10 modelli gratuiti di casi aziendali in PowerPoint e ClickUp

Ogni grande progetto inizia con un piano solido. Ma prima di immergersi in quel piano, è necessario un business case chiaro e conciso che lo sostenga.

Ecco una buona notizia: abbiamo pensato a voi con i migliori modelli di business case che potete utilizzare in ClickUp e Word.

Che cos'è un modello di caso aziendale?

Considerate un modello di business case come il passaporto del vostro progetto. Un modello di business case descrive in dettaglio i "perché" e i "come" di un progetto o di una proposta di cambiamento aziendale: benefici, costi, rischi, obiettivi e altro ancora.

Che si tratti di proporre un'idea o di chiedere l'approvazione, un modello di business case fornisce la struttura necessaria.

Cosa rende un buon modello di business case?

Un modello di business case convincente non si limita ai numeri, ma dipinge un quadro chiaro. Mostra i vantaggi, richiama l'attenzione sui rischi potenziali e definisce obiettivi chiari.

Inoltre, un solido modello di business case è versatile, facile da usare e adattabile alle varie esigenze aziendali. Infatti, diversi modelli di business case utilizzano una struttura simile per rispondere o affrontare queste aree:

Riepilogo esecutivo : Fornisce una breve panoramica del progetto, degli obiettivi generali e dei risultati attesi

: Fornisce una breve panoramica del progetto, degli obiettivi generali e dei risultati attesi Denuncia del problema : Definisce chiaramente il problema che si sta affrontando e ciò che deve essere risolto

: Definisce chiaramente il problema che si sta affrontando e ciò che deve essere risolto Soluzione proposta : Delinea in dettaglio la soluzione proposta e include il modo in cui risolverà il problema

: Delinea in dettaglio la soluzione proposta e include il modo in cui risolverà il problema Analisi costi-benefici : Fornisce una ripartizione dettagliata dei costi associati alla soluzione e dei potenziali benefici finanziari

: Fornisce una ripartizione dettagliata dei costi associati alla soluzione e dei potenziali benefici finanziari Tempistica del progetto : Delineare la tempistica per l'implementazione della soluzione, includendo le tappe fondamentali, in pratica tutto ciò che aiuterà il project manager a mantenere le cose in ordine

: Delineare la tempistica per l'implementazione della soluzione, includendo le tappe fondamentali, in pratica tutto ciò che aiuterà il project manager a mantenere le cose in ordine Analisi dei rischi : Identificare i rischi potenziali e il modo in cui saranno mitigati

: Identificare i rischi potenziali e il modo in cui saranno mitigati Conclusione: Riassumere perché la soluzione proposta è la scelta migliore per l'azienda

10 modelli di business case da utilizzare nel 2024:

Di seguito sono riportati i nostri modelli di business case preferiti presenti oggi sul mercato.

1. Modello di analisi del caso aziendale ClickUp

Modello di analisi del caso aziendale ClickUp

L'avvio di un nuovo progetto richiede una base solida. E quale modo migliore di gettarle se non con un business case ben strutturato? Ma creare un documento di questo tipo può essere impegnativo. Ecco il modello di analisi del caso aziendale di ClickUp : la vostra soluzione definitiva!

Questo modello di business case è il vostro assistente per visualizzare e confrontare rapidamente i diversi approcci a un problema aziendale, determinare la fattibilità del vostro progetto con un'analisi costi-benefici e individuare i fattori chiave per il successo del vostro business case.

Utilizzate gli stati personalizzati del nostro modello di caso aziendale per monitorare l'avanzamento dell'analisi del caso aziendale e create campi personalizzati per affrontare l'analisi del caso aziendale in modo sistematico. È possibile visualizzare diverse sfaccettature dell'analisi del caso aziendale come una vista Doc, un grafico Gantt, una vista Calendario o semplicemente un elenco di attività.

La suite completa di ClickUp strumenti di gestione dei progetti per mappare le dipendenze dei compiti e le scadenze realizzabili, per poi tracciare automaticamente i progressi dei casi aziendali grazie ad automatismi basati sull'intelligenza artificiale. Queste caratteristiche sono parte di ciò che rende ClickUp uno dei migliori strumenti di gestione dei progetti software di gestione delle operazioni disponibile.

Questo modello di business case consente di identificare il problema aziendale e di delineare l'obiettivo aziendale in ClickUp Tasks. Poi, in ClickUp Docs, si fa un brainstorming per identificare le potenziali soluzioni per il caso aziendale.

Infine, progettate la vostra roadmap e assegnate i compiti al team. È possibile monitorare automaticamente l'avanzamento del business case con stati personalizzati e impostare check-in regolari sul calendario del progetto.

State per intraprendere un nuovo caso aziendale? Navigate senza problemi con il modello di analisi dei casi aziendali di ClickUp. Scarica questo modello

2. Modello di piano aziendale ClickUp

Modello di piano aziendale ClickUp

Ogni impresa fiorente inizia con un solido business plan. Non si tratta solo di avere un'idea, ma di tracciare un percorso chiaro per portarla a compimento. Modello di business plan di ClickUp semplifica questo viaggio, fornendo un percorso efficiente per la definizione dei contorni:

Obiettivi e missione cristallini

Strategia completa, insieme a un calendario di esecuzione

Punti di controllo delle prestazioni, avvisi di rischio e metriche di successo

Immaginatelo e il modello di ClickUp vi guiderà a realizzarlo!

Perché un Modello di piano aziendale essenziale? Con il Business Plan Template di ClickUp, potete:

Definire con precisione i vostri obiettivi e le vostre aspirazioni

Tracciare il profilo del vostro pubblico di riferimento e dei suoi settori

Evidenziare il vostro vantaggio rispetto ai concorrenti

Elaborare una strategia di crescita esponenziale

Scrivere un sommario esecutivo per dare agli investitori una panoramica di alto livello di tutte le vostre ricerche

Questo documento di business case meticolosamente progettato utilizza stati personalizzati in modo che possiate navigare dalla fase di avanzamento a quella di revisione e infine contrassegnare ogni attività come "completa"!

Organizzate i vostri compiti con campi personalizzati e passate da una visualizzazione all'altra per enfatizzare le diverse informazioni in base alle vostre priorità.

Il robusto pacchetto di gestione dei progetti di ClickUp consente di etichettare più compagni di lavoro, di annidare le sottoattività in attività più ampie e di impostare indicatori di priorità.

Questo modello di business plan è impostato in modo che possiate fare un brainstorming degli obiettivi con il vostro team in ClickUp Docs e poi elencare i punti di forza del vostro prodotto in ClickUp Tasks. Eseguite i vostri obiettivi rispettando tempi e budget con l'aiuto dei diagrammi di Gantt di ClickUp. Alla fine del progetto proposto, rivedete i risultati ottenuti con ClickUp Goals per capire dove avete centrato l'obiettivo e dove invece dovreste rivedere il vostro approccio.

Se la vostra meta è il successo, il modello di business plan di ClickUp è la vostra mappa. Scarica questo modello

3. Modello di documento di piano aziendale ClickUp

Modello di documento di piano aziendale ClickUp

Realizzare un business plan impeccabile può essere un percorso complicato, data la sua importanza per attirare investitori e stakeholder. Ma se esistesse uno strumento per semplificare e arricchire questo percorso?

Incontrare Modello di documento di business plan di ClickUp il vostro alleato in:

Unire il vostro team verso una visione condivisa

Raccogliere tutti i dati critici per un progetto approfondito

Centralizzare i materiali per un'accessibilità senza soluzione di continuità

Intraprendete nuove imprese o ringiovanite quelle attuali; questo modello gratuito di business case modella le vostre aspirazioni in passi eseguibili. Iniziate oggi stesso la vostra scalata verso il successo!

Questo modello di ClickUp vi fornisce:

L'ambito del progetto e un percorso tracciato con obiettivi quantificabili

Strumenti di gestione delle risorse per svolgere i compiti per la realizzazione delle attività

Strategie proattive di anticipazione e mitigazione dei rischi

Recupero e modifica istantanea e precisa dei dati

Naturalmente, questo modello include una Vista Doc, ma come project manager avete a disposizione opzioni come i grafici di Gantt, le Viste del carico di lavoro e le Viste del calendario per aiutarvi a vedere a colpo d'occhio le informazioni che vi interessano di più.

Il monitoraggio avanzato dei commenti e le automazioni dell'intelligenza artificiale consentono di tenere sotto controllo il progetto e di far sì che il flusso di lavoro si svolga senza intoppi in background, mentre voi portate a termine il vostro lavoro.

Per ottenere il massimo da questo modello, iniziate a raccogliere gli obiettivi aziendali, la ricerca del pubblico, l'offerta di prodotti e il quadro finanziario. È possibile utilizzare software di gestione della ricerca per aiutarvi in questa fase. Quindi, si può utilizzare la Table View di ClickUp per preparare una sintesi pulita e di facile lettura, nonché la valutazione del mercato e la stima finanziaria per gli investitori. Scarica questo modello

4. Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Aspirate a trasformare la vostra idea imprenditoriale in realtà, ma siete ostacolati dalle esigenze di una pianificazione tradizionale? Modello di Lean Business Plan di ClickUp è il vostro salvatore.

Crea una strategia di business efficiente e concisa, offrendo:

Una visione a volo d'uccello della vostra impresa

Schemi intuitivi per la creazione di un piano d'impresa convincente

Assistenza incrementale per completare ogni segmento del piano

Migliorate i vostri casi aziendali in modo rapido e conveniente con l'approccio semplificato di ClickUp.

Il modello consente di definire l'attività, descrivere il mercato di riferimento, stabilire il budget e creare gli obiettivi.

Una volta fatto questo, si possono usare gli stati personalizzati per monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi. È possibile impostare promemoria per controllare le diverse aree dell'azienda e utilizzare diverse visualizzazioni per verificare le priorità, pensare a eventuali aggiunte al piano aziendale o visualizzare una tabella di marcia delle attività da completare.

Con ClickUp, trasformare la vostra visione in un'impresa fattibile non è mai stato così accessibile. Semplificare, strategizzare e avere successo. Scarica questo modello

5. Modello di studio di caso ClickUp

Modello di studio di caso ClickUp

Realizzare un caso di studio influente è un'arte di organizzazione strategica e di esecuzione dettagliata. Entrate Modello di studio di caso di ClickUp è il vostro compagno ideale per organizzare, inquadrare e presentare la vostra ricerca senza soluzione di continuità.

Utilizzate questo semplice modello di caso aziendale per raccogliere e consolidare i dati a supporto del vostro studio di caso e per estrarre conclusioni e spunti significativi da tali informazioni.

Questo approccio ai casi di studio vi dà lo spazio per tessere una narrazione reale e d'impatto che risuoni con il vostro pubblico. Queste storie sono un modo importante per convalidare le vostre proposte di vendita con risultati concreti. Raccontando i successi dei vostri clienti, inoltre, si crea un rapporto di fiducia con i potenziali clienti.

Potete fare un brainstorming di storie potenziali con ClickUp Whiteboards, quindi mettere su carta il vostro piano con ClickUp Docs. Successivamente, organizzate il vostro processo di scrittura con un elenco di attività da svolgere.

L'intelligenza artificiale di ClickUp assistente di scrittura può aiutarvi a trasformare le vostre idee in una storia coesa. Quindi, utilizzate l'e-mail integrata e gli strumenti di editing collaborativo di ClickUp per ottenere l'approvazione finale del cliente.

Un grande caso di studio si impone nel regno dell'efficacia strumenti di marketing aziendale . Lasciate che ClickUp sia il vento sotto le sue ali. Scarica questo modello

6. Modello di progetto di studio di caso ClickUp

Modello di progettazione di un caso di studio ClickUp

Sfruttate la potenza di narrazioni avvincenti con Modello di progettazione di casi di studio di ClickUp è stato pensato per le aziende che desiderano raccontare storie di successo: un caso di studio ben realizzato non solo condivide i successi ottenuti, ma rafforza anche la credibilità del vostro marchio.

Con questo modello, potete:

Dimostrare i problemi incontrati dal cliente e il modo in cui la vostra offerta è emersa come soluzione proposta

Mostrare risultati tangibili, affermando la validità del vostro prodotto/servizio ai potenziali clienti

Assicurare una presentazione organizzata e standardizzataprocesso aziendalegarantire un design e una presentazione coerenti con il marchio in tutti i casi di studio

Risparmiare tempo prezioso con processi di ricerca, progettazione e pubblicazione semplificati

Utilizzate questo modello per tenere traccia dell'avanzamento del vostro caso di studio, per gestire e visualizzare senza problemi i dati che informeranno il caso di studio e per incorporare le funzionalità di gestione dei progetti di ClickUp, come le sottoattività annidate, gli incarichi multipli e l'etichettatura delle priorità, per rendere la creazione del caso di studio un gioco da ragazzi.

Questo modello offre spazio per definire l'obiettivo del caso di studio, scegliere e descrivere l'argomento, raccogliere tutti i dati in una Table View, redigere la narrazione in ClickUp Docs e infine creare un elenco di attività per il marketing e la promozione del caso di studio. A modello di piano di comunicazione può essere uno strumento utile anche per questa fase.

Con l'innovativo modello di design di ClickUp, la creazione di casi di studio d'impatto diventa un'attività organizzata ed efficiente, che migliora la capacità narrativa del vostro marchio. Scarica questo modello

7. Modello di piano di progetto di analisi aziendale ClickUp

Modello di piano di progetto di analisi aziendale ClickUp

L'avvio di un progetto di analisi aziendale richiede una pianificazione meticolosa, utilizzo delle risorse e obiettivi chiari. ClickUp Modello di piano di progetto di analisi aziendale è una soluzione su misura per affrontare queste complessità senza problemi.

Questo modello fa al caso vostro se avete bisogno di:

Realizzare un piano di analisi aziendale su misura che sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione

Eseguire una valutazione dei rischi e creare strategie di mitigazione

Adattarsi senza problemi a scenari mutevoli e garantire una consegna tempestiva del progetto

Equipaggiate il vostro team di progetto per approfondire le sfumature del business, assicurando una comprensione olistica dei prodotti, della clientela e delle sfaccettature operative

Il modello di piano di progetto di ClickUp Business Analysis vi consente di definire l'ambito e gli obiettivi del vostro piano, di identificare il personale chiave e i suoi ruoli, di costruire un piano d'azione e di assegnare le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi nei tempi e nei costi previsti.

Utilizzate ClickUp per riunire il vostro team e assegnare i ruoli. È possibile documentare i materiali da consegnare in ClickUp Docs lungo il percorso e contrassegnare le tappe significative con ClickUp Tasks.

Con il modello di ClickUp, la pianificazione del progetto di analisi aziendale è semplificata e potenziata per ottenere risultati ottimali. Scarica questo modello

8. Modello di piano di sviluppo aziendale ClickUp

Modello di piano di sviluppo aziendale ClickUp

Realizzare un solido business plan è la pietra miliare del successo imprenditoriale. Con una miriade di compiti da gestire e di obiettivi da raggiungere, diventa indispensabile uno strumento snello. Questo strumento è Modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp -il vostro compagno ideale per tracciare una traiettoria di successo.

Con questo modello, potete fissare obiettivi precisi e raggiungibili e monitorare i vostri progressi verso il loro raggiungimento. Documentate i piani chiari per soddisfare le vostre aspirazioni aziendali, ma utilizzate il modello di ClickUp strumenti collaborativi di ClickUp per modificare e iterare questi piani durante il percorso.

Il bello di questo modello è che assicura che tutti gli stakeholder siano sincronizzati e allineati, perché avete definito i passi da compiere per utilizzare le risorse in modo efficace.

Con il modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp, tracciate la rotta verso un successo imprenditoriale senza precedenti! Scarica questo modello

9. Modello di caso aziendale in Powerpoint di SlideModel

Il modello gratuito di PowerPoint Business Case è un modello moderno preimpostato per la presentazione di vari aspetti dei casi aziendali

Elevate le vostre presentazioni aziendali con Modello di PowerPoint gratuito per casi aziendali di SlideModel . Pensato per i professionisti moderni, questo modello dinamico facilita un discorso esaustivo sulle nuove iniziative commerciali, delucidandone la rilevanza, gli obiettivi e i potenziali ritorni.

Questo modello è ideale per i consulenti, gli imprenditori in erba e le PMI che intendono presentare la descrizione del loro progetto o la strategia aziendale alle parti interessate o agli investitori.

Include una diapositiva titolo accattivante, diapositive per l'introduzione, l'esposizione del problema, la proposta di soluzione, i benefici, l'implementazione e i punti chiave. La grafica vettoriale a caratteri umani, accattivante e nitida, le icone infografiche versatili e il diagramma temporale ondulato per illustrare le tappe fondamentali, vi faranno divertire.

Il modello è completamente modificabile attraverso palette di colori, sfondi e font. L'adattabilità del modello ne garantisce la perfetta integrazione in diverse presentazioni.

Sebbene sia ottimizzato per PowerPoint, è possibile scaricare anche versioni adatte a Google Slides e Keynote.

Siete alla ricerca di un mezzo efficace per presentare il vostro caso aziendale? Il modello di SlideModel è a portata di clic. Per avere dei modelli alternativi, esplorate la collezione di modelli di PowerPoint per casi aziendali. Assicuratevi la vostra copia oggi stesso! Scarica questo modello

10. Modello di presentazione di un caso aziendale di 24slides

Questa diapositiva mostra una proposta di tempistica per l'implementazione dei cambiamenti delineati nel business case

Introdurre il Modello di presentazione di un caso aziendale di 24Slides -Un kit completo di strumenti per innovatori e visionari pronti a rivoluzionare la propria organizzazione. Ogni idea innovativa merita una presentazione solida che ne racchiuda l'essenza, sia dal punto di vista finanziario che tecnico.

Realizzato con precisione, questo modello offre una serie di diapositive strumentali, studiate su misura per articolare la vostra idea senza soluzione di continuità:

Definire chiaramente la vostra visione e gli obiettivi strategici che intendete raggiungere

Approfondite le potenziali sfide, assicurandovi che le parti interessate siano ben informate e preparate

Offrire una lucida timeline, individuando le tappe fondamentali e tracciando la traiettoria del progetto

Ogni diapositiva è stata progettata meticolosamente per favorire chiarezza, convinzione e comprensibilità. Con il modello 24Slides, avrete la possibilità di presentare una panoramica olistica della vostra idea, rafforzandone la fattibilità e il potenziale di attuazione.

Per coloro che si impegnano a creare valore e a promuovere idee trasformative, questo modello di presentazione di un caso aziendale è il compagno ideale. Esprimete, chiarite ed eseguite la vostra visione con una finezza senza pari. Scaricate questo modello

Perché ClickUp si distingue nel panorama degli strumenti per il business

I modelli sono ottimi, ma se combinati con una piattaforma intuitiva che offre solide funzioni di gestione dei progetti? È una svolta epocale.

ClickUp non è solo una libreria di modelli aziendali versatili. È uno strumento completo progettato per semplificare i progetti, ottimizzare la comunicazione e migliorare la produttività.

Dall'impostazione dei flussi di lavoro alla collaborazione con il team in tempo reale, ClickUp integra perfettamente ogni aspetto della gestione dei progetti.

Che si tratti della stesura di un caso aziendale, della pianificazione di un progetto o della gestione delle attività quotidiane, ClickUp è il vostro punto di riferimento unico, che combina utilità ed efficienza senza pari. Entrate in ClickUp oggi stesso e sperimentate il futuro della gestione aziendale.