati aziendali per collegare le informazioni sull'apprendimento agli strumenti di business intelligence

Coordinare e amministrare sessioni di formazione dal vivo e virtuali, semplificando i processi di registrazione

Integrazione con HubSpot, Zendesk, YouTube e Salesforce

Limiti di Skilljar

Nessuna reportistica automatizzata; la piattaforma fornisce solo funzionalità analitiche di base se non è abbinata ad altri strumenti

Prezzi di Skilljar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Skilljar

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

3. iSpring Impara

via imparare con iSpring Con iSpring Learn, è possibile effettuare l'onboarding, l'upskill e la certificazione dei clienti in modo affidabile. L'applicazione iSpring Learn rende la formazione facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.

È inoltre possibile integrare l'applicazione il software di fidelizzazione dei clienti direttamente presso la vostra sede, per facilitare l'integrazione con la vostra configurazione attuale senza dover ricorrere all'hosting su cloud.

Combinando iSpring Learn con iSpring Suite, si ottiene un potente duo di strumenti LMS+autore per creare il proprio ecosistema eLearning. È inoltre possibile creare corsi dalla libreria dei corsi per responsabilizzare i responsabili commerciali e i responsabili del successo del cliente attraverso il percorso di formazione del cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di iSpring Learn

Apprendimento in movimento con l'applicazione iSpring Learn per l'utilizzo online e offline

Garantire la sicurezza dei dati al 100% e fornire uno spazio di archiviazione cloud dedicato per centralizzare la gestione dei dati

Offrire corsi personalizzati per migliorare e supportare le iniziative di formazione dei clienti

Fornisce reportistica e analisi sulla formazione per valutare e misurare le prestazioni in modo efficace

Limiti di iSpring Learn

Costo comparativo rispetto ad altri software

Prezzi di iSpring Learn

Suite iSpring : $770 per autore all'anno

: $770 per autore all'anno iSpring Suite Max : $970 per autore all'anno

: $970 per autore all'anno iSpring Suite Premium: $1.970 per autore all'anno

valutazioni e recensioni di iSpring Learn

G2 : 4.5/5 (70+ recensioni)

: 4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

4. Adobe Learning Manager

via Adobe Learning Manager Con Adobe Learning Manager è possibile creare esperienze di apprendimento piacevoli. Si tratta di una piattaforma unica e scalabile che copre il coinvolgimento dei clienti, le vendite e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti.

La piattaforma consente agli studenti di imparare quando e dove vogliono. Le sue funzionalità di gamification e personalizzazione aiutano a creare un'esperienza unica per i discenti, per tenerli attaccati: Il dashboard personalizzato consente loro di monitorare lo stato di avanzamento e di ricevere raccomandazioni sui corsi.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Learning Manager

Incorporare il filesoftware di collaborazione client nel vostro flusso di lavoro attuale grazie alle suite API e ai connettori personalizzati

Guidate gli utenti attraverso un'interfaccia facile da usare, con funzionalità di ricerca e navigazione accattivanti

Personalizzate una dashboard per l'utente per visualizzare i corsi completati, i badge e le attività cardine raggiunte in un colpo d'occhio

Coltivate una comunità di apprendimento e di perfezionamento delle idee con bacheche di discussione dedicate

Limiti di Adobe Learning Manager

Il software ha un limite alla formazione commerciale e non consente la comunicazione interna attraverso il software

Prezzi di Adobe Learning Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Learning Manager

G2 : 4/5 (300+ recensioni)

: 4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (600+ recensioni)

5. Litmos

via Litmos Litmos offre una soluzione unica per le esigenze formative di diversi reparti, tra cui commerciale, assistenza, operazioni, clienti e provider. Combina aule virtuali, apprendimento mobile e apprendimento sociale su un'unica piattaforma.

Il software supporta sessioni di formazione basate sul web e con istruttore, consentendo la collaborazione, l'authoring e la distribuzione globale.

Funzionalità/funzione interessanti come le classifiche, il branding personalizzato e l'interfaccia utente lo distinguono dagli altri LMS per la formazione dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Litmos

Creazione di progetti dinamici di oggetti di contenuto condivisibili (SCORM) con strumenti di assistenza integrati per supportare sia gli studenti nuovi che quelli avanzati

Monitorare e analizzare i moduli di apprendimento con funzionalità di monitoraggio e reportistica per comprenderne l'impatto

Incorporare la gamification per aumentare il coinvolgimento dei discenti, motivare la partecipazione e incoraggiare la competizione amichevole

Progettare esperienze di apprendimento e dashboard personalizzate per riflettere il tema del vostro marchio senza soluzione di continuità

Limiti di Litmos

C'è una leggera curva di apprendimento per i nuovi clienti e dipendenti

Non è possibile collegare i corsi tra loro o inviare il corso all'interno del software

Prezzi di Litmos

Suite Fondazionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Suite Premier: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Suite Platinum: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Litmos

G2 : 4.2/5 (500+ recensioni)

: 4.2/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (270+ recensioni)

6. SkyPrep

via SkyPrep Sostenendo di essere "L'LMS senza problemi", SkyPrep è un software di formazione online intelligente che automatizza l'apprendimento e facilita la formazione dei clienti. Fornisce strumenti di apprendimento pertinenti per aiutarvi a prevenire la rinuncia dei clienti.

Lo strumento presenta funzionalità/funzione personalizzate e numerose integrazioni di terze parti per semplificare e migliorare la formazione dei clienti. Il software è dotato di tutte le funzionalità/funzione necessarie per un supporto formativo continuo ai clienti.

Funzionalità/funzione migliori di SkyPrep

Facilita il processo di apprendimento con un'interfaccia intuitiva per i vostri personalizzati

Garantire una sicurezza di livello aziendale per proteggere e mantenere sempre un backup sicuro dei dati aziendali

Utilizzare reportistica e analisi per amplificare l'impatto dei vostri modelli di apprendimento

Accelerare la gestione degli utenti per eliminare la duplicazione delle voci e migliorare l'efficienza della gestione attraverso l'automazione

Limiti di SkyPrep

Le funzionalità analitiche e di reportistica sono limitate e richiedono un certo lavoro per ottenere gli approfondimenti desiderati

Prezzi di SkyPrep

Gratis : 14 giorni di versione di prova

: 14 giorni di versione di prova Lite: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Premium: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise Learning Suite: Prezzo personalizzato

SkyPrep valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (70+ recensioni)

: 4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (140+ recensioni)

7. Intelletto

via Intelletto Intellum è una soluzione innovativa per la formazione dei clienti: crea, presenta, gestisce, monitora e migliora i corsi. La piattaforma adotta un approccio graduale all'insegnamento ai clienti. Iniziate con la creazione di obiettivi chiaramente definiti per la vostra azienda e seguiteli con l'impostazione della strategia dei contenuti.

Il tema è l'apprendimento continuo. È possibile creare contenuti personalizzati in base all'attività passata, alla storia e alla persona dell'utente. Infine, misurare, migliorare e ripetere il processo.

Le migliori funzionalità/funzione di Intellum

Fornite una consulenza di livello mondiale collaborando con i migliori professionisti della formazione del settore

Gestire e ottimizzare la pubblicazione con un CMS migliorato per un maggiore controllo ed efficienza

Sincronizzazione dei corsi con eventi dal vivo e riunioni virtuali per un'esperienza di apprendimento completa

Semplificare il processo di certificazione organizzando i contenuti e assemblandoli in raccolte strategiche

Limiti di Intellum

La reportistica e le analisi non sono molto efficaci

Prezzi di Intellum

Prezzi personalizzati

Intellum valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (40+ recensioni)

: 4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

8. eFront Learning

via apprendimento eFront eFront Learning è una piattaforma che consente di personalizzare l'aspetto dei moduli di formazione con etichette e colori.

Grazie all'app mobile di eFront Learning, è possibile erogare formazione in movimento e rispondere alle query dei clienti nel momento in cui si presentano. Questo software semplifica inoltre la tracciatura dei percorsi di apprendimento e la creazione di traiettorie di apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzione di eFront Learning

Utilizzo di una reportistica intelligente per tracciare lo stato di avanzamento e migliorare i risultati dell'apprendimento con report completi e sondaggi sul completamento del corso

Personalizzazione della localizzazione del portale grazie alla selezione di oltre 20 lingue per soddisfare le diverse preferenze degli utenti

Integrazione con app di terze parti, come Salesforce, Zapier e Zendesk

Limiti di eFront Learning

L'interfaccia è difficile da navigare

Prezzi di eFront Learning

Registrati : A partire da $1.200/mese (1000 utenti registrati)

: A partire da $1.200/mese (1000 utenti registrati) Attivo : A partire da $2.000/mese (150 utenti contemporanei)

: A partire da $2.000/mese (150 utenti contemporanei) In sede: Prezzi personalizzati

eFront Learning valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (20+ recensioni)

: 4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

9. ImparareSubito

via ImparareSu Utilizzando un unico software, l'hub LearnUpon consente di eseguire più azioni, dall'onboarding alla formazione dei clienti. Questo software scalabile per la formazione dei clienti può passare dalla formazione di un solo cliente a quella di migliaia in una sola volta.

L'esperienza di apprendimento semplice e coinvolgente di LearnUpon rende la formazione senza soluzione di continuità per i clienti. Inoltre, consente l'apprendimento basato sull'IA per generare più rapidamente contenuti e corsi di apprendimento. È anche possibile avere bot interattivi nei corsi per guidare gli utenti nel loro percorso di apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di LearnUpon

Fornisce un catalogo completo di corsi tra cui i clienti possono scegliere per imparare tutto sui vostri prodotti e servizi

Personalizzazione e configurazione della piattaforma in base al vostro marchio

Automazione delle attività ripetitive di gestione degli utenti, come l'assegnazione di postazioni e ruoli

Sfrutta le analisi e la reportistica per perfezionare e migliorare le strategie di miglioramento continuo

Limiti di LearnUpon

Personalizzazioni e scalabilità sono limitate

Prezzi di LearnUpon

Essenziale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Premium: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LearnUpon

G2 : 4.8/5 (90+ recensioni)

: 4.8/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

10. Campo di lavoro

via Campo di lavoro Trasformate i vostri clienti in sostenitori del marchio con WorkRamp. Si tratta di una piattaforma scalabile per la formazione dei clienti, incentrata sull'offerta di esperienze incentrate sul discente.

WorkRamp consente di creare comunità di clienti combinando sessioni di formazione dal vivo e virtuali, promuovendo l'apprendimento peer-to-peer e creando un'accademia guidata dai clienti.

Una chiave di differenziazione di WorkRamp è il suo LMS per la formazione dei partner. Se vi state espandendo e state integrando la vostra produttività con altri provider, WorkRamp può fornirvi ulteriore supporto integrando le vostre risorse di apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzione di WorkRamp

Progettate e organizzate esperienze di apprendimento con strumenti di authoring dei corsi facili da usare

Coinvolgere i discenti con moduli di formazione interattivi e personalizzati

Incoraggiare l'apprendimento peer-to-peer attraverso le comunità

Limiti di WorkRamp

Esistono portali diversi per i vari tipi di studenti, il che crea un po' di confusione

Prezzi di WorkRamp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su WorkRamp

G2 : 4.4/5 (500+ recensioni)

: 4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

Aumentare il coinvolgimento aziendale con il giusto software per la formazione dei clienti

Avete bisogno di uno strumento che vi fornisca un software per la formazione dei clienti con modelli per il profilo del cliente per mantenere l'attenzione dei clienti, fornire dimostrazioni di prodotto d'impatto e aumentare il coinvolgimento.

Con il software giusto, potete fornire valore ai vostri clienti e trasformarli in clienti fedeli.

Se non siete ancora sicuri, vi suggeriamo ClickUp, una soluzione all-in-one per le vostre esigenze di formazione dei clienti. Prendete il controllo del ciclo di vita del cliente end-to-end, dalle vendite ai rinnovi, grazie alle funzionalità e ai modelli CRM completi di ClickUp. Iscriviti a ClickUp e prova gratis le funzionalità del CRM!