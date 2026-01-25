I migliori strumenti di IA per la leadership nel marketing per aumentare la crescita

Durante una revisione trimestrale, hai notato qualcosa di strano. Le prestazioni della campagna sembravano ottime a prima vista: il traffico era aumentato, la produzione di contenuti era raddoppiata e il team era molto impegnato. Ma quando è stato presentato il grafico dei ricavi, nessuno è stato in grado di spiegare chiaramente quali campagne avessero effettivamente influenzato la pipeline o perché un lancio con alta priorità avesse ottenuto risultati inferiori alle aspettative.

I dati esistevano, ma erano frammentati tra dashboard, fogli di calcolo e strumenti.

Man mano che i team ampliano i contenuti, i canali e gli esperimenti, la sfida per i leader di marketing diventa l'allineamento e l'intuizione.

Ecco perché, in questo post del blog, esploreremo gli strumenti di IA per la leadership nel marketing che ti aiutano a stabilire una connessione tra prestazioni e risultati, individuare tempestivamente i rischi e guidare i team verso decisioni più intelligenti. 📊

La maggior parte dei team dirigenziali non ha bisogno di ulteriori risultati dell'IA. Ha bisogno di risposte più chiare a due domande: cosa sta guidando la pipeline e quali sono i prossimi rischi.

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni offerte dai migliori strumenti di marketing basati sull'IA:

Area di lavoro unificata e centralizzazione dei dati: centralizza i piani delle campagne, i dati sulle prestazioni, le risorse e le conversazioni per eliminare i silos di reportistica e la proliferazione degli strumenti.

Approfondimenti basati sull'IA: trasforma i dati sulle prestazioni in risposte chiare utilizzando domande in linguaggio naturale.

Analisi predittiva e rilevamento dei rischi: prevedi in anticipo ritardi, superamenti di budget e prestazioni insufficienti, in modo da poter intervenire prima che i risultati subiscano un calo.

Monitoraggio degli obiettivi: allinea la strategia di marketing all'esecuzione utilizzando app di monitoraggio degli obiettivi che forniscono la connessione tra gli obiettivi di marketing digitale, i KPI e le attività, in modo che i leader possano vedere come il lavoro quotidiano si riflette sull'impatto sui ricavi.

Reportistica automatizzata e riepiloghi di stato: automatizza gli aggiornamenti automatizza gli aggiornamenti della leadership di marketing , i report settimanali e i riepiloghi delle campagne per ridurre il tempo dedicato alla ricerca degli aggiornamenti.

Personalizzazione: test su larga scala, variazioni dei messaggi e ottimizzazione dei canali senza aggiungere costi operativi aggiuntivi.

Supporto decisionale in tempo reale: consenti decisioni più rapide e sicure con dashboard in tempo reale e raccomandazioni generate dall'IA invece di fogli di calcolo frammentati.

📮 ClickUp Insight: solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti per le automazioni e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Ciò evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team si affida ancora a lavoro manuale che potrebbe essere ottimizzato o eliminato. Gli agenti AI di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Grazie ai modelli plug-and-play e ai comandi basati sul linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

Ecco una breve panoramica delle caratteristiche di questi strumenti di IA per la leadership nel marketing:

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Pianificazione, esecuzione e reportistica di marketing end-to-end Dimensione del team: da piccoli team a grandi aziende Area di lavoro AI convergente, Super Agents, BrainGPT, riepiloghi delle campagne, approfondimenti della dashboard, automazioni, documenti, lavagne online, moduli, pianificazione del carico di lavoro Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende. HubSpot Marketing Hub (IA) Automazione dell'inbound marketing e campagne collegate al CRM Dimensione del team: team di medie dimensioni fino a grandi organizzazioni Lead scoring basato sull'IA, suggerimenti SEO, personalizzazione Breeze IA, sincronizzazione CRM, attribuzione, IA chat, ottimizzazione dei moduli. Free pianoGratisPrezzi personalizzati Salesforce Marketing Cloud + Einstein Percorsi multicanale su larga scala e personalizzazione dell'azienda Dimensione del team: Enterprise Punteggio predittivo, ottimizzazione dei tempi di invio, selezione dei contenuti, journey builder, attribuzione multi-touch, messaggistica mobile. A partire da 25 $/utente/mese, livelli avanzati fatturati annualmente Adobe Marketo Engage Gestione dei lead B2B e automazione del ciclo di vitaDimensione del team: medie imprese e grandi aziende Lead scoring basato sull'IA, chat GenAI, riepiloghi dei webinar, flussi di lavoro automatizzati, nurturing multicanale, integrazioni CRM. Prezzi personalizzati 6sense Intento predittivo, identificazione degli account e previsione della pipeline Dimensione del team: team di marketing e commerciale B2B Punteggio dell'intenzione dell'acquirente, agenti email basati sull'IA, dati Signalverse, risoluzione dell'identità, flussi di lavoro di orchestrazione Livello gratis Prezzi personalizzati Demandbase Marketing basato sugli account e allineamento commerciale Dimensione del team: team GTM aziendali dell'azienda Analisi del percorso, orchestrazione di nuova generazione, segmentazione IA, automazioni Agentbase, annunci basati su IP. Prezzi personalizzati Dynamic Yield Personalizzazione in tempo reale per siti web e commerce ad alto traffico Dimensione del team: Retail, marketplace, team web delle aziende Raccomandazioni AdaptML, test A/B, esperimenti multivariati, punteggio predittivo, orchestrazione dell'esperienza Prezzi personalizzati Braze Coinvolgimento cross-channel e marketing mobile Dimensione del team: team di crescita, ciclo di vita e fidelizzazione Decisioni basate sull'IA, Canvas Journey Builder, SMS, email, notifiche push, WhatsApp, trigger zero-copy, attributi predittivi. Prezzi personalizzati Amplitude IA Analisi dei prodotti e strategia di crescita basata sul comportamentoDimensione del team: Prodotto, crescita, marketing Rilevamento delle anomalie tramite IA, approfondimenti in linguaggio naturale, sperimentazione, riproduzione delle sessioni, segmentazione comportamentale Livello gratis, piani a pagamento a partire da 61 $ al mese Canva Magic Studio Creazione di contenuti visivi basati sull'IA per le campagne Dimensione del team: team di marketing, progettazione e social media Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edit, Magic Animate, ridimensionamento cross-channel Livello gratis Pro a partire da 15 $/utente/mese

🔍 Lo sapevate? Il concetto di "viralità" esisteva molto prima della gestione dei social media. All'inizio del 1900, i modelli di contagio del passaparola sono stati studiati insieme all'epidemiologia, dando alla forma che i marketer hanno successivamente dato ai referral loop e agli effetti di rete.

Ecco le nostre scelte per i leader di marketing che hanno bisogno di chiarezza sulle prestazioni e sul pipeline:

1. ClickUp (ideale per operazioni di marketing end-to-end, pianificazione ed esecuzione)

Ottimizza la tua pipeline di marketing e analizza i dati acquisiti in pochi secondi chiedendo a ClickUp Brain

Il primo dell'elenco è ClickUp for Marketing Teams, che riunisce pianificazione, collaborazione, documentazione ed esecuzione in uno spazio di lavoro connesso, eliminando il work sprawl.

Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, avrai a disposizione un'IA integrata nei documenti, nella chat, nelle lavagne online, nell'automazione e in molto altro. Riepiloga le discussioni, genera piani e passa dalla teoria alla pratica senza cambiare contesto.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità principali di convergenza IA:

Un'IA contestuale all'interno della tua area di lavoro

ClickUp Brain è integrato nel tuo lavoro e comprende il contesto delle tue attività, dei tuoi documenti, dei tuoi commenti e dei dati dei tuoi progetti. In questo modo, invece di fornire risposte generiche, offre risposte consapevoli del lavoro, riepiloga le attività, rileva gli ostacoli e genera persino contenuti basati sui tuoi dati di lavoro reali.

Puoi utilizzarli per questi casi d'uso di marketing:

Riepiloghi automatici delle campagne: chiedi "Riassuma le attività della nostra ultima campagna del quarto trimestre, inclusi i progressi, gli ostacoli principali e i prossimi passi" e otterrai lo stato delle attività, dei commenti e dei documenti.

Informazioni dettagliate sul feedback cross-channel: incolla i feedback sulla campagna o i fogli di calcolo sulle prestazioni e poi richiedi "Evidenzia le principali tendenze del sentiment degli utenti e le correzioni consigliate". Trasformerà i dati grezzi in informazioni utili senza necessità di analisi manuale.

Supporto immediato per i contenuti: usa ClickUp Brain per redigere bozze di e-mail, didascalie per i social media o schemi di blog a partire da prompt come "Crea 5 oggetti di e-mail per le vendite della Festa della Mamma su misura per i tassi di apertura passati".

Assistenti autonomi per i tuoi flussi di lavoro

I Super Agent di ClickUp sono colleghi di lavoro basati sull'IA che si adattano ai cambiamenti nella tua area di lavoro e agiscono in base alle tue istruzioni. Sono in grado di monitorare gli spazi, rispondere alle query, creare attività e organizzare il lavoro con una supervisione minima.

Inserisci uno specialista di IA in ogni flusso di lavoro di marketing chiave con ClickUp Super Agents

Ad esempio, puoi utilizzarli per:

Triage delle campagne: configura un agente di triage con un prompt del tipo "Ogni volta che un messaggio contiene una menzione di 'lancio' o 'scadenza', crea un'attività e tagga il responsabile della campagna'

Agente di risposta per le domande frequenti: implementa un agente di risposta nella chat per gestire domande di routine come "Quali sono le linee guida relative alla voce del nostro marchio?"

Reportistica sulle prestazioni: crea un agente personalizzato che aggrega le metriche settimanali e pubblica riepiloghi/riassunti, come "Genera prestazioni settimanali dei touchpoint su canali email, social e a pagamento". Gli agenti lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che il tuo team abbia sempre a disposizione informazioni aggiornate.

Questi agenti si adattano nel tempo e si allineano sempre più al modo di lavorare del tuo team.

Per saperne di più:

Un desktop IA unificato per tutto il tuo lavoro

Porta la potenza di ClickUp Brain e ClickUp Agents al di fuori di ClickUp in un'app desktop AI dedicata che unifica la ricerca, i modelli IA e il contesto di tutte le tue app collegate con ClickUp BrainGPT. Mette fine alla proliferazione dell'IA e fa emergere il contesto di lavoro ovunque ne hai bisogno.

Ottieni un hub IA centralizzato e sostituisci i diversi strumenti puntuali per l'intelligenza contestuale con ClickUp BrainGPT

Otterrai:

Ricerca unificata tra gli strumenti: evita di passare da Figma a Google Drive e ClickUp

Bozza vocale: usa usa ClickUp Talk-to-Text per dettare note di riunioni o idee per campagne. BrainGPT trasformerà i pensieri espressi a voce in lavoro concreto senza bisogno di digitare.

Approfondimenti cross-app: chiedi "Riassumi le tendenze competitive dalle pagine web recenti e dalle fonti dei link" e BrainGPT ti fornirà ricerche di mercato con citazioni collegate ai tuoi documenti chiedi "Riassumi le tendenze competitive dalle pagine web recenti e dalle fonti dei link" e BrainGPT ti fornirà ricerche di mercato con citazioni collegate ai tuoi documenti di strategia di marketing per la crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le sue funzionalità avanzate richiedono tempo per abituarsi

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un utente:

... Le attività interne all'IA sono piuttosto utili, aiutano a creare riepiloghi, riassegnare compiti, trovare attività e, in generale, a risparmiare tempo nelle piccole cose. Anche le automazioni sono potenti e possono aiutare a ridurre molte attività ripetitive per l'assegnazione delle priorità, ecc. È possibile sostituirle con agenti IA, che sono fondamentalmente automazioni potenziate lol... Mi piace avere sia la vista Elenco che quella a Bacheca (a differenza di Asana, che ha solo l'elenco, e Trello, che ha solo la bacheca).

I canali di chat sono simili a Slack, il che è fantastico, perché non devo pagare per un altro software + la possibilità di creare documenti all'interno di un'attività è molto utile, non c'è bisogno di andare su Drive, creare un documento Google Doc e poi collegarlo all'interno di un'attività. Aiuta a mantenere la sanità mentale...

🚀 Vantaggio di ClickUp: trasforma i dati di marketing sparsi in decisioni utilizzando i dashboard di ClickUp. Ottieni schede IA che ti offrono una visione in tempo reale e pronta per i dirigenti delle prestazioni delle campagne, della velocità dei contenuti e della capacità del team. Invece di estrarre manualmente gli aggiornamenti da attività, documenti e commenti, le schede IA riassumono automaticamente lo stato, segnalano i rischi e mettono in evidenza le informazioni utili nell'area di lavoro. Aggiungi le schede IA alla tua dashboard ClickUp per ottenere informazioni immediate sulle tue strategie di marketing Ad esempio, un growth marketer può aggiungere una scheda IA con il prompt "Riassumi lo stato di tutte le campagne di generazione della domanda del terzo trimestre ed evidenzia gli ostacoli" per vedere immediatamente cosa è in linea con i piani, cosa è in ritardo e perché. I responsabili dei contenuti possono chiedere "Quali post del blog sono bloccati in fase di revisione e da quanto tempo?", mentre i performance marketer possono monitorare il ritmo di spesa, la prontezza al lancio o le dipendenze delle risorse.

2. HubSpot Marketing Hub (IA) (Ideale per l'automazione dell'inbound marketing e l'integrazione CRM)

HubSpot Marketing Hub utilizza l'IA per supportare le attività di marketing quotidiane come l'acquisizione di lead, la personalizzazione e il monitoraggio delle prestazioni. Le sue funzionalità di IA sono integrate direttamente nella piattaforma, consentendo ai team di utilizzare i dati CRM per guidare le campagne. Questa configurazione aiuta i professionisti del marketing a gestire in modo più efficiente e-mail, landing page e siti web, soprattutto con l'aumentare del volume delle campagne.

Per i team di marketing che già lavorano con HubSpot, l'intelligenza artificiale rappresenta una naturale estensione dei flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti Breeze AI della piattaforma aiutano ad automatizzare le attività di marketing più comuni. Indirizzano i visitatori del sito web verso contenuti pertinenti, adattano i moduli in base al comportamento dei visitatori e supportano i piani di contenuto con suggerimenti per migliorare la SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Marketing Hub (IA)

Comprendi quali canali e messaggi contribuiscono alle conversioni utilizzando l'attribuzione multi-touch e le informazioni sul percorso dei clienti.

Modifica i contenuti del sito web, le email, le descrizioni dei prodotti e le CTA in base ai segnali di coinvolgimento.

Dai la priorità ai lead più adatti utilizzando il lead scoring basato sull'IA, che segmenta i potenziali clienti in base al loro comportamento.

Stimola le conversazioni con l'IA Marketing Agent (precedentemente noto come chatbot), che qualifica in tempo reale i visitatori altamente interessati, li guida verso le risorse e effettua la sincronizzazione dei dati direttamente con il tuo CRM.

Limitazioni di HubSpot Marketing Hub (IA)

Non è possibile effettuare il monitoraggio delle vendite o degli accordi conclusi sulla base delle campagne di email marketing, il che rappresenta un grande compromesso.

Gli utenti lamentano opzioni di personalizzazione limitate (per i modelli di piani di crescita via email) e problemi di prestazioni durante la gestione delle campagne.

Prezzi di HubSpot Marketing Hub (IA)

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub (IA)

G2: 4,5/5 (oltre 14.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Marketing Hub (IA)?

Secondo un utente di Capterra:

L'interfaccia utente è molto intuitiva, quindi anche i nuovi membri del team possono imparare rapidamente a usarla. Trovo particolarmente utile la perfetta integrazione tra le funzioni CRM e di marketing, poiché mantiene i dati coerenti e automatizza i processi. Mi fa risparmiare molto tempo perché non devo più passare da uno strumento all'altro. Adoro lo strumento di email, facilissimo e intuitivo da usare. È possibile creare e inviare newsletter fantastiche in modo estremamente rapido utilizzando il drag and drop... In alcuni casi, i moduli di contatto e i modelli/moduli di mailing sono limitati in termini di numero di menu a tendina e vari piè di pagina di consenso.

🧠 Curiosità: nel XV e XVI secolo, i tipografi e i mercanti veneziani utilizzavano alcune delle prime forme di segmentazione del pubblico. I tipografi personalizzavano il contenuto dei fogli di notizie, utilizzavano etichette specifiche per genere sulle pagine del titolo e creavano messaggi per attirare gruppi di lettori specifici.

📖 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (ideale per percorsi multicanale complessi e su larga scala e per la personalizzazione)

Salesforce Marketing Cloud utilizza Einstein AI per supportare il marketing basato sui dati attraverso canali e-mail, mobili e web. Lo strumento di marketing basato sull'intelligenza artificiale funziona con Data Cloud di Salesforce, che consente ai team di analizzare il comportamento dei clienti, prevedere il loro coinvolgimento e adeguare le campagne in tempo reale.

La piattaforma è una scelta comune per le aziende che gestiscono volumi elevati di interazioni con i clienti e percorsi complessi. Einstein aiuta ad automatizzare decisioni quali quando inviare messaggi, come valutare il coinvolgimento e a quali segmenti di pubblico dare la priorità, semplificando il lavoro dei responsabili marketing.

Supporta anche contenuti generati dall'IA come oggetti delle e-mail, bozze di e-mail e segmenti di pubblico. Dal punto di vista dell'analisi, i team di marketing ottengono visibilità sull'attribuzione multi-touch e sulle prestazioni del percorso, con consigli su dove ottimizzare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Prevedi i tassi di apertura, clic e cancellazione con Einstein Engagement Scoring per perfezionare i segmenti di pubblico e ottenere un ROI migliore.

Massimizza le aperture utilizzando Einstein Send Time Optimization , che analizza il comportamento dei destinatari per programmare le email e le notifiche nei momenti di massimo coinvolgimento.

Invia messaggi personalizzati tramite Einstein Content Selection , che effettua la selezione dei blocchi di contenuto più pertinenti sulla base dei dati storici.

Previeni l'affaticamento utilizzando Einstein Engagement Frequency, che consiglia cadenze di contatto ottimali per mantenere vivo l'interesse.

Limitazioni di Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Per sfruttare al meglio la piattaforma (ad esempio utilizzando query SQL), è necessario disporre di competenze tecniche pertinenti, come la comprensione di AMPScript.

L'interfaccia perde il contesto e gli utenti sperimentano il collasso delle strutture delle cartelle quando una pagina viene ricaricata.

Prezzi di Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: 25 $ al mese per utente

Marketing Cloud Growth: 1.500 $/mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Marketing Cloud Advanced: 3.250 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Personalizzazione Salesforce: 8.000 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Marketing Intelligence: 10.000 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Gestione della fidelizzazione: 20.000 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Account Engagement+: 1.250 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Engagement+: 2.000 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Intelligence+: 11.000 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Personalizzazione+: 15.000 $ al mese per l'intera organizzazione (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2: 4/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Secondo una recensione di G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement si distingue per il suo Journey Builder robusto e altamente adattabile, che offre funzionalità molto più avanzate rispetto a piattaforme come Pardot (MCAE), HubSpot e Marketo. Questo strumento consente ai professionisti del marketing di mappare visivamente e automatizzare percorsi multicanale complessi, incorporando processi decisionali in tempo reale ed esperienze personalizzate. Un punto di forza fondamentale è il supporto integrato per i canali di messaggistica mobile come WhatsApp, SMS tramite MobileConnect e notifiche push, funzionalità che spesso sono disponibili solo come componenti aggiuntivi o sono limitate su altre piattaforme... Se combinato con la sua scalabilità a livello aziendale, le funzionalità avanzate di gestione dei dati e la personalizzazione basata sull'IA tramite Einstein, SFMC si distingue come una piattaforma di automazione del marketing davvero completa e all'avanguardia.

🧠 Curiosità: la psicologia dei colori ha radici profonde nelle civiltà antiche. In Egitto, pigmenti come l'oro, il blu e il verde avevano un forte significato simbolico, indicando divinità, rinascita, fertilità e autorità. La moderna psicologia dei colori dei marchi è semplicemente una continuazione di queste tradizioni di lunga data, che utilizzano il colore per influenzare la percezione e il comportamento.

4. Adobe Marketo Engage (ideale per la gestione dei lead B2B e l'automazione del marketing)

tramite Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage è spesso utilizzato dai team B2B che devono gestire percorsi di acquisto lunghi e complessi su più canali. Le sue funzionalità/funzioni di IA sono progettate per supportare la personalizzazione su larga scala, sia tramite email, web, annunci pubblicitari o dispositivi mobili.

Nell'attività quotidiana, l'IA di Marketo per la gestione dell'esecuzione aiuta in attività quali la redazione di email in linea con il marchio, la modifica delle righe dell'oggetto e la personalizzazione dei contenuti in base al comportamento. Le automazioni gestiscono il punteggio dei lead, i passaggi del percorso e le decisioni relative alla tempistica, mentre l'analisi di marketing fornisce visibilità sull'impatto della pipeline e sulle prestazioni delle campagne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Marketo Engage

Implementa Adobe Dynamic Chat con GenAI per playbook basati su prompt, risposte fondate sulla conoscenza e instradamento in tempo reale per convertire i visitatori.

Produci capitoli, riepiloghi/riassunti e approfondimenti chiave dai webinar interattivi registrati tramite GenAI, migliorando il riutilizzo dei contenuti e l'accessibilità.

Implementa IA Marketing Agent per ottenere punteggi continui dei lead, fasi del ciclo di vita e riepiloghi/riassunti pronti per le attività commerciali basati sui dati di coinvolgimento.

Limiti di Adobe Marketo Engage

Attività semplici, come la pulizia dei dati, richiedono un supporto da parte degli amministratori o sono nascoste dietro più passaggi.

Mancanza di analisi native avanzate, che ha come risultato un lavoro manuale per ottenere approfondimenti più dettagliati.

Prezzi di Adobe Marketo Engage

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Marketo Engage?

Da una recensione su G2:

È uno strumento rivoluzionario che si integra perfettamente con i prodotti Adobe come Target per un'efficienza ottimale nel targeting dei lead, consentendo di concentrarsi sui potenziali clienti che potrebbero diventare nostri clienti effettivi. Lo apprezzo molto per l'integrazione CRM per il follow-up commerciale. È versatile nella creazione di campagne e nell'uso del multicanale per la distribuzione, raggiungendo un pubblico più ampio. È il migliore quando si tratta di lead nurturing e segmentazione... La personalizzazione non è per i deboli di cuore, richiede tempo e interesse.

🔍 Lo sapevi? La teoria del carico cognitivo dimostra che quando i professionisti del marketing sono sovraccarichi di decisioni simultanee (testi, creatività, canali, budget), tendono a optare per scelte "sicure". Questo spiega perché la struttura, i brief, i framework e l'automazione aumentano effettivamente la creatività.

5. 6sense (ideale per l'identificazione degli account B2B e i dati predittivi sulle intenzioni)

tramite 6sense

6sense è progettato per aiutare i team di vendita B2B a comprendere le intenzioni degli acquirenti nelle prime fasi del funnel. Il cuore di questo sistema è 6AI, che analizza i dati relativi alle intenzioni, i dati aziendali, i dati tecnologici e i segnali comportamentali attraverso 6sense Signalverse per prevedere le fasi di acquisto prima che i potenziali clienti si identifichino.

Queste informazioni vengono utilizzate direttamente per stabilire le priorità degli account, aiutando i moderni team di marketing e commerciali a concentrarsi sugli account che mostrano un reale intento di acquisto.

Strumenti di leadership come Predictive Modeling e Buying Stage Segmentation valutano gli account e mappano i comitati di acquisto. Inoltre, Identity Graph collega l'attività anonima sul sito web agli account noti all'interno dei CRM come Salesforce.

Le migliori funzionalità/funzioni di 6sense

Automatizza la comunicazione tramite annunci, email ed esperienze web utilizzando agenti di posta elettronica basati sull'IA, flussi di lavoro intelligenti e orchestrazione multicanale.

Individua gli account sul mercato, i rischi della pipeline e i tempi di coinvolgimento utilizzando i suoi dashboard di reportistica.

Lancia agenti di email basati sull'IA tramite Conversational Email, generando risposte sensibili al contesto e accordi multi-threading per accelerare la velocità della pipeline.

Limiti di 6sense

Gli utenti lamentano la mancanza di un'interfaccia intuitiva e l'elevata frequenza dei bug.

L'impostazione delle integrazioni, in particolare Salesforce, richiede molto tempo.

Prezzi di 6sense

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di 6sense

G2: 4,3/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 6sense?

Ecco cosa ha detto un utente:

La deanonimizzazione web e gli strumenti per la creazione di audience sono davvero rivoluzionari. Inoltre, i flussi di lavoro integrati e gli strumenti di orchestrazione consentono di utilizzare questi dati e renderli facilmente utilizzabili. La cosa fantastica è che è possibile modificarli per non concentrarsi solo su azioni semplici, ma anche per creare un flusso complesso di cambiamenti dinamici. Si adatta a diversi livelli di competenza. In pratica, una volta creato il motore per fare ciò di cui hai bisogno, puoi stare certo che 6sense si occuperà del resto. Durante l'utilizzo di 6sense, l'assistenza clienti fornita sia dal sistema di ticket che dal nostro CSM è stata preziosa. Sono rapidi nel fornire supporto, ci illustrano le nuove funzionalità/funzioni e ci forniscono approfondimenti

⚡ Archivio modelli: il modello di piano di marketing strategico ClickUp è una cartella pronta all'uso che ti aiuta a passare da un pensiero strategico di ampio respiro all'esecuzione operativa. Ottieni un modello gratis Identifica e valuta le opportunità presenti sul mercato per creare un piano attuabile utilizzando il modello di piano di marketing strategico ClickUp. Il modello di campagna di marketing ti offre: Pianificato , Aperto , Annullato , In corso e Completato , ti aiutano a effettuare il monitoraggio di ogni parte della tua strategia. Gli stati personalizzati di ClickUp , come, ti aiutano a effettuare il monitoraggio di ogni parte della tua strategia.

Campi personalizzati ClickUp come Canale , Tipo OKR e Trimestre per acquisire il contesto strategico di ogni attività. Ciò semplifica la suddivisione del tuo piano per canale (ad es. email, social, a pagamento), area di interesse o trimestre di riferimento.

pagina di benvenuto (per coinvolgere tutti nel piano) e una vista OKR (per monitorare lo stato dei risultati chiave) ClickUp Views , come la(per coinvolgere tutti nel piano) e una(per monitorare lo stato dei risultati chiave)

6. Demandbase (ideale per un marketing completo basato sugli account e l'allineamento commerciale)

tramite Demandbase

Demandbase è uno strumento di gestione delle campagne creato per i team di go-to-market basati sugli account che necessitano di segnali più chiari su quali account vale la pena coinvolgere. La sua IA analizza i dati sulle intenzioni e l'attività degli account in tempo reale per individuare la disponibilità all'acquisto, allineare le vendite e il marketing e guidare la comunicazione.

JourneyIQ adatta la pubblicità e il coinvolgimento man mano che gli account passano attraverso le fasi di acquisto. Inoltre, Demandbase GPT consente ai team di porre domande in linguaggio naturale per generare segmenti o consigli sulle campagne. Dal punto di vista dell'esecuzione, Buying Group Configuration Agents e Filter Agents automatizzano la mappatura delle persone e la prioritizzazione degli account.

Le migliori funzionalità/funzioni di Demandbase

Trigger azioni su annunci, esperienze sul sito web e flussi di lavoro CRM utilizzando Next Gen Orchestration .

Tieni traccia dello stato del percorso, della velocità della pipeline e dell'impatto sui ricavi utilizzando Pipeline Influence e dashboard basati sull'IA.

Fornisci pubblicità basata su IP senza cookie ai decisori tramite Demandbase One , ottimizzando i pregiudizi e le creatività con l'IA.

Esegui flussi di lavoro end-to-end utilizzando gli agenti IA connessi di Agentbase, dall'identificazione dei lead alle strategie multicanale e agli avvisi commerciali.

Limiti di Demandbase

Il motore di abbinamento lead-account non è intuitivo, il che rende difficile garantire un'elevata qualità dei dati.

Si verificano frequenti problemi di sincronizzazione che causano ritardi nell'aggiornamento dei dati dei clienti, influenzando il processo decisionale in tempo reale.

Prezzi Demandbase

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Demandbase

G2: 4,4/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Demandbase?

Un utente G2 afferma:

Trovo l'interfaccia di Demandbase One molto intuitiva. Non richiede una formazione approfondita per iniziare a utilizzarla, rendendola accessibile e facile da usare per gli utenti senza dover dedicare molto tempo all'apprendimento della piattaforma. Apprezzo anche le sue capacità dal punto di vista pubblicitario, in particolare nel targeting di account specifici negli annunci display, cosa che sarebbe impossibile senza questo strumento... La configurazione iniziale di Demandbase One è piuttosto complicata e richiede un team dedicato per gestire tutte le integrazioni tecniche necessarie. Questa complessità può rappresentare una sfida per chi non ha competenze tecniche. Inoltre, il processo di integrazione può risentirne se il team interno lo gestisce in modo inadeguato, come è successo nella mia esperienza.

🔍 Lo sapevate? Il termine "brand" deriva dalla parola norrena brandr, che significa "bruciare", perché i titolari di bestiame bruciavano letteralmente dei simboli sul bestiame per identificarlo.

7. Dynamic Yield (ideale per la personalizzazione e l'ottimizzazione in tempo reale dei siti web basata sull'IA)

tramite Dynamic Yield

Dynamic Yield, ora parte di Mastercard, si concentra sulla personalizzazione in tempo reale attraverso i punti di contatto della pubblicità digitale. Il suo Experience OS utilizza l'IA nativa, tra cui AdaptML, per decidere quali contenuti, prodotti o offerte mostrare a ciascun utente in base al comportamento e al contesto.

La piattaforma è comunemente utilizzata dai team che necessitano di una personalizzazione coerente su web, dispositivi mobili, app, email e annunci pubblicitari, in particolare in ambienti ad alto traffico o ad alta intensità commerciale.

Sotto il cofano, AdaptML si basa su modelli predittivi e NLP auto-addestrabile. È così che alimenta funzionalità/funzioni come i consigli sui prodotti, le esperienze di carrelli abbandonati e i percorsi "riprendi da dove avevi interrotto". Il motore di raccomandazioni combina deep learning e reinforcement learning per gestire grandi cataloghi di prodotti e adattare le esperienze in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynamic Yield

Prevedi e metti in evidenza gli elementi più adatti con i modelli di autoapprendimento NextML , riportando l'attenzione degli utenti sui prodotti rilevanti tramite l'analisi comportamentale e la logica "riprendi da dove avevi interrotto".

Esegui test A/B ed esperimenti multivariati con ottimizzazione automatica, sfruttando l'IA per effettuare la selezione delle varianti vincenti sulla base dei dati di performance in tempo reale.

Crea profili utente adattivi come strategia di leadership con algoritmi predittivi di lead scoring, combinando dati aziendali, dati tecnologici e interazioni in tempo reale per un targeting 1:1 su scala aziendale.

Limiti di Dynamic Yield

È necessario disporre di conoscenze tecniche per personalizzare e controllare il flusso di lavoro.

La connessione a strumenti di terze parti richiede molto tempo, poiché dovrai integrare pagina per pagina.

Prezzi dinamici in base al rendimento

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dynamic Yield?

Citando un utente:

Dynamic Yield è una piattaforma di personalizzazione best-in-class che ha notevolmente ampliato il lavoro richiesto per la personalizzazione su più marchi. I suoi robusti strumenti di segmentazione e targeting ci consentono di realizzare campagne efficaci e basate sui dati su web, dispositivi mobili ed email, creando un'esperienza omnicanale senza soluzione di continuità. Mi piace e consiglio vivamente Dynamic Yield. Non c'è nulla che non mi piaccia, ma alcune piccole limitazioni che possono essere superate sono: Capacità di analisi integrate limitate (dove sono richiesti dettagli completi) – Stiamo lavorando per trasferire i dati grezzi ai nostri strumenti di analisi interni per avere questa visione.

🧠 Curiosità: nel 1800, il quotidiano francese La Presse introdusse il primo modello di monetizzazione dei contenuti su larga scala, abbassando i prezzi delle sottoscrizioni e utilizzando gli annunci pubblicitari per finanziare le operazioni. Fu una delle prime lezioni magistrali in materia di strategia di crescita, riduzione del CAC e diversificazione dei ricavi.

8. Braze (ideale per il coinvolgimento dei clienti su più canali e il marketing mobile)

tramite Braze

Se desideri offrire percorsi personalizzati ai tuoi clienti, Braze è un'ottima scelta. BrazeAI è il cuore della piattaforma e aiuta i team a prendere decisioni in tempo reale basate sui dati tramite email, SMS, notifiche push, WhatsApp e messaggi in-app. Combina dati di prima mano con intelligenza artificiale predittiva e generativa per supportare campagne che si adattano al comportamento degli utenti.

Canva e Canva Context consentono un'orchestrazione flessibile del percorso con variabili temporanee per una personalizzazione più approfondita. Inoltre, Zero-copy Canvas Triggers attiva i dati direttamente dai magazzini cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Braze

Perfeziona il tuo pubblico in modo coerente con attributi calcolati utilizzando il Segment Builder .

Attiva BrazeAI Decisioning Studio per effettuare scelte ottimali in termini di canali, contenuti e tempistiche per ogni utente, ottimizzando automaticamente KPI quali coinvolgimento e fidelizzazione.

Lancia la personalizzazione zero-copy dai data warehouse utilizzando Canva Triggers , che consente flussi post-acquisto immediati o segmenti dinamici.

Calcola al volo attributi come il valore medio degli ordini e la frequenza degli acquisti per una segmentazione più intelligente e Messaggi personalizzati in tutte le campagne.

Limiti di Braze

Non è possibile creare campagne in un ambiente di test e pubblicarle direttamente.

Mancanza di funzionalità di analisi e reportistica incentrate sul cliente

Prezzi Braze

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Braze

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,74/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Braze?

Un utente di Capterra ha dichiarato:

Rispetto a prodotti e aziende simili, Braze è di gran lunga superiore. Braze offre una gamma più completa di funzionalità e capacità, che vengono costantemente perfezionate e aggiornate. Oltre a fornirti un potente strumento di lavoro, l'azienda ti offre numerose informazioni su come utilizzarlo in modo efficace. Grazie all'assistenza del personale addetto all'onboarding, siamo riusciti a diventare operativi in breve tempo e il loro servizio clienti è eccellente.

🧠 Curiosità: la Beatlemania, esplosa nel Regno Unito nel 1963 e raggiunta il suo apice a livello globale nel 1964, è spesso studiata dai sociologi come uno dei primi esempi di diffusione culturale rapida e contagiosa. È stata alimentata dai mass media, dalle reti di fan e dal contagio emotivo.

📖 Leggi anche: Come sviluppare strategie di marketing scalabili per le aziende tecnologiche

9. Amplitude IA (ideale per l'analisi dei prodotti e la crescita digitale guidata dall'IA)

tramite Amplitude IA

Amplitude è utilizzato dai team di prodotto, marketing e crescita che desiderano comprendere perché gli utenti si comportano in un determinato modo. Trasforma i dati comportamentali in informazioni chiare attraverso Product Analytics, Web Analytics e Session Replay, che lavorano tutti insieme.

L'IA è integrata per aiutare i team a individuare modelli, diagnosticare problemi e iterare più rapidamente, soprattutto durante il monitoraggio dei cambiamenti relativi all'attivazione, alla fidelizzazione o alla conversione.

Funzionalità come IA Agents monitorano continuamente i dati per segnalare anomalie e suggerire i passaggi successivi. Puoi porre domande in linguaggio naturale come "Perché le conversioni sono diminuite la scorsa settimana?" e ottenere risposte dirette. Feature and Web Experimentation fornisce supporto per test A/B e multivariati senza codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amplitude IA

Consenti l'onboarding e il feedback basati sul comportamento all'interno del prodotto utilizzando Guide e sondaggi .

Monitora le metriche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per individuare picchi o cali con il rilevamento delle anomalie basato sull'IA, compresa l'analisi delle cause alla radice per diagnosticare i problemi.

Crea esperimenti web mirati e guide in-app basate su segmenti comportamentali, ottimizzando i percorsi con replay delle sessioni e mappe di calore.

Limiti dell'IA di Amplitude

Gli utenti segnalano difficoltà nell'attribuire l'analisi basata sugli account rispetto all'analisi basata sugli utenti.

Mancano elementi relativi al successo dei clienti e alla valutazione dello stato di salute disponibili nelle alternative ad Amplitude.

Prezzi di Amplitude IA

Starter: gratis

In più: 61 $ al mese

Crescita: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amplitude IA

G2: 4,5/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Amplitude IA?

Una recensione su G2 ha notato:

Ciò che mi piace di più di Amplitude Analytics è la sua perfetta combinazione di facilità d'uso, velocità e flessibilità. La piattaforma è molto facile da implementare e si integra perfettamente con il nostro stack di dati esistente, il che ha reso l'adozione senza soluzione di continuità tra i team... Una sfida con Amplitude Analytics è il limite nella creazione di visualizzazioni solo fino a un anno alla volta. Per i team che desiderano analizzare le tendenze pluriennali o le prestazioni storiche a colpo d'occhio, questo può essere limitante. Estendere l'intervallo di tempo per le visualizzazioni renderebbe la piattaforma ancora più potente per l'analisi a lungo termine.

⚡ Archivio modelli: Il modello ClickUp Marketing Team Operations Template aiuta i team di marketing a organizzare il lavoro, migliorare la visibilità e ottimizzare le operazioni relative a contenuti, campagne, collaborazione e reportistica. Ottieni un modello gratis Passa dalla pianificazione della campagna all'esecuzione e all'analisi delle prestazioni con il modello ClickUp Marketing Team Operations. Puoi: Effettua il monitoraggio dello stato di ogni iniziativa (che si tratti della revisione di una bozza di contenuto di marketing o di un'attività cardine nell'esecuzione di una campagna) con 17 stati personalizzati predefiniti.

Aggiungi attributi significativi alle attività, come priorità, tipo di campagna, segmenti di pubblico, link consegnabili e altro ancora con i campi personalizzati.

Riduci i tempi di configurazione e fornisci a ogni membro del team un percorso chiaro per il lavoro con sei visualizzazioni personalizzate, tra cui Marketing Wiki, Organigramma e Documenti del team.

10. Canva Magic Studio (ideale per la creazione e la progettazione di contenuti visivi potenziati dall'IA)

tramite Canva Magic Studio

Canva Magic Studio integra l'IA direttamente nel flusso di lavoro di progettazione di Canva. La suite combina la generazione di testo, immagini e video per consentirti di creare post sui social media, presentazioni e immagini per le campagne a partire da semplici prompt.

Strumenti come Magic Media e Magic Design gestiscono la creazione nella fase iniziale, mentre Magic Edit, Magic Grab e Magic Expand offrono supporto per modifiche dettagliate senza richiedere competenze avanzate di progettazione. Magic Switch adatta i progetti a diversi canali e Magic Write aiuta a perfezionare i testi insieme alle immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva Magic Studio

Trasforma i prompt in immagini, grafici o illustrazioni personalizzati utilizzando Magic Media e Dream Lab .

Applica effetti di movimento, transizioni e momenti salienti dei video tramite Magic Animate e Beat Sync , trasformando i contenuti statici in presentazioni coinvolgenti e reel social.

Adatta i singoli design a diversi formati (Instagram, LinkedIn, email) utilizzando Magic Switch, mantenendo la qualità e regolando automaticamente layout e testo.

Limitazioni di Canva Magic Studio

Mancano opzioni di fusione per ogni livello, disponibili invece nelle alternative.

Gli utenti lamentano che la generazione di immagini tramite IA non è all'altezza delle aspettative e comporta costi aggiuntivi nonostante i piani a pagamento.

Prezzi di Canva

Free

Pro: 15 $ al mese per utente

Aziendale: 20 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (oltre 6.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva Magic Studio?

Un utente ha condiviso la propria esperienza:

Canva è incredibilmente versatile e negli ultimi anni l'ho utilizzato molto... Canva ha aggiunto così tante funzionalità/funzioni che sta diventando troppo complesso. La facilità d'uso ne ha risentito enormemente e ho deciso di non rinnovare la mia sottoscrizione una volta scaduto quello attuale. Le funzionalità/funzioni IA non sono esattamente quelle che mi aspettavo, le immagini a volte sono davvero strane. Alcune funzionalità/funzioni IA comportano costi aggiuntivi, il che non è proprio quello che mi aspettavo, dato che ho una sottoscrizione a pagamento.

🔍 Lo sapevi? Negli anni '20, lo psicologo Daniel Starch sviluppò uno dei primi modelli di efficacia pubblicitaria, sottolineando che gli annunci devono essere visti, letti, creduti e ricordati. Il suo lavoro è alla base della moderna misurazione creativa.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Canva IA per i designer

ClickUp Knows It IA

L'IA può aiutarti a scrivere più velocemente, testare in modo più intelligente, personalizzare in modo più approfondito e prevedere i risultati in anticipo. Ma per il marketing, dovrebbe anche sapere quando agire, cosa ignorare e come mantenere i team allineati. È qui che molti stack falliscono: gli insight risiedono in uno strumento e le campagne in un altro.

Come area di lavoro di ClickUp AI, ClickUp riunisce in un unico sistema pianificazione, collaborazione, documentazione, esecuzione e IA. ClickUp Brain riepiloga le prestazioni delle campagne, trasforma le discussioni in azioni concrete e genera piani senza perdere il contesto.

Inoltre, i Super Agenti di ClickUp possono monitorare i flussi di lavoro, segnalare i rischi e automatizzare le decisioni di routine. E con ClickUp BrainGPT, i team ottengono un'assistenza IA più rapida e approfondita su lavoro, documenti, dashboard e attività. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅