Come utilizzare l'IA per scrivere un libro

Scrivere un libro richiede tempo, concentrazione e molta energia mentale. Alcuni giorni c'è un flusso di idee. Altri giorni, la pagina bianca sembra pesante, gli schemi vanno in pezzi e tenere traccia delle bozze diventa estenuante.

Quella tensione tra il desiderio di scrivere bene e la necessità di rispettare le scadenze è familiare a chiunque cerchi di portare a termine un progetto di lunga durata.

L'uso dell'IA per scrivere un libro ha iniziato a cambiare il modo in cui le persone affrontano questo processo. Può aiutare a dare forma alle idee grezze, organizzare i capitoli e scrivere più velocemente, ma la tua voce deriva dalle tue decisioni e revisioni.

In questo post del blog analizzeremo modi pratici per utilizzare l'IA in ogni fase della scrittura.

Come l'IA può aiutarti a scrivere un libro

Quando la pagina bianca ti fissa, la trama si aggroviglia e i caratteri si rifiutano di collaborare, scrivere un libro può diventare un compito arduo. Gli strumenti di scrittura basati sull'IA fungono da collaboratori pratici in questo processo, occupandosi delle attività ripetitive in modo che tu possa concentrarti sulle decisioni creative che rendono il tuo libro unico.

Questi strumenti funzionano al meglio quando si capisce cosa possono e non possono fare. L'IA eccelle nel generare opzioni, organizzare informazioni e individuare schemi ricorrenti nel tuo manoscritto. Ma non può sostituire la tua voce, la tua visione o la prospettiva unica che apporti alla tua storia.

Ecco come l'IA può aiutarti a scrivere un libro. 👇

Brainstorming e generazione di idee

L'IA funge da instancabile partner di brainstorming quando hai bisogno di nuovi punti di vista.

Inserisci una premessa, un tipo di carattere o un tema e ti restituirà possibilità che potresti non aver considerato. Se stai scrivendo un thriller ambientato in una città costiera, l'IA può suggerirti complicazioni della trama, retroscena dei caratteri o elementi tematici che aggiungono profondità.

Il vero valore deriva dall'utilizzo di questi suggerimenti come trampolini di lancio. Potresti chiedere 10 scenari di conflitto, sceglierne due che ti colpiscono e poi trasformarli in qualcosa di completamente diverso. Questo approccio ti permette di mantenere il controllo mentre ampliate la tua tavolozza creativa.

🚀 Vantaggio di ClickUp: esplora le idee per il tuo libro con le lavagne online di ClickUp. Funzionano come una tela flessibile su cui mappare caratteri, conflitti e temi senza imporre una struttura fissa. Puoi spostare le idee, raggruppare ciò che appartiene allo stesso insieme e vedere come una scelta influisce sul resto della storia man mano che prende forma. Fai brainstorming all'interno delle lavagne online ClickUp Mappa l'arco narrativo della tua storia con le lavagne online di ClickUp. Ad esempio, mentre sviluppi un thriller ambientato in una città costiera, inserisci i personaggi chiave, i luoghi e le tensioni su una lavagna online. Raggruppa due conflitti che condividono una connessione nascosta, aggiungi una nuova relazione tra i caratteri e rimuovi le idee che non rafforzano la narrazione. La bacheca ti aiuta a dare forma a una storia più ricca elaborando visivamente le opzioni.

Schematizzare e strutturare i capitoli

Trasformare idee sparse in una struttura coerente è una sfida per molti scrittori.

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA possono prendere i tuoi appunti grezzi e proporre una struttura capitolo per capitolo. Tu descrivi i momenti salienti della tua storia, i principali punti di svolta e l'evoluzione dei caratteri. Lo strumento organizza questi elementi in una sequenza che segue la logica narrativa.

Questo processo rivela le lacune presenti nell'intero libro prima di investire mesi nella stesura. Potresti scoprire che il secondo atto manca di tensione o che una sottotrama necessita di una configurazione anticipata. Modificare la bozza richiederà pochi minuti, ma riscrivere interi capitoli richiederà settimane.

🧠 Curiosità: Charles Dickens dettava le sue storie ad alta voce, a volte in modo teatrale. Arthur Stone, uno dei suoi studenti di stenografia, registrava direttamente gran parte dei discorsi di Dickens, il che significa che alcuni dei suoi lavori potrebbero essere esistiti come bozze parlate prima di quelli scritti. La cosa affascinante è che gli studiosi ancora non sanno con certezza chi abbia scritto cosa, quanto sia stato improvvisato o cosa sia stato letto rispetto a ciò che è stato detto sul momento.

Scrivere contenuto e superare il blocco dello scrittore

Il blocco dello scrittore spesso deriva dal perfezionismo o dall'incertezza. L'intelligenza artificiale elimina la pressione di dover fare tutto bene al primo tentativo.

Quando non riesci a trovare le parole per descrivere una scena, chiedi di generare tre versioni. Nessuna sarà perfetta, ma una potrebbe contenere la frase o l'approccio che ti permetterà di usufruire delle tue idee.

Alcuni scrittori utilizzano software di scrittura di libri basato sull'IA per redigere le sezioni che trovano più noiose:

Scene di transizione che spostano i caratteri da una posizione all'altra

Descrizioni tecniche che richiedono ricerche approfondite

Variazioni di dialogo per testare i diversi caratteri dei personaggi

Riscrivi poi queste bozze nel tuo stile, utilizzandoli come materia prima invece di partire da zero.

🔍 Lo sapevi? Leonardo da Vinci ha lasciato oltre 7.000 pagine di appunti, molti dei quali incompiuti e sparsi tra diversi argomenti. Gli studiosi discutono ancora oggi sul "corretto" ordine delle sue idee.

Modifica e perfezionamento del tuo manoscritto

Gli strumenti di correzione bozze basati sull'IA individuano schemi che sfuggono all'occhio umano. Segnalano le parole abusate, identificano i problemi di ritmo ed evidenziano le incongruenze nel comportamento dei caratteri o nella Sequenza. Potrebbero notare che usi ripetutamente la stessa struttura sintattica o che il colore degli occhi del protagonista cambia a metà del libro.

Sono pensati per integrare il lavoro degli editori umani. L'IA può dirti che un paragrafo è poco scorrevole, ma un editor esperto ti spiega perché e come correggerlo. Ecco perché devi usare gli strumenti di IA solo per una prima revisione, individuando i problemi più evidenti prima di investire in servizi di modifica professionali.

Come utilizzare l'IA per scrivere un libro (guida passo passo)

Questa guida passo passo spiega come l'IA si inserisce in ogni fase della creazione di un libro.

ClickUp supporta questo flusso come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. Le tue bozze, i capitoli, le note di ricerca e le revisioni vivono insieme al lavoro stesso, non in strumenti scollegati che costringono a cambiare contesto. Man mano che il libro evolve, la tua struttura e il tuo processo di scrittura evolvono insieme ad esso, evitando il Work Sprawl.

Cominciamo! 🎯

Passaggio 1: definisci il concetto del tuo libro e crea una bozza dettagliata

Una solida struttura è alla base della scrittura di libri con l'IA: fornisce al tuo assistente di scrittura IA per autori una struttura sufficiente per generare capitoli coerenti.

Inizia cristallizzando esattamente ciò che il tuo libro realizzerà. Scrivi una frase che riassuma la promessa fondamentale del tuo libro: "Questo libro insegna ai liberi professionisti come acquisire clienti aziendali attraverso l'invio di email a freddo" o "Un'insegnante di una piccola città scopre un talento nascosto che cambia la sua comunità".

Identifica il percorso del tuo lettore:

Da dove cominciare? (Intimiditi dalle tecniche di taglio, confusi sui sistemi di produttività)

Dove finiranno? (Tagliare le verdure con sicurezza, gestire un flusso di lavoro efficiente)

Cosa devono imparare per colmare questo divario?

Mappa il tutto in 8-12 capitoli, con 3-5 sezioni chiave sotto ciascuno. Quindi, usa l'IA per mettere alla prova la tua logica: "Quali passaggi cruciali mi mancano tra il capitolo 2 e il capitolo 3?"

Crea la struttura del tuo libro con pagine nidificate in ClickUp Documenti per una facile navigazione

ClickUp Docs diventa il tuo laboratorio di bozze. Crea un documento intitolato "[Titolo del tuo libro] - Bozza principale" e utilizza pagine nidificate per i capitoli e le sezioni. Quindi, puoi riorganizzare i capitoli trascinando le pagine e aggiungere note di ricerca direttamente sotto le sezioni pertinenti.

Per un libro sul lavoro da remoto, crea pagine di primo livello per "Costruire una cultura da remoto", "Sistemi di comunicazione" e "Gestione delle prestazioni", con pagine di capitoli nidificate che delineano gli argomenti specifici da trattare.

Impara a tenere organizzati i tuoi appunti di scrittura:

Passaggio 2: suddividi la tua bozza in attività

Conta le sezioni: 10 capitoli con quattro sezioni ciascuno = 40 attività di scrittura. Cronometra il tempo impiegato per scrivere 500 parole per calcolare la tua velocità. Quindi, aggiungi i nomi delle attività specifiche:

Non "Capitolo 3", ma "Bozza: come strutturare le email fredde per i clienti B2B".

Non "Sviluppo del carattere", ma "Scrivi: la scena del passato di Sarah al centro sociale".

Converti la tua bozza in attività di scrittura dettagliate in ClickUp con scadenze chiare

Converti la tua bozza in un flusso di lavoro utilizzando le attività di ClickUp. Crea un Elenco per ogni capitolo, quindi aggiungi attività per le singole sezioni con date di scadenza realistiche basate sulla tua velocità di scrittura. Ricordati di prevedere un margine di tempo.

Aggiungi campi personalizzati per monitorare i progressi:

Traguardo numero di parole (ti aiuta a valutare la lunghezza della sezione)

Revisione (tiene conto di quante revisioni sono state terminate)

Nota dell'editor (mantiene il feedback legato al lavoro)

Includi descrizioni delle attività con i punti chiave da trattare, il conteggio delle parole e le fonti di ricerca. In questo modo, quando ti siedi a scrivere, saprai esattamente cosa dovrai realizzare in quella sessione.

Per un libro di memorie aziendali, crea elenchi come "La fase dell'idea" e "Le sfide del primo anno", con attività come "Scrivere: la presentazione fallita agli investitori alla conferenza sulle startup", includendo note sui dettagli specifici e sulle emozioni da trasmettere.

🧠 Curiosità: il termine blocco dello scrittore è stato reso popolare negli anni '40, ma già gli autori dell'antica Roma lamentavano la "sterilità del pensiero". Seneca scriveva dei giorni in cui "la mente si rifiuta di obbedire".

Passaggio n. 3: imposta un monitoraggio visivo dei progressi

La maggior parte degli scrittori abbandona i libri a metà, quando i progressi sembrano invisibili. Crea uno spazio coerente rispondendo alle seguenti domande: Quante sezioni ho completato? Sono sulla buona strada? Quanto tempo dedico effettivamente alla scrittura?

Scegli le metriche che corrispondono al tuo stile di motivazione:

Percentuali di completamento se rispondi alle barre di avanzamento

Serie di scrittura se la costanza quotidiana ti motiva

Conteggio settimanale delle parole se la produzione è la cosa più importante

Raccogli le metriche relative allo stato del tuo libro in un'unica schermata utilizzando i dashboard e le schede mirate di ClickUp.

Tieni traccia dello stato della tua scrittura con metriche visive nelle dashboard di ClickUp

Ad esempio, puoi:

Aggiungi una scheda Attività per stato per vedere quali sezioni del tuo libro si trovano negli stati "Non iniziato", "Prima bozza", "Modificato" e "Finale" per rivelare lo stato di salute della pipeline.

Includi una scheda Carico di lavoro che mostri solo le attività da completare questa settimana.

Crea un grafico personalizzato per il monitoraggio del conteggio cumulativo delle parole nel tempo con il tuo ritmo di traguardo come linea di riferimento.

Usa una scheda di calcolo per visualizzare la percentuale di completamento (attività completate divise per il totale delle attività). Vedere questa percentuale salire dal 15% al 68% ti fornirà la prova tangibile che stai costruendo qualcosa di reale.

Un autore di narrativa potrebbe anche aggiungere schede che mostrano i capitoli completati, un grafico burndown per le attività rimanenti e un rapporto sul tempo impiegato per la creazione del mondo rispetto alla stesura effettiva delle scene.

Passaggio n. 4: genera la prima bozza

Una solida struttura è alla base della scrittura di libri con l'IA: fornisce al tuo assistente di scrittura IA per autori una struttura sufficiente per generare capitoli coerenti.

Apri la tua prima attività di scrittura, rivedi i punti chiave e poi lavora alla creazione di istruzioni dettagliate per l'IA. Prompt di scrittura IA scadenti producono contenuti generici, che portano solo a un maggiore lavoro di modifica.

Includi questi elementi:

Argomento esatto e numero di parole

Destinatari e tono desiderato

Punti chiave da trattare

Scopo all'interno della struttura del tuo libro

Confronta questi promoti per un capitolo sull'email marketing:

❌ Debole: Scrivi riguardo alle righe dell'oggetto delle email

✅ Forte: Scrivi 600 parole spiegando come scrivere oggetti di email che aumentano i tassi di apertura per le aziende B2B SaaS. Il pubblico di destinazione è costituito dai responsabili del content marketing di aziende con 50-200 dipendenti. Tratta l'argomento utilizzando numeri e specificità, creando curiosità e personalizzando con i dati dei destinatari. Includi un esempio inefficace e uno efficace per ogni tecnica. Tono professionale ma colloquiale.

ClickUp Brain elimina l'attrito causato dal passaggio da un'app all'altra grazie all'IA contestuale.

Apri il tuo documento in ClickUp, posiziona il cursore dove desideri inserire contenuti dettagliati, clicca sull'icona Brain e inserisci il tuo prompt.

Genera contenuti per la prima bozza del tuo libro utilizzando ClickUp Brain

Per il capitolo dedicato alle tecniche di taglio di un libro di cucina, prova questo prompt: "Scrivi 400 parole per insegnare ai cuochi casalinghi come impugnare correttamente un coltello da chef ed eseguire un taglio di base. Spiega la presa a pinza, la posizione della mano guida e il movimento oscillatorio. Affronta l'errore comune di impugnare il coltello come un martello. Usa un linguaggio incoraggiante per i lettori intimiditi. "

Basta rivedere il risultato, aggiungere il tuo aneddoto personale sull'apprendimento della tecnica corretta, regolare il tono e poi passare alla sezione successiva.

🔍 Lo sapevi? I surrealisti utilizzavano una tecnica chiamata scrittura automatica, in cui scrivevano continuamente senza pianificare o effettuare modifiche per aggirare i blocchi creativi. Alcuni utilizzavano persino generatori di parole casuali o testi ritagliati. Oggi i prompt dell'IA fanno la stessa cosa.

Passaggio n. 5: effettua l'automazione delle azioni ripetitive del flusso di lavoro

Supponiamo che tu contrassegni una sezione di un capitolo come completata, quindi crei manualmente un'attività di modifica, sposti l'originale in "In attesa di revisione" e imposti un promemoria per la revisione. Ripeti questi passaggi 40 volte mentre scrivi il tuo libro.

L'IA ti aiuta a smettere di fare il lavoro che può essere svolto dal software. Identifica i modelli di flusso di lavoro:

Ti capita sempre di dover effettuare delle modifiche al testo dopo averlo finito di scrivere?

È necessario verificare i fatti contenuti nelle sezioni prima di considerarle definitive?

Assegni ripetutamente le recensioni alla stessa persona?

Crea flussi di lavoro per eliminare la gestione manuale delle attività con ClickUp Automazioni

Esegui azioni di flusso di lavoro basate su trigger definiti utilizzando le automazioni di ClickUp. Invece di spostare manualmente i capitoli, cercare le modifiche o effettuare il monitoraggio dei feedback tra le bozze, le automazioni reagiscono alle modifiche apportate durante la scrittura.

Ecco alcuni esempi di automazione del flusso di lavoro:

Quando lo stato è > Bozza completata, assegna all'editor

Quando l'editor aggiunge un commento, Stato > Modifica

Quando lo stato è > Modifiche terminate, riassegnalo all'autore.

Quando lo stato è > Revisione beta, aggiungi i lettori beta come follower.

Quando il campo personalizzato "Revisioni necessarie" > Sì, Priorità > Alta

Quando la data di scadenza cambia, aggiorna la data di scadenza del capitolo principale.

Quando tutte le attività in una sezione > Finale, avvisa l'editore

Guarda questo video per automatizzare i flussi di lavoro più rapidamente:

Passaggio n. 6: rivedi il tuo manoscritto in passaggi strutturati

Ora che hai una prima bozza completa, ricorda che esiste per essere riscritta. Resisti alla tentazione di effettuare modifiche su tutto contemporaneamente e affronta le diverse questioni in passaggi separati:

La revisione strutturale esamina il quadro generale. Leggi l'intero manoscritto senza modifiche dettagliate e verifica se i capitoli appaiono nell'ordine ottimale, se gli argomenti sono costruiti in modo logico e se i punti della trama sono inseriti con una configurazione appropriata. Prendi note sulle sezioni da tagliare, combinare o riorganizzare.

La revisione dei contenuti esamina le singole sezioni. Ognuna di esse include dettagli ed esempi sufficienti? Le spiegazioni sono chiare? Le affermazioni sono supportate da prove? Taglia senza pietà. Quella digressione affascinante probabilmente non serve alla promessa fondamentale del tuo libro.

La revisione delle righe si concentra sulle frasi e sulla scelta delle parole. Sostituisci i verbi deboli con alternative più forti ed elimina gli avverbi che sostengono i verbi deboli. Elimina le frasi ridondanti, varia la lunghezza delle frasi e rimuovi espressioni vaghe come "più o meno" e "una specie di".

Leggi il tuo manoscritto ad alta voce. Potresti inciampare in frasi goffe che i tuoi occhi tendono a ignorare.

Usa le funzionalità/funzioni di ClickUp Brain in modo strategico. Incolla una sezione e chiedi: "Quali sono le tre frasi più deboli in questo passaggio e perché?" Per una sezione dedicata alle strategie SEO, richiedi: "Verifica se questa spiegazione ha senso per qualcuno che non ha familiarità con l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Identifica i termini gergali che non ho definito."

Chiedi a ClickUp Brain di individuare i problemi nel tuo manoscritto

Aggiorna lo stato delle attività man mano che completi ogni fase di modifica e mantieni accurate le metriche del dashboard.

🧠 Curiosità: molti romanzi classici sono stati pubblicati a puntate settimanali o mensili. Autori come Alexandre Dumas ricorrevano ad assistenti e tecniche di stesura rapida per stare al passo con i tempi.

Passaggio n. 7: raccogli feedback strutturati e gestisci le revisioni

Hai ormai revisionato il tuo libro più volte, ma hai perso ogni obiettività. Seleziona 3-5 lettori beta che rappresentino il tuo pubblico di riferimento, ma ricorda di non scegliere i tuoi fan più accaniti o i tuoi critici più severi.

Poni ai lettori domande specifiche:

A che punto ti sei sentito confuso?

Quali sezioni ti sono sembrate troppo lunghe o noiose?

Quali esempi hanno avuto l'impatto maggiore?

Quali domande sono rimaste senza risposta dopo aver finito?

Se potessi conservare solo tre capitoli, quali sceglieresti?

Fissa una scadenza di due settimane per il feedback. Man mano che arrivano le recensioni, crea un'attività per ogni suggerimento di revisione sostanziale. Assegna un nome specifico alle attività: "Rivedere l'inizio del capitolo 2 in base alla confusione della Sequenza" o "Aggiungere altri esempi alla sezione sulla produttività del capitolo 5".

Naturalmente, non tutti i suggerimenti meritano di essere implementati. Quando un lettore desidera maggiori dettagli e un altro preferisce la brevità, devi prendere una decisione. Ma quando tre lettori segnalano indipendentemente la stessa sezione come confusa, quella sezione richiede del lavoro.

Contrassegna le attività di revisione in base al tipo: "Aggiunta di contenuti", "Chiarimenti necessari", "Modifiche strutturali", "Modifiche stilistiche". Questo ti aiuterà a raggruppare le revisioni simili.

Comprendi meglio i feedback con l’assistenza di ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain può aiutarti a risolvere i feedback contraddittori. Se i lettori non sono d'accordo sul fatto che un capitolo debba essere ampliato o ridotto, incolla il capitolo e scrivi: "Questo feedback suggerisce che è sia troppo dettagliato che non abbastanza dettagliato. Identifica i passaggi verbosi senza valore e i concetti che necessitano di ulteriori spiegazioni. "

Tieni traccia dei feedback che hai seguito e di quelli che hai consapevolmente ignorato utilizzando un campo personalizzato con opzioni come "Implementato" o "Deciso di non implementare".

🔍 Lo sapevi? Mark Twain preferiva il rumore e l'attività mentre scriveva. Credeva che le conversazioni e il caos quotidiano aiutassero a mantenere vive le sue idee e spesso lavorava in aree comuni piuttosto che in stanze isolate.

Ecco la nostra selezione dei migliori strumenti di IA e assistenti di IA per redigere, effettuare la modifica e gestire il tuo manoscritto. ✍🏼

1. ClickUp (ideale per l'IA contestuale con project management integrato per i progetti editoriali)

Genera bozze di capitoli sensibili al contesto utilizzando ClickUp BrainGPT

Per prima cosa, abbiamo ClickUp! Si tratta di un'app di produttività per scrittori in cui capitoli, note, ricerche e scadenze convivono, così puoi mantenere il controllo su ogni parte del tuo progetto editoriale.

Mantieni la coerenza narrativa tra i capitoli

Scrivere un libro richiede continuità su decine di pagine. ClickUp BrainGPT estrae il contesto dall'area di lavoro di ClickUp, come schemi, note e bozze, prima di scrivere per te. Ciò significa che sa già di cosa tratta il tuo libro, invece di partire da zero ogni volta.

Supponiamo che tu stia scrivendo un libro di saggistica sul burnout creativo. Il capitolo 2 definisce il burnout utilizzando interviste e ricerche, mentre il capitolo 6 si concentra sul recupero.

Quindi, quando chiedi a BrainGPT di redigere una bozza di una sezione del capitolo 6, esso fa riferimento alle definizioni, alla terminologia e al tono originali introdotti in precedenza. Evita di spiegare nuovamente i concetti, rispecchia la formulazione utilizzata nel capitolo 2 e la sviluppa.

Inoltre, BrainGPT (come ClickUp Brain) è indipendente dall'LLM, consentendoti di accedere a più modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini. Questo ti aiuta a evitare l'espansione incontrollata dell'IA e a lavorare più velocemente.

Preserva il contesto dell'intero libro utilizzando ClickUp BrainGPT per redigere e rivedere i capitoli

Questo ti aiuterà anche durante le revisioni. Supponiamo che tu voglia cambiare un'idea fondamentale nel capitolo 1.

Puoi chiedere a BrainGPT di scansionare i capitoli successivi e suggerire modifiche dove appare quell'idea, mantenendo il manoscritto allineato senza controlli incrociati manuali. BrainGPT supporta il libro come un unico lavoro in continua evoluzione.

Cattura le idee grezze senza interrompere lo slancio

Digitare può rallentare lo slancio, specialmente durante le prime fasi di stesura. ClickUp Talk-to-Text in BrainGPT trasforma i pensieri espressi a voce in testo pulito e modificabile nella tua area di lavoro di scrittura, quindi lo perfeziona utilizzando il contesto del progetto.

Trasforma le idee espresse a voce in contenuto strutturato utilizzando ClickUp Talk to Text in BrainGPT

Supponiamo che tu stia riflettendo su una transizione di scena mentre cammini avanti e indietro nella tua stanza. Tu detta l'idea, Talk to Text la converte in testo e BrainGPT rende più fluido il flusso della frase per adattarlo al capitolo circostante.

L'idea trova la sua collocazione prima che l'energia svanisca. Questo metodo funziona bene per scene ricche di dialoghi, saggi personali o sezioni riflessive in cui il linguaggio parlato spesso si avvicina maggiormente alla voce finale.

Sgravatevi dal project management ripetitivo dei progetti editoriali

Scrivere un libro comporta follow-up, promemoria e modifiche di stato che richiedono molto tempo. I Super Agent di ClickUp gestiscono questo lavoro di background in base alle regole da te definite.

Aggiungi trigger specifici per creare Super Agent ClickUp personalizzati che si occupano del tuo flusso di lavoro in background

Supponiamo che tu abbia finito un capitolo e lo abbia contrassegnato come "bozza completa". Un agente può creare automaticamente un'attività di modifica, collegare le note di ricerca, aggiornare la tua Sequenza di scrittura e far emergere il capitolo durante la pianificazione settimanale. Il progresso continua senza monitoraggio manuale.

Ecco alcuni agenti personalizzati che puoi creare in ClickUp:

Agente del flusso di lavoro dei capitoli: tieni traccia dei cambiamenti di stato di un capitolo e avvia la creazione di attività di modifica, correzione di bozze o layout.

Agente di progresso settimanale: compila ogni settimana un breve riepilogo dei progressi compiuti che elenchi i capitoli completati, i traguardi futuri e gli elementi in ritardo.

Agente di protezione della terminologia: rileva nomi ricorrenti o termini chiave in documenti ClickUp e segnala le variazioni per mantenere la narrazione coerente.

Scopri qui i migliori agenti IA per la creazione di contenuti:

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

L'uso dell'IA nel piano Free è soggetto a limiti.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Da una recensione su G2:

Da quando siamo passati a ClickUp, tutto è in un unico posto: attività, sequenze, documenti, dashboard, commenti e persino appunti delle riunioni. È incredibilmente personalizzabile ma abbastanza intuitivo da poter essere adottato rapidamente da tutti. Funzionalità come le automazioni, l'assistente di scrittura IA e il Calendario rinnovato consentono di risparmiare davvero tempo. E la parte migliore? Si adatta alle nostre esigenze, sia che stiamo lanciando una nuova campagna o gestendo operazioni a lungo termine.

Da quando siamo passati a ClickUp, tutto è in un unico posto: attività, sequenze, documenti, dashboard, commenti e persino appunti delle riunioni. È incredibilmente personalizzabile ma abbastanza intuitivo da poter essere adottato rapidamente da tutti. Funzionalità/funzioni come le automazioni, l'assistente di scrittura IA e il Calendario rinnovato consentono di risparmiare davvero tempo. E la parte migliore? Si adatta alle nostre esigenze, sia che stiamo lanciando una nuova campagna o gestendo operazioni a lungo termine.

🧠 Curiosità: Fëdor Dostoevskij scriveva spesso romanzi sotto estrema pressione temporale, a volte dettandoli ad alta velocità a stenografi per rispettare le scadenze editoriali. Alcune parti de Il giocatore furono completate in soli 26 giorni.

2. Sudowrite (ideale per gli scrittori di narrativa)

tramite Sudowrite

Sudowrite funziona con il proprio modello Muse, specificamente addestrato sulla narrativa piuttosto che sul solito miscuglio di informazioni presenti su Internet. Questo è importante perché l'IA comprende la logica narrativa, come la struttura delle scene e le motivazioni dei caratteri.

La sua Story Bible ti permette di inserire le peculiarità dei caratteri, le regole di costruzione del mondo, i sistemi magici e tutto ciò che è importante per la tua storia. Sudowrite attinge da questo database durante ogni generazione.

Inoltre, Describe aggiunge dettagli sensoriali che coinvolgono tutti e cinque i sensi a passaggi piatti, mentre Twist suggerisce complicazioni della trama che non avevi considerato. Tutto funziona in blocchi piuttosto che in capitoli interi, in linea con il modo in cui la maggior parte degli scrittori di narrativa redige le bozze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sudowrite

Genera continuazioni di scene tramite Auto Write quando sei bloccato su cosa succede dopo, oppure usa Guided Write per redigere momenti specifici che hai immaginato ma che non hai ancora scritto.

Produci scene di 500-1.000 parole che seguono le tue specifiche e mantengono la coerenza narrativa con First Draft .

Accedi a Brainstorm per generare elenchi di nomi di caratteri, poteri magici, elementi di worldbuilding, colpi di scena o frammenti di dialoghi.

Applica preimpostazioni di riscrittura come "Mostra, non raccontare" o "Aggiungi conflitto interiore" ai passaggi della selezione.

Crea plugin personalizzati dalla libreria della community con oltre 1.000 risorse o crea i tuoi strumenti per attività specifiche come rimuovere i cliché e regolare il punto di vista.

Limiti di Sudowrite

È difficile mantenere la coerenza dello stile in manoscritti che superano le 50.000 parole, il che richiede di adeguare manualmente il tono e lo stile per renderli coerenti.

Gli errori di posizione dei caratteri si verificano regolarmente, collocando le persone in posizioni sbagliate o facendole reagire a eventi di cui non dovrebbero ancora essere a conoscenza.

Prezzi di Sudowrite

Versione di prova gratis

Hobby e studenti: 19 $ al mese

Professionale: 29 $ al mese

Massimo: 59 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sudowrite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sudowrite?

Un utente di Reddit dice:

Personalmente adoro Sudowrite, anche se i sistemi a crediti non sono tra i miei preferiti. Pensando ai colpi di scena della trama, Story Bible ha una funzione che consente di nascondere le varie schede all'IA; in teoria, potresti inserire il colpo di scena in una scheda e poi nasconderlo all'IA fino al momento della rivelazione.

Personalmente adoro Sudowrite, anche se i sistemi a crediti non sono tra i miei preferiti. Pensando ai colpi di scena della trama, Story Bible ha una funzione che consente di nascondere le varie schede all'IA; in teoria, potresti inserire il colpo di scena in una scheda e poi nasconderlo all'IA fino al momento della rivelazione.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti alternativi a Sudowrite per scrittori

3. Novelcrafter (ideale per il controllo tecnico)

tramite Novelcrafter

Con Novelcrafter, puoi importare le tue chiavi API da OpenAI, Anthropic o Google e inserirle nell'infrastruttura della piattaforma. Il Codex funge da wiki interattivo per archiviare schede dei personaggi, documenti sulla creazione del mondo e trame narrative.

Quando generi un testo, la piattaforma estrae automaticamente le voci pertinenti dal Codex e le inserisce come contesto nel modello di IA a cui hai effettuato la connessione.

Puoi anche clonare qualsiasi prompt di sistema utilizzato dallo strumento, modificarlo o crearne di completamente nuovi da zero. Questo livello di personalizzazione è interessante per gli scrittori che sanno esattamente come vogliono che si comporti l'IA, anche se richiede competenze tecniche che la maggior parte degli autori non possiede.

Le migliori funzionalità di Novelcrafter

Archivia schede dei caratteri interconnesse, dettagli sulla posizione e tradizioni nelle voci del Codex, quindi taggale in modo che Novelcrafter inserisca automaticamente il contesto pertinente durante la generazione di prosa nella Chat .

Clona qualsiasi prompt del sistema e modifica i parametri, oppure crea prompt completamente nuovi da zero utilizzando componenti modulari definiti da te.

Mappa la struttura della storia nelle viste Grid, Matrix o Outline per individuare eventuali problemi di ritmo, seguire lo sviluppo delle trame secondarie o visualizzare le apparizioni dei caratteri nelle varie scene.

Limiti di Novelcrafter

La gestione delle chiavi API aggiunge complessità, poiché ogni mese devi destreggiarti tra i costi delle sottoscrizioni e i crediti OpenAI o Anthropic.

Il design dell'interfaccia nasconde funzionalità utili sotto diversi clic.

Prezzi di Novelcrafter

Versione di prova gratis di 21 giorni

Scribe: 4 $ al mese per utente

Hobbyist: 8 $ al mese per utente

Artisan: 14 $ al mese per utente

Specialista: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Novelcrafter

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Novelcrafter?

Come condiviso durante la condivisione su Reddit:

Io uso NovelCrafter+OpenRouter e mi piace molto. L'interfaccia è molto comoda e intuitiva, e la struttura sia della scrittura che del codice funziona molto bene per l'interazione con l'IA. Adoro anche la capacità di manipolare e creare i generatori di prompt per creare le mie istruzioni e i miei comandi. È uno strumento incredibilmente potente...

Io uso NovelCrafter+OpenRouter e mi piace molto. L'interfaccia è molto comoda e intuitiva, e la struttura sia della scrittura che del codice funziona molto bene per l'interazione con l'IA. Adoro anche la capacità di manipolare e creare i generatori di prompt per creare le mie istruzioni e i miei comandi. È uno strumento incredibilmente potente...

🔍 Lo sapevi? Vladimir Nabokov ha scritto Lolita su schede cartacee, riorganizzando le scene all'infinito prima di finalizzare il romanzo. Affermava che la struttura fosse più importante della sequenza.

4. Squibler (ideale per iniziare rapidamente)

tramite Squibler

Squibler offre velocità piuttosto che sofisticatezza. Puoi lavorare in modo più metodico, creando Elementi (caratteri, impostazioni, oggetti) a cui Smart Writer fa riferimento quando genera le scene.

Lo strumento di scrittura si trova nella barra laterale e offre il completamento automatico delle frasi, la riscrittura dei paragrafi o la stesura di interi capitoli in base alla tua bozza. La visualizzazione bacheca ti consente di rimescolare visivamente le scene, il che è utile quando ti rendi conto che il capitolo tre dovrebbe venire dopo il capitolo sette.

Le migliori funzionalità/funzioni di Squibler

Richiedi la generazione dell'intero manoscritto partendo da una premessa di base in Generate Scene , oppure lavora capitolo per capitolo con Smart Writer .

Imposta obiettivi di conteggio parole per capitolo o traguardi giornalieri, quindi monitora le percentuali di completamento attraverso una dashboard specializzata.

Trasforma il testo evidenziato in immagini generate dall'IA tramite Visualize, creando rapidi riferimenti visivi per impostazioni complesse o aspetti dei caratteri.

Limiti di Squibler

La prosa generata risulta piatta e ripetitiva, basandosi su frasi generiche che richiedono una modifica approfondita.

Le prestazioni dell'app rallentano nei progetti più lunghi, dove la navigazione tra i capitoli diventa più lenta.

Prezzi di Squibler

Free

Pro: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Squibler

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Ernest Hemingway manteneva viva la sua creatività interrompendo la scrittura a metà frase una volta raggiunto il suo obiettivo giornaliero di 500 parole, in modo da sapere esattamente da dove ricominciare il giorno successivo. Agatha Christie, invece, considerava la scrittura di gialli come un rompicapo logico, inserendo con cura indizi e false piste in modo che la soluzione fosse sempre equa per il lettore. In The ABC Murders, ha persino usato l'alfabeto come vincolo strutturale per mantenere la trama serrata e risolvibile.

5. Shortly IA (ideale per interfacce minimaliste)

Shortly IA ti offre una pagina bianca e quattro comandi. Tutto qui. Nessun modello che ingombra la tua visualizzazione o menu complicati che nascondono funzionalità/funzioni che non userai mai. Digita un paragrafo iniziale o un prompt e l'IA continuerà il tuo pensiero in blocchi di circa 100 parole.

I quattro comandi slash: /instruct, /rewrite, /shorten e /expand gestiscono la modifica del testo sui passaggi selezionati. Questo approccio essenziale elimina gli attriti quando cerchi di mantenere lo slancio durante le sessioni di stesura. Shortly IA è utile per gli scrittori che trovano la maggior parte dei software di scrittura troppo complessi e desiderano semplicemente qualcosa che non sia d'intralcio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shortly IA

Applica /riscrivi al testo di selezione per ottenere formulazioni alternative, utile quando una frase suona strana, ma non sai come correggerla.

Condensa le spiegazioni prolisse utilizzando /shorten , che rimuove le parole superflue preservando il significato fondamentale dei passaggi fino a 200 caratteri.

Approfondisci i punti poco sviluppati utilizzando /expand su selezioni di testo fino a 120 caratteri, trasformando brevi menzioni in descrizioni più complete.

Brevemente sui limiti dell'IA

La lunghezza massima di generazione è di circa 100 parole per output, anche quando sono necessari passaggi continui più lunghi.

I problemi di accuratezza fattuale emergono regolarmente poiché l'IA a volte inventa date o dettagli.

Prezzi Shortly IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sull'IA in breve

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Considerazioni legali ed etiche sui libri scritti dall'IA

Il panorama giuridico relativo ai contenuti generati dall'IA rimane ancora incerto.

La legge sul copyright nella maggior parte delle giurisdizioni protegge la paternità umana, il che crea complicazioni quando l'IA contribuisce in modo sostanziale al tuo manoscritto. I tribunali non hanno ancora stabilito precedenti chiari, ma le prime sentenze suggeriscono che i testi generati esclusivamente dall'IA potrebbero non essere idonei alla protezione del copyright.

Questo è importante per diversi motivi pratici:

Qualcuno plagia il tuo lavoro e non puoi far valere i tuoi diritti d'autore

Gli editori rifiutano i contratti perché non riescono a garantire la sicurezza dei diritti sussidiari

Gli accordi di licenza falliscono quando sorgono questioni relative alla titolarità

Le sfide legali future emergono con l'evoluzione delle normative

Gli editori chiedono sempre più spesso agli autori di rivelare l'uso dell'IA durante le trattative contrattuali, perché la trasparenza ti protegge da potenziali controversie future. Alcuni contratti ora includono clausole specifiche relative ai contenuti generati dall'IA, che richiedono agli autori di confermare il grado di coinvolgimento della macchina.

Le questioni etiche vanno di pari passo con quelle legali. I lettori si aspettano autenticità dagli autori. Se l'IA redige interi capitoli e tu li pubblichi a tuo nome senza revisioni significative, rischi di minare la fiducia. Generi diversi comportano aspettative diverse:

I manuali tecnici e i libri di riferimento o sulla produttività sono soggetti a un minor scrutinio.

Le memorie e le narrazioni personali richiedono esperienze umane autentiche.

I lettori di narrativa hanno molto a cuore lo stile e la creatività

I lavori accademici richiedono una metodologia trasparente

L'approccio pratico: usa l'IA come strumento, non come ghostwriter. Quando ogni pagina porta la tua impronta creativa, le ambiguità legali contano meno e le preoccupazioni etiche svaniscono.

🔍 Lo sapevi? Per rispettare le scadenze di Il gobbo di Notre-Dame, Victor Hugo avrebbe chiesto ai suoi domestici di chiudere a chiave i suoi vestiti, lasciandogli solo uno scialle da indossare. Non potendo uscire di casa, non aveva altra scelta che scrivere.

Porta a termine il tuo libro con ClickUp

Scrivere un libro richiede costanza, pazienza e un sistema in grado di contenere settimane o mesi di lavoro senza rallentarti. Quando il processo sembra frammentario, anche le bozze più solide sembrano incerte.

ClickUp riunisce la tua bozza, i capitoli, le revisioni e le scadenze, così nulla finirà in una cartella dimenticata.

L'intelligenza artificiale contestuale (ClickUp Brain e BrainGPT) lavora all'interno dei tuoi documenti, aiutandoti a redigere, rivedere e ripensare le sezioni senza dover passare da uno strumento all'altro. Inoltre, gli agenti e le automazioni dell'intelligenza artificiale gestiscono i follow-up, il monitoraggio dei progressi e gli aggiornamenti di routine, in modo che il progetto continui ad andare avanti.

Crea il tuo libro in uno spazio progettato per contenere tutto. Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Un autore di libri basato sull'IA cerca di generare autonomamente grandi parti di un libro sulla base di un prompt, mentre un assistente di scrittura basato sull'IA fornisce invece l'assistenza al tuo processo. Ti aiuta a delineare i capitoli, ampliare le idee, riscrivere sezioni o migliorare la chiarezza, mentre tu mantieni il controllo sul contenuto e sulla direzione.

La tua voce deriva dalle tue scelte: sei tu a decidere le idee, la struttura, il tono e la formulazione finale. L'IA dovrebbe essere utilizzata per suggerire opzioni, non per prendere decisioni al posto tuo. Effettuare la modifica su ogni risultato, ristrutturare le frasi secondo il tuo stile di scrittura e fornire all'IA esempi dei tuoi scritti passati ti aiuta a mantenere la voce coerente.

No. L'IA può fungere da correttore grammaticale, rendendo più concise le frasi e segnalando le incongruenze. Gli editori umani apportano il loro giudizio, il contesto e la comprensione del pubblico, del ritmo e delle sfumature. L'IA funziona al meglio come prima bozza, mentre gli editori umani si occupano della scrittura creativa, della rifinitura e della qualità finale.