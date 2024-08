Come realizzare un video di formazione sul lavoro?

I video di formazione si distinguono come uno dei metodi più efficaci per la creazione di contenuti esplicativi, istruttivi o informativi per l'apprendimento agile .

Dall'onboarding dei dipendenti alle sessioni di formazione professionale, vengono utilizzati per diversi casi d'uso. Rispetto alla formazione in presenza, i video offrono un migliore coinvolgimento, una migliore conservazione delle conoscenze per concetti complessi, accessibilità, condivisibilità e analisi.

Tuttavia, molte persone hanno difficoltà a creare video di formazione interattivi. Da fare, ecco una guida dettagliata su come creare un video di formazione sul lavoro. Ma prima di tutto, parliamo delle nozioni di base.

L'anatomia dei video di formazione efficaci

Cosa rende i video formativi efficaci? Due tipi di elementi entrano in gioco: quelli quantitativi e quelli qualitativi.

Fattori quantitativi

Concentratevi su questi fattori quantitativi per creare un video di formazione interattivo:

Durata

Un ottimo video di formazione non deve essere né troppo breve da far perdere dettagli importanti né troppo lungo da far perdere interesse ai dipendenti. La lunghezza ideale di un video dipende dalla complessità del contenuto, dalla capacità di attenzione media degli spettatori e dal tipo di video.

I video introduttivi possono durare da 1 a 5 minuti, mentre i video di formazione sulle competenze e sui prodotti con contenuti dettagliati possono arrivare a 30 minuti.

Metriche di coinvolgimento

Metriche come il tempo medio di visione e l'interazione (like, commenti, repost) aiutano a determinare la partecipazione degli spettatori e a creare video coinvolgenti.

Inoltre, le metriche relative al tasso di completamento rivelano la capacità del video di coinvolgere il pubblico fino alla fine.

Ritorno sull'investimento

Il calcolo del ROI dei video di formazione è un metodo eccellente per quantificarne l'efficacia. Confrontate i costi di produzione e implementazione della formazione, come ad esempio il costo delle attrezzature, con i ricavi generati dall'aggiornamento e dalla formazione dei dipendenti.

Fattori qualitativi

I fattori qualitativi per determinare l'efficacia di un video di formazione includono:

Rilevanza del contenuto

Cercate di ottenere un feedback dagli spettatori sulla pertinenza del contenuto del video rispetto ai loro oggetti di apprendimento, al loro ruolo o a un progetto particolare. È possibile aggiungere il collegato a un breve sondaggio alla fine del video o nei commenti.

Esperienza dell'utente

Verificate l'efficacia dei video di formazione misurando l'esperienza complessiva dell'utente. Alcune delle domande da porsi sono: Il video è stato facile da navigare per gli spettatori? Ha mantenuto un flusso adeguato? Da fare: includeva elementi interattivi, e cosa c'era di diretto o di irrilevante?

Clarità e facilità di comprensione

I video di formazione efficaci devono seguire un approccio di progettazione a ritroso, identificando il risultato dell'apprendimento e progettando il contenuto della formazione in base a questo. Il contenuto deve essere chiaro e facilmente digeribile. Deve coprire tutti gli aspetti importanti dell'argomento. Un ottimo video di formazione si concentra su un problema e sulla sua soluzione,

Caratteristiche di un buon video didattico

Vediamo gli elementi necessari per creare un buon video didattico per un programma di formazione:

Coinvolgente: Un video di formazione è inutile se non è coinvolgente. Dovrebbe far sì che i discenti rimangano motivati durante tutto il processo di apprendimento. Sfruttate il doppio potere del video e della narrazione per rendere i video più coinvolgenti. Potete anche provarestrumenti di presentazione per un approccio di tipo narrativo

Un video di formazione è inutile se non è coinvolgente. Dovrebbe far sì che i discenti rimangano motivati durante tutto il processo di apprendimento. Sfruttate il doppio potere del video e della narrazione per rendere i video più coinvolgenti. Potete anche provarestrumenti di presentazione per un approccio di tipo narrativo **Un video di formazione dovrebbe avere un titolo chiaro, una didascalia, sottotitoli e un testo trascritto per aumentarne l'accessibilità. Questi elementi rendono l'esperienza di apprendimento inclusiva anche per i dipendenti con barriere linguistiche o difficoltà di apprendimento

Qualità audio elevata: La qualità del suono ha un ruolo importante nell'efficacia complessiva di un video didattico. Un audio scadente, rumori di sottofondo e riprese traballanti possono indurre il pubblico a non cliccare

La qualità del suono ha un ruolo importante nell'efficacia complessiva di un video didattico. Un audio scadente, rumori di sottofondo e riprese traballanti possono indurre il pubblico a non cliccare **Il video di formazione deve offrire agli spettatori contenuti di valore che li aiutino a raggiungere gli obiettivi di apprendimento e a colmare le lacune di competenze nell'organizzazione

Ruolo della tecnologia educativa nella realizzazione di video di formazione

La tecnologia educativa ha rivoluzionato i video di formazione, consentendo agli educatori e agli autori di fornire contenuti personalizzati. Le moderne piattaforme edtech comprendono strumenti avanzati per la registrazione di video formativi di alta qualità ed elementi interattivi come quiz e sondaggi.

I sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS), un componente integrale dell'edtech, consentono di creare elaborati video di formazione piani di formazione per i dipendenti e monitorare i video di formazione e altro materiale didattico. È inoltre possibile visualizzare le analisi per monitorare le metriche di coinvolgimento e lo stato di apprendimento di ciascun dipendente.

Tipi di video di formaziones

Vediamo i diversi tipi di video di formazione che si possono creare sul posto di lavoro.

Video di formazione su come fare

Che si tratti di demo di prodotti, di video tutorial di software o di istruzioni per la conformità, tutto può essere terminato con video "how-to" in cui si forniscono tutorial passo-passo ai provider. La lunghezza perfetta dei video di formazione aziendale varia a seconda della complessità dell'argomento. Di solito si preferiscono video di 3-6 minuti, ma si può arrivare a 20 minuti per gli argomenti più complessi.

Video esplicativi

Lo scopo dei video esplicativi o istruttivi è quello di fornire informazioni approfondite su concetti o processi tecnici, come la comunicazione interna ed esterna o la documentazione.

È anche possibile utilizzare un video esplicativo animato di formazione per il supporto clienti e la formazione per fornire informazioni sulle funzionalità del prodotto o su come integrare il software con altre app.

Video di formazione in loco

Questi video offrono formazione in determinate posizioni, come le fabbriche. Spiegano come utilizzare le attrezzature, seguire i processi e rispettare le norme e i protocolli. È anche possibile registrare video di formazione in loco per familiarizzare i dipendenti remoti con l'ufficio.

Video di screencast

Avrete sicuramente visto l'opzione screencast sullo schermo del vostro cellulare o computer. Un video screencast è una registrazione dello schermo del computer o del cellulare, accompagnata da una narrazione audio. Si può usare per registrare dimostrazioni di software o contenuti didattici.

Questi video sono un modo economico per condividere o insegnare nuove idee al pubblico, poiché non richiedono un software di formazione video.

Video di formazione sulle presentazioni

I video di formazione per presentazioni, spesso noti come video in stile presentatore, includono tipicamente un oratore su uno schermo che guida attraverso un concetto. Sono anche chiamati videochiamata. Questi video offrono un apprendimento personalizzato e interattivo.

I presentatori utilizzano varie tecniche, come l'animazione, la narrazione e la grafica, per suscitare interesse negli spettatori e trasmettere le informazioni in modo efficace.

Video di formazione in diretta

I video di formazione dal vivo sono video in stile presentatore in tempo reale, in modo che i dipendenti possano partecipare attivamente alla formazione. Includono elementi interattivi come quiz e sondaggi, tra gli altri. Non solo, ma facilitano anche il feedback immediato, le discussioni e la risoluzione dei dubbi, creando un ambiente di formazione coinvolgente. Per esempio, un video di formazione dal vivo è il modo migliore per formazione sul software per i dipendenti .

I video di formazione online dal vivo sono un formato specializzato che di solito richiede un tempo e un lavoro significativo per essere creato. Tuttavia, una volta messi in atto, sono lo strumento più efficace per fornire una formazione efficace in uno scenario virtuale.

Passaggi per la creazione di un video di formazione

Ora che conoscete i diversi formati di video per la formazione dei dipendenti, che ne dite di crearne uno?

Innanzitutto, è necessario scaricare una piattaforma di registrazione video robusta e di facile utilizzo, con funzionalità/funzione avanzate, come la registrazione istantanea dello schermo, la possibilità di incorporare collegamenti nei video e l'analisi dei video.

ClickUp, una piattaforma all-in-one per la gestione del posto di lavoro, fornisce tutte queste funzionalità/funzione e molto altro ancora per creare video di formazione online di grande impatto.

Registrate e condividete catture di schermate, finestre di app o schede del browser senza soluzione di continuità all'interno delle attività di ClickUp con Clip

Con ClickUp Clip è possibile registrare video interattivi di formazione dallo schermo e condividerli con un solo clic. Questa funzionalità/funzione rende anche più rapida ed efficiente la comunicazione del team, consentendo di creare attività a partire dalle Clip. Utilizzate Clip per registrare demo di prodotti, condividere lo stato di avanzamento dei progetti e fornire feedback sui progetti con un solo clic.

utilizzate ClickUp Clip per registrare video di apprendimento interattivi e migliorare la produttività_

La parte migliore? ClickUp Brain trascrive automaticamente le Clip per trovare risposte immediate alle query di ricerca, aumentando l'accessibilità dei video di formazione dei dipendenti.

trascrivi automaticamente i tuoi video di formazione con ClickUp AI_

Avere lo strumento giusto risolve circa il 50% dei vostri blocchi quando si tratta di realizzare video di formazione. Per il resto, tutto sta nei dettagli. Abbiamo descritto le istruzioni di passaggio per aiutarvi a creare video di formazione.

1. Selezione dell'argomento

Iniziate con decisione decidendo un argomento appropriato per il video di formazione. Per una maggiore chiarezza e concretezza, cercate di trattare uno o al massimo due argomenti in un video di formazione.

Ma come selezionare l'argomento? Ecco alcuni punti da considerare:

Identificare le lacune nelle competenze o i bisogni formativi attraverso ricerche o sondaggi

Definire un chiaro risultato di apprendimento

Affrontare le domande più frequenti o gli errori più comuni sul posto di lavoro

Parlare dei nuovi cambiamenti all'interno dell'organizzazione o degli aggiornamenti della produttività

Da fare una ricerca per conoscere il pubblico di riferimento, i suoi interessi e i suoi punti deboli.

2. Scegliere il tipo di video di formazione

Una volta stabilito l'argomento del video di formazione, è il momento di scegliere il formato video più adatto per trasmettere il messaggio.

Ad istanza, se il video di formazione richiede la dimostrazione di un nuovo prodotto, i video "how-to" saranno più efficaci. Inoltre, se l'argomento richiede un impegno attivo da parte dei dipendenti, è bene considerare i video di formazione dal vivo.

3. Scrivere la sceneggiatura

La produzione di video senza una sceneggiatura definita risulta in un video di formazione disorganizzato. Per evitare questo inconveniente, è necessario creare una sceneggiatura concisa che fornisca le informazioni chiave del contenuto del video e garantisca un flusso adeguato. Un copione eccellente per i video di formazione professionali comprende tre elementi fondamentali: il gancio, la panoramica del contenuto e la CTA.

L'aggancio è la parte più importante del video, in quanto cattura l'attenzione dello spettatore e induce interesse per l'argomento. Senza un aggancio forte, il pubblico potrebbe saltare il video al primo sguardo.

Poi viene l'idea di cui si vuole parlare nel video. È importante suddividere l'argomento in segmenti più piccoli, utilizzando un linguaggio semplice per aiutare gli spettatori a capire l'argomento. Potete anche includere elementi visivi come animazioni o diapositive per rafforzare visivamente i punti chiave.

L'ultima parte, l'invito all'azione (CTA), prompt gli spettatori a compiere un'azione.

È possibile utilizzare Documenti ClickUp per scrivere lo script e ClickUp Lavagna online per visualizzare il contenuto, compresi i passaggi, le transizioni e gli elementi visivi del video.

Utilizzare ClickUp AI per scrivere script efficaci per i video di formazione su ClickUp Docs

4. Registrare il video di formazione

È qui che il copione del video prende vita. Assicuratevi di aver impostato l'ambiente giusto per il processo di registrazione. L'ideale sarebbe trovarsi in un ambiente tranquillo e privo di distrazioni per creare un video di formazione efficace.

Se state registrando un video di formazione per la prima volta, create un breve video di prova di un minuto al massimo per familiarizzare con le funzionalità/funzione, rivedere la configurazione e impostare il tono.

Per registrare con ClickUp Clips, accedere al menu laterale sinistro della dashboard di ClickUp, fare clic su Clip e selezionare "Registra un clip".

registrare video di formazione in pochi e semplici passaggi con ClickUp Clips

5. Trascrivere il video con l'IA

La trascrizione dei video rende i video di formazione più facili da usare, in quanto gli spettatori possono trovare rapidamente le risposte a query specifiche. Tuttavia, non è necessario un lavoro richiesto. ClickUp Brain trascrive automaticamente tutte le Clip. Aggiunge anche timestamp e snippet, in modo che gli spettatori possano tornare indietro per guardare passaggi o concetti specifici.

6. Modifica dei video

Terminata la parte di produttività, è il momento del tocco finale. La modifica dei video di formazione dei dipendenti per tagliare le parti non necessarie e aggiungere immagini aiuta a creare video di formazione eccellenti.

Comprendere il pubblico con i video di formazione

La semplice creazione di video di formazione non è sufficiente: è necessario renderli più coinvolgenti in modo che servano allo scopo dell'apprendimento.

Seguite questi cinque semplici consigli per creare video di formazione efficaci:

Utilizzare elementi visivi: Aggiungere elementi visivi come animazioni e grafici, infografiche, diagrammi di flusso, storyboard e brevi clip sporche per creare video dall'aspetto professionale

Aggiungere elementi visivi come animazioni e grafici, infografiche, diagrammi di flusso, storyboard e brevi clip sporche per creare video dall'aspetto professionale Umanizzare il video: Creare video di formazione personalizzati e interattivi aggiungendo il video allo schermo durante la registrazione

Creare video di formazione personalizzati e interattivi aggiungendo il video allo schermo durante la registrazione Aggiungete un forte gancio: Iniziate con un forte gancio per suscitare l'interesse dello spettatore. È possibile condividere un aneddoto o una statistica, iniziare con un problema o porre una domanda nei video tutorial

Iniziate con un forte gancio per suscitare l'interesse dello spettatore. È possibile condividere un aneddoto o una statistica, iniziare con un problema o porre una domanda nei video tutorial Aggiungere le CTA (call to action): Includere le CTA per creare video coinvolgenti. Le CTA cancellate colmano il divario tra consumo e azione. Alcuni esempi di CTA efficaci sono: completare un breve esercizio di pratica o un quiz, consultare ulteriori risorse di apprendimento o materiali di formazione, completare un sondaggio di feedback, visualizzare un altro video di formazione o fornire un feedback

Includere le CTA per creare video coinvolgenti. Le CTA cancellate colmano il divario tra consumo e azione. Alcuni esempi di CTA efficaci sono: completare un breve esercizio di pratica o un quiz, consultare ulteriori risorse di apprendimento o materiali di formazione, completare un sondaggio di feedback, visualizzare un altro video di formazione o fornire un feedback Utilizzare uno stile coerente: Assicurare uno stile e un format coerente in tutto il video per ottenere un aspetto professionale. Riduce inoltre le distrazioni, aiutando gli spettatori a navigare nel video per trovare le informazioni pertinenti. La coerenza di stile rende i video più accessibili

Assicurare uno stile e un format coerente in tutto il video per ottenere un aspetto professionale. Riduce inoltre le distrazioni, aiutando gli spettatori a navigare nel video per trovare le informazioni pertinenti. La coerenza di stile rende i video più accessibili Adattare e migliorare: Raccogliere e analizzare i feedback sui video di formazione per migliorarli. Provamodelli imparati a lezione per identificare le aree di miglioramento

Utilizzare ClickUp per creare video di formazione efficaci

Creare video di formazione coinvolgenti richiede molto lavoro e risorse. Per realizzare video interattivi, è necessario trovare un equilibrio tra contenuti informativi, il giusto format e strumenti visivi pertinenti. ClickUp Clip rendono l'intero processo semplice. È possibile registrare, modificare e condividere istantaneamente clip video con il proprio team per fornire istruzioni dettagliate sulle attività, aggiornamenti sul progetto o altre informazioni. Iscrivetevi su ClickUp gratis per registrare e condividere video di alta qualità per una comunicazione efficace!