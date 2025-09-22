Studio Forrester: ClickUp garantisce un ROI del 384% e un risparmio di 92.400 ore entro il terzo anno

Nel frenetico mondo digitale di oggi, il work sprawl è il killer silenzioso della produttività. Strumenti scollegati, informazioni isolate e processi manuali consumano tempo ed energie dei team di tutto il mondo.

Ma cosa succederebbe se potessi recuperare quelle ore, aumentare i ricavi e responsabilizzare i tuoi dipendenti, tutto in un unico posto?

Questo è esattamente ciò che rivela l'ultimo studio Total Economic Impact™ (TEI) di Forrester su ClickUp. Commissionato da ClickUp e condotto da Forrester Research, questo studio indipendente quantifica l'impatto reale del consolidamento del lavoro in uno spazio di lavoro AI convergente.

I numeri: un ROI che parla da sé

La rigorosa analisi di Forrester ha rilevato che, in tre anni, un'organizzazione composita* che utilizza ClickUp ha ottenuto:

Ritorno sull'investimento (ROI) del 384%

92.400 ore di produttività risparmiate entro il terzo anno grazie all'automazione e all'IA

3,9 milioni di dollari di aumento dei ricavi grazie a ClickUp

periodo di ammortamento inferiore a 6 mesi*

Il collante di ciò che da fare è la gestione del flusso di lavoro... Non potremmo ottenere questi risultati senza ClickUp.

*Un'organizzazione composita è un'azienda statunitense con un fatturato annuo di 150 milioni di dollari e 1.000 dipendenti. È rappresentativa dei clienti intervistati e viene utilizzata per presentare l'analisi finanziaria aggregata.

Ecco una rappresentazione visiva di cosa significano questi numeri per te:

Come ClickUp garantisce risultati: IA, automazione e convergenza

Vantaggi ottenuti dagli utenti di ClickUp in un periodo di 3 anni. Fonte: studio TEI di Forrester

1. Migliora la produttività grazie all'automazione e all'IA

I team che utilizzano ClickUp risparmiano in media 12 ore al mese per dipendente entro il terzo anno. Funzionalità/funzione basate sull'IA come i riassunti automatici delle riunioni, la ricerca Enterprise AI Search e l'automazione del flusso di lavoro eliminano le attività ripetitive e i cambi di contesto, consentendo ai team di concentrarsi su attività ad alto impatto.

Adoro l'IA. Adoro AskAI. È molto efficace. Ho una serie di dashboard: ogni giorno mi sveglio e le guardo come se fossero un giornale per capire come sono andati avanti i progetti.

2. Aumentare i ricavi senza aumentare il personale

Riassegnando il tempo risparmiato a progetti che generano valore, le organizzazioni hanno registrato un aumento di 7 volte della produttività in alcuni reparti e hanno generato 3,9 milioni di dollari di nuovi ricavi in tre anni. L'area di lavoro centralizzata di ClickUp consente ai team di acquisire più client, lanciare più campagne e fornire più prodotti, senza aggiungere altro personale.

Ora gestiamo circa 500 attività di marketing al mese... Senza ClickUp, saremmo in grado di gestire solo circa la metà di tale carico di lavoro.

ClickUp sostituisce le soluzioni frammentate di project management, riducendo i costi dei software legacy del 60% entro il terzo anno e risparmiando tempo agli amministratori IT. Ciò si traduce in un risparmio di 114.000 dollari per l'organizzazione composita, oltre al vantaggio intangibile di avere tutto in un unico posto.

Tutte queste microcomunicazioni... vengono eliminate all'istante se lo fai nel modo giusto, e questo è estremamente prezioso.

4. Vantaggi incalcolabili per client e team più soddisfatti

Maggiore soddisfazione dei client: tempi di risposta più rapidi e un migliore monitoraggio dei problemi hanno portato tempi di risposta più rapidi e un migliore monitoraggio dei problemi hanno portato i punteggi CSAT oltre il 90%

Miglioramento dell'esperienza dei dipendenti: la centralizzazione delle attività e della comunicazione ha ridotto lo stress e potenziato i team

Un'unica fonte di verità: gli aggiornamenti in tempo reale e gli aggiornamenti in tempo reale e la gestione delle conoscenze hanno permesso a tutti di rimanere allineati

Un anno dopo, dopo aver implementato ClickUp... è riuscita a portare suo padre a Disney World durante la stagione fiscale. Questa è la differenza che ha fatto ClickUp: dalle lacrime in bagno ai sorrisi a Disney.

📘 Vuoi tutti i dettagli? Scopri come ClickUp aiuta le aziende ad aumentare la produttività di 7 volte e a usufruire 3,9 milioni di dollari di ricavi nel rapporto TEI di Forrester👇🏼

Perché è importante

Lo studio TEI di Forrester conferma ciò che i clienti di ClickUp già sanno: consolidare il lavoro in un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale non è solo un aumento della produttività, ma anche un vantaggio strategico. Che tu stia espandendo la tua attività, aumentando i ricavi o semplicemente cercando di restituire tempo al tuo team, ClickUp offre risultati misurabili.

Dal ROI della project management all'area di lavoro AI convergente, i dati sono chiari: meno strumenti, più contesto e un'automazione più intelligente creano lo spazio necessario affinché i team possano dare il meglio di sé.

Sei pronto a vedere l'impatto completo? Scarica lo studio TEI di Forrester e scopri come ClickUp può trasformare la tua organizzazione.