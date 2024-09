12 modelli e schemi di piano strategico per la vostra azienda

L'implementazione di un piano strategico è fondamentale per qualsiasi azienda che voglia avere successo. Fornisce una direzione chiara e aiuta ad allineare il team agli obiettivi.

Senza un piano strategico, l'azienda rischia di perdere la concentrazione, di sprecare risorse, di perdere opportunità e di rimanere indietro rispetto alla concorrenza.

Quindi, cerchiamo di attenuare questo rischio prima ancora che si verifichi!

In questo blog esploreremo alcuni dei più comuni modelli di gestione della strategia, fondamentali per lo sviluppo della strategia aziendale e per il raggiungimento dell'esito positivo.

**Che cos'è un modello di gestione della strategia?

Un modello di gestione della strategia è un quadro utilizzato per sviluppare, implementare e valutare il piano strategico di un'azienda. Comprende passaggi come l'analisi dell'ambiente esterno, dei punti di forza e di debolezza interni, l'impostazione degli obiettivi, la formulazione delle strategie, l'attuazione dei piani e il monitoraggio delle prestazioni.

Differenze tra un quadro di pianificazione strategica e un modello di piano strategico

Un quadro di pianificazione strategica e un modello di pianificazione strategica sono entrambi strumenti utilizzati nel processo di pianificazione strategica. Tuttavia, vi è una netta differenza tra i due.

Un quadro di pianificazione strategica è una panoramica di alto livello dell'intero processo di pianificazione strategica. Fornisce una struttura per il processo e delinea i passaggi chiave

Un modello di pianificazione strategica, invece, offre passaggi e tecniche dettagliate per l'implementazione e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal quadro di riferimento

12 Modelli e quadri di pianificazione strategica da conoscere

Ecco 12 tra i più diffusi modelli e schemi di pianificazione strategica e come implementarli con un'azienda che non ha mai avuto problemi project management strategico strumento come ClickUp:

1. Analisi SWOT

L'analisi SWOT è uno strumento di piano strategico che consente di valutare i Punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce di un'azienda. Identificando questi fattori interni ed esterni con ClickUp, le aziende possono ridurre efficacemente i difetti della gestione aziendale, affrontare i rischi organizzativi e capitalizzare nuove prospettive.

Creare una nuova Bacheca per condurre l'analisi SWOT utilizzandoLavagne online ClickUp* Aggiungere colonne per punti di forza, debolezza, opportunità e minacce

Utilizzate note o caselle di testo per annotare le idee

ConsiderareObiettivi di ClickUp per impostare gli oggetti sulla base dell'analisi SWOT

Collaborare con il proprio team aggiungendo commenti e assegnando attività

Il Modello di analisi SWOT per il lavoro di ClickUp può aiutarvi a condurre un'analisi SWOT e a valutare i punti di forza e di debolezza interni, come le competenze e le risorse. Inoltre, consente di identificare le opportunità e le minacce esterne, come le tendenze del mercato e le attività dei concorrenti.

2. Modello PEST Analisi PEST è un modello di pianificazione strategica utilizzato per valutare i fattori politici, economici, socioculturali e tecnologici che possono avere un impatto su un'azienda. Determinandoli con ClickUp, è possibile identificare facilmente potenziali rischi e opportunità e ottimizzare i lavori richiesti.

Fare un brainstorming dei fattori ed elencarli per ogni categoria PEST utilizzando le lavagne online di ClickUp

UtilizzareMappe mentali di ClickUp per visualizzare le relazioni tra i fattori

Impostare gli obiettivi utilizzando ClickUp Obiettivi per affrontare i problemi chiave del PEST

Con il Modello di analisi PESTLE di ClickUp conducete un'analisi PEST e comprendete i fattori esterni che influenzano la vostra azienda. Sia che stiate lanciando un nuovo prodotto o esaminando il vostro panorama competitivo, questo modello di ClickUp vi fornisce gli approfondimenti necessari per un piano strategico efficace e un processo decisionale informato.

3. Le cinque forze di Porter

Le Cinque Forze di Porter sono un quadro di piano strategico utilizzato per analizzare le forze competitive che formano un'industria. Le cinque forze sono:

Potere contrattuale degli acquirenti

Potere contrattuale dei fornitori

La minaccia di nuovi operatori

Rischi associati a prodotti o servizi sostitutivi

Rivalità competitiva

Per visualizzare le Cinque Forze di Porter su una lavagna online, creare una nuova lavagna:

Utilizzare delle note per rappresentare ciascuna forza

Collegare le note con frecce per mostrare le relazioni e l'influenza che hanno sul vostro settore

Utilizzate un codice colore per indicare la forza di ogni forza

Se si preferisce un approccio più gerarchico e organizzato, si può utilizzare il metodo ClickUp Mappe mentali per implementare le Cinque Forze di Porter:

Creare un nodo centrale etichettato "Le cinque forze di Porter"

Ramo da questo nodo per rappresentare ciascuna delle cinque forze

Utilizzare i rami secondari per esplorare meglio ogni forza e i suoi fattori, come la concentrazione degli acquirenti, la differenziazione dei fornitori e le barriere alla voce

4. Matrice di Ansoff

La matrice di Ansoff viene utilizzata per identificare le strategie di crescita di un'azienda. Le quattro strategie di crescita sono penetrazione del mercato, sviluppo del mercato, sviluppo del prodotto e diversificazione.

Per l'analisi della matrice di Ansoff, utilizzate le lavagne online di ClickUp per identificare e visualizzare le strategie.

Utilizzate note o forme (quadrato o cerchio) per rappresentare le quattro opzioni strategiche di crescita

Provate ClickUp Obiettivi per fissare traguardi specifici per ogni opzione di crescita

Monitorate lo stato di avanzamento e modificate le strategie in base alle necessità utilizzando le dashboard di ClickUp

È possibile utilizzare anche il template Modello per la lavagna online della matrice di Ansoff di ClickUp per visualizzare i rischi e i vantaggi di ogni strategia, aiutandovi a prendere decisioni informate. Questo modello aiuta a identificare le migliori opportunità di crescita, a valutare i rischi potenziali per la vostra azienda e a garantire che le vostre decisioni siano strategiche e basate sui dati.

5. Analisi della catena del valore

L'analisi della catena del valore identifica le attività coinvolte nella creazione di valore per un cliente aiuta le aziende a comprendere i costi e i margini associati a ciascun passaggio e a identificare le aree di miglioramento per la riduzione dei costi.

Per aumentare il valore del prodotto, lavorate all'Analisi della catena del valore con ClickUp:

Creare una nuova lavagna per rappresentare la catena del valore dell'azienda utilizzando le lavagne online di ClickUp

Aggiungere note che rappresentino ogni attività primaria (logistica in entrata, operazioni, logistica in uscita, marketing, commerciale e assistenza)

Aggiungere note che rappresentino le attività di supporto (infrastrutture, gestione delle risorse umane, sviluppo tecnologico, acquisti)

Collegate questi elementi e aggiungete note su come contribuiscono a creare valore

Una volta mappata la catena del valore, utilizzate le dashboard di ClickUp per monitorare le informazioni relative a ciascuna attività. Questo vi aiuterà a identificare i problemi, ad aumentare l'efficienza e a ottimizzare il processo di creazione del valore della vostra azienda.

6. Piano Business Scenario

Lo Scenario Planning è un altro modello cruciale di piano strategico. Vi aiuta a creare vari scenari futuri e a valutarne il potenziale impatto sul vostro Business.

Per effettuare l'analisi del modello di scenario, provate ClickUp per creare strategie flessibili e adattabili:

Creare una nuova mappa mentale utilizzando le mappe mentali di ClickUp per visualizzare il modello di scenario e fare un brainstorming di potenziali eventi futuri inaspettati

Utilizzare rami per rappresentare diversi fattori che potrebbero influenzare la vostra azienda, come condizioni economiche, progressi tecnologici o cambiamenti normativi

Creare rami di scenario diversi, in base ai potenziali esiti dei fattori chiave

Da fare, utilizzare le dashboard di ClickUp per monitorare i fattori che potrebbero avere un impatto su questi scenari e prendere decisioni informate per essere più preparati.

7. Struttura della strategia Oceano Blu

La strategia dell'Oceano Blu vi incoraggia a creare spazi di mercato incontrastati piuttosto che competere in mercati saturi Lo scopo della strategia dell'Oceano Blu è quello di trovare nuove opportunità che offrano un alto potenziale di crescita, catturare nuova domanda e guidare l'esito aziendale.

Utilizzate le mappe mentali di ClickUp per riflettere su idee creative che potrebbero sconvolgere il vostro settore

Ramificate i diversi fattori di valore che i clienti potrebbero desiderare

Creare un'altra mappa mentale per esplorare tutte le idee promettenti che hanno colpito voi e il vostro team

Una volta valutate, utilizzate ClickUp Obiettivi per fissare obiettivi specifici per l'implementazione della vostra strategia Oceano Blu, come l'aumento della quota di mercato o lo sviluppo di nuovi prodotti.

8. Struttura VRIO

Il VRIO Framework valuta le risorse aziendali in base a quattro criteri: **Usando questo modello di piano strategico, potete determinare se le vostre risorse possono aiutarvi a costruire una strategia aziendale forte e difficile da replicare per i concorrenti.

Create una nuova lavagna per rappresentare le risorse e le capacità della vostra azienda utilizzando le lavagne online di ClickUp

Discutete ogni risorsa o capacità e il modo in cui contribuiscono al vantaggio competitivo dell'azienda utilizzando note o forme

UtilizzareDocumenti ClickUp per documentare l'analisi e le conclusioni per riferimenti futuri

9. Quadro strategico per il piano dei gap

Il Gap Planning, detto anche pianificazione strategica del divario, aiuta a identificare il divario tra le prestazioni attuali dell'azienda e lo stato futuro desiderato e a sviluppare strategie per colmare tale divario. Il Gap Planning è ideale per l'impostazione degli obiettivi di crescita e miglioramento aziendale.

Create una nuova lavagna online in ClickUp Whiteboards e aggiungete le colonne "Stato attuale", "Stato desiderato" e "Gap" Utilizzate le note per scrivere la situazione attuale e gli obiettivi ideali e posizionateli nelle colonne appropriate

Identificate le differenze tra questi due stati e scrivetele nella colonna "Lacune"

Una volta identificate le lacune, utilizzate ClickUp Obiettivi per monitorarle e classificarle. Create attività per ogni lacuna, assegnatele ai membri del team adatti e fissate le scadenze. Verificate regolarmente i vostri stati e modificate il piano se necessario.

10. Quadro di pianificazione strategica basato sugli obiettivi

La pianificazione strategica basata sugli obiettivi è un piano strategico che si concentra sull'impostazione di obiettivi specifici e pratici e sul lavoro sulle strategie per raggiungerli

Creare nuovi obiettivi strategici utilizzando ClickUp Obiettivi

Suddividete gli obiettivi in attività più piccole e realizzabili, fissate le scadenze e assegnatele ai membri del team tramiteAttività di ClickUp* Monitorate lo stato di avanzamento delle attività, monitorate regolarmente le prestazioni del team utilizzando le dashboard di ClickUp e modificate il piano in base alle necessità

Questo processo di pianificazione strategica allinea le attività aziendali alla missione e alla visione dell'organizzazione, assicurando che ogni azione contribuisca agli obiettivi strategici.

11. Piano strategico basato sui problemi

La pianificazione strategica basata sui problemi affronta le sfide specifiche della vostra azienda. Questo quadro aiuta a identificare i problemi chiave, analizzare il loro impatto e sviluppare strategie mirate per affrontarli in modo efficace.

Per utilizzare le mappe mentali, gli obiettivi e i dashboard di ClickUp per la pianificazione strategica basata sui problemi, iniziate col

Creare una mappa mentale che delinei i problemi chiave utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Visualizzare la soluzione per ogni problema come obiettivo utilizzando ClickUp Obiettivi

Assegnare attività, fissare scadenze e misurare lo stato

Con ClickUp Dashboards è possibile creare un dashboard per visualizzare il piano e lo stato di avanzamento. Rivedete e aggiornate regolarmente le mappe mentali e gli obiettivi per assicurarvi che siano in linea con le crescenti esigenze del vostro modello aziendale.

12. Il piano di pianificazione strategica degli oggetti e dei risultati chiave (OKR)

Il quadro degli OKR aiuta a stabilire oggetti chiari e a misurarne il raggiungimento attraverso risultati chiave. Fa coincidere i lavori richiesti dal team con gli obiettivi strategici dell'organizzazione, promuovendo trasparenza e responsabilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Strategy-Planning-tool-1400x971.png Strumento di pianificazione strategica di ClickUp /$$$img/

utilizzate lo strumento di pianificazione strategica ClickUp per ottimizzare il vostro processo di pianificazione strategica

Utilizzate lo strumento Lo strumento di pianificazione strategica ClickUp per semplificare la pianificazione della strategia aziendale, implementare gli OKR e monitorarli con facilità:

Creare un nuovo documento con ClickUp Docs e delineare gli oggetti dell'azienda

Creare obiettivi SMART, rendendoli specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo con ClickUp Obiettivi

Impostare risultati chiave per ogni oggetto per monitorare il loro stato

Creare attività per ogni risultato chiave, impostare le scadenze e assegnarle ai membri del team

Utilizzare le dashboard di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento e identificare le aree da migliorare

È possibile utilizzare anche il template Modello del quadro OKR di ClickUp per cancellare gli oggetti e i risultati chiave (OKR), assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. Grazie a funzionalità/funzioni quali stati personalizzati, campi e visualizzazioni, è possibile monitorare gli obiettivi, misurarne lo stato individuale e identificare rapidamente eventuali ostacoli.

Implementazione di modelli di piano strategico con ClickUp

Il piano strategico aiuta ad allineare le risorse e i lavori richiesti per raggiungere obiettivi a lungo termine. Per facilitare questo processo, i project manager utilizzano spesso vari modelli e schemi, che possono essere impiegati in diverse fasi del processo di pianificazione strategica.

Ma Da fare per implementarli?

ClickUp è un software robusto e ricco di funzionalità/funzione di piani strategici che può aiutarvi a visualizzare, pianificare e implementare efficacemente quadri e modelli di pianificazione strategica.

Grazie alle sue avanzate capacità di project management, ClickUp può aiutarvi a semplificare l'intero processo di pianificazione strategica. Può essere utilizzato per pianificare il processo, fare brainstorming di idee, creare rappresentazioni visive dei modelli di pianificazione strategica e della documentazione di supporto, monitorare lo stato degli obiettivi e collaborare con i team per lavorare sui risultati.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione che possono essere utilizzate per la pianificazione strategica:

Obiettivi di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png funzionalità/funzione ClickUp Obiettivi /$$$img/

impostare obiettivi strategici multipli e visualizzare il loro stato con ClickUp Obiettivi

ClickUp Obiettivi vi aiuta a impostare e monitorare gli obiettivi in modo efficiente grazie a funzionalità come sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio dello stato Funziona bene con la maggior parte dei piani strategici.

Potete utilizzare ClickUp Obiettivi nel vostro processo di pianificazione strategica per creare obiettivi SMART in linea con la vostra strategia aziendale. In un'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), ClickUp Obiettivi può aiutarvi a capitalizzare i punti di forza e le opportunità.

Quindi, traccia i progressi dei tuoi obiettivi eseguendo il rollup dei progressi, come visto sopra, e apporta le modifiche necessarie. Questo vi aiuterà a mantenere la concentrazione, a rispondere rapidamente ai cambiamenti del vostro ambiente aziendale e a costruire un vantaggio competitivo.

Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online semplificate /$$$img/

accedete alla pianificazione strategica in tempo reale e mappate le vostre strategie e iniziative con le Whiteboard di ClickUp

Con ClickUp Whiteboards, potete accedere a uno spazio creativo per collaborare visivamente, fare brainstorming di idee, sviluppare piani e strategie e mappare flussi di lavoro in tempo reale con i team. Questo strumento consente di creare e gestire attività (tramite ClickUp Tasks), disegnare a mano libera, utilizzare connessioni drag-and-drop, aggiungere immagini, collegamenti e altri media, ecc.

Utilizzando ClickUp Whiteboards, è possibile mappare visivamente il vostro piano strategico creando rappresentazioni visive di obiettivi, traguardi e indicatori chiave di performance

Disegnare connessioni tra le diverse iniziative strategiche, creando roadmap e flussi di lavoro chiari. È inoltre possibile aggiungere note, immagini e collegamenti per fornire contesto e dettagli, assicurando che tutti comprendano il piano strategico.

⚡️Template Archivio: Modelli di lavagna online quali Modello di corsie bianche di ClickUp può aiutarvi a organizzare i flussi di lavoro e le attività in base a diverse categorie o reparti. Pensate a un diagramma di flusso in cui ogni corsia rappresenta una specifica area di responsabilità. In questo modo è facile vedere chi sta lavorando su cosa, identificare potenziali colli di bottiglia e garantire che le attività si muovano senza intoppi attraverso il flusso di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/a54816f5-1000.png Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp /$$$img/

il modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp aiuta a visualizzare i flussi di lavoro e a identificare i ruoli nei progetti

ClickUp Dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Obiettivi.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle con Obiettivi del team /$$$img/

visualizzate e monitorate facilmente lo stato degli obiettivi strategici con ClickUp Dashboards_

Le dashboard di ClickUp forniscono una chiara visualizzazione dei progetti, delle attività e delle prestazioni. Aiutano a visualizzare il lavoro, a monitorare lo stato rispetto agli obiettivi strategici e a gestire i carichi di lavoro del team, tutto in un unico posto.

Ad esempio, le Modello Balanced Scorecard di pianificazione strategica aiuta le organizzazioni a monitorare le prestazioni attraverso quattro prospettive chiave: finanziaria, dei clienti, dei processi interni e di apprendimento e crescita. Con ClickUp Dashboards, potete creare dashboard su misura per monitorare ogni prospettiva, identificare le lacune, apportare le modifiche necessarie e garantire l'allineamento con gli obiettivi.

ClickUp Dashboard può anche trasformare i dati in intuizioni attuabili, aiutandovi a rimanere organizzati e concentrati sui vostri obiettivi.

Visualizzare le attività con dati, elenchi, schede, grafici e diagrammi

Tracciare la produttività personale e i carichi di lavoro del team

Monitoraggio del monitoraggio del tempo, degli Sprints e delle campagne di marketing

Creazione di portali per i client per la collaborazione

Utilizzate IA Insights per un'analisi immediata dei dati

ClickUp Mappe mentali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/rearranging-nodes-in-clcikup-mind-maps.gif riorganizzazione dei nodi nelle mappe mentali ClickUp /$$$img/

creare una mappa strategica e riorganizzare le note con le mappe mentali di ClickUp

Se volete visualizzare e organizzare facilmente idee e flussi di lavoro complessi, provate ClickUp Mind Maps. Le sue funzionalità/funzioni includono modelli personalizzabili, opzioni di layout e la possibilità di trasformare rapidamente le idee in attività, rendendo semplice un piano complesso.

È possibile utilizzare le mappe mentali di ClickUp per la pianificazione strategica creando rappresentazioni visive dei vostri modelli di pianificazione strategica.

Vi aiuterà anche a identificare le relazioni tra i diversi elementi per comprendere le dipendenze. Inoltre, grazie ai modelli personalizzabili e alle molteplici modalità, ClickUp Mind Maps si adatta a qualsiasi piano di pianificazione strategica.

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connessione di ClickUp Docs ai flussi di lavoro /$$$img/

collegare i documenti ai flussi di lavoro con ClickUp Docs

Quando lavorate al piano strategico, provate ClickUp Docs per creare documenti che delineano il vostro quadro di pianificazione strategica. È possibile suddividere il processo di pianificazione strategica in sezioni chiare con intestazioni e tabelle in un documento e poi collegarlo alle attività collegate.

Questo strumento consente di creare documenti, gestirli, collaborare con i team e modificarli senza problemi in tempo reale. Offre funzionalità/funzione come il collegamento dei documenti ai flussi di lavoro, l'incorporazione di contenuti e la modalità Focus per scrivere in un'impostazione priva di distrazioni.

Grafici Gantt ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png Grafico Gantt di ClickUp 3.0 semplificato /$$$img/

semplificate i processi aziendali con i diagrammi di Gantt di ClickUp ClickUp Gantt Charts possono aiutarvi a visualizzare i vostri piani strategici su una sequenza temporale, a monitorare lo stato delle iniziative aziendali e a garantire l'allineamento con i modelli strategici.

Questo strumento consente di gestire le dipendenze delle attività e di assegnare priorità a tempi specifici per mantenere i piani strategici in linea con il monitoraggio.

La sua semplice interfaccia drag-and-drop snellisce i flussi di lavoro, aiuta a stabilire le priorità delle scadenze ed elimina i potenziali colli di bottiglia.

Modelli ClickUp

I modelli ClickUp sono come progetti precostituiti per i vostri progetti. Sono dotati di attività, stati e visualizzazioni già pronti per l'uso, in modo da non dover partire da zero.

ClickUp offre diversi modelli di modelli di piano strategico per darvi una base solida da cui partire. Questi modelli aiutano a organizzare gli obiettivi, i piani d'azione e le risorse. Potete anche personalizzare i modelli per adattarli alle vostre esigenze specifiche e semplificare il processo di pianificazione strategica.

Modello di roadmap strategica ClickUp

Il Modello di Roadmap Strategica ClickUp vi aiuta a pianificare e visualizzare gli obiettivi a lungo termine della vostra azienda, a monitorarne costantemente lo stato e a risolvere i problemi in modo creativo.

Per utilizzare il modello, stabilite gli oggetti e fissate le attività cardine. Quindi, suddividete le tappe in attività specifiche, assegnate le risorse e fissate le scadenze. Monitorate lo stato di avanzamento attraverso diverse visualizzazioni e modificatelo se necessario.

Viene fornito con:

Progress View: Visualizza lo stato generale del progetto e individua le aree che necessitano di attenzione

Visualizza lo stato generale del progetto e individua le aree che necessitano di attenzione Vista Gantt: Visualizza le connessioni tra le attività e pianifica la sequenza temporale del progetto con facilità

Visualizza le connessioni tra le attività e pianifica la sequenza temporale del progetto con facilità Vista Carico di lavoro: Assicuratevi che le attività siano assegnate alle persone giuste visualizzando il carico di lavoro di ciascuno

Assicuratevi che le attività siano assegnate alle persone giuste visualizzando il carico di lavoro di ciascuno Vista Sequenza: Tenete sotto controllo le scadenze e assicuratevi che il progetto sia in linea con la tabella di marcia

Tenete sotto controllo le scadenze e assicuratevi che il progetto sia in linea con la tabella di marcia Vista Iniziative: Ottiene una panoramica completa di tutti i progetti e del loro stato attuale

Scarica questo modello

ClickUp Modello di roadmap strategica aziendale

Il Modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp consente di delineare la posizione attuale dell'azienda, definire lo stato futuro desiderato e mappare i passaggi per raggiungerlo. Questo modello è ideale per il Gap Planning Strategy Framework.

Grazie alle diverse visualizzazioni, come la Sequenza, il Gantt e la Bacheca, è possibile monitorare lo stato, organizzare le attività e visualizzare i piani strategici. Include stati personalizzati come In corso, In attesa e Programmato e presenta campi personalizzati per monitorare la percentuale di completamento, il lavoro richiesto, il risultato atteso e altro ancora.

Streamline il processo di piano strategico con ClickUp

Un piano strategico aiuta la vostra azienda a essere all'avanguardia e ad adattarsi più rapidamente ai cambiamenti. Inoltre, vi permette di rimanere concentrati sugli obiettivi aziendali a lungo termine e di sfruttare le opportunità per ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

Se siete pronti a portare la vostra azienda a un livello superiore, la chiave è l'implementazione di modelli di gestione strategica ben formulati. ClickUp è un robusto strumento di project management che consente di creare un piano strategico per la vostra azienda da zero o di lavorare con modelli di pianificazione strategica comuni e prestabiliti.

Grazie a funzionalità/funzione come la definizione degli obiettivi, la gestione delle attività, la collaborazione in tempo reale, il monitoraggio del tempo e i modelli personalizzabili, ClickUp vi garantisce di rimanere organizzati e concentrati sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.

