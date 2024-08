25 esempi di obiettivi mensili per i team al lavoro

Svegliarsi alle 5 del mattino. Avere una routine mattutina fissa. Andare in palestra ogni giorno. Scrivere un diario ogni sera. Essere più organizzati nel lavoro. Sì, è tempo di nuovi anni e nuovi obiettivi!

Mentre gli obiettivi di sviluppo personale sono comuni, molte organizzazioni e team concludono il loro Q4 a dicembre, preparandosi per l'anno successivo.

Se state cercando sul web quali dovrebbero essere gli obiettivi mensili per il 2024, siete nel posto giusto.

Come bonus, vi forniremo anche una tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi mensili nel corso dell'anno.

Che cosa sono gli obiettivi mensili?

Gli obiettivi mensili sono traguardi fissati per voi stessi o per il vostro team da raggiungere nei 30 giorni successivi o in un mese di calendario.

I team stabiliscono obiettivi mensili insieme, come un'unità, per favorire l'esito positivo dell'organizzazione. Una serie di obiettivi mensili può portare a una grande vittoria nel trimestre o a un grande obiettivo audace (BHAG) per l'anno. Obiettivi mensili cancellati aiutano a garantire un esito positivo del piano, collaborazione al progetto e la produttività generale.

Grafico Gantt di ClickUp per una collaborazione efficace

Importanza dell'impostazione degli obiettivi mensili

Un mese non è né troppo breve né troppo lungo per le attività di lavoro. Supponiamo che stiate conducendo una campagna pubblicitaria per il lancio di un nuovo prodotto. Quattro settimane sono un tempo sufficiente per raggiungere la maggior parte del pubblico previsto, monitorare il coinvolgimento e raccogliere feedback per aggiustare i parametri, se necessario.

Oltre a essere il periodo giusto, gli obiettivi mensili offrono molti altri vantaggi.

Ridurre i grandi obiettivi in parti gestibili: Da fare per raggiungere 60 milioni di dollari di fatturato quest'anno? Il modo più semplice di impostare gli obiettivi è quello di suddividerli in obiettivi trimestrali e mensili, che si traducono in oggetti del progetto . Ciò significa che il team ha come traguardo un guadagno di 15 milioni di dollari ogni trimestre e di 5 milioni di dollari ogni mese.

Suddivisione degli obiettivi in parti gestibili

Suddividere ulteriormente gli obiettivi in settimane e giorni sarebbe soffocante per i venditori. Un mese dà loro abbastanza respiro per concludere le conversazioni commerciali.

Azione stimolante: Un mese di lavoro dura in genere 22 giorni, il che non lascia spazio alla procrastinazione prima della riunione di revisione. Pertanto, i team sono più propensi a dare il via alle attività per non perdere tempo.

Consentire revisioni e aggiustamenti: Se qualcosa non funziona per un mese, è il momento di fare delle correzioni. Gli obiettivi mensili consentono ai team e ai leader di riunirsi abbastanza spesso per valutare le prestazioni e provare nuove idee.

Correlazione con il ciclo delle spese: Le organizzazioni di solito pagano stipendi, fornitori e bollette ogni mese. Allineando gli obiettivi mensili (tipicamente legati alle entrate) al ciclo delle spese, è possibile comprendere meglio il flusso di cassa dell'azienda.

L'orizzonte temporale è uno dei tanti elementi che rendono un obiettivo valido. Ecco alcuni altri aspetti da considerare prima di impostare gli obiettivi mensili.

Come impostare obiettivi mensili SMART

Più di quarant'anni fa, George T. Doran propose il concetto di Il quadro SMART per l'impostazione degli obiettivi. Ha superato la prova del tempo e continua a essere la struttura di impostazione degli obiettivi più efficace oggi, sia per la crescita personale che per quella professionale.

SMART è l'acronimo di specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo.

Vediamo come impostare obiettivi mensili SMART per la vostra azienda, prendendo come esempio un'agenzia di social media.

Specifici

Un obiettivo deve essere inequivocabile per aiutarvi a rimanere concentrati. Deve essere scritto in un linguaggio che non si presta a interpretazioni. In breve, deve essere specifico.

esempio: Generare lead di startup tecnologiche in cerca di supporto per i social media

Misurabile

Come vedete, "generare contatti" è un comando, non un obiettivo. Il passaggio successivo è la quantificazione.

esempio: Generare **_25 nuovi netti lead di startup tecnologiche in cerca di supporto.

Raggiungibile

L'obiettivo di 25 nuovi lead netti appare arbitrario, senza che si tenga conto della possibilità di raggiungerlo. Per rendere un obiettivo raggiungibile, il modo più comunemente usato è quello di migliorare le prestazioni dell'ultimo periodo. Quindi, un obiettivo migliore sarebbe il seguente.

esempio: Aumentare la lead generation (di startup tecnologiche in cerca di supporto per i social media) del **_25% rispetto all'anno scorso

Rilevante

Nessuno sarebbe entusiasta di un obiettivo che sembra irrilevante per lui. Per rendere l'obiettivo attraente, rendetelo rilevante per la vostra organizzazione, il mercato, il settore e la geografia in cui fate affari.

esempio: Aumentare la lead generation (di startup tecnologiche che cercano supporto per i social media) del 25% rispetto all'anno scorso **_da supportare dalla nuova sede di Seattle.

Limitato nel tempo

La legge di Parkinson afferma che il lavoro si espande per riempire il tempo assegnato. Se non si mette una Sequenza, si potrebbe raggiungere l'obiettivo di cui sopra in un anno o in dieci anni. Rendete i vostri obiettivi vincolati al tempo.

esempio: Aumentare **_mensile la lead generation (di startup tecnologiche in cerca di supporto per i social media) del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con il supporto dell'ufficio di Seattle di recente apertura.

L'esempio precedente mostra solo un livello di ciascun fattore. Ad esempio, "startup tecnologiche in cerca di supporto sui social media" può essere reso ancora più specifico includendo lo stato dei finanziamenti, la posizione della sede, il profilo del fondatore, ecc.

La rilevanza può essere ulteriormente rafforzata dalla connessione con la visione o la missione dell'organizzazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-SMART-Obiettivi-Template.png Utilizzate il modello di obiettivi SMART di ClickUp per strutturare e semplificare le strategie di impostazione degli obiettivi in un sistema gestibile.

/$$$img/ Modello di obiettivi intelligenti di ClickUp Se non conoscete il quadro SMART, potete utilizzare il modello di obiettivi mensili di ClickUp come punto di partenza. In alternativa, potete procedere da soli utilizzando il quadro di riferimento riportato di seguito.

Come impostare e monitorare gli obiettivi mensili

Ora che sapete come impostare gli obiettivi mensili, vediamo come raggiungerli.

Rendere visibile l'obiettivo

Quando un obiettivo è importante per voi, non potete semplicemente impostarlo e dimenticarlo. Dovete considerarlo come la vostra stella polare che guida le vostre decisioni e azioni.

Utilizzate un'immagine di app per il monitoraggio degli obiettivi progettata per aiutare individui e team a raggiungere i propri obiettivi. Obiettivi di ClickUp è completo e flessibile per adattarsi ad obiettivi personali come andare in palestra o complessi come costruire un software di gestione delle risorse umane!

Suddividere l'obiettivo in passaggi gestibili

Anche un obiettivo SMART non è un piano d'azione. Non vi dice cosa dovete fare ogni giorno per raggiungerlo. Quindi, create un piano d'azione.

Scomponete i vostri grandi obiettivi in passaggi praticabili da compiere nel periodo e su cui rimanere concentrati. Con ClickUp, è possibile:

Suddividere gli obiettivi mensili in progetti e attività

Impostare singoli traguardi che siano un numero, un importo in dollari o un semplice vero/falso

Collegare le varie attività per un roll-up dello stato di avanzamento

Creare liste di controllo per le attività, per assicurarsi di averle fatte bene

Impostare delle metriche

La parte misurabile degli obiettivi SMART è il numero che si vuole raggiungere. Se si suddivide l'obiettivo in varie attività con le relative metriche, aggiungere anche questi traguardi a ClickUp. Con i traguardi delle attività, si possono spuntare le attività completate e i risultati ottenuti software di gestione delle attività aggiornerà automaticamente lo stato di avanzamento sul vostro ClickUp Dashboard.

Gestite tutte le attività in un unico punto con le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

Effettuare revisioni settimanali

Quando si impostano obiettivi mensili, è buona norma tenere traccia dello stato. Controllate ogni settimana per valutare se vi state muovendo nella direzione giusta e al ritmo giusto.

Utilizzare Documenti ClickUp per impostare il vostro processo di revisione mensile ripetibile. Fate un elenco delle metriche che volete monitorare e delle domande che volete porvi.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Non sapete ancora da dove cominciare? Vi aiutiamo noi! Scegliete una delle dieci opzioni gratuite modelli di impostazione degli obiettivi gratuiti e personalizzarli come meglio credete.

Dopo aver messo a punto le basi di un'impostazione efficace degli obiettivi, ecco alcune ispirazioni per obiettivi SMART mensili che voi o il vostro team potreste voler perseguire.

25 Esempi di Obiettivi mensili per Teams

Che siate nel settore commerciale, marketing, ingegneria o risorse umane, ecco 25 idee di obiettivi mensili che potete adottare per i vostri team.

1. Migliorare la generazione di lead

L'obiettivo principale di un team di marketing in un anno è la lead generation. Questo dà indicazioni su come concentrarsi i loro lavori richiesti dal marketing. Convertitelo in un obiettivo mensile SMART.

esempio: Aumentare il numero di lead generati del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**_

2. Ridurre la spesa pubblicitaria

Con l'evoluzione dei mercati e l'inasprimento della concorrenza, i leader sono spinti a ridurre la spesa senza che si verifichi un calo delle prestazioni. Questi obiettivi possono essere più impegnativi.

esempio: Ottimizzare le spese pubblicitarie per ottenere un risparmio di 100.000 dollari senza incidere sulla generazione/conversione di lead**_

3. Aumentare il traffico del sito web

Il traffico del sito web è una metrica cruciale per i team di marketing, che ha benefici cumulativi lungo l'imbuto.

Esempio: Aumentare il traffico del sito web da fonti organiche del 5%_

4. Migliorare il tasso di conversione dei lead

Se il marketing aumenta i lead generati, anche i commerciali dovranno alzare la posta. Seguite l'obiettivo del marketing con il vostro.

Esempio: Aumentare il tasso di conversione da lead a vendita del 2% ogni mese_

5. Partecipare a eventi di networking

I membri del team commerciale partecipano a eventi di networking per generare domanda. Più eventi ci sono, più schede aziendali possono distribuire. Tuttavia, se nessuna di queste connessioni viene convertita, il denaro può essere sprecato. Gli obiettivi mensili devono quindi tenerne conto.

Esempio: Ogni mese, partecipare a una riunione di conversazione con un tasso di conversione da contatto a demo di almeno il 10%_

6. Aumentare le valutazioni CSAT

I team che si occupano del successo dei clienti misurano le loro prestazioni con la soddisfazione dei clienti (CSAT) o il Net Promoter Score (NPS). Si tratta di un buon obiettivo mensile per migliorare i risultati complessivi del successo dei clienti.

Esempio: Aumentare il punteggio CSAT dell'1% ogni mese per i nuovi clienti e del 5% per i clienti di ritorno._

7. Ridurre il tempo di inserimento dei nuovi clienti

Le organizzazioni hanno spesso accordi sui livelli di servizio (SLA) per l'onboarding di un nuovo cliente entro un determinato periodo di tempo. Riducendo questo tempo si migliora l'esperienza del cliente e si realizzano prima i ricavi. Si tratta quindi di un obiettivo fondamentale per i team che si occupano di customer success.

Esempio: Ridurre il tempo di onboarding a 1 giorno lavorativo utilizzando_ miglioramento dei processi aziendali e strategie di automazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/clickup-crm-template-1400x702.png

/$$$img/

esito positivo per i client con ClickUp

8. Lancio di un prodotto

Questo non avverrà in un mese, ovviamente. Ma potete suddividere i vostri obiettivi a lungo termine in piccoli obiettivi mensili.

esempio: Costruire l'MVP per il portale di gestione dei fornitori con cinque funzionalità/funzione principali*

traccia tutti i passaggi del lancio del tuo MVP con ClickUp

9. Aumentare la produttività degli sviluppatori

I responsabili dell'ingegneria hanno la responsabilità di impostare obiettivi mensili per la produttività degli sviluppatori. Possono raggiungere questo obiettivo acquistando una piattaforma per sviluppatori, automatizzando le attività, esternalizzando parti della funzione o formando il team sulla gestione del tempo. Scegliete quello che fa per voi.

Esempio: Inserire una piattaforma di automazione dei test per migliorare la produttività del team di ingegneri del 20%_

10. Ridurre il tempo di assunzione

Quando si riduce il tempo di assunzione per una posizione aperta, si possono inserire i nuovi dipendenti prima e si può lavorare di più/meglio. Il time-to-hire è quindi un obiettivo mensile efficace per i team HR e di acquisizione dei talenti.

**Esempio: Ridurre il time-to-hire - dall'approvazione della richiesta all'accettazione dell'offerta - del 30%

11. Trasferirsi nel nuovo spazio per gli uffici

Che si tratti di un'azienda in crescita o di un modello ibrido, se state trasferendo gli spazi per gli uffici, avete bisogno di obiettivi per rendere la transizione agevole.

Esempio: Completare la progettazione dello spazio e ottenerne l'approvazione entro il 30 gennaio_

12. Garantire la conformità della formazione

I team che si occupano di apprendimento e sviluppo devono assicurarsi che tutti i dipendenti abbiano completato i corsi di formazione o i workshop obbligatori. Questo è un ottimo obiettivo da fissare, soprattutto verso la fine dell'anno.

esempio: Assicurarsi che il 100% dei dipendenti abbia completato la formazione obbligatoria entro il 31 dicembre**_

13. Aggiornare un modulo di formazione

I programmi di formazione sul posto di lavoro sono spesso soggetti a un aggiornamento periodico. Stabilite degli obiettivi per dare priorità a quelli giusti da aggiornare.

Esempio: Selezionare i formatori per aggiornare il modulo di apprendimento sulle molestie sessuali sul posto di lavoro_

14. Eliminare le penali relative ai debiti di conto corrente

Quando il team finanziario non paga il fornitore entro i termini stabiliti, potrebbero essere applicate clausole di penalità o interessi. Uno degli obiettivi finanziari più importanti per il responsabile della contabilità fornitori è evitare che ciò accada.

Esempio: Eliminare le penali o i pagamenti di interessi per i debiti scaduti_

15. Ridurre i progetti che sforano il budget

I progetti a volte sforano il budget a causa di varie ragioni operative ed esterne. Tuttavia, la responsabilità principale di un project manager è quella di prevedere e mitigare questo fenomeno. Questo obiettivo può essere raggiunto con l'impostazione di obiettivi mensili per il monitoraggio del budget.

Esempio: Ridurre lo sforamento del budget del 50% su base annua_

16. Ridurre i ritardi del progetto

Quando i progetti sforano il budget, la perdita è in termini di denaro. Quando i progetti subiscono ritardi, c'è il costo aggiuntivo delle ore di lavoro in più e il costo opportunità di realizzare altri progetti in quel periodo. Pertanto, i project manager cercano di ridurre i ritardi, soprattutto nei progetti a offerta fissa.

Esempio: Terminare le attività programmate per il mese con 2 giorni lavorativi di anticipo_

17. Ridurre gli straordinari

I team di tutte le organizzazioni lavorano con qualche tipo di straordinario. I project manager devono cercare di ridurli al minimo per garantire il benessere dei dipendenti.

Un ottimo modo per raggiungere questo obiettivo è esaminare il carico di lavoro attuale. La vista Carico di lavoro di ClickUp è progettata per fornire una visibilità consolidata delle ore e della produttività di ogni membro del team. Sulla base di questi dati, è possibile ottimizzare l'assegnazione delle attività.

Esempio: Ridurre il numero massimo di ore di straordinario per dipendente a cinque ore settimanali_

18. Migliorare le valutazioni di utilizzo

Il tasso di utilizzo è il numero di ore fatturate rispetto alle ore di lavoro totali in una settimana. Un buon service lead massimizza questa metrica.

Esempio: Aumentare le ore di utilizzo al 95% per il team di sviluppo software_

19. Sviluppare le risorse

La conoscenza istituzionale è uno dei più potenti vantaggi competitivi dell'organizzazione. La documentazione e la distribuzione delle conoscenze in risorse è una grande sfida obiettivo di comunicazione per qualsiasi organizzazione.

Esempio: Creare un manuale per gli scrittori dell'azienda che copra tutte le comunicazioni aziendali

20. Mettere in sicurezza il prossimo round di finanziamenti

I team di leadership delle startup pianificano sempre di ottenere ulteriori finanziamenti per alimentare la loro azienda, è uno dei loro obiettivi principali. Ma questo non può essere raggiunto in un mese!

Esempio: Confermare tre riunioni con potenziali investitori da tenersi nel prossimo trimestre_

21. Ampliare le competenze

Questo è un obiettivo cruciale di auto-miglioramento, sia per gli individui che per i team. Come individui, potete iscrivervi a un corso online, unirvi a una comunità tecnologica, partecipare a hackathon e così via, per imparare una nuova abilità.

I team leader possono assumere talenti con nuove competenze, formare i membri del team esistenti o automatizzare alcune parti del lavoro. In ogni caso, l'ampliamento delle competenze è un obiettivo essenziale per chiunque.

Esempio: Completare il corso di certificazione Python avanzato_

22. Fare presentazioni

La paura della fase è una delle paure più comuni tra i professionisti. Quest'anno sconfiggete questa paura acquisendo competenze ed esperienza nelle presentazioni.

esempio: Fate una presentazione al team su un argomento di cui siete sicuri**_

23. Mentoring

Il mentoring è uno dei modi più efficaci per aiutare i dipendenti a crescere in un'organizzazione. Ma è anche la pratica di apprendimento e sviluppo più informale. L'impostazione di obiettivi mensili per dare o ricevere mentoring offrirà benefici esponenziali nel nuovo anno.

**Esempio: Dedicare tre ore al mese al tutoraggio dei membri più giovani del team

24. Ricerca

Nei luoghi di lavoro, la ricerca è spesso un precursore della risoluzione dei problemi. Quando qualcuno affronta un problema, Da fare ricerche per trovare soluzioni. Tuttavia, una ricerca generalizzata sul settore, sul mercato, sul prodotto, sulla tecnologia, ecc. può aiutare a risolvere problemi futuri e a promuovere la creatività.

Esempio: Dedicare due ore alla settimana alla ricerca di un'idea tangenziale alle attività su cui si sta lavorando_

25. Andare in gita con il team

Soprattutto per i team remoti/ibridi, le uscite di gruppo sono un ottimo modo per conoscersi meglio. Le uscite mensili del team sono la frequenza perfetta. Non è necessario che sia un'uscita di lusso. Può essere un semplice pranzo, una serata di giochi da tavolo o una gita al cinema.

**Esempio: Pianificate ed eseguite l'uscita mensile del team: scegliete un luogo, prenotate un appuntamento, inviate gli inviti via email e raccogliete le adesioni tre giorni prima dell'evento

Raggiungere gli obiettivi di carriera nel 2024 con ClickUp

Prima di lasciarvi, vogliamo dire che non tutte le idee di obiettivi mensili sono uguali. Alcuni degli esempi di obiettivi mensili sopra riportati sono basati sui risultati (come l'aumento del traffico sul sito web), mentre altri sono basati sulle attività (come la realizzazione di una presentazione).

Ciò significa che dovete collegare gli obiettivi basati sui risultati alle attività e viceversa.

È necessario suddividere un obiettivo di risultato in attività gestibili. Ad esempio, per aumentare il traffico del sito web, potrebbe essere necessario scrivere un blog, distribuirlo sui social media, ottimizzarlo per i motori di ricerca, ecc.

È necessario collegare gli obiettivi di attività ai risultati, anche se alcuni non sono tangibili. Un esempio è l'aggiornamento del modulo di formazione sulle molestie sessuali. Da fare, l'aggiornamento del curriculum è terminato, ma non è possibile collegarlo direttamente alla riduzione dei reclami o al miglioramento del comportamento. Ciò non significa che questo obiettivo sia meno importante!

Qualunque sia la vostra scelta, ricordate di non fissare troppi obiettivi: tre sono sufficienti.

Rendete sempre visibile il vostro obiettivo e le attività di ClickUp sono perfette per questo. Collegate le attività quotidiane agli obiettivi mensili. Utilizzate gli obiettivi, i traguardi, i progetti e le cartelle di ClickUp.

Eseguite revisioni con voi stessi per gli obiettivi di crescita personale. Lavorate con il team per monitorare lo stato degli obiettivi mensili professionali. Annotateli su ClickUp Documenti per accedervi più facilmente in seguito.

Da fare, quando si raggiungono gli obiettivi, non dimenticare di festeggiare. Per arrivarci, provate gratuitamente ClickUp .