10 modelli di obiettivi SMART per definire i vostri obiettivi nel 2024

Avete bisogno di una leggera spinta per rimanere in linea con i vostri obiettivi e le vostre aspirazioni?

Seguite questi passaggi:

Scrivete i vostri obiettivi

Intraprendere azioni decise e coerenti

Monitoraggio dei progressi compiuti

Ma la semplicità è inafferrabile. Rimanere fedeli ai propri obiettivi può sembrare facile, ma non lo è affatto.

Se vi è mai capitato di impostare dei propositi per l'anno nuovo e di dimenticarvene dopo tre settimane dall'inizio dell'anno, sapete che stiamo parlando di fatti.

Ma non siete soli!

Se siete persone impegnate, non potete affidarvi semplicemente a carta, penna e motivazione per mantenere i vostri obiettivi. Avete bisogno di disciplina e di creare dei sistemi.

La soluzione? Obiettivi SMART che sistematizzano il processo di monitoraggio degli obiettivi dalla testa ai piedi. L'acronimo SMART si riferisce a obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo. E perché iniziare da zero quando si hanno a disposizione dei modelli che permettono di l'esercizio di impostazione degli obiettivi e di funzionamento in tempi brevi?

Cosa sono i modelli di obiettivi SMART?

Un modello di obiettivi SMART è un quadro di riferimento per le organizzazioni e gli individui per impostare obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise Obiettivi SMART , monitorare lo stato di avanzamento e rivederli di tanto in tanto.

L'utilizzo di un modello di obiettivi SMART offre molteplici vantaggi, sia per gli individui che si prefiggono obiettivi personali sia per i professionisti che si prefiggono obiettivi per il loro lavoro:

Impostazione di aspettative realistiche

Rimanere in linea con gli oggetti a breve termine attraverso l'impostazione di obiettivi giornalieri,obiettivi settimanalie obiettivi mensili

Mantenere i team concentrati sulla visione a lungo termine con obiettivi annuali

Raggiungereobiettivi di comunicazione stabilendo obiettivi chiari e offrendo ai membri del team visibilità sullo stato di avanzamento

Misurare lo stato di avanzamento con un sistema avanzato monitoraggio degli obiettivi funzionalità/funzione

Rivedere le prestazioni e modificare gli oggetti in movimento

Migliorare la collaborazione grazie alla trasparenza offerta dagli obiettivi SMART

Cosa rende un buon modello di obiettivi SMART?

Un buon modello di obiettivi SMART è facile da usare, adattabile e facile da monitorare e aggiornare. Dovreste essere in grado di personalizzare il modello per adattarlo alle vostre esigenze personali e professionali.

L'attenzione ai dettagli è un altro indicatore di un modello di obiettivo ben fatto. Deve offrire spazio sufficiente per includere i dettagli essenziali relativi all'obiettivo, come la Sequenza, i membri del team con cui collaborare o i passaggi necessari per raggiungerlo.

L'aggiunta di un breve contesto per ogni obiettivo creerà chiarezza e vi aiuterà a raggiungerlo più velocemente.

Il modello di impostazione degli obiettivi deve visualizzare senza soluzione di continuità lo stato di avanzamento per ispirarvi a continuare. Deve avere una struttura ordinata per valutare rapidamente se le vostre azioni sono in linea con gli obiettivi e per identificare le aree di miglioramento.

Esplorate diverse opzioni di modelli per vedere quale fa sentire il monitoraggio degli obiettivi meno come un lavoro di routine e più come un passaggio verso uno stato significativo.

10 Modelli di obiettivi SMART da usare nel 2024

Abbiamo trovato i migliori modelli di obiettivi SMART che sono facili da usare, non richiedono competenze tecniche e garantiscono la produttività.

Ecco 10 dei migliori.

1. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Organizzate i vostri obiettivi SMART, aggiungete dettagli per renderli più chiari e visualizzate come le azioni regolari spingono voi e il vostro team verso l'esito positivo con il modello di obiettivi SMART di ClickUp

Da fare: conoscete i vostri obiettivi ma non siete sicuri di come compiere i passaggi per raggiungerli? Il più delle volte, tutto quello che dovete fare è suddividere i vostri obiettivi in attività piccole e fattibili . Modello per gli obiettivi SMART di ClickUp può aiutarvi a Da fare.

Il modello completo vi aiuta ad aggiungere i dettagli necessari ai vostri obiettivi, come ad esempio cosa volete realizzare, chi deve essere coinvolto, quanto lavoro richiesto e la data di scadenza. Con questi dettagli, è possibile mappare un percorso chiaro per raggiungere il traguardo.

Personalizzate il modello con stati personalizzati come Completato, In crisi, Fuori rotta, In attesa e In corso per monitorare lo stato delle attività. Utilizzate campi personalizzati per includere ulteriori dettagli relativi a un obiettivo.

Il modello consente di suddividere gli obiettivi aziendali o personali in parti gestibili. Rimanere in carreggiata diventerà più facile grazie alle opzioni di visualizzazione personalizzate come Obiettivi SMART, Lavoro richiesto e Foglio di lavoro obiettivi SMART.

2. Modello di obiettivi intelligenti ClickUp

Valutate se i vostri obiettivi sono veramente SMART con il modello ClickUp Smart Obiettivi

Il Modello di obiettivi intelligenti ClickUp è utile quando non si è sicuri che i propri oggetti possano rientrare nel quadro SMART.

Questo modello vi aiuta a valutare se i vostri obiettivi sono specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo, sulla base di una serie di prompt e liste di controllo. Con esempi buoni e cattivi di obiettivi, mostra il modo giusto di inquadrare i vostri obiettivi personali o professionali per ottenere il massimo impatto.

È adatto alle persone che hanno appena iniziato il loro percorso di impostazione degli obiettivi SMART. Questo modello personalizzabile serve a diversi scopi, dall'aiutare a definire obiettivi organizzativi e professionali SMART all'identificare i propri obiettivi personali.

3. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Delineate un piano d'azione per raggiungere i vostri obiettivi SMART e monitorate lo stato di avanzamento con il modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Lettura libri sull'impostazione degli obiettivi e scrivere obiettivi SMART non è sufficiente. È necessario creare un piano d'azione per portare a termine i propri traguardi. Si tratta di qualcosa Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp può essere d'aiuto per.

Progettato per i professionisti più impegnati, questo modello completo copre i molteplici passaggi coinvolti in un sistema di impostazione e monitoraggio degli obiettivi, rendendo più facile l'organizzazione.

Consente di suddividere i grandi obiettivi in attività cardine più piccole, di mappare le azioni da intraprendere, di elencare i risultati, di monitorare la salute degli obiettivi, di assegnare Sequenze per ogni attività e altro ancora, utilizzando campi personalizzati.

Come nei primi due modelli, è possibile aggiungere stati come Completato, Valutazione, Esecuzione, Non iniziato o Pianificazione per tenere traccia dello stato delle attività e tenere aggiornati gli stakeholder esterni.

Anche se questo modello è più adatto per stabilire gli obiettivi organizzativi, potete personalizzarlo per adattarlo ai vostri obiettivi personali e professionali. Create un piano d'azione facile da seguire, portatelo avanti con costanza e vi avvicinerete alle vostre aspirazioni prima ancora di accorgervene.

4. Modello di obiettivo giornaliero ClickUp

Suddividete i grandi obiettivi in azioni quotidiane e mantenete la produttività di ogni giorno con il modello ClickUp Daily Goal

Uno dei modi migliori per rimanere in carreggiata mentre si inseguono obiettivi a lungo termine è quello di suddividere le attività in azioni quotidiane specifiche. Con il Modello di obiettivo giornaliero ClickUp è possibile impostare obiettivi SMART a breve termine che, in ultima analisi, conducono ai BHAG (Big, Hairy, Audacious Obiettivi).

Questo modello gratis vi aiuta a concentrarvi sulle attività un giorno alla volta. Utilizzatelo per delineare obiettivi SMART giornalieri, per rimanere motivati e per monitorare lo stato nel tempo per vedere quanto siete arrivati lontano.

Questo modello gratuito di obiettivi SMART vi permette di massimizzare la produttività durante la giornata, consentendovi di fissare obiettivi misurabili, di rivederli quotidianamente e di modificarli se necessario.

Gli stati personalizzati, come Completato, Rivisto e Da fare, vi tengono aggiornati su quanto avete completato e su ciò che resta da fare; i campi personalizzati vi permettono di aggiungere un contesto o ulteriori dettagli al vostro elenco di attività; e le viste personalizzate, come Note giornaliere, Guida introduttiva e Elenco note, vi permettono di avere tutte le informazioni a portata di mano.

Che siate studenti universitari, professionisti, freelance o titolari di aziende, questo modello è utile per domare il vostro infinito elenco di cose da fare e darvi una direzione per gestire il carico di lavoro quotidiano.

Bonus: 10 Obiettivi SMART per gli studenti universitari (suggerimenti ed esempi di impostazione)

5. Modello di piano d'azione SMART di ClickUp

Concepite un piano d'azione per il vostro team, assegnate ruoli e responsabilità e gestite lo stato senza sforzo con il modello di piano d'azione SMART di ClickUp

In qualsiasi ruolo manageriale, è necessario allineare gli obiettivi del team con quelli dell'organizzazione. Provate a Il modello di piano d'azione SMART di ClickUp e realizzare il vostro obiettivi di project management come un professionista. È completamente personalizzabile, adatto ai principianti e rende il processo di monitoraggio super organizzato.

Il modello offre funzionalità avanzate software per l'impostazione degli obiettivi per aiutarvi a delineare ogni minimo dettaglio relativo ai vostri obiettivi. Dall'impostazione degli obiettivi alla mappatura delle attività e delle risorse, dalla definizione delle priorità in base all'importanza al monitoraggio dei risultati, avrete un intero sistema di gestione degli obiettivi precostituito e pronto all'uso.

Personalizzate il modello per assegnare ruoli e responsabilità ai membri del team, aggiungete campi personalizzati per gestire i progetti nel modo che preferite, aggiungete stati personalizzati per controllare i progressi e utilizzate viste personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro o Calendario per visualizzare il flusso di lavoro.

Questo foglio di lavoro per obiettivi SMART è particolarmente utile per i team interfunzionali remoti o ibridi. I project manager possono implementare il modello per semplificare la collaborazione e responsabilizzare i loro team di progetto.

6. Modello di misura degli obiettivi di ClickUp

Stabilite gli obiettivi, impostate i segnali per mantenervi sulla strada giusta e monitorate i KPI con il modello Obiettivi, segnali e misure di ClickUp

Quando si ha a che fare con flussi di lavoro complessi e si inseguono più obiettivi in diverse aree aziendali, i semplici modelli di monitoraggio degli obiettivi non sono sufficienti. È necessario un quadro di riferimento completo come quello di Modello per la misurazione degli obiettivi e dei segnali di ClickUp per raggiungere costantemente i vostri traguardi.

Segue il modello Obiettivi-Segnali-Misure (GSM). Con questo modello è possibile

definire obiettivi misurabili

stabilire le priorità delle attività

identificare i segnali per assicurarsi che ci si stia muovendo nel modo giusto

impostare misure (indicatori chiave di prestazione o KPI) per quantificare l'esito positivo dei vostri obiettivi

compilare i dati relativi ai segnali

monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale con aggiornamenti automatizzati

Gli stati personalizzati aiutano a monitorare ogni obiettivo, segnale e misura, mentre gli stati personalizzati permettono di categorizzare gli Obiettivi e di aggiungere dettagli. Visualizzate il vostro flusso di lavoro utilizzando le viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario o qualsiasi altra vista personalizzata.

Dalla gestione dei processi aziendali interni alla gestione delle relazioni con i client, è possibile adattare questo quadro di obiettivi SMART a diversi obiettivi aziendali.

7. Modello per l'impostazione degli obiettivi individuali di ClickUp

Rimanete in contatto con i vostri obiettivi personali con il modello di impostazione degli obiettivi individuali di ClickUp

A volte si è così impegnati con gli obiettivi aziendali che gli obiettivi personali passano in secondo piano. Se voi e il vostro team avete difficoltà in questo senso, utilizzate il modello Modello di impostazione degli obiettivi individuali di ClickUp .

Questo modello pronto all'uso vi aiuta a fissare obiettivi significativi per la vostra vita personale, a suddividerli in piccoli passaggi e a documentare i vostri stati.

È possibile aggiungere un contesto ai propri obiettivi SMART con oltre 12 campi personalizzati, come "Hai le competenze necessarie per raggiungere questo obiettivo", "Perché sto impostando questo obiettivo in questo momento" o "Quantità di lavoro richiesto" Gli stati personalizzati consentono di monitorare facilmente le prestazioni rispetto a ciascun obiettivo. Il modello offre anche diverse visualizzazioni personalizzate per il monitoraggio visivo dello stato.

Datevi una pacca sulla spalla quando raggiungete un'attività cardine e traete dagli stati la motivazione per andare avanti.

8. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Con il modello per gli obiettivi annuali di ClickUp, intraprendete azioni coerenti per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine

È capitato a tutti di iniziare l'anno con il morale alto e di impostare obiettivi annuali ambiziosi, per poi perdere la motivazione a metà strada e abbandonare i piani.

In quegli obiettivi annuali potrebbe mancare un quadro di riferimento per monitorare lo stato di avanzamento e per essere sempre responsabili. Modello di obiettivi annuali di ClickUp è un ottimo strumento se volete rispettare i vostri obiettivi durante l'anno. Vi aiuta a scrivere obiettivi SMART e a suddividerli in attività gestibili, trasformandoli in una lista di controllo mensile.

È possibile utilizzare questo modello per definire obiettivi a lungo termine per la propria organizzazione, ovvero quelli che si desidera raggiungere a distanza di uno, due o cinque anni. Visualizzate lo stato di avanzamento con visualizzazioni personalizzate e apportate modifiche in corso d'opera, se necessario.

In questo modo tutti i membri del team sono sulla stessa pagina e il lavoro risulta più mirato e la produttività più elevata.

9. Modello di OKR e Obiettivi per l'azienda ClickUp

Mantenete il controllo degli obiettivi trimestrali con il modello di OKR e obiettivi aziendali di ClickUp

Quando la vostra azienda ha molti obiettivi ambiziosi, avete bisogno di un solido sistema di OKR per gestire, monitorare e adattare i vostri oggetti alle mutevoli circostanze. È qui che Modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp può essere d'aiuto.

Fornisce al team un'utile tabella di marcia per lavorare agli OKR e rimanere allineati con la visione dell'organizzazione. Le misurazioni standardizzate delle prestazioni dei dipendenti facilitano il raggiungimento degli oggetti da parte del team, aumentando il morale e creando un ambiente di lavoro positivo.

Assegnate 30+ stati personalizzati alle vostre attività, come Da fare, Necessita di attenzione, In attesa di approvazione o Fuori percorso, per facilitare il monitoraggio degli obiettivi. È inoltre possibile utilizzare campi personalizzati per aggiungere ulteriori informazioni sugli obiettivi.

Potete visualizzare il vostro flusso di lavoro in qualsiasi modo desideriate con la Bacheca degli invii OKR, Tutti gli elementi OKR correlati, la Bacheca del Calendario OKR o una delle otto opzioni di visualizzazione personalizzate disponibili.

Le aziende di qualsiasi dimensione che fissano OKR trimestrali possono utilizzare questo modello per responsabilizzare i membri del team sul raggiungimento degli obiettivi trimestrali.

10. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Tenete gli occhi fissi sugli obiettivi dell'anno e avvicinatevi ad essi con il modello di obiettivi annuali di ClickUp

Rimanere concentrati sugli obiettivi annuali richiede chiarezza e coerenza. La chiarezza fa sì che ogni membro del team sia allineato con la visione più ampia, mentre la coerenza porta a risultati monumentali con azioni piccole e regolari. Modello di obiettivi annuali di ClickUp può aiutarvi in questo senso.

Vi permette di fissare obiettivi misurabili, assegnare attività ai membri del team, monitorare lo stato di avanzamento, stabilire sequenze, valutare le prestazioni e adeguare i traguardi in base alle necessità.

Potete personalizzare il modello con stati, campi personalizzati e viste e migliorare la trasparenza tra i membri del team a tutti i livelli.

Sia che si vogliano fissare obiettivi aziendali o personali, è possibile personalizzare il modello per adattarlo alle diverse esigenze.

Ripensare il monitoraggio degli obiettivi: Il metodo SMART

Il processo di monitoraggio intelligente e misurabile degli obiettivi assicura che non si perdano di vista le cose che contano di più nella vita, personale o professionale.

Tuttavia, impostare obiettivi SMART, monitorarli e controllare lo stato richiede tempo e lavoro.

Ecco perché i modelli di ClickUp sono una soluzione molto apprezzata. Non c'è bisogno di partire da zero: lavorate su uno schema pronto all'uso, adattatelo al vostro flusso di lavoro e seguitelo con azioni regolari. Tenete d'occhio il premio e non ci sarà più modo di fermarvi! Iscrivetevi a ClickUp e iniziate subito a utilizzare i modelli.