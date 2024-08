Come scrivere obiettivi misurabili (+esempi)

Vi è mai capitato di fissare un obiettivo e di metterci anima e corpo, per poi chiedervi alla fine se l'avete effettivamente raggiunto? Questa è una trappola comune quando gli obiettivi mancano di chiarezza e misurabilità.

Le aspirazioni vaghe sono difficili da monitorare e da valutare, lasciandovi una sensazione di insoddisfazione anche dopo un lavoro richiesto. È qui che entrano in gioco gli obiettivi misurabili.

Impostando obiettivi chiari e quantificabili, si crea una tabella di marcia che consente di monitorare lo stato, celebrare i risultati e identificare le aree di miglioramento.

Questo articolo vi fornirà le conoscenze, le competenze e gli strumenti per scrivere obiettivi potenti e misurabili in qualsiasi situazione.

Che cosa sono gli obiettivi misurabili?

Gli obiettivi misurabili sono passi specifici e quantificabili (come gli Obiettivi e i Risultati Chiave o OKR) che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo più ampio Considerateli come passaggi che portano alla vetta.

Un obiettivo misurabile, d'altra parte, è una dichiarazione chiara che delinea ciò che si vuole ottenere e quando

Ecco un esempio che illustra la differenza tra un obiettivo misurabile e un obiettivo non misurabile:

"voglio essere un venditore migliore" contro "Voglio aumentare la mia quota mensile di vendite del 15% entro il prossimo trimestre implementando una strategia di chiamate a freddo mirate a settori specifici"

L'obiettivo misurabile definisce chiaramente il significato di "migliore" (aumento delle vendite), quantifica il traguardo (15%), imposta un periodo di tempo (trimestre) e delinea una strategia specifica.

Incorporando la misurazione nel vostro obiettivi e delle finalità si acquisisce la capacità di:

Definire l'esito positivo: Gli oggetti misurabili eliminano l'ambiguità e la confusione. Forniscono un quadro chiaro dell'aspetto del "successo", creando un senso di direzione e motivazione

Gli oggetti misurabili eliminano l'ambiguità e la confusione. Forniscono un quadro chiaro dell'aspetto del "successo", creando un senso di direzione e motivazione **Migliorare le prestazioni: il monitoraggio dello stato di avanzamento degli oggetti misurabili crea responsabilità. Conoscere i propri traguardi mantiene la concentrazione e aiuta a identificare le aree da migliorare

Motivare e festeggiare: Testimoniare lo stato di avanzamento verso obiettivi misurabili è incredibilmente motivante. Raggiungere le attività cardine dà un senso di realizzazione e ispira un lavoro richiesto continuo

Esempi di oggetti misurabili

Gli oggetti misurabili possono essere applicati a diverse aree, dalla crescita personale alle prestazioni aziendali.

Ecco alcuni esempi di obiettivi professionali e obiettivi di diverse categorie di funzioni:

Commerciale

Aumentare il fatturato commerciale del 15% rispetto all'anno precedente. Misurato confrontando il fatturato totale dell'anno in corso con quello dell'anno precedente Acquisire 500 nuovi clienti nel terzo trimestre. Valutare monitorando il numero di sottoscrizioni di nuovi clienti Ottenere un valore medio degli ordini di 250 dollari. Stimare calcolando le entrate totali divise per il numero di ordini Aumentare il numero di clienti abituali del 20%. Misurare confrontando il numero di clienti abituali di quest'anno con quello dell'anno scorso

Marketing

Aumentare il traffico del sito web del 30% attraverso la SEO. Analizzare attraverso il monitoraggio dell'analisi del sito web e il confronto del traffico organico con i periodi precedenti Generare 10.000 lead attraverso campagne di email marketing. Misurare monitorando il numero di lead generati attraverso le campagne email Raggiungere un tasso di coinvolgimento sui social media del 5% su tutte le piattaforme. Calcolare dividendo il numero totale di coinvolgimenti per il numero totale di follower Aumentare la notorietà del marchio del 25%, come misurato dai sondaggi sul riconoscimento del marchio. Condurre sondaggi prima e dopo la campagna di marketing per ottenere un feedback

Operazioni

L'ottimizzazione dei processi può ridurre i costi di produttività del 10%. Calcolo effettuato confrontando i costi di produzione prima e dopo l'implementazione delle ottimizzazioni Ridurre il tempo medio di evasione dell'ordine di 2 giorni. Analizzare il monitoraggio del tempo che intercorre tra l'inserimento dell'ordine e la spedizione Migliorare il tasso di consegna puntuale al 95%. Valutare monitorando la percentuale di ordini consegnati in tempo Ridurre i costi di gestione delle scorte dell'8% grazie a una migliore gestione delle scorte stesse. Stimare calcolando il costo di gestione delle scorte come percentuale del valore delle stesse

Prestazioni dei dipendenti

Aumentare la soddisfazione dei dipendenti del 15%, come misurato dai sondaggi annuali. Calcolare confrontando i punteggi di soddisfazione degli anni precedenti Ridurre il turnover dei dipendenti del 10%. Misurare calcolando il numero di dipendenti che lasciano l'azienda rispetto alla forza lavoro totale e confrontare anno per anno Migliorare la produttività media dei dipendenti del 20% attraverso programmi di formazione. Valutare questo oggetto di formazione e apprendimento attraverso il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alla produttività Aumentare del 30% il numero di dipendenti con certificazioni. Questo è un altro obiettivo di apprendimento misurabile, di cui potete tenere conto monitorando la crescita del numero di dipendenti certificati.

Affari generali

Aumentare la soddisfazione dei clienti del 10%, come misurato dai sondaggi sui clienti. Stimare confrontando i punteggi di soddisfazione dei periodi precedenti. Ridurre i reclami dei clienti del 20%. Calcolare monitorando il numero di reclami ricevuti dai clienti. Aumentare la quota di mercato del 5%. Valutare attraverso la condivisione della quota di mercato dell'azienda con i concorrenti. Raggiungere un margine di profitto netto del 15%. Misurare calcolando il profitto netto come percentuale del fatturato totale.

Come impostare obiettivi e monitorare gli oggetti misurabili

Complessivo software per l'impostazione degli obiettivi può rendere più facile l'impostazione di obiettivi e di misure. ClickUp è uno di questi strumenti. Può aiutarvi a impostare e monitorare lo stato di avanzamento del vostro lavoro Obiettivi SMART , indicatori chiave di prestazione (KPI) e OKR.

Esploriamo alcune delle sue funzionalità/funzione che possono aiutarvi:

1. Obiettivi di ClickUp

Misurate i vostri traguardi e seguite lo stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi

Iniziate con Obiettivi di ClickUp per impostare obiettivi misurabili di alto livello e di alta qualità che si possono suddividere in traguardi più piccoli e misurabili.

La funzionalità/funzione semplifica l'impostazione e la visualizzazione dei vostri obiettivi professionali e di obiettivi personali e i successivi traguardi. Andare su "Obiettivi" in ClickUp e creare un nuovo obiettivo facendo clic sul pulsante "+nuovo obiettivo". Per impostare un traguardo, basta premere il pulsante "Aggiungi traguardo".

Scomponete facilmente qualsiasi obiettivo in traguardi misurabili all'interno di ClickUp

Ecco cos'altro si può impostare:

Il nome dell'obiettivo

La data di scadenza

Chi ne è responsabile e altri dettagli chiave

Traguardi come cifre numeriche, valuta e attività che quantificano i risultati attesi e agiscono dametriche per i vostri obiettivi #### 2. Dashboard di ClickUp

Un'altra funzionalità/funzione di grande valore è ClickUp Dashboard che possono essere utilizzate per fornire una panoramica in tempo reale dei vostri oggetti intelligenti.

Date priorità alle attività, monitorate lo stato di avanzamento e concentratevi su ciò che conta grazie alle panoramiche dettagliate delle dashboard di ClickUp

La funzionalità/funzione genera qualsiasi dashboard in pochi secondi, trasformando i progetti in una cartella flessibile di dati, elenchi, schede, grafici e diagrammi che mostrano i risultati del lavoro

Con le dashboard è possibile monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi e apportare le modifiche necessarie lungo il percorso.

Allineate i team di tutta l'organizzazione con dashboard ClickUp dedicate per ogni progetto

Potete anche:

Monitorare le scadenze, gestire le attività e vedere chi sta lavorando su cosa in tempo reale

e vedere chi sta lavorando su cosa in tempo reale Tracciare ogni ora spesa su un progetto creare una visibilità chiara, semplificare la fatturazione e aiutare il team a dare priorità al giusto lavoro del cliente con facilità

creare una visibilità chiara, semplificare la fatturazione e aiutare il team a dare priorità al giusto lavoro del cliente con facilità Tracciare lo stato e l'impatto delle iniziative dedicate ai progetti in un'unica visualizzazione

3. Promemoria di ClickUp

Volete rimanere in carreggiata per raggiungere i vostri obiettivi misurabili e le vostre mete, ma avete difficoltà a ricordare le scadenze e le date di scadenza? Utilizzate Promemoria di ClickUp .

Impostare promemoria per qualsiasi cosa, dalle attività quotidiane alle attività cardine di un progetto a lungo termine, utilizzando ClickUp Reminders

È possibile adattare questi promemoria ad attività o obiettivi specifici, assicurando che gli oggetti chiave siano sempre sotto controllo. Per gli oggetti che richiedono controlli regolari o un lavoro richiesto costante, ClickUp consente di impostare promemoria ricorrenti. Questa funzionalità/funzione è utile per mantenere lo slancio su progetti in corso o attività ripetitive che contribuiscono a obiettivi più grandi.

I promemoria di ClickUp sono perfettamente integrati con le attività e il calendario. Questa integrazione garantisce che i promemoria siano collegati direttamente agli oggetti in questione, fornendo un contesto e facilitando l'azione immediata. Potete rapidamente convertire un promemoria in un'attività o impostare date di scadenza, aiutandovi a misurare lo stato rispetto alle scadenze.

Seguire le conversazioni importanti all'interno di ClickUp Promemoria

Questa funzionalità/funzione è accessibile su tutti i dispositivi, comprese le applicazioni desktop, mobili e web. Ciò garantisce che possiate ricevere e agire sulle promemoria ovunque vi troviate, aiutandovi a rimanere sempre allineati con gli oggetti definiti.

Consigli rapidi:

Grazie a funzionalità come Quick Add, è possibile impostare promemoria in pochi clic, assicurando che nessun obiettivo venga trascurato. Smart Reminders consente inoltre di utilizzare l'input del linguaggio naturale per creare promemoria, semplificando il processo e riducendo la probabilità di mancare scadenze chiave

Smart Reminders consente inoltre di utilizzare l'input del linguaggio naturale per creare promemoria, semplificando il processo e riducendo la probabilità di mancare scadenze chiave È possibile impostare ClickUp Reminders per obiettivi personali o condividerli con i membri del team. Questa flessibilità consente di gestire gli obiettivi individuali mantenendo allineati quelli del team. Le promemoria per i team assicurano che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino per raggiungere obiettivi misurabili condivisi

Questa flessibilità consente di gestire gli obiettivi individuali mantenendo allineati quelli del team. Le promemoria per i team assicurano che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino per raggiungere obiettivi misurabili condivisi Integrare ClickUp Reminders con altri strumenti come le email e le piattaforme di messaggistica. Questo significa che potete ricevere i promemoria attraverso i canali che utilizzate più frequentemente, rendendo più facile rimanere informati e agire per raggiungere i vostri oggetti

Questo significa che potete ricevere i promemoria attraverso i canali che utilizzate più frequentemente, rendendo più facile rimanere informati e agire per raggiungere i vostri oggetti Misurare la produttività e identificare le attività che richiedono più tempo con il programmaMonitoraggio del tempo ClickUp funzionalità/funzione. Questi dati possono aiutarvi a ottimizzare il flusso di lavoro e ad allocare le risorse in modo efficace

4. Attività di ClickUp

Pianificate, organizzate e collaborate ai vostri obiettivi misurabili con le attività di ClickUp Tasks

Definite obiettivi chiari e scomponeteli in traguardi più piccoli e attuabili con Attività di ClickUp questa funzionalità/funzione di gestione delle attività consente di collegare le attività direttamente agli obiettivi per tracciare e visualizzare automaticamente i progressi, utilizzando barre di avanzamento e percentuali di completamento.

È possibile assegnare ogni attività a uno o più membri del team per garantire la responsabilità e creare campi personalizzati e stati per registrare le informazioni chiave sulle attività in un unico posto.

Infine, è possibile generare reportistica per analizzare lo stato degli obiettivi e identificare le aree di miglioramento e utilizzare questi dati per prendere decisioni informate.

5. Visualizzazioni di ClickUp

Semplificate la comunicazione del team con i canali di chat in tempo reale di ClickUp Chat View

Con oltre 15 Visualizzazioni ClickUp è possibile scegliere il modo migliore per visualizzare gli obiettivi e lo stato di avanzamento. Passate dalla vista Elenco, alla vista Bacheca, alla vista Calendario o altre per trovare la migliore. Vista Elenco :

Delinea chiaramente obiettivi e finalità in un formato semplice e di facile comprensione

Perfetta per creare una struttura gerarchica di obiettivi e sotto-obiettivi

Permette di aggiungere facilmente dettagli, date di scadenza e assegnatari alle attività

/Riferimenti/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310080798615-Add-a-Bacheca-view Vista Bacheca /%href/

:

Visualizza il raggiungimento dell'obiettivo con diverse fasi di completamento delle attività (ad esempio, Da fare, In corso, Completato)

Aiuta a identificare i colli di bottiglia e i potenziali blocchi stradali

/Riferimenti/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310249474967-Gantt-view Vista Gantt /%href/

:

Fornisce una panoramica basata sulla sequenza temporale degli obiettivi e delle dipendenze delle attività

Aiuta a pianificare efficacemente attività e risorse

Ideale per progetti con obiettivi multipli e interconnessi

/Riferimenti/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310085740183-Intro-to-Calendar-view Visualizzazione del calendario /%href/

:

Visualizza le scadenze e le attività cardine associate agli obiettivi

Aiuta nella gestione del tempo e nell'allocazione delle risorse

Garantisce l'allineamento degli obiettivi individuali con la Sequenza generale del progetto

/Riferimenti/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carico di lavoro-view Vista Carico di lavoro /%href/

:

Valuta la distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team in relazione agli obiettivi

Aiuta a prevenire la sovrallocazione e garantisce l'ottimizzazione delle risorse

Facilita una distribuzione bilanciata del carico di lavoro

Inoltre, è possibile condividere gli obiettivi con il proprio team e collaborare tramite ClickUp Chattare . Questa funzionalità/funzione consente di:

Discutere e perfezionare gli obiettivi come team attraverso la messaggistica istantanea

come team attraverso la messaggistica istantanea Condividere idee, fare brainstorming e fornire feedback sugli oggetti

e fornire feedback sugli oggetti Risolvere rapidamente i conflitti o le incomprensioni sugli obiettivi

o le incomprensioni sugli obiettivi Condividere documenti , fogli di calcolo o presentazioni sugli obiettivi direttamente nella chat

, fogli di calcolo o presentazioni sugli obiettivi direttamente nella chat Collaborare su materiali relativi agli obiettivi in tempo reale

6. ClickUp Brain

Quando si va a caccia di grandi, pelosi e audaci obiettivi il percorso verso l'esito positivo spesso ci fa sentire soli. Ci distraiamo, perdiamo la motivazione e facciamo fatica a continuare. ClickUp Brain è il compagno perfetto per questi momenti.

Ottieni insight su dashboard generati dall'IA e genera obiettivi in base alle attività e ai compiti esistenti con ClickUp Brain

Questo assistente dotato di IA può aiutarvi a individuare potenziali aree di miglioramento e a creare obiettivi ambiziosi ma raggiungibili che vi stimolino. Chiedete semplicemente a ClickUp Brain di creare obiettivi e traguardi più intelligenti per voi, e vi suggerirà idee basate sui dati della vostra area di lavoro.

Inoltre, ClickUp Brain può aiutarvi a creare un quadro strutturato per la definizione degli obiettivi assicurando che gli obiettivi siano specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo (SMART) . Automatizzando alcuni aspetti del processo di definizione degli obiettivi, ClickUp Brain libera tempo ed energia mentale, consentendo di concentrarsi sul pensiero strategico e sul processo decisionale.

💡Pro Tip: Sentitevi liberi di usare ClickUp Brain come partner per il brainstorming: chiedetegli di condividere idee e suggerimenti per raggiungere i vostri obiettivi, di analizzare le vostre abitudini e il vostro stile di lavoro per migliorarli e persino di tirarvi su con citazioni e storie motivazionali di tanto in tanto! 🎉

7. Modelli ClickUp

ClickUp offre anche modelli precostituiti per aiutarvi a strutturare efficacemente i vostri obiettivi. Questi modelli forniscono uno schema chiaro per la definizione degli obiettivi e dei risultati chiave, rendendo più facile la scomposizione degli obiettivi in passaggi attuabili.

Diamo un'occhiata più da vicino a due di questi modelli:

Il modello Modello di ClickUp OKRs semplifica la definizione di obiettivi chiari e il loro allineamento con i risultati chiave, assicurando che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi.

Utilizzate il modello come strumento di piano completo per:

Impostazione degli obiettivi: Definire gli obiettivi con campi personalizzati che catturano dettagli importanti come priorità, titolare e data di scadenza. Organizzare gli obiettivi in una gerarchia chiara, facilitando l'allineamento degli obiettivi del team con quelli dell'intera azienda

Definire gli obiettivi con campi personalizzati che catturano dettagli importanti come priorità, titolare e data di scadenza. Organizzare gli obiettivi in una gerarchia chiara, facilitando l'allineamento degli obiettivi del team con quelli dell'intera azienda Monitoraggio dei risultati chiave: Visualizzate lo stato di avanzamento di ogni risultato chiave con barre di avanzamento, che vi aiutano a monitorare quanto siete vicini al raggiungimento degli obiettivi. Quando le attività e i risultati chiave vengono completati, gli stati vengono aggiornati automaticamente, garantendo un'accuratezza in tempo reale

Visualizzate lo stato di avanzamento di ogni risultato chiave con barre di avanzamento, che vi aiutano a monitorare quanto siete vicini al raggiungimento degli obiettivi. Quando le attività e i risultati chiave vengono completati, gli stati vengono aggiornati automaticamente, garantendo un'accuratezza in tempo reale Integrazione delle attività: Collegate le attività direttamente ai risultati chiave, assicurando che ogni attività contribuisca al raggiungimento degli oggetti. Utilizzate la funzionalità Obiettivi di ClickUp per monitorare il completamento dei risultati chiave nel tempo, fornendo un quadro chiaro dello stato

Suggerimenti rapidi:

Definite obiettivi chiari e raggiungibili strettamente allineati con gli obiettivi generali dell'organizzazione. Utilizzare la struttura gerarchica per suddividere gli obiettivi più grandi in sotto-obiettivi gestibili

strettamente allineati con gli obiettivi generali dell'organizzazione. Utilizzare la struttura gerarchica per suddividere gli obiettivi più grandi in sotto-obiettivi gestibili Assicuratevi che ogni risultato chiave sia specifico e misurabile. Usate le barre di stato e gli aggiornamenti automatici per tenere traccia di quanto è stato completato

Usate le barre di stato e gli aggiornamenti automatici per tenere traccia di quanto è stato completato Programmare check-in regolari per verificare lo stato di avanzamento, apportare le modifiche necessarie e assicurarsi che tutti i membri del team siano allineati con gli oggetti

Scaricate questo modello

Allo stesso modo, l'elemento Modello di obiettivi SMART di ClickUp aiuta a impostare e raggiungere obiettivi misurabili secondo i criteri SMART: obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo.

**Il modello vi aiuta a suddividere i vostri obiettivi rilevanti in attività realizzabili, consentendovi di creare una chiara tabella di marcia verso il loro raggiungimento

A ogni attività possono essere assegnate una scadenza specifica e attività cardine misurabili, per garantire uno stato vincolato nel tempo.

Ecco come sfruttare al meglio questo modello:

Prima di utilizzare questo modello SMARTmodello per l'impostazione degli obiettiviassicuratevi che i vostri obiettivi siano ben definiti. Siate specifici su ciò che volete raggiungere e utilizzate il modello per suddividerli in attività più piccole e gestibili

e utilizzate il modello per suddividerli in attività più piccole e gestibili Usate la funzione/funzione di monitoraggio dei progressi per aggiornare regolarmente lo stato dei vostri obiettivi. In questo modo non solo sarete responsabili, ma potrete anche modificare il vostro approccio, se necessario

per aggiornare regolarmente lo stato dei vostri obiettivi. In questo modo non solo sarete responsabili, ma potrete anche modificare il vostro approccio, se necessario Se lavorate in un team, incoraggiate tutti a usare il modello per monitorare i loro contributi. Questo favorisce il senso di titolarità e assicura che tutti siano allineati con gli obiettivi

per monitorare i loro contributi. Questo favorisce il senso di titolarità e assicura che tutti siano allineati con gli obiettivi Alla fine di ogni ciclo di obiettivi, utilizzate il modello per rivedere ciò che ha funzionato bene e ciò che non ha funzionato questa riflessione vi aiuterà a perfezionare il processo di impostazione degli obiettivi per gli obiettivi futuri

Scaricate questo modello

È importante per me avere il polso dello stato di avanzamento dei nostri obiettivi. ClickUp mi dà rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevo con gli strumenti precedenti"

Juan Casian, CEO di Atrato

Impostazione di oggetti misurabili per l'esito positivo

Definendo traguardi chiari e monitorando lo stato, si ottengono chiarezza, concentrazione e responsabilità. Ricordate che un lavoro richiesto costante e una revisione regolare sono essenziali per realizzare il vostro pieno potenziale.

Che si tratti di creare obiettivi di apprendimento per guidare i risultati della formazione dei dipendenti, di definire obiettivi di lezione per una formazione efficace o di scrivere obiettivi per una comunicazione chiara del progetto, i principi della misurabilità rimangono costanti. Incorporando questi elementi nel vostro processo di impostazione degli obiettivi, sarete ben attrezzati per ottenere risultati notevoli.

L'utilizzo di uno strumento versatile come ClickUp e delle sue potenti funzionalità/funzione rende più facile la gestione degli obiettivi, aiutandovi a rimanere organizzati, motivati e sulla buona strada. Provate ClickUp e scoprirete altre possibilità per semplificare l'impostazione degli obiettivi, la pianificazione del flusso di lavoro e la collaborazione.