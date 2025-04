i 15 migliori software per scrivere libri per il 2025

Il tuo libro è il frutto della tua grande idea e della tua maestria nel mestiere. Ma l'atto di scrivere un libro dipende in gran parte dagli strumenti che utilizzi per dare forma a quell'idea e trasformarla in un manoscritto finito. 🖋️

Il miglior software per scrivere libri per autori è come un progetto per un architetto. Lo strumento giusto per scrivere libri sarà il tuo partner affidabile, sia che tu stia lavorando al tuo prossimo bestseller, creando un libro di memorie o scrivendo un riepilogo/riassunto oggettivo.

Dall'organizzazione delle idee al monitoraggio dei tuoi progressi e al miglioramento della grammatica, questi strumenti e altre app di scrittura sono pensati per semplificare il processo di scrittura di un libro. Ma con così tante scelte a disposizione, come decidere quale app di scrittura è la migliore?

Questo articolo esplorerà le funzionalità/funzioni di base dei software per la scrittura di libri ed evidenzierà i migliori strumenti disponibili oggi sul mercato.

Cosa cercare in un software per scrivere libri?

Quando selezioni un software per scrivere libri, considera le seguenti funzionalità/funzioni chiave per migliorare il tuo processo creativo:

Interfaccia intuitiva : scegli un software di scrittura con un'interfaccia intuitiva che garantisca una navigazione fluida e riduca al minimo le distrazioni tecniche

Strumenti organizzativi : utilizza strumenti con funzionalità/funzioni di schematizzazione, ausili per lo sviluppo dei caratteri e gestione delle sequenze temporali per strutturare la tua narrazione in modo più efficace

Compatibilità : verifica che il software funzioni sui tuoi sistemi operativi preferiti, come macOS e Windows, e sui tuoi dispositivi

Funzionalità/funzioni di collaborazione : seleziona un software che supporti la collaborazione in tempo reale e la condivisione dei documenti se lavori con coautori o editor

Opzioni di esportazione : cerca opzioni che ti consentano di esportare il tuo manoscritto in diversi formati, come PDF o ePub, per soddisfare i requisiti di pubblicazione

Ambiente privo di distrazioni : scegli una piattaforma che offra un'esperienza di scrittura priva di distrazioni per aiutarti a mantenere la concentrazione e la produttività

Considerazioni sul budget: decidete se gli strumenti gratuiti soddisfano le vostre esigenze o se un software premium con funzionalità avanzate giustifica l'investimento

🔍 Lo sapevi? Nel 1964, IBM lanciò la Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST), che univa le funzionalità di una macchina da scrivere Selectric con la registrazione su nastro magnetico, consentendo la modifica e l'archiviazione del testo.

I 15 migliori software per scrivere libri

Il software giusto per la scrittura e la modifica di libri ti fornirà le idee e i prompt di scrittura necessari per rimanere innovativo ma disciplinato.

Questa sezione esplorerà le 15 migliori opzioni di software per la scrittura di libri che soddisfano un ampio intervallo di stili di scrittura, obiettivi e budget.

1. ClickUp (Ideale per la scrittura, la collaborazione e il project management basati sull'IA)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, integrando funzionalità di scrittura, collaborazione e project management basate sull'intelligenza artificiale, rendendola ideale per gli autori alla ricerca di un software completo per la scrittura di libri.

Crea contenuti di altissima qualità con l'assistente di scrittura e modifica basato sull'IA di ClickUp

ClickUp Brain è un assistente basato sull'IA che riunisce tutto in un unico posto: attività, documenti, persone e strumenti.

Semplifica i flussi di lavoro e semplifica le attività quotidiane. Che tu abbia bisogno di aiuto con il contesto, il contenuto o l'automazione del lavoro di routine, ClickUp Brain ti aiuta a risparmiare tempo e a concentrarti maggiormente sul tuo lavoro creativo.

ClickUp Docs funge da parco giochi creativo. È uno spazio collaborativo per redigere, modificare e organizzare il tuo lavoro. Con la possibilità di creare wiki, pagine nidificate e documenti condivisi, ClickUp Docs garantisce a te e al tuo team di rimanere concentrati e produttivi.

Collabora con altri in tempo reale utilizzando ClickUp Docs

Inoltre, la funzionalità/funzione Collaboration Detection di ClickUp semplifica la condivisione di idee, la ricezione di feedback e il lavoro in tempo reale, indipendentemente da dove si trovino i membri del tuo team.

Ma non è tutto!

ClickUp offre anche un intervallo di modelli di brainstorming che eliminano le congetture dalla strutturazione dei tuoi progetti di scrittura. Per istanza:

Scarica questo modello Organizza i capitoli, monitora lo stato di avanzamento e gestisci le scadenze con il modello di pianificazione dei libri di ClickUp

Traccia, organizza e gestisci facilmente il tuo libro utilizzando il modello di pianificazione ClickUp Book. Dispone di visualizzazioni predefinite per i capitoli, i dettagli del romanzo e l'intero processo di scrittura, assicurando che il tuo romanzo sia strutturato come il tuo miglior colpo di scena.

Il modello di proposta editoriale ClickUp aiuta inoltre gli autori a creare proposte professionali con sezioni predefinite per argomenti, pubblico di riferimento e strategie di marketing, perfette per presentarsi agli editori.

Ecco cosa dice Cristina Willson, Direttrice dei contenuti di Graphite, su ClickUp:

Non solo abbiamo iniziato a scrivere articoli, ma abbiamo deciso di farlo su larga scala, quindi avevamo bisogno di una piattaforma robusta che potesse adattarsi facilmente al nostro numero crescente di risultati finali. ClickUp è stata la scelta migliore.

Non solo abbiamo iniziato a scrivere articoli, ma abbiamo deciso di farlo su larga scala, quindi avevamo bisogno di una piattaforma robusta che potesse adattarsi facilmente al nostro numero crescente di risultati finali. ClickUp è stata la scelta migliore.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usa ClickUp Chat per migliorare la comunicazione, consentendo la collaborazione e la sincronizzazione in tempo reale con messaggistica istantanea e aggiornamenti

Fai brainstorming, pianifica e organizza in tempo reale per migliorare la collaborazione con le lavagne online ClickUp

Organizza efficacemente i programmi dei progetti utilizzando grafici Gantt e viste Sequenza

Automatizza le attività ripetitive, monitora le attività cardine e mantieni il team in linea con i tempi previsti con le automazioni di ClickUp

Personalizza lo stato delle attività con ClickUp per semplificare la scrittura di libri e monitorare ogni fase, dalla bozza all'approvazione

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti devono affrontare una curva di apprendimento dovuta all'ampio intervallo di funzionalità/funzioni

All'app mobile mancano alcune funzionalità/funzioni desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: Vuoi trasformare la tua raccolta di ricette in un ricettario raffinato? Il modello ClickUp Cookbook è la tua arma segreta! Con sezioni dedicate agli ingredienti, istruzioni dettagliate e pianificazione del design, questo modello elimina il fastidio di organizzare le tue creazioni culinarie.

2. Documenti Google (ideale per la collaborazione in tempo reale e l'accessibilità)

tramite Documenti Google

Documenti Google è un elaboratore di testi gratuito che consente agli utenti di creare, modificare e collaborare su documenti in tempo reale. La sua natura basata su cloud garantisce l'accessibilità da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet, rendendolo una scelta conveniente per scrittori e team.

Le modalità chiara e scura consentono agli scrittori di personalizzare l'aspetto del word processor in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Documenti Google

Lavora contemporaneamente con altri sullo stesso documento, con modifiche visibili in tempo reale

Modifica e visualizza documenti da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet

Utilizza la funzionalità/funzione di controllo delle versioni dei documenti per monitorare le modifiche e ripristinare le versioni precedenti, se necessario

Limiti dei Documenti Google

Rispetto ai programmi di elaborazione testi desktop, potrebbero mancare alcuni strumenti avanzati di formattazione e modifica

La piena funzionalità richiede una connessione Internet stabile, il che limita l'accesso in aree con scarsa connettività

Prezzi di Documenti Google

Free

Valutazioni e recensioni di Documenti Google

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (oltre 28.000 recensioni)

💡 Suggerimento: Ascolta podcast incentrati sulla scrittura per acquisire prospettive e tecniche diverse, generare nuove idee e migliorare il tuo processo creativo.

3. Microsoft Word (ideale per la formattazione avanzata e la creazione di documenti professionali)

tramite Microsoft

Microsoft Word è un'applicazione di elaborazione testi ampiamente utilizzata, nota per le sue funzionalità complete che soddisfano le esigenze di elaborazione testi di base e di creazione di documenti avanzati, che si tratti di un libro, di un riepilogo/riassunto oggettivo o di un rapporto.

Le sue ricche opzioni di formattazione e l'integrazione con altre applicazioni Microsoft Office lo rendono un word processor preferito per la scrittura professionale.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Word

Accedi a una vasta matrice di strumenti di formattazione, inclusi stili, font e layout di pagina

Utilizza funzionalità/funzioni di modifica avanzate come commenti e controllo grammaticale

Lavora con altre applicazioni Microsoft Office come Excel e PowerPoint per migliorare la produttività e l'integrazione dei dati

Limiti di Microsoft Word

L'accesso alla suite completa di funzionalità/funzioni richiede una sottoscrizione a pagamento

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni potrebbe risultare eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di Microsoft Word

Solo Word: 179,99 $

Valutazioni e recensioni di Microsoft Word

G2: 4,7/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Microsoft Word è incluso nella sottoscrizione mensile a 365 e si integra con il 90% degli altri software sia desktop che online. Word è disponibile anche nel cloud tramite Microsoft, così potrai accedere ai tuoi documenti ovunque ti trovi!

Microsoft Word è incluso nella sottoscrizione mensile a 365 e si integra con il 90% degli altri software sia desktop che online. Word è disponibile anche nel cloud tramite Microsoft, così potrai accedere ai tuoi documenti ovunque ti trovi!

4. Grammarly (il migliore per migliorare la chiarezza e la correttezza della scrittura)

via Grammarly

Grammarly è un correttore di bozze basato sull'IA, un assistente di scrittura e un correttore grammaticale progettato per migliorare la chiarezza, la correttezza e la qualità complessiva dei tuoi scritti.

Offre controlli grammaticali e ortografici in tempo reale, suggerimenti di stile e rilevamento del tono, rendendolo uno strumento prezioso per contenuti raffinati e professionali.

Migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Ricevi feedback immediati su errori grammaticali e ortografici

Accedi a suggerimenti per migliorare la struttura delle frasi, la scelta delle parole e la leggibilità complessiva

Utilizza lo strumento di rilevamento del plagio per confrontare i tuoi contenuti con un ampio database

Limiti di Grammarly

Alcuni suggerimenti potrebbero non essere in linea con il contesto desiderato

I documenti che superano i 100.000 caratteri devono essere suddivisi in parti più piccole

Prezzi di Grammarly

Free

Pro: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

➡️ Per saperne di più: 50 prompt di scrittura per trasformare il tuo processo creativo al lavoro

5. Evernote (il migliore per prendere appunti e organizzare)

via Evernote

Evernote è un'applicazione versatile per prendere appunti che consente agli utenti di dettagliare, organizzare e accedere facilmente alle informazioni su più dispositivi.

Si tratta di un hub centralizzato per organizzazioni personali e professionali con funzionalità avanzate come la scansione di documenti, il web clipping e la gestione delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Crea note in vari formati, inclusi testo, immagini, registrazioni audio e ritagli web

Ordina le note in blocchi e assegna tag per una categorizzazione efficiente

Utilizza funzionalità di ricerca avanzate per trovare testo all'interno di immagini e documenti scansionati

Limiti di Evernote

La versione gratuita limita i caricamenti mensili e la sincronizzazione dei dispositivi

Gli account Evernote Free sono limitati a un dispositivo alla volta

Prezzi Evernote

Personale: 14,99 $ al mese

Professionale: 17,99 $ al mese

Team: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Evernote è il migliore per gestire gli impegni! Quello che mi piace di Evernote è che è così organizzato che puoi separare le date e creare elenchi di cose da fare. Mi ricorda facilmente i miei impegni futuri e i progetti da fare. È gratuito, puoi usarlo senza effettuare l'aggiornamento a pagamento. È proprio come un blocco note, ma con schede di menu e diverse opzioni per la pianificazione.

Evernote è il migliore per gestire gli impegni! Quello che mi piace di Evernote è che è così organizzato che puoi separare le date e gli elenchi delle cose da fare. Mi ricorda facilmente i miei impegni futuri e i progetti da fare. È gratuito, puoi usarlo senza effettuare l'aggiornamento a pagamento. È proprio come un blocco note, ma con schede di menu e diverse opzioni per la pianificazione.

6. Scrivener (Il migliore per il project management nella scrittura di testi lunghi)

via Scrivener

Scrivener è un software di scrittura progettato per autori, ricercatori e sceneggiatori impegnati in progetti di scrittura estesi. Offre una suite di strumenti organizzativi che consentono la gestione di manoscritti complessi, dalle bozze iniziali alla pubblicazione finale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scrivener

Usa la funzionalità/funzione Raccoglitore per strutturare il tuo manoscritto in capitoli e scene

Utilizza la bacheca virtuale per organizzare e riorganizzare le sinossi delle tue sezioni

Migliora la produttività visualizzando e modificando più documenti contemporaneamente grazie alla funzionalità di schermo diviso

Limiti di Scrivener

Gli utenti devono acquistare licenze separate per ciascuna piattaforma

I progetti di grandi dimensioni potrebbero subire occasionali blocchi e tempi di caricamento più lenti

Prezzi di Scrivener

iOS: 23,99 $

Licenza educativa: 50,99 $

Licenza standard: 59,99 $

Pacchetti: 95,98 $

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Avere tutto il materiale per scrivere il mio romanzo in un unico posto è una funzionalità/funzione molto utile, qualcosa che un normale elaboratore di testi può solo sognarsi. Hai cartelle per la ricerca e cartelle per i capitoli, che puoi separare in scene. Queste possono essere spostate, quindi se hai bisogno di spostare una scena da un capitolo all'altro o spostare un capitolo in una posizione diversa, puoi farlo facilmente con il drag and drop. Adoro anche le opzioni di schermo diviso.

Avere tutto il materiale per scrivere il mio romanzo in un unico posto è una funzionalità/funzione molto utile, qualcosa che un normale elaboratore di testi può solo sognarsi di offrire. Hai cartelle di ricerca e cartelle di capitoli, che puoi separare in scene. Queste possono essere spostate, quindi se hai bisogno di spostare una scena da un capitolo all'altro o spostare un capitolo in una posizione diversa, puoi farlo facilmente con il drag and drop. Adoro anche le opzioni di schermo diviso.

7. Hemingway Editor (il migliore per migliorare la leggibilità e la concisione)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor è un'app di scrittura gratuita progettata per migliorare la chiarezza e la leggibilità del testo. Questo software per la scrittura di libri guida gli scrittori verso una prosa più concisa e di maggiore impatto, evidenziando frasi complesse ed errori comuni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway Editor

Identifica frasi lunghe o contorte con suggerimenti per migliorare la leggibilità

Rileva le istanze di voce passiva e sostituiscile con un linguaggio più coinvolgente

Adatta i contenuti al pubblico appropriato con il livello di leggibilità

Limiti di Hemingway Editor

Più ottimizzati per testi brevi, come articoli

Mancanza di funzionalità complete di controllo grammaticale e ortografico

Prezzi di Hemingway Editor

Piano individuale 5K: 10 $ al mese

Piano individuale 10K: 15 $ al mese

Piano Teams 10K: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un utente G2 dice:

Mi piace che misuri mentre scrivo. È un buon indicatore e un modo coerente di scrivere per un vasto pubblico. Rende la mia scrittura molto accessibile.

Mi piace che misuri mentre scrivo. È un buon indicatore e un modo coerente di scrivere per un vasto pubblico. Rende la mia scrittura molto accessibile.

🧠 Curiosità: Ernest Hemingway, il famoso autore, preferiva scrivere in piedi, utilizzando solitamente una macchina da scrivere su uno scaffale all'altezza del petto nella sua casa all'Avana.

8. yWriter (Ideale per strutturare romanzi con gestione di scene e capitoli)

via yWriter

yWriter è un software di scrittura gratuito sviluppato dall'autore Simon Haynes, progettato per aiutare i romanzieri a organizzare i loro manoscritti suddividendoli in capitoli e scene. Questa struttura favorisce un'efficiente project management e migliora il processo di scrittura vero e proprio.

Le migliori funzionalità/funzioni di yWriter

Dividi il tuo manoscritto in sezioni gestibili

Imposta e monitora i traguardi relativi al conteggio delle parole per singole scene o capitoli

Conserva registrazioni dettagliate di caratteri, posizioni ed elementi

Limiti di yWriter

Le versioni per macOS e dispositivi mobili offrono funzionalità ridotte

Non è l'ideale per la scrittura collaborativa, poiché è progettato principalmente per scrittori individuali

Prezzi di yWriter

Free

Registrazione Silver: 11,95 $

Registrazione Gold: 24,95 $

Valutazioni e recensioni di yWriter

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. ProWritingAid (Il migliore per l'analisi della scrittura e il miglioramento dello stile)

via ProWritingAid

ProWritingAid è un programma di scrittura e un assistente che offre analisi approfondite per migliorare la grammatica, lo stile di scrittura e la leggibilità. Questo software per la scrittura di libri fornisce report dettagliati e suggerimenti, offrendo soluzioni complete agli scrittori per perfezionare il loro lavoro.

Migliori funzionalità/funzioni di ProWritingAid

Accedi a oltre 20 report di scrittura che valutano aspetti quali grammatica, stile, leggibilità e altro ancora

Ricevi suggerimenti per semplificare frasi complesse, ridurre la voce passiva ed eliminare le ridondanze

Integrazione con piattaforme quali Microsoft Word, Documenti Google, Scrivener ed estensioni per browser

Limiti di ProWritingAid

La versione gratuita ha un limite di 500 parole per documento

Richiede una connessione Internet per funzionare

Prezzi di ProWritingAid

Free

Premium: 30 $ al mese

Premium Pro: 36 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProWritingAid

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Un utente G2 afferma:

Tra i tanti programmi di modifica che ho provato, ho trovato PWA il più semplice e completo. Invio tutti i miei manoscritti tramite questo programma e mi affido a PWA per individuare errori e omissioni. Funziona velocemente, è affidabile e non solo corregge i miei scritti, ma mi permette anche di imparare dai suoi suggerimenti. Non riesco a pensare a un altro strumento di modifica così efficiente e facile da usare.

Tra i tanti programmi di modifica che ho provato, ho trovato PWA il più semplice e completo. Invio tutti i miei manoscritti tramite questo programma e mi affido a PWA per individuare errori e omissioni. Funziona velocemente, è affidabile e non solo corregge i miei scritti, ma mi permette anche di imparare dai suoi suggerimenti. Non riesco a pensare a un altro strumento di modifica così efficiente e facile da usare.

10. Ulysses (Il migliore per scrivere senza distrazioni sui dispositivi Apple)

via Ulysses

Ulysses è un'app di scrittura premium che offre agli scrittori un ambiente pulito e mirato. La sua interfaccia minimalista e i potenti strumenti organizzativi la rendono la scelta preferita per un'esperienza di scrittura senza distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ulysses

Concentrati esclusivamente sui contenuti con un'area di lavoro ordinata

Utilizza un sistema di libreria per ottimizzare la gestione dei documenti e facilitarne la categorizzazione

Imposta traguardi per il conteggio delle parole e monitora lo stato di avanzamento

Limiti di Ulysses

Disponibile solo su macOS e iOS

Mancanza di strumenti di collaborazione in tempo reale integrati

Prezzi di Ulysses

Sottoscrizione a pagamento: 5,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Ulysses

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Un utente G2 dice:

Il mio strumento preferito per delineare, scrivere post per blog e prendere appunti Interfaccia pulita, eccellente integrazione di markdown, integrazione con WordPress, splendida modalità a schermo intero e modalità scura. Facile da usare in superficie, ma molto potente.

Il mio strumento preferito per delineare, scrivere post per blog e prendere appunti Interfaccia pulita, eccellente integrazione di Markdown, integrazione con WordPress, splendida modalità a schermo intero e modalità scura. Facile da usare in apparenza, ma molto potente.

➡️ Per saperne di più: Ottimizzazione del flusso di lavoro nella gestione dei documenti: best practice per migliorare l'organizzazione

11. Bibisco (Il migliore per lo sviluppo strutturato della trama)

via Bibisco

Bibisco è un software open source per la scrittura di romanzi che aiuta gli autori a sviluppare e organizzare le loro storie, concentrandosi sullo sviluppo dei personaggi e della trama. Offre un intervallo di strumenti per strutturare efficacemente i romanzi, rendendolo prezioso sia per gli scrittori alle prime armi che per quelli esperti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bibisco

Usa schede dettagliate e interviste per creare personaggi ben definiti

Organizza il tuo lavoro in capitoli e scene per una facile navigazione e ristrutturazione

Analizza la distribuzione dei caratteri, delle posizioni e di altri elementi nel romanzo

Limiti di Bibisco

Offre funzionalità di formattazione di base

L'assenza di un'app mobile limita la flessibilità per scrivere in mobilità

Prezzi Bibisco

Edizione Community: Gratis

Edizione Supporters: 59 $

Valutazioni e recensioni Bibisco

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

via Dabble

Il prossimo software per scrivere libri è Dabble, uno strumento online per autori ricco di funzionalità/funzioni che ti aiutano a scrivere e tracciare la trama del tuo libro.

Il suo design basato su cloud ti consente di accedere al tuo lavoro dal desktop al cellulare, offrendo la flessibilità e l'organizzazione perfette per il tuo processo creativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dabble

Utilizza strumenti per generare schemi, sviluppare personaggi e conservare note dettagliate

Accedi e modifica il tuo lavoro da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet

Imposta obiettivi relativi al conteggio delle parole e monitora lo stato di avanzamento per completare il progetto in modo chiaro

Limiti di Dabble

Non dispone di funzionalità integrate per formattare i libri e caricarli direttamente sui rivenditori online

Progettato specificamente per la scrittura di libri e potrebbe non essere adatto ad altre forme di scrittura

Prezzi Dabble

Base: 9 $ al mese

Standard: 19 $ al mese

Premium: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dabble

G2: 4,3/5 (oltre 15 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Un utente G2 dice:

Quando si tratta di creare romanzi straordinari, Dabble è il mio strumento preferito. L'interfaccia intuitiva drag-and-drop mi aiuta a strutturare senza sforzo i miei scritti, mentre l'app mobile mi permette di catturare le idee per le mie storie mentre sono in movimento. Apprezzo anche la possibilità di organizzare i punti salienti della trama in sezioni della storia, il che rende più facile mantenere la trama ben definita.

Quando si tratta di creare romanzi straordinari, Dabble è il mio strumento preferito. L'interfaccia intuitiva drag-and-drop mi aiuta a strutturare senza sforzo i miei scritti, mentre l'app mobile mi permette di catturare le idee per le mie storie ovunque mi trovi. Apprezzo anche la possibilità di organizzare i punti salienti della trama in sezioni della storia, il che rende più facile mantenere la trama ben definita.

13. Vellum (il migliore per formattare libri professionali su macOS)

via Vellum

Vellum è un programma specializzato nella formattazione di libri, progettato per gli autori che desiderano realizzare eBook e libri stampati visivamente accattivanti.

Noto per la sua interfaccia intuitiva e l'alta qualità dei risultati, rende accessibile ai consumatori il complesso processo di formattazione dei libri, anche a chi ha meno conoscenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vellum

Utilizza una varietà di modelli e stili professionali per produrre libri visivamente accattivanti

Crea vari tipi di file, inclusi ePub e PDF, per la distribuzione su più piattaforme e servizi di stampa su richiesta

Genera automaticamente una tabella dei contenuti per semplificare la navigazione e l'organizzazione

Limiti di Vellum

Disponibile solo su macOS

Richiede un investimento iniziale significativo

Prezzi di Vellum

Vellum Ebooks: 199,99 $

Vellum Press: 249,99 $

Valutazioni e recensioni di Vellum

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

14. Atticus (Il migliore per scrivere e formattare tutto in un unico strumento)

via Atticus

Atticus è lo strumento all-in-one che elimina lo stress dalla scrittura e dalla formattazione del tuo libro. Questo software basato sul web combina potenti funzionalità di scrittura con una formattazione di livello professionale, aiutando gli autori a passare dalla bozza alla pubblicazione senza problemi.

L'interfaccia semplice di Atticus elimina la necessità di varie applicazioni software, con il risultato di un flusso di lavoro efficiente e fluido.

Le migliori funzionalità/funzioni di Atticus

Genera e formatta i tuoi manoscritti all'interno di un'unica piattaforma

Utilizzabili su vari dispositivi e sistemi operativi per una maggiore flessibilità in diversi ambienti

Fissa dei traguardi e monitora le tue abitudini di scrittura

Limiti di Atticus

Richiede una connessione Internet per tutte le funzionalità

Copiare e incollare contenuti da altri programmi può causare comportamenti imprevedibili a causa di problemi di formattazione esterni

Prezzi Atticus

Pagamento unico: 147 $

Valutazioni e recensioni di Atticus

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I 11 migliori generatori di script IA

15. Freedom (Il migliore per scrivere senza distrazioni su tutti i dispositivi)

via Freedom

Freedom è un programma di produttività che aiuta gli utenti a rimanere concentrati bloccando siti web e app che distraggono su vari dispositivi.

Ideale per professionisti, studenti e scrittori, Freedom crea un ambiente di lavoro controllato sincronizzando le sessioni su tutti i dispositivi. Ciò aiuta gli utenti a mantenere la produttività sul proprio telefono, tablet o desktop.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freedom

Sincronizza le sessioni di blocco su tutti i tuoi dispositivi per un'esperienza senza distrazioni

Crea elenchi personalizzati di siti web e app da bloccare

Pianifica in anticipo sessioni di blocco per aiutarti a stabilire routine produttive

Limiti della versione gratuita

Freedom si concentra sul blocco delle distrazioni e non fornisce analisi della produttività

La configurazione e la gestione delle blocklist richiedono la navigazione sia nell'app desktop che nella dashboard online

Prezzo libero

Abbonamento mensile: 8,99 $ al mese

Abbonamento annuale: 3,33 $ al mese

Per sempre: 199 $

Valutazioni e recensioni di Freedom

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Prima dell'era digitale, J. K. Rowling ha scritto il manoscritto originale di Harry Potter a mano, dimostrando che le grandi storie possono nascere da carta e penna.

Menzioni speciali

LivingWriter: offre strumenti di pianificazione intuitivi, modelli personalizzabili e integrazione con il cloud per aiutare gli autori a organizzare, scrivere e monitorare lo stato di avanzamento del lavoro

Novlr: Mantiene gli autori organizzati e motivati con sincronizzazione cloud, monitoraggio degli obiettivi e spazi di scrittura personalizzabili

FocusWriter: Approfitta dell'interfaccia pulita e personalizzabile, che consente agli autori di rimanere concentrati e produttivi

Squibler: Aiuta a organizzare le idee, fissare obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento, semplificando l'intero processo di scrittura dall'inizio alla fine

LibreOffice Writer: offre potenti strumenti di scrittura, formattazione avanzata e compatibilità multiformato

