Come scalare un team di marketing?

In qualità di imprenditori, conoscete il ruolo critico che il marketing svolge nel ciclo di vita del cliente, dalla creazione della consapevolezza del marchio e della fiducia all'acquisizione e alla fidelizzazione dei clienti.

Senza un team di marketing efficace, i budget vengono bruciati, gli affari e i contatti sfuggono al controllo e il tempo di tutti viene sprecato in campagne "spray and pray", che producono più frustrazioni che ricavi.

E se ci fosse un modo migliore per scalare le vostre attività di marketing, in grado di deliziare i clienti e di portare un flusso di contatti?

In questa guida condividiamo tutto ciò che riguarda la scalabilità dei team di marketing, l'utilizzo della tecnologia, le best practice di comunicazione e le sfide di scalabilità da tenere a mente.

Capire l'importanza di un team di marketing in un'organizzazione

Riuscite a immaginare un'azienda senza un team di marketing? Come fareste a garantire che il vostro prodotto venga scoperto? Chi parlerebbe ai vostri potenziali clienti delle vostre offerte?

Certo, ci sono le recensioni e i feedback dei clienti, ma il passaparola può portare solo fino a un certo punto. È qui che entra in gioco il marketing, combinando dati, fiducia e talento per attivare la crescita.

Ecco come un team di marketing può fare la differenza nella vostra organizzazione:

Migliora la consapevolezza del marchio: Il marketing svolge un ruolo importante nel diffondere la parola sul vostro marchio con la messaggistica e il posizionamento del prodotto, nell'educare i potenziali clienti sui punti dolenti che il vostro prodotto o servizio risolve e nel creare fiducia come partner che li aiuterà

I team di marketing guidano i potenziali clienti attraverso la fase di considerazione fino all'acquisto

Aumenta le vendite e la redditività: Come marketer, lavorate a stretto contatto con il team di vendita per generare lead e convertirli in clienti

I membri del team di marketing conducono sondaggi, analizzano le tendenze del mercato e i dati del settore e parlano con i clienti. Anche quando le ricerche sono condotte da terzi, il reparto marketing analizza questi dati per progettare la strategia di go-to-market personalizzata e per individuare i clienti sulla base dei risultati ottenuti

**Sulla base di una comprensione completa del prodotto, del panorama dei concorrenti e della base di clienti potenziali, le operazioni di marketing forniscono anche informazioni al team di sviluppo del prodotto

Quando scalare un team di marketing

La vostra funzione di marketing deve destreggiarsi tra molteplici obiettivi e responsabilità legati agli obiettivi di fatturato.

Tuttavia, con la crescita dell'azienda, l'approccio "fare di più con meno" potrebbe non funzionare. Anzi, questo potrebbe bruciare completamente il team di marketing e renderlo improduttivo.

Detto questo, anche gli enormi investimenti per creare un reparto marketing completo nelle fasi iniziali potrebbero non essere prudenti.

Quindi, quando si capisce che è arrivato il momento di scalare il team di marketing? Ecco cosa serve al marketing in ogni fase della sua crescita.

Una parola di cautela: Per facilitare la comprensione delle modalità di scalata, abbiamo scelto l'investimento o il capitale per classificare la scala. Naturalmente, non si tratta di un approccio univoco. Ci sono molti altri modi in cui i team di marketing crescono e scalano.

Fase di avvio

Concentrarsi nella fase di avvio: trovare il prodotto minimo vitale MVP e gli early adopters.

Cosa vi serve: Un generalista del marketing che possa sviluppare la messaggistica del marchio, contribuire alla creazione della comunità, testare l'MVP e raccogliere il feedback degli utenti.

Serie A

Focus nella fase di Serie A: Costruire un PMF adatto al mercato del prodotto, pianificare la strategia di go-to-market, scalare 1-2 canali e dimostrare che il business può guidare una crescita prevedibile.

Cosa serve: Questo è il momento in cui si scala il team di marketing composto da una sola persona e si aggiungono altri ruoli, tra cui:

stratega e scrittore di contenuti per lo storytelling e specialista SEO per portare il traffico sul sito web

Performance marketer per la crescita e per supervisionare le campagne di marketing digitale

Visual designer-graphic designer o UX UI designer per creare immagini di marca e altre risorse visive

Serie B

Focus nella fase di Serie B: Espandere la base di clienti, concentrarsi sul marketing della crescita e scalare le operazioni, aggiungendo al contempo i proprietari dei team per far crescere e scalare i singoli canali.

Cosa vi serve: Assumerete un CMO e/o un direttore marketing per supervisionare il reparto marketing.

Oltre ai membri del team di marketing della Serie A, altri ruoli includeranno:

analista dei dati per misurare l'impatto delle campagne, identificare i canali più performanti e le opportunità di crescita e prendere decisioni basate sui dati utilizzando gli strumenti di automazione

Esperto di tecnologia per la creazione di sistemi di automazione e flussi di lavoro

Capo della generazione della domanda per implementare le strategie di crescita e di guadagno

Responsabile marketing di prodotto che comprende la proposta di valore del prodotto e la messaggistica dello sviluppatore per i clienti, i potenziali clienti e il pubblico interno

Serie C

Il marketing crea il richiamo del marchio e ne trascura la costruzione, si lega alla crescita dei ricavi, accelera la produzione di contenuti, si concentra sul coinvolgimento dei clienti e si espande in nuovi mercati.

Cosa serve: Oltre a tutti i ruoli sopra citati, costruirete un team di marketing di prodotto e aggiungerete un stratega di comunicazione o uno specialista di pubbliche relazioni per costruire un'azienda di successo strategia di comunicazione di marketing per il team.

Strategie e consigli per scalare un team di marketing

Per avere un reparto di marketing ben oliato con esperti specializzati che ottimizzino le prestazioni, è necessario adottare le seguenti strategie:

1. Stabilire, monitorare e raggiungere gli obiettivi di crescita

Tutto ciò che un team di marketing fa ha uno scopo legato agli obiettivi dell'organizzazione.

In qualità di marketer, dovete considerarli come la vostra stella polare: vi aiuteranno a a stabilire le priorità del lavoro e vi responsabilizza.

La suite di strumenti di ClickUp per la definizione degli obiettivi può aiutarvi a lavorare verso la vostra stella polare, fissando obiettivi realistici, monitorando i progressi e visualizzando il percorso verso il successo.

Potete utilizzare Obiettivi di ClickUp per creare una roadmap di crescita che allinei i team, mantenga gli individui concentrati e permetta di fissare obiettivi e benchmarking a livello di team.

Stabilire obiettivi mensili e settimanali per reparto e per singolo individuo con ClickUp Goals_

Potete seguire i progressi del vostro obiettivi di marketing e gli obiettivi di crescita impostando i Traguardi e aggiungendo il completamento delle attività, i valori numerici e i campi vero/falso. ClickUp aggiorna automaticamente i vostri progressi se gli Obiettivi sono legati alle attività.

Ad esempio, il nostro team interno esamina gli Obiettivi settimanali ogni lunedì e stabilisce gli obiettivi per la settimana successiva il venerdì. In questo modo, i progressi del team sono costanti e ognuno è responsabile dei propri progressi collettivi.

2. Documentate tutto

Una documentazione completa è un punto di riferimento fondamentale per tenere traccia di tutto, dai progressi compiuti fino a quel momento, alle pietre miliari, ai dettagli del prodotto, alle decisioni, fino ai dettagli del progetto piani di progetto e persino i normali elenchi di cose da fare.

Se il vostro team collabora con altri reparti, la documentazione vi aiuta a evitare malintesi e interpretazioni errate. Tutti hanno accesso alle stesse specifiche di prodotto e di progetto.

Con Documenti ClickUp è possibile organizzare tutte le conoscenze sui prodotti e sul lavoro in un unico luogo, rendendo le informazioni immediatamente accessibili e facili da trovare. Con queste conoscenze, i vostri team di marketing lavoreranno molto più velocemente e con sicurezza.

i documenti di ClickUp possono contenere tutte le informazioni sulle operazioni di marketing

Alcuni dei più amati e utilizzati Caratteristiche del Doc per i team di marketing sono:

Spazio marketing Wiki

Sono un luogo perfetto per includere informazioni sulle vostre iniziative di marketing per i team esterni che collaborano con voi.

creare un documento wiki dello Spazio marketing in ClickUp per una collaborazione efficace con i team esterni

Repository di documenti

Utilizzate questo archivio per acquisire la documentazione, tra cui Modelli di SOP , briefing per campagne e-mail, ottimizzazione dei motori di ricerca, pubblicità a pagamento e altre iniziative di marketing.

creare un repository di documenti all'interno di ogni cartella del team per semplificare la documentazione di marketing in ClickUp

Modello di piano d'azione di marketing Modello di piano d'azione di marketing di ClickUp assicura che tutti abbiano una chiara comprensione di ciò che deve essere fatto per eseguire le attività di marketing, di come tracciare i risultati in modo organizzato e di come visualizzare la strategia di marketing attraverso i canali.

Create e gestite progetti pubblicitari di successo con il Modello di piano d'azione di marketing

Scarica questo modello Quando si scala il marketing, è necessario creare piani di marketing che il team può attuare senza la vostra costante guida.

Questo modello fornisce potenti informazioni su ogni attività e progetto, consente ai responsabili marketing di monitorare i progressi rispetto ai budget e alle scadenze e standardizza i processi, portando il vostro gioco di marketing al livello successivo.

**Per saperne di più Come scalare la vostra agenzia di marketing

3. Organizzate il vostro team all'interno di una gerarchia scalabile

Supponiamo che un anno fa il vostro team di marketing fosse composto da due persone. Dopo il round di finanziamento della Serie B, comprende più di 15 persone, ognuna con una serie unica di esigenze e flussi di lavoro.

Naturalmente, la portata del lavoro aumenta con la scala, rendendo importante l'organizzazione per far coincidere le operazioni di marketing con gli obiettivi aziendali. Gerarchia di ClickUp rende facilissima l'organizzazione del team e offre la flessibilità necessaria per espandere le operazioni, sia che si tratti di un team di una sola persona, sia che si tratti di un team di oltre 15 persone.

utilizzate la Gerarchia di ClickUp per organizzare il vostro team di marketing e le vostre operazioni_

Perché utilizzare la Gerarchia di ClickUp?

Per cominciare, offre trasparenza su chi fa cosa all'interno del team

Avete a disposizione Spazi, Elenchi e Cartelle per organizzare le diverse iniziative e modificarle in base alle esigenze che cambiano

Ottenete una visualizzazione completa con date, assegnatari e campi personalizzati

Non volete scalare a costo di perdere il controllo. Nella vista Gerarchia, vedete tutto con una vista granulare dall'alto verso il basso. Con questa vista, potete espandere le vostre iniziative al livello successivo.

**Per saperne di più Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

4. Visualizzate tutto il vostro lavoro di marketing in un unico posto

Sebbene si possa pensare che tutti gli strumenti martech vi aiuteranno a semplificare le attività di marketing, la verità è che quando si aumenta l'organico del marketing, più strumenti significano solo più caos.

La maggior parte dei team di marketing si trova ad affrontare le stesse sfide: canali siloidi, domande sul ROI e campagne in fuga, per citarne alcune.

Avete bisogno di un'unica fonte di verità per vedere tutto ciò su cui si sta lavorando nel passato, nel presente e nel futuro.

Soluzioni innovative come ClickUp per i team di marketing vi aiuta a costruire un volano di marketing con gli steroidi.

pianificate, collaborate ed eseguite i vostri piani di marketing attraverso la piattaforma di Marketing Project Management di ClickUp

Se, come i nostri ClickUp il team di ClickUp è convinto che il marketing non si limiti a fare le cose, ma che faccia contare ogni sforzo; ecco alcune funzioni di ClickUp che vi aiuteranno a essere organizzati, a muovervi velocemente e a fare le cose per bene.

Costruire campagne alla velocità della luce con ClickUp Brain

Uno dei casi d'uso più comuni di Cervello ClickUp per i team di marketing è quello di creare in pochi clic i brief delle campagne di marketing, le note di rilascio dei prodotti e i brief dei contenuti.

Basta inserire alcune richieste utilizzando gli strumenti di marketing dell'intelligenza artificiale e ClickUp Brain compila i brief e le bozze. Crea anche relazioni di progetto in pochi secondi, che possono essere ulteriormente perfezionati.

produrre rapidamente contenuti, come ad esempio un caso di studio, utilizzando ClickUp Brain

Volete altre idee su come iniziare con ClickUp Brain?

Utilizzatelo come AI project manager per automatizzare i riepiloghi dei progetti, le riunioni e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Come AI knowledge manager, ClickUp Brain fornisce risposte istantanee e precise basate sul contesto

Come AI writer, usate ClickUp Brain per generare modelli di attività e casi di studio per i clienti esistenti, creare tabelle ricche di dati e trascrivere le note delle riunioni

Collaborate tra i vari flussi di lavoro con ClickUp Docs e Whiteboard

Mantenete tutti i membri del vostro team sulla stessa pagina e in sincronia dalla fase di ideazione al lancio del prodotto. A questo scopo, utilizzate le funzionalità dello spazio di lavoro collaborativo di ClickUp, quali:

Sia che stiate scrivendo un modello SOP per un processo di marketing o un documento di linee guida per una campagna, ClickUp Docs vi aiuterà a memorizzare tutti i dettagli in un unico posto.

I membri del team possono modificare il documento in tempo reale, taggare i collaboratori nei commenti, assegnare punti di azione e incorporare elementi multimediali come fogli di calcolo, video, PDF, ecc.

utilizzate ClickUp Docs per collaborare con il vostro team e convertire le idee in attività tracciabili

Utilizzare Lavagne ClickUp come spazio di lavoro collaborativo per mappare le idee, i percorsi degli utenti attraverso ogni fase dell'imbuto e le tappe fondamentali e vedere come tutto si incastra.

Pro tip💡: _È possibile incorporare ClickUp Docs in tempo reale all'interno delle ClickUp Whiteboards per accedere a documenti di progetto importanti e aggiungere contesto senza lasciare la lavagna

incorpora i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne per accedere a documenti di progetto, ricerche e contesti importanti senza mai lasciare la lavagna

Trasformare il lavoro di squadra in dati con i cruscotti ClickUp Cruscotti ClickUp consentono di monitorare e analizzare i progressi verso gli obiettivi di marketing con un solo sguardo. In questo modo, tutti rimangono aggiornati senza doversi destreggiare tra più strumenti di reporting.

La cosa migliore è che potete incorporare i report di altre piattaforme, come Google Sheets, direttamente nelle Dashboard e approfondire le metriche di performance.

utilizzate i cruscotti personalizzabili di ClickUp per monitorare le metriche più importanti

_"In ClickUp, le mie 3 funzioni principali per la gestione quotidiana dei social media sono le Dashboard, la visualizzazione del calendario e le automazioni" Le Dashboard ci forniscono una panoramica personalizzabile delle metriche chiave, delle prestazioni delle campagne e dell'attività del team, aiutandoci a prendere decisioni basate sui dati con un semplice sguardo La vista Calendario ci permette di visualizzare la nostra programmazione dei contenuti, di pianificare efficacemente le campagne e di mantenere un ritmo di pubblicazione coerente Le automazioni semplificano le attività ripetitive come l'assegnazione dei membri del team o l'aggiornamento degli stati, liberando il nostro tempo per la strategia creativa e il coinvolgimento Queste funzioni non solo migliorano l'efficienza del mio team social, ma mi permettono anche di essere creativo e di tenere traccia di tutto ciò che è social in modo semplice e fluido"

Chris Cunningham, responsabile marketing sociale di ClickUp

Pro tip💡: Mentre i membri del team e i project manager utilizzano ClickUp Dashboards per tenere traccia dei progressi quotidiani e delle metriche, gli stakeholder utilizzano questo strumento Funzione di reporting del cruscotto per fornire una panoramica di alto livello sull'andamento del progetto o della campagna

5. Esternalizzare i compiti che richiedono tempo, che si ripetono o che sono specializzati

L'esternalizzazione del lavoro di marketing è la soluzione ideale quando il vostro team non ha l'ampiezza di banda necessaria per assumersi i compiti aggiuntivi necessari per raggiungere obiettivi importanti.

Ad esempio, se avete un calendario di contenuti, prendete in considerazione l'esternalizzazione della produzione di contenuti a freelance. Ammettiamolo produzione di contenuti in scala richiede tempo ed è fondamentale per il successo del team.

Che si tratti di scrivere più blog, produrre più ebook o realizzare più progetti, è possibile lavorare con freelance o esperti su base contrattuale, tenendo sotto controllo il budget di marketing.

Pro tip💡: Utilizzare Modello di SOP per la creazione di contenuti di ClickUp per condividere dettagli, linee guida e istruzioni complete sulle procedure di scrittura della vostra azienda questo modello presenta tre sezioni importanti per garantire la coerenza dei contenuti prodotti: scopo, ambito e procedure

Utilizzate il modello SOP di ClickUp per la creazione di contenuti per fornire linee guida chiare e coerenti agli scrittori freelance

Scarica questo modello Oppure, se avete dei freelance che vi fatturano a ore, una un sistema automatico di tracciamento del tempo registra accuratamente le ore di lavoro senza l'inserimento manuale dei dati. Tracciamento del tempo di ClickUp consente di:

Aggiungere una descrizione della voce di tempo

Contrassegnare le voci di tempo che sono fatturabili

Aggiungere etichette a una voce di tempo

Tracciare il tempo non associato a un'attività specifica

create e personalizzate i fogli di presenza per i membri del vostro team utilizzando il Time Tracking di ClickUp

**Per saperne di più Come far crescere un'agenzia di marketing digitale

6. Semplificare l'onboarding e la formazione dei nuovi dipendenti

Per un team in costante crescita, è necessario semplificare l'onboarding e la formazione, in modo che i nuovi dipendenti possano iniziare a fornire rapidamente un lavoro di qualità superiore.

L'ultima cosa che volete è che perdano tempo a cercare le risorse. Create un wiki delle risorse utilizzando ClickUp Docs con link e video tutorial accessibili a tutti i dipendenti.

Sentite le parole di Kathryn Recchia, responsabile formazione e sviluppo di ClickUp:

"_Organizzazione e scalabilità! Quando si hanno più di 100 persone che si aggiungono al team ogni mese, è indispensabile rimanere organizzati e ripetere le stesse azioni senza soluzione di continuità , o anche senza fare clic (ciao, automazioni)! ClickUp ci permette di fare proprio questo, aggiungendo informazioni chiave nello stesso posto , perché ciascuno possa ordinare, filtrare e riordinare in base a ciò che ha bisogno di vedere o sapere in quel momento" In ClickUp abbiamo creato delle automazioni per coinvolgere i nuovi membri del team e condividere i video di cui hanno bisogno in pochi secondi.

Kathryn Recchia, Responsabile Formazione e Sviluppo di ClickUp

Considerate la possibilità di conservare tutto il materiale di formazione, compresi testi, video e documenti, all'interno del repository centralizzato di ClickUp per facilitarne l'accesso.

7. Rafforzate la comunicazione con gli strumenti di collaborazione

Questo aspetto è ancora più importante se si lavora con un team di marketing remoto o asincrono in cui tutti operano con fusi orari diversi. Per esempio, Assegnazione dei commenti di ClickUp assicura che nulla di importante vada perso.

non lasciate che le cose si perdano nei commenti e agite rapidamente con la funzione di assegnazione dei commenti di ClickUp

Create punti d'azione, assegnateli ad altri o a voi stessi, risolvete i commenti o riassegnateli ad altri e gestite tutti i vostri commenti in un unico posto. Questo facilita le discussioni e mantiene tutti informati, indipendentemente dalla posizione o dal fuso orario.

8. Ottimizzare l'allocazione delle risorse

Dato il numero di responsabilità quotidiane, il team di marketing ha un lavoro stressante. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di scalare le operazioni, standardizzando le procedure e creando strategie di crescita per guidarle nel prossimo trimestre o anno.

La chiave per gestire un carico di lavoro elevato è un'allocazione ottimale delle risorse allocazione ottimale delle risorse e gestione del carico di lavoro . Non si tratta solo di distribuire un numero uguale di compiti a tutti i membri del team, ma anche di conoscere lo stile di lavoro e le capacità di ciascuno e di assicurarsi che nessuno sia sovraccaricato di lavoro.

Calcolare manualmente il carico di lavoro di ciascun dipendente o tracciare le attività su fogli di calcolo non è scalabile. Cercate funzioni di gestione del carico di lavoro del team che vi aiutino a farlo.

la vista del carico di lavoro di ClickUp vi aiuta a gestire le risorse del team e la capacità di lavoro_ La vista del carico di lavoro di ClickUp consente di impostare la capacità di carico di lavoro giornaliera, settimanale e mensile per ogni marketer del team. È possibile impostare le capacità per le attività o per le ore e, se si seguono le regole del metodologie di marketing agile , allora per Punti storia di Scrum .

Quando assegnate il lavoro, chiedete ai vostri collaboratori il loro contributo in privato per capire come la pensano. Decidere se possono assumere più o meno compiti diventa più facile quando si sa cosa c'è nel loro piatto.

**Un altro modo per monitorare il carico di lavoro del vostro team è quello di utilizzare la funzione ClickUp Team View mostra a cosa sta lavorando ogni persona per identificare chi è sovraccarico di lavoro e riassegnare i compiti di conseguenza.

gestire le risorse del team in modo efficiente con la Team View di ClickUp

_"Non conosco un'altra agenzia che condivida i diagrammi di Gantt come facciamo noi. Questo rende immediatamente evidente se qualcosa non è stato consegnato, ma è un bene perché migliora la trasparenza, che i clienti apprezzano"

Germano Matta, Executive Partner, Azienda V4

9. Migliorare l'efficienza operativa con l'automazione

Ogni grande team sa che per operare in modo più dinamico e rispondere alle esigenze della crescita è necessario automatizzare e migliorare l'efficienza.

Ecco alcuni dei migliori Automazione ClickUp per massimizzare la produttività del team di marketing:

Spostare nell'elenco

Creare un Automazione per il team di marketing per spostare le nuove richieste di marketing in Richieste in arrivo alla cartella del team pertinente quando il campo personalizzato dell'attività viene modificato.

automazioni ClickUp personalizzabili per i team di marketing

Applicare un modello

Create automazioni che applicano un modello quando vengono eseguite determinate azioni.

Quando lo stato dell'attività cambia, l'Automazione applicherà un modello specifico per lo stato di avanzamento della campagna.

configurare un'automazione per applicare un modello basato su azioni specifiche

Un'altra opzione è quella di creare un'automazione che notifichi team o membri di team specifici in occasione di tappe importanti.

Ad esempio, quando il vostro scrittore invia un post sul blog, un'automazione può lasciare un commento sull'attività citando il redattore che revisionerà la bozza.

Principali sfide nella scalata dei team di marketing e come superarle

1. Silos di dati che interrompono i flussi di lavoro

I team di marketing utilizzano strumenti diversi per svolgere attività diverse. Senza una piattaforma che centralizzi tutte le informazioni, diventa difficile passare da uno strumento all'altro senza soluzione di continuità, con conseguenti errori di trasferimento dei dati e inserimento manuale dei dati in sistemi diversi.

Soluzione : Volete un sistema di gestione dei progetti integrato come ClickUp che si integri con il vostro stack tecnologico di marketing, tra cui HubSpot CRM, Figma, Vimeo e altri ancora. Integrazioni di ClickUp si collegano a oltre 1.000 strumenti e consentono di creare integrazioni personalizzate, aiutandovi a garantire l'accuratezza e la tempestività dei dati durante il loro trasferimento.

2. Sovraccarico di comunicazione

Sebbene la comunicazione sia al centro di ogni team di successo, il team di marketing riceve informazioni da diverse fonti, tra cui e-mail, social media, Slack e altri canali.

È facile perdere di vista le informazioni importanti, con il risultato di essere sopraffatti. Passare continuamente da uno strumento all'altro e da una piattaforma all'altra può confondere i dipendenti, far perdere loro tempo e ostacolare la produttività sfida della comunicazione sul posto di lavoro .

Soluzione: Avete bisogno di un canale di comunicazione affidabile all'interno dei team e all'esterno tra i vari reparti. Vista Chat di ClickUp è uno strumento di comunicazione in-app per la comunicazione sul posto di lavoro. Consente ai team di condividere documenti, aggiornamenti e risorse sotto lo stesso tetto.

semplificate la comunicazione di gruppo con la Chat View di ClickUp

Pro tip 💡: _Crea una vista Chat all'interno di un progetto specifico del team all'interno di ClickUp. Utilizza la funzione @mention per taggare i membri del team e incorporare fogli di calcolo, video e PDF per un facile accesso.

3. L'equilibrio tra processo, supervisione e autonomia

La parte più difficile della crescita e della scalabilità è che i processi che funzionano per un team di 5 persone sono inefficienti per team più grandi.

Ad esempio, in un team più piccolo si sa su cosa stanno lavorando tutti

È facile collaborare gli uni con gli altri

Tuttavia, quando si supera il team di 5-7 persone, come si fa a bilanciare processo, supervisione e autonomia?

È utile stabilire strutture e modelli che possano crescere e scalare con il team.

Soluzione: I team ad alte prestazioni hanno modelli per scalare in modo efficiente. Ad esempio, che il vostro team sia composto da due o da 20 persone, Modello di piano d'azione di marketing di ClickUp delinea le strategie per la promozione o la vendita di prodotti e servizi.

Chiunque può inserire e riprodurre dati, tra cui strategie di marketing per la crescita , il pubblico target, le spese di marketing, ecc. in questo modello facile da usare per i principianti e da riutilizzare quando serve. Chiunque lo utilizzi sa cosa ci si aspetta da lui e dispone di dettagli rilevanti sul prodotto per le future iniziative di marketing.

Il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp, facile da usare, colma il divario tra processi, supervisione e autonomia

Scarica questo modello

Scalare le operazioni di marketing con ClickUp

Scalare il team di marketing non significa solo aumentare l'organico: è necessario aggiungere le persone, gli strumenti e i processi giusti che aiuteranno il team a incrementare il ROI. Lo scopo principale della scalata del team di marketing è quello di dotarsi delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi organizzativi.

Se volete veder crescere il vostro team di marketing e ottenere prestazioni di scala, avete bisogno di uno strumento che lo supporti in ogni fase.

Dalla connessione e collaborazione con il team al monitoraggio degli obiettivi e alla gestione dell'organico, dall'impostazione dei processi di onboarding e formazione dei nuovi dipendenti all'automazione dell'efficienza operativa, ClickUp vi permette di fare tutto questo.

Per iniziare, registratevi gratuitamente su ClickUp .