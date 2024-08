Le 10 migliori app per la produttività degli scrittori per sconfiggere le distrazioni e risparmiare tempo nel 2024

Come scrittori, mantenere la produttività è sempre stata una sfida. C'è sempre molto da bilanciare: le scadenze dei client, i progetti multipli con requisiti diversi, l'aggiornamento sul settore... E poi c'è il temuto blocco dello scrittore da combattere di tanto in tanto.

Non più: ora potete ricorrere all'aiuto di app per la produttività che migliorano la vostra concentrazione e la vostra efficienza!

Questi strumenti vi aiutano a essere più efficienti e organizzati e a migliorare la creatività. Tuttavia, con così tante app disponibili sul mercato, può essere difficile scegliere quella che soddisfa tutte le vostre esigenze.

Per questo motivo, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app di produttività per scrittori che vi permetteranno di scrivere meglio, diventare efficienti e prosperare nel vostro mestiere.

Cosa cercare nelle app per la produttività degli scrittori?

Quando si sceglie strumenti di produttività è fondamentale esplorare le funzionalità/funzione che aiutano a snellire il processo di scrittura e a terminare il lavoro con facilità. Ecco cosa cercare:

Area di lavoro semplificata: Assicuratevi che lo strumento fornisca un hub centralizzato per tutti i vostri documenti, consentendo un facile accesso e organizzazione

Cercate i migliori strumenti di produttività che permettano il lavoro di squadra, compresi i commenti, l'assegnazione di attività e il monitoraggio delle modifiche

Cercate i migliori strumenti di produttività che permettano il lavoro di squadra, compresi i commenti, l'assegnazione di attività e il monitoraggio delle modifiche Integrazione con le attività : Optate per app di scrittura che connettano i vostri documenti con il project management, permettendovi di collegare progetti e attivitàdi assegnare le priorità alle attività in modo efficiente *Strumenti di organizzazione: Cercate app di produttività con solide funzionalità/funzione di organizzazione, come categorizzazione, ricercabilità e layout personalizzabili, per mantenere il vostro lavoro strutturato e accessibile

Integrazione con le attività : Optate per app di scrittura che connettano i vostri documenti con il project management, permettendovi di collegare progetti e attivitàdi assegnare le priorità alle attività in modo efficiente

Strumenti di organizzazione: Cercate app di produttività con solide funzionalità/funzione di organizzazione, come categorizzazione, ricercabilità e layout personalizzabili, per mantenere il vostro lavoro strutturato e accessibile

Funzioni per risparmiare tempo : cercate strumenti di produttività con funzionalità/funzione integrate come modalità di scrittura senza distrazioni, modelli di documenti e ricche opzioni di formattazione ottimizzare il flusso di lavoro di scrittura

Integrazione con altri strumenti: Cercate app per la produttività che offrano una perfetta integrazione con altri strumentistrumenti di project management (app calendario, strumento di monitoraggio del tempo, ecc.) che utilizzate per aiutarvi a risparmiare tempo nel cambiare app

Le migliori app per la produttività degli scrittori includono funzionalità/funzione che controllano la grammatica e il plagio per contribuire a mantenere la qualità e l'originalità della vostra scrittura

Con queste funzionalità, gli scrittori saranno in grado di ottimizzare le loro attività e di migliorare.

Le 10 migliori app di produttività per scrittori da usare nel 2024

Che lavoriate a tempo pieno per un'agenzia o facciate parte di un team di scrittori freelance, le app per la produttività sono la vostra guida essenziale per ottimizzare il lavoro.

Semplificano le attività, aiutano a risparmiare tempo e a ridurre lo stress e permettono di concentrarsi sul processo creativo senza distrazioni.

Dal brainstorming delle idee alla ricerca dei fatti, fino alla scrittura e alla pubblicazione, queste app di produttività per scrittori coprono ogni aspetto della creazione di contenuti, liberandovi da oneri tecnici o amministrativi.

Tuttavia, la scelta dello strumento giusto tra i tanti è fondamentale per un esito positivo. Ecco il nostro elenco delle 10 migliori app di produttività per scrittori, scelte meticolosamente per migliorare la vostra efficienza nel 2024:

1. ClickUp

clickUp Docs consente di utilizzare comandi di formattazione e slash per diventare più efficienti_

ClickUp è una soluzione unica per tutti i problemi che ostacolano la produttività mentre si lavora a un grande pezzo. Offre molte funzionalità/funzione agli scrittori per aumentare la loro produttività, e Documenti ClickUp è uno di questi.

Riunisce tutti i documenti e le attività in un'unica comoda piattaforma, semplificando le sessioni di scrittura senza dover passare da uno strumento all'altro.

Con ClickUp Docs è possibile creare senza sforzo documenti e wiki su misura per le proprie esigenze, completati da opzioni di stile e segnalibri incorporati per una facile navigazione. Collaborare con gli autori in tempo reale, modificare insieme, lasciare commenti e trasformare il testo in attività. Un blog in Documenti può diventare un'attività nel vostro calendario di pubblicazione dei contenuti, con un solo clic.

È uno strumento preferito dagli scrittori, in quanto aiuta a a incrementare la produttività nella creazione di contenuti utilizzando l'intelligenza artificiale (IA)- ClickUp Brain . È possibile superare il blocco dello scrittore e generare idee per i contenuti, eseguendo al contempo controlli grammaticali e di stile per migliorare la qualità della scrittura. Ciò consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto nel processo di scrittura.

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee e scrivere e modificare contenuti in pochi secondi

Organizzate il vostro lavoro categorizzando i documenti per un accesso rapido e la possibilità di ricerca. Grazie alle opzioni di condivisione sicure e alle autorizzazioni personalizzabili, ora siete pronti a collaborare con fiducia con i colleghi proteggendo le informazioni sensibili.

Dalla scrittura senza distrazioni con la modalità Focus ai modelli personalizzabili e alle impostazioni avanzate, ClickUp Documenti consente agli scrittori di rimanere concentrati, organizzati e produttivi.

Oltre a ClickUp Docs, diamo un'occhiata alle altre funzionalità/funzione di ClickUp che aumentano la produttività degli scrittori.

Grazie a ClickUp AI Writer for Work e ai prompt personalizzati, è possibile creare facilmente documenti e casi di studio importanti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Mantieni il tuo lavoro ben organizzato: Pianifica, organizza e collabora ai progetti di scrittura senza sforzo con una gestione delle attività personalizzabile grazie aAttività di ClickUp. Personalizzate le attività per soddisfare le vostre specifiche esigenze di scrittura utilizzando ClickApps

Pianifica, organizza e collabora ai progetti di scrittura senza sforzo con una gestione delle attività personalizzabile grazie aAttività di ClickUp. Personalizzate le attività per soddisfare le vostre specifiche esigenze di scrittura utilizzando ClickApps Gestisci i tuoi impegni in modo efficiente: Semplifica il tuo processo di scrittura suddividendo progetti complessi in attività secondarie o elenchi di impegni gestibili. Creare liste di controllo all'interno delle attività conLista di controllo delle attività di ClickUp per tenere traccia di tutto, dalla stesura del testo alla modifica finale

Semplifica il tuo processo di scrittura suddividendo progetti complessi in attività secondarie o elenchi di impegni gestibili. Creare liste di controllo all'interno delle attività conLista di controllo delle attività di ClickUp per tenere traccia di tutto, dalla stesura del testo alla modifica finale Risparmiare ore ogni settimana : Semplificate il vostro flusso di lavoro di scrittura con oltre 100 automazioni utilizzando il programma di scrittura di ClickUpAutomazioni di ClickUpfunzionalità/funzione. Che si tratti di attività di routine o di passaggi di progetto, automatizzate i processi ripetitivi per risparmiare tempo e rimanere concentrati sulla scrittura

: Semplificate il vostro flusso di lavoro di scrittura con oltre 100 automazioni utilizzando il programma di scrittura di ClickUpAutomazioni di ClickUpfunzionalità/funzione. Che si tratti di attività di routine o di passaggi di progetto, automatizzate i processi ripetitivi per risparmiare tempo e rimanere concentrati sulla scrittura Impostazione e monitoraggio degli obiettivi di scrittura: Impostazione di obiettivi chiari e traguardi misurabili con sequenze di tempo conClickUp Obiettivi. Utilizzare il menu personalizzabileClickUp Dashboard per monitorare lo stato di scrittura e rimanere motivati a raggiungere i propri obiettivi. Visualizzate il vostro stato di scrittura con widget per le attività, il monitoraggio del tempo e molto altro ancora

Impostazione di obiettivi chiari e traguardi misurabili con sequenze di tempo conClickUp Obiettivi. Utilizzare il menu personalizzabileClickUp Dashboard per monitorare lo stato di scrittura e rimanere motivati a raggiungere i propri obiettivi. Visualizzate il vostro stato di scrittura con widget per le attività, il monitoraggio del tempo e molto altro ancora Tieni conto di te stesso: Monitora il tuo tempo di scrittura automaticamente o manualmente e collegalo alle attività da qualsiasi dispositivo conLo strumento globale di monitoraggio del tempo di ClickUp. Mantenere la produttività durante il processo di scrittura

Monitora il tuo tempo di scrittura automaticamente o manualmente e collegalo alle attività da qualsiasi dispositivo conLo strumento globale di monitoraggio del tempo di ClickUp. Mantenere la produttività durante il processo di scrittura Brainstorming e collaborazione : Collabora visivamente con il tuo team di scrittura in tempo reale utilizzando un sistema di comunicazione a distanzaLavagne online ClickUp. Colma il divario tra brainstorming e scrittura collegando le idee direttamente alle attività e ai documenti

: Collabora visivamente con il tuo team di scrittura in tempo reale utilizzando un sistema di comunicazione a distanzaLavagne online ClickUp. Colma il divario tra brainstorming e scrittura collegando le idee direttamente alle attività e ai documenti Disegnate le vostre idee: visualizzate le vostre idee di scrittura e pianificate i progetti conClickUp Mappe mentali. Mappate i flussi di lavoro, tracciate connessioni tra le attività e lasciate fluire la vostra creatività nel processo di scrittura

visualizzate le vostre idee di scrittura e pianificate i progetti conClickUp Mappe mentali. Mappate i flussi di lavoro, tracciate connessioni tra le attività e lasciate fluire la vostra creatività nel processo di scrittura Lavoro più intelligente : Risparmiate tempo e garantite la coerenza dei vostri progetti di scrittura sfruttando centinaia di modelli. Dall'outlining alla formattazione, trovate il modello perfettoModelli di ClickUp per le esigenze del vostro team

: Risparmiate tempo e garantite la coerenza dei vostri progetti di scrittura sfruttando centinaia di modelli. Dall'outlining alla formattazione, trovate il modello perfettoModelli di ClickUp per le esigenze del vostro team Connessione degli strumenti:Integrare ClickUp con i tuoi strumenti di scrittura preferiti, compresi calendari, app di messaggistica e spazio di archiviazione cloud, per avere tutte le tue risorse di scrittura in un unico posto

Monitoraggio del tempo tra le attività di ClickUp e visualizzazione dei vostri impegni con la Gestione del tempo di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti ritengono che la curva di apprendimento sia inizialmente molto ripida

Sono stati segnalati occasionali problemi di prestazioni durante i picchi di utilizzo

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezziClickUp Brain Calmly Writer è la soluzione ideale se siete alla ricerca di uno strumento per la scrittura che aumenti la produttività riducendo al minimo le distrazioni. Offre una versione gratuita con la possibilità di scaricare l'app per Windows o iOS.

È possibile regolare impostazioni come la modalità scura, le dimensioni dei font e i colori in questo strumento per garantire un ambiente personalizzato e produttivo per le sessioni di scrittura.

Calmly Writer aiuta a superare il blocco dello scrittore e a diventare più efficienti grazie a un'interfaccia priva di distrazioni e alla semplicità di Markdown. Inoltre, aiuta a monitorare l'obiettivo del conteggio delle parole.

Questa app per la produttività include altre funzionalità/funzione essenziali, come il controllo ortografico e grammaticale. Ha anche un rilevatore di plagio integrato e funzionalità di punteggiatura intelligente, che assicurano che il vostro lavoro sia originale e privo di errori.

Le migliori funzionalità/funzione di Calmly Writer

Utilizza schermi di varie dimensioni, tipi e dispositivi con il suo design reattivo

Migliora la tua esperienza di scrittura con l'opzione modalità scura, ideale per gli utenti che preferiscono il testo bianco su schermo nero

Eleva la tua esperienza di scrittura con un effetto sonoro opzionale della macchina da scrivere

Limiti di Calmly Writer

Manca delle funzionalità/funzione avanzate presenti nei software di scrittura di qualità superiore

Da fare a meno delle funzionalità di collaborazione per lavorare con altri su progetti di scrittura

Prezzi di Calmly Writer

Pagamento unico: $14,99

Valutazioni e recensioni di Calmly Writer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Ipotenusa IA

via {\an8}Ipotenusa AI Hypotenuse IA è stata progettata per aiutarvi a iniziare a scrivere e a superare le distrazioni. Questa app offre una soluzione al blocco dello scrittore assistendovi nelle prime bozze.

Avete in mente un argomento? Hypotenuse IA è in grado di creare titoli, schemi e persino paragrafi veri e propri, facendovi risparmiare tempo ed energia. Semplifica il processo di ricerca suggerendo idee di contenuto e parole chiave pertinenti.

Questo software basato su cloud assistente di scrittura è pensato per gli scrittori e aiuta a creare vari tipi di contenuti, dagli articoli di blog alla pubblicità e alle descrizioni dei prodotti. Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), Hypotenuse IA vi permette di concentrarvi sull'espressione delle vostre idee senza impantanarvi nei dettagli.

Le migliori funzionalità/funzione di Hypotenuse IA

Semplificare la creazione di contenuti con flussi di lavoro di massa

Personalizzazione dello stile di scrittura grazie alla funzionalità personalizzata di impostazione del tono di voce

Generare contenuti SEO-friendly utilizzando la PNL per generare suggerimenti

Sincronizzazione diretta con Shopify e WordPress

Limiti dell'IA di Hypotenuse

Offre una versione di prova gratuita di 7 giorni ma con un numero limitato di crediti

Fornisce l'accesso a un numero limitato di modelli o framework di contenuti per la generazione di tipi specifici di contenuti

Le funzionalità SEO sono disponibili solo sul piano Enterprise

Prezzi per l'IA di Hypotenuse

Individuale: $29/mese

$29/mese Teams: $59/mese

$59/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su IA Hypotenuse IA

G2: 4.4/5 (15 recensioni)

4.4/5 (15 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Grammatica

via Grammatica Un altro dei popolari strumenti di produttività che offre assistenza per migliorare le sessioni di scrittura è Grammarly. Identifica e corregge gli errori grammaticali ed è ideale per gli utenti che vogliono scrivere senza distrazioni.

La versione gratuita consente di controllare l'attività di scrittura alla ricerca di errori grammaticali e ortografici di base, parole ripetute, ecc. Gli scrittori possono accedere comodamente a Grammarly attraverso varie piattaforme, tra cui Documenti Google, Microsoft Word e un'estensione per il desktop.

Se la versione gratuita è sufficiente per molti, l'aggiornamento premium offre ulteriori controlli e funzionalità avanzate, come il miglioramento del vocabolario, controlli di scrittura specifici per genere, un rilevatore di plagio e persino controlli della voce passiva. Ciò è utile per gli scrittori interessati a rendere il proprio lavoro più professionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Rileva il plagio per garantire l'originalità della scrittura

Selezione di vari suggerimenti di tono per migliorare il tono generale del testo

Migliora la leggibilità di frasi complesse con la riscrittura di frasi intere

Limiti grammaticali

Occasionalmente, non rileva errori di grammatica e di struttura della frase, con ripercussioni sull'accuratezza complessiva della modifica

Offre una fascia di prezzo elevata per la sua sottoscrizione premium che potrebbe non essere accessibile a un ampio intervallo di utenti

Prezzi di Grammatica

**Free Forever

Premium: $12/mese

$12/mese Business: $15/mese

$15/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni grammaticali

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (7000+ recensioni)

5. Booster di concentrazione

via Focus Booster Se avete bisogno di uno strumento che aumenti la produttività grazie a capacità di monitoraggio del tempo semplici e intuitive, scegliete Focus Booster. Aiuta gli scrittori a svolgere in modo efficiente le attività presenti nei loro elenchi da fare, utilizzando il metodo del Pomodoro.

La tecnica del Pomodoro prevede che si lavori a un'attività per 25 minuti, si faccia una pausa di altri 20 e si ripeta. Gli utenti possono trovare questa funzionalità/funzione centrale utile per limitare le distrazioni e concentrarsi meglio.

Focus Booster presenta anche un dashboard di facile utilizzo che consente agli utenti di visualizzare e monitorare lo stato. Ciò va a vantaggio degli scrittori che desiderano essere account e ottenere informazioni sulle loro attività di gestione del tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Focus Booster

Concentrarsi meglio e ridurre le distrazioni grazie alla tecnica del Pomodoro

Capire dove va il vostro tempo, con dashboard e reportistica email

Gestire in modo efficiente un portfolio di nuovi client o progetti multipli, assicurando un pagamento equo per il vostro lavoro con ore fatturabili assegnate

Limiti di Focus Booster

Le funzionalità/funzione sono per lo più limitate al monitoraggio del tempo

La tecnica del Pomodoro dell'app potrebbe non essere adatta a tutti

Prezzi di Focus Booster

**Free Forever

Professionale: $4.99/mese

Valutazioni e recensioni di Focus Booster

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Scrivener

via Scrivener Se state scrivendo un libro, un romanzo o un articolo di ricerca, provate Scrivener. Questa app per la creazione di contenuti di lunga durata consente di creare contenuti in più sezioni e di riorganizzarli secondo le necessità grazie a una funzionalità di trascinamento.

Scrivener è ottimo per la stesura del contenuto iniziale ed è apprezzato per le sue funzionalità/funzione organizzative. Con Scrivener è possibile organizzare tutte le idee in un unico posto e strutturare la scrittura in modo efficace.

Leggi anche: 5 abilità organizzative chiave per migliorare la vostra carriera La sua interfaccia consente di lavorare in diverse modalità, dalla modifica di sezioni specifiche alla revisione dell'intero contenuto. Questo aiuta gli scrittori a gestire le attività in modo efficiente durante il processo di scrittura.

Un'altra caratteristica impressionante è la funzionalità/funzione di annotazione e archiviazione sicura delle ricerche. Ciò garantisce che tutti i contenuti o le risorse siano comodamente accessibili durante le sessioni di scrittura. Ciò la rende popolare tra le app per la produttività degli scrittori in ambito accademico.

Le migliori funzionalità/funzione di Scrivener

Struttura documenti di grandi dimensioni senza sforzo, assicurando chiarezza e organizzazione in ogni parte

Incorpora grassetto, corsivo e altre opzioni di formattare per migliorare la leggibilità e l'enfasi

Importare ricerche o lavori precedenti in documenti Word o PDF, immagini, video, ecc.

Limiti di Scrivener

Richiede tempo per adattarsi a causa di una curva di apprendimento più ripida rispetto a Microsoft Word

L'interfaccia è troppo complessa per gli utenti, con funzionalità/funzione multiple di pannelli e opzioni, alcune delle quali possono non essere pertinenti al progetto in questione

Prezzi di Scrivener

Licenza standard per macOS: 59,99 dollari (pagamento unico)

59,99 dollari (pagamento unico) Licenza standard per Windows: $51,95 (pagamento una tantum)

$51,95 (pagamento una tantum) Licenza standard per app iOS: $23,99 (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

7. Espansione automatica del testo

via Chrome Web Store L'app Auto Text Expander è un'estensione di Google Chrome che, una volta integrata, semplifica la digitazione per gli scrittori aiutandoli a risparmiare tempo sul computer. Con questo strumento, gli scrittori possono creare scorciatoie da tastiera personalizzate utilizzando le lettere, i numeri e i simboli che preferiscono.

Ad esempio, invece di digitare "Torno subito" in un articolo, possono semplicemente usare una scorciatoia come "BRB" e la frase completa apparirà sulla schermata vuota. Questo strumento permette agli scrittori di dedicare più tempo alle loro attività di scrittura e meno alla digitazione di frasi ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzione di Auto Text Expander

Creazione gratuita di scorciatoie personalizzate

Digitare più velocemente con le scorciatoie per il testo

Limiti dell'Espansione automatica del testo

Problemi di funzione su varie piattaforme e pagine web, come segnalato da numerosi utenti

Lag e malfunzionamenti si verificano a intermittenza durante l'uso, interrompendo il flusso di lavoro

Prezzi dell'Espansore di testo automatico

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Auto Text Expander

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Hemingway Editor

via Hemingway Editore Hemingway Editor è un altro popolare strumento di produttività che può aiutare a velocizzare le sessioni di scrittura grazie alle sue capacità avanzate di IA. Evidenzia le frasi complesse e la voce passiva che possono influire sull'esperienza del lettore.

Inoltre, segnala potenziali errori di ortografia o punteggiatura e aiuta a riscrivere testi complicati (nella versione a pagamento). Tiene anche traccia del numero di parole desiderato, compresi i caratteri, i paragrafi, le frasi e così via.

L'editor Hemingway suggerisce frasi semplificate per migliorare il testo e renderlo più conciso. Questo strumento è particolarmente utile per le attività di scrittura accademica, in quanto fornisce un feedback dettagliato per migliorare la qualità del contenuto. Grazie agli indicatori con codice colore per ogni problema, gli scrittori possono identificare e affrontare rapidamente le aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzione dell'editor di Hemingway

Suggerimenti con codici a colori per migliorare la struttura delle frasi

Migliorare la leggibilità utilizzando il sistema dei livelli di lettura

Usare il sistemaStrumento di IA per la scrittura per migliorare la vostra scrittura

Limiti dell'editor di Hemingway

Le modifiche e i suggerimenti potrebbero non essere in linea con lo stile personale dello scrittore

I suggerimenti dell'IA sono disponibili solo nella versione a pagamento dell'app

Mancano controlli grammaticali approfonditi

Prezzi dell'editor Hemingway

**Free Forever

Individuale 5K: $10/mese

$10/mese Individuale 10K: $15/mese

$15/mese Teams 10K: $15(per utente)/mese

Valutazioni e recensioni dell'editor Hemingway

G2: 4.4/5 (47 recensioni)

4.4/5 (47 recensioni) Capterra: 4.4/5 (11 recensioni)

9. Ulisse

via {\an8}Ulisse Alla ricerca di una strumento di scrittura che offra un ambiente privo di distrazioni? Se è così, Ulysses può rivelarsi una scelta eccellente. Questa app per utenti iOS è ideale per gli scrittori che lavorano su moduli più brevi, come i blog o la scrittura di contenuti per i siti web.

Il suo design e la sua interfaccia minimalista rendono le sessioni di scrittura produttive. Oltre alla semplicità, Ulysses offre solide funzionalità/funzione organizzative, come cartelle di progetti e opzioni di esportazione, tra cui Google Drive, e-mail, iBooks e altre app di terze parti.

Ulysses aiuta anche a pubblicare contenuti su WordPress e Medium. Gli utenti possono scrivere liberamente in 20 lingue, mentre il correttore di bozze e lo strumento di grammatica integrati assicurano un contenuto impeccabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ulysses

Correzione di bozze e controllo grammaticale dei contenuti in modo professionale

Visualizzazione del contenuto prima della pubblicazione grazie alla funzionalità di anteprima dal vivo, che consente di risparmiare tempo per apportare correzioni e formattare all'ultimo minuto

Salva ogni parola digitata per futuri prompt e ottimizza lo spazio di archiviazione del dispositivo gestendo più file

Limiti di Ulisse

Gli utenti hanno notato perdite di dati o errori di posizionamento durante il trasferimento dei file

Non disponibile per utenti Windows e Android

Prezzo di Ulisse

Individuale: $5,99/mese

$5,99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Ulisse

G2: 4.5/5 (24 recensioni)

4.5/5 (24 recensioni) Capterra: 4.7/5 (12 recensioni)

10. Wordtune

via Wordtune L'ultima ad aggiungersi all'elenco delle migliori app per la produttività degli scrittori è Wordtune. Si tratta di un software dotato di IA che aiuta a velocizzare il processo di scrittura affinando i contenuti. Grazie all'IA, corregge gli errori di grammatica e ortografia, suggerisce miglioramenti alle frasi e offre diverse opzioni per modificare il tono della scrittura.

Le frasi sottolineate in rosso indicano errori di grammatica, ortografia o punteggiatura, mentre quelle evidenziate in viola suggeriscono miglioramenti in termini di fluidità, vocabolario o chiarezza. Gli utenti possono inoltre evidenziare e riscrivere le frasi secondo le proprie necessità, con opzioni personalizzabili come Casual, Formal, Shorten e Expand.

Inoltre, Wordtune è in grado di riepilogare/riassumere lunghi documenti di testo, aiutando a risparmiare tempo. Può anche fornire risposte uniche alle domande sfruttando le sue capacità di IA.

Leggi anche: Come fare una domanda all'IA: Ottieni il massimo dagli strumenti di IA

Per mettere a punto le migliori funzionalità/funzione

Migliora la scrittura grazie alle alternative consigliate, alle strutture delle frasi e alle regolazioni del tono

Correzione rapida degli errori di grammatica e ortografia

Tradurre facilmente frasi o parole, mentre gli utenti premium di Wordtune possono tradurre interi paragrafi

Limiti di Wordtune

Esegue controlli di grammatica, ortografia e punteggiatura, ma potrebbe non essere completo come altri strumenti

Offre opzioni di riscrittura per testi complicati, ma l'accuratezza di queste opzioni può essere inferiore

La versione gratis include solo 3 prompt e riepiloghi/riassunti dell'IA al giorno

Prezzi di Wordtune

Free Forever

Plus: $9,99/mese

$9,99/mese Unlimited: $14,99/mese

$14,99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4.4/5 (77 recensioni)

4.4/5 (77 recensioni) Capterra: 4.6/5 (177 recensioni)

E' tempo di sconfiggere le distrazioni con ClickUp!

Scommettiamo che il nostro elenco di app per la produttività degli scrittori, discusso in dettaglio, vi aiuterà a trovare la soluzione che state cercando. Abbiamo dettagliato le loro funzionalità/funzione principali e anche i limiti per aiutarvi a scegliere con saggezza.

Se ancora non riuscite a decidere, non preoccupatevi. Potete scegliere, senza pensarci due volte, ClickUp, una soluzione versatile e all-in-one che vi aiuterà a rimanere in carreggiata, a sconfiggere le distrazioni e a produttività per tutto il tempo.

Grazie a funzionalità/funzione come la scrittura assistita dall'IA, la gestione delle attività, le liste di controllo, le dashboard e altro ancora, vi aiutiamo a raggiungere i vostri obiettivi di scrittura in modo efficiente.

Quindi cosa state aspettando? Affrettatevi e iscrivetevi gratis su ClickUp !