Come creare un'efficace dichiarazione di visione del prodotto

Avete mai sentito la parabola dei "sei ciechi e l'elefante"? La storia racconta che un gruppo di uomini ipovedenti, che non avevano mai sentito parlare di un elefante, ne incontrarono uno. Toccarono varie parti del suo corpo e lo descrissero in modi drammaticamente diversi.

Quello che toccò la proboscide disse che era come un grosso serpente. Quello che ha toccato l'orecchio ha pensato che fosse come un ventaglio. Quello vicino alla gamba lo paragonava a un tronco d'albero. In sostanza, nessuno capiva l'animale nella sua interezza perché non riusciva ad accedere al quadro generale. Il risultato è che tutti sono convinti della verità assoluta della loro prospettiva, pur essendo completamente sbagliati.

Questa parabola è una metafora preziosa per vari scenari aziendali. Nello sviluppo del software, questa storia è un'analogia perfetta per il fatto che senza una dichiarazione di visione del prodotto chiara, articolata e ambiziosa, i team rimarrebbero a brancolare nel buio.

In questo post vediamo cos'è una visione del prodotto, perché è importante e come si può creare la propria.

Che cos'è una visione del prodotto?

La visione di un prodotto è una dichiarazione che cattura il quadro generale di un prodotto a lungo termine. Delinea gli elementi fondamentali del prodotto:

Chi : Il traguardo degli utenti del prodotto, definito in termini demografici, psicografici e professionali

: Il traguardo degli utenti del prodotto, definito in termini demografici, psicografici e professionali **Che cosa: Le funzionalità/funzione del prodotto che risolvono il problema per gli utenti in target

Come : La differenziazione del prodotto nel mercato e ciò che lo rende unico

: La differenziazione del prodotto nel mercato e ciò che lo rende unico Perché: Perché il prodotto esiste

Da fare perché i prodotti hanno bisogno di dichiarazioni di visione?

Per un team di prodotto, il vantaggio chiave di una dichiarazione di visione è che funge da stella polare, da luce guida per tutte le decisioni durante il ciclo di vita. Oltre a questo, offre molti vantaggi.

Allineamento: La visione del prodotto aiuta i team UX, di progettazione, di sviluppo e di qualità a concentrare i loro lavori richiesti. Inoltre, riunisce gli stakeholder dei team commerciale, marketing, finanziario e dei talenti e li fa lavorare per obiettivi comuni.

Direzione: La visione del prodotto ha un ruolo fondamentale nella definizione della roadmap del prodotto. Articola le prerogative strategiche del prodotto, che vengono poi suddivise in piccole attività e attività cardine da sviluppare.

Clarità: La visione del prodotto descrive gli elementi e riduce al minimo le ipotesi. Aiuta i nuovi membri del team a comprendere immediatamente lo scopo del prodotto e a partecipare al suo sviluppo.

Standard: Dobbiamo dare priorità alla funzionalità/funzione A rispetto a B? Da fare per assumere altri ingegneri per il prossimo trimestre? Quali bug dobbiamo risolvere in questo sprint? La dichiarazione della visione del prodotto funge da bilancia su cui pesare queste decisioni. Aiuta a costruire un consenso basato su termini e idee concordate.

Chi usa le dichiarazioni sulla visione del prodotto?

Qualsiasi team che costruisce e immette sul mercato un prodotto può trarre grande valore da una dichiarazione di visione.

Nello sviluppo agile del software, serve come base comune per l'intero team di prodotto

Nel marketing, aiuta le attività rivolte al mercato ad allinearsi con gli intenti del team di prodotto

Nelle startup in rapida evoluzione, lega team diversi. Aiuta a organizzare il caos verso il loro scopo collettivo

Qual è la distinzione tra visione del prodotto e strategia del prodotto?

La visione del prodotto è il sogno, il prodotto finale che intendete sviluppare nei prossimi anni. È aspirazionale, futuristica e in evoluzione.

La strategia di prodotto è l'approccio ponderato per realizzare quel sogno: include le risorse, i passaggi e i piani. È ancora di alto livello e comprende ogni aspetto del prodotto.

visione del prodotto Strategia del prodotto Significato del prodotto Visione del prodotto Strategia del prodotto **Strategia del prodotto A lunghissimo termine (orizzonte di 5-10 anni) A medio-lungo termine (orizzonte di 1-3 anni) Di natura aspirazionale Di natura pratica e realizzabile Intenzionalmente nebuloso e adattabile Deliberatamente specifico e perseguibile Si concentra sul motivo per cui il prodotto esiste Si concentra sul modo in cui la visione del prodotto viene perseguita Scritto in una frase breve, semplice e memorabile Scritto in un documento lungo, dettagliato e istruttivo

Le differenze tra visione del prodotto e strategia del prodotto

Il ruolo delle varie entità nella visione del prodotto

Mentre l'idea di un prodotto nasce spesso nella mente di una sola persona, la visione è un lavoro richiesto dalla collaborazione. Ha un impatto sulla vita di tutte le persone coinvolte, sul loro lavoro quotidiano e su ogni decisione che prendono.

In realtà, però, ogni stakeholder ha un ruolo diverso. Vediamo.

Chi è responsabile della definizione della visione del prodotto?

Il titolare/manager del prodotto è responsabile della definizione della visione in collaborazione con vari altri stakeholder. Le responsabilità del titolare/gestore del prodotto comprendono:

Raccogliere input dalla leadership e dai principali stakeholder

Esplorare le idee con i settori commerciale, marketing, ricerche di mercato, design, ecc.

Articolare la visione del prodotto in termini semplici e memorabili

Raccogliere il feedback dei vari stakeholder e perfezionare la dichiarazione di visione

Oltre a definire la vision, i gestori del prodotto sono anche responsabili della sua comunicazione e socializzazione Il loro ruolo è far sì che il team di progetto, il team Scrum, i commerciali, il marketing e il customer success comprendano e facciano propria la vision nel loro lavoro.

Il gestore del prodotto ottiene questo risultato costruendo un ambiente collaborativo tra team interfunzionali. Comunica la visione del prodotto in modo da fornire a tutti i team una base solida per prendere decisioni. Per istanza, se la visione del prodotto è "aiutare le persone a praticare la mindfulness":

Il team Scrum darà priorità alle funzionalità legate alla meditazione rispetto a quelle di gestione delle attività

Il team di progettazione creerà un'interfaccia utente priva di distrazioni e che aiuti gli utenti a rimanere nel presente

Il team di progettazione dei contenuti scriverà testi semplici, compassionevoli e orientati al benessere

Il marketing creerà un messaggio che privilegia la calma rispetto alla produttività

Nel complesso, la visione del prodotto aiuta ogni team a soddisfare le esigenze dei clienti target in modo differenziato e unico. Se questa vi sembra un'ottima soluzione per molte delle vostre sfide legate alla produttività, ecco come potete creare la vostra vision.

Creazione di una visione di prodotto efficace

La visione del prodotto è il faro guida di un team di sviluppo software. Una volta definita e condivisa la dichiarazione, le persone ricorderanno il suo significato e lo useranno per prendere decisioni. Quindi, per ottenere l'esito positivo del prodotto, è necessario creare una visione del prodotto che sia efficace e perseguibile.

Ecco come fare con uno strumento di collaborazione virtuale e di project management come ClickUp .

1. Esplora il presente

Comprendere il contesto in cui opera il vostro prodotto attraverso vari aspetti interni ed esterni, quali:

Traguardo degli utenti: Definite per chi state progettando. Delineate le loro esigenze, i punti dolenti, le soluzioni attuali e le frustrazioni.

Concorrenza: Comprendete il panorama della concorrenza, compresi i prodotti esistenti, il prezzo, le funzionalità/funzione, i vantaggi, la fedeltà dell'utente, ecc. Ricordate che la concorrenza non deve necessariamente essere un prodotto simile. Può essere qualsiasi prodotto che risolva il problema del cliente.

Per esempio, se state costruendo un'app per i promemoria, una semplice combinazione di carta e penna è la principale alternativa competitiva che dovete studiare.

Opportunità: Individuate chiaramente dove si trova il divario del mercato. Esplorate quanto potrebbe essere grande questo gap, cosa lo colmerà e quanto i clienti potrebbero pagare per farlo.

Prerogative aziendali: Già che ci siete, prendete in considerazione anche la vostra visione aziendale: gli obiettivi, le esigenze, le risorse e le aspirazioni della vostra azienda. Considerate anche alcuni esempi di valori fondamentali per definire chi siete.

Assicuratevi di documentare tutte le vostre scoperte in un luogo collaborativo, come ad esempio Lavagne online di ClickUp . Aggiungete informazioni sotto forma di testo, immagini, connessioni, note adesive e altro ancora. Una volta ottenuta una bozza, portate tutte le parti interessate a rivederla e commentarla.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-2-1400x945.png Lavagne online di ClickUp /$$$img/

documentate la vostra ricerca di prodotti su ClickUp Whiteboards_

2. Immaginate il futuro

Una volta compreso il panorama attuale, è il momento di sognare, cioè di immaginare un futuro in cui esista il vostro prodotto. A tal fine, considerate quanto segue.

Scopo: Prima di ogni altra cosa, definite lo scopo generale del vostro prodotto. Chiedetevi "perché" il prodotto deve esistere.

Approccio: Pensate a come raggiungere il vostro scopo.

Ad esempio, se il vostro scopo è aiutare le persone a praticare la mindfulness, potete creare un'app per la meditazione, il journaling, la terapia online o la formazione di abitudini. Scegliete il vostro percorso.

Valore: Esplorate il valore che potrebbe avere per i vostri personalizzati. La vostra app per la mindfulness renderà i clienti più felici, calmi, produttivi, sani? Pensate anche a come si sentiranno i clienti quando useranno il prodotto.

Differenziazione: Elencate chiaramente tutti i modi in cui il vostro prodotto è unico. La differenziazione può riguardare le funzionalità/funzione, i traguardi, l'esperienza utente, il supporto clienti o qualsiasi altra cosa si possa immaginare.

Un buon esercizio di vision-boarding aiuterà molto in questo passaggio.

Scarica questo modello

⚡️Template Archivio: Se state cercando un modo per far fluire le idee sui prodotti o qualcosa di più specifico per le vostre esigenze, date un'occhiata a questi modelli modelli di Bacheca della Visione .

3. Creare la visione

Ora è il momento di mettere effettivamente la penna sulla carta o di digitare le parole in un documento. Ripercorrete i documenti sullo stato attuale e futuro per prepararvi alla stesura della dichiarazione di visione.

La visione di un prodotto è spesso un'affermazione concisa e potente. " A Netflix, vogliamo intrattenere il mondo ", afferma l'azienda di servizi di streaming. Non si tratta di film, documentari o televisione, ma di intrattenimento nella sua interezza. Quindi, quando nel 2023 si è avventurata nei giochi, è sembrata un'estensione naturale della sua offerta.

Prima di scegliere quello che fa al caso vostro, fate un workshop con alcune opzioni. Scrivete alcune idee diverse da testare. Per scrivere una dichiarazione di visione efficace, fatela:

espansiva: Assicuratevi che possa coprire e guidare le vostre ambizioni per diversi anni a venire. Non limitatevi a qualcosa di specifico che fa il vostro prodotto. "Aiutare le persone a praticare la mindfulness" è più ampio e accomodante di "creare un'app per scrivere un diario" o "fornire una meditazione guidata on-tap"

Ambiziosa: La visione del prodotto ideale deve essere qualcosa che nessuno ha mai fatto, o almeno pochissimi hanno fatto prima. Rendetela stimolante e ambiziosa, in modo che il team abbia idee innovative per perseguire tale visione.

Centrata sul cliente: Una visione del prodotto rivolta verso l'interno finirà per essere egoistica. Quindi, mantenete la dichiarazione di visione incentrata sul cliente. Redigetela in base a ciò che potete fare per i vostri clienti, per il mercato e per il mondo in generale.

Breve: Nessuno può ricordare una dichiarazione di visione complicata e lunga. Ciò significa che non la applicheranno nemmeno nella pratica. Quindi, mantenetela breve e semplice. Una best practice è quella di limitarsi a una frase o a un'espressione.

Per un approccio più organizzato alla stesura delle dichiarazioni di visione, provate a usare un modello di visione per lavagna online.

4. Testate le vostre dichiarazioni di visione

Una volta ottenute alcune opzioni, sottoponetele ai principali stakeholder per verificarne l'impatto. Fate un sondaggio su un campione di clienti, team di sviluppo prodotto, produttività, marketing e leadership aziendale. Verificatela per:

Allineamento con la visione organizzativa

Chiarezza tra i vari gruppi di persone

Relatività per i vari team che possono abbracciarlo e utilizzarlo

Disaccordo da qualsiasi parte

Ad istanza, se la vision del vostro prodotto è quella di aiutare le persone a praticare la mindfulness, ma la vostra organizzazione è aziendale e si occupa di software CRM, avete un evidente disallineamento. 👀

Utilizzo moduli per il ClickUp per creare ed eseguire sondaggi senza sforzo

5. Affinare la visione del prodotto

In base al feedback ricevuto dai vari stakeholder, perfezionate la visione del prodotto. Ricordate che a volte potreste non essere in grado di correggere alcuni disallineamenti con la rielaborazione delle parole. In questi casi, potrebbe essere necessario ripensare completamente l'idea.

Il più delle volte è possibile raccogliere feedback e perfezionare la visione. Per esempio, il team di marketing potrebbe suggerire che è meglio redigere la visione come "aiutare le persone a essere consapevoli" invece dell'indiretto "praticare la consapevolezza"

In qualità di product manager, il vostro ruolo è quello di prendere decisioni su quali feedback funzionano e quali no.

6. Documentare e condividere la visione del prodotto

La visione di un prodotto è efficace solo quanto il numero di persone che la comprende e la fa propria. Quindi, dovete essere in grado di documentarla e condividerla nel modo più ampio possibile.

clickUp Documenti per dichiarazioni di visione audaci, potenti e create in modo collaborativo ClickUp Documenti è un ottimo modo per fare questo. Scrivete la vostra visione del prodotto in grande e in grassetto, in modo che chiunque possa vederla e afferrarla rapidamente. Aggiungete banner, pulsanti, divisori e altri formattare per presentare la visione in modo attraente e memorabile.

Condividete in sicurezza i documenti in modo pubblico, privato e con controlli di modifica avanzati. Collegate i documenti alle varie attività per garantire che ogni lavoro venga terminato in linea con la visione del prodotto.

7. Implementare la visione del prodotto

Scrivere e condividere la visione del prodotto è un ottimo inizio, ma non basta. Un buon product manager porta la visione all'implementazione nel mondo reale con facilità.

attività di ClickUp per trasformare la vostra visione in realtà

Il primo passaggio consiste nel convertire la visione in obiettivi misurabili e raggiungibili. Ogni buon Software OKR aiuterà ad impostare kPI del project management allineati con la visione e raggiungerli in modo coerente.

Con ClickUp Obiettivi è possibile fissare dei traguardi, collegarli alla strategia di prodotto e condividerli con tutti i membri del team. Sfruttate le molteplici visualizzazioni del progetto su ClickUp per monitorare lo stato e misurare l'esito positivo.

📖 Lettura bonus: Obiettivi professionali per il lavoro Il passaggio successivo consiste nel definire gli obiettivi da raggiungere. Creare Attività di ClickUp direttamente dalla vostra dichiarazione di visione su ClickUp Docs, assegnate utenti, impostate scadenze, collegate ad altri documenti e gestite l'intero processo di sviluppo della produttività in un unico luogo.

grafico Gantt per visualizzare le dipendenze nello sviluppo di un prodotto

Valutare periodicamente lo stato di allineamento con la visione del prodotto. Utilizzate i dati del vostro dashboard di gestione del prodotto da rivedere. Inoltre, valutate se la vostra stessa dichiarazione di visione necessita di un aggiornamento.

Per istanza, se siete una società di gestione di eventi con una visione che si concentra esclusivamente su eventi fisici, di persona o sul posto, potreste voler riconsiderare la vostra visione, soprattutto in considerazione della popolarità degli eventi ibridi e virtuali.

Se siete alle prime armi con la creazione di una visione del prodotto, il quadro sopra descritto vi offre un supporto sostanziale. Ma se state ancora lottando per concettualizzarla, ecco qualche ispirazione.

Esempi di dichiarazione di visione del prodotto

Alcune delle aziende tecnologiche di maggior esito in tutto il mondo utilizzano dichiarazioni di visione del prodotto di grande ispirazione. Vediamone alcune.

Glitch

"Creiamo Glitch perché sia più facile per voi creare il web"

La startup tecnologica Glitch ha un'idea di semplice ma ambiziosa dichiarazione di visione . La parola chiave è "facile". Ecco perché creano strumenti "veloci" e "divertenti" per costruire siti web. I loro strumenti lavorano per rendere il web aperto, diversificato e accessibile a tutti.

Inoltre, cosa c'è di più? I loro lavori richiesti si concentrano in estensione sulla loro comunità, offrendo strumenti, jam, show-off di progetti e altro ancora, il che rende facile aiutarsi a vicenda.

LinkedIn

"Creare opportunità economiche per ogni membro della forza lavoro globale"

Nei 20 anni dalla sua nascita, LinkedIn ha aiutato le persone a trovare lavoro, a fare rete, a segnalare altre persone, a costruire il proprio marchio personale e, infine, a fare (più) soldi. La visione di LinkedIn di creare opportunità economiche guida le sue decisioni attraverso i suoi molteplici canali di guadagno, come le iscrizioni, gli annunci, le newsletter e le soluzioni di reclutamento. La parola "ogni" definisce le loro espansioni attraverso i mercati, le lingue e altro ancora.

Tesla

"Accelerare la transizione del mondo verso l'energia sostenibile"

Sebbene Tesla faccia spesso notizia per i veicoli autonomi, il suo obiettivo principale è l'energia solare e i veicoli a batteria. La visione di Tesla guida l'azienda a costruire soluzioni energetiche sostenibili al di là dei soli veicoli. Infatti, Tesla sta facendo progressi anche nel settore dei pannelli solari, dei tetti solari, delle pareti elettriche e altro ancora.

Per creare una visione del prodotto che abbia lo stesso impatto, potreste trovare aiuto in uno dei seguenti modelli.

Modelli di visione del prodotto e come usarli

Modello di visione del prodotto basato sulla posizione

Uno dei modelli di visione del prodotto più comunemente utilizzati è quello derivato dalla struttura di Geoffrey Moore per una dichiarazione di posizione. In pratica, il modello si presenta così.

per [cliente], che ha bisogno di [esigenza del cliente], questo [prodotto] è un [nome della categoria] che [definizione della soluzione]. A differenza della concorrenza, il prodotto è una proposta di vendita unica

Per l'esempio precedente di un'app per la mindfulness, la dichiarazione di posizione sarebbe:

per i professionisti urbani che hanno bisogno di supporto per superare lo stress, questo prodotto è un'app che li guida attraverso pratiche di mindfulness, come la meditazione, il diario e l'esercizio fisico. A differenza delle app esistenti, il prodotto è progettato per offrire una gestione immediata dello stress attraverso pratiche che richiedono meno di 120 secondi

Sebbene questa sia un'ottima struttura per riepilogare la ricerca e affermare i fatti, si tratta di una descrizione del presente. Sebbene sia un'ottima struttura per riassumere la ricerca ed esporre i fatti, è una descrizione del presente e non offre il futuro ambizioso e ambizioso che le dichiarazioni di visione devono fare.

Modello basato sullo scopo

Un prodotto basato sulle finalità modello di dichiarazione di visione consente alle organizzazioni di collocare il proprio software nel contesto del suo ruolo nel mondo.

il prodotto aiuta il cliente a raggiungere il valore personalizzato

Estendendo lo stesso esempio, la visione del prodotto sarebbe:

il prodotto aiuta i professionisti urbani stressati a vivere il momento in una vita appagante

Modello basato sulla trasformazione

Questo format si concentra sul cambiamento o sulla rottura che il prodotto apporta al mondo o al mercato.

il prodotto abilita il cambiamento nel contesto

Una visione del prodotto basata sulla trasformazione per l'app sarebbe:

{\an8}[Prodotto] pone fine alla {dipendenza da dopamina} per un {mondo sostenibile e creativo}}

Sebbene questi modelli offrano una guida, è meglio ricordare i primi principi quando si scrive la visione del prodotto. Cercate di incorporare le risposte alle seguenti domande.

Per chi è?

Da fare per risolvere i loro problemi?

Da fare in modo migliore o diverso?

Da fare perché esiste?

Porta la tua visione del prodotto dal sogno alla realtà con ClickUp

Una buona visione del prodotto fa luce sul titolo del prodotto nel futuro prossimo e remoto. Permette a tutti di vedere l'elefante allo stesso modo, con tutte le sue parti. Sapere cosa si sta costruendo aiuta a creare la strategia perfetta, il piano, fino al lancio finale.

Per il team di ingegneri, la gestione del prodotto diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, una buona dichiarazione di visione aiuta l'intera organizzazione. Marketing, commerciale, finanza, risorse umane, amministratore e tutti gli altri team si allineano alla visione, muovendosi insieme come un'unità coerente e coesa. Una buona visione del prodotto informa le decisioni e aiuta a risolvere i conflitti.

La creazione di una visione è solo una parte del processo. Documentare, condividere e ribadire la dichiarazione della missione è la parte più importante. L'uso di uno strumento completo di project management come ClickUp consente ai team di creare ed eseguire la visione in modo collaborativo.

Strumenti di brainstorming come le lavagne online, strumenti di riflessione come le mappe mentali, appunti con i documenti, gestione del progetto con le attività di ClickUp e revisioni con i dashboard: ClickUp offre una piattaforma completa di gestione del lavoro per i team di prodotto.

Fateci un giro. Prova gratis ClickUp oggi stesso .

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa descrive meglio la visione del prodotto?

Il modo migliore per descrivere la visione di un prodotto è uno stato futuro e aspirazionale. Delinea ciò che il prodotto mira a raggiungere nel lungo termine, agendo come stella polare che guida lo sviluppo.

2. Chi definisce la visione del prodotto in Scrum?

In Scrum, il titolare del prodotto definisce la visione del prodotto in collaborazione con gli stakeholder aziendali e tecnici.

3. Chi è responsabile della comunicazione della visione del prodotto al team Scrum?

Il titolare del prodotto o il management sono responsabili della comunicazione della visione al team Scrum.

4. Qual è la visione di un metodo di prodotto?

Il metodo della visione del prodotto è un approccio allo sviluppo del software guidato da un'unica, coesa dichiarazione di visione. I team che seguono questo metodo iniziano in genere dall'alto con una visione del prodotto e da lì scendono verso il basso con piani di esecuzione.

5. Chi è responsabile della missione e della visione?

Nello sviluppo del software, il titolare/manager del prodotto è responsabile della creazione e della distribuzione della visione e della missione.