Guida alla formazione Agile (Corsi + Processi)

cercate una guida per la formazione Agile?

Quando si tratta di gestire un progetto Agile, è necessario imparare diverse cose:

Metodi Agile, concetti, ruoli, responsabilità... l'elenco è infinito!

Con la formazione agile!

In questo articolo scoprirete cos'è la formazione Agile e i suoi benefici chiave.

Parleremo anche di sette corsi di formazione e di come potete utilizzare la vostra formazione Agile per diventare un eccellente professionista del project management Agile nel 2022.

Iniziamo!

Cos'è la formazione Agile?

La formazione Agile insegna i concetti della metodologia Agile per aiutarvi a gestire nel modo giusto progetti e team Agile.

ma cos'è la metodologia Agile? Agile è un moderno metodo di project management che aiuta a suddividere un progetto di grandi dimensioni in fasi di sviluppo più piccole, note come sprints.

Con il metodo Agile, si sviluppa il prodotto in sprint, si riceve il feedback del cliente alla fine di ogni fase e si implementano le modifiche necessarie prima del rilascio del prodotto successivo.

il risultato?

Coinvolgendo attivamente i clienti nel processo di sviluppo del prodotto Processo di sviluppo agile , svilupperete un prodotto che si adatta perfettamente alle loro esigenze, facendoli ballare di gioia!

3 benefici chiave della formazione agile

Certo, il framework Agile è un moderno metodo di project management. Ma comporta anche una serie di nuovi concetti, ruoli e responsabilità.

Ecco perché è preferibile seguire un corso di formazione Agile.

Ecco solo alcuni dei vantaggi che si ottengono con un corso di formazione Agile:

1. Imparare i fondamenti

Un corso di formazione vi insegna i concetti fondamentali e approfonditi del metodo Agile.

Ma non è tutto!

La formazione Agile vi aiuta anche:

Comprendere come il processo Agile utilizzi il miglioramento continuo e i test regolari per sviluppare prodotti eccellenti

Condotta Cerimonie Agile senza intoppi, come le riunioni di piano e di retrospettiva

Imparare a implementare il feedback del cliente nell'approccio Agile

2. Facilitare la trasformazione Agile

Indipendentemente dalla portata della trasformazione, adattarsi ai nuovi cambiamenti non è facile.

Dopo tutto, apportare grandi cambiamenti agli elementi fondamentali di un'organizzazione è sempre una sfida.

ma questo significa che state cercando guai?

Una trasformazione Agile comporta tipicamente:

Analizzare la situazione attuale dell'organizzazione su tutti i front

Comprendere la visione e la missione della trasformazione

Impostazione delle regole di comunicazione per i membri del team

Creare piani di formazione per i dipendenti che non hanno familiarità con l'Agile

Poiché un corso di formazione Agile vi insegna questi aspetti, saprete come implementare correttamente la trasformazione Agile, contribuendo a semplificare l'esperienza di onboarding per voi e per la vostra organizzazione.

3. Ottenere una certificazione

Sebbene un corso di formazione serva a trasmettere le conoscenze e le competenze del framework Agile, esso offre di più.

Un corso di formazione Agile può anche aiutarvi a guadagnare il numero di crediti o di ore di contatto necessario per sostenere un esame di certificazione).

il vantaggio?

Ottenendo una certificazione, diventerete un professionista del project management Agile certificato. Questo aggiunge valore al vostro curriculum e vi aiuta a fare un passo avanti nel campo.

scopri le migliori certificazioni certificazioni per il project management agile e certificazioni di gestione del prodotto .

I 7 migliori corsi di formazione Agile nel 2022

la tua ricerca di un corso di formazione ti ha lasciato confuso?

non preoccuparti!

Ecco una ripartizione dettagliata di sette corsi di formazione per conoscere le vostre opzioni.

Per ogni corso di formazione Agile, metteremo in evidenza:

I domini coperti dal corso

Il Certificazione Agile che si può ottenere

Quale istituto di project management lo offre

Quanto costa

1. Formazione sui fondamenti di Agile

Questo corso di formazione Agile insegna i fondamenti della metodologia Agile. Si apprendono diversi framework Agile come Scrum , Kanban , Magro e XP (Extreme Programming) in dettaglio.

Il corso di formazione Agile Fundamentals copre:

Agile project management

Test agili

Principi e valori dell'Agile

Formazione accreditata per Agile Scrum master

Questo corso di formazione è disponibile in tre formati:

Dal vivo, con istruttore

Su richiesta

Una versione mista on-demand/con istruttore

Con il corso di formazione Agile Fundamentals dal vivo e on-demand, si guadagna:

17 unità di sviluppo professionale (PDU)

17 corsi di formazione professionale continua (CPE) NASBA

**Ma cosa sono le PDU e i CPE NASBA?

PDU : unità stabilita dal Project Management Institute per misurare lo sviluppo professionale di un individuo

: unità stabilita dal Project Management Institute per misurare lo sviluppo professionale di un individuo $$$a: unità di misura del numero di ore di partecipazione ai corsi per mantenere lo stato di certificazione. Un credito CPE NASBA (National Association of State Boards of Accountca) equivale a 50 minuti di formazione.

È possibile ottenere la certificazione

Certificazione ICAgile Certified Professional (ICP) del Consorzio Internazionale per Agile

Non è previsto un esame specifico per ottenere questa certificazione.

si'

Da fare è completare un corso accreditato ICAgile. Una volta completato con successo, riceverete un invito a richiedere la vostra certificazione.

Offerto da

Learning Tree International

Prezzi del corso

Per l'apprendimento misto: $1090/anno

Per corsi dal vivo con istruttore: $1795

Per la formazione premium: $2250/anno

2. Formazione certificata per Scrum Master

Il Certified Scrum Master Training è un corso di formazione dal vivo di 2 giorni, guidato da un istruttore (Certified Scrum Trainer). Insegna il framework Scrum, con particolare attenzione al monitoraggio delle attività, ai grafici di burndown e alle riunioni giornaliere di Scrum.

Con questo corso Scrum si ottiene anche un'iscrizione di 2 anni a Scrum Alliance.

Il corso di formazione per Certified Scrum Master comprende:

Fondamenti del framework Scrum

Valori e principi agili

I ruoli di Scrum

Riunioni di scrum

Artefatti Scrum

Seguire questo corso di formazione per Scrum master aiuta a guadagnare:

16 PDU

16 unità didattiche Scrum (SEU)

**Cos'è il SEU?

Completato un corso di formazione, un SEU è un credito che migliora le vostre conoscenze come praticanti Scrum.

La certificazione che si può ottenere

Maestro di Scrum certificato da Scrum Alliance

Per ottenere questa certificazione Scrum, è necessario frequentare l'intero corso di formazione Scrum master.

Dopo averlo completato, viene inviato via email un link per l'esame con 90 giorni di accesso. Si hanno 2 tentativi per cancellare questo esame di certificazione Agile, che contiene 50 domande a scelta multipla con un limite di tempo di 60 minuti.

Offerto da

Cprime

Prezzi del corso

$895

3. Formazione per la certificazione PMI-ACP

Insegna i principi e i metodi del framework Agile, coprendo Scrum, Extreme Programming e Lean. Il corso comprende materiali di preparazione all'esame, supporti didattici e domande di esercitazione.

Inoltre, si ottiene l'accesso per 6 mesi al portale di formazione online di Project Management Academy.

Il corso di formazione Agile Practitioner copre:

Fondamenti del metodo Agile

Pratiche agili per la stima dei progetti

Comunicazione e leadership agile

Contratti agili e principi di account

Questo corso di formazione per professionisti Agile è disponibile in quattro formati:

Aula virtuale dal vivo

Corso in aula con istruttore dal vivo

Video on-demand

In-house

Con il corso di formazione Agile Practitioner si ottengono 21 PDU.

La certificazione può essere ottenuta

Agile Certified Practitioner da parte del Project Management Institute

Per ottenere questa certificazione, è necessario superare un esame di certificazione Agile che contiene 120 domande a scelta multipla con un limite di tempo di 3 ore.

Offerto da

Accademia di project management

Prezzi del corso

Per la formazione in aula virtuale: $1195

Per i video on-demand: $995

4. Guidare SAFe 5.0 (Scaled Agile)

Il corso di formazione Leading Scaled Agile Framework è una sessione di 2-3 giorni che insegna a scalare i principi Agile adottando pratiche di Lean thinking e tecniche di Product Development Flow.

Questo corso di formazione copre:

Struttura Agile Scalare introduzione

Pensiero snello

Sviluppo agile

Trasformazione agile

Scaled Agile Framework a livello di team

Il corso di formazione Leading Scaled Agile è disponibile in due formati:

2 giorni in aula dal vivo

3 giorni in aula virtuale

Certificazione che si può ottenere

Certificazione SAFe 4 Agilist di Scaled Agile

Per ottenere questa certificazione, è necessario superare un esame di certificazione Agile con 45 domande e un limite di tempo di 90 minuti.

Offerto da

Conoscenza globale

prezzi del corso ####

Per l'aula virtuale dal vivo: $995

Per l'aula dal vivo: $995

5. Fondazione Agile e Scrum

È un corso di formazione Agile e Scrum di 2 giorni che copre i fondamenti dei principi Agile e del framework Scrum.

Questo corso di formazione Scrum copre:

Il modo di pensare Agile

Pratiche di Scrum

Eventi di Scrum

L'importanza del backlog

Definizione di Da fare

Il corso di formazione Agile e Scrum è disponibile in due formati:

In aula dal vivo

Aula virtuale dal vivo

Certificazione che puoi ottenere

Certificazione Agile Scrum Foundation di EXIN

Per ottenere questa certificazione Agile, è necessario superare un esame che contiene 40 domande a risposta multipla entro un limite di tempo di 1 ora.

Offerto da

Conoscenza globale

Prezzi del corso

Per il corso in aula virtuale: $1595

6. Formazione certificata sul titolare del prodotto Scrum

Si tratta di un corso di formazione di 2 giorni che affronta il ruolo del titolare di un prodotto in un'azienda Team Scrum .

Potrete partecipare a esercizi e tecniche di formazione, discussioni approfondite e casi di studio. Questo corso di certificazione Scrum è tenuto da un trainer certificato Scrum Alliance.

Il corso di formazione per titolare di prodotto Scrum certificato copre:

Fondamenti del ruolo di titolare del prodotto

Backlog di prodotto

Il mio lavoro con gli stakeholder

Comprensione di utenti e clienti

Questo corso di formazione è disponibile in due formati:

In diretta online

Corso dal vivo con istruttore

La partecipazione a questo corso di formazione per la certificazione Scrum consente di guadagnare:

16 PDU

16 SEU

certificazione #### che si può guadagnare

Titolare di prodotto Scrum certificato da Scrum Alliance

Non esiste un esame specifico per ottenere questa certificazione.

ma niente Slack!

Per ottenere la certificazione è necessario partecipare a entrambe le giornate di questo corso di formazione.

Offerto da

Cprime

Prezzi del corso

Per il corso online dal vivo: $895

Per il corso dal vivo con istruttore: $895

7. Workshop di coaching agile (ICP-ACC)

L'Agile Coaching Workshop è un corso di formazione di 2-3 giorni tenuto da un formatore Agile. Si occupa delle competenze di base del coaching di un Coach Agile .

Questo corso di formazione Agile copre:

Cos'è un coach Agile

Agile coach come facilitatore e mentore

Mentalità agile

Il team coach

Il workshop di Agile Coaching è disponibile in due formati:

sessione in aula di 3 giorni

4 giorni dal vivo online

La partecipazione a questo corso di formazione per la certificazione Agile consente di ottenere 21 PDU PMI.

La certificazione si può guadagnare

Professionista certificato ICAgile in Agile Coaching (ICP-ACC) dal Consorzio Internazionale Agile

Non è previsto un esame di certificazione specifico per ottenere questa certificazione. Una volta completato con successo questo corso accreditato da ICAgile, si otterrà la certificazione.

Offerto da

ASPE

Prezzi del corso

Per la registrazione individuale in aula: $1595

Per la registrazione di gruppo in aula: $1495

Per il corso online dal vivo: $1595

Come utilizzare la formazione Agile

Avete completato il vostro corso di formazione e avete anche ottenuto una certificazione.

da fare con queste conoscenze e competenze per il project management?

Semplice: Con strumenti di project management!

Gli strumenti di project management aiutano a gestire le attività Agile e a collaborare con i team in modo efficace.

ClickUp è l'unico strumento di project management di cui avete bisogno per mettere a frutto la vostra formazione Agile!

**Ma cos'è ClickUp?

ClickUp è il lo strumento di project management con la più alta valutazione nel mondo.

Dal piano del progetto all'analisi del vostro team a distanza clickUp è l'unico strumento di cui avete bisogno!

Ecco come ClickUp porta l'agilità nel processo di adozione di Agile:

1. Visualizzazioni multiple per adattarsi alle diverse esigenze del progetto

A differenza di altri strumenti di project management, le Visualizzazioni multiple di ClickUp vi permettono di lavorare nel modo che preferite.

Che si tratti di Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming o di qualsiasi metodologia di progetto, ClickUp può facilmente adattarsi alle vostre esigenze.

Ecco una panoramica dettagliata di ciò che ClickUp vi offre:

A. Visualizzazioni delle attività necessarie

ClickUp offre due visualizzazioni delle attività necessarie per adattarsi al vostro processo Agile:

1. Vista Elenco La vista Elenco di ClickUp elenca le attività di ClickUp una dopo l'altra sotto forma di lista di controllo.

Man mano che si procede nel progetto Agile, è possibile affrontare ogni attività in sequenza e spuntarla una volta completata.

cosa c'è di più?

Potete anche organizzare le attività come volete!

2. Vista Bacheca Se si preferisce

Bacheche Kanban allora la Vista Bacheca di ClickUp è perfetta per voi.

Potete visualizzare rapidamente lo stato del vostro progetto Agile e trascinare le attività in base alle vostre esigenze!

B. Vista Riquadro vi siete mai appisolati durante le riunioni di revisione?

Non più!

La Vista Riquadro di ClickUp fornisce una panoramica delle attività e dei progetti del team. È possibile visualizzare facilmente chi sta lavorando su cosa, senza dover partecipare a interminabili riunioni.

Un responsabile di prodotto o un Maestro di mischia può visualizzare rapidamente:

Su quali attività i membri del loro team Scrum stanno lavorando al momento

Cosa è stato completato fino a quel momento

Chi ha troppe attività

La vista Carico di lavoro aiuta anche a identificare se un membro del team ha un carico di lavoro eccessivo. È possibile riassegnare facilmente le attività per evitare che i dipendenti burnout .

C. Visualizzazione del calendario Con la Visualizzazione calendario di ClickUp, è possibile tenere facilmente traccia dei propri impegni.

È il modo più rapido per pianificare e gestire i programmi dei progetti Agile senza perdere nessuna attività.

È anche possibile attivare/disattivare la visualizzazione del Calendario tra:

Giorni : visualizzare tutte le attività di un qualsiasi giorno selezionato

: visualizzare tutte le attività di un qualsiasi giorno selezionato 4-Giorni : per visualizzare la pianificazione delle attività per quattro giorni

: per visualizzare la pianificazione delle attività per quattro giorni Settimana : visualizza le attività programmate per un'intera settimana

: visualizza le attività programmate per un'intera settimana Mensile: visualizza le attività per l'intero mese

D. Modo Me volete visualizzare solo i lavori che vi sono stati assegnati?

Utilizzate la Modalità Me! di ClickUp

In questo modo potrete concentrarvi meglio sulle vostre attività ed evitare di essere distratti dal carico di lavoro degli altri membri del team Scrum.

Inoltre, è possibile personalizzare facilmente gli elementi che si desidera visualizzare nella modalità Me: è sufficiente selezionare gli attributi in base alle proprie esigenze.

2. Elenchi Sprint per tenere traccia dello stato dello sprint

Gli Elenchi Sprint di ClickUp vi aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del ciclo di sprint, suddividendolo in piccole attività. È possibile spuntare rapidamente ogni voce della lista di controllo man mano che si procede nel ciclo di sprint.

È anche possibile aggiungere punti Scrum agli elenchi di sprint di ClickUp per stimare la durata stimata del completamento dell'elemento del backlog del prodotto.

Inoltre, è possibile utilizzare gli elenchi di sprint e le liste di controllo di ClickUp strumenti retrospettivi per rivedere lo stato durante gli eventi di Scrum come il piano di sprint, la revisione di sprint, la retrospettiva di sprint o le riunioni giornaliere di Scrum.

3. Automazioni del flusso di lavoro per automatizzare attività ricorrenti

perdere tempo con attività ricorrenti?

Non più!

ClickUp offre tonnellate di automazioni del flusso di lavoro nell'area di lavoro, facendovi risparmiare molto tempo e permettendovi di concentrarvi sulle attività essenziali. Potete utilizzarle per automatizzare facilmente le attività ripetitive e velocizzare le cose.

La struttura dell'automazione del flusso di lavoro di ClickUp è la seguente:

quando un trigger viene avviata, e un condizione è soddisfatta, una specifica azione viene eseguita automaticamente

Per un product manager, un flusso di lavoro di automazione potrebbe essere:

Per assicurarsi che il progetto sia completato in tempo, potrebbe impostare una promemoria per avvisare il suo team.

Qui:

Trigger: approssimazione della data di scadenza

Condizione: il membro del team specificato è l'assegnatario

Azione: inviare un commento "Qual è lo stato del progetto?"

che altro?

ClickUp offre oltre 50 Automazioni predefinite, ma è anche possibile creare Automazioni personalizzate.

Alcune di queste Automazioni preimpostate sono:

Pubblicare un commento quando tutte le attività secondarie di un'attività sono contrassegnate come chiuse

Assegnare automaticamente nuove attività a membri specifici del team

Aggiungere un tag o spostare un'attività in un elenco quando la priorità cambia

Spostare un'attività in un elenco particolare quando l'elenco degli osservatori viene riassegnato

Applicare unmodello agile quando lo stato di un'attività cambia

Per altre Automazioni, fare clic su qui .

4. Agile Dashboard per una panoramica visiva dei progetti

con più team e progetti, Da fare per tenerli tutti sotto controllo?

Utilizzando le Dashboard di ClickUp!

Le dashboard forniscono una panoramica di alto livello dei progetti Agile.

Potete aggiungere i vostri Elenchi di Sprint e le attività a queste dashboard per vedere rapidamente lo stato di avanzamento dei progetti.

Ecco un'occhiata più da vicino ai vari grafici che si possono usare:

Grafici della velocità : determinare rapidamente la velocità di completamento delle attività

Grafici di burnup : evidenziano le attività che sono state completate

Grafici di burndown : visualizzano le prestazioni del team rispetto a una linea di traguardo

Grafici di flusso cumulativo : visualizzano e monitorano lo stato di avanzamento del progetto nel tempo

5. Stati personalizzati delle attività per le diverse fasi del progetto

La maggior parte degli strumenti di project management viene fornita con una serie di stati predefiniti che potrebbero non essere rilevanti per tutti i progetti.

voglio dire, non tutti i progetti sono uguali, giusto?

uno stato come "Testing" sarebbe utile per lo sviluppo di software, ma non tanto per i progetti editoriali

Con ClickUp, non siete bloccati da stati che non riflettono accuratamente le fasi del progetto.

Vi permette di personalizzarli facilmente in base alle diverse esigenze.

Potete usare "Modifica", "Idee di contenuto", "Controllo qualità", "Negoziazione": tutto dipende da voi!

Ma questo non è tutto ciò che ClickUp offre funzionalità/funzione !

Questo potente Strumento Agile offre anche altre funzionalità/funzione, come:

Priorità : aiutano i membri del team a sapere quali attività devono essere affrontate per prime

Blocco note : un blocco note virtuale per annotare rapidamente le cose da fare

Pulse : per vedere il livello di attività del team Scrum durante il giorno

Dipendenze : assicurarsi che i membri del team svolgano le attività nel giusto ordine

Profili : conoscere le attività di tutti i membri del team Agile

Monitoraggio nativo del tempo : monitoraggio del tempo impiegato dalle attività e dai progetti Agile

Rilevamento della collaborazione : sapere quando gli altri stanno lavorando alla vostra stessa attività

Reportistica del team : analizzate le prestazioni del vostro team Scrum o Agile con reportistica in tempo reale

App mobili : gestite i progetti in movimento dalle potenti app di ClickUp per iOS e Android

Conclusione

Se da un lato un corso di formazione Agile insegna vari concetti Agile, dall'altro può aiutare a ottenere una certificazione Agile.

Tuttavia, la scelta di un corso di formazione non deve essere così impegnativa come la scelta della prossima serie Netflix da guardare.

Basta scorrere i corsi di formazione che abbiamo elencato qui per scegliere il corso di formazione Agile più adatto alle proprie esigenze.

E dato che avere il software Agile giusto è essenziale per implementare la formazione, perché non iscriversi oggi stesso a ClickUp ?

Ha tutte le funzionalità/funzione per aiutare i professionisti a gestire in modo efficiente i loro progetti in un ambiente Ambiente agile !