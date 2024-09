10 Esempi e casi d'uso di Automazione dei flussi di lavoro

L'automazione dei flussi di lavoro utilizza la tecnologia per gestire attività ripetitive e snellire i processi, consentendo al team di concentrarsi su lavori più strategici.

Ad esempio, la creazione di un contratto per un nuovo cliente comporta la stesura di un contratto, l'inserimento dei dettagli rilevanti, la modifica dei termini, la conversione in PDF o in un altro formato e l'invio per le approvazioni e le firme.

Molti di questi passaggi sono soggetti a errori umani. Con l'automazione del flusso di lavoro, invece, è sufficiente compilare un modulo e il sistema si occuperà del resto, creando il contratto, inviandolo per la firma elettronica e monitorando il tutto.

Secondo un sondaggio McKinsey, il 66% delle organizzazioni sta già sperimentando l'automazione in varie unità aziendali. L'automazione dei flussi di lavoro è una parte significativa di questa tendenza. A differenza di automazione dei processi aziendali che riguarda processi più ampi, l'automazione dei flussi di lavoro si concentra sulla razionalizzazione delle singole attività all'interno di tali processi.

Per liberare il talento umano e concentrarsi su attività più preziose, cerchiamo di capire quali sono gli strumenti e gli esempi che possono aiutare ad automatizzare i flussi di lavoro.

Le basi dell'automazione dei flussi di lavoro

L'automazione dei flussi di lavoro può trasformare passaggi manuali e noiosi in processi fluidi e automatizzati, alimentando la produttività e semplificando la vita. Ma con così tanti modi di strutturare i flussi di lavoro, capire quale sia l'approccio migliore può essere un vero rompicapo.

Tre tipi di flussi di lavoro

**In un flusso di lavoro sequenziale, il lavoro passa da un passaggio all'altro in linea retta. Ad esempio, l'elaborazione di un ordine online comporta la verifica del pagamento, l'imballaggio della merce e la spedizione. È semplice e perfetto per le attività di routine. Questi flussi di lavoro sono ideali per attività di routine come l'elaborazione degli ordini, l'approvazione delle fatture o l'inserimento dei dipendenti, dove i passaggi sono fissi e il risultato è generalmente prevedibile

Flussi di lavoro con macchina a stati: Il lavoro cambia stato in base a condizioni specifiche in un flusso di lavoro con macchina a stati. Un ticket di supporto clienti, ad esempio, può iniziare come "nuovo" e poi diventare "assegnato", "in corso", "risolto" o addirittura "riaperto" È flessibile e può gestire scenari più complessi

Flussi di lavoro basati su regole: Il lavoro viene guidato in base a criteri predefiniti in un flusso di lavoro basato su regole. Ad esempio, una richiesta di prestito può essere approvata o rifiutata in base al punteggio di credito, al reddito e ad altri fattori. Poiché questi flussi di lavoro sono altamente adattabili, sono adatti a gestire scenari complessi con più punti di decisione, come il rilevamento delle frodi, l'elaborazione delle richieste di risarcimento assicurativo o le strategie di pricing dinamico

$$$a Tre componenti di un flusso di lavoro

Un flusso di lavoro comprende in genere tre componenti essenziali che assicurano operazioni fluide ed efficienti. Questi componenti sono:

Input: consiste in tutti i dati, le informazioni e le risorse necessarie per avviare il flusso di lavoro. Può trattarsi di richieste del cliente, briefing sui contenuti o materie prime. La qualità di questo input influisce direttamente sul risultato finale. Le diverse fonti di input richiedono metodi di gestione specifici. Per istanza, gli input digitali possono essere elaborati rapidamente, mentre quelli fisici possono richiedere una scansione o una voce manuale

Processo: Si riferisce alla serie di passaggi o azioni necessarie per trasformare l'input nell'output desiderato. Definite l'obiettivo, suddividetelo in attività, mettetele in sequenza, assegnate le responsabilità, fissate le scadenze e monitorate lo stato. Attività diverse richiedono approcci diversi, quindi la personalizzazione è fondamentale. Metodologie consolidate di gestione dei processi come Lean e Six Sigma possono aiutare a ottimizzare il flusso di lavoro aziendale per ottenere efficienza e qualità

Si riferisce alla serie di passaggi o azioni necessarie per trasformare l'input nell'output desiderato. Definite l'obiettivo, suddividetelo in attività, mettetele in sequenza, assegnate le responsabilità, fissate le scadenze e monitorate lo stato. Attività diverse richiedono approcci diversi, quindi la personalizzazione è fondamentale. Metodologie consolidate di gestione dei processi come Lean e Six Sigma possono aiutare a ottimizzare il flusso di lavoro aziendale per ottenere efficienza e qualità **L'output è il risultato finale del flusso di lavoro; può essere un documento, un prodotto o un progetto completato. Assicuratevi che l'output sia conforme alle specifiche definendolo chiaramente, rivedendolo regolarmente e mantenendo una forte comunicazione e collaborazione tra i membri del team per ottenere risultati di alta qualità

Per illustrare come funzionano i flussi di lavoro, analizziamo il del flusso di lavoro di un tipico processo di richiesta di spese in conto capitale (CapEx). Tutto ha inizio quando un dipendente presenta un modulo con i dettagli della sua richiesta. Il modulo viene prima inviato al responsabile del reparto per l'approvazione iniziale.

via Integrare Una volta approvata, la richiesta viene valutata in base ai fondi necessari per determinare l'approvatore finanziario appropriato. Dopo aver ricevuto l'approvazione finale, le informazioni richieste vengono trasferite al sistema di account. Ciò potrebbe far scattare ulteriori azioni, come l'acquisto o il monitoraggio delle spese.

Questo processo in passaggi assicura che ogni richiesta CapEx sia gestita in modo efficiente, sia conforme ai controlli finanziari e mantenga una visibilità chiara durante l'intero ciclo di approvazione.

10 Esempi di Automazioni del flusso di lavoro

Un flusso di lavoro automatizzato può migliorare notevolmente l'efficienza e la produttività dei vari reparti. il 66% dei lavoratori della conoscenza afferma che l'automazione li libera per concentrarsi su progetti più interessanti.

Esploriamo dieci aspetti concreti esempi di automazione del flusso di lavoro in diverse aree aziendali.

1. Flusso di lavoro del ciclo di vita del prodotto

Il ciclo di vita di un prodotto è il viaggio che compie dalla nascita all'obsolescenza. Questo viaggio comprende in genere quattro fasi: introduzione, crescita, maturità e declino. L'automazione, che esegue attività con un intervento umano minimo, può semplificare in modo significativo queste fasi.

L'automazione può accelerare i test quando viene rilasciato un nuovo prodotto, garantendone la funzione e la compatibilità. Può anche gestire in modo efficiente gli ordini, l'inventario e le richieste dei clienti quando la domanda cresce.

2. Flusso di lavoro dell'assistenza clienti

I vantaggi dell'automazione dei flussi di lavoro sono forse più evidenti nel supporto clienti. Automatizzando attività come l'instradamento dei ticket, il monitoraggio delle risoluzioni e la generazione delle risposte, le aziende possono affrontare rapidamente i problemi dei clienti e liberare il personale per problemi più complessi.

È possibile creare un sistema di ticketing automatizzato. Quando un cliente invia una query, questa viene immediatamente trasformata in un ticket digitale, assegnata all'agente giusto e persino inviata una conferma automatica al cliente. Questo accelera i tempi di risposta e garantisce che nessun problema rimanga irrisolto.

3. Flusso di lavoro per i conti da pagare

L'Accounts Payable è il reparto responsabile della gestione dei pagamenti in uscita di un'azienda. Si tratta di ricevere le fatture, verificarne l'accuratezza, ottenere le approvazioni e pagare i fornitori. Tradizionalmente, questi processi sono manuali, basati su carta e soggetti a errori, con conseguenti ritardi e frustrazioni.

Con l'automazione, le fatture vengono scansionate, trasformate in dati digitali e confrontate automaticamente con l'ordine di acquisto originale. Se tutto corrisponde, il sistema lo invia per l'approvazione. Una volta approvato, il pagamento viene generato e inviato elettronicamente, eliminando la necessità di assegni e buste manuali.

4. Flusso di lavoro per l'approvazione delle spese

L'esame di una nota spese è tradizionalmente un'operazione lunga e soggetta a errori umani, che spesso comporta la voce manuale dei dati e flussi di lavoro cartacei. Questo appesantisce i team finanziari, ritarda i rimborsi e ostacola la visibilità finanziaria.

Le Automazioni possono migliorare significativamente l'efficienza e l'accuratezza con un flusso di lavoro automatizzato per l'approvazione delle spese. Per istanza, l'implementazione di regole di automazione come "approvare automaticamente le spese inferiori a $50, indirizzare le spese tra $50 e $200 ai team lead e richiedere l'approvazione del gestore del team per gli importi superiori a $200" può snellire il processo. In questo modo i team finanziari sono liberi di concentrarsi su attività di maggior valore e i rimborsi dei dipendenti sono tempestivi.

5. Flusso di lavoro per l'inserimento dei nuovi dipendenti

L'onboarding dei nuovi dipendenti prevede la raccolta di informazioni cruciali, l'assegnazione di attività e la garanzia di una prima impressione positiva. Tradizionalmente, questo processo è manuale, richiede molto tempo ed è soggetto a errori.

Ad esempio, quando un nuovo dipendente accetta un'offerta di lavoro, l'automazione può inserire direttamente le sue informazioni nei sistemi di risorse umane, finanziari e informatici senza alcun intervento umano. Le email di benvenuto, che includono i passaggi successivi e i documenti necessari, vengono generate e inviate automaticamente. Anche la programmazione delle riunioni di orientamento e l'assegnazione di un mentore possono essere automatizzate, liberando le risorse umane per concentrarsi sull'arricchimento dell'esperienza dei dipendenti, sull'attrazione dei migliori talenti e sulla promozione di una cultura aziendale accogliente.

6. Flusso di lavoro delle buste paga

Supponiamo che un'azienda abbia 500 dipendenti. Tradizionalmente, il calcolo delle buste paga comporta l'inserimento manuale delle ore di lavoro, il calcolo degli straordinari, l'applicazione delle valutazioni fiscali e la generazione delle buste paga per ogni dipendente. Questa operazione richiede molto tempo ed è soggetta a errori.

Per le buste paga, l'azienda può utilizzare il software di automazione del flusso di lavoro per:

Importare i dati sulle ore dei dipendenti direttamente dai sistemi di rilevazione delle ore Calcolare automaticamente salari, straordinari e detrazioni in base a regole e tabelle fiscali predefinite Generazione di buste paga e file di deposito diretto con un semplice pulsante Creazione di reportistica sul costo del lavoro, sulle imposte e su altre metriche relative alle retribuzioni, a scopo di analisi

Questa automazione consente di risparmiare innumerevoli ore di lavoro manuale, di ridurre gli errori e di ottenere preziose informazioni sui dati delle buste paga.

7. Flusso di lavoro per la gestione dei lead

La gestione dei lead comporta l'acquisizione, lo scoring e il nurturing dei lead dal punto di contatto iniziale fino alla conversione. La gestione manuale dei lead può richiedere una quantità spropositata di tempo, ostacolando l'efficienza e perdendo potenzialmente opportunità preziose. L'automazione migliora questo processo gestendo le attività manuali ripetitive e ad alta intensità di lavoro. Lo sapevate che le aziende che eccellono in lead nurturing generano il 50% in più di lead pronti per la vendita a un costo inferiore del 33% ?

Facciamo l'esempio di un'azienda SaaS che vende software per il project management. Questa azienda può utilizzare l'automazione per snellire il processo di lead generation. Per esempio, quando qualcuno scarica il suo software gratis modello gratuito di mappatura dei processi le loro informazioni vengono automaticamente acquisite e aggiunte al loro sistema CRM.

In base al tipo di modello scaricato, al lead potrebbe essere assegnato un punteggio specifico che indica il suo potenziale interesse. Se il punteggio è alto, viene immediatamente indirizzato a un rappresentante commerciale per il follow-up e la conversione. In questo modo si risparmia tempo, si garantisce che nessun lead sfugga al controllo e si aiuta il settore commerciale a concentrarsi sulla conversione dei lead e sul coinvolgimento dei potenziali clienti più promettenti.

8. Flusso di lavoro per la segmentazione degli abbonati

Il marketing può utilizzare l'automazione per suddividere il pubblico in gruppi in base a interessi, preferenze o comportamenti. Questa tattica personalizzata garantisce che i messaggi raggiungano le persone in quel momento, aumentandone l'importanza e l'efficacia.

Ad esempio, un marchio di prodotti per la cura della pelle può classificare i suoi abbonati in base al tipo di pelle. Le persone con la pelle grassa riceverebbero email con funzionalità/funzione mirate a controllare l'oleosità, mentre a quelle con la pelle secca verrebbero consigliate creme idratanti. L'automazione semplifica questo processo assegnando gli abbonati alla categoria pertinente in base alle loro informazioni, come il tipo di pelle o gli acquisti effettuati in passato. Da fare, l'azienda può inviare email mirate senza bombardare tutti con promozioni irrilevanti.

9. Flusso di lavoro della pipeline commerciale

Mantenere la pipeline commerciale aggiornata e accurata è fondamentale per consentire ai rappresentanti di concentrarsi sugli affari giusti al momento giusto. Monitorare e aggiornare manualmente la pipeline può essere una seccatura; come per i gatti, è facile perdere di vista le cose.

Un flusso di lavoro automatizzato può trasformare questo processo caotico in una macchina ben oliata. Ad esempio, immaginiamo che un rappresentante commerciale chiuda un affare. Invece di aggiornare manualmente i campi della fase dell'accordo nel CRM, il sistema può spostare automaticamente l'accordo nella categoria "chiuso" una volta che il contratto è stato firmato elettronicamente. In questo modo si garantisce l'accuratezza, si risparmia tempo e si evita che informazioni cruciali sfuggano.

10. Flusso di lavoro per la gestione del ciclo di vita del cliente (CLM)

Il CLM consiste nel comprendere il percorso di un cliente, dalla scoperta del marchio alla sua fidelizzazione. Il CLM aiuta a mappare questo percorso dividendolo in fasi come la consapevolezza, la conoscenza del prodotto, l'acquisto, l'apprezzamento dell'acquisto e, infine, la raccomandazione ad altri.

Per rendere tutto questo più semplice, si possono utilizzare le Automazioni. Ad esempio, se qualcuno legge il vostro blog e si iscrive alla vostra newsletter, l'automazione può etichettarlo come "nuovo discente" Se poi acquistano qualcosa, l'automazione può farli passare alla fase di "clienti". Monitorando questi passaggi, potete adattare i messaggi e le offerte a ciascun cliente, costruendo relazioni più forti e trasformandoli in fan sfegatati.

Implementare l'automazione dei flussi di lavoro in diverse aree aziendali l'88% delle PMI afferma che l'automazione le aiuta a competere con le aziende più grandi grazie a una maggiore rapidità. L'automazione delle attività ripetitive aiuta a migliorare l'efficienza, a garantire la coerenza e a liberare tempo per attività più strategiche. In questa sezione verrà illustrato come sfruttare gli strumenti per automatizzare i flussi di lavoro in modo efficace.

ClickUp: Un catalizzatore per l'impostazione dell'automazione dei flussi di lavoro ClickUp è uno strumento di gestione del lavoro "tutto in uno" per

la gestione dei flussi di lavoro progetti, team, attività, liste di controllo e documenti. Il suo cuore è un potente motore di automazione che consente agli utenti di concentrarsi su lavori strategici di livello superiore. Automazioni di ClickUp follower il principio: "Se succede questo, allora Da fare" È composta da tre elementi principali:

Trigger: Si tratta di eventi o azioni che danno il via all'automazione. Ad esempio, la creazione di un'attività, l'avvicinarsi di una data di scadenza o un cambiamento di stato specifico

Si tratta di eventi o azioni che danno il via all'automazione. Ad esempio, la creazione di un'attività, l'avvicinarsi di una data di scadenza o un cambiamento di stato specifico Condizioni: Sono criteri opzionali che devono essere soddisfatti prima dell'esecuzione dell'automazione. Ad esempio, l'automazione potrebbe essere eseguita solo se l'attività è assegnata a una persona specifica o appartiene a un progetto particolare

Sono criteri opzionali che devono essere soddisfatti prima dell'esecuzione dell'automazione. Ad esempio, l'automazione potrebbe essere eseguita solo se l'attività è assegnata a una persona specifica o appartiene a un progetto particolare Azioni: Queste attività vengono eseguite automaticamente quando il trigger e le condizioni sono soddisfatte. Possono includere l'assegnazione di attività, la modifica di date di scadenza, l'invio di notifiche o l'aggiornamento di campi personalizzati

Impostare trigger, condizioni e azioni per semplificare le attività e aumentare la produttività con le Automazioni di ClickUp ClickUp Brain è un costruttore di automazione IA che crea automazioni personalizzate del flusso di lavoro con trigger e azioni su qualsiasi spazio, cartella o elenco.

Ecco come usarlo:

Aprite il vostro spazio, cartella o elenco Fare clic su Automazioni Digitare una descrizione dell'automazione desiderata. (Esempio: Quando un'attività è attiva, assegnarla ad Alex) Fare clic su Crea automazione L'IA suggerirà l'automazione in base alla descrizione. Se non è perfetta, è possibile modificarla come necessario Una volta soddisfatti, attivare l'automazione

Esempio: Se si hanno più stati Attivi, l'IA potrebbe suggerire un'azione generale "Cambia assegnatari in Alex". È quindi possibile specificare lo stato esatto che si desidera far scattare l'automazione.

Trasformate le attività ripetitive e dispendiose in processi snelli ed efficienti con ClickUp Brain

Potete utilizzare gli oltre 100 programmi ClickUp pronti per l'uso modelli di automazione del flusso di lavoro pronti all'uso per implementare flussi di lavoro comuni.

Come sfogliare i modelli

I modelli sono memorizzati nel menu Automazioni e raggruppati in categorie come Spostamenti, Stati e Creazione

Applicare le Automazioni a Spazi, Cartelle ed Elenchi

Fare clic su Aggiungi automazione per aprire il modello delle Automazioni

**Da fare per impostare un modello di automazione?

Selezionare una categoria dal menu di sinistra Fare clic sul modello Completare le informazioni richieste Fare clic su "Crea"

Automazioni di attività e aggiornamenti con oltre 100 modelli di automazione del flusso di lavoro ClickUp precostituiti

Con gli assegnatari dinamici di ClickUp, è possibile assegnare automaticamente le attività in base a chi le ha create, a chi le sta osservando o a chi sta innescando un'azione.

Come usare gli assegnatari dinamici

Attivare o disattivare: Gli amministratori possono attivare o disattivare questa funzionalità/funzione nelle impostazioni di ClickApps

Gli amministratori possono attivare o disattivare questa funzionalità/funzione nelle impostazioni di ClickApps Aggiungere assegnatari: Fare clic sull'avatar dell'assegnatario nella visualizzazione delle attività e selezionarne altri

Fare clic sull'avatar dell'assegnatario nella visualizzazione delle attività e selezionarne altri Rimuovere gli assegnatari: Passare il mouse sull'avatar di un assegnatario e fare clic sull'icona x

Passare il mouse sull'avatar di un assegnatario e fare clic sull'icona x Riassegnare: Passare il mouse sull'avatar di un assegnatario e fare clic sull'icona Riassegna

Passare il mouse sull'avatar di un assegnatario e fare clic sull'icona Riassegna Ordinare per assegnatari: Ordinare le attività per più assegnatari nelle viste Elenco e Bacheca

Ordinare le attività per più assegnatari nelle viste Elenco e Bacheca Filtrare per assegnatari: Filtrare le attività per più assegnatari nelle visualizzazioni Attività

La parte migliore di questa funzionalità/funzione è la notifica automatica ai team quando le responsabilità cambiano.

Assegnate sempre automaticamente le attività alla persona giusta grazie agli assegnatari dinamici di ClickUp

È possibile assegnare le attività alla persona giusta e garantire la condivisione tempestiva degli aggiornamenti predefinendo gli assegnatari e gli osservatori per le attività in una posizione specifica attraverso gli scorciatoi del progetto di ClickUp.

Eliminate il lavoro manuale, riducete gli errori, assicurate la coerenza e mantenete il vostro team concentrato sui risultati con le scorciatoie di ClickUp Project

Con l'attività di ClickUp per l'automazione delle email, potete inviare automaticamente email in base ad azioni specifiche, tenere i clienti al corrente, inviare promemoria per le attività, informare i partner sullo stato del progetto e rispondere prontamente ai feedback dei clienti.

**Da fare per creare email automatiche su ClickUp?

Abilitare l'automazione e le ClickApp Email: Assicurarsi che siano attivate nelle impostazioni dell'area di lavoro Navigare nello spazio, nella cartella o nell'elenco: dove si vuole applicare l'automazione Creare una nuova automazione: andare su Automazioni>Sfoglia>Email Selezionare un trigger: Scegliere quando l'email deve essere inviata (ad esempio, quando viene creata un'attività) Personalizzare l'email: Impostare il mittente, il destinatario, l'oggetto e il corpo. Utilizzare variabili come il nome dell'attività, la data di scadenza, ecc Creare l'automazione: salvare le impostazioni

Semplificare la comunicazione automatizzando l'invio di email in base alle attività, all'invio di moduli o ad altri trigger

Grazie alla funzionalità di log di controllo di ClickUp, è possibile esaminare lo stato delle azioni di automazione intraprese, individuare modifiche specifiche con informazioni dettagliate sulla posizione, apportare modifiche e mantenere il controllo sull'area di lavoro.

**Quali sono gli eventi monitorati nei registri di controllo?

Registro degli utenti: Accessi, cambi di ruolo, inviti degli utenti, ecc.

Accessi, cambi di ruolo, inviti degli utenti, ecc. Registro delle attività: Creazione, cancellazione, modifiche, modifiche degli assegnatari, ecc.

Come accedere e cercare nei registri di audit

Fare clic sull'avatar dell'area di lavoro nell'angolo in alto a sinistra Selezione dei registri di audit Scegliere la scheda Utente o Attività per visualizzare il registro desiderato Utilizzare i filtri a destra per effettuare la ricerca in base a:

Data Utente Stato (esito positivo/fallimento)

I registri di controllo di ClickUp sono perfetti per accedere a uno storico completo di tutte le attività di automazione in un'unica posizione centrale.

Monitoraggio facile delle modifiche e risoluzione dei problemi con i log di audit di ClickUp

Un'altra utile funzionalità/funzione di ClickUp è la seguente Automazione del flusso di lavoro basata sull'IA è la possibilità di aggiungere campi personalizzati con l'IA alle attività e ai progetti. Attivate gli aggiornamenti dei campi personalizzati in base a eventi specifici e lasciate che l'IA li popoli con informazioni preziose come riepiloghi/riassunti delle attività, aggiornamenti dei progetti, analisi dei dati e sentiment dei clienti.

Generare reportistica sul sentiment dei clienti, riepilogare aggiornamenti di progetti complessi o analizzare l'attività di ClickUp con le Azioni AI

Infine, ClickUp offre integrazioni e webhook per aggiungere ai preferiti le vostre app. È possibile creare un flusso di lavoro unificato e automatizzare le attività su piattaforme come HubSpot, GitHub e Twilio. È anche possibile creare webhook personalizzati da integrare con qualsiasi altro strumento.

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp Workflow Automazioni

Le funzionalità di automazione dei flussi di lavoro di ClickUp offrono una potente miscela di semplicità e potenza. La sua interfaccia utente consente ai team di costruire processi su misura, dalla delega di attività di base a complesse operazioni in più fasi.

L'automazione di ClickUp libera i team da attività banali, concedendo loro più tempo per lavori strategici e di alto valore e migliorando così l'efficienza

Automazioni del flusso di lavoro e aumento della produttività con ClickUp

I suoi flussi di lavoro automatizzati riducono al minimo gli errori e garantiscono un completamento coerente delle attività

Grazie alle dipendenze e ai promemoria automatici di ClickUp, i team possono mantenere una panoramica chiara del progetto, prevenendo ritardi e colli di bottiglia

La visibilità del progetto in tempo reale, le notifiche automatiche e i commenti di ClickUp tengono tutti informati, promuovendo un ambiente di lavoro collaborativo e produttivo

L'assegnazione automatica delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento di ClickUp creano un quadro chiaro per le responsabilità individuali, promuovendo così la titolarità all'interno dei team

Ecco cosa Derek Clements, un responsabile marketing della BankGloucester ha commentato l'utilizzo dell'automazione del flusso di lavoro ClickUp:

Sono in grado di inserire rapidamente tutte le attività e i progetti che mi sono stati assegnati, con date di inizio, date di scadenza e note. Posso poi impostare l'automazione in modo che ogni volta che si presenta una data di inizio, quell'attività venga aggiunta automaticamente al mio elenco di progetti correnti._ Derek Clements , Marketing Manager da BankGloucester Colli di bottiglia comuni nell'automazione dei flussi di lavoro e come mitigarli

L'automazione dei flussi di lavoro può apportare notevoli benefici alle aziende, ma può anche essere impegnativa da implementare. Vediamo alcune delle sfide più comuni e i consigli per superarle.

1. I dipendenti potrebbero opporsi all'implementazione dell'automazione dei flussi di lavoro

Ciò può essere dovuto alla paura di perdere il posto di lavoro, alla difficoltà di adattarsi alla nuova tecnologia o alla preferenza per i familiari processi manuali.

**Per superare questo problema, è possibile

Comunicare i vantaggi dell'automazione per tutti, tra cui la sicurezza del posto di lavoro e l'aumento dell'efficienza

Includere i dipendenti nel processo di costruzione della titolarità

Assicurarsi che i dipendenti siano ben equipaggiati per l'utilizzo del nuovo sistema attraverso programmi di formazione mirati

2. L'integrazione dell'automazione dei flussi di lavoro con i sistemi esistenti può essere difficile

Spesso ciò è dovuto all'incompatibilità dei formati dei dati, delle architetture di sistema e dei protocolli di sicurezza.

Per superare questa sfida, è possibile:

Iniziare con i processi meno critici per identificare i potenziali problemi

Creare mappe di dati per garantire trasferimenti di dati senza problemi tra i sistemi

Utilizzare i connettori precostituiti offerti dai moderni sistemi digestione del flusso di lavoro software

3. Le incoerenze dei dati possono compromettere le Automazioni

Quando i dati immessi nei sistemi di automazione sono incoerenti o errati, possono verificarsi errori nei risultati e nei processi. Ad esempio, se uno strumento di automazione commerciale si basa su dati imprecisi dei clienti, potrebbe generare reportistica errata, inviare comunicazioni non corrette o formulare raccomandazioni sbagliate.

Per superare questa sfida, è possibile:

Impostare regole per la raccolta, l'archiviazione e l'utilizzo dei dati

Correggere errori e incoerenze nei dati

Assicurarsi che i dati siano accurati e completati

Tenere sotto controllo la qualità dei dati per individuare tempestivamente i problemi

4. **Potreste dover automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano dati sensibili

Le violazioni dei dati e gli accessi non autorizzati potrebbero compromettere i dati sensibili all'interno dei flussi di lavoro automatizzati.

Per superare questa sfida, è possibile:

Utilizzare misure di sicurezza solide, come la crittografia e i controlli di accesso

Formare i dipendenti sulla sicurezza dei dati

Rimanere aggiornati sulle minacce alla sicurezza e utilizzare le funzionalità/funzione di sicurezza della piattaforma

Accelerare i flussi di lavoro del team con ClickUp

L'automazione dei flussi di lavoro non è più un concetto futuristico, ma uno strumento pratico che può rivoluzionare le operazioni aziendali. Dallo snellimento dei processi finanziari all'ottimizzazione delle pipeline commerciali, le applicazioni potenziali sono vaste e i vantaggi innegabili. L'aumento dell'efficienza, la riduzione degli errori, l'accelerazione dei tempi di consegna e le intuizioni basate sui dati sono solo l'inizio.

ClickUp è una piattaforma intuitiva di automazione dei flussi di lavoro che consente alle aziende di tutte le dimensioni di progettare e implementare flussi di lavoro su misura per le loro esigenze specifiche.

Ricordate, l'automazione dei flussi di lavoro consente al vostro team di raggiungere il suo pieno potenziale.

Siete pronti a trasformare la vostra azienda con l'automazione dei flussi di lavoro? Iniziate oggi stesso con ClickUp!