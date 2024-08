Che cos'è l'analisi PEST? Modelli, definizione ed esempi

Gli strateghi aziendali esperti utilizzano l'analisi PEST (politica, economica, sociale e tecnologica) per identificare se un nuovo Paese, mercato o città è adatto all'espansione aziendale.

Inoltre, come parte di un piano strategico continuo, l'analisi PEST comporta l'identificazione e la scoperta di forze esterne che comportano rischi significativi per l'azienda e lo sviluppo di strategie per gestire tali cambiamenti.

La scomposizione delle cause e dei potenziali effetti dei cambiamenti inattesi che possono influire sull'azienda aiuta il team a capire cosa sta succedendo e a costruire un piano d'azione adatto al panorama tecnologico.

Tradizionalmente, l'analisi PEST prevedeva la stesura di un'analisi di ciascun fattore economico, sociale e tecnologico e la formulazione di ipotesi sul loro andamento.

Tuttavia, sia che si tratti di pianificare il lancio di un nuovo prodotto, sia che si tratti di valutare un mercato alla ricerca di potenziali minacce, la nuova generazione di analisi PEST è in grado di fornire un'analisi di tutti i fattori economici, sociali e tecnologici strumenti per i diagrammi di affinità e un modello di analisi PEST aiutano a semplificare il processo.

Questi strumenti vi aiutano a monitorare costantemente e a prepararvi alle perdite, a identificare le minacce e a comprendere le vostre capacità nel più ampio contesto aziendale.

Questo articolo condivide le modalità di esecuzione dell'analisi PEST e gli strumenti per condurre e organizzare efficacemente l'analisi.

Che cos'è l'analisi PEST?

L'analisi PEST è un'analisi di tipo previsione del progetto metodologia per professionisti aziendali e strateghi. Il PEST analizza i fattori esterni come i cambiamenti politici, economici, socioculturali e tecnologici che possono avere un impatto sulle prestazioni e sui ricavi aziendali.

Il professor Francis Aguilar dell'Università di Harvard ha sviluppato questa metodologia nel 1967 per valutare come questi fattori influenzino l'ambiente aziendale. L'analisi dei fattori PEST aiuta a identificare le potenziali sfide dell'ambiente economico attuale e a sfruttare i risultati come vantaggio competitivo.

I diversi fattori PEST comprendono:

Fattori politici

L'economia attuale e il clima politico del paese

Uno sguardo chiuso alle politiche fiscali, alle normative sul lavoro, alla protezione della proprietà intellettuale e alle normative ambientali

Lo scenario degli investimenti, le opportunità di partnership con l'estero e la politica del commercio estero

Regolamenti governativi sulle materie prime, sulle normative commerciali e sull'approccio alla politica fiscale

Fattori economici

Tendenze annuali di fattori economici come tassi di interesse e tassi di inflazione

Costo della vita, potere d'acquisto e tendenze dello stile di vita

Crescita economica, PIL, reddito disponibile e tendenze dell'occupazione

Restrizioni commerciali e politiche governative per le aziende internazionali

La salute economica generale e la stabilità politica del Paese

Fattori sociali

Il pool di talenti, il costo del lavoro, la distribuzione per età e i requisiti di istruzione

Tasso di crescita della popolazione, modelli di occupazione e tendenze del mercato del lavoro

Marchi popolari attuali, tendenze di consumo, consapevolezza della salute e atteggiamenti culturali

Fattori tecnologici

Disponibilità di infrastrutture moderne per supportare le attività di produzione e marketing

Adattamento alle ultime tecnologie come l'automazione e l'intelligenza artificiale

Livello di interruzione e spostamento degli incentivi delle nuove tecnologie

Al termine di un'analisi PEST esito positivo, sarete in grado di rispondere alle seguenti domande:

Il contesto politico del Paese è stabile?

Il Paese è in crescita economica e i mercati di destinazione possono permettersi la vostra produttività?

Se avvio una filiale, troverò manodopera qualificata i cui valori sociali corrisponderanno a quelli del mio marchio?

Il Paese è in grado di fornirmi i fattori tecnologici e le infrastrutture necessarie o devo fare ricorso all'outsourcing?

Cos'è l'analisi PESTLE?

L'analisi PESTLE è un'estensione dell'analisi PEST. L'analisi PESTLE considera tutti i fattori dell'analisi PEST insieme a due fattori aggiuntivi, le condizioni legali e ambientali, che potrebbero avere un impatto sulle attività aziendali.

Fattori legali che potrebbero influenzare l'azienda

Leggi sulla protezione dei dati

Leggi sulla discriminazione

Leggi sulla protezione dei consumatori

Leggi sull'occupazione

Fattori ambientali su cui concentrarsi

Condizioni climatiche e meteorologiche

Iniziative di gestione dei rifiuti

Consapevolezza dell'inquinamento ambientale

Importanza dell'analisi PEST

Qual è l'obiettivo comune a tutte le aziende, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla produttività? Di solito si tratta di essere redditizie, di essere in testa alla concorrenza o di obiettivi simili.

Ora, questi obiettivi variano da azienda a azienda. Tuttavia, prima di impostare gli obiettivi giusti, le aziende devono avere un'idea definitiva del proprio traguardo e delle sue preferenze. L'analisi PEST aiuta a sviluppare un piano di marketing completo analizzando gli elementi esterni critici.

Gli strateghi del marketing e i professionisti aziendali richiedono l'analisi PEST per quattro motivi principali:

Ottenere il vantaggio della prima mossa individuando eccellenti opportunità aziendali che i concorrenti non hanno ancora incontrato

Identificare una minaccia critica e prendere le necessarie precauzioni prima di iniziare ufficialmente le operazioni

Prendere decisioni su aspetti quantificabili e non basarsi esclusivamente su ipotesi

Condurre una valutazione futura per identificare la probabilità o la frequenza con cui questi fattori cambieranno in futuro per valutare la sostenibilità della vostra strategia aziendale

Approfondiamo i diversi scenari in cui è opportuno utilizzare l'analisi PEST come strumento strategico aziendale.

Quando utilizzare l'analisi PEST?

L'analisi PEST viene utilizzata per comprendere i cambiamenti inattesi e valutare in modo proattivo se una decisione aziendale è giusta per la vostra organizzazione. Alcuni casi d'uso specifici in cui l'analisi PEST è utile sono:

Cambiamenti drastici nei fattori esterni

La valutazione del cambiamento è travolgente quando il panorama aziendale cambia drasticamente senza preavviso e senza gli strumenti giusti.

Un'analisi PEST analizza i fattori economici e politici esterni e i cambiamenti tecnologici, legali e ambientali per capire come influenzeranno la vostra organizzazione e per cambiare di conseguenza.

Facciamo un esempio di analisi PEST. Durante il blocco di Covid-19 in Cina, i ritardi nelle spedizioni hanno avuto un impatto sulla maggior parte delle aziende globali. Grazie all'analisi PEST, è possibile estrapolare e prevedere l'impatto del ritardo delle spedizioni sulla propria strategia futura.

Espansione in un nuovo mercato

Poiché l'analisi PEST si concentra sui fattori culturali ed economici quando ci si espande in nuove aree geografiche, utilizzate questo quadro per valutare le differenze culturali. Inoltre, la presenza di una persona che conosce il nuovo mercato aiuta a sviluppare la strategia go-to-market tenendo conto dei fattori culturali.

Ad esempio, la campagna Pepsi "Come Alive with the Pepsi Generation" è stata ben accolta dal pubblico di lingua inglese. Tuttavia, la versione cinese prometteva che "Pepsi riporta in vita i tuoi parenti", ma non ha avuto successo. Questo è un buon esempio di come l'analisi PEST avrebbe aiutato a prevenire questo errore culturale.

Sviluppo di un nuovo prodotto

Lo sviluppo di un nuovo prodotto implica una notevole ricerca che spazia dalle tendenze dei consumatori alla produttività e all'identificazione del profilo del cliente ideale (ICP).

Un'analisi PEST vi aiuta a considerare i fattori esterni che il vostro ICP prenderebbe in considerazione durante il suo processo decisionale.

Analizzare la visione a lungo termine

L'analisi PEST è utile quando si vuole analizzare la visione a lungo termine della propria azienda dalla lente del pensiero strategico:

Quando si avvia una nuova attività o si apre una filiale dell'azienda esistente in una nuova posizione. In alternativa, si vuole rivalutare il mercato esistente

Se i tassi di interesse nel mercato di destinazione sono fattibili o se l'azienda subirà una perdita considerevole

Quando si incontra un problema critico (come la guerra tra Russia e Ucraina) relativo al Paese ospitante, si vuole valutare quanto inciderà sulle operazioni

Si sta avviando una nuova linea di prodotti o si sta passando da un'attività basata sui servizi a un'attività basata sui prodotti

Cos'è l'analisi SWOT e in cosa si differenzia dall'analisi PEST?

L'analisi SWOT, un'altra famosa tecnica di ricerca di mercato, viene spesso utilizzata insieme all'analisi PEST per valutare l'ambiente aziendale e altri fattori tecnologici che influenzano il cambiamento. L'analisi SWOT è l'acronimo di Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità e Minacce.

A differenza dell'analisi PEST, che si concentra esclusivamente sull'analisi dell'ambiente esterno di un'azienda, l'analisi SWOT valuta sia l'ambiente interno che quello esterno.

Gli strateghi utilizzano l'analisi PEST come strumento di strumento per la mappatura della mente per analizzare l'ambiente aziendale e identificare le possibili minacce e opportunità. Questo quadro è necessario nella fase di ideazione di un'azienda.

D'altra parte, Software di analisi SWOT è uno strumento più specifico per il progetto, che entra in gioco dopo aver creato con successo un piano aziendale. In questa fase, si vogliono identificare i punti di forza interni per affrontare le minacce e le debolezze esterne, in modo da non perdere le opportunità esterne.

L'analisi SWOT e l'analisi PEST funzionano al meglio se applicate insieme.

Come eseguire l'analisi PEST

Eseguire un'analisi PEST o PESTLE da zero richiede tempo e risorse. Invece, Modello di analisi PESTLE di ClickUp fornisce un quadro di riferimento per comprendere e analizzare i fattori esterni che influenzano l'ambiente aziendale.

Il modello di analisi PESTLE di ClickUp è uno strumento prezioso per anticipare le perdite, prevenire i rischi e comprendere le capacità aziendali

Allo stesso tempo, utilizzando questo modello, avete identificato significative opportunità di crescita dei ricavi.

I vantaggi dell'utilizzo del modello di Analisi PESTLE per riunire le vostre attività sono oggetti del progetto sono:

Un approccio strutturato alla raccolta, all'organizzazione e all'interpretazione dei dati

Aiuta a creare strategie su misura per specifici fattori politici, economici, sociali, legali e ambientali

Usare lavori in corso (WIP) personalizzati, come "Attendere", "Riaprire", per seguire lo stato di un particolare fattore esterno fino a completare la ricerca

Scegliere diversi attributi (qualitativi e quantitativi) per assegnare un punteggio a ciascun fattore. Ad esempio, note, aspetti di rischio e voti per ogni Paese

Questo modello consente di aggiungere fino a sei attributi per semplificare l'analisi dei dati

Come qualsiasi altrosoftware di gestione dei problemiclickUp offre tre visualizzazioni per questo modello di analisi PEST. Le visualizzazioni disponibili sono una vista Bacheca, una vista Elenco e una semplice guida introduttiva

Il modello di analisi PESTLE offre le normali funzionalità di project management, come l'aggiunta di sequenze temporali e campi personalizzati e l'invio di promemoria, tag ed etichette per garantire la visibilità di tutti.

Vediamo ora come utilizzare questo modello per eseguire la vostra prima analisi PEST(LE).

Identificare gli aspetti dei fattori potenziali da considerare

Ogni fattore ambientale è associato a più elementi. Se si analizzano tutti questi aspetti singolarmente, l'analisi PEST potrebbe richiedere mesi o addirittura anni per essere completata. Pertanto, la strategia più intelligente consiste nell'identificare gli aspetti chiave altamente rilevanti per la vostra azienda per ciascun fattore.

Supponiamo di eseguire un'analisi PEST dei fattori macroeconomici per capire se è il caso di espandersi in un nuovo Paese. Creare un progetto Documento per elencare tutte le aree critiche per ogni fattore che si vuole traguardo e i fattori che potrebbero avere un impatto sulla vostra azienda.

Quando si costruisce un nuovo prodotto, si usa il metodo Documenti di ClickUp per l'analisi PEST

I fattori politici includono la possibilità di conflitti con altri Paesi, le elezioni imminenti o una legislazione politica speciale per le aziende internazionali che dovreste conoscere prima di iniziare il progetto.

I fattori economici da considerare sono la crescita o il declino dei tassi di interesse e del PIL, l'eventuale presenza di una differenza significativa nei tassi di cambio e la politica governativa relativa alle restrizioni al commercio internazionale.

I fattori socioculturali comuni sono i modelli di acquisto o le preferenze dei consumatori e le differenze di valore generazionale che potrebbero influenzare il mercato di riferimento.

Categorizzare i documenti in base a tag quali i fattori esterni PEST per facilitarne l'accesso e la ricerca. Aggiungere le risorse necessarie, le linee guida e i wiki aziendali all'area di lavoro.

Scrivete le opportunità e le minacce associate a ciascun fattore

Una volta raccolti i dati, fate un brainstorming e identificate le opportunità e le minacce pertinenti. In questa fase, l'abbinamento dell'analisi PEST con l'analisi SWOT vi aiuterà.

Ad esempio, durante la pandemia COVID-19, marchi come Slack hanno notato le seguenti opportunità e minacce:

In questa fase, l'uso di ClickUp Lavagna online per il brainstorming collaborativo. Ecco come Whiteboard è una tela creativa per il vostro team:

Collaborate con i membri del team in tempo reale per aggiungere note, fare brainstorming dettagliato e introdurre nuove idee

Convertire più rapidamente i concetti in azioni creando attività specifiche di ClickUp e assegnando i membri del team a ciascuna attività

L'aggiunta di immagini e collegamenti nei punti rilevanti contribuisce ad aggiungere contesto a ciascuna attività

Abbandonate i processi basati sui documenti e pensate in modo creativo con un approccio visivamente accattivantetecniche di ideazione come le mappe mentali

Le funzionalità di incorporazione di ClickUp consentono di aggiungere schede web, documenti e attività alla lavagna online

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

In questa fase, ClickUp AI semplifica il flusso di lavoro, sia che si tratti della gestione di una release di prodotto o della creazione di un documento di analisi PEST per gli stakeholder. Con ClickUp AI, è possibile elementi di azione da note di riunione e condividerli con il team, riepilogare/riassumere thread di commenti e generare aggiornamenti sul progetto per i collaboratori interni ed esterni.

Tempo per pianificare e intraprendere azioni

Sulla base dei dati raccolti relativi a tutti i fattori macroeconomici, impostate gli obiettivi aziendali e le azioni specifiche per ciascun obiettivo.

Ad esempio, nel caso di utilizzo di Slack, alcuni degli obiettivi aziendali rilevanti potrebbero essere:

Aumentare la base di utenti di Slack dell'80% durante la pandemia

Passare da uno strumento di comunicazione a distanza a uno strumento ibrido per rimanere rilevanti dopo la pandemia

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le azioni pertinenti saranno:

Aggiungere a Slack altre funzionalità per il lavoro da remoto, come le videochiamate, il project management integrato e la registrazione delle schermate.

Aggiungere funzionalità/funzione innovative e nuove integrazioni in modo che anche i luoghi di lavoro che operano in modalità ibrida utilizzino questo strumento.

Inoltre, mantenere modelli di reportistica post azione per monitorare occasionalmente le azioni e prendere decisioni aziendali pertinenti.

Utilizzare modelli di reportistica post-azione per l'analisi retrospettiva

Documentate la vostra prossima analisi PEST con ClickUp

Un ottimo modo per sfruttare al meglio un'analisi PEST è quello di usare uno strumento di project management per rendere visibili le informazioni a tutti gli stakeholder interni ed esterni, collaborare con i membri del team in tempo reale e organizzare l'analisi per riferimenti futuri.

I project manager e gli analisti aziendali utilizzano lo strumento di project management di ClickUp per aiutare tutti a rimanere sulla stessa pagina riguardo ai fattori esterni che possono avere un impatto sulla vostra azienda.

Il modello per l'analisi PESTLE di ClickUp aiuta i professionisti aziendali a comprendere l'ambiente attuale ed esterno dell'azienda e a evitare che l'estensione dell'analisi .

Iniziate a elencare tutti i fattori esterni su ClickUp Documenti, compresi i fattori sociali, e convertite i testi in attività tracciabili per tenere sotto controllo le vostre idee.

Successivamente, utilizzate il programma ClickUp modelli di proposte di valore per comunicare le vostre offerte, condurre un'analisi della concorrenza e sviluppare proposte di valore uniche (UVP) incentrate sul cliente.

Creare attività per ogni fattore e usare Obiettivi ClickUp per rimanere in carreggiata e raggiungere i vostri oggetti con scadenze chiare.

Impostate le vostre metriche e raggiungetele con ClickUp

Convertite questi piani in azioni, suddividete ogni elemento d'azione in più attività e organizzate tutti i vostri compiti in un elenco centrale ClickUp Dashboard per la visibilità di tutti. Ottenete una visione completa dello stato dell'analisi PEST con grafici a linea, a torta e a barra. Inoltre, valutate la capacità del team di gestire i carichi di lavoro. Iscrivetevi gratis a ClickUp .

Create la vostra prima analisi PEST e padroneggiate l'arte di raccogliere dati senza sforzo.