Come creare un manuale per il lancio di un prodotto: strategia, passaggi e modelli

Le grandi prime cinematografiche o il lancio di nuovi giochi spesso sembrano facili dall'esterno.

I teaser vengono pubblicati, la data è ovunque e quando arriva il giorno del lancio, tutti sanno esattamente cosa deve succedere. Dietro quel momento perfetto c'è un playbook molto dettagliato.

La maggior parte dei lanci di prodotti B2B è l'opposto. I team si destreggiano tra presentazioni, fogli di calcolo e chat, sperando che tutto vada per il meglio. Non sorprende che circa il 95% dei nuovi prodotti non raggiunga l'obiettivo ogni anno, secondo una ricerca condivisa da Clayton Christensen, professore della Harvard Business School.

Un manuale per il lancio di un prodotto è il modo migliore per superare queste difficoltà. ✅

Trasforma un piano confuso in un sistema chiaro e riutilizzabile per portare i prodotti sul mercato. Il tuo team può vedere chi sono i tuoi destinatari, cosa stai comunicando, quali canali stai utilizzando e come saprai se il lancio ha funzionato.

In questo articolo imparerai come creare un playbook chiaro per il lancio di un prodotto, dall'idea iniziale alla revisione post-lancio.

⭐️ Modello in primo piano Ottieni un modello gratis Crea una sequenza efficiente per il lancio del tuo prodotto con il modello di lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp. Pianifica ogni passaggio del tuo prossimo rilascio con il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp. Ti offre una base pronta all'uso per il tuo manuale di lancio del prodotto, con tempistiche, titolari e attività cardine organizzati in un unico posto. Puoi suddividere la tua lista di controllo per il lancio del prodotto in semplici fasi, raggruppare le attività per categoria e vedere come tutto si allinea alla data di lancio utilizzando le viste Gantt e Sequenza. Man mano che i team aggiornano il loro lavoro, puoi monitorare lo stato in tempo reale e mantenere il prodotto, il marketing e le vendite sulla stessa lunghezza d'onda, invece di rincorrere aggiornamenti sparsi.

Che cos'è un manuale per il lancio di un prodotto?

Un manuale per il lancio di un prodotto è una guida riutilizzabile per portare un prodotto sul mercato. Riunisce in un unico posto il piano di lancio del prodotto, la strategia di commercializzazione, la lista di controllo di lancio, le tempistiche e i titolari.

Piuttosto che fungere da documento una tantum per un singolo lancio, si trasforma in un sistema completo che guida il piano, l'esecuzione e l'apprendimento del tuo team da ogni lancio.

Puoi pensarlo in questo modo:

La tua strategia di lancio spiega perché e dove stai lanciando il prodotto sul mercato.

Il tuo piano di lancio del prodotto spiega cosa farai e quando.

Il tuo manuale per il lancio del prodotto spiega come funziona il tutto tra i team, ogni volta.

Perché le aziende hanno bisogno di un manuale per il lancio dei prodotti

La maggior parte dei lanci di prodotti fallisce silenziosamente a causa di un lavoro frammentato, non perché l'idea sia errata. I team di prodotto, marketing e commerciali spesso conservano i propri documenti, date e versioni della storia.

Un manuale per il lancio di un prodotto ti aiuta a evitare questa divisione:

Mantieni il tuo pubblico di riferimento, la tua proposta di valore e i tuoi obiettivi di lancio in un'unica vista condivisa.

Mappatura dei passaggi di lancio del prodotto, dai primi test al giorno del lancio e alle attività post-lancio.

Mostra chi è responsabile di ogni attività, in modo da poter effettuare il monitoraggio dello stato senza dover cercare aggiornamenti.

Ti offriamo un framework riutilizzabile che potrai perfezionare per i lanci futuri.

Quando i team dispongono di un playbook di lancio chiaro, possono eliminare la necessità di reinventare ogni lancio di prodotto e concentrarsi invece sul miglioramento del processo esistente.

👀 Curiosità: solo circa il 5% degli acquirenti B2B è presente sul mercato in un dato momento, il che significa che la maggior parte della comunicazione relativa al lancio dovrebbe mirare a creare memoria e preferenza per quando gli acquirenti entreranno in quel 5%. Questo consiglio si basa sulla "regola del 95-5" del LinkedIn B2B Institute in collaborazione con l'Ehrenberg-Bass Institute.

Esempio: come un team SaaS utilizza un manuale di lancio

Immagina un'azienda SaaS che si prepara a introdurre una nuova funzionalità di analisi.

Il team di prodotto scrive la descrizione delle funzionalità e le note di rilascio, il marketing crea la campagna e il reparto commerciale ha bisogno di argomenti di discussione per le demo.

Con un manuale per il lancio del prodotto:

Il team di prodotto definisce una volta per tutte il problema, la proposta di valore fondamentale e i messaggi chiave, quindi li collega alle note di rilascio e al testo dell'app.

Il team di marketing inserisce questi messaggi in sequenze di email, testi delle landing page e campagne sui social media, tutti collegati alla stessa data di lancio.

Il team commerciale riceve un breve kit di abilitazione con casi d'uso, gestione delle obiezioni e una semplice lista di controllo di lancio per la divulgazione nel giorno del lancio.

Tutti lavorano sulla stessa lunghezza d'onda, i clienti ricevono informazioni chiare e coerenti e il team dispone di una struttura che può riutilizzare per il prossimo lancio con esito positivo.

Prima di approfondire: perché scegliere ClickUp per il tuo manuale per il lancio del prodotto

Il lavoro dispersivo rende caotiche anche le migliori idee di lancio.

La ricerca è raccolta in un unico documento, il piano di lancio del prodotto si trova in uno strumento separato, le attività della campagna sono in un'altra app e il feedback dei clienti è nascosto nella chat.

Il thread conduttore tra decisione e consegna si spezza e il tuo manuale per il lancio del prodotto si trasforma in un mosaico di collegamenti invece che in un vero e proprio sistema.

ClickUp riunisce tutto il lavoro in un unico posto, in modo che il tuo playbook di lancio rimanga chiaro, accessibile e ripetibile. Puoi conservare il posizionamento, le note di rilascio, le voci della lista di controllo di lancio, le sequenze e le attività post-lancio in un unico spazio di lavoro.

Ciò significa che i team di prodotto, marketing e commerciali possono seguire insieme lo stesso processo di lancio, invece di destreggiarsi tra versioni diverse.

Come ClickUp fornisce supporto al tuo manuale per il lancio del prodotto:

Conserva le specifiche, i messaggi e le note di rilascio in ClickUp Docs , in modo che ogni team lavori utilizzando lo stesso linguaggio.

Trasforma la tua lista di controllo per il lancio del prodotto in attività di ClickUp con titolari, data di lancio e dipendenze, in modo da poter effettuare il monitoraggio dello stato senza dover cercare gli aggiornamenti.

Utilizza le viste Gantt e Sequenza di ClickUp per visualizzare il piano di lancio che comprende il lavoro pre-lancio, il giorno del lancio e la fase post-lancio.

Aggiungi campi semplici e dashboard ClickUp per monitorare le prestazioni dopo il lancio, in modo da poter misurare l'esito positivo e perfezionare la tua strategia di lancio nel tempo.

Guarda un flusso di lavoro in azione qui sotto. 👇🏼

Da dove iniziare:

Puoi impostare il tuo playbook per il lancio del prodotto in pochi minuti, iniziando con uno spazio dedicato al lavoro sul prodotto e un luogo centrale per domande e conoscenze:

Esplora ClickUp per i team di prodotto per organizzare roadmap, specifiche e attività di lancio in un'unica vista condivisa.

Utilizza ClickUp Brain per porre domande sul tuo playbook di lancio, trovare attività e documenti correlati e mantenere tutti allineati senza dover cercare tra i vari strumenti.

Componenti fondamentali di un manuale per il lancio di un prodotto con esito positivo

Entriamo nei dettagli. Cominciamo!

1. Posizione del prodotto e definizione del pubblico

Ogni playbook di lancio di prodotto di successo inizia con una domanda semplice: a chi è destinato e perché dovrebbe interessargli in questo momento? Prima di pensare ai canali o al giorno del lancio, è necessario avere un quadro chiaro del pubblico di destinazione, dei suoi punti deboli e dei risultati specifici che il prodotto promette.

È qui che il posizionamento del prodotto fa la parte più difficile. Si definisce il segmento di mercato in cui si sta entrando, le alternative che i clienti utilizzano oggi e l'impostazione della proposta di valore che distingue il proprio lancio.

Quando il tuo team condivide una semplice storia di posizionamento, diventa molto più facile allineare messaggi, campagne di marketing e conversazioni commerciali attorno a una strategia di lancio del prodotto con esito positivo, invece che a un elenco di funzionalità/funzioni scollegate tra loro.

Utilizzo di ClickUp Docs

Crea il documento o il wiki perfetto con pagine nidificate, opzioni di stile e modelli con ClickUp Docs

Puoi conservare l'intera narrazione in ClickUp Docs in modo che rimanga vicina al tuo piano di lancio del prodotto. In un unico posto, puoi delineare il tuo pubblico di riferimento, il problema principale, la proposta di valore e i messaggi chiave per il lancio.

Puoi anche aggiungere sezioni per note sulla concorrenza e citazioni dei clienti, quindi collegare quel documento alle attività relative al prodotto, al marketing e alle vendite.

Man mano che la tua comprensione del mercato evolve, puoi aggiornare il documento per mantenere tutti allineati sullo stesso obiettivo. In questo modo, quando passerai alle sequenze, alle risorse e agli obiettivi di lancio, il tuo manuale per il lancio del prodotto sarà già basato su una definizione condivisa e semplice di chi sono i tuoi clienti e cosa rappresenta il tuo prodotto.

2. Obiettivi di lancio e KPI

Una volta chiariti il posizionamento e il pubblico di destinazione, il passo successivo del manuale per il lancio del prodotto è decidere cosa si intende per "buono". Gli obiettivi di lancio trasformano un vago "facciamo qualcosa di grande" in risultati specifici che puoi misurare.

Potresti essere interessato alle vendite iniziali, alle nuove registrazioni, alle opportunità qualificate o all'adozione di una nuova funzionalità/funzione in un prodotto esistente. Da lì, puoi scegliere una piccola serie di KPI che ti aiutano al monitoraggio delle prestazioni durante le fasi di lancio e post-lancio.

Ciò potrebbe includere la conversione da versione di prova a versione a pagamento, il tasso di attivazione, l'utilizzo del prodotto nei primi 14 giorni o semplici segnali di consapevolezza come menzioni sui social media e visite alla pagina di destinazione.

In ClickUp, puoi inserire questi obiettivi di lancio nell'area di lavoro di ClickUp in modo che rimangano visibili. Puoi impostare campi personalizzati su attività di ClickUp per i tag KPI, aggiungere un campo per "Impatto del lancio" e utilizzare i dashboard per monitorare i progressi in tempo reale.

Nel corso del tempo, il tuo manuale per il lancio del prodotto diventerà un registro degli obiettivi raggiunti, di quelli mancati e delle modifiche da apportare per i lanci futuri.

Utilizza ClickUp per mantenere visibili gli obiettivi

Puoi:

Raggruppa le attività di lancio come sottoattività e collegale a un'attività KPI generale, in modo che ogni elenco mostri il lavoro legato a un risultato specifico.

Aggiungi schede in una dashboard ClickUp per monitorare le metriche relative alle prestazioni del lancio, come le attività completate, lo stato della campagna o le tendenze di utilizzo di base.

Utilizza semplici filtri per vedere cosa richiede ancora attenzione prima del giorno del lancio, in modo da poter misurare l’esito positivo rispetto al piano, non a posteriori.

3. Allineamento interfunzionale

Il successo del lancio di un prodotto è sempre il risultato di un lavoro interfunzionale. Il prodotto definisce la forma del rilascio, il marketing pianifica il lancio della campagna, il team commerciale prepara la promozione e il team di assistenza clienti è pronto a rispondere alle domande e ai feedback.

Senza un playbook condiviso, ogni gruppo finisce per lavorare secondo il proprio piano e la storia del lancio risulta diversa in ogni canale.

Il tuo playbook per il lancio del prodotto offre a questi team una visione condivisa di tutte le attività, i titolari e le dipendenze. Ti aiuta a tenere informati gli stakeholder, evitare duplicazioni di lavoro e garantire che le decisioni siano visibili invece che sepolte in thread separati.

Quando ogni team può vedere cosa sta succedendo e quando, il processo di lancio risulta più tranquillo e prevedibile.

Esempio: RACI in ClickUp per la responsabilità

Ottieni un modello gratis Migliora la comunicazione, la responsabilità e la collaborazione con il modello RACI Matrix di ClickUp.

Nella maggior parte dei lanci, la vera tensione non deriva dal lavoro in sé, ma dal non sapere chi deve approvare i messaggi, chi è il responsabile della landing page o chi ha l'ultima parola sui prezzi e sulla struttura dell'offerta.

La confusione sulle responsabilità rallenta le decisioni e trasforma un piano di lancio rigoroso in una serie di interventi dell'ultimo minuto.

Il modello RACI Matrix di ClickUp offre un modo semplice per definire chiaramente questi ruoli prima dell'inizio del lavoro. Indica chi è responsabile, chi è incaricato, chi viene consultato e chi viene informato per ogni attività di lancio, in modo che ogni membro del team possa vedere il proprio ruolo nel playbook per il lancio del prodotto senza dover cercare tra vecchie discussioni.

Il modello offre stati flessibili, campi personalizzati e visualizzazioni multiple, facilitando la visualizzazione della titolarità da diverse angolazioni. Sono disponibili spazi per la leadership del progetto, il team di progetto e i partner esterni, oltre a una guida introduttiva che mantiene tutti allineati su come utilizzare la matrice.

Puoi:

Mappa le attività chiave del lancio, come l'approvazione dei messaggi, gli aggiornamenti della landing page, i comunicati stampa e la formazione interna, per chiarire i ruoli R, A, C e I.

Utilizza le visualizzazioni della leadership e della vista Team per vedere a colpo d'occhio come sono distribuite le responsabilità tra prodotto, marketing, commerciale e successo dei clienti.

Aggiorna lo stato delle attività e i ruoli in un unico posto, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali colli di bottiglia o lacune nell'approvazione, invece di scoprirli il giorno del lancio.

4. Sequenza delle tempistiche e delle attività cardine del lancio

Anche con ruoli chiari, i lanci possono fallire se i tempi non sono ben definiti. Un solido playbook per il lancio del prodotto trasforma le tue idee in una sequenza semplice e condivisa. Si parte dalla data di lancio del prodotto e si lavora a ritroso, mappando ciò che deve essere pronto in termini di ricerca, sviluppo, marketing e commerciale prima che arrivi il giorno del lancio.

La tua sequenza dovrebbe mostrare più di un singolo evento. Dovrebbe delineare le attività cardine del processo di lancio, come "beta pronta", "messaggi approvati", "pagina di destinazione attiva", "formazione interna terminata" e "campagne programmate".

Quando la visibilità di questi punti di controllo è buona, è più facile capire se sei sulla strada giusta o se devi modificare l'ambito per proteggere la data di lancio.

Visualizza le dipendenze con la vista Gantt di ClickUp.

Trasforma interi progetti in Sequenze, quindi assegna un codice colore a qualsiasi sezione con la vista Gantt di ClickUp

Molti lanci falliscono per motivi banali. Una revisione richiede più tempo del previsto, una dipendenza non è evidente e improvvisamente il tuo "piccolo" ritardo posticipa la data di lancio del prodotto senza che nessuno se ne accorga, finché non è troppo tardi.

Quando il tuo lavoro è organizzato in elenchi piatti, è difficile vedere come un'attività in ritardo possa silenziosamente scombussolare tutte le altre.

La vista Gantt di ClickUp trasforma quel disordine in una Sequenza collegata. Invece di cercare di indovinare come le attività siano collegate tra loro, puoi vedere i passaggi del lancio del tuo prodotto visualizzati dal primo briefing al giorno del lancio, con connessioni chiare tra loro.

Ciò semplifica il processo di salvaguardia dei percorsi cruciali, modificando l'ambito secondo necessità e mantenendo il consenso sui passaggi successivi.

La visualizzazione supporta date di inizio e fine, pianificazione drag-and-drop e dipendenze delle attività, in modo da poter mantenere un quadro realistico del processo di lancio man mano che cambia. Le barre con codice colore e gli indicatori di avanzamento consentono inoltre di capire rapidamente quali parti sono in movimento e quali richiedono attenzione.

Puoi:

Utilizza Gantt per mappare i passaggi di lancio del prodotto, dallo sviluppo al contenuto, alle approvazioni e al giorno del lancio, in un unico posto.

Aggiungi dipendenze tra le attività in modo che sia chiaro cosa deve essere completato prima di passare al passaggio successivo.

Esamina la Sequenza per individuare tempestivamente eventuali colli di bottiglia e settimane sovraccariche, quindi modifica il programma prima che influisca sul giorno del lancio.

5. Strategia di commercializzazione (GTM)

Una volta che sai chi sono i tuoi clienti e cosa vuoi ottenere, la tua strategia di commercializzazione trasforma questo pensiero in azioni concrete sul mercato.

Questa parte del tuo manuale per il lancio del prodotto crea la connessione tra la tua proposta di valore, il pubblico di destinazione e la posizione del prodotto ai canali, ai messaggi e alle offerte che utilizzerai per raggiungere i clienti reali.

Una semplice sezione GTM nel tuo playbook di lancio può includere:

Chi sono i tuoi clienti target in ogni segmento di mercato

Qual è la promessa fondamentale che stai facendo e in che modo risolve i loro punti deboli?

Quali campagne di marketing e iniziative commerciali intendi realizzare intorno alla data di lancio?

In che modo i prezzi, il packaging e le offerte supportano l'esito positivo del lancio di un prodotto

Puoi delineare le attività di marketing chiave, come contenuti, email, campagne sui social media, annunci all'interno del prodotto e attività di promozione, insieme al ruolo del tuo team commerciale. In questo modo, la tua strategia di lancio non sarà solo un elenco di idee, ma un piano coerente.

Si tratta di un piano chiaro che mostra come generare interesse, creare entusiasmo e stimolare le vendite iniziali nelle prime settimane dopo il lancio.

Nel tuo playbook per il lancio del prodotto, puoi tenere tutto questo in un unico posto, in modo che il team di prodotto, il responsabile marketing e il team commerciale possano vedere come si collegano le loro parti. Nel corso del tempo, potrai confrontare diversi approcci GTM tra i vari lanci e perfezionare quello che funziona meglio per il tuo mercato.

📖 Leggi anche: Come creare una strategia efficace per il lancio di un prodotto

6. Piano di comunicazione interna ed esterna

Anche una solida strategia GTM può fallire se le persone all'interno e all'esterno dell'azienda ascoltano versioni diverse della stessa storia. Il tuo piano di comunicazione assicura che tutti ricevano lo stesso messaggio chiaro, che si tratti di colleghi o clienti.

A livello interno, il manuale per il lancio del prodotto può descrivere come aiutare i team a prepararsi. Ciò potrebbe includere sessioni di formazione interne, brevi spiegazioni per l'assistenza e punti di discussione concisi per il team commerciale.

👀 Curiosità: il 61% degli acquirenti B2B preferisce un'esperienza di acquisto "senza rappresentanti", quindi risorse self-service chiare (prezzi, domande frequenti, demo, note di rilascio) sono fondamentali tanto quanto le vostre azioni commerciali nella settimana del lancio.

L'obiettivo è quello di mantenere tutti informati e fiduciosi, in modo che possano rispondere alle domande e fornire feedback durante e dopo il lancio.

A livello esterno, il tuo piano può delineare come comunicherai il lancio al mercato. Puoi includere sequenze di alto livello per comunicati stampa, aggiornamenti della landing page, post sui social media, sequenze di email e webinar per i clienti.

Quando le informazioni vengono messe per iscritto in anticipo, diventa più facile allineare il tono, i tempi e le aspettative su tutti i canali.

Crea e gestisci il lavoro dalla chat con la creazione di attività con un solo clic grazie a ClickUp Chat

Molti malintesi relativi al lancio hanno origine nelle chat. Le persone condividono le decisioni in uno strumento e pianificano il lavoro in un altro, e quando arriva il giorno del lancio nessuno è più sicuro di quale fosse il messaggio definitivo. Il contesto importante viene sepolto e i team finiscono per porre nuovamente le stesse domande.

ClickUp Chat aiuta a mantenere queste conversazioni all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui si trova il manuale per il lancio del prodotto. Invece di passare da un'app all'altra, i tuoi team possono discutere del lavoro proprio accanto alle attività, ai documenti e alle scadenze che richiedono attenzione.

Ciò significa meno messaggi persi e meno sorprese quando si avvicina il giorno del lancio.

ClickUp Chat affianca le altre visualizzazioni, supporta i thread e consente la condivisione di link ad attività e documenti senza interrompere il flusso di lavoro. Tutti vedono lo stesso contesto in tempo reale, il che rende più facile rimanere allineati su messaggi, obiettivi di lancio e modifiche dell'ultimo minuto.

Puoi:

Utilizza un canale di chat ClickUp dedicato nel tuo spazio di lancio in modo che i reparti prodotto, marketing e commerciali possano condividere aggiornamenti rapidi in un unico posto.

Aggiungi messaggi chiave, come la proposta di valore finale o i promemoria sulla data di lancio, in modo che i nuovi membri del team possano mettersi rapidamente al passo.

Inserisci i link a ClickUp Docs, ClickUp Dashboard e alle visualizzazioni dal tuo manuale per il lancio del prodotto, in modo che le decisioni rimangano sempre vicine alla fonte.

📖 Leggi anche: 10 modelli gratuiti di piani di marketing di prodotto per pianificare le campagne

Utilizza le attività di ClickUp per trasformare le decisioni in azioni concrete.

Automatizza, assegna priorità e mantieni il lavoro in movimento con le attività di ClickUp

Un altro problema comune nel lancio è che le decisioni prese nella chat non si traducono mai in passaggi successivi chiari. Qualcuno accetta di aggiornare la pagina di destinazione o di perfezionare i messaggi per un segmento di mercato, ma senza un'attività, un titolare e una data, il tutto scivola via silenziosamente.

Nel corso del tempo, questi piccoli errori si sommano e mettono a rischio l'esito positivo del lancio.

ClickUp Attività ti offre un modo semplice per trasformare quelle conversazioni in lavoro visibile. Ogni attività può includere una descrizione, un assegnatario, una data di scadenza, allegati, campi personalizzati e commenti, in modo che l'intero processo di lancio diventi più facile da seguire.

Invece di sperare che qualcuno se ne ricordi, puoi vedere esattamente cosa deve succedere e quando.

Le attività di ClickUp vengono visualizzate in viste quali Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt, il che significa che ogni attività di lancio è inclusa nel piano e nella Sequenza più ampia di lancio del prodotto. I commenti mantengono il contesto allegato al lavoro stesso, senza disperderlo tra diversi strumenti.

Puoi:

Crea attività direttamente dalle decisioni di lancio, in modo che ogni promessa abbia un titolare e una data di scadenza.

Utilizza i campi personalizzati per contrassegnare le attività in base alla fase, all'obiettivo o al canale, in modo da poter effettuare un monitoraggio più facile dello stato delle attività nella tua lista di controllo per il lancio del prodotto.

Conserva approvazioni, domande e aggiornamenti nei commenti alle attività, in modo che chiunque possa aprire l'attività e vedere l'intera storia senza dover cercare thread separati.

7. Monitoraggio post-lancio e ciclo di feedback

Una volta terminato il giorno del lancio, inizia il vero apprendimento. Questa è la fase post-lancio, in cui osservi come gli early adopter utilizzano il prodotto, come reagiscono i clienti e se i tuoi obiettivi di lancio sono stati raggiunti in scenari reali.

Un buon manuale per il lancio di un prodotto considera questo aspetto come un passaggio fondamentale, non come un extra opzionale.

Desideri un modo semplice per raccogliere i feedback dei clienti, acquisire le note sul successo dei clienti e collegare i feedback degli utenti al tuo team di prodotto. Quando questo ciclo funziona, puoi individuare modelli, correggere rapidamente i difetti e pianificare i lanci futuri con maggiore sicurezza invece di fare supposizioni.

Raccogliere informazioni con i moduli ClickUp

Traccia e gestisci ogni modulo nella tua area di lavoro con ClickUp Forms

Un problema comune dopo il lancio è che i feedback arrivano da ogni parte. I ticket di assistenza, le chiamate dei clienti, le note commerciali, i social media e i thread interni contengono tutti segnali utili, ma sono sparsi.

Diventa difficile distinguere tra ciò che è solo rumore e ciò che è un tema reale che influisce sulle prestazioni del lancio e sulla crescita del prodotto.

I moduli ClickUp ti aiutano fornendoti un modo strutturato per raccogliere feedback in un unico posto. Puoi condividere un semplice modulo con i team a contatto con i clienti o anche con clienti selezionati, quindi trasformare ogni risposta in un'attività che il tuo team di prodotto può esaminare e classificare in base alle priorità.

Invece di perdere note nelle email o nelle chat, avrai un modo coerente per effettuare il monitoraggio dello stato dei follow-up.

I moduli supportano campi personalizzati, allegati e instradamento automatico in elenchi specifici, in modo da poter organizzare il feedback per area di prodotto, gravità o segmento di clientela. Ciò rende più facile individuare i punti critici ricorrenti e stabilire su quali attività post-lancio concentrarsi in primo luogo.

Puoi:

Condividi un modulo di ClickUp Forms con il reparto Customer Success e quello commerciale, in modo che possano registrare il feedback dei clienti e le domande più frequenti con pochi clic.

Inserisci le risposte in un elenco dedicato "Feedback post-lancio", con campi per l'area delle funzionalità/funzioni, l'impatto e il tipo di cliente.

Collega le attività di feedback a documenti, sprint o elementi della roadmap in modo che il team di prodotto possa agire su di essi invece di trattarli come semplici note.

I team di assistenza clienti possono anche inserire brevi note in ClickUp Tasks o Documenti dopo le chiamate. Quando queste note si trovano nello stesso spazio di lavoro del manuale per il lancio del prodotto, è molto più facile collegare ciò che dicono i clienti alle modifiche da apportare.

Come si misura l'esito positivo del lancio di un prodotto?

La misurazione dell’esito positivo del lancio inizia con gli obiettivi che hai fissato in precedenza nel tuo piano di lancio del prodotto. Un modo utile per inquadrarlo è suddividerlo in tre semplici categorie:

Adozione e utilizzo, come registrazioni, tasso di attivazione e frequenza di utilizzo delle nuove funzionalità/funzioni.

Entrate e pipeline, come vendite iniziali, accordi di espansione o opportunità qualificate, influenzate dal lancio.

Sentimento e soddisfazione, come i punteggi di soddisfazione dei clienti, NPS, feedback qualitativi degli utenti e menzioni sui social media.

Potrai quindi effettuare il monitoraggio delle prestazioni in base a queste metriche durante le prime settimane e i primi mesi. Individua i punti di forza del lancio e quelli in cui i clienti faticano a raggiungere i risultati promessi.

In ClickUp, puoi riunire questi segnali con i dashboard e le visualizzazioni ClickUp collegati alle tue attività di lancio. Puoi mantenere un piccolo set di schede per le prestazioni di lancio e rivederle regolarmente con i team di prodotto, marketing e vendite.

Nel tempo, questo diventerà un passaggio di valutazione ripetibile post-lancio nel tuo playbook di lancio del prodotto, guidando il miglioramento continuo invece di soluzioni una tantum.

Processo di lancio del prodotto passaggio dopo passaggio

Passaggio 1: Ricerca e pianificazione

Inizia basando il piano di lancio del prodotto su un contesto reale. Puoi chiarire il pubblico di destinazione, i principali punti deboli e la proposta di valore che desideri dimostrare. Mappa i concorrenti, identifica il tuo segmento di mercato e scrivi una semplice dichiarazione di posizionamento che il tuo team possa ripetere.

È importante mantenere ordinata la ricerca fin dal primo giorno. È possibile archiviare interviste, note e decisioni in ClickUp Documenti in modo che tutti possano vedere lo stesso materiale di riferimento. Una lavagna online aiuta a raggruppare le intuizioni, abbozzare i percorsi degli utenti e delineare i primi passaggi di lancio del prodotto senza perdere il thread.

Stabilisci una finestra di lancio iniziale e prendi nota dei rischi iniziali. Se l'incertezza è elevata, puoi eseguire un lancio soft con i primi utenti prima di fissare la data di lancio. Per avere un'idea rapida dell'esposizione, puoi provare il calcolatore di valutazione del rischio ClickUp per valutare le variabili più importanti.

Sfrutta i diversi modelli LLM e la ricerca approfondita all'interno di ClickUp Brain per aiutarti a ricercare e raccogliere informazioni da un unico spazio di lavoro unificato.

Passaggio 2: Preparazione pre-lancio

In questa fase, il manuale per il lancio del prodotto diventa il lavoro quotidiano. È possibile finalizzare i messaggi, scrivere le note di rilascio e preparare risorse come la pagina di destinazione, le sequenze di email e le campagne sui social media. Il team commerciale può ricevere un breve kit di abilitazione con casi d'uso e semplici strategie per gestire le obiezioni.

Trasforma la lista di controllo per il lancio del prodotto in attività di ClickUp con titolari, date di scadenza e dipendenze, in modo che nulla venga trascurato. Gantt rende facile verificare se le attività cardine, come l'approvazione dei messaggi, la disponibilità delle risorse e il completamento della formazione interna, rispettano la sequenza prevista. È possibile raggruppare le attività per fase, in modo che il lavoro pre-lancio sia visibile a tutti i team.

Imposta il monitoraggio prima di annunciare qualsiasi cosa. Puoi aggiungere UTM, creare un piccolo dashboard per le registrazioni e le visite e creare un modulo per il feedback sul campo. Questo ti fornirà dati puliti fin dal primo giorno e un percorso chiaro per indirizzare i primi problemi ai titolari giusti.

📖 Leggi anche: Come ottenere il massimo dal lancio del tuo prodotto con questa lista di controllo

Passaggio 3: Esecuzione del lancio

Il giorno del lancio, la chiarezza batte la velocità. È possibile eseguire una lista di controllo in tempo reale, in modo che i titolari possano contrassegnare i rilasci, gli aggiornamenti del sito web, le email e gli annunci in-app man mano che procedono. Un canale di chat dedicato nel tuo spazio di lancio mantiene gli aggiornamenti rapidi in un unico posto e riduce la confusione su "chi sta facendo cosa".

Osserva alcuni segnali fondamentali per vedere come vanno le cose. Una semplice dashboard può mostrare a colpo d'occhio le registrazioni, il traffico verso la pagina di destinazione e lo stato della campagna. Il team commerciale può avviare l'attività di sensibilizzazione pianificata con uno script che rispecchia il messaggio di lancio, mentre l'assistenza e il customer success registrano le domande più frequenti attraverso gli stessi moduli ClickUp.

Se qualcosa va storto, puoi modificare l'ambito e riordinare le attività in Gantt senza perdere di vista la Sequenza. Pubblica un breve aggiornamento sullo stato in modo che tutti rimangano allineati e sposta le correzioni immediate in cima alla coda. Qui avviamo le attività iniziali post-lancio, raccogliendo il feedback degli utenti e programmando immediatamente i miglioramenti più rapidi.

📮 Approfondimento ClickUp: il 32% dei dipendenti afferma che il proprio lavoro subisce ritardi nell'attesa delle decisioni. Sebbene le ragioni di ciò varino dall'assenza di visibilità alla mancanza di chiarezza nella titolarità, il risultato è sempre lo stesso: un lento calo della produttività. 💧 Con gli stati personalizzati di ClickUp, puoi monitorare i punti decisionali nel tuo flusso di lavoro e segnalare i colli di bottiglia prima che causino ritardi. Definisci chiaramente i passaggi successivi, assegna i responsabili delle decisioni e mantieni il lavoro in movimento senza congetture.

Passaggio 4: Ottimizzazione post-lancio

Dopo il lancio, lo slancio deriva da cicli stretti.

Puoi esaminare l'adozione, i segnali di fatturato e il sentiment, quindi correggere prima gli attriti che noti. Piccoli miglioramenti apportati rapidamente spesso sono più efficaci di un unico grande intervento successivo.

Puoi impostare un semplice ritmo settimanale. Puoi rivedere una vista condivisa delle dashboard ClickUp, leggere i feedback dei clienti e testare una o due modifiche. Aggiorna il playbook man mano che apprendi nuove informazioni, in modo che i lanci futuri procedano più rapidamente e con meno sorprese.

Basta mantenere visibile il ciclo. Puoi indirizzare i feedback nelle attività di ClickUp, contrassegnarli in base all'area funzionale e effettuare il monitoraggio in un unico posto. L'obiettivo è passare da appunti sparsi a follow-up chiari su cui il tuo team può agire immediatamente.

In che modo ClickUp può aiutare a creare e gestire un manuale per il lancio di un prodotto?

Dopo il lancio, i team vengono sommersi da una moltitudine di note, ticket e richieste. I feedback sono sparsi in diversi strumenti. I titolari non sono chiari. I rapporti sullo stato sono in ritardo. I piccoli problemi si accumulano e rallentano il rilascio successivo. Ci sono molte informazioni da monitorare!

ClickUp Brain + Gli agenti IA di ClickUp ti aiutano a trasformare quel rumore in un ciclo pulito.

L'IA legge il contesto dell'area di lavoro tra documenti, attività e commenti, mentre gli agenti trasformano i segnali in attività, assegnano i titolari e pubblicano brevi aggiornamenti nelle chat. Il lavoro post-lancio rimane collegato alle dashboard invece di finire nei log delle chat.

Cosa include:

Ricerca nell'area di lavoro e domande e risposte su ClickUp Documenti, attività di ClickUp e commenti

Riassunti dei feedback provenienti dai moduli ClickUp, dalle note di supporto e dalle interviste

Tag automatico per funzionalità/funzione, impatto e segmento di clientela

Creazione di attività con assegnatari, date di scadenza e collegamenti alle note di origine.

Riepiloghi settimanali pubblicati su ClickUp Chat con rischi, ostacoli e successi.

Bozze per note di rilascio, email e testi in-app basati sulle modifiche approvate.

ClickUp AI Notetaker e Talk to Text per acquisire gli elementi da intraprendere dalle chiamate.

📖 Leggi anche: I 10 migliori software per il lancio di prodotti per campagne con esito positivo

I modelli ClickUp predefiniti ti aiutano a saltare la fase di configurazione e iniziare subito a lavorare. Avrai a disposizione layout già pronti per la pianificazione GTM, il monitoraggio del lancio e le retrospettive, così il tuo team potrà lavorare fin dal primo giorno seguendo lo stesso playbook e potrai confrontare i risultati tra le diverse versioni.

1. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Promuovi un nuovo prodotto o rilancia uno esistente attraverso il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp.

La maggior parte dei lanci inizia in modo disorganizzato. Le attività sono distribuite su diverse app, i titolari non sono chiari e i passaggi di consegne subiscono ritardi. Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp riunisce attività, titolari e sequenze in un unico posto, in modo che il team possa effettuare la sincronia dalla fase di preparazione a quella post-lancio.

Otterrai fasi strutturate per le attività pre-lancio, del giorno del lancio e post-lancio, oltre a visualizzazioni che mostrano tempistiche, dipendenze e stati reali. Man mano che i membri del team aggiornano il loro lavoro, potrai vedere cosa è in scadenza, cosa è bloccato e cosa richiede attenzione in seguito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Centralizza la pianificazione GTM, l'abilitazione interna e il lancio della campagna in un unico spazio di lavoro.

Monitora le attività cardine relative alla versione beta, all'approvazione dei messaggi, alla disponibilità delle risorse e al giorno del lancio.

Visualizza le dipendenze e le tempistiche con ClickUp Gantt e Sequenza.

Raggruppa le attività per categoria e valuta il lavoro richiesto con i campi personalizzati.

Mantieni chiare le approvazioni e i passaggi di consegne con stati e titolari.

Esegui rapide retrospettive e tagga i follow-up per migliorare i lanci futuri.

✨️ Ideale per: esperti di marketing di prodotto, product manager e fondatori che guidano lanci interfunzionali.

2. Modello di grafico di Gantt per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza il tuo programma di lancio come una sequenza orizzontale con attività e attività cardine collegate utilizzando il modello di diagramma Gantt per il lancio di prodotti ClickUp.

Quando le date sono registrate in fogli di calcolo e le dipendenze non sono visibili, piccoli errori possono causare ritardi più gravi. Il modello di diagramma Gantt per il lancio di un prodotto ClickUp fornisce una Sequenza già pronta per pianificare a ritroso dalla data di lancio, mappare i passaggi di consegne e identificare i rischi in anticipo, garantendo che il programma rimanga accurato.

Sono disponibili fasi predefinite per il pre-lancio, il giorno del lancio e il post-lancio, oltre a campi per i titolari e il lavoro richiesto. Le dipendenze, le attività cardine e la pianificazione drag-and-drop ti aiutano a modificare il piano in pochi secondi, mantenendo la sincronizzazione di tutte le attività collegate.

Le barre di avanzamento e le opzioni di raggruppamento facilitano la verifica dello stato di un team o di un flusso di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Piano a ritroso a partire da una data di lancio fissa e sposta automaticamente le attività correlate.

Evidenzia gli ostacoli sul percorso critico prima che influenzino la Sequenza.

Raggruppa per team o fase per allineare prodotto, marketing, commerciale e successo.

Condivisione di una visione esecutiva chiara senza esportare in diapositive separate.

Confronta i dati del piano con quelli effettivi per informare il tuo retro e i lanci futuri.

✨️ Ideale per: responsabili marketing di prodotto, product manager e responsabili operativi che coordinano lanci multi-team.

3. Modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza i tuoi punti di controllo chiave sotto forma di semplici schede su una lavagna online con date, titolari e indicatori di stato grazie al modello di grafico delle attività cardine di ClickUp.

Le attività cardine spesso si nascondono in lunghi documenti o fogli di calcolo. Gli stakeholder non riescono a vedere quali sono le prossime attività, i piccoli ritardi passano inosservati e i budget slittano senza avviso.

Il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp riunisce tutti i punti di controllo chiave in un'unica bacheca condivisa. Ogni attività cardine è rappresentata da una scheda chiara con il titolare, la data e lo stato, in modo che i team sappiano cosa è in programma, cosa è terminato e cosa richiede assistenza immediata.

Il layout della lavagna bianca consente di suddividere il lavoro complesso in attività cardine, trascinare per riordinare e aggiornare lo stato in pochi secondi. È veloce da configurare, facile da condividere per le revisioni della leadership o le riunioni del team e mantiene visibili i progressi in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi un lancio di grandi dimensioni in schede di attività cardine con titolari e date di scadenza.

Tieni traccia dello stato con Open e Completato, in modo che i progressi siano evidenti a colpo d'occhio.

Aggiungi campi personalizzati per il rischio, il budget o il team per mantenere visibile il contesto.

Utilizza la vista della lavagna online per la pianificazione e la Guida introduttiva per coinvolgere i collaboratori.

Contrassegna le attività correlate, annida le attività secondarie e aggiungi etichette di priorità per mantenere organizzata l'esecuzione.

Condividi una singola bacheca con le parti interessate, in modo che gli aggiornamenti non siano sparsi su diversi strumenti.

✨️ Ideale per: responsabili marketing di prodotto, product manager e responsabili operativi che desiderano una mappa delle attività cardine a colpo d'occhio per la pianificazione e le revisioni.

4. Modello di piano di progetto per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le fasi di lancio, le attività, i titolari e le date in un piano chiaro con il modello di piano di progetto per il lancio di un prodotto ClickUp.

I piani dei progetti sono spesso sparsi tra documenti e fogli di lavoro, il che rende l'ambito confuso e le date facili da perdere.

Il modello di piano di progetto per il lancio di un prodotto ClickUp riunisce tutto in un unico piano strutturato, in modo che i team sappiano cosa è previsto, chi è responsabile di cosa e come il lavoro passa dalla fase di sviluppo a quella di implementazione. È semplice da consultare, facile da aggiornare e pronto per revisioni interfunzionali.

Sono disponibili sezioni suddivise per fasi di scoperta, creazione, marketing, abilitazione e lancio, insieme a stati delle attività chiari e dipendenze leggere. I campi personalizzati consentono di contrassegnare flusso di lavoro, priorità, lavoro richiesto e canale, mentre le visualizzazioni integrate facilitano la visione dello stesso piano da diverse angolazioni senza doverlo ricostruire altrove.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Delinea una volta sola l'ambito di applicazione e mantieni i risultati finali legati a un unico piano.

Assegna titolari e date in modo che le approvazioni e i passaggi di consegne siano chiari.

Raggruppa per team o flusso di lavoro per esaminare insieme prodotto, marketing e commerciale.

Passa da Elenco, Bacheca, Sequenza, Gantt e Calendario senza perdere il contesto.

Monitora i dati del piano rispetto a quelli effettivi per preparare una retrospettiva accurata per i lanci futuri.

Allega brief e note di rilascio come allegati in modo che il piano e la descrizione rimangano insieme.

✨️ Ideale per: esperti di marketing di prodotto, product manager e fondatori che desiderano un unico piano condivisibile per l'intero lancio.

5. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza le versioni a breve termine e future in un'unica roadmap con il modello di roadmap di prodotto ClickUp.

Le roadmap sono spesso contenute in slide e fogli di calcolo che diventano rapidamente obsoleti. I team perdono traccia di cosa viene consegnato e quando, perché è importante e chi è responsabile del passaggio successivo. Il modello di roadmap di prodotto ClickUp consolida temi, epopee e rilasci in un'unica vista dinamica, garantendo che i team di prodotto, marketing e commerciali rimangano allineati senza dover ricostruire le presentazioni ogni settimana.

Questo modello fornisce percorsi strutturati per obiettivi o temi per trimestre, con stati chiari per il lavoro in corso. Campi semplici per priorità, impatto e lavoro richiesto rendono più facile vedere e discutere i compromessi. Tutti possono capire cosa è stato pianificato, cosa è attivo e cosa è stato spostato.

Con un clic è possibile passare da una vista dettagliata delle sequenze a una vista dettagliata delle bacheche. È possibile zoomare per la pianificazione e poi zoomare per l'esecuzione senza perdere il contesto. Le revisioni risultano più veloci perché la roadmap e il lavoro raccontano la stessa storia.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa temi, epica e versioni in un'unica fonte di verità.

Stabilisci le priorità con campi semplici, in modo che i compromessi siano chiari.

Raggruppa per trimestre, team o risultato in base al tuo stile di revisione.

Passa rapidamente dalla Roadmap alla Sequenza, alla Bacheca e al Gantt per rispondere rapidamente a diverse domande.

Monitora i dati del piano rispetto a quelli effettivi per migliorare le retrospettive e i lanci futuri.

Collega specifiche, ricerche e note di rilascio in modo che le decisioni siano collegate al lavoro.

✨️ Ideale per: Product manager, product marketer e fondatori che hanno bisogno di una roadmap che guidi il piano e l'esecuzione, non solo di una presentazione per le riunioni.

Errori comuni da evitare nel lancio di un prodotto

Anche i team più forti possono inciampare in problemi evitabili. Utilizza queste soluzioni rapide per mantenere il tuo manuale per il lancio del prodotto rigoroso e il tuo piano di lancio in movimento.

🚩 Iniziare senza un problema ben definito e un pubblico di riferimento

I team si lanciano nell'esecuzione con un'idea vaga di chi stanno servendo e perché è importante. I messaggi vagano, le demo sembrano generiche e il piano di lancio si gonfia senza compromessi chiari.

✅️ Cosa fare invece: Scrivi una dichiarazione di posizionamento di un paragrafo nel tuo manuale per il lancio del prodotto, rivedila con il reparto prodotto, marketing e commerciale, quindi definisci l'ambito in base ad essa.

🚩 Obiettivi di lancio e KPI poco chiari

L'esito positivo ha significati diversi a seconda delle persone, quindi gli aggiornamenti sullo stato sembrano soggettivi. Le decisioni ristagnano a causa dell'incapacità di identificare ciò che realmente guida il progresso.

✅️ Da fare invece: scegli tre segnali misurabili nel playbook e riproducili nella parte superiore della tua vista di monitoraggio, in modo che ogni attività e campagna sia collegata a un obiettivo.

La maggior parte dei team deve affrontare due tipi di disorganizzazione. La proliferazione del lavoro disperde piani e aggiornamenti. La proliferazione dell'IA disperde suggerimenti, bozze e riassunti su diversi strumenti senza una memoria condivisa. Ci si ritrova con più versioni "finali", messaggi contrastanti e nessun collegamento chiaro alla fonte. Cosa significa "buono" con una minore diffusione dell'IA: I prompt e i risultati vengono visualizzati accanto al piano di lancio, non in documenti privati.

Ogni bozza IA contiene un link alla nota, all'attività o al brief di origine.

Le revisioni avvengono dove si svolge il lavoro, con una chiara traccia di approvazione.

I riassunti settimanali dell'IA raccolgono il segnale, non il rumore.

I risultati obsoleti vengono eliminati, in modo che il team non riutilizzi contenuti non più attuali.

🚩 Titolarità compartimentata e approvazioni lente

Le attività passano da un team all'altro e nessuno sa chi darà l'approvazione finale. Piccole domande si trasformano in lunghe discussioni e le sequenze vengono silenziosamente superate.

✅️ Cosa fare invece: mappare le attività critiche su R, A, C e I utilizzando una semplice matrice RACI (o il modello di matrice RACI di ClickUp) e collegarla alle attività di lancio per garantire chiarezza quotidiana.

🚩 Dipendenze nascoste dietro date statiche

Tutti vedono le date di scadenza, ma non la sequenza. Una revisione in ritardo si traduce in passaggi mancati e in un rinvio della data di lancio.

✅️ Da fare invece: traduci la tua lista di controllo in una sequenza con dipendenze utilizzando una vista Gantt o il modello di diagramma di Gantt per il lancio di prodotti ClickUp, quindi proteggi il percorso critico nelle revisioni settimanali.

🚩 Diffusione del GTM su troppi canali

Il lavoro richiesto si disperde e nulla riceve l'attenzione necessaria per avere successo. I risultati sono difficili da interpretare perché ogni canale riceve solo una parte del piano.

✅️ Da fare invece: scegli due o tre canali che corrispondono al tuo pubblico di destinazione, ordinali nel playbook e allega una metrica chiara a ciascuna campagna.

🚩 Saltare il lancio preliminare con i primi utenti

Stai espandendo la tua portata senza ricevere feedback significativi dal campo. Gli attriti nell'onboarding e i messaggi poco chiari diventano evidenti nei momenti più difficili in cui è necessario rispondere.

✅️ Cosa fare invece: aggiungi un'attività cardine di rilascio limitato al tuo piano, indirizza le informazioni in un unico elenco di feedback e modifica il testo e i flussi prima del lancio completo.

🚩 Scarsa efficacia commerciale al momento del lancio

Il reparto commerciale viene informato del lancio, ma non dispone di casi d'uso chiari e di strategie per gestire le obiezioni. Le prime chiamate sembrano incerte e lo slancio diminuisce.

✅️ Da fare invece: includere nel playbook un piccolo flusso di lavoro di abilitazione con una presentazione concisa, una pagina di casi d'uso e un breve discorso in linea con il messaggio di lancio.

🚩 Considerare la lista di controllo come un documento statico

Il piano è contenuto in un documento che nessuno aggiorna, quindi si allontana dalla realtà. Le riunioni sullo stato di avanzamento dei lavori diventano riconciliazioni manuali.

✅️ Da fare invece: Esegui il piano da una lista di controllo live (ad esempio, il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp), in modo che i titolari, le date e le modifiche aggiornino la fonte di verità che utilizzi effettivamente.

🚩 Lasciare che le attività cardine rimangano nascoste nei fogli di calcolo

Gli stakeholder non possono vedere cosa succederà dopo o cosa è in ritardo, e alla fine arrivano sorprese di bilancio. Le correzioni di rotta arrivano troppo tardi per essere d'aiuto.

✅️ Cosa fare invece: inserisci i punti di controllo importanti in una bacheca delle attività cardine condivisa (o nel modello di grafico delle attività cardine di ClickUp) e rivedilo con i responsabili due volte alla settimana per individuare tempestivamente eventuali ritardi.

🚩 Confondere le funzionalità/funzioni con una proposta di valore

Elenco delle funzionalità, ma i clienti non vedono i risultati. Le campagne sembrano frenetiche e poco mirate.

✅️ Cosa fare invece: iniziate la sezione GTM descrivendo il problema che affrontate e il risultato che fornite, seguito da tre punti di prova importanti per il vostro segmento.

🚩 Ignorare i prezzi e il packaging fino alla fine

Il prodotto è pronto, ma l'offerta non lo è, il che crea attriti durante il processo di acquisto. Commerciale e supporto: domande evitabili.

✅️ Da fare invece: aggiungi un'attività cardine con una data precisa per l'approvazione dei prezzi con un unico titolare e un piano di convalida rapida, se necessario, quindi rifletti i prezzi finali nel manuale di lancio e nel testo del sito.

🚩 Misurare i risultati invece che gli esiti

Festeggiate la completazione delle attività mentre l'adozione e i ricavi sono in ritardo. Le scelte post-lancio sono frutto di supposizioni.

✅️ Da fare invece: effettua il monitoraggio dell'adozione, delle vendite iniziali e del sentiment semplice insieme alle metriche di consegna nella stessa revisione e confrontale settimanalmente con gli obiettivi di lancio indicati nel tuo playbook.

🚩 Nessuna visualizzazione della roadmap dopo il lancio

Correzioni, follow-up e prossime scommesse si trovano in luoghi diversi. I team ripianificano lo stesso lavoro ogni settimana.

✅️ Cosa fare invece: Mantieni le correzioni a breve termine e le versioni future in un'unica roadmap (ad esempio, il modello di roadmap di prodotto ClickUp) in modo che il flusso di lavoro post-lancio scorra nella fase successiva senza dover ricostruire il piano.

🚩 Diffusione del lavoro e diffusione dell'IA dopo il primo giorno

Prompt, bozze e riassunti si trovano in strumenti separati senza alcun collegamento alla fonte. Le persone riutilizzano contenuti obsoleti e le decisioni vengono ripetute.

✅️ Cosa fare invece: conserva i risultati dell'IA accanto al piano, collega ogni bozza all'attività o al documento relativi e elimina le versioni obsolete durante una revisione settimanale, in modo che il playbook rimanga aggiornato.

🚩 Note di rilascio ritardate e aggiornamenti della pagina di destinazione

I clienti vedono i cambiamenti ma non ne comprendono il "perché", il che rallenta l'adozione e la disponibilità al supporto. Il marketing perde l'opportunità di catturare l'interesse iniziale.

✅️ Cosa fare invece: pianifica le note di rilascio e l'aggiornamento della pagina di destinazione nella tua Sequenza, assegna titolari chiari per ogni attività e pubblicali il giorno del lancio per assicurarti che i clienti comprendano cosa è cambiato e come iniziare.

Il caos è inevitabile, ma ClickUp mantiene tutto sotto controllo.

Un buon manuale per il lancio di un prodotto fa tre semplici cose. Allinea le persone, definisce un piano di lancio chiaro e trasforma il feedback post-lancio nella mossa successiva. Tutto il resto è rumore.

Con ClickUp, il piano, il lavoro e i risultati dell'IA rimangono in un unico posto, così non dovrai cercare le versioni o indovinare cosa è cambiato. 🌟

Puoi iniziare in piccolo e renderlo ripetibile. Puoi scegliere un modello, impostare alcuni obiettivi di lancio, mappare la Sequenza e aprire un breve ciclo di feedback per i primi utenti. La volta successiva, potrai riutilizzare lo stesso playbook, confrontare i risultati e mettere a punto la tua strategia di lancio per i lanci futuri.

Se desideri un'area di lavoro tranquilla e organizzata per il lancio del tuo prodotto, prova subito ClickUp!