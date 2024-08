15 esempi di video di formazione: Best practice per uno sviluppo dei dipendenti di grande impatto

La formazione aziendale vi fa ancora pensare a sale conferenze soffocanti e interminabili diapositive in PowerPoint?

Sarete sorpresi di sapere quanto è cambiato.

Video di formazione intelligenti, interattivi e, osiamo dire, divertenti stanno ridefinendo l'apprendimento e lo sviluppo ovunque, dalle catene di hamburger alle società di brokeraggio. Questi video sono più che semplici supporti visivi per materiale noioso; stanno diventando potenti catalizzatori per la crescita e la fidelizzazione dei dipendenti.

Un video di formazione è una risorsa educativa progettata per aumentare le competenze e le prestazioni dei dipendenti. Sono disponibili in vari formati, da semplici tutorial a coinvolgenti moduli interattivi, tutti finalizzati al raggiungimento di specifici risultati di apprendimento.

In effetti, secondo Forbes gli spettatori conservano il 95% di un messaggio in formato video, rispetto al 10% di quando lo leggono. Sì, avete letto bene: il 95%!

Dopotutto, questi video suddividono informazioni complesse in segmenti gestibili e facili da digerire, spesso arricchiti da immagini convincenti o da un tocco di umorismo. E non si tratta solo di rendere divertente l'apprendimento. Questi video hanno anche un senso economico.

Le organizzazioni possono ridurre significativamente i costi di formazione passando all'apprendimento basato sui video, eliminando la necessità di materiali di formazione fisici, costi per i formatori, spese di viaggio e costi per le sedi.

Quindi, la prossima volta che si pianifica una "sessione di formazione obbligatoria", perché non ricorrere ai video di formazione?

Perché i video di formazione sono efficaci?

I video di formazione sono i più silenziosi nel campo della tecnologia educativa.

Mentre le moderne piattaforme come i sistemi di gestione dell'apprendimento e le app gamificate conquistano le prime pagine dei giornali, i video formativi fanno il loro lavoro in background, aumentando costantemente la ritenzione delle conoscenze.

Ecco la semplice verità: gli esseri umani imparano visivamente. La narrazione visiva è un modo fondamentale di comunicare e imparare fin dall'antichità.

I video di formazione sfruttano la nostra preferenza per le storie, convertendo informazioni aride e complesse in contenuti visivi coinvolgenti, spesso completati da voci fuori campo e musiche diverse. Rendono i processi intricati facili da capire attraverso animazioni chiare e trasformano idee astratte - che richiederebbero centinaia di pagine di testo per essere spiegate - in immagini concrete.

Gli studi hanno dimostrato che il nostro cervello elabora le informazioni visive 60.000 volte più velocemente del testo . Quindi, mentre un PowerPoint dettagliato potrebbe faticare a mantenere l'attenzione, un video di formazione ben progettato la cattura e la mantiene.

Inoltre, i video di formazione permettono di la creazione di capacità e migliorare l'efficacia della comunicazione, entrambi elementi cruciali per un programma di formazione dall'esito positivo, in particolare formazione agile .

Tipi di video di formazione

I video di formazione sono disponibili in vari formati, ciascuno dei quali è adatto a diversi oggetti di apprendimento e alle esigenze del pubblico.

La comprensione di questi tipi di video può aiutarvi a scegliere lo stile giusto per i vostri obiettivi di formazione.

Video tutorial

Questi video di formazione forniscono dimostrazioni passo-passo per insegnare abilità o attività specifiche.

Che si tratti di l'inserimento di un nuovo dipendente o l'apprendimento di un nuovo strumento software o la padronanza di un'abilità pratica, i video tutorial guidano gli spettatori attraverso ogni passaggio del processo, assicurando che possano seguire il proprio ritmo.

Video di formazione animati

Quando è necessario spiegare concetti complessi che potrebbero essere troppo secchi o intricati per i formati video tradizionali, i video animati possono essere un vero e proprio salvavita.

Utilizzano immagini coinvolgenti e animazioni dinamiche per dare vita ai concetti, rendendo accessibile e interessante materiale astratto o impegnativo.

Questo tipo di video è particolarmente efficace per gli argomenti che beneficiano di aiuti visivi, come i processi scientifici o la visualizzazione dei dati.

Video registrati su schermo o screencast

Diversi strumenti gratuiti per la registrazione dello schermo sono ideali per la formazione sul software o per qualsiasi applicazione che richieda una dimostrazione visiva di un prodotto digitale.

**I video di screencast catturano direttamente lo schermo, spesso accompagnati da spiegazioni vocali, per fornire una guida chiara e concisa alle applicazioni software

Questa visualizzazione diretta permette ai discenti di vedere esattamente ciò che devono fare, migliorando l'usabilità della formazione.

Video di ruolo

Simulando scenari reali, i video di ruolo aiutano i dipendenti a capire e a mettere in pratica le risposte e i comportamenti appropriati in varie situazioni.

Questi video sono particolarmente utili per la formazione sulle soft skills, come il servizio clienti, le tattiche commerciali o le competenze di leadership, dove le dinamiche interpersonali sono fondamentali.

Micro video

Questi video brevi e mirati durano in genere solo pochi minuti e coprono un singolo argomento o attività.

I micro video sono perfetti per i discenti che hanno bisogno di risposte rapide o di un aggiornamento su punti specifici. Consentono ai discenti di consumare la formazione in piccole porzioni gestibili.

Elementi di video formativi efficaci

L'esito positivo dei video di formazione dipende dalla loro progettazione ed esecuzione. Ecco alcuni elementi chiave da considerare in un video di formazione efficace:

1. Mantenere la concisione e la chiarezza

Con i limiti di attenzione, è fondamentale mantenere i messaggi chiari e brevi per mantenere il coinvolgimento degli spettatori.

I video concisi garantiscono una comunicazione efficace delle informazioni essenziali senza sopraffare il pubblico.

2. Rendere l'apprendimento un'esperienza attiva

Funzionalità/funzione interattive come quiz e scenari decisionali possono trasformare la visualizzazione passiva in un'esperienza di apprendimento coinvolgente.

Questi elementi aiutano ad approfondire la comprensione e a migliorare la ritenzione, consentendo agli studenti di applicare le conoscenze in tempo reale.

3. Migliorare la chiarezza con il multimediale

Immagini e audio di alta qualità sono essenziali non solo per l'estetica, ma anche per la chiarezza.

Aiutano a semplificare informazioni complesse e a mantenere l'interesse dello spettatore, creando un'esperienza di apprendimento video più coinvolgente.

4. Garantire l'accessibilità

Funzionalità/funzione di accessibilità come i sottotitoli e una narrazione chiara garantiscono che tutti i dipendenti, indipendentemente dalle loro capacità, possano beneficiare della formazione.

Anche la compatibilità dei video con i dispositivi mobili amplia l'accessibilità, consentendo l'apprendimento in movimento.

5. Andare oltre il video con i materiali di supporto

Fornire risorse aggiuntive come PDF o collegamenti a contenuti correlati sul vostro sito web software di formazione può rafforzare l'apprendimento.

Questi materiali consentono agli studenti di approfondire gli argomenti al proprio ritmo e di applicare le conoscenze in modo pratico.

15 esempi di video di formazione

Andiamo al sodo e vediamo alcuni video di formazione in azione! Ecco 15 esempi di video di formazione aziendale:

1. Video di ClickUp: Introduzione a ClickUp Clip

Questo video di ClickUp mostra la potenza della sua funzionalità/funzione Clip, una svolta per i professionisti L&D che cercano di creare contenuti formativi aziendali e didattici facilmente digeribili e coinvolgenti.

Ecco alcuni motivi per cui questo potrebbe essere un buon format per i video di formazione:

La durata del video è di soli 35 secondi, il che garantisce di mantenere l'attenzione del discente e di trasmettere in anticipo i dettagli più importanti

L'uso di analogie nel video rende il tutto più relazionabile

Mostrare il walkthrough del prodotto migliora l'usabilità della formazione

Cosa distingue ClickUp Clip?

Registrazione e condivisione di brevi video con ClickUp Clip

Il vantaggio di ClickUp Clip sta nella sua semplicità e accessibilità.

A differenza dei tradizionali software di modifica video, Clip consente a chiunque di registrare brevi video esplicativi (come uno screencast) direttamente all'interno della piattaforma ClickUp.

Non sono necessarie sofisticate suite di modifica! Questo permette agli autori di L&D e di di motivare il team a creare moduli di formazione rapida su funzionalità, processi o passaggi specifici per la risoluzione dei problemi.

Come possono i team L&D sfruttare ClickUp Clip?

ClickUp Clip consente ai team L&D di creare moduli di formazione video brevi e coinvolgenti che soddisfano la preferenza del discente moderno per informazioni facilmente digeribili.

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzione chiave che rendono ClickUp Clip uno strumento prezioso per i professionisti L&D:

Creare nelle conversazioni: Registrate facilmente un Clip direttamente all'interno di qualsiasi conversazione ClickUp, incoraggiando una comunicazione e una collaborazione chiare. Non solo: è possibile fare clic su qualsiasi parte di un ClickUp Clip per lasciare un commento e avviare una discussione. ClickUp visualizza una Sequenza di tutti i commenti fatti sul video, consentendo di rivedere qualsiasi segmento con un solo clic

Commentare e iniziare una conversazione con un semplice clic su ClickUp Clip

Trascrivi con IA:ClickUp Brain-l'assistente IA integrato in ClickUp, trascrive automaticamente ogni Clip, compresi i timestamp e gli snippet, facilitando la ricerca di informazioni specifiche. Le trascrizioni delle Clip vengono anche indicizzate da ClickUp Brain, consentendo di cercare contenuti specifici all'interno della Libreria di Clip

Trascrivi ogni Clip di ClickUp con ClickUp Brain

Condivisione in un clic: Incorpora il tuo Clip direttamente inAttività di ClickUp oDocumenti ClickUp, condividerlo con un collegato pubblico o scaricare il file del video per una distribuzione più ampia

Incorpora il tuo Clip direttamente inAttività di ClickUp oDocumenti ClickUp, condividerlo con un collegato pubblico o scaricare il file del video per una distribuzione più ampia Trasformate qualsiasi Clip in un'attività: Convertite qualsiasi Clip in un'attività di ClickUp, assegnando i titolari e agendo sulle idee condivise nel video. Incorporate qualsiasi Clip nella descrizione di un'attività, assegnate i membri del team e trasferite senza problemi l'attività in qualsiasi Elenco, Cartella o Spazio in cui il vostro lavoro è già in corso

Incorpora un qualsiasi ClickUp Clip nella descrizione di un'attività e aggiunge assegnatari

Gestione di tutto in Hub Clip: Hub Clip aiuta a tenere tutto in ordine. Ogni Clip registrata, sia in un commento, in un'attività o in un documento di ClickUp, viene automaticamente salvata in Hub Clip per essere consultata in seguito. Qui è possibile cercare, ordinare e gestire le Clip in qualsiasi modo, in modo da non perdere mai una Clip creata

Gestite tutto in un unico posto con ClickUp Hub Clip

2. Video di HubSpot: Il traguardo degli annunci di Facebook

HubSpot Academy fornisce video completi di formazione sul marketing digitale.

Questo video sul Facebook Ads Targeting affronta un argomento complesso: raggiungere il pubblico giusto con i propri annunci. Ma invece di sommergere gli spettatori con il gergo, suddivide le cose in passaggi chiari.

Ecco alcuni motivi per cui questo potrebbe essere un buon format di video di formazione:

Suddivide argomenti complessi in passaggi di facile comprensione

Utilizza immagini come screenshot per illustrare i concetti

Il video è abbastanza lungo da coprire l'argomento, ma non troppo da far perdere interesse agli spettatori

3. Video di Canva: Come Expedia Group ha risparmiato 120 ore di progettazione a settimana con Canva

Qui, un dipendente di Expedia Group spiega come Canva abbia portato benefici alla loro azienda. Questo tipo di video di formazione è una testimonianza del cliente.

Fornisce un esempio reale di come un prodotto possa essere utilizzato con esito positivo. Se questo video viene utilizzato nei team di onboarding per il successo dei clienti, può aiutare i dipendenti a vedere l'impatto positivo del prodotto e a capire come potrebbe essere utile ad altre aziende simili.

Ecco alcuni motivi per cui questo potrebbe essere un buon format di video di formazione:

Quando i discenti vedono l'esperienza di una persona reale, sono più propensi a credere all'efficacia del prodotto

Le testimonianze mettono in evidenza i vantaggi specifici che il prodotto/servizio fornisce, mostrando la sua proposta di valore in un modo relazionale

Le storie sono naturalmente coinvolgenti e rendono le testimonianze più memorabili rispetto ai tradizionali video di formazione sui prodotti

4. Video di Google Analytics: Eventi chiave e conversioni in Google Analytics

Questo video esplicativo sull'aggiornamento del software illustra un aggiornamento di Google Analytics, spiegando i cambiamenti e le ragioni che li hanno determinati.

Questo format potrebbe essere un buon video di formazione perché dedica del tempo a spiegare il contesto fondamentale dell'aggiornamento.

I motivi per cui questo format di video di formazione funziona:

Suddivide l'aggiornamento in passaggi chiari e spiega il motivo del cambiamento

L'uso di sovrapposizioni di testo e di semplici animazioni aiuta a illustrare i cambiamenti tra la vecchia e la nuova terminologia

L'istruttore evita elementi di conversazione non necessari e si concentra sulla trasmissione delle informazioni chiave

5. Video di Adobe Creative Cloud: Principi della teoria del colore

In questo video, il provider fornisce un background storico sulla teoria del colore, spiega i concetti di colori primari, secondari e terziari e discute gli attributi dei colori come tonalità, saturazione e valore.

Questo format di video di formazione offre diversi vantaggi:

Fornisce una panoramica completa di un argomento in modo strutturato

I concetti sono spiegati da una persona credibile e autorevole, il fondatore di Blok Design, uno studio di progettazione grafica pluripremiato

Utilizza immagini per aiutare gli spettatori a comprendere i concetti discussi

6. Video di Analyst Academy: I 5 clidi di Ccnsulting più popolari (e come costruirli)

Si tratta di un video di formazione sulla progettazione di diapositive PowerPoint rivolto specificamente ai consulenti.

L'oratore sostiene che i consulenti utilizzano ripetutamente cinque layout principali per le diapositive.

Insegnando agli spettatori come costruire queste cinque diapositive, mira a far risparmiare loro tempo e a migliorare le loro presentazioni.

Ecco i principali vantaggi dell'utilizzo di questo format video di formazione:

Adatta le informazioni e gli esempi direttamente alle esigenze del target (i consulenti)

Suddivide il processo di creazione in passaggi facili da seguire

Dimostra l'uso pratico dei modelli con esempi reali

7. Video di Gong: Gestione degli oggetti-7 passaggi per superare qualsiasi obiezione in ambito commerciale

Se volete educare i professionisti del settore commerciale a gestire con competenza gli oggetti, questo potrebbe essere utile come video di formazione completo.

Guida gli spettatori attraverso i sette passaggi del processo commerciale B2B di Gong con una presentazione chiara e strutturata.

Alcuni dei motivi per scegliere questo format di video di formazione sono:

Fornisce una presentazione che i provider possono scaricare e utilizzare come strumento di riferimento durante le chiamate commerciali reali

Il video utilizza efficacemente scenari di vita reale per dimostrare le soluzioni, rendendo il contenuto più pratico e fruibile

Suddivide il concetto in passaggi o sezioni distinte, consentendo al discente di comprendere le sfumature più profonde

8. Video di Xenium HR: Come dare un feedback costruttivo

Questo video è un gioco di ruolo su come dare un feedback costruttivo feedback ai dipendenti . Nel video, Brandon si presenta alla scrivania del suo collega per lamentarsi di non sentirsi supportato da quest'ultimo.

La collega spiega il suo punto di vista e suggerisce come migliorare la comunicazione in futuro.

Ecco perché questo format di formazione potrebbe essere ideale:

Simula una situazione reale che i dipendenti potrebbero incontrare, permettendo loro di capire come gestirla in modo efficace

Il video mette in evidenza gli approcci comunicativi positivi e negativi, offrendo agli spettatori spunti di riflessione cancellati

Gli spettatori possono vedere la situazione da entrambi i lati, aiutandoli a capire i diversi punti di vista e le potenziali risposte

9. Video di Nvidia: Potare i modelli di IA per ottenere le massime prestazioni

Questo video animato illustra un nuovo metodo per l'addestramento di modelli per veicoli autonomi chiamato Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Il video sostiene che questo metodo è adatto all'addestramento dei video perché è efficiente e accurato.

Questo format è efficace perché fornisce ai provider una forte comprensione del problema, della soluzione e dei suoi vantaggi.

Ecco altri motivi per scegliere questo format per i video di formazione aziendale:

Il video inizia spiegando il problema e poi approfondisce il modo in cui il nuovo metodo può risolverlo, fornendo ai discenti un contesto più ampio sulla necessità della soluzione

Animazioni e altre illustrazioni visive dei concetti aiutano gli spettatori a comprendere meglio i materiali

Il video si concentra su applicazioni pratiche e reali

10. Video di McDonald's: Come si prepara un hamburger da McDonald's

Impostazione di come mantenere l'apprendimento semplice e pratico, questo video utilizza esempi di vita reale per mostrare ai nuovi dipendenti ogni passaggio nella preparazione di un hamburger di McDonald's.

Ecco perché questo format è adatto alla formazione:

Il video suddivide il processo in un flusso di passaggi, a vantaggio di chi è alle prime armi con l'attività

Il video ripete informazioni chiave, come i nomi delle parti del panino (corona e tallone). Questa ripetizione può aiutare i discenti a memorizzare i dettagli importanti

Il video si concentra sulla tecnica corretta. Questo può aiutare i discenti a evitare errori e a garantire risultati coerenti e di qualità

11. Video di ReachOut Australia: Bullismo sul posto di lavoro

Affrontare il mobbing sul posto di lavoro è un argomento difficile. Nonostante la complessità dell'argomento, il video di formazione animato lo semplifica in modo efficace. Utilizza elementi grafici e voci fuori campo per fornire istruzioni chiare e di facile comprensione. Questo approccio garantisce che gli spettatori possano seguire facilmente il contenuto.

Prendete in considerazione questo format di video di formazione per questi motivi:

L'uso di umorismo e drammatizzazione può aiutare a mantenere gli spettatori coinvolti nel materiale

Il video utilizza esempi chiari e relativi di comportamenti di bullismo sia evidenti che subdoli

Il video offre chiari passaggi successivi e risorse, incoraggiando gli spettatori a cercare aiuto se necessario

12. Video di SafetyCulture: Buone pratiche di fabbricazione (GMP) per la sicurezza alimentare

Questo video è un esempio del potere di una buona sceneggiatura! Invece di dipendere da colori vivaci e immagini elaborate, questo video di formazione opta per uno stile pulito e diretto, che aiuta gli spettatori a concentrarsi sulla voce fuori campo.

L'enfasi sulla sceneggiatura assicura che il messaggio rimanga centrale, mentre le immagini svolgono un ruolo di supporto per migliorare la comunicazione.

Ecco perché questo format è perfetto per i video di formazione:

Il video mantiene le informazioni brevi e al punto, massimizzando l'attenzione dello spettatore e la conservazione delle conoscenze

La presentazione di scenari reali aiuta gli spettatori a capire come il processo si applichi alle situazioni quotidiane

Suddividendo le linee guida in parti più piccole e digeribili, il video facilita l'elaborazione e la memorizzazione delle informazioni

13. Video di Burger King: Cani alla griglia con Snoop Dogg

Questo è un video interattivo per i dipendenti di Burger King sulla preparazione del loro nuovo elemento del menu, i cani alla griglia.

Burger King arricchisce la formazione con la funzionalità/funzione di Snoop Dogg, che presenta il prodotto in modo vivace e coinvolgente.

Sfruttando il fascino della cultura pop di Snoop Dogg, si assicura che la formazione sia memorabile e risuoni con un ampio pubblico

Ecco perché questo format funziona:

L'utilizzo di una celebrità come Snoop Dogg può catturare l'attenzione e rendere la sessione di formazione più coinvolgente per i dipendenti

Il video utilizza slogan e rime accattivanti per aiutare i dipendenti a ricordare le informazioni chiave

Il video spiega chiaramente il nuovo elemento del menu e illustra in modo conciso come cucinare gli hot dog e quali sono i condimenti disponibili

14. Video di Ahref: Corso SEO completato per principianti

I video di formazione di Ahrefs sono un esempio di contenuto educativo efficace.

Combinano una produzione di alta qualità con approfondimenti didattici e dimostrazioni pratiche dei loro strumenti, rendendoli una risorsa inestimabile per chi cerca di migliorare le proprie competenze SEO. È chiaro perché questi video sono così apprezzati dalla comunità SEO.

Ecco alcuni motivi convincenti per prendere in considerazione questo format video di formazione:

Il video è suddiviso in moduli, il che rende facile per gli studenti navigare e trovare le informazioni che stanno cercando

Il video è visivamente accattivante e include screencast che aiutano a illustrare i concetti discussi

Il relatore coinvolge gli spettatori ponendo domande ed esercitazioni, migliorando la memorizzazione e l'applicazione pratica delle conoscenze

15. Video di Neil Patel: Come rendere il vostro podcast più popolare

I video di apprendimento di Neil Patel su YouTube sono un tesoro per i marketer in erba e per quelli esperti che vogliono migliorare le loro abilità nel marketing digitale.

In questo video, le sue presentazioni dirette e prive di fronzoli sono ricche di approfondimenti e strategie attuabili, rendendo accessibili e gestibili argomenti complessi.

Neil utilizza in modo efficace immagini ed esempi che mantengono l'utente coinvolto, assicurando che non si limiti a guardare passivamente, ma impari attivamente.

Ecco perché questo è un buon format per i video di formazione:

Neil condivide le lezioni pratiche di sette anni di podcasting, offrendo consigli preziosi e basati sui dati

Il video fornisce suggerimenti immediatamente applicabili per migliorare la visibilità e il coinvolgimento dei podcast

In meno di sei minuti, il video garantisce l'impegno dei discenti senza richiedere molto tempo

La combinazione di immagini con i punti chiave aiuta a rafforzare la ritenzione delle informazioni

Dopo aver visto i migliori esempi di video di formazione, vediamo come creare il vostro video didattico.

Passaggi per creare video di formazione

Ecco una guida semplice per creare un programma di formazione video che tenga impegnato il pubblico:

1. Iniziare con un piano solido

Proprio come non iniziereste una storia senza conoscerne il finale, non affrettate la produzione del vostro video di formazione aziendale. Cominciate a delineare i vostri oggetti. Chi è il vostro pubblico? Da cosa volete che imparino?

Questa visione chiara impedirà al video di trasformarsi in una trama confusa.

Inoltre, l'utilizzo di un modello di piano di formazione per i dipendenti può aiutarvi a fare un brainstorming, a delineare, a definire e a compilare le vostre strategie di formazione.

2. Creare una sceneggiatura chiara

Considerate la sceneggiatura come la spina dorsale del vostro video di formazione. Deve guidare gli spettatori in modo fluido attraverso il contenuto e deve essere libero da inutili fronzoli.

Considerate l'utilizzo di tecniche di narrazione. Intrecciare una narrazione nella sceneggiatura può rendere il contenuto più comprensibile e memorabile. Pensate di incorporare scenari reali o casi di studio.

Siate brevi, diretti e privi di gergo: la semplicità è la vostra migliore amica. Fate riferimento ad alcuni di ascensore esempi per imparare a condensare concetti complessi.

3. Concentrarsi sulla produttività di qualità

È il momento di concentrarsi sulle immagini e sul suono.

**Una scarsa illuminazione può distrarre e rendere difficile per gli spettatori seguire il filmato. Puntate su un'illuminazione uniforme e naturale, quando possibile

Privilegiare un audio chiaro. Questo aspetto non è negoziabile. Eliminate i rumori di fondo e assicuratevi che la vostra voce (o quella del narratore) sia nitida e facilmente comprensibile. Considerate l'utilizzo di un microfono di alta qualità

4. Modifica per l'impatto

Anche le scene meglio girate possono essere modificate. Utilizzate gli strumenti di modifica per eliminare i ritardi, migliorare le transizioni e sincronizzare le immagini con la narrazione. Questo passaggio permette di rendere il video un pacchetto elegante e professionale.

5. Distribuire con saggezza

Non limitatevi a conservare i vostri video di formazione. Scegliete la piattaforma di distribuzione più adatta al vostro pubblico.

Per la formazione interna: Utilizzate il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) della vostra azienda o create un canale video dedicato all'interno della vostra intranet

Utilizzate il sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) della vostra azienda o create un canale video dedicato all'interno della vostra intranet Per il pubblico esterno: Considerate piattaforme come YouTube, Vimeo o i social media, a seconda del vostro target demografico

Considerate piattaforme come YouTube, Vimeo o i social media, a seconda del vostro target demografico **Utilizzare parole chiave pertinenti e titoli cancellati per garantire che il pubblico di riferimento possa trovare facilmente il video di formazione

Suggerimento: rendete il vostro video facilmente accessibile! Fornite didascalie o trascrizioni per soddisfare i provider con problemi di udito o coloro che preferiscono imparare leggendo.

Creare video di formazione con ClickUp

I video di formazione hanno rivoluzionato l'apprendimento aziendale, trasformandolo in esperienze coinvolgenti ed efficaci.

Pianificando attentamente, assicurando un'alta qualità di produttività e distribuendo i video in modo ponderato, è possibile creare contenuti che catturano l'attenzione e migliorano la ritenzione dell'apprendimento.

I 15 esempi che abbiamo visto, dai tutorial di ClickUp Clip ai corsi di formazione commerciale dettagliati di Gong, dimostrano una varietà di approcci efficaci per coinvolgere gli studenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze.

Strumenti come ClickUp offrono funzionalità/funzione come Clip che facilitano la produzione, l'organizzazione e la condivisione dei contenuti formativi. Grazie a queste risorse, è possibile creare video di formazione di grande impatto che creano una forza lavoro competente e qualificata, pronta ad affrontare le sfide future.

