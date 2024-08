10 migliori strumenti di presentazione per creare presentazioni coinvolgenti nel 2024

Il software per le presentazioni si è evoluto rispetto ai primi giorni di dominio di PowerPoint. Esistono decine di app e strumenti online per le presentazioni e ognuno promette di essere la chiave definitiva per creare presentazioni coinvolgenti e interattive.

Ma c'è un problema.

Non tutti i software di presentazione sono uguali. Alcuni sono in grado di stupire con modelli di Correzione di bozze unlimited, presentazioni illimitate e perfetta integrazione con strumenti come Google Slides e Apple Keynote, mentre altri offrono la possibilità di incorporare video, audio e persino contenuti interattivi per tenere incollato il pubblico.

Tuttavia, in questo vasto mare di opzioni, trovare il miglior software di presentazione per le vostre esigenze specifiche può essere una sfida formidabile.

Questo articolo si immerge nel mondo degli strumenti per le presentazioni, passando al setaccio i migliori, i migliori e i più innovativi.

Iniziamo.

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di presentazione?

Ecco le principali funzionalità/funzione che dovete cercare nelle vostre soluzioni software di presentazione:

Integrazione multimediale: Cercate la capacità di incorporare video, audio e altri contenuti interattivi per mantenere il pubblico coinvolto

Cercate la capacità di incorporare video, audio e altri contenuti interattivi per mantenere il pubblico coinvolto Varietà di modelli: Un ampio intervallo di modelli progettati professionalmente può aiutare a creare presentazioni visivamente accattivanti

Un ampio intervallo di modelli progettati professionalmente può aiutare a creare presentazioni visivamente accattivanti **Opzioni di personalizzazione: il miglior software di presentazione dovrebbe consentire di personalizzare i layout delle diapositive e gli elementi di design della presentazione in base alle proprie esigenze

Accesso basato su cloud: Cercate soluzioni software di presentazione basate su cloud per facilitare l'accesso e la collaborazione

I 10 migliori strumenti di presentazione da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

ClickUp si distingue come strumento versatile per la creazione di presentazioni coinvolgenti e creative. Utilizzando I modelli di presentazione di ClickUp gli utenti possono costruire senza sforzo narrazioni avvincenti per qualsiasi pubblico. Inoltre, La lavagna online di ClickUp è un'area di lavoro collaborativa unica nel suo genere, che consente agli utenti di incorporare immagini, disegni, diagrammi di flusso e altri elementi visivi nelle loro presentazioni, favorendo la creatività e l'impatto visivo.

creare presentazioni dinamiche con la lavagna interattiva di ClickUp ClickUp AI agisce come la vostra Assistente di scrittura dotato di IA . Può generare testi chiari e accattivanti e farvi risparmiare tempo nel formattare. Può anche fungere da partner per il brainstorming, aiutandovi a sviluppare contenuti accattivanti e non ingombranti per le vostre presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione rapida ed efficiente di presentazioni grazie ai modelli personalizzabili di ClickUp, adatti a diversi stili e scopi di presentazione

Utilizzate le lavagne online come tela dinamica persessioni di brainstorming e piani visivi

Generare contenuti ricchi sfruttando l'IA di ClickUp per brainstorming, scrittura e modifica

avanzate di ClickUp strumenti AI per la visualizzazione dei progetti senza interruzioni

Generate contorni di presentazione visivamente e contestualmente ricchi conIl generatore avanzato di linee di presentazione IA di ClickUp AI* Lavorate senza problemi con i vostri provider sulle presentazioni, condividete idee e fornite feedback istantanei, tutto all'interno della stessa piattaforma

Lavorate senza problemi con tutti gli altri strumenti senza dover passare da un'app all'altra, grazie alla perfetta integrazione di ClickUp con altri strumenti e piattaforme

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia inizialmente eccessiva a causa delle numerose funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Prezi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Prezi.png

/$$$img/

scegliete tra i modelli di Prezi per creare presentazioni accattivanti via G2 Prezi rivoluziona il mondo dei software di presentazione offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. Grazie al suo stile di presentazione non lineare, Prezi permette agli autori di superare i confini dei tradizionali formati slide-by-slide, come PowerPoint, per renderli interattivi e accattivanti per il pubblico.

Le migliori funzionalità/funzione di Prezi

Passare da un percorso di presentazione lineare a uno più fluido con l'open canvas di Prezi

Creare presentazioni altamente visive e coinvolgenti, mantenendo l'attenzione del pubblico con transizioni di Zoom e un viaggio spaziale attraverso i contenuti

Scegliete tra oltre 100 modelli dal design professionale per iniziare a creare facilmente presentazioni accattivanti

Arricchite le vostre presentazioni con l'accesso a più di un milione di risorse come immagini, GIF e video

Prezi limitazioni

Dipende in larga misura da una connessione Internet stabile, il che potrebbe rappresentare un limite nelle aree con scarsa connettività

Alcuni utenti riferiscono che può essere impegnativo per le risorse del computer, soprattutto per le presentazioni complesse

Prezi prezzi

Plus: $12/mese

$12/mese Premium : $16/mese

: $16/mese Teams: $20/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Prezi

G2: 4.2/5 (5100+ recensioni)

4.2/5 (5100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2100+ recensioni)

3. Powtoon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Powtoon.png

/$$$img/

Powtoon offre un ampio intervallo di modelli via G2 Powtoon è una piattaforma innovativa che sfrutta la potenza dell'animazione e del visual storytelling per creare presentazioni di grande impatto. Ampiamente utilizzato in vari settori come il marketing, la formazione, la comunicazione interna e l'istruzione, Powtoon si distingue per la sua capacità di semplificare messaggi complessi in narrazioni visive accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Powtoon

Scegliete tra una matrice di caratteri e scenari animati per creare presentazioni animate memorabili

Creare contenuti visivi potenti con facilità grazie a un design di presentazione facile da usare

Scegliete da un'ampia libreria di modelli per una creazione rapida ed efficace delle presentazioni

Personalizzate le animazioni, integrate audio e video e aggiungete tocchi personali alle presentazioni

Limiti di Powtoon

Il piano Free ha dei limiti in termini di funzionalità/funzione e accesso alle risorse

Prezzi di Powtoon

Piano Lite : $50 al mese

: $50 al mese Piano professionale : $190 al mese

: $190 al mese Piano Business: $1500 (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Powtoon

G2: 4,4 su 5 (230+ recensioni)

4,4 su 5 (230+ recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (390+ recensioni)

4. Passo

l'intuitiva creazione e i potenti strumenti di branding di Pitch_ via G2 Pitch è uno dei migliori software di presentazione del 2024. Ridefinisce la creazione di presentazioni unendo efficienza, creatività e collaborazione. Non è solo un ottimo strumento per la creazione di diapositive; è una piattaforma che consente ai team di produrre presentazioni straordinarie che producono risultati. Grazie al suo approccio basato sull'IA e alle sue funzionalità/funzioni dinamiche, Pitch sta rapidamente diventando la soluzione ideale per aziende e privati.

Le migliori funzionalità/funzione di Pitch

Iniziare con una bozza IA per generare rapidamente una presentazione, risparmiando tempo e stimolando la creatività

Accesso a una ricca libreria con 100 modelli creati da esperti

Adatta facilmente le diapositive al tuo marchio con font e colori personalizzati, migliorando l'aspetto professionale delle tue presentazioni

Aggiunta rapida di testo e immagini, animazioni eleganti ecollaborazione in tempo reale per una modifica senza soluzione di continuità

Limiti del pitch

Essendo uno strumento basato su cloud, è necessaria una connessione internet stabile per un utilizzo ininterrotto

Prezzi di Pitch

**Gratuito

Pro: $20 al mese

$20 al mese Business: $80 al mese

$80 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Pitch valutazioni e recensioni

G2: 4,4 su 5 (40+ recensioni)

4,4 su 5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

5. Genialmente

creare le proprie presentazioni con_ Genialmente elementi interattivi

Genially è una piattaforma innovativa per la creazione di presentazioni e contenuti interattivi e ricchi di media. È stata progettata per tutti coloro che desiderano coinvolgere il proprio pubblico con esperienze dinamiche e cliccabili, senza bisogno di competenze di codice. Genially è particolarmente noto per le sue funzionalità di gamification e per l'ampio intervallo di elementi interattivi, che lo rendono uno dei preferiti da educatori, esperti di marketing e aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Genially

Trasforma contenuti statici in esperienze interattive, migliorando il coinvolgimento del pubblico

Utilizza funzionalità/funzione di gamification per aumentare significativamente i risultati dell'apprendimento e l'interesse del pubblico

Incorporare audio, video e visualizzazioni interattive dei dati, fornendo un'esperienza multimediale ricca di contenuti

Progettare facilmente le presentazioni con un editor drag-and-drop intuitivo e facile da usare

Aggiungere facilmente elementi interattivi come hotspot, finestre a comparsa ed etichette con passaggio del mouse, per migliorare l'interattività delle presentazioni

Genialmente limiti

Le presentazioni altamente interattive o ricche di contenuti multimediali potrebbero richiedere molte risorse

Prezzi generici

**Gratuito

Pro : $7,49/mese con fatturazione annuale

: $7,49/mese con fatturazione annuale Master: $20,82/membro/mese fatturati annualmente

$20,82/membro/mese fatturati annualmente Teams: $70,79 per 5 membri Master/mese fatturati annualmente

Generalmente valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

6. Microsoft PowerPoint

progettare presentazioni con PowerPoint via G2 PowerPoint rimane una pietra miliare nel mondo dei software di presentazione, in continua evoluzione per soddisfare le esigenze moderne. Con i suoi aggiornamenti del 2023, PowerPoint è diventato un software di presentazione uno strumento con capacità avanzate di IA che migliora le modalità di creazione e presentazione delle presentazioni. Conosciuto per l'affidabilità e la completezza delle funzionalità/funzione, PowerPoint è una scelta obbligata per professionisti ed educatori.

Le migliori funzionalità/funzione di PowerPoint

Utilizzate Copilot per trasformare i documenti Word in presentazioni e generare nuove diapositive da prompt o schemi, migliorando la narrazione

Inserire oggetti e animazioni 3D direttamente nelle presentazioni per un'esperienza visiva più dinamica

Utilizzo di voce, tatto e inchiostro per un'interazione naturale con le presentazioni, compresa la conversione delle note scritte a mano in testo

Coaching alimentato dall'AI per la pratica del discorso, che offre feedback su ritmo, scelta delle parole e altro ancora

Limiti di PowerPoint

Può richiedere molte risorse, soprattutto quando si utilizzano funzionalità/funzione avanzate come gli oggetti 3D

Più costoso di altri strumenti

Prezzi di PowerPoint

Microsoft 365 personal: 6,99 dollari/mese, include PowerPoint e altre app di Office con funzionalità/funzione premium

6,99 dollari/mese, include PowerPoint e altre app di Office con funzionalità/funzione premium Microsoft 365 family: $9,99/mese, come Personal, ma per un massimo di sei persone e un maggiore spazio di archiviazione cloud

$9,99/mese, come Personal, ma per un massimo di sei persone e un maggiore spazio di archiviazione cloud La versione Free è disponibile con funzioni di base, ideale per utenti occasionali

è disponibile con funzioni di base, ideale per utenti occasionali Solo PowerPoint (1 anno di licenza): $159.99

Valutazioni e recensioni su PowerPoint

G2 : 4.6 su 5 (oltre 4.100 recensioni)

: 4.6 su 5 (oltre 4.100 recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (oltre 20.500 recensioni)

7. SlideCamp

gestire e creare presentazioni con SlideCamp SlideCamp è una soluzione innovativa per la gestione e la creazione di presentazioni PowerPoint da parte dei team commerciali e di marketing. Offrendo una piattaforma centralizzata per l'archiviazione, la condivisione e la riproposizione delle diapositive di presentazione, garantisce ai team l'accesso ai contenuti più aggiornati ed efficaci.

Le migliori funzionalità/funzione di SlideCamp

Archivia tutti i materiali commerciali e di marketing in un'unica libreria centralizzata, facilitando la gestione e l'aggiornamento delle presentazioni

Facilitare la parità di campo per i rappresentanti, condividendo in modo sicuro le presentazioni e altri materiali collaterali con il team e garantendo un facile accesso alle versioni più recenti delle diapositive

Risparmiare tempo trovando e riutilizzando facilmente i contenuti delle vecchie presentazioni, invece di ricominciare da zero

Ottenere approfondimenti sulle prestazioni delle presentazioni con reportistica e analisi

Limiti di SlideCamp

Progettato principalmente per gli utenti di PowerPoint, potrebbe quindi non essere adatto a chi utilizza altri software di presentazione

Sebbene offra la possibilità di riutilizzare le diapositive esistenti, le opzioni di personalizzazione possono essere limitate rispetto alla creazione di diapositive da zero

Prezzi di SlideCamp

Piano Teams : $99 al mese

: $99 al mese Piano Unlimited: $499 all'anno

Valutazioni e recensioni di SlideCamp

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capitolare: Non disponibile

8. VideoScrivere

creare presentazioni accattivanti con la creazione di video animati con VideoScribe_ via G2 VideoScribe offre un approccio unico alla creazione di presentazioni attraverso la creazione di video animati. Si tratta di uno strumento di animazione di facile utilizzo, perfetto per i professionisti del marketing, gli educatori e le piccole aziende che desiderano migliorare le loro comunicazioni con video animati accattivanti. Grazie a un'interfaccia intuitiva e a potenti funzionalità/funzioni, VideoScribe consente agli utenti di qualsiasi livello di creare presentazioni attraenti.

Le migliori funzionalità/funzione di VideoScribe

Creazione di video animati di grande effetto senza dover avere conoscenze preliminari di progettazione di presentazioni, grazie ai suoi strumenti di facile utilizzo

Utilizza vari stili di animazione e "mani che disegnano" per dare un'impronta unica a ogni video

Aggiunta di tracce audio e registrazione di voci fuori campo per completare il contenuto visivo

Condivisione ed esportazione dei video in diversi formati per adattarsi a varie piattaforme ed esigenze

Limiti di VideoScribe

Richiede una connessione internet stabile per accedere alle risorse e ai modelli basati sul cloud

Prezzi di VideoScribe

Piano mensile : $25,96/mese

: $25,96/mese Piano annuale: $10,62/mese (fatturati annualmente)

$10,62/mese (fatturati annualmente) Piani Teams: Opzioni personalizzabili disponibili per i team, con sconti su sottoscrizioni multiple

VideoScribe valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

9. Haiku Deck

l'interfaccia di Haiku Deck è priva di ingombri_ via G2 Haiku Deck si imposta per la semplicità, la chiarezza e il design professionale. È lo strumento perfetto per chiunque voglia creare facilmente delle belle presentazioni, sia sul web che su iPad o iPhone. L'interfaccia user-friendly e la vasta matrice di modelli fanno di Haiku Deck una scelta popolare tra insegnanti, esperti di marketing e professionisti aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Haiku Deck

Interfaccia semplice e priva di ingombri, in grado di migliorare il flusso creativo

Utilizzare elementi di design professionali come font eleganti, layout e filtri per le immagini

Accesso a migliaia di modelli per la creazione facile e veloce di presentazioni visivamente accattivanti

Accesso a oltre 40 milioni di immagini Creative Commons gratis

Condivisione e accesso facile a qualsiasi dispositivo in connessione

Limiti di Haiku Deck

Potrebbe non offrire tante opzioni per incorporare video o contenuti interattivi come altri strumenti

Prezzi di Haiku Deck

Pro: $19,99/mese

$19,99/mese Premium: $29,99/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Haiku Deck

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

10. Zoho Show

collabora in tempo reale con Zoho Show_ via G2 Zoho Show è un software di presentazione collaborativo progettato per i team moderni. Offre un mix di funzionalità professionali per la progettazione di diapositive, collaborazione del team funzionalità/funzione, assistenza e compatibilità con tutti i dispositivi. È quindi la scelta ideale per le aziende e gli insegnanti che richiedono flessibilità e potenza nei loro strumenti di presentazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Show

Rimanete in sincronizzazione con il vostro team grazie alla collaborazione in tempo reale, ai commenti contestuali e alle notifiche istantanee

Incorporare audio e video, creare animazioni e utilizzare infografiche per rendere più coinvolgenti le diapositive basate sui dati

Trasmissione di presentazioni su smart TV tramite smartphone o smartwatch

Importazione senza problemi di file PowerPoint senza perdita di formattare o di contenuto

Limiti di Zoho Show

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di tempo per utilizzare appieno le sue estese funzionalità/funzione

Essendo principalmente basato su cloud, richiede una connessione internet costante per una funzione ottimale

L'abbondanza di funzionalità/funzione può essere eccessiva per gli utenti che preferiscono uno strumento più semplice

Prezzi di Zoho Show

Piano Free

Professionale: parte da 2,2 dollari per utente/mese (fatturati annualmente)

**Valutazioni e recensioni su Zoho Show

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

Naviga nel futuro delle presentazioni con i migliori strumenti del 2024

Gli strumenti di presentazione evoluti di oggi, ad esempio Google Slides, PowerPoint e così via, non servono solo a creare diapositive, ma anche a raccontare storie e a dare vita alle idee in modi che risuonino profondamente con il pubblico.

Gli strumenti di presentazione di ClickUp sono tra i migliori software di presentazione all'avanguardia in questa rivoluzione. Grazie a funzionalità innovative come la creazione di contenuti guidati dall'IA e le lavagne collaborative, ClickUp aiuta a liberare la vostra creatività. Fate un giro su ClickUp oggi.