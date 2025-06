i 10 migliori software per il lancio di prodotti per campagne di successo

Il modo in cui lanci un prodotto gioca un ruolo importante nella sua redditività, impatto e crescita.

Sebbene la roadmap possa essere modificata in un secondo momento, il lancio ti aiuta a partire con il piede giusto ed evitare costosi passi falsi.

Con oltre 2,3 milioni di app solo sui dispositivi mobili, la concorrenza è troppo agguerrita per rischiare di adottare un approccio manuale al lancio dei prodotti. È qui che un software efficace per il lancio dei prodotti alleggerisce il carico di lavoro e facilita tutte le attività interfunzionali.

Ti stai chiedendo come scegliere la soluzione giusta? Questo articolo ti aiuta a farlo. Abbiamo creato un elenco dei migliori software per il lancio di prodotti con tutte le informazioni necessarie per decidere, dalle funzionalità/funzioni chiave alle valutazioni e alle recensioni.

I migliori software per il lancio di prodotti in sintesi

Cosa cercare in un software per il lancio di prodotti?

Quando selezioni un software per il lancio di prodotti, considera i seguenti aspetti:

Automazioni : avete già abbastanza da fare per creare il prodotto perfetto, il software di lancio dovrebbe occuparsi del resto. Dovrebbe automatizzare le liste di controllo del lancio, le approvazioni dei contenuti, il monitoraggio delle attività interfunzionali, le sequenze delle campagne e gli aggiornamenti delle parti interessate, in modo da poter arrivare sul mercato più rapidamente e con meno stress

Project management e collaborazione : dovrebbe fornire un'unica fonte di verità, semplificare il project management e migliorare la collaborazione tra i reparti interfunzionali coinvolti nel lancio, inclusi i team di prodotto, i team di marketing e commerciali e la leadership

Reportistica e analisi : il software ideale per il lancio di prodotti fornisce reportistica sulle campagne di marketing e consente di monitorare tutti i lanci di prodotti in un unico portfolio

Funzionalità/funzioni della lista di controllo : i lanci sono complessi. Una lista di controllo garantisce che nulla di critico, come il controllo qualità finale, la sequenza delle email o l'abilitazione interna, venga dimenticato. Il tuo strumento dovrebbe garantire che le azioni chiave, i controlli e le revisioni siano completati, monitorando lo stato generale

Funzionalità di integrazione : un buon software di lancio supporta l'integrazione perfetta con altri strumenti utilizzati dai team, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro

Condivisione dei dati in tempo reale: La possibilità di condividere dati in tempo reale consente ai team di lancio di apportare le modifiche necessarie. Il tuo strumento dovrebbe consentire la creazione di dashboard personalizzati per la condivisione di informazioni in tempo reale con partner interni ed esterni

💡Suggerimento: cerca soluzioni con modelli riutilizzabili per controlli di qualità, calendari dei contenuti e flussi di lavoro di approvazione. Questi aiutano il tuo team ad avviare le strategie di lancio, mappare i cicli di vita dei prodotti e creare più rapidamente buzz prima del lancio.

I 10 migliori software per il lancio di prodotti

Vediamo ora le migliori opzioni disponibili sul mercato e come rendono il lancio dei prodotti un evento atteso (e non temuto) da tutto il tuo team.

1. ClickUp (Il migliore per la gestione completa del lancio di prodotti)

Prova ClickUp per i team di prodotto Crea roadmap, collega epiche di prodotto, potenzia la comunicazione di lancio e monitora le priorità chiave con ClickUp per i team di prodotto

Vuoi andare oltre il perfezionamento del lancio ed entrare nell'eccellenza del ciclo di vita? ClickUp è l'app che fa per te per il lavoro, pronta a migliorare la tua efficienza. Semplifica i flussi di lavoro interfunzionali, aumenta la capacità di lavoro e ti fa risparmiare tempo e denaro, garantendo che tutti i team lavorino insieme senza intoppi per raggiungere gli obiettivi di prodotto.

ClickUp per i team di prodotto accelera e migliora la consegna dei prodotti. Le dashboard integrate offrono panoramiche complete delle attività di lancio, mentre le funzionalità di monitoraggio dei problemi e gestione degli sprint mantengono lo slancio.

Trasforma le idee in azioni coordinate, incorpora la documentazione e crea roadmap di prodotto con le lavagne online ClickUp

La collaborazione in tempo reale nelle lavagne online di ClickUp semplifica le recensioni delle ricerche di mercato, la definizione dell'ambito dei prodotti e il brainstorming per trovare soluzioni a potenziali ostacoli.

Puoi anche visualizzare l'intero ciclo di vita del prodotto in una delle oltre 15 viste di ClickUp, dai riepiloghi dettagliati alle viste specifiche per team, comprese le attività di ClickUp rimanenti prima del lancio.

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con conseguenti decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Imposta obiettivi misurabili per il lancio del tuo progetto con ClickUp Obiettivi

Gli Obiettivi di ClickUp ti consentono di definire traguardi misurabili e automatizzare il monitoraggio dello stato di avanzamento del lancio del tuo prodotto. Con pochi clic, puoi configurare facilmente le metriche e i KPI della campagna. Scegli tra traguardi numerici, monetari, vero/falso e basati su attività per monitorare le prestazioni.

Semplifica i flussi di lavoro, affronta le attività di routine e gestisci i passaggi di progetto per il tuo lancio con le automazioni di ClickUp

Le automazioni di ClickUp ti consentono di impostare flussi di lavoro personalizzabili, notifiche basate su logica e aggiornamenti automatici delle attività, così puoi concentrare le tue energie e il lavoro richiesto su ciò che conta davvero: entusiasmare i potenziali clienti e aumentare i ricavi fin dal primo giorno. Tutto, dall'invio delle liste di controllo QA all'inoltro dei progetti finali al reparto marketing, richiede pochi secondi grazie alle automazioni senza codice di ClickUp.

Imposta automazioni avanzate, genera report sullo stato di avanzamento, fai brainstorming sulle funzionalità/funzioni dei prodotti e crea persino strategie e roadmap per il tuo lancio con ClickUp Brain

ClickUp Brain, la soluzione IA dedicata della piattaforma, può aiutare i team di prodotto a elaborare una strategia di lancio del prodotto, suddividerla in un piano d'azione e riepilogare/riassumere gli sviluppi del lancio del prodotto per migliorare la visibilità dell'intero team. Può anche rivelare potenziali colli di bottiglia nelle roadmap dei prodotti e suggerire soluzioni.

Valuta e analizza il feedback sui prodotti utilizzando ClickUp Brain per prendere decisioni basate sui dati

È possibile inserire i dati relativi al feedback dei clienti in Brain per valutare le aspettative, migliorare le funzionalità e generare livelli di priorità per le nuove funzionalità/funzioni del software.

L'impostazione dei processi potrebbe richiedere molte risorse. Se desideri qualcosa di rapido ed efficace, ClickUp offre anche diversi modelli pronti all'uso per il lancio di prodotti, così non dovrai reinventare la ruota ogni volta.

Ottieni un modello gratuito Allinea il tuo team, le attività e le strategie con il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti di ClickUp

Infine, se desideri monitorare tutto in un unico posto, il modello di lista di controllo per il lancio di prodotti di ClickUp offre un framework collaudato per ottenere la massima trazione. I suoi elenchi di attività categorizzati ti assicurano di non perdere attività essenziali per il lancio come il controllo qualità, i test beta e i rollout privati.

Una volta personalizzato, diventa un playbook riutilizzabile che consente ai team di assegnare responsabilità, aggiornare stati personalizzati e mappare le priorità di lancio. Inoltre, il grafico Gantt e il tipo di attività Attività cardine semplificano la gestione delle escalation e garantiscono la consegna puntuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tagga i tuoi colleghi sugli aggiornamenti relativi al lancio e aggiungi suggerimenti da qualsiasi luogo con i commenti assegnati di ClickUp

Documenta i piani d'azione e prendi appunti durante le riunioni in un'unica fonte di verità con ClickUp Docs

Trova qualsiasi file di prodotto, report sulle funzionalità/funzioni o attività dalla piattaforma, dall'unità locale o dallo strumento integrato con la ricerca connessa di ClickUp

Tieni traccia delle capacità del team, previeni il burnout e pianifica risorse aggiuntive in tempo con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma possono sembrare inizialmente eccessive, soprattutto per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp ha rivoluzionato il nostro team, trasformando flussi di lavoro obsoleti sia nel monitoraggio dei bug che nello sviluppo di nuovi prodotti.

ClickUp ha rivoluzionato il nostro team, trasformando i flussi di lavoro obsoleti sia nel monitoraggio dei bug che nello sviluppo di nuovi prodotti.

2. Aha! (Ideale per una gestione completa del ciclo di vita dei prodotti)

Aha! è uno strumento per il lancio di prodotti con un'interfaccia pulita, strumenti di reportistica completi e utili modelli per la gestione dei prodotti. La piattaforma offre funzionalità mirate come tracker di stato e strumenti per la produttività come liste di controllo delle attività e annunci automatici.

I team possono anche attingere alle Roadmap di Aha! per integrare piani chiari e visivi nelle loro strategie di prodotto personalizzate.

Aha! Migliori funzionalità/funzioni

Semplifica i lanci e le versioni con integrazioni esterne e un hub centralizzato che archivia i dati dei clienti e dei prodotti interni

Assegna priorità alle funzionalità/funzioni con una scheda di valutazione personalizzabile basata su cinque fattori che valuta l'impatto sugli utenti, il lavoro richiesto, il potenziale di guadagno, il valore strategico e il rischio

Pianifica il lancio dei prodotti in base alla capacità del team con grafici e viste orientati al carico di lavoro

Limiti di Aha!

La gestione delle autorizzazioni con team di grandi dimensioni può sembrare poco raffinata

L'impostazione e la configurazione di più prodotti può richiedere molto tempo

Prezzi Aha!

Sviluppo: a partire da 9 $ al mese per utente

Lavagne online : a partire da 9 $ al mese per utente

Knowledge: A partire da 18 $ al mese per utente

Idee: a partire da 39 $/utente al mese

Roadmap: a partire da 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Aha!

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Aha!

Il report Sequenza ci aiuta a verificare e approfondire tutte le caratteristiche del nostro prodotto, le scadenze che abbiamo per progettarlo e lanciarlo sul mercato, nonché gli obiettivi che intendiamo raggiungere una volta presentato sul mercato.

Il report Sequenza ci aiuta a verificare e approfondire tutte le caratteristiche del nostro prodotto, le scadenze che abbiamo per progettarlo e lanciarlo sul mercato, nonché gli obiettivi che intendiamo raggiungere una volta presentato sul mercato.

3. Productboard (Ideale per l'analisi delle opinioni dei clienti e l'integrazione di strumenti)

tramite Productboard

Se la tua azienda pone l'accento sulla centralità del cliente e gestisce un team eterogeneo, Productboard migliorerà le tue prestazioni. La piattaforma dispone di strumenti per la creazione di roadmap, sondaggi integrati nel prodotto e impostazioni delle priorità incentrate sul cliente.

I report sull'allocazione e sull'efficienza in tempo reale consentono ai responsabili del team di anticipare i colli di bottiglia delle risorse per il lancio dei prodotti.

Migliori funzionalità/funzioni di Productboard

Importa feedback diversificati in tempo reale con varie integrazioni di portali clienti per Google Play, Slack e altro ancora

Definisci formule basate su modelli di prioritizzazione diffusi come RICE, WSJF e ROI, oppure crea formule personalizzate

Quantifica il potenziale di guadagno di ogni idea di funzionalità/funzione importando i dati dei clienti da un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Limiti di Productboard

Rallenta quando si gestiscono grandi set di dati, rendendolo meno ideale per progetti che richiedono molte risorse

Prezzi di Productboard

Starter: Gratis

Essentials: 25 $ al mese per utente

Pro: 75 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Productboard

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

4. Trello (ideale per il lancio strutturato di prodotti e il lavoro richiesto dal marketing)

tramite Trello

Trello è uno strumento di gestione dei progetti Atlassian che struttura il lancio dei prodotti grazie alla sua intuitiva vista Bacheca. I team possono mappare le fasi di lancio in fasi chiare e visive, come pianificazione, sviluppo, marketing e assistenza post-lancio.

Ogni scheda su una bacheca contiene tutti i dettagli delle attività in un unico posto, dalle scadenze e le liste di controllo ai feedback e ai file, rendendo più facile il monitoraggio dello stato di avanzamento. Ciò consente inoltre di mantenere allineati i team interfunzionali durante tutto il ciclo di lancio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Concentra il lavoro richiesto per ogni attività di lancio di un prodotto, reparto o area di lavoro con una funzionalità di raggruppamento in bacheche

Gestisci i piani di distribuzione globale dei prodotti con una chiara vista Mappa che monitora i lanci regionali e facilita un migliore coordinamento logistico

Esamina lo stato di avanzamento dello sviluppo in tempo reale con una connessione diretta ai problemi Jira

Limiti di Trello

Può risultare scoraggiante per gli utenti non tecnici o per chi non ha familiarità con gli strumenti di project management in stile Kanban

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $/utente al mese

Premium: 12,50 $/utente al mese

Enterprise: fino a 17,50 $/utente al mese (in base al numero di utenti, fatturato solo annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello

Adoro la facilità con cui posso organizzare tutte le mie attività in base ai miei progetti specifici: posso creare una colonna per un progetto, un client o il lancio di un prodotto specifici OPPURE, se il progetto è davvero grande, posso persino creare un'intera bacheca per quel progetto, in modo da avere tutti i dettagli in un unico posto.

Adoro la facilità con cui posso organizzare tutte le mie attività in base ai miei progetti specifici: posso creare una colonna per un progetto, un client o il lancio di un prodotto specifici OPPURE, se il progetto è davvero grande, posso persino creare un'intera bacheca per quel progetto, in modo da avere tutti i dettagli in un unico posto.

5. Asana (ideale per una collaborazione semplificata nel processo di lancio)

tramite Asana

Le aziende che gestiscono lanci di prodotti interfunzionali potrebbero trovare interessante Asana per la sua area di lavoro semplificata e collaborativa. I team possono creare sequenze temporali di lancio, assegnare attività di marketing, commerciali, di prodotto e di ingegneria e monitorare lo stato in tempo reale.

La sua funzione di modifica in tempo reale consente a tutti, dal team di assistenza clienti a quello commerciale e tecnico, di essere sempre informati in tempo reale su scadenze, messaggi e modifiche dell'ultimo minuto. In breve, Asana elimina il rischio di comunicazioni errate durante le fasi critiche del lancio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Crea campi dati personalizzati per adattarli alle metriche specifiche del lancio, come date di avvio, disponibilità delle funzionalità o stato della campagna

Raccogli feedback personalizzati dai clienti con moduli dotati di logica adattiva

Automatizza le stime del lavoro richiesto, i countdown di lancio e i punteggi di rischio in base allo stato di avanzamento in tempo reale del lancio del prodotto

Limiti di Asana

Consente di assegnare le attività a una sola persona, limitando la possibilità che più soggetti interessati lavorino insieme sulla stessa lista di controllo per il lancio di un prodotto

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

6. Monday. com (Ideale per implementare la metodologia Agile nei lanci di prodotti)

Il prossimo in questo elenco è Monday. com, che offre funzionalità di gestione sprint e scrum che aiutano nella pianificazione del ciclo di vita dei prodotti. Offre anche grafici burndown e Gantt per identificare rapidamente i problemi e mappare le dipendenze.

Accedi a modelli di lancio personalizzabili e utilizza dashboard per gli stakeholder per monitorare tutto, dalla preparazione pre-lancio alla revisione post-lancio.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Visualizza il carico di lavoro di ciascun membro del team in ogni sprint ed evita i colli di bottiglia durante il lancio dei prodotti

Sincronizza i team di ingegneri e quelli a contatto con i client con una roadmap in tempo reale per le prossime versioni

Imposta promemoria intelligenti per approvazioni, passaggi e controllo qualità con notifiche flessibili e logica condizionale

Limiti di Monday.com

I prezzi aumentano rapidamente in base alle dimensioni del team e alle funzionalità/funzioni avanzate, rendendolo costoso per le piccole imprese

Prezzi Monday.com

Free

Base: 12 $/utente al mese

Standard: 14 $/utente al mese

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com

Le funzioni di monitoraggio e reportistica dei progetti ci consentono di identificare le aree in cui dobbiamo migliorare per ottimizzare le nostre operazioni

Le funzioni di monitoraggio e reportistica dei progetti ci consentono di identificare le aree in cui dobbiamo migliorare per ottimizzare le nostre operazioni

7. Jira Product Discovery (ideale per l'integrazione con l'ecosistema Atlassian)

Hai bisogno di strumenti di gestione dei prodotti che si integrino nel tuo ecosistema Atlassian? Jira Product Discovery è la soluzione che fa per te. La soluzione include vari framework di prioritizzazione e interfacce di brainstorming che consentono di creare una roadmap dei prodotti incentrata sul cliente.

La sua interfaccia pulita e intuitiva, con organizzazione drag-and-drop e campi ricchi di emoji, rende facile pianificare, monitorare e mettere a punto ogni dettaglio del lancio con il tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira Product Discovery

Semplifica il processo di integrazione delle funzionalità con opzioni decisionali chiare per ogni idea e trasferisci le funzionalità giuste nella pianificazione del lancio

Integra in modo naturale i contributi provenienti da strumenti di comunicazione come Slack grazie alle sue integrazioni ben progettate

Adatta il metodo di valutazione dell'impatto per la prioritizzazione delle funzionalità/funzioni dei prodotti con formule personalizzate di impatto e approfondimento su misura per la tua azienda

Limiti di Jira Product Discovery

Si concentra su semplici strumenti di gestione dei prodotti e manca di molte funzionalità/funzioni di analisi e reportistica

Prezzi di Jira Product Discovery

Free

Standard: A partire da 10 $ al mese per utente

Premium: A partire da 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Jira Product Discovery

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Notion (ideale per note pre-lancio, pianificazione e creazione di risorse)

tramite Noti su

Notion offre modelli predefiniti per sequenze di lancio, piani GTM e wiki per gli stakeholder, così i team non perdono tempo a reinventare la ruota.

I calendari sincronizzati, le pagine interfunzionali e le risorse integrate costituiscono un'unica fonte di informazioni complete e affidabili. Notion garantisce inoltre la tracciabilità di ogni lancio grazie al monitoraggio delle dipendenze, alla titolarità delle attività e alla funzionalità di documentazione nei flussi di lavoro di approvazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Gestisci tutte le tue strategie di lancio e le sequenze temporali da un unico spazio unificato

Sfrutta i modelli per creare liste di controllo standardizzate per il lancio senza problemi

Importa tutti i tuoi dati da diversi strumenti di gestione delle attività e applicazioni di documentazione

Limiti di Notion

Potrebbero verificarsi problemi di prestazioni durante la gestione di set di dati di grandi dimensioni

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA: aggiungi alla tua area di lavoro per 10 $ al mese per ogni membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion

Ho creato un dashboard di project management con database collegati, tracker delle attività e note delle riunioni per aiutare il mio team a rimanere organizzato durante il lancio di un prodotto ad alto rischio

Ho creato un dashboard di project management con database collegati, tracker delle attività e note delle riunioni per aiutare il mio team a rimanere organizzato durante il lancio di un prodotto ad alto rischio

9. Craft. io (Ideale per una gestione intuitiva delle risorse)

Hai bisogno di gestire lanci di prodotti complessi? Craft. io è un'ottima opzione. Lo strumento si distingue per la sua capacità intuitiva di pianificazione delle capacità e le funzionalità avanzate di roadmapping. I product manager possono simulare come le risorse influenzano le capacità senza modificare la roadmap live.

Funzionalità/funzioni principali di Craft.io

Costruisci e rivedi anche le strategie di marketing e commerciali in tempo reale con spazi dedicati

Mantieni la continuità del flusso di lavoro dallo sviluppo al lancio con integrazioni chiave come Azure DevOps e Gitlab

Collega le attività quotidiane e le funzionalità/funzioni dei prodotti a obiettivi strategici più ampi con una soluzione OKR multilivello integrata

Limiti di Craft.io

Mancanza di cronologia delle modifiche per monitorare chi ha apportato modifiche a una storia o a un elemento

Prezzi di Craft. io

Starter: 24 $/utente al mese

Pro: 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Craft. io

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

10. ProdPad (Ideale per la gestione delle idee e la pianificazione snella)

tramite ProdPad

ProdPad è una soluzione per ideare e pianificare in modo efficiente il lancio dei tuoi prodotti. Le sue roadmap "Now-Next-Later" mantengono le attività di lancio semplici e organizzate.

Se hai ricevuto feedback sui prototipi, la soluzione li collega automaticamente alle idee pertinenti. I team possono anche votare la modifica prima di trasformare tali idee in realtà.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProdPad

Utilizza un grafico che mette a confronto impatto e lavoro richiesto per rappresentare e dare priorità alle idee in modo visivo

Sincronizza i dati dei tuoi team di sviluppo prodotto e imposta processi predefiniti con l'automazione del flusso di lavoro

Mappa la strategia di prodotto e gli obiettivi aziendali con Product Canvas e gli strumenti OKR

Limiti di ProdPad

Mancanza di un controllo degli accessi e di opzioni di condivisione efficaci, necessari quando si gestiscono più team e funzioni

Prezzi di ProdPad

Roadmaps Essentials: 30 $ al mese per utente

Roadmap avanzate: 55 $/utente al mese

Ideas Essentials: 30 $ al mese per utente

Ideas Advanced: 45 $ al mese per utente

Feedback Essentials: 30 $ al mese per utente

Feedback Advanced: 45 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ProdPad

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ProdPad

Quando creiamo la roadmap dei nostri prodotti, è molto interessante vedere le varie storie e categorie.

Quando elaboriamo la roadmap dei nostri prodotti, è molto interessante vedere le varie storie e categorie.

