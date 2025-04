Come impostare e monitorare i Big Hairy Audacious Obiettivi (BHAG)

Obiettivi così grandi, così pelosi, da farvi venire il voltastomaco. Quando state per addormentarvi, il vostro BHAG (Big Hairy Audacious Goal) è lì accanto al letto, tutto peloso e con gli occhi che brillano. Quando vi svegliate è lì: Buongiorno, io sono il vostro BHAG. Sono il padrone della tua vita.{\i}

Jim Collins

Quando si cerca un esito positivo a lungo termine, la differenza tra ordinario e straordinario può spesso essere definita dal vostro Big Hairy Audacious Goal (obiettivo ambizioso e ambizioso).

Questi obiettivi audaci e coraggiosi sono un punto focale unificante per le aziende visionarie e le spingono verso nuove vette. Che si tratti di scalare l'Everest o di far atterrare un uomo sulla Luna, la storia ci insegna che i grandi successi iniziano con un vero BHAG.

In questo articolo vi aiuteremo a prepararvi a definire il vostro BHAG e a guidare la vostra azienda verso una crescita trasformativa.

Che cosa sono gli obiettivi BHAG?

Un Big Hairy Audacious Goal (BHAG) è un traguardo audace e a lungo termine progettato per dare energia a un'organizzazione, superare i limiti, sviluppare abitudini esito positivo e ispirare l'azione verso una visione più ampia.

Jim Collins e Jerry Porras hanno introdotto questo termine nel loro libro Costruito per durare: le abitudini di esito positivo delle aziende visionarie nel 1994. Volevano incoraggiare le aziende a passare dalla mentalità dei miglioramenti incrementali e a puntare a obiettivi che, a prima vista, potevano sembrare quasi impossibili.

Il potere del BHAG è quello di farvi uscire dal pensiero troppo piccolo

Jim Collins

Un vero BHAG è ambizioso, qualcosa che può richiedere un decennio o anche più per essere realizzato. Non si tratta solo di sognare in grande, ma di creare un obiettivo che, pur essendo impegnativo, sia comunque raggiungibile se l'azienda si impegna a realizzarlo.

🌓 Pensate alla visione del Presidente Kennedy del 1961 di una missione sulla Luna prima della fine del decennio. All'epoca sembrava inverosimile, ma ha spronato un'intera nazione all'azione, portando infine allo storico sbarco sulla Luna nel 1969.

In che modo la configurazione di un obiettivo BHAG è diversa da quella di un obiettivo tradizionale?

Comprendere la differenza tra un BHAG e i metodi tradizionali di definizione degli obiettivi come gli OKR ( Oggetti e risultati chiave ) può aiutarvi a decidere quale approccio si adatta meglio alla visione della vostra organizzazione.

Fattore | BHAGS | Obiettivi tradizionali (OKR, Obiettivi SMART) |

| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Ambizione vs. struttura | I BHAG sono obiettivi ambiziosi e a lungo termine (10-25 anni) progettati per ridefinire l'azienda o il settore. Sfidano le aziende a puntare a ciò che sembra irraggiungibile. | Sono obiettivi a breve-medio termine, strutturati e misurabili, incentrati su uno stato incrementale. |

| Si concentrano su obiettivi trasformativi, come rivoluzionare un intero mercato nell'arco di decenni. | Obiettivi come gli OKR e gli /href/https://clickup.com/it/blog/23743/obiettivi-intelligenti/SMART Obiettivi/%href/ mirano a traguardi a breve-medio termine, come stati trimestrali o annuali. |

| Motivazione e urgenza | Ispirano urgenza ed entusiasmo presentando una visione straordinaria. | Motivano i team attraverso oggetti chiari, raggiungibili e con scadenze precise. |

| Flessibilità vs. rigidità | Si evolvono con il mutare delle circostanze pur rimanendo fedeli alla visione globale e audace, garantendo l'adattabilità senza perdere la concentrazione. | Spesso sono rigidi e vincolati al tempo. |

L'importanza dei BHAG per raggiungere l'impossibile

Perché dovreste considerare l'impostazione di un BHAG per la vostra azienda? Impegnarsi in un BHAG può far usufruire del potenziale in modi che spesso la tradizionale impostazione degli obiettivi non è in grado di fare. Ecco perché:

Crea un senso di urgenza: Un BHAG accende l'azione e spinge il team a pensare oltre le possibilità immediate. Obiettivi audaci come "trasformare l'accessibilità all'assistenza sanitaria globale" richiedono concentrazione ed eccellenza quotidiana

Un BHAG accende l'azione e spinge il team a pensare oltre le possibilità immediate. Obiettivi audaci come "trasformare l'accessibilità all'assistenza sanitaria globale" richiedono concentrazione ed eccellenza quotidiana **Un BHAG efficace si collega direttamente alla missione dell'organizzazione, garantendo che ogni lavoro richiesto supporti uno scopo condiviso. Agisce come una stella polare che guida la strategia e il processo decisionale

**Un BHAG ispira gli attuali membri del team e attira i migliori talenti allineati con la vostra visione. Obiettivi grandi e trasformativi favoriscono l'innovazione e attraggono coloro che sono desiderosi di sfide significative

**I BHAG richiedono evoluzione e assunzione di rischi, spingendo le organizzazioni verso esiti positivi. L'esito positivo ridefinisce l'identità, posizionandovi come leader del settore

In sostanza, un BHAG sposta l'attenzione della vostra azienda dalle vittorie a breve termine al tipo di stato visionario a lungo termine che cambia il settore.

per assicurarvi che il vostro BHAG non sia solo un sogno ambizioso, suddividetelo in attività cardine misurabili e attuabili. In questo modo si crea un percorso chiaro verso l'esito positivo, mantenendo il team motivato e sulla buona strada.

I quattro tipi di BHAG

I BHAG sono di quattro tipi distinti, ognuno dei quali risponde a esigenze e ambizioni organizzative specifiche:

1. BHAG orientati al traguardo

I BHAG orientati agli obiettivi sono il tipo più comune e tradizionale e si concentrano sul raggiungimento di un traguardo specifico entro un periodo di tempo definito. Questi oggetti possono essere quantitativi, come il raggiungimento di un particolare traguardo di fatturato, o qualitativi, come il raggiungimento di un'attività cardine nell'innovazione o nel contributo alla società.

Come impostare i BHAG orientati agli obiettivi: Assicuratevi che il traguardo scelto sia grande e stimolante, che richieda un decennio o più per essere raggiunto. Dovrebbe racchiudere la visione più ampia dell'organizzazione piuttosto che gli oggetti a breve termine.

**Esempi

L'obiettivo iconico di Microsoft di mettere "un computer su ogni scrivania e in ogni casa"

L'ambizione di Walmart negli anni '90 di raggiungere 125 miliardi di dollari di fatturato commerciale entro il 2000

$$$a Potenziali insidie: Un BHAG orientato al traguardo deve essere ambizioso ma realistico. Deve ispirare l'intera azienda, non solo alcune selezioni. Inoltre, se l'obiettivo è qualitativo, è necessario stabilire un modo chiaro per misurare lo stato per mantenere la concentrazione e la motivazione.

2. BHAG competitivi

Un BHAG competitivo è progettato per radunare il team attorno a un rivale comune, promuovendo un senso di urgenza e di spirito di squadra. Concentrandosi sul superamento di un concorrente chiave o sulla leadership in un mercato specifico, questi BHAG aiutano a costruire un senso di condivisione e a stimolare lo stato di avanzamento.

Come impostare i BHAG competitivi: Identificate un concorrente chiave o un leader di mercato e decidete se volete superarlo in un'area specifica o su tutta la linea. Condividete questa visione con il vostro team per accendere la loro spinta competitiva.

**Esempi

L'obiettivo della NASA di far atterrare un uomo sulla luna prima del 1970 era guidato dalla competizione con l'Unione Sovietica

L'obiettivo originale di Nike negli anni '60 era quello di "schiacciare Adidas"

⚠️ Potenziali insidie: I BHAG competitivi funzionano meglio quando c'è un chiaro leader da superare. Sono meno efficaci se la rivalità è ambigua o se l'azienda è già vicina al vertice. Puntate su una prospettiva creativa se non siete gli sfavoriti, come dominare una particolare quota di mercato contro tutti i rivali.

3. BHAG di ruolo

I BHAG di ruolo sono volti a emulare l'esito positivo di un'azienda o di un'istituzione leader, soprattutto quando l'innovazione diretta non è l'obiettivo principale. Lavorano bene per le aziende visionarie emergenti che aspirano a raggiungere un riconoscimento simile o l'eccellenza nel loro settore.

Come impostare i BHAG di ruolo: Scegliete un'organizzazione di esito positivo o un risultato di riferimento che ammirate. Concentratevi sul replicare un aspetto specifico del loro esito positivo piuttosto che imitare il loro intero modello.

**Esempio: l'obiettivo dell'Università di Stanford è quello di essere la "Harvard dell'Occidente", anche se è stata fondata secoli dopo Harvard

⚠️ Potenziali insidie: I BHAG di ruolo possono essere inefficaci se l'attenzione si concentra sulla copia piuttosto che sull'adattamento. Le organizzazioni dovrebbero identificare ciò che rende positivo l'esito del loro ruolo e quindi adattare il loro BHAG in modo da riflettere i loro punti di forza unici.

4. BHAG di trasformazione interna

I BHAG di trasformazione interna si concentrano su un cambiamento radicale all'interno dell'organizzazione stessa, che spesso comporta una modifica della strategia, della cultura aziendale o dei processi operativi. Questi BHAG sono ideali per le aziende consolidate che cercano di completare la revisione per creare slancio e rimanere competitive.

Come impostare i BHAG di trasformazione interna: Identificate un cambiamento significativo necessario all'interno dell'azienda, ad esempio un cambiamento di orientamento del mercato o una ristrutturazione del modello aziendale. Utilizzate il BHAG per comunicare la nuova visione e allineare il team all'obiettivo di trasformazione.

*Esempi: 📌

La transizione di Netflix dal noleggio di DVD al servizio di streaming leader nel mondo

L'evoluzione di Best Buy da rivenditore di prodotti in mattoni e negozi a leader digitale nel settore della tecnologia

Potenziali insidie: Le trasformazioni interne sono impegnative e possono essere dirompenti se non vengono gestite bene. Assicuratevi che il cambiamento sia necessario e supportato da una solida strategia di gestione del cambiamento per mantenere il morale e la produttività durante tutto il processo.

BHAG di esempio

Ecco alcuni esempi di BHAG che hanno formato industrie e creato un impatto duraturo:

1. Google: Organizzare le informazioni del mondo

via Google L'obiettivo di Google è organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili. Questa missione lunare ha permesso all'uomo di esplorare la conoscenza attraverso tecnologie avanzate come l'elaborazione del linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale.

Grazie a strumenti come Google Assistant, Google perfeziona continuamente questo audace obiettivo, assicurando lo stato di avanzamento nel colmare le lacune della conoscenza in tutto il mondo.

2. NPR: Creare un pubblico più informato

via NPR Il BHAG di NPR è costruire un pubblico più informato attraverso il giornalismo e la programmazione culturale che arricchiscono la comprensione. Facendo leva sui talenti creativi e su una narrazione diversificata, NPR stimola lo stato del discorso pubblico, consolidando il suo ruolo di voce affidabile nei media.

3. Facebook: Avvicinare il mondo

via Mark Zuckerberg Facebook si è posto l'audace obiettivo di avvicinare il mondo. Raggiungendo 1 miliardo di utenti entro il 2012 ha raggiunto un traguardo chiaro e si è evoluto in un hub digitale che connette miliardi di persone in tutto il mondo. La dichiarazione della missione di Facebook sottolinea il suo commit nel promuovere lo spirito di squadra e lo stato di avanzamento attraverso tecnologie innovative.

5. Nutrire l'America: Garantire un accesso equo a cibo nutriente per tutti

via Alimentazione America Il Big Hairy Audacious Goal (BHAG) di Feeding America è garantire che ogni persona negli Stati Uniti abbia accesso a cibo nutriente. Attraverso approcci innovativi, come la conversione delle donazioni in pasti, l'organizzazione affronta problemi sistemici, allineando la propria missione alla visione di avere un impatto sulle vite.

6. SpaceX: Rendere l'umanità multiplanetaria

SpaceX è un'azienda il cui BHAG di consentire l'esplorazione umana di Marte rappresenta l'ambizione di un atterraggio sulla Luna. Grazie a razzi riutilizzabili e tecnologie avanzate, SpaceX crea slancio nell'innovazione dello spazio, incarnando l'essenza di un grande BHAG, come definito da Jim Collins e Jerry Porras.

7. Khan Academy: Per fornire gratuitamente un'istruzione di livello mondiale a chiunque e ovunque

via Accademia Khan Il BHAG di Khan Academy è offrire gratuitamente un'istruzione di livello mondiale, creando opportunità per gli studenti di tutto il mondo. Questo BHAG elimina le barriere, stimola lo stato e dimostra il potere degli obiettivi qualitativi nel trasformare l'istruzione a livello globale.

8. Spotify: Far usufruire del potenziale della creatività umana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-263-1400x1209.png Spotify /$$$img/

via Spotify Spotify è un'azienda visionaria il cui audace obiettivo era combattere la pirateria musicale creando una piattaforma accessibile per artisti e ascoltatori. Fornendo un'alternativa legale, ha rimodellato l'industria musicale, incanalando le energie umane verso l'innovazione e l'equo compenso per gli autori.

9. Fondazione Michael J. Fox: Trovare una cura per il morbo di Parkinson

Il BHAG della fondazione è singolarmente focalizzato: trovare una cura per il morbo di Parkinson. Questo audace obiettivo, supportato da ricerche e collaborazioni approfondite, esemplifica come aziende e organizzazioni non profit affermate possano fungere da ruolo per il raggiungimento di obiettivi trasformativi.

Come i BHAG si confrontano con altre metodologie di impostazione degli obiettivi

I Big Hairy Audacious Obiettivi (BHAG) rappresentano obiettivi audaci e a lungo termine, ma non tutti gli obiettivi si qualificano come BHAG. Ecco come i Big Hairy Audacious Obiettivi si confrontano con gli altri metodi di definizione degli obiettivi strategie di impostazione degli obiettivi :

BHAG vs. KPI Indicatori chiave di prestazione (KPI) sono metriche che tracciano lo stato di avanzamento verso specifici oggetti aziendali. In genere sono:

**A breve termine: i KPI sono spesso impostati su base trimestrale o annuale

Quantitativi: misurano metriche specifiche, come la crescita dei ricavi o la soddisfazione dei clienti

misurano metriche specifiche, come la crescita dei ricavi o la soddisfazione dei clienti **Direzionali: i KPI agiscono come una bussola, assicurando che siate sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi strategici

Al contrario, i BHAG sono:

Lunghi e ambiziosi: mirano a trasformare il futuro dell'organizzazione e spesso richiedono dai 10 ai 25 anni per essere raggiunti

mirano a trasformare il futuro dell'organizzazione e spesso richiedono dai 10 ai 25 anni per essere raggiunti **Mentre i KPI tengono traccia di uno stato incrementale, i BHAG si concentrano sul raggiungimento di un impatto significativo, in grado di cambiare il gioco

💡Pro Tip: Per coloro che stanno perfezionando il processo di impostazione dei KPI, provare a Il modello di KPI di ClickUp . Questo modello fornisce un quadro strutturato per definire, tracciare e misurare gli indicatori chiave di prestazione, garantendo l'allineamento con gli oggetti e il monitoraggio dei progressi.

BHAG vs. OKR

Gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) sono un'altra impostazione per definire gli obiettivi misurare ciò che è veramente importante per un'azienda . In genere sono costituiti da:

Obiettivi: Obiettivi generali che vengono fissati su base annuale o trimestrale

Obiettivi generali che vengono fissati su base annuale o trimestrale Risultati chiave: Risultati misurabili che monitorano lo stato di ciascuno di essioggetto misurabileche può estendersi da un mese a un anno

Leggi anche: 25 esempi di obiettivi mensili per i team In confronto, i BHAG:

Ampliano l'orizzonte: Mentre gli OKR aiutano a raggiungere le attività cardine a breve termine, i BHAG impostano la visione di dove volete essere in un futuro lontano

Mentre gli OKR aiutano a raggiungere le attività cardine a breve termine, i BHAG impostano la visione di dove volete essere in un futuro lontano **Una serie di OKR positivi nell'arco di un decennio o più può aiutarvi ad avvicinarvi al raggiungimento del vostro BHAG

💡Pro Tip: Se volete iniziare a lavorare con gli OKR e cercate una guida pratica sugli OKR come implementare gli OKR in ambito aziendale da fare per verificare Modello OKR di ClickUp . Questo modello ha sezioni dedicate per delineare gli oggetti, monitorare i risultati chiave con metriche misurabili, assegnare le attività ai membri del team, fissare le scadenze e monitorare lo stato in tempo reale.

BHAG vs. Obiettivi SMART

Gli obiettivi SMART assicurano che ogni obiettivo sia:

Specifici: Cancellati

Cancellati Misurabili: È possibile monitorare i progressi compiuti

È possibile monitorare i progressi compiuti Realizzabili: Realistici e raggiungibili

Realistici e raggiungibili Rilevanti: Allineati con gli oggetti aziendali più ampi

Allineati con gli oggetti aziendali più ampi Time-bound: Impostazione con un chiaro orizzonte temporale

In confronto, i BHAG sono:

Altamente ambiziosi e audaci: spingono l'azienda a pensare oltre le capacità immediate

spingono l'azienda a pensare oltre le capacità immediate A lungo termine: Progettati per estendersi su un decennio o più, a differenza della natura temporale degli obiettivi SMART

👀 **Da fare? Modello per gli obiettivi SMART di ClickUp è ricco di funzionalità, facilmente adattabile e dotato di sottocategorie completamente personalizzabili per aiutarvi a tradurre la vostra visione in un piano d'azione concreto.

BHAGs vs. Piano Strategico Pianificazione strategica è un approccio sistematico al raggiungimento di obiettivi a lungo termine, di solito di durata variabile:

3-5 anni: Un piano strategico offre una chiara tabella di marcia per il futuro prossimo

Un piano strategico offre una chiara tabella di marcia per il futuro prossimo Guida passo dopo passo: Suddivide i grandi obiettivi in passaggi gestibili

Suddivide i grandi obiettivi in passaggi gestibili Focus e chiarezza: Assicura che l'azienda rimanga allineata con i suoi oggetti chiave

D'altra parte, i BHAG:

Vanno oltre l'ambito dei piani strategici: Definiscono una visione molto più ampia, che i piani strategici aiutano a realizzare nel tempo

Definiscono una visione molto più ampia, che i piani strategici aiutano a realizzare nel tempo Servono da stella polare: i BHAG ispirano e guidano tutti i lavori strategici, fornendo un traguardo per più piani strategici nel corso degli anni

BHAG vs dichiarazioni di visione

Entrambi dichiarazioni di visione e BHAG guardano al futuro a lungo termine dell'organizzazione, ma si differenziano per l'approccio:

Le dichiarazioni di visione: mirano a ispirare e a delineare il punto in cui l'organizzazione vuole arrivare. Forniscono un senso di scopo Esempio: Dichiarazione di visione di TED: "diffondere le idee"

mirano a ispirare e a delineare il punto in cui l'organizzazione vuole arrivare. Forniscono un senso di scopo BHAGs: Spingono l'organizzazione a sognare più in grande e a raggiungere qualcosa che sembra quasi irraggiungibile Esempio: Un obiettivo come "diventare la principale piattaforma mondiale per la condivisione della conoscenza" sarebbe più in linea con un BHAG per TED

Spingono l'organizzazione a sognare più in grande e a raggiungere qualcosa che sembra quasi irraggiungibile

👉🏼 Per un approccio più dettagliato alla creazione di un quadro di riferimento visionario, consultate il documento Modello di visione per lavagna online di ClickUp .

💡Pro Tip: Usate un mix di queste metodologie per impostare una direzione audace e giusta con un BHAG, tenendo traccia dello stato con strumenti come KPI e OKR.

Ecco una tabella che riepiloga le differenze:

Funzionalità/funzione BHAG KPI OKRs Obiettivi SMART Piano strategico Vision Statements Focus Trasformazione ambiziosa a lungo termine Stato quantitativo a breve termine Risultati misurabili verso gli oggetti Specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti, limitati nel tempo Roadmap a breve termine, guida per passaggi Ispirazione e delineazione del futuro desiderato Timeframe 10-25 anni Trimestrale/annuale Trimestrale/annuale/mensile Time-bound (orizzonte temporale specifico) 3-5 anni A lungo termine, aspirazionale Scope Impatto ampio e rivoluzionario Metriche specifiche (ad esempio, ricavi, soddisfazione dei clienti) Risultati misurabili collegati agli oggetti Specifici e mirati Passaggi gestibili verso obiettivi a lungo termine Direzione e scopo generali Ruolo Stella polare, visione guida Bussola per il progresso Raggiungimento di attività cardine a breve termine Garantire la chiarezza e la focalizzazione degli obiettivi Fornire una tabella di marcia per il raggiungimento degli obiettivi Ispirare e motivare l'organizzazione

Monitorare e completare i vostri grandi obiettivi ambiziosi

Il raggiungimento dei BHAG può sembrare scoraggiante, ma con l'approccio e gli strumenti giusti può diventare gestibile e persino stimolante. Un monitoraggio efficace degli obiettivi assicura che il team rimanga concentrato, allineato e motivato a riunire anche gli oggetti più ambiziosi.

Strumenti e risorse per il monitoraggio dei BHAG

Il raggiungimento dei BHAG richiede non solo una visione chiara, ma anche gli strumenti giusti per monitorare e stimolare efficacemente lo stato. Con le risorse giuste, è possibile monitorare le attività cardine, assegnare le responsabilità e apportare modifiche lungo il percorso.

Questi strumenti aiutano a garantire che il team rimanga allineato con gli obiettivi ambiziosi, fornendo informazioni in tempo reale e favorendo la collaborazione.

Come la funzionalità di ClickUp per il monitoraggio degli obiettivi vi aiuta a mantenere la rotta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-264-1400x935.png La funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp: bhag /$$$img/

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp consente di tenere traccia in modo efficace dei BHAG e di modificarli in tempo reale

L'impostazione dei BHAG richiede un monitoraggio efficace. Funzionalità di ClickUp per il monitoraggio degli obiettivi vi permette di impostare, monitorare e modificare i vostri BHAG in tempo reale.

Utilizzando il framework SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Limitato nel tempo), potete creare obiettivi strutturati che vi rendano conto e vi facciano concentrare. Che si tratti di completare una gara di 10 km o di acquisire nuovi client, ClickUp vi permette di suddividere gli obiettivi in traguardi gestibili e misurabili per un chiaro percorso verso l'esito positivo.

Utilizzate i dashboard di ClickUp per visualizzare lo stato dei vostri BHAG

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-265-1400x935.png Dashboard di ClickUp: bhag /$$$img/

Ottieni i KPI chiave di BHAG in un'unica schermata con le visualizzazioni di ClickUp Dashboard

La visualizzazione dello stato di avanzamento è la chiave per il raggiungimento dei BHAG, e ClickUp Dashboard offrono una visualizzazione completa degli obiettivi. Grazie a schede e grafici personalizzabili, è possibile monitorare le metriche chiave, le scadenze e le prestazioni del team in un unico posto.

Questa visualizzazione centralizzata aiuta a valutare lo stato di avanzamento, a identificare i colli di bottiglia e a garantire che tutti siano allineati verso gli stessi oggetti. L'aggiornamento regolare della dashboard può facilitare le discussioni e gli aggiustamenti significativi, assicurando che i progetti rimangano in linea con i tempi.

Parlando di ClickUp, Kartikeya Thapliyal, Product Manager di smallcase, afferma,

Gli obiettivi a livello organizzativo sono facili da monitorare e il piano diventa più semplice perché possiamo verificare se siamo allineati con gli obiettivi in un quadro più ampio" Kartikeya Thapliyal , responsabile di prodotto presso smallcase

Automatizzare il monitoraggio dei BHAG con le Automazioni di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-266.png Automazioni di ClickUp: bhag /$$$img/

Impostare promemoria, assegnazioni di attività e aggiornamenti di stato senza intervento manuale con ClickUp Automazioni

Le automazioni possono migliorare significativamente l'efficienza nel monitoraggio dei BHAG. Automazioni di ClickUp consentono di impostare promemoria, assegnazioni di attività e aggiornamenti di stato senza intervento manuale.

Ad esempio, è possibile creare un'automazione che aggiorna lo stato di un'attività legata al BHAG a "In corso" non appena viene assegnata a un membro del team. Oppure, impostate dei promemoria per sollecitare il team all'avvicinarsi delle scadenze, assicurando che nessuna attività cardine sfugga al controllo.

L'automazione delle attività ripetitive consente di concentrarsi maggiormente sulle iniziative strategiche. Questa funzionalità/funzione garantisce che voi e il vostro team siate sempre aggiornati sullo stato dei vostri BHAG, rendendo più facile modificarli se necessario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-6.gif ClickUp-Docs: bhag /$$$img/

Collabora con il tuo team per pianificare e raccogliere feedback con ClickUp Teams

Una collaborazione efficace è fondamentale per raggiungere i BHAG. Documenti ClickUp consentono la collaborazione in tempo reale, permettendo ai membri del team di commentare, suggerire modifiche e monitorare le modifiche sui documenti condivisi. Utilizzate i commenti per fornire un feedback su sezioni specifiche dei vostri documenti, assicurando che tutti i contributi siano raccolti e riconosciuti.

È anche possibile convertire i commenti in attività da svolgere, mantenendo un flusso di lavoro continuo dall'ideazione all'esecuzione. Questo ambiente collaborativo favorisce l'account e mantiene tutti impegnati nel progetto.

$$$a Una guida di passaggio per raggiungere i BHAG

L'impostazione e il raggiungimento dei BHAG possono trasformare la visione dell'organizzazione in passaggi attuabili. ClickUp fornisce una potente piattaforma per gestire efficacemente questi oggetti ambiziosi. Ecco come impostare e realizzare i BHAG utilizzando ClickUp.

Impostazione dei BHAG in ClickUp

Definite il vostro BHAG: Iniziate articolando chiaramente il vostro BHAG. Dovrebbe essere un obiettivo a lungo termine che ispira e sfida il team. Ad esempio, un BHAG potrebbe essere "Aumentare la quota di mercato del 50% entro i prossimi cinque anni" Creare un obiettivo in ClickUp: Utilizzate gli Obiettivi in ClickUp per inserire il vostro BHAG. Assicuratevi di delineare metriche specifiche per misurare l'esito positivo, come la crescita dei ricavi o il tasso di acquisizione dei clienti. UtilizzandoModelli di obiettivi SMARTpotete assicurarvi che il vostro BHAG sia strutturato e realizzabile **Dividere il BHAG in attività cardine più piccole e realizzabili. In questo modo sarà più facile per il team comprendere i passaggi necessari per raggiungere l'oggetto più grande. Da fare, per mantenere lo slancio e la concentrazione del team

Assegnazione di attività e cardini

Assegnare le responsabilità: Una volta definito il BHAG e suddiviso in attività cardine, assegnare compiti specifici ai membri del team all'interno di ClickUp. Assicurarsi che ogni attività sia chiara e abbia una scadenza designata Creare le attività cardine: Usare Attività cardine di ClickUp per impostare importanti punti di controllo durante il percorso verso il vostro BHAG. Le attività cardine aiutano a mantenere tutti allineati e responsabili e consentono di valutare regolarmente lo stato di avanzamento Utilizzate obiettivi a cascata Consideratel'implementazione di un approccio con obiettivi a cascatain cui i membri del team possono fissare obiettivi individuali che si allineano al BHAG generale. Questo allineamento favorisce la collaborazione e garantisce che tutti lavorino verso la stessa visione

Rivedere e modificare regolarmente gli obiettivi

Programmare revisioni periodiche: Stabilire un calendario ricorrente per rivedere il BHAG e le attività cardine associate. In questo modo il team può valutare lo stato di avanzamento, celebrare i risultati raggiunti e identificare eventuali sfide da affrontare Aggiustare se necessario: Quando rivedete il vostro BHAG, siate aperti ad apportare modifiche. Le condizioni del mercato o le dinamiche interne possono cambiare, richiedendo un riallineamento degli obiettivi. Utilizzate le funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp per modificare di conseguenza le attività e le cardine. Valutare gli obiettivi a medio termine: Mentre vi concentrate sul vostro BHAG, assicuratevi anche di impostare e rivedere gli obiettivi a medio termine che supportino la visione a lungo termine. Gli obiettivi a medio termine fungono da pietre di passaggio e mantengono il team in carreggiata

Raggiungere lo straordinario: Impostazione dei BHAG oggi stesso

I BHAG sono strumenti potenti per guidare l'esito positivo a lungo termine e promuovere una cultura dell'ambizione all'interno dell'organizzazione. Spingono i team a pensare oltre l'ordinario e a puntare a risultati straordinari, creando una visione chiara che guida ogni decisione e azione. Da impostazione di questi obiettivi ambiziosi ma raggiungibili si aprono nuove strade per la crescita e si indirizza l'organizzazione verso un futuro promettente.

Con ClickUp, potete trasformare i vostri BHAG da visione a realtà. Dal monitoraggio degli obiettivi alle dashboard, dagli strumenti di collaborazione alle automazioni, ClickUp consente al team di rimanere allineato, concentrato e motivato durante tutto il percorso. Le sue solide funzionalità/funzione consentono di gestire senza problemi anche gli oggetti più audaci, aiutandovi a suddividerli in passaggi fattibili e a monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

È il momento di sfruttare la potenza dei BHAG con ClickUp . Accettate la sfida, allineate la vostra visione e impostate oggi stesso i vostri BHAG per ispirare il vostro team e raggiungere attività cardine che prima ritenevate impossibili.