10 modelli gratuiti di prova di concetto (POC) in PPT e ClickUp

Per quanto grande sia la vostra idea aziendale o di prodotto, è difficile farla crescere se non siete supportati dai giusti investitori o project management. Per vendere efficacemente la vostra idea sono necessarie sia la verità che la persuasione correzione di bozze (PoC) .

Una proof of concept è il test di tornasole per la vostra grande idea di progetto, il punto di controllo che separa le idee tangibili, a basso rischio e redditizie dai sogni irrealizzabili. Con questa alta posta in gioco, scrivere una dichiarazione di proof of concept può essere un lavoro snervante!

In questa guida vi presentiamo 10 modelli di Correzione di bozze scelti da esperti, ideali per il brainstorming e la presentazione. Che siate imprenditori che cercano di trasformare la vostra idea visionaria in un'idea di business prodotto commerciabile o di un prodotto project management per assicurarsi il sostegno vitale delle parti interessate, utilizzate questi modelli come stella polare. ⭐

Cos'è un modello di Correzione di bozze?

Un documento di proof of concept consiste tipicamente nella dimostrazione di un prodotto, di un servizio o di una soluzione in un contesto commerciale o di redditività. È necessario verificare la fattibilità di portare l'idea nel mondo reale, in modo che il progetto venga finanziato e che sia possibile iniziare a lavorare su un prototipo .

Il problema è che per molti titolari di un prodotto è difficile presentare un'analisi oggettiva dell'idea proposta, ed è qui che entra in gioco un modello già pronto.

Un modello di correzione di bozze è un quadro strutturato che aiuta a presentare le idee in un formato pratico e organizzato. È un progetto che delinea i passaggi e i componenti essenziali necessari per testare e registrare la fattibilità del vostro concetto.

Un modello di proof of concept è un percorso verso la costruzione di una narrazione persuasiva che conquisti gli stakeholder, riducendo i rischi per il vostro prodotto, progetto o progetto piano Business nel processo. Così, invece di perdere ore a pensare a quali aspetti dimostrare ai vostri interlocutori, potete semplicemente compilare il documento per convalidare la vostra ipotesi.

Alcuni casi d'uso popolari del modello includono:

Ottenere l'approvazione degli stakeholder (investitori o top management)

Determinazione della fattibilità finanziaria o tecnica del progetto

Stabilire la domanda di mercato per un prodotto nel vostro mercato di riferimento

$$$a cosa si deve un modello di Correzione di bozze positivo?

Pensate a un modello di Correzione di bozze di qualità come a una roadmap dell'innovazione e a uno strumento decisionale che dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Un layout chiaro e facile da seguire: Una struttura semplice rende il processo di stesura gratuito, con sezioni definite per presentare i vincoli e le ipotesi del PoC Oggetti misurabili: Deve definire obiettivi specifici, oggetti misurabili e criteri di esito positivo per la correzione di bozze, facilitando la determinazione di scenari di fallimento o l'identificazione di potenziali punti dolenti Piano delle risorse: Deve delineare le risorse necessarie, compresi budget, tempo e personale, assicurando che l'allocazione abbia senso per la direzione Analisi dei rischi: Un buon modello di PoC include una sezione di valutazione dei rischi, che aiuta a identificare le potenziali insidie e i rischi per la salutesviluppare piani di emergenza per fare da scudo a costosi passi falsi 🛡️ Criteri di esito positivo: La maggior parte dei modelli contiene prompt che indicano come definire l'esito positivo, in modo che voi o i vostri investitori sappiate quando è il momento di andare avanti o di fare un cambio di rotta Comunicazione con gli stakeholder: Dovrebbe fornire un piano per coinvolgere e aggiornare gli stakeholder, creando un supporto affidabile per il progetto POC

10 Modelli di Correzione di Bozze gratis in PPT, Word, Excel e ClickUp

Abbiamo esaminato numerosi modelli adatti alla documentazione della Correzione di bozze, e solo la crema del raccolto in ClickUp e PowerPoint si è guadagnato un posto nel nostro elenco. Ora analizziamo perché si distinguono! 🤩

1. ClickUp Modello di piano di progetto di esempio

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-367.png Pianificate il vostro progetto dall'inizio alla fine utilizzando il modello di esempio di ClickUp per il piano di progetto https://app.clickup.com/signup?modello=t-205447251&department=pmo&\_gl=1\*1ijqkw2\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Lasciatevi alle spalle l'incertezza e ponete fine alle domande persistenti degli stakeholder perché, con il modello Esempio di piano di progetto ClickUp dimostrare i concetti sta per diventare più facile!

Questo modello intuitivo e facile da usare è stato creato per semplificare la correzione di bozze. Il documento elimina le congetture, consentendo di graficare il percorso del progetto proposto con assoluta certezza grazie a una struttura visiva ricca di codici a colori.

Mappate il vostro lavoro di proof of concept utilizzando cinque modelli predefiniti Campi personalizzati :

Sezione Livello di impatto Livello di lavoro richiesto Dipartimento Appendice

Questi campi vi aiuteranno a comunicare i requisiti di risorse e i livelli di rischio, consentendo ai vostri stakeholder di avere informazioni utili a portata di mano.

Il modello offre due Visualizzazioni di ClickUp per registrare e navigare i dati.

Iniziate a giocare aggiungendo le attività alla vista Elenco modelli di piano di progetto. Questa visualizzazione è raggruppata per sezione per identificare le attività che il team deve completare in ogni fase del progetto. Aggiornate i dettagli delle attività facendo clic sui campi disponibili e vedete come ogni ipotesi o vincolo del PoC influisce sull'allocazione delle risorse o sul carico di lavoro del reparto.

La vista Planning Progress Bacheca è un'interfaccia che permette di visualizzare Bacheca Kanban che visualizza le attività come schede. Questa Bacheca è raggruppata per Status per determinare lo stato delle attività pianificate. È possibile trascinare e rilasciare la scheda sullo schermo per aggiornare lo stato di un'attività o fare clic su una scheda per controllare ulteriori dettagli sull'azione. 🎬

2. Modello di piano di progetto di alto livello di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-233.png Accelerate l'avvio dei progetti con il modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200573550&department=pmo&\_gl=1\*7mfngt\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Pianificare un progetto per la nascita di un bambino spesso sembra di navigare in un labirinto, ma la Modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp vi aiuta a vedere il quadro generale e a tracciare la strada verso l'esito positivo. Semplifica le idee elevate in passaggi gestibili, concentrandosi sulla definizione del tono e della direzione del progetto per i vostri stakeholder in modo visivo.

All'interno di questo modello, la vista Elenco dei deliverable fornisce agli utenti un'istantanea dell'intricata rete di attività necessarie per sviluppare il progetto. La barra dello stato di avanzamento indica elegantemente la posizione di ogni attività o team, garantendo una visualizzazione cristallina per i gestori della Correzione di bozze.

Ma non finisce qui: è possibile creare viste Bacheca uniche per le attività relative a ciascun reparto, consentendo di individuare le responsabilità prima che il progetto decolli.

Ad esempio, i Teams apprezzeranno le schede Copywriter e Graphic Designer che visualizzano le attività del team. Personalizzatele con campi personalizzati come Copy e Design Stages, che forniscono informazioni sulle aspettative del team in un formato immediato.

E se si preferisce una prospettiva cronologica, la visualizzazione Sequenza mostra tutte le attività in una sequenza logica, regolata in base ai seguenti parametri dipendenze del progetto . È la vostra torre di controllo del proof of concept per assicurarvi che le date o i piani di consegna proposti abbiano senso. 🗼

3. Modello di piano di progetto creativo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-548.png Utilizzate il modello di piano per progetti creativi di ClickUp per delineare in modo efficiente le attività dei vostri progetti creativi https://app.clickup.com/signup?modello=t-200678697&dipartimento=creativo-design&\_gl=1\*1cgwius\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

La presentazione di un piano di progetto creativo può essere molto stressante perché spesso si tratta di concetti intangibili o astratti. Ma con il Modello di piano per progetti creativi di ClickUp avete un assistente personale che vi aiuta a delineare le attività e a comunicare obiettivi concreti! 🪻

Questo modello rende più facile definire una roadmap del progetto completata da una suddivisione in fasi del budget e delle attività. Utilizzatela per avere una nuova prospettiva sulla gestione delle attività e delle risorse creative e trasformare idee vaghe in narrazioni coinvolgenti.

La vista Elenco progetti creativi del modello è come il vostro centro di comando personale. Offre una panoramica dei progetti creativi e delle del progetto fase per fase. Per istanza, il Fase del progetto consente di classificare le attività in fasi come Pianificazione, Pre-Produzione, Produzione e Post-Produzione. L'elenco a discesa Team assegnato consente di delegare le attività a team specifici.

Registrate i dettagli di ogni fase usando campi personalizzati come:

Data di scadenza dell'attività

Team assegnato

Bozza

Risultato finale

Tipo di approvazione

Le visualizzazioni Progress Bacheca e Sequenza servono a delineare visivamente le attività del progetto, rappresentando le scadenze e le tempistiche ed evidenziando eventuali attività non pianificate, in modo che i vostri manager possano prendere una decisione informata sull'investimento nell'impresa.

4. Modello per i documenti del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/189467dd-1000.png I modelli di Project Deliverables di ClickUp assicurano che i progetti rispettino le scadenze e producano esiti positivi.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201612&department=operations&\_gl=1\*1bmiywu\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello dei prodotti del progetto ClickUp è un'altra eccellente guida per ricostruire un'idea e un piano aziendale in un'unica soluzione elementi pratici di consegna .

Presentato in un formato Elenco predefinito, questo modello offre una moltitudine di viste e funzionalità personalizzabili per:

Comunicare alle parti interessate le sequenze e i risultati previsti

Stimare i requisiti di budget

Stabilire i requisiti tecnici

Identificare i potenziali rischi o problemi di consegna

Tenere conto degli aspetti di garanzia della qualità della Correzione di bozze

Usare questo modello è facile! Ad esempio, se state proponendo una nuova idea di marketing al vostro team leader, basta andare alla sezione Ciclo di vita del progetto Vista Elenco e iniziare a visualizzare tutti i contenuti e le relativi alla progettazione . Se le consegne sono basate sul cliente, passare alla visualizzazione Bacheca del cliente e voilà! Avrete delle Bacheche personalizzate per ogni client.

Questo modello è ideale per presentare progetti di produzione o di costruzione. Utilizzate la vista Gantt del progetto vista Mappa per mappare un progetto di sequenza del progetto ed evidenziare le dipendenze delle attività, ad esempio quando le fondamenta devono essere completate prima dell'inizio dell'intelaiatura.

Per quanto riguarda l'elaborazione di una correzione di bozze per il software progetti di sviluppo la Vista Carico di lavoro della larghezza di banda del team aiuta ad allocare le attività in modo efficiente, assicurando che i team di front-end e back-end siano assegnati in modo ottimale.

Infine, la tabella Status Breakdown Tabella fornisce un'istantanea di alto livello dei progetti, proprio come un provider di eventi può valutare istantaneamente lo stato di avanzamento delle diverse attività, se sono In Avanzamento, Completate o In attesa.

5. Modello di analisi competitiva di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image14-1.png Identificate i vostri principali concorrenti con il modello di analisi competitiva della lavagna online di ClickUp e monitorate le prestazioni dei loro prodotti https://app.clickup.com/signup?modello=t-193317120&department=marketing&\_gl=1\*18v2izu\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Nel mondo dei documenti di proof of concept, dove l'innovazione regna sovrana e la concorrenza diventa un fattore trainante, l'affermazione vincente riguarda spesso la redditività e la capacità di superare i rivali del mercato. Se volete che il vostro proof of concept abbia un tono fortemente competitivo, provate questo modello Modello di analisi competitiva di ClickUp .

Con questo modello e il suo layout quadrante, facile da tracciare, potete analizzare in profondità la fattibilità della vostra idea rispetto a prodotti e servizi esistenti, svelandone i punti di forza e i fattori di rischio.

E non finisce qui: potete fissare attività cardine chiare per far avanzare sistematicamente il vostro progetto e guadagnare quote di mercato un po' alla volta. Questo modello di matrice fornisce una tabella di marcia strutturata per il vostro percorso di proof of concept, che comprende la Matrice di analisi competitiva per:

Identificare i principali concorrenti nel panorama del settore Creazione di un grafico di confronto3. Raccogliere informazioni di base Profilare i traguardi personalizzati Concentrarsi sulle 4 P del marketing (Prodotto, Prezzo, Promozione e Luogo) Riepilogare/riassumere la fattibilità e i rischi del progetto

All'interno di questo quadro organizzato, potrete valutare e perfezionare metodicamente la vostra idea, assicurandovi che sia ben preparata per ciò che sta per accadere. 🛸

6. Modello di risultati dell'analisi dei dati di ClickUp per lo sviluppo del software

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-242.png Documentate e condividete i risultati delle analisi dei dati con il modello di analisi dei dati di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6110764&dipartimento=ingegneria-product&\_gl=1\*5nsj0z\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Nel mondo aziendale non ci si può permettere di puntare tutto sulle semplici opinioni. Al contrario, dovete affidarvi a qualcosa di molto più solido: i freddi e duri numeri che sono alla base delle chiavi dell'esito positivo.

Il Modello per l'analisi dei dati di ClickUp vi aiuterà a fare scelte informate per la vostra azienda, mostrando i risultati della Correzione di bozze attraverso cinque sezioni:

Introduzione Metodi di analisi Risultati dei dati Conclusioni Raccomandazioni

Questo modello di documento è corredato di testi standard utilizzati per la redazione dei documenti spazio di ricerca aiutandovi a redigere la vostra analisi di proof of concept in tempi record.

Supponiamo che siate a capo di un'azienda tecnologica e che stiate proponendo lo sviluppo di una nuova app per abbreviare il processo di onboarding dei nuovi assunti. Questo modello di reportistica è perfetto per analizzare questo problema.

Iniziereste con la definizione del problema - in questo caso, la lunghezza del processo di onboarding. Poi, spiegherete perché è essenziale affrontarlo: forse perché costa troppo o perché ritarda i progetti. Quindi, delineate la portata dell'introduzione di un'app per l'onboarding con elementi quali:

_Quale sarà il costo dello sviluppo dell'app?

qual è la sequenza di consegna prevista?

quanto risparmio si può prevedere dopo l'implementazione?

In seguito, si descriverà come sono stati raccolti i dati e quali metodi statistici sono stati utilizzati per analizzarli. Dopo aver analizzato i dati, presenterete i vostri risultati. Potreste aver scoperto che l'onboarding con l'app richiederebbe cinque giorni invece di dieci, con un risparmio di circa 1.000 dollari per ogni ciclo di assunzione.

Sulla base dei risultati ottenuti, dovrete presentare delle raccomandazioni, magari approvando lo sviluppo dell'app o cercando un'alternativa più efficiente dal punto di vista dei costi: sta a voi decidere! 🤑

7. Modello di quadro di analisi ClickUp per la lavagna online

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Analysis-Framework-Whiteboard-Template.png Utilizzando la visualizzazione del modello di analisi, avete la possibilità di ordinare e classificare le attività con sezioni con codice colore, semplificando la gestione e il monitoraggio dello stato di avanzamento https://app.clickup.com/signup?modello=t-205380371&department=operations&\_gl=1\*4u1hqx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di lavagna online del quadro di analisi ClickUp è una piattaforma interattiva per visualizzare nuove idee, valutarne l'impatto e la complessità e pianificare flussi di lavoro campione.

Il brainstorming del prodotto minimo realizzabile della vostra idea con i vostri collaboratori avviene direttamente all'interno del modello. Con la visualizzazione Modello di analisi, è possibile creare una struttura per l'analisi utilizzando sezioni con codice colore. Organizzate le attività di ideazione o PoC in due stati distinti: Aperto e Completo.

Questo sistema binario fornisce una chiara rappresentazione visiva di quando è possibile preparare la dichiarazione per gli stakeholder. Può funzionare bene anche per i team di sviluppo software che devono creare un modo per classificare le attività.

Questo modello presenta una matrice di tipo Mappa della lavagna online per confrontare e analizzare i diversi aspetti del vostro concetto. Le opzioni di modifica permettono di formattare il contenuto, mentre gli strumenti di disegno e le forme di trascinamento consentono di fare schizzi e annotazioni. È possibile aggiungere allegati, collegamenti o commenti sull'area di disegno per un contesto aggiuntivo.

La funzione di aggiornamento in tempo reale del modello assicura che tutti i membri del team siano informati sullo stato della vostra idea. Integrazione di ClickUp con strumenti come Zoom per presentare rapidamente agli stakeholder il proof of concept finalizzato.

8. Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/8d1786e9-1000.png Categorizzate e valutate ogni rischio che si presenterà nel vostro prossimo progetto con il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-375290599&department=pmo&\_gl=1\*4u1hqx\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Scarica questo modello /%cta/

Discernere il livello di rischio di un nuovo progetto è una pratica standard del settore. In dipendenza delle parti interessate, i rischi concettuali possono essere di qualsiasi tipo, dall'implementazione impraticabile alla carenza di risorse.

Con il Modello di lavagna online per la valutazione del rischio di ClickUp il modello di lavagna per la valutazione dei rischi di ClickUp offre la possibilità di prevedere e gestire queste potenziali insidie in un altro layout a matrice senza fronzoli.

Si tratta di una lavagna virtuale con strumenti di modifica dove il team può scarabocchiare idee, disegnare diagrammi logici e annotare i punti in note adesive, rendendo il tutto più facile da usare discussioni sui rischi sentirsi liberi da conflitti sessioni di brainstorming . 🎨

avete bisogno di monitorare i dettagli di un rischio importante? È possibile creare campi personalizzati per ogni rischio, dalla descrizione ai piani di mitigazione, e classificarlo come Molto probabile, Probabile, Improbabile o Molto improbabile. Tracciate l'intensità del rischio come minore, media, maggiore o grave.

Le matrici hanno un codice colore per visualizzare i diversi livelli di rischio, il che rende il processo decisionale in modo rapido e oggettivo .

9. Modello di Correzione di bozze in PowerPoint da SlideModel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Proof-of-Concept-Template-Diagram-by-SlideModel.png Diagramma del modello di Correzione di bozze in PowerPoint di SlideModel /$$$img/

Le icone rappresentative ben posizionate, strutturate all'interno di forme circolari, non solo aggiungono un tocco di professionalità ma sottolineano anche visivamente il flusso continuo dell'idea

Il modello di Correzione di bozze per PowerPoint di SlideModel è una tela per giustificare l'implementazione pratica della vostra idea, assicurando che sia pronta per il decollo. 🛫

Diviso in tre sezioni - Concept , Discovery e Outcome - questo modello guida i presentatori a chiarire i punti chiave che supportano il loro concetto aziendale. Le icone rappresentative, disposte in forme circolari, non solo danno un tocco professionale ma sottolineano anche la continuità dell'idea.

Con l'opzione di due varianti di colore dello sfondo e la compatibilità con PowerPoint e Google Slides, questo modello offre flessibilità e fascino estetico!

10. Modello di Correzione di bozze in PowerPoint di SlideEgg

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Proof-of-Concept-Template-by-SlideEgg.png Modello di Correzione di bozze in PowerPoint di SlideEgg /%img/

Questo modello introduce un elemento di eleganza con la sua sorprendente infografica a frecce multicolore

Il modello di Correzione di bozze per PowerPoint di SlideEgg è la soluzione più comoda per presentare approfondimenti sul project management con stile. Questo modello creativo non solo fa risparmiare tempo, ma cambia il modo in cui presentate le vostre idee e soluzioni.

Con le sue splendide infografiche a freccia multicolore, aggiunge un tocco di eleganza al vostro nuovo prodotto o alla vostra azienda concetto di project management . Ecco cosa indicano i campi con codice colore:

Rosso per confermare l'ambito 🔴

Viola per l'impostazione degli obiettivi 🟣

Blu per eseguire i piani 🔵

Arancione per l'analisi e il ridimensionamento 🟠

La tabella, caratterizzata da un rilassante sfondo grigio, migliora la chiarezza e la concisione nella visualizzazione delle informazioni. Adattatela alle vostre specifiche esigenze di presentazione e stupite il vostro traguardo!

Alimenta le idee innovative con i modelli POC

Un solido documento di proof of concept può gradualmente trasformarsi in un promettente prototipo e in un prodotto di successo strumento per il project management clickUp può aiutarvi in ogni fase della vostra idea aziendale, sia che si tratti di team di marketing, commerciali, di prodotto o di sviluppo software.

Oltre ai framework di correzione di bozze, ClickUp offre più di 1.000 altri modelli per gestire diversi aspetti del progetto, che si tratti di pianificazione, monitoraggio o reportistica. E la parte migliore? La maggior parte di queste opzioni è accessibile gratuitamente!