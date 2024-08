Sviluppo delle capacità: Esempi e strategie per aumentare il potenziale del vostro team’

Vi siete mai chiesti perché alcuni team si reinventano costantemente e prosperano mentre altri faticano a tenere il passo? Non siete soli! Molti di noi ci sono passati, chiedendosi come fare per usufruire del prossimo livello di innovazione e produttività sul lavoro.

La salsa segreta è lo "sviluppo delle capacità"

Si tratta di dare a ciascun membro del team la possibilità di riconoscere e utilizzare i propri punti di forza.

In ambito aziendale, dove il cambiamento è l'unica costante, la capacità di costruire e coltivare le capacità è la "vera" differenza tra prosperare e sopravvivere.

Pensate alla creazione di capacità come a un investimento per aggiornare il kit di strumenti del vostro team, con competenze più brillanti e uno spirito da fare.

In questo blog discutiamo in dettaglio lo sviluppo delle capacità e i suoi benefici. Condividiamo esempi e strategie per sviluppare la capacità organizzativa nei vostri team o a livello individuale.

Che cos'è il Capacity Building?

Il termine Capacity building è un processo che consente ai team di sviluppare e rafforzare competenze e abilità. Questo, a sua volta, aiuta il team a raggiungere gli oggetti, a gestire le sfide sul posto di lavoro, a stabilire una buona governance e a contribuire alla crescita organizzativa in modo più efficace.

Il concetto si estende a varie attività, dall'apprendimento di competenze specifiche come il cloud computing o la raccolta e l'analisi dei dati, alla coltivazione di competenze trasversali come la presentazione, il pensiero strategico, la gestione del tempo e la valutazione delle capacità a livello istituzionale.

Una strategia di sviluppo delle capacità facilita gli individui a farsi carico del proprio apprendimento, identificare i propri bisogni e le proprie priorità e creare un piano strategico per affrontarli, con il risultato di una stabilità organizzativa.

Capacity Building Vs. Piano delle capacità

Sebbene la creazione di capacità e la pianificazione della stessa possano sembrare simili, si tratta di due concetti distinti, vitali per l'esito positivo del team. Piano delle capacità si concentra sulla capacità del team di Da fare più lavoro espandendo le proprie risorse.

Tuttavia, lo sviluppo delle capacità consiste nel migliorare la capacità del team di svolgere quel lavoro dotandosi delle conoscenze e delle competenze necessarie.

**Perché lo sviluppo delle capacità è importante?

Quando si costruisce la capacità per il proprio team o a livello organizzativo, si ottengono i seguenti vantaggi:

1. Aumento della collaborazione e della produttività

La comprensione comune degli ostacoli e delle opportunità di crescita da parte dei membri del team risulta nella condivisione delle best practice, nella messa in comune delle risorse e nell'apprendimento dalle esperienze altrui.

È più probabile che lavorino in modo ottimale per raggiungere obiettivi condivisi, il che aumenta i livelli di soddisfazione e riduce il burnout. Lo sviluppo delle capacità organizzative rafforza la comunità e fornisce ai membri un supporto reciproco per affrontare problemi complessi sul lavoro.

2. Più spazio per l'innovazione e la creatività

Lo sviluppo delle capacità incoraggia gli individui a pensare in modo creativo e a sviluppare nuove idee e soluzioni per le diverse sfide.

Li aiuta ad ampliare la portata del loro lavoro per servire più persone o per servire in modo efficiente le persone con cui già lavorano.

Questa libertà creativa porta a miglioramento dei processi aziendali e un più alto morale dei dipendenti, che a sua volta ha un impatto positivo sull'organizzazione.

3. Piano strategico e processo decisionale di ampio respiro

Lo sviluppo delle capacità aiuta i membri del team a vedere il quadro generale e ad anticipare i problemi del lavoro, ad esempio, budget dei progetti in aumento ritardi nelle spedizioni e una cattiva gestione livellamento delle risorse .

In questo modo si evita di essere costantemente in modalità reattiva e si diventa strateghi di livello superiore. Con un elenco chiaro di requisiti e un piano strategico, il team è in grado di prendere decisioni informate, anche in caso di interruzioni, aumentando efficacemente la capacità dell'organizzazione.

Monitoraggio delle prestazioni e del carico di lavoro dei dipendenti con i dashboard personalizzabili di ClickUp

4. Maggiore capacità di adattamento e resilienza

Lo sviluppo delle capacità crea un ambiente di apprendimento continuo e di sviluppo sostenibile per consentire agli individui di avanzare efficacemente nella loro carriera, il che è fondamentale per adattarsi più rapidamente e costruire la resilienza dei team.

Queste qualità li rendono meglio attrezzati per rispondere alle emergenze o alle crisi e per promuovere una rapida ripresa e ricostruzione.

5. Soddisfazione delle aspettative degli stakeholder

I team migliori funzionano come una macchina ben oliata. Essi riuniscono le scadenze raggiungere gli oggetti e mantenere gli stakeholder soddisfatti dello stato di avanzamento.

Lo sviluppo delle capacità allinea le risorse alle esigenze di un progetto per una gestione proattiva e consapevole.

6. Crescita individuale massimizzata

Avere lo spazio per riconoscere i punti di forza e di debolezza e per implementare tattiche diverse per affrontarli aumenta la fiducia nei membri del team.

Essi sono desiderosi di assumersi maggiori responsabilità e di utilizzare software di gestione delle risorse da fare in modo efficiente. Il supporto allo sviluppo delle capacità sviluppa anche la loro capacità di ispirare e guidare gli altri.

Esempi di iniziative di sviluppo delle capacità organizzative

Sebbene il concetto sia ampio, chiunque può implementarlo a vari livelli. Analizziamo alcune attività di sviluppo delle capacità:

1. Programmi di sviluppo della leadership

"Un leader conosce la strada, la percorre e la mostra"

È quasi impossibile realizzare qualcosa senza una solida leadership. Ma questo non significa che le persone al vertice prendano le decisioni più importanti per l'organizzazione. I gestori del team a vari livelli contribuiscono alla missione e agli obiettivi generali.

Un programma di sviluppo della leadership promuove il pensiero strategico, il processo decisionale e la capacità di gestire le risorse umane le capacità di gestione del team -ad esempio, iniziative di sviluppo delle capacità per la formazione di dipendenti ad alto potenziale per prepararli a ruoli di livello esecutivo.

2. Workshop di riqualificazione

Uno dei modi più semplici per costruire capacità è quello di aggiornare i membri del team attraverso tattiche di apprendimento strutturate.

Ad esempio, un'azienda tecnologica potrebbe organizzare dei boot camp di codifica per i giovani coder appena entrati in azienda, in modo che possano fare un salto di qualità e lavorare prima su progetti complessi. Oppure un'azienda manifatturiera offre formazione sulle nuove tecnologie di produzione.

3. Partnership di mentoring

L'efficacia delle iniziative di sviluppo delle capacità aumenta con le partnership di mentoring, in cui professionisti esperti guidano il personale giovane. Per istanza, le capacità di leadership dei dipendenti più giovani possono essere sviluppate abbinandoli a dipendenti più anziani. Questa guida può assumere il modulo dello sviluppo delle capacità, della crescita personale o dei consigli di carriera.

Un altro esempio è quello di due dipendenti con la stessa esperienza, ma in ruoli diversi, che si guidano a vicenda per affinare le loro capacità di gestione del tempo e ottenere di più nei loro ruoli attuali.

4. Attività

A volte anche i processi organizzativi devono essere corretti. Le attività incentrate sull'eliminazione delle inefficienze avviano lo sviluppo delle capacità valutando i sistemi, identificando le discrepanze e correggendole.

Ad esempio, se il vostro team finanziario crea ancora manualmente fatture e ricevute in Excel, create dei modelli per questi documenti di uso frequente. Oppure, se non esiste un processo adeguato per l'inserimento dei nuovi assunti, create un flusso di lavoro facile da seguire.

Eliminando queste inefficienze, i dipendenti risparmiano tempo e hanno più chiarezza su come Da fare. L'attenzione per definire la produttività dei dipendenti ottimizzerà la produzione e la qualità del lavoro.

5. Formazione su politiche e advocacy

Un altro modo per creare capacità è incoraggiare i membri del team a partecipare ad attività che aumentino la consapevolezza pubblica della missione di responsabilità sociale della vostra organizzazione.

Ciò può includere la formazione per la conduzione di campagne a favore di cause specifiche, il volontariato presso ONG e organizzazioni no-profit o la consulenza per lo sviluppo di tecniche e strategie di raccolta fondi per un'organizzazione.

Questo modulo di formazione aumenterà la l'allocazione delle risorse e il potere dei volontari riversato nell'organizzazione.

Componenti delle attività di sviluppo delle capacità

Quando si costruisce la capacità, questi tre elementi contribuiscono a un'esperienza pratica, indipendentemente dall'area di interesse o dal dipartimento.

1. Rafforzare l'ecosistema

Nel rafforzamento delle capacità, una delle cose migliori da fare è creare una rete o un ecosistema di fornitori, consulenti e provider tecnologici che rispondano collettivamente alle vostre diverse esigenze.

L'approccio di rete a livello sistemico garantisce che le iniziative non siano isolate, ma ricevano supporto da un quadro completo di competenze, risorse e infrastrutture.

2. Coinvolgere le parti interessate

Coinvolgendo gli stakeholder nell'impostazione e nell'esecuzione degli obiettivi, le attività di sviluppo delle capacità saranno probabilmente pertinenti alle esigenze e alle impostazioni dei destinatari. Questa rilevanza garantisce che i lavori richiesti siano ben accolti e mirati.

3. Considerare le implicazioni future dei lavori richiesti

Creare iniziative di sviluppo delle capacità che possano essere scalate e adattate nel tempo, con benefici a lungo termine. Anticipate la necessità di risorse, in modo che i membri del team che necessitano di maggiore supporto non debbano aspettare troppo a lungo.

Allo stesso tempo, mettete i singoli individui in condizione di portare avanti le iniziative in modo indipendente. Ciò implica lo sviluppo di competenze in aree tecniche e in settori come la mentorship, la formazione e la gestione delle risorse umane trasferimento di conoscenze .

Mantenere queste componenti in primo piano quando si intraprendono attività di sviluppo delle capacità rafforzerà le partnership e permetterà di ottenere i risultati desiderati per il team.

Cinque passaggi per costruire capacità sul posto di lavoro

Con il giusto approccio, lo sviluppo delle capacità può cambiare le sorti del vostro team (e della vostra organizzazione). Ecco cinque passaggi per aiutarvi a iniziare:

1. Classificare le capacità come fondamentali, di supporto e strategiche

Valutare le esigenze specifiche del team. Effettuate sondaggi e interviste e conducete discussioni di gruppo per comprendere le varie barriere che i diversi membri del team devono affrontare.

Sulla base delle informazioni raccolte, elencate tutte le competenze essenziali (core), quelle utili (di supporto) e quelle che possono fornire un vantaggio competitivo (strategiche).

Ad esempio, le capacità fondamentali includono le competenze di base del lavoro, il supporto, collaborazione con il team e di comunicazione, e la strategia può comportare competenze tecnologiche avanzate (ad esempio, il codice).

In base alla classificazione, impostate Obiettivi SMART per lo sviluppo delle capacità. Ad esempio:

Specifico: Migliorare la competenza del team di sviluppo software in framework JavaScript come Nodo.js e React.

Misura: Ogni membro del team deve completare un corso avanzato di sviluppo full-stack e realizzare un progetto utilizzando le tecnologie, dimostrando un aumento di almeno il 20% dell'efficienza di sviluppo. Visualizzate e gestite qualsiasi progetto con un'interfaccia di tipo "a" ClickUp Lavagna online .

Fattibile: Fornite l'accesso a corsi online e a sessioni di formazione interne e delegate ore regolari per l'apprendimento.

Rilevante: Migliorare le competenze è essenziale per incrementare la qualità dei vostri prodotti software.

Tempistica: Puntate a terminare la formazione entro nove mesi.

È possibile svolgere attività di potenziamento delle capacità e di piano di capacità in Excel per ottenere informazioni preziose sui carichi di lavoro del team per i progetti attuali e futuri. Tuttavia, Excel potrebbe non essere lo strumento migliore per lo sviluppo delle capacità, a causa delle limitate funzionalità di collaborazione e della mancanza di viste interattive per il project management, come Elenco, Calendario e Vista Bacheca.

In alternativa, ClickUp offre tutto ciò che serve per un processo di sviluppo delle capacità semplificato e modelli già pronti per iniziare a lavorare.

Raggiungete l'esito positivo più rapidamente utilizzando Obiettivi ClickUp . Definite sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato sulla piattaforma, in modo che il vostro team sia sempre al corrente.

2. Personalizzare i programmi di formazione in diversi formati

Una volta fissato l'obiettivo, bisogna riconoscere che i singoli individui possono avere punti di partenza diversi. Personalizzate i programmi di potenziamento delle capacità che i membri del team possono adattare in base alle esigenze del cliente obiettivi e finalità .

Assicurarsi che i materiali e i metodi di consegna soddisfino i diversi stili di apprendimento e le diverse abilità.

Includere workshop, formazione sul posto di lavoro e corsi online per mantenere il processo di sviluppo delle competenze coinvolgente ed efficace.

Ad esempio, per migliorare le competenze nei framework JavaScript, il team può fare esercizi di codifica interattivi, partecipare a workshop in cui può codificare in tempo reale e ricevere un feedback immediato e collaborare con sviluppatori esperti che condividono best practice e suggerimenti.

Inoltre, incoraggiate il team a lavorare su piccoli progetti o attività utilizzando i framework prima di essere pronti ad affrontare un progetto su larga scala.

3. Documentare i processi critici con strumenti collaborativi

Per raggiungere l'obiettivo, il team deve avere una roadmap chiara di come deve raggiungerlo. Questo non solo eliminerà l'ambiguità sui passaggi successivi e migliorerà l'efficienza, ma supporterà anche la sostenibilità a lungo termine quando i dipendenti andranno avanti.

Sviluppate guide dettagliate con istruzioni per i passaggi, tempi, ruoli e responsabilità e tutti i modelli o le procedure necessarie utilizzo delle risorse protocolli.

Coinvolgere tutti i membri del team nel processo di documentazione. Acquisire le conoscenze e le esperienze di prima mano, fondamentali per cogliere la realtà di come lavorano i processi e dove si possono apportare miglioramenti.

Gestire più L&D sequenza dei progetti monitorare lo stato di avanzamento e assicurare che tutti gli aspetti di un progetto siano in linea con gli obiettivi del team e dell'organizzazione utilizzando Grafici Gantt di ClickUp .

Impostate le dipendenze delle vostre attività collegandole a compiti, file, documenti e altro ancora. Visualizzate qualsiasi processo con il vostro team e rendetelo facile da seguire. Questa funzionalità/funzione è importante per elencare i passaggi necessari per creare capacità e garantire che tutte le attività siano in linea con i tempi.

Stabilite una routine per la revisione e l'aggiornamento della documentazione del processo, in quanto le procedure si evolvono e si acquisiscono nuove conoscenze nel corso del tempo.

4. Definire le metriche di misurazione e valutazione

Monitorate lo stato di tutti i membri del team e valutate l'impatto complessivo della vostra strategia di rafforzamento delle capacità utilizzando le seguenti metriche:

Acquisizione di competenze: Misurare il miglioramento di competenze o abilità specifiche prima e dopo aver completato la formazione. A questo scopo, utilizzate valutazioni delle capacità, test o simulazioni.

Livelli di coinvolgimento: Monitorare il livello di coinvolgimento e partecipazione al programma. Sviluppate sondaggi sulla soddisfazione lavorativa, sulla rilevanza e sull'applicabilità della formazione per determinare l'opinione del team.

Tassi di completamento: Monitoraggio della percentuale di membri del team che hanno completato la formazione. Tassi di completamento bassi possono indicare problemi di progettazione o di pertinenza del programma.

**Utilizzo delle competenze: quantificare i miglioramenti delle prestazioni lavorative dopo la formazione. Cercate cambiamenti nei livelli di produttività (ad esempio, completamento più rapido delle attività) e nella qualità dei risultati (ad esempio, miglioramento del feedback degli stakeholder).

Monitoraggio delle capacità del team con Modello di matrice delle capacità di ClickUp !

5. Connessione con altre organizzazioni

Pur avendo strumenti per il piano e la costruzione delle capacità per il vostro condivisione interna delle conoscenze è necessaria, ma dovete anche impegnarvi a mettervi in connessione con i colleghi di altre organizzazioni e a imparare da loro.

Create un elenco dei problemi e delle sfide che vorreste ricevere da altri e iniziate a cercarli per capire cosa hanno terminato e cosa vorreste replicare.

Queste connessioni spesso risultano in reti di supporto che offrono assistenza, mentorship e opportunità di sviluppo professionale. Questo non solo aumenta le capacità delle singole organizzazioni, ma rafforza anche il settore e le comunità.

Inoltre, prendete in considerazione l'utilizzo di modelli di piano delle capacità per gestire le risorse e vedere se sono sotto, sopra o a capacità.

Ad esempio, il modello Modello per il piano delle risorse di ClickUp è un modo pratico per allocare le risorse all'interno del team e visualizzare la capacità delle risorse in un unico posto. Utilizzate queste informazioni per ottimizzare i carichi di lavoro, anticipare potenziali problemi e allineare i team su ciò che è più importante per l'organizzazione.

Sfruttare il potenziale inutilizzato del team con lo sviluppo delle capacità

Molti team all'interno di un'organizzazione si ritrovano spesso troppo stretti, in difficoltà nel tenere il passo con l'evoluzione delle richieste solo perché non hanno le competenze o la lungimiranza necessarie per andare avanti.

Con lo sviluppo delle capacità organizzative è possibile invertire la rotta.

Identificate le carenze di competenze dei membri del vostro team per personalizzare i programmi di formazione in linea con gli obiettivi dell'organizzazione e promuovere la gestione dei talenti; accedete a centinaia di framework precostituiti per l'apprendimento strutturato, il monitoraggio dello stato e la misurazione dei lavori richiesti. Iscrivetevi gratis su ClickUp .