Le 10 migliori alternative a ONES.com per i teams nel [anno]

Come molti software di project management, ONES.com ha i suoi fan e i suoi detrattori. Se sei qui, potresti essere uno di questi ultimi.

Sebbene ONES.com abbia molte recensioni positive e soddisfi la maggior parte dei requisiti sulla carta, molti team trovano l'interfaccia poco intuitiva. Segnalano inoltre la mancanza di funzionalità di collaborazione e la necessità di destreggiarsi tra più strumenti per terminare il lavoro.

La maggior parte dei team oggi non ha bisogno di più software. Ha bisogno di meno strumenti che comunichino effettivamente tra loro. Soprattutto quando un'azienda media utilizza già più di 100 applicazioni SaaS e ogni volta che qualcuno cambia scheda si perdono informazioni contestuali fondamentali.

Abbiamo quindi esaminato cosa utilizzano i teams quando ONES.com non è all'altezza.

Abbiamo valutato le alternative più popolari a ONES.com in base alla loro efficacia in termini di:

Consolida il lavoro

Offre l'assistenza per la collaborazione reale

Applica l'IA in modo pratico e

Scalabilità con la crescita dei team

Analizziamole nel dettaglio.

Alternative a ONES.com in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità distintiva Prezzi* ClickUp Gestione del lavoro all-in-one basata sull'IA per team di tutte le dimensioni ClickUp Brain e Super Agents per automatizzare il lavoro utilizzando l'intelligenza artificiale sensibile al contesto Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende. Jira Team di sviluppo software agile di medie e grandi dimensioni Gestione avanzata degli sprint e del backlog Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,05 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Trello Gestione visiva delle attività in stile Kanban per piccoli team Bacheche intuitive con funzione drag-and-drop Piano Free gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Notion Documenti flessibili e gestione delle conoscenze per team di startup e medie imprese Database relazionali con funzionalità wiki Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Asana Coordinamento interfunzionale per team di medie e grandi dimensioni Modello di dati Work Graph che mappa le relazioni tra persone e attività nell'area di lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,49 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Monday Automazione personalizzabile del flusso di lavoro per team di piccole e medie imprese e grandi aziende Sistema operativo visivo con oltre 200 integrazioni Piano Free gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Wrike Gestione delle risorse aziendali per team di medie e grandi dimensioni Correzione di bozze e approvazioni avanzate Piano gratuito disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Basecamp Comunicazione semplice e progetti per piccoli team e agenzie Project management semplice e senza fronzoli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Zoho Projects Teams in crescita attenti al budget Strumento di gestione dei progetti completo e conveniente che offre tutte le funzionalità/funzioni necessarie Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende. Smartsheet Monitoraggio dei progetti in stile foglio di calcolo per aziende e enti governativi Interfaccia familiare simile a un foglio di calcolo con funzionalità avanzate di gestione dei progetti Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende.

Le migliori alternative a ONES.com da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Alcune alternative a ONES.com sono pensate per gli sviluppatori. Altre si concentrano su documenti, coordinamento o automazioni. Alcune cercano di fare tutto, ma solo una ci riesce davvero. Cominciamo proprio da quella, nota anche come ClickUp.

1. ClickUp (ideale per la gestione del lavoro all-in-one basata sull'IA)

Prova ClickUp gratis Riunisci le tue attività, i tuoi progetti, i tuoi documenti e le tue chat nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp.

Immagina una settimana tipo.

La tua roadmap è in uno strumento. Le attività sono in un altro. Le conversazioni avvengono nella chat. La documentazione è sepolta da qualche altra parte. Ogni aggiornamento richiede di copiare, incollare o spiegare nuovamente ciò che già esiste, solo in un'altra app.

Questo tipo di proliferazione del lavoro è il motivo per cui molti team che utilizzano strumenti come ONES.com si scontrano con un ostacolo.

ClickUp è stato creato proprio per lo scenario opposto.

Invece di costringere i team a gestire i progetti attorno ai loro strumenti, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, conversazioni, automazioni e IA in un unico spazio di lavoro convergente basato sull'IA. Il risultato? Meno passaggi da una piattaforma all'altra. Meno lacune. E molto meno " lavoro sul lavoro". Passa dalla dispersione lavorativa alla convergenza con ClickUp

Un unico sistema per pianificare, eseguire e aggiornare il lavoro

In ClickUp, i tuoi progetti non sono contenitori isolati. Sono sistemi viventi.

I tuoi documenti sono collegati alle attività. Le singole attività di ClickUp sono collegate agli obiettivi condivisi. Le conversazioni avvengono nella chat di ClickUp, direttamente dove si svolge il lavoro, quindi non è necessario riconciliarle mentalmente in un secondo momento. Che tu stia gestendo il lancio di un prodotto, la pianificazione di uno sprint o operazioni interfunzionali, tutto rimane collegato alla stessa unica fonte di verità.

Questa è la differenza più grande che i team notano quando abbandonano strumenti che puntano molto sulla struttura ma non sono all'altezza nella collaborazione quotidiana.

💡 Suggerimento professionale: crea il flusso di lavoro esatto di cui il tuo team ha bisogno con la gestione flessibile delle attività in ClickUp Tasks, inclusi i campi personalizzati ClickUp per il monitoraggio di dati unici, gli assegnatari multipli ClickUp per la titolarità condivisa e le dipendenze delle attività ClickUp per garantire che il lavoro venga svolto nell'ordine corretto. Usa le priorità delle attività di ClickUp (Urgente, Alta, Normale o Bassa) per chiarire su cosa dovrebbe concentrarsi il tuo team.

Guarda il lavoro nel modo in cui tu hai bisogno di vederlo

Non tutti ragionano per elenchi. O bacheche. O sequenze.

Tu e il tuo team potete passare da oltre 15 visualizzazioni ClickUp senza duplicare il lavoro. Gli stessi compiti possono apparire come un elenco per le operazioni, una bacheca per i team agili, un diagramma di Gantt per i project manager o un calendario per la leadership.

Automazione e IA che comprendono davvero il tuo lavoro

ClickUp non considera l'automazione e l'IA come semplici componenti aggiuntivi. Al contrario, sono integrati nei tuoi documenti, nelle tue attività e nella chat, facendo riferimento al contesto della tua area di lavoro.

Con le automazioni integrate di ClickUp, i team possono eliminare le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, come aggiornamenti di stato, assegnazioni e notifiche, senza scrivere codice. E con ClickUp Brain, il tuo assistente IA diventa contestuale invece che generico.

Ottieni rapidamente risposte contestualizzate dalla tua area di lavoro con ClickUp Brain.

Puoi utilizzarlo per porre domande sui tuoi progetti. Riepiloga lunghe sequenze di attività. Genera aggiornamenti. Esegui azioni come la creazione e l'assegnazione di attività o la creazione di documenti e report di progetto, il tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui sono già presenti i tuoi dati.

Puoi anche fare una menzione di @brain in un commento, proprio come un compagno di squadra, per ottenere aiuto proprio dove stai lavorando.

💡 Suggerimento professionale: la maggior parte degli strumenti di IA attende istruzioni. I Super Agent di ClickUp no. I Super Agent sono compagni di squadra IA che puoi assegnare a attività, effettuare menzioni nei commenti o attivare tramite eventi, proprio come un compagno di squadra umano. Eseguono azioni ambientali, programmate o basate su trigger su attività, documenti e chat, utilizzando il contesto completo dell'area di lavoro e le conoscenze aziendali per agire in modo autonomo. Ciò significa che puoi delegare il lavoro in corso, come il monitoraggio degli ostacoli, la generazione di aggiornamenti settimanali o l'escalation dei rischi, senza dover ricorrere manualmente all'IA ogni volta. Tu guidi. I tuoi Super Agenti si occupano del seguito.

Ulteriori informazioni su Super Agents qui 👇🏽

Ma cosa rende ClickUp davvero unico in un'era caratterizzata dalla proliferazione di strumenti? È la sua perfetta integrazione con gli strumenti che già utilizzi: Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce e centinaia di altri. Invece di imporre un approccio radicale, agisce come un Centro di comando aziendale che riunisce tutto.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampiezza delle funzionalità/funzioni può sopraffare gli utenti alle prime armi.

L'esperienza desktop è migliore rispetto all'app mobile per gli utenti esperti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Il feedback di un utente G2 recita:

La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intera area di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Lo utilizziamo nei reparti Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance e Tech, e avere tutto in un unico posto ha portato una forte struttura e visibilità. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno in modo fluido, con una dipendenza molto minore dalle email e dai follow-up.

La flessibilità di ClickUp è il vantaggio più grande per noi. Abbiamo personalizzato l'intero spazio di lavoro in base ai nostri flussi di lavoro aziendali, invece di adattare i nostri processi allo strumento. Lo utilizziamo nei reparti Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance e Tech, e avere tutto in un unico posto ha portato una forte struttura e visibilità. Stati personalizzati, campi, automazioni e dashboard ci aiutano a gestire l'onboarding, la conformità, le integrazioni e il monitoraggio interno in modo fluido, con una dipendenza molto minore dalle e-mail e dai follow-up.

📮 Approfondimento su ClickUp: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? In quanto area di lavoro di ClickUp basata sull'IA, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce la visibilità del lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

📮 Approfondimento su ClickUp: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? In quanto area di lavoro di ClickUp basata sull'IA, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce la visibilità del lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

2. Jira (ideale per team di sviluppo software agile)

tramite Atlassian

Se il tuo team si occupa di software, la tua giornata lavorativa inizia con un backlog.

Storie in attesa di essere elaborate. Bug in competizione con le funzionalità/funzioni. Epica che coinvolge più team. Rilasci legati a dipendenze che non possono essere ignorate. In questo mondo, gli strumenti di progetto leggeri falliscono rapidamente.

Ma Jira è stato progettato per essere il software di project management per i team che seguono metodologie agili. Dal momento in cui crei un progetto, tutto è strutturato attorno a backlog, sprint e flussi di lavoro. Questa rigidità può essere un punto di forza per i team di ingegneri. Ma significa anche che Jira funziona al meglio quando tutti coloro che lo utilizzano comprendono a fondo l'agilità.

Jira funziona al meglio se abbinato a strumenti come Confluence, Bitbucket e Jira Service Management. Insieme, formano uno stack strettamente integrato per i team di sviluppo software. Il compromesso? La collaborazione, la documentazione e la comunicazione spesso avvengono su più prodotti Atlassian, piuttosto che in un unico spazio di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Pianifica ed esegui sprint con bacheche Scrum e Kanban dedicate, backlog e corsie.

Tieni traccia del lavoro su larga scala utilizzando epics, versioni e Advanced Roadmaps per una visibilità tra i team.

Interroga e genera report sui problemi con Jira Query Language (JQL) per un filtraggio preciso e approfondimenti dettagliati.

Utilizza Atlassian Intelligence integrato per riepilogare i problemi, generare casi di test dai requisiti e cercare il lavoro utilizzando il linguaggio naturale.

Limiti di Jira

Curva di apprendimento ripida per utenti non tecnici o team interfunzionali

I costi possono aumentare rapidamente con i piani premium e i componenti aggiuntivi del marketplace.

La collaborazione spesso richiede l'abbinamento di Jira con ulteriori strumenti Atlassian.

Prezzi di Jira

Free

Standard: 9,05 $/utente/mese

Premium: 18,30 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 7.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Un recensore di Capterra condivide un feedback contrastante:

È utile per il monitoraggio dei bug dei modelli e per la pianificazione degli sprint. Posso vedere quali attività sono in sospeso per l'implementazione. La lavagna Kanban mi aiuta a spostare facilmente le attività da "Da fare" a "Terminate"... A volte è molto lento da caricare. Troppi pulsanti e impostazioni mi confondono. Impostare un flusso di lavoro semplice richiede troppo tempo. Sembra pesante per i progetti di piccole dimensioni.

È utile per tracciare i bug dei modelli e pianificare gli sprint. Posso vedere quali attività sono in sospeso per l'implementazione. La bacheca Kanban mi aiuta a spostare facilmente le attività da "da fare" a "terminate"... A volte è molto lento da caricare. Troppi pulsanti e impostazioni mi confondono. Impostare un flusso di lavoro semplice richiede troppo tempo. Sembra pesante per i progetti di piccole dimensioni.

👀 Lo sapevi? Sebbene Jira sia uno strumento potente per gli sviluppatori, ClickUp offre funzionalità agili comparabili, tra cui sprint, story point e grafici burndown, all'interno di una piattaforma più accessibile che può essere utilizzata da tutta la tua organizzazione.

3. Trello (ideale per la gestione visiva delle attività in stile Kanban)

tramite Trello

Trello è la scelta ideale per i team che desiderano una gestione delle attività intuitiva e visiva senza una curva di apprendimento ripida. Il suo cuore è la lavagna Kanban, un semplice sistema di schede e colonne che rende il monitoraggio dei progressi facile come spostare un post-it.

La semplicità è il punto di forza principale di Trello. Ma anche il suo limite più grande.

Man mano che il lavoro diventa più complesso, i team spesso iniziano ad aggiungere Power-Up, regole di automazione e integrazioni per potenziare Trello. A quel punto, quello che era nato come uno strumento visivo leggero può iniziare a sembrare insufficiente, soprattutto quando si tratta di reportistica, dipendenze o coordinamento tra team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Visualizza istantaneamente i flussi di lavoro utilizzando intuitive bacheche Kanban e schede drag-and-drop.

Automatizza le azioni di routine con le regole e i trigger senza codice di Butler.

Genera contenuti con l'IA per riassumere schede, creare liste di controllo o raccogliere idee.

Condividi facilmente lo stato rispecchiando le schede su più bacheche.

Limiti di Trello

Le bacheche di grandi dimensioni con migliaia di schede possono diventare difficili da gestire.

I piani gratuiti e di livello inferiore limitano le automazioni e la personalizzazione.

Non progettato per dipendenze complesse o progetti multistrato

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $/utente/mese

Premium: 12 $/utente/mese

Enterprise: 17,50 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un utente G2 riferisce:

Mi piace usare Trello per la gestione dei progetti e delle attività perché mi aiuta a gestire più attività contemporaneamente e facilita la revisione... A volte è difficile gestire progetti complessi e a lungo termine.

Mi piace usare Trello per la gestione dei progetti e delle attività perché mi aiuta a gestire più attività contemporaneamente e facilita la revisione... A volte è difficile gestire progetti complessi e a lungo termine.

4. Notion (ideale per documenti flessibili e gestione delle conoscenze)

tramite Notion

A differenza degli strumenti di project management strutturati che ti costringono a utilizzare elenchi e flussi di lavoro, il sistema basato su blocchi di Notion ti consente di creare l'area di lavoro che desideri. Combina appunti, documenti, wiki, database, calendari e monitoraggio leggero dei progetti in un'unica interfaccia flessibile, fungendo da sistema di project management e delle conoscenze in uno.

Puoi creare database relazionali che collegano il lavoro ai documenti, trasformare qualsiasi visualizzazione in bacheche o calendari e incorporare file multimediali e file proprio dove si svolge il lavoro.

Questa flessibilità comporta alcuni compromessi. Notion non impone una struttura, il che significa che la creazione di sistemi di progetto complessi richiede tempo e una progettazione accurata. E sebbene supporti le visualizzazioni del database e il monitoraggio delle attività, non offre nativamente un'automazione approfondita o una pianificazione avanzata delle risorse come gli strumenti di gestione del lavoro appositamente progettati.

Le migliori funzionalità di Notion

Usa l'assistente IA integrato, Notion IA, per scrivere, riepilogare ricerche e raccogliere idee direttamente nei tuoi documenti.

Crea basi di conoscenza complete con pagine nidificate, contenuti multimediali avanzati e modifiche collaborative.

Gestisci il tuo tempo insieme alle tue attività e ai tuoi progetti con il Calendario Notion.

Inizia subito utilizzando uno dei migliaia di modelli creati dalla community di Notion.

Limiti di Notion

L'approccio della "pagina bianca" può essere opprimente per i nuovi utenti e la creazione di sistemi complessi richiede un investimento di tempo significativo.

Le prestazioni possono rallentare in aree di lavoro con migliaia di pagine o database molto grandi.

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $/utente/mese

Aziendale : 24 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente su Capterra effettua la condivisione:

Sono riuscito a salvare idee per campagne, note sui clienti e programmi in un unico posto, eliminando i fogli di calcolo e la confusione dell'ultimo minuto... Non mi piace il fatto che le pagine complicate possano spaventare i principianti e che l'onboarding richieda più discussioni rispetto a strumenti meno complicati.

Sono riuscito a salvare idee per campagne, note sui clienti e programmi in un unico posto, eliminando i fogli di calcolo e la confusione dell'ultimo minuto... Non mi piace il fatto che le pagine complicate possano spaventare i principianti e che l'onboarding richieda più discussioni rispetto a strumenti meno complicati.

5. Asana (ideale per il coordinamento di team interfunzionali)

tramite Asana

Hai difficoltà a collegare gli obiettivi strategici della tua azienda con il lavoro quotidiano dei tuoi team? Quando il lavoro viene svolto in compartimenti stagni, non è possibile avere una visione chiara dello stato dei progetti nell'intera organizzazione. Questo disallineamento significa che i team possono essere impegnati ma non produttivi, lavorando su attività che non incidono sugli obiettivi chiave.

Asana risolve questo problema fornendo un coordinamento interfunzionale su larga scala. Il suo modello di dati proprietario Work Graph mappa in modo intelligente le relazioni tra persone, attività e obiettivi. Il risultato? I leader ottengono chiarezza a tutti i livelli.

E anche se le sue funzionalità/funzioni di IA non sostituiranno la tua strategia di gestione dei progetti, possono riassumere le informazioni e suggerire modifiche al flusso di lavoro che consentono ai team di andare avanti.

Le migliori funzionalità di Asana

Collega il lavoro agli obiettivi aziendali con viste del portfolio , allineamento strategico e reportistica in tempo reale.

Crea flussi di lavoro e automazioni personalizzati basati sull'IA con AI Studio senza codice.

Visualizza il lavoro con elenchi, bacheche, una sequenza, un calendario e una vista del carico di lavoro per la pianificazione delle risorse.

Allinea il lavoro a livello di team con gli obiettivi aziendali di alto livello e effettua il monitoraggio dello stato con dashboard avanzate.

Limiti di Asana

I prezzi sono più alti rispetto alle alternative entry-level, soprattutto per quanto riguarda la fatturazione mensile.

Non è progettato come un unico spazio di lavoro per documenti + attività + messaggistica, quindi potresti dover spendere per altri strumenti.

Alcuni utenti hanno segnalato preoccupazioni relative al rinnovo automatico e alle pratiche di fatturazione.

Prezzi di Asana

Free

Starter: 13,49 $/utente/mese

Avanzato: 30,49 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Secondo un recensore di G2:

Le varie visualizzazioni, come elenco, bacheca e timeline, rendono più facile vedere a colpo d'occhio le priorità e le scadenze. Inoltre, le automazioni e le integrazioni di automazione aiutano a ridurre al minimo lo sforzo richiesto e garantiscono che tutto rimanga sincronizzato... Molti strumenti avanzati, come timeline, obiettivi e reportistica, sono disponibili solo nei piani più costosi, il che può comportare costi più elevati man mano che il tuo team cresce.

Le varie visualizzazioni, come elenco, bacheca e timeline, rendono più facile vedere a colpo d'occhio le priorità e le scadenze. Inoltre, le automazioni e le integrazioni aiutano a ridurre al minimo lo sforzo richiesto e garantiscono che tutto rimanga sincronizzato... Molti strumenti avanzati, come timeline, obiettivi e reportistica, sono disponibili solo nei piani più costosi, il che può comportare costi più elevati man mano che il tuo team cresce.

6. Monday (Ideale per l'automazione personalizzabile del flusso di lavoro)

Se il processo del tuo team è unico e gli strumenti di project management disponibili sul mercato non sono adatti, monday può essere una buona scelta. Il flessibile Work OS di monday offre un'ampia personalizzazione attraverso bacheche colorate e visive e automazioni senza codice.

Puoi collegare in modo intuitivo il lavoro tra i vari reparti, integrare le approvazioni nei flussi di lavoro e impostare azioni ripetibili. Tuttavia, poiché molti flussi di lavoro vengono costruiti a partire da componenti modulari, i team che non dispongono di un piano di processo chiaro possono dedicare molto tempo alla progettazione piuttosto che all'esecuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Utilizza oltre 20 diversi tipi di colonne, tra cui stato, formula e dipendenza, per creare la tua bacheca perfetta.

Crea ricette di automazione "if this, then that" per gestire attività ripetitive, con diversi limiti di azione a seconda del tuo piano.

Passa dalla visualizzazione Tabella, Kanban, Sequenza, Calendario, Grafico e vista Carico di lavoro per vedere i tuoi dati da diverse angolazioni.

Usa l'assistente IA di Monday per generare attività, creare contenuti e persino costruire formule complesse.

Accedi a prodotti separati ma collegati tra loro per la gestione del lavoro, il CRM, lo sviluppo di software e il servizio clienti.

Limiti di Monday

Il prezzo basato sul numero di postazioni è venduto in pacchetti (ad esempio, 3, 5, 10 postazioni alla volta), il che può costringerti a pagare per postazioni che non ti servono.

I termini di fatturazione degli ospiti possono creare confusione e portare a upgrade imprevisti del piano.

Prezzi di Monday

Free

Standard: 14 $/utente/mese

Pro: 24 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday

G2: 4,7/5 (oltre 10.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday?

Un utente su G2 effettua la condivisione sia dei pro che dei contro:

Adoro il fatto di avere tutte le opzioni possibili per tenere sotto controllo le attività, assegnare il lavoro al mio team e definire i passaggi critici nei processi... Le automazioni sembrano interrompersi di tanto in tanto. Mi piacerebbe vederle funzionare meglio e magari avere un manager che gestisca ogni connessione interrotta ricevendo una notifica quando si interrompe.

Adoro il fatto di avere tutte le opzioni possibili per tenere sotto controllo le attività, assegnare il lavoro al mio team e definire i passaggi critici nei processi... L'automazione sembra interrompersi di tanto in tanto. Mi piacerebbe vederla funzionare meglio e magari avere un manager che gestisca ogni connessione interrotta ricevendo una notifica quando si interrompe.

7. Wrike (ideale per la gestione delle risorse dell'azienda)

tramite Wrike

La tua agenzia di marketing o creativa sta lottando per gestire la capacità del team e un processo di approvazione caotico. Senza una chiara visibilità su chi è sovraccarico di lavoro e chi è disponibile, non è possibile allocare le risorse in modo efficace, con conseguente burnout e ritardi nei progetti. I feedback sulle risorse creative sono sparsi tra e-mail e messaggi di chat, causando un processo di approvazione caotico e cicli di revisione infiniti.

Se ti ritrovi in questa descrizione, i flussi di lavoro di gestione delle risorse e di Correzione di bozze di Wrike potrebbero esserti utili. Gli utenti apprezzano Wrike per le sue funzionalità di collaborazione e i suoi dashboard, che semplificano la gestione di più parti interessate e risultati finali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Gestisci le attività ripetitive con Work Intelligence, una suite di strumenti di IA che include un copilota per domande e risposte, previsione dei rischi per i progetti e agenti di IA per automatizzare i flussi di lavoro.

Visualizza il carico di lavoro del team in tempo reale per prendere decisioni informate sul personale ed evitare il burnout.

Esamina e approva oltre 30 tipi di risorse creative, inclusi video e documenti, con strumenti di annotazione sulle immagini.

Organizza il lavoro in più dimensioni applicando tag ad attività, progetti e cartelle per una reportistica flessibile.

Limiti di Wrike

Complessità e curva di apprendimento ripida, soprattutto durante l'impostazione per team di grandi dimensioni.

Il livello di supporto clienti che ricevi dipende spesso dal livello di prezzo che hai scelto.

Non particolarmente adatto al monitoraggio di progetti leggeri o ad hoc.

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $/utente/mese

Aziendale: 25 $/utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra:

Nel complesso, la mia esperienza con Wrike merita un solido 3 stelle. È potente e chiaramente efficiente, ma utilizzarlo sembra più complicato del necessario. La curva di apprendimento è ripida e, anche una volta compreso il funzionamento, l'uso quotidiano non è intuitivo come quello di altre piattaforme.

Nel complesso, la mia esperienza con Wrike merita un solido 3 stelle. È potente e chiaramente efficiente, ma utilizzarlo sembra più complicato del necessario. La curva di apprendimento è ripida e, anche una volta compreso il funzionamento, l'uso quotidiano non è intuitivo come quello di altre piattaforme.

8. Basecamp (ideale per comunicazioni e progetti semplici all'interno del team)

tramite Basecamp

Basecamp adotta un approccio keep-it-simple al lavoro. Il suo punto di forza principale è la semplicità delle funzionalità/funzioni e l'ottima esecuzione delle operazioni di base. Molti team che non cercano flussi di lavoro sofisticati o personalizzazioni approfondite apprezzano la rapidità con cui i nuovi membri possono inserirsi, capire cosa deve essere fatto e iniziare a contribuire.

Questo lo rende ideale per team o agenzie di piccole dimensioni che desiderano solo una comunicazione chiara e un monitoraggio di base dei progetti senza "campane e fischietti".

Allo stesso tempo, questa semplicità presenta dei limiti. Basecamp non offre funzionalità integrate come dipendenze delle attività, reportistica avanzata o strumenti di automazione nativi che si trovano nelle moderne piattaforme di gestione del lavoro. È progettato per sostituire thread di email sparsi e fogli di calcolo ad hoc, non per gestire portafogli di progetti complessi o processi automatizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Thread di discussione centralizzati per ogni progetto con bacheche che sostituiscono le catene di email sparse.

Ottieni un calendario di progetto condiviso per effettuare il monitoraggio delle scadenze e delle attività cardine importanti.

Utilizza Campfire chat, una chat room in tempo reale per conversazioni rapide e informali all'interno di ogni progetto.

Chiedi al tuo team aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori a intervalli regolari utilizzando i check-in automatici.

Limiti di Basecamp

Mancano molte funzionalità avanzate presenti in altri strumenti di gestione dei progetti, come i diagrammi di Gantt, il monitoraggio del tempo e i campi personalizzati.

Nessuna gestione delle risorse integrata per il monitoraggio della capacità o del carico di lavoro del team

La sua struttura piatta potrebbe non essere adatta alle organizzazioni che gestiscono progetti complessi e multistrato.

Prezzi di Basecamp

Free

Pro : 15 $/utente/mese

Plus illimitato: 299 $/mese (fatturato annualmente, per l'intero team)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Un utente su G2 ritiene che la semplicità sia sia il punto di forza che il limite di Basecamp:

Compiti, discussioni, file e scadenze sono facili da trovare, il che riduce il rumore e il continuo scambio di comunicazioni. Aiuta i team a rimanere allineati senza trasformare il project management in un lavoro a tempo pieno... La mancanza di reportistica avanzata, dipendenze dettagliate tra le attività e visualizzazioni flessibili rende più difficile gestire team più grandi o in rapida evoluzione.

Compiti, discussioni, file e sequenze sono facili da trovare, il che riduce il rumore e il continuo scambio di comunicazioni. Aiuta i team a rimanere allineati senza trasformare il project management in un lavoro a tempo pieno... La mancanza di reportistica avanzata, dipendenze dettagliate tra le attività e visualizzazioni flessibili rende più difficile gestire team più grandi o in rapida evoluzione.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Basecamp

9. Zoho Projects (ideale per team in crescita attenti al budget)

tramite Zoho

La tua startup o piccola impresa ha bisogno di uno strumento di project management completo? Ti preoccupa il prezzo da azienda?

Zoho Projects combina la gestione delle attività e delle milestone, i diagrammi di Gantt, il monitoraggio del tempo, il tracciamento dei problemi, la reportistica e l'automazione di base in un hub di progetto conveniente. È la soluzione ideale quando i budget sono limitati e non è necessaria un'assistenza IA approfondita o uno spazio di lavoro onnicomprensivo.

Poiché fa parte del più ampio ecosistema Zoho (con oltre 50 app), puoi anche effettuare la connessione con strumenti di chat, sistemi CRM, calendari e altre app già utilizzate dal tuo team. Questo è un bel vantaggio se preferisci uno stack modulare a una piattaforma all-in-one.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Crea sequenze visive dei progetti con dipendenze delle attività e analisi del percorso critico su grafici Gantt.

Registra le ore fatturabili e non fatturabili con le tabelle orarie integrate e le integrazioni di fatturazione.

Accedi a un modulo dedicato per identificare, effettuare il monitoraggio e risolvere bug e problemi per i team di sviluppo software.

Connettiti senza problemi con altre app Zoho come Zoho CRM, Zoho Desk e Zoho Books.

Automatizza il lavoro di routine utilizzando modelli e regole di flusso di lavoro

Limiti di Zoho Projects

Le dipendenze delle attività e la reportistica possono sembrare basilari per i team più grandi.

La gestione avanzata del portfolio e le informazioni fornite dall'IA sono limitate.

Prezzi di Zoho Projects per i progetti

Free

Premium: 5 $/utente/mese

Enterprise: 10 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects per progetti?

Molte recensioni su G2 riflettono lo stesso sentimento:

Mi piace il modo in cui organizza il lavoro attraverso attività, attività cardine e diagrammi di Gantt, rendendo facile il monitoraggio dei progressi e delle scadenze a colpo d'occhio. Apprezzo le funzionalità di collaborazione, come i commenti, la condivisione di file e i feed delle attività, che consentono di tenere tutto in un unico posto... L'interfaccia utente di Zoho Projects risulta un po' affollata quando si gestiscono progetti grandi o complessi, e c'è una curva di apprendimento per le funzionalità avanzate come l'automazione e le dipendenze.

Mi piace il modo in cui organizza il lavoro attraverso attività, attività cardine e diagrammi di Gantt, rendendo facile monitorare i progressi e le scadenze a colpo d'occhio. Apprezzo le funzionalità di collaborazione, come i commenti, la condivisione di file e i feed delle attività, che consentono di tenere tutto in un unico posto... L'interfaccia utente di Zoho Projects risulta un po' affollata quando si gestiscono progetti grandi o complessi, e c'è una curva di apprendimento per le funzionalità avanzate come l'automazione e le dipendenze.

10. Smartsheet (ideale per il monitoraggio dei progetti in stile foglio di calcolo)

tramite Smartsheet

Smartsheet unisce la familiarità dei fogli di calcolo alla struttura di uno strumento di project management. Se tu e il tuo team avete mai desiderato che un foglio di calcolo facesse di più, come visualizzare le tempistiche dei progetti, automatizzare i flussi di lavoro o centralizzare la reportistica, Smartsheet offre tutto questo in un'unica interfaccia.

Il layout riduce le barriere all'ingresso per gli utenti esperti di Excel, aggiungendo potenti funzionalità di project management. Smartsheet supporta anche più prospettive di progetto (griglia, calendario, Gantt, visualizzazione scheda) e le ricollega allo stesso foglio sottostante, in modo che i tuoi piani e i tuoi stati rimangano sincronizzati.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Utilizza la sua piattaforma di automazione low-code per creare flussi di lavoro complessi e interfunzionali.

Approfitta delle certificazioni di sicurezza di livello governativo, come l'autorizzazione FedRAMP Moderate e DoD IL4, che lo rendono una scelta popolare per il settore pubblico.

Standardizza i processi e ottieni visibilità a livello di portfolio tramite il Centro di controllo.

👀 Lo sapevi? 📌 FedRAMP Moderate significa che Smartsheet è approvato dal governo federale degli Stati Uniti per gestire dati a impatto moderato, ovvero informazioni che non sono classificate ma richiedono comunque una protezione elevata (ad esempio operazioni interne dell'agenzia, dati degli appaltatori, flussi di lavoro regolamentati). 📌 DoD IL4 (Impact Level 4) significa che Smartsheet può essere utilizzato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dai suoi appaltatori per informazioni controllate e non classificate, sotto rigorosi controlli di sicurezza e di accesso.

Limiti di Smartsheet

La sintassi delle formule è diversa da quella di Excel, il che può rendere difficile l'apprendimento per gli utenti avanzati.

Le prestazioni possono diminuire nei fogli con un numero molto elevato di righe (oltre 20.000).

Il costo totale può aumentare in modo significativo con funzionalità/funzioni premium e connettori.

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $/utente/mese

Business: 24 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 21.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Ecco i pro e i contro tratti direttamente da una recensione di Capterra:

Smartsheet consente una gestione flessibile dei progetti e la collaborazione tra i team con aggiornamenti e commenti in tempo reale. Possiamo organizzare le attività all'interno del nostro team e assegnarle secondo necessità... La formattazione del testo e la navigazione in Smartsheet per le attività possono richiedere molto tempo se non si ha esperienza con questo strumento.

Smartsheet consente una gestione flessibile dei progetti e la collaborazione tra i team con aggiornamenti e commenti in tempo reale. Possiamo organizzare le attività all'interno del nostro team e assegnarle secondo necessità... La formattazione del testo e la navigazione in Smartsheet per le attività possono richiedere molto tempo se non si ha esperienza con questo strumento.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Smartsheet

Scegli l'alternativa a ONES.com più adatta al tuo team

La migliore alternativa a ONES.com per te dipende in ultima analisi dal motivo per cui ritieni che la tua configurazione attuale sia limitante. I team di sviluppo potrebbero orientarsi verso Jira per un migliore controllo, mentre chi cerca la semplicità potrebbe preferire Trello o Basecamp.

Ma se la tua sfida principale è la dispersione del contesto (attività in uno strumento, documenti in un altro, conversazioni altrove e automazione aggiunta in un secondo momento), sostituire ONES.com con un altro strumento monouso non risolverà il problema alla radice.

In questi casi, l'alternativa più valida è una piattaforma che consolida il lavoro end to end: pianificazione, esecuzione, collaborazione, automazione e IA. Una piattaforma come ClickUp.

🧠 Curiosità: oltre 4 milioni di teams utilizzano già ClickUp e circa il 97% di essi riferisce una maggiore efficienza da quando è passato a ClickUp!

Vuoi scoprire com'è lavorare in un'area di lavoro connessa? Prova ClickUp gratis oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

La maggior parte dei moderni strumenti di project management offre funzionalità di importazione per file CSV o Excel e alcuni forniscono assistenza dedicata alla migrazione per team di grandi dimensioni. Puoi esportare i tuoi dati da ONES.com, mappare i campi alla struttura della nuova piattaforma ed eseguire un'importazione di prova con un singolo progetto prima di migrare tutto.

Sebbene diverse alternative offrano piani gratuiti, in genere non sono adatti all'uso aziendale a causa delle limitazioni relative a funzionalità, sicurezza e supporto. I piani gratuiti sono eccellenti per valutare le funzionalità principali di uno strumento prima di impegnarsi con un piano a pagamento che soddisfi i requisiti dell'azienda.

Gli strumenti tradizionali di project management si concentrano sul monitoraggio del lavoro. Gli strumenti basati sull'IA vanno oltre il semplice monitoraggio delle attività, automatizzando il lavoro ripetitivo, fornendo suggerimenti intelligenti e riassumendo le informazioni per farti risparmiare tempo. Un'intelligenza artificiale veramente sensibile al contesto, come ClickUp Brain, comprende le relazioni tra i tuoi progetti, documenti e conversazioni per fornire un'assistenza più pertinente ed efficace.

Il tempo necessario per l'implementazione può avere un intervallo che va da pochi giorni per strumenti semplici a diverse settimane per piattaforme aziendali complesse. L'approccio migliore è quello di iniziare con le funzionalità/funzioni di base che risolvono i principali punti deboli del tuo team e poi introdurre gradualmente funzionalità più avanzate nel corso del tempo.